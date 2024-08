Jak połączyć dane z wielu arkuszy w Arkuszach Google?

Analiza danych w Arkuszach Google to złożone zadanie. Ale gdy dane są rozproszone w wielu arkuszach, zadanie staje się jeszcze trudniejsze.

Z danymi sprzedażowymi w jednym arkuszu, informacjami o klientach w drugim arkuszu kalkulacyjnym i informacjami o produktach w innym arkuszu, konsolidacja danych biznesowych może przypominać elementy gigantycznej układanki.

Przeskakując z arkusza do arkusza, tracimy cenny czas. Opóźnia to analizę, a ryzyko błędu wzrasta z każdym przełączeniem.

A gdyby istniał sposób na łączenie danych i można by po prostu scalić wiele arkuszy?

Pomaga w tym konsolidacja danych w Arkuszach Google. Konsolidując dane z poszczególnych arkuszy w jeden, można stworzyć jedno źródło danych dla wszystkich.

Na tym blogu przedstawiamy kilka sposobów łączenia wielu Arkuszy Google w jeden. Pod koniec będziesz wiedział, jak połączyć dwa Arkusze Google i z łatwością analizować skonsolidowane dane.

Zanurzmy się w to.

Korzyści z połączenia wielu Arkuszy Google

Arkusze Google to jeden z najbardziej popularnych popularnych programów bazodanowych na rynku. Łącząc wiele Arkuszy Google, zyskujesz wiele korzyści:

Usprawniona analiza danych : Konsolidacja informacji z wielu Arkuszy Google w jeden upraszcza zarządzanie danymi i skraca czas poświęcany na przełączanie się między arkuszami w celu zebrania informacji

: Konsolidacja informacji z wielu Arkuszy Google w jeden upraszcza zarządzanie danymi i skraca czas poświęcany na przełączanie się między arkuszami w celu zebrania informacji Tworzenie ujednoliconych raportów : Połączenie Arkuszy Google daje spójny widok danych, który pomaga w tworzeniu raportów z różnych źródeł i udostępnianiu spostrzeżeń interesariuszom

: Połączenie Arkuszy Google daje spójny widok danych, który pomaga w tworzeniu raportów z różnych źródeł i udostępnianiu spostrzeżeń interesariuszom Zachęć cały zespół do współpracy nad Arkuszami Google: Zaproszenie wszystkich członków zespołu do jednoczesnej pracy nad tym samym dokumentem ułatwia współpracę w czasie rzeczywistym, zwiększa wydajność i zapewnia wszystkim dostęp do najnowszych danych

Przeczytaj również: Jakjak używać Arkuszy Google jako CRM (z szablonami) Oto krótkie spojrzenie na to, jak różne działy mogą skorzystać na łączeniu arkuszy:

Dział Przypadek użycia Sprzedaż Zespół sprzedaży śledzi miesięczną sprzedaż w oddzielnych arkuszach Google dla każdego przedstawiciela. Konsolidując wiele arkuszy w jeden, menedżer może szybko analizować całkowitą sprzedaż, porównywać wyniki i identyfikować trendy bez ręcznego agregowania danych. Dział HR Dział HR tworzy raporty dotyczące obecności pracowników, wydajności i opinii zebranych z różnych działów. Menedżerowie HR mogą łączyć dane z wielu arkuszy i generować kompleksowe raportowanie podkreślające ogólną wydajność pracowników i identyfikować obszary wymagające poprawy. Marketing Zespół projektowy pracujący nad wprowadzeniem produktu na rynek może połączyć wiele arkuszy, aby śledzić zadania, oś czasu i budżety. Członkowie Teams aktualizują swoje postępy w czasie rzeczywistym, zapewniając, że wszyscy są na tej samej stronie, a projekt pozostaje na właściwym torze. Możesz także użyć szablonów Arkusze Google do łatwego zarządzania projektami.

Czytaj więcej: Jak utworzyć bazę danych w Arkuszach Google: Instrukcje krok po kroku

Jak scalić dane w Arkuszach Google?

Istnieją różne metody i funkcje scalania danych w Arkuszach Google.

Krok 1: Użycie funkcji "IMPORTRANGE" i "Arkusze Google QUERY"

IMPORTRANGE

Funkcja "IMPORTRANGE" w Arkuszach Google umożliwia importowanie danych z jednego arkusza Google do drugiego poprzez określenie adresu URL arkusza źródłowego i zakresu komórek, które chcesz zaimportować.

Kroki korzystania z funkcji "IMPORTRANGE" w Arkuszach Google:

1. Otwórz Arkusz Google i wybierz komórkę, do której chcesz zaimportować dane.

2. Zachowaj dane w istniejącym arkuszu, ponieważ potrzebujesz adresu URL arkusza do zaimplementowania funkcji IMPORTRANGE.

3. Wprowadź formułę w tej komórce =IMPORTRANGE("arkusz_url", "zakres_string").

Przykład funkcji IMPORTRANGE w Arkuszach Google

4. Naciśnij "Enter" i podaj dostęp do istniejącego arkusza, jeśli nie został już podany.

5. Arkusze Google pobiorą dane z bieżącego arkusza.

Arkusze Google zapytanie

Funkcja QUERY w Arkuszach Google umożliwia uruchamianie zapytań podobnych do SQL na danych przechowywanych w wielu arkuszach. W przeciwieństwie do IMPORTRANGE, umożliwia ona pobieranie danych z dwóch lub więcej arkuszy.

Kroki korzystania z funkcji "Query" w Arkuszach Google:

1. Otwórz Arkusz Google w celu zaimportowania danych i wybierz komórkę w arkuszu głównym.

2. Przygotuj dane w bieżącym arkuszu, ponieważ potrzebujesz adresu URL arkusza do zaimplementowania funkcji IMPORTRANGE.

3. Użyj formuły =QUERY(IMPORTRANGE("spreadsheet_url", "range_string"), "query")

Formuła zapytania w Arkuszach Google

4. Naciśnij Enter, aby wykonać zapytanie.

Krok 2: Użyj dodatków z Google Workspace Marketplace

Istnieje wiele Dodatki do Arkuszy Google aby zwiększyć wydajność. Oto najlepsze z nich do konsolidacji danych:

Combine Sheets

Ten dodatek do Arkuszy Google pomaga łączyć dane z wielu arkuszy w jeden.

Proces krok po kroku:

1. Zainstaluj dodatek Combine Sheets. Znajduje się on w zakładce "Rozszerzenia" bieżącego arkusza.

zakładka "Rozszerzenia" w Arkuszach Google

2. Otwórz dodatek i wybierz istniejące arkusze, które chcesz połączyć.

Krok 1, aby użyć dodatku "Połącz arkusze" w Arkuszach Google

3. Wybierz sposób łączenia danych w Arkuszach Google (np. według wierszy lub kolumn).

Krok 2 korzystania z dodatku "Połącz arkusze" w Arkuszach Google

4. Kliknij Połącz, a zobaczysz zakres dwóch arkuszy połączonych z powodzeniem w bieżącym arkuszu.

Krok 3, aby użyć dodatku "Połącz arkusze" w Arkuszach Google

Konsolidacja arkuszy

Ten dodatek w Arkuszach Google konsoliduje dane z kilku arkuszy w jeden, korzystając z różnych funkcji, takich jak suma, średnia itp.

Proces krok po kroku:

1. Zainstaluj dodatek Consolidate Sheets, który znajdziesz w zakładce "rozszerzenia" bieżącego arkusza.

2. Uruchom dodatek i wybierz arkusze i zakresy do konsolidacji.

Krok 1 do korzystania z dodatku "Skonsoliduj arkusze" w Arkuszach Google

3. Wybierz funkcję konsolidacji i skonfiguruj wszelkie dodatkowe opcje.

Krok 2, aby użyć dodatku "Skonsoliduj arkusze" w Arkuszach Google

Krok 3, aby użyć dodatku "Skonsoliduj arkusze" w Arkuszach Google

4. Wykonaj konsolidację.

Krok 4, aby użyć dodatku "Skonsoliduj arkusze" w Arkuszach Google

Scal arkusze

Ten dodatek w Arkuszach Google może scalać dane z wielu arkuszy na podstawie wspólnych kolumn.

Proces krok po kroku:

1. Zainstaluj dodatek Merge Sheets.

2. Otwórz dodatek i wybierz źródło danych oraz arkusze docelowe.

Krok 1 korzystania z dodatku "Scal arkusze" w Arkuszach Google

3. Zdefiniuj arkusze wyszukiwania, wybierz kluczowe kolumny i określ kryteria scalania.

Krok 2 korzystania z dodatku "Scal arkusze" w Arkuszach Google

Krok 3, aby użyć dodatku "Scal arkusze" w Arkuszach Google

Krok 4, aby użyć dodatku "Scal arkusze" w Arkuszach Google

4. Możesz wybrać dodatkowe opcje, aby sfinalizować, gdzie chcesz umieścić wyniki i które wiersze i kolumny chcesz dodać w Arkuszach Google.

Krok 5 korzystania z dodatku "Scal arkusze" w Arkuszach Google

5. Kliknij "scal", a arkusze zostaną skonsolidowane.

Krok 6 korzystania z dodatku "Scal arkusze" w Arkuszach Google

Krok 3: Skopiuj zakładki do jednego arkusza kalkulacyjnego

Kopiując zakładki w Arkuszach Google, można ręcznie połączyć wiele arkuszy w jeden arkusz kalkulacyjny.

Kroki kopiowania zakładek do jednego arkusza kalkulacyjnego:

1. Otwórz źródłowy arkusz kalkulacyjny.

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zakładkę, którą chcesz skopiować i wybierz "Kopiuj do" > "Istniejący arkusz kalkulacyjny"

Krok 1 do kopiowania zakładek do arkusza kalkulacyjnego

3. Wybierz docelowy arkusz kalkulacyjny i potwierdź, aby scalić dane.

Krok 4: Eksportowanie/importowanie arkuszy

Eksportowanie i importowanie w Arkuszach Google polega na pobraniu danych, a następnie przesłaniu ich do innego arkusza kalkulacyjnego.

Kroki korzystania z funkcji eksportu/importu:

1. Otwórz arkusz źródłowy z sekcji "Importuj" w Arkuszach Google.

Krok 1, aby użyć funkcji "Eksportuj/Importuj" w Arkuszach Google

2. Następnie należy pobrać plik i wybrać format w Arkuszach Google (np. CSV).

Krok 2, aby użyć funkcji "Eksportuj/Importuj" w Arkuszach Google

3. Otwórz docelowy Arkusz Google i przejdź do Plik CSV > Importuj.

Krok 3, aby użyć funkcji "Eksportuj/Importuj" w Arkuszach Google

4. Prześlij pobrany plik i wybierz ustawienia importu w Arkuszach Google (np. utwórz nowy arkusz).

Krok 4, aby użyć funkcji "Eksportuj/Importuj" w Arkuszach Google

Krok 5: Użyj odwołań do komórek

Odwołania do komórek umożliwiają łączenie komórek między różnymi arkuszami.

Kroki korzystania z odwołań do komórek:

1. Otwórz Arkusz Google będący celem odwołania.

2. Kliknij komórkę, do której chcesz się odwołać.

3. Wprowadź formułę =SheetName!CellReference. Na przykład, oto formuła odwołania do komórki: =Sheet1!A1, aby odwołać się do komórki A1 z Arkusza1.

Krok 1 do użycia funkcji "Odwołania do komórek" w Arkuszach Google

4. Naciśnij Enter, aby wyświetlić odwołane dane w Arkuszach Google.

Krok 2, aby użyć funkcji "Odwołania do komórek" w Arkuszach Google

Najlepsze praktyki scalania Arkuszy Google

Oto kilka najlepszych praktyk dotyczących scalania Arkuszy Google w celu utrzymania wysokiej jakości zestawów danych.

Utrzymywanie jednolitych formatów danych w wielu arkuszach

Utrzymywanie jednolitych formatów danych we wszystkich Arkuszach Google zapewnia dokładność podczas scalania danych. Pomaga również zminimalizować błędy. Oto jak zachować jednolite dane:

Standaryzuj formaty dat: Upewnij się, że wszystkie daty mają ten sam format (np. RRRR-MM-DD)

Upewnij się, że wszystkie daty mają ten sam format (np. RRRR-MM-DD) Stosuj spójne formaty liczb: Używaj tych samych miejsc dziesiętnych i symboli waluty

Używaj tych samych miejsc dziesiętnych i symboli waluty Stosuj jednolite formaty tekstu: Stosuj spójne kapitalizacje i style tekstu.

Sprawdzanie poprawności wpisów danych w celu połączenia wielu Arkuszy Google

Sprawdzanie poprawności wpisów danych w Arkuszach Google pomaga zapobiegać błędom i zapewnia, że scalone dane są dokładne i wiarygodne. Oto jak sprawdzać poprawność wpisów danych w Arkuszach Google:

Użyj reguł sprawdzania poprawności danych: Ustaw reguły w Arkuszach Google ograniczające wprowadzanie danych, takie jak zezwalanie tylko na liczby lub określone zakresy dat. Aby wdrożyć te reguły, wybierz zakres, przejdź do opcji Dane > Walidacja danych i ustaw kryteria

Ustaw reguły w Arkuszach Google ograniczające wprowadzanie danych, takie jak zezwalanie tylko na liczby lub określone zakresy dat. Aby wdrożyć te reguły, wybierz zakres, przejdź do opcji Dane > Walidacja danych i ustaw kryteria Regularnie sprawdzaj dane: Sprawdzaj duplikaty, brakujące wartości i niespójności

Dostarcz opisowe nazwy dla arkuszy i zakładek

Opisowe nazwy w Arkuszach Google ułatwiają każdemu członkowi zespołu identyfikację zawartości każdego arkusza i zakładki oraz nawigację po danych. Oto jak nazwać arkusze i zakładki w Arkuszach Google:

Nadawaj arkuszom odpowiednie nazwy: Używaj nazw, które jasno opisują zawarte w nich dane (np. "Q1\Sprzedaż_Dane" zamiast "Arkusz1")

Używaj nazw, które jasno opisują zawarte w nich dane (np. "Q1\Sprzedaż_Dane" zamiast "Arkusz1") Stosuj konwencje nazewnictwa: Opracuj spójną konwencję nazewnictwa dla wszystkich arkuszy kalkulacyjnych i zakładek Google

Etykieta kolumn podczas łączenia arkuszy

Wyczyszczone i spójne etykiety kolumn w Arkuszach Google pomagają zrozumieć strukturę danych i ułatwiają ich analizę. Jeśli masz niechlujne kolumny lub błędy, możesz użyć Hacki do Arkuszy Google aby je rozwiązać. Oto jak można nadać etykiety kolumnom w Arkuszach Google:

Dodaj nagłówki do wszystkich kolumn: Upewnij się, że każda kolumna ma opisowy nagłówek

Upewnij się, że każda kolumna ma opisowy nagłówek Zamrożenie wierszy nagłówków: Zachowanie widoczności nagłówków podczas przewijania. Do zrobienia tego wybierz wiersz i przejdź do Widok > Zamroź > 1 wiersz

Regularnie aktualizuj dane podczas scalania wielu arkuszy

Regularne aktualizacje zapewniają aktualność i przydatność danych. Dzięki temu raportowanie w Arkuszach Google jest zawsze aktualne. Oto jak regularnie aktualizować dane w Arkuszach Google:

Zaplanuj regularne aktualizacje: Ustaw przypomnienia o okresowej aktualizacji danych w Arkuszach Google

Ustaw przypomnienia o okresowej aktualizacji danych w Arkuszach Google Automatyzacja odświeżania danych: Korzystaj z narzędzi i dodatków, które automatycznie pobierają zaktualizowane dane z różnych źródeł

Czytaj więcej: 10 najlepszych narzędzi AI dla Arkuszy Google do optymalizacji arkuszy kalkulacyjnych

Limity scalania wielu Arkuszy Google

Spadek wydajności przy dużej ilości danych

Arkusze Google mogą obsługiwać do 10 milionów komórek w jednym arkuszu kalkulacyjnym, ale niektórzy użytkownicy zauważają, że wydajność znacznie spada, gdy importowane dane zbliżają się do tego limitu.

Błąd limitu komórek w Arkuszach Google

Podczas korzystania ze złożonych formuł lub skryptów w Arkuszach Google mogą występować powolne czasy ładowania, opóźnienia podczas obliczeń i opóźnienia.

Na szybkość przetwarzania w Arkuszach Google wpływa również liczba funkcji, formatowanie warunkowe i złożoność importowanych danych z wielu arkuszy.

Brak zaawansowanych funkcji danych w Arkuszach Google

Podczas gdy Arkusze Google oferują solidny zestaw funkcji do podstawowej i średnio zaawansowanej analizy danych, brakuje mu niektórych zaawansowanych funkcji, które można znaleźć w bardziej zaawansowanych aplikacjach arkuszy kalkulacyjnych .

Na przykład Arkusze Google mają ograniczone możliwości zaawansowanej analizy statystycznej, złożonego modelowania danych i tworzenia zaawansowanych tabel obrotowych w połączonych arkuszach

Może to być istotna wada, jeśli wymagana jest dogłębna analiza zaimportowanych danych lub potrzebne są szczegółowe badania rynku, prognozy finansowe lub kompleksowe modelowanie danych.

Problemy ze współpracą w Arkuszach Google

Chociaż Arkusze Google oferują funkcje współpracy w czasie rzeczywistym, można napotkać problemy z kontrolą wersji. Jeśli wielu współpracowników edytuje te same zaimportowane dane w jednym arkuszu, może to prowadzić do zamieszania i trudności w śledzeniu zmian.

Dodatkowo, choć Arkusze Google pozwalają na jednoczesną edycję danych w jednym arkuszu, brakuje w nich bardziej zaawansowanych funkcji zarządzania projektami, takich jak przydzielanie zadań i śledzenie postępów

Podczas gdy niektóre struktury podziału pracy mogą poprawić współpracę, limity te mogą powodować nieefektywność, szczególnie w przypadku większych teamów lub złożonych projektów, które wymagają precyzyjnej koordynacji i odpowiedzialności.

Korzystanie z ClickUp do zarządzania danymi w arkuszu kalkulacyjnym

Kilka Alternatywy dla Arkuszy Google na rynku mogą przezwyciężyć jego limity. ClickUp jest najlepszym spośród nich.

ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, które obsługuje rozszerzenie danych bez uszczerbku dla szybkości i wydajności. Bazę danych w ClickUp można utworzyć ręcznie, podobnie jak w Arkuszach Google, lub skorzystać z aplikacji szablonów baz danych w ClickUp jeśli masz mało czasu.

Oto przykład szablonu, który ułatwia zarządzanie danymi. Edytowalny szablon arkusza kalkulacyjnego ClickUp upraszcza wszystko, od raportowania finansowego po planowanie projektów, dzięki niestandardowym formułom, równaniom i intuicyjnym wizualizacjom.

Edytowalny szablon arkusza kalkulacyjnego ClickUp

Dzięki niestandardowym widokom, zadaniom i możliwości śledzenia czasu ten szablon ma wszystko, czego potrzebujesz do organizowania danych.

Widok tabeli : Wybierz spośród ponad 15 typów pól, aby przechowywać i kategoryzować informacje w interaktywnej bazie danych

: Wybierz spośród ponad 15 typów pól, aby przechowywać i kategoryzować informacje w interaktywnej bazie danych Widok Tablicy : Wyróżnij priorytety za pomocą kolorowych etykiet i flag priorytetów w łatwym interfejsie typu "przeciągnij i upuść"

: Wyróżnij priorytety za pomocą kolorowych etykiet i flag priorytetów w łatwym interfejsie typu "przeciągnij i upuść" Widok wykresu Gantt: Monitoruj postępy projektu w czasie rzeczywistym dzięki ujednoliconemu widokowi kamieni milowych, zależności, zadań i osi czasu na wykresie Gantta, który można oznaczyć kolorami w celu łatwej identyfikacji priorytetów i terminów

ClickUp oferuje również inne szablony edytowalne szablony arkuszy kalkulacyjnych których można użyć do rozpoczęcia analizy. Po przygotowaniu danych można rozpocząć ich analizę w widoku tabeli. Widok tabeli w ClickUp oferuje znajomy interfejs przypominający siatkę, podobny do tradycyjnych arkuszy kalkulacyjnych na rynku, ale z ulepszonymi funkcjami dostosowanymi do zarządzania zadaniami i współpracy.

Zarządzaj i śledź swoje zadania w arkuszu kalkulacyjnym dzięki widokowi tabeli ClickUp

Umożliwia on użytkownikom organizowanie zadań, ustawienie terminów, przypisywanie obowiązków i efektywne śledzenie postępów w ramach jednego interfejsu.

ClickUp zapewnia również potężne narzędzia, takie jak niestandardowe pola, pola formuły i obliczenia kolumnowe, które umożliwiają wykonywanie złożonych obliczeń i efektywne zarządzanie danymi w ramach zadań.

Oto porównanie możliwości ClickUp i Arkuszy Google w zakresie różnych funkcji:

Funkcje Arkusze Google ClickUp Zarządzanie danymi Podstawowe formuły i funkcje Pola niestandardowe, pola z formułami i obliczenia kolumnowe Wydajność przy dużych ilościach danych Wydajność przy dużych zbiorach danych Może spowalniać przy dużych zbiorach danych Wydajnie obsługuje duże zbiory danych Współpraca Edycja w czasie rzeczywistym, podstawowe komentarze Zaawansowana współpraca, aktualizacje w czasie rzeczywistym, zadania automatyzacja Ograniczona (poprzez skrypty i dodatki) Wbudowane automatyzacje dla rutynowych zadań Dostosowane widoki Pojedyncza siatka konfigurowalne widoki Widok pojedynczej siatki Wiele widoków (tabela, tablica, kalendarz, Gantt) Zarządzanie zadaniami Ograniczone funkcje zarządzania zadaniami Zarządzanie zadaniami Limit funkcji zarządzania zadaniami Zintegrowane zarządzanie zadaniami z zależnościami i priorytetami

Korzyści z używania ClickUp do zarządzania arkuszami kalkulacyjnymi i bazą danych

Uzyskaj zaawansowane funkcje zarządzania danymi

ClickUp oferuje zaawansowane funkcje zarządzania danymi, takie jak szablony arkuszy kalkulacyjnych, pola niestandardowe i pola formuły do wykonywania złożonych obliczeń i efektywnego organizowania danych. Funkcje te są wysoce konfigurowalne i zapewniają głębię, której brakuje tradycyjnym Arkuszom Google.

Instancja, Szablon arkusza kalkulacyjnego ClickUp to w pełni niestandardowe narzędzie do efektywnego gromadzenia informacji o klientach i zarządzania nimi.

Szablon arkusza kalkulacyjnego ClickUp

Wprowadź dane demograficzne, przychody, opinie itp. i filtruj według typu, aby uzyskać szczegółowy wgląd w bazę klientów. Można również użyć szablonu formularz niestandardowy dla klientów do zbierania informacji podczas wdrażania klienta. Zrozumienie potrzeb niestandardowych klientów na samym początku pomaga tworzyć skuteczne strategie, które są zgodne z ich potrzebami i oczekiwaniami.

Przezwyciężenie problemów z wydajnością i skalowalnością

ClickUp obsługuje duże zbiory danych bez spadku wydajności. W przeciwieństwie do arkusza kalkulacyjnego Arkusze Google, który może zwalniać przy dużych ilościach danych, jest idealny do rozszerzenia i złożonych projektów.

Współpraca w czasie rzeczywistym

Dzięki ClickUp Twoje Teams mogą współpracować w czasie rzeczywistym. Mogą wprowadzać aktualizacje, dodawać komentarze i płynnie przydzielać zadania, usprawniając komunikację i zapewniając, że wszyscy pozostają na tej samej stronie.

Integracja z zadaniami ClickUp integruje zarządzanie zadaniami bezpośrednio z obsługą danych. Pozwala użytkownikom łączyć zadania, ustawiać zależności i ustalać priorytety pracy w ramach istniejących danych. Integracja ta usprawnia cykl pracy i zapewnia, że zarządzanie projektami jest ściśle powiązane z ich realizacją.

Automatyzacja zarządzania danymi Automatyzacja ClickUp'a zmniejsza wysiłek manualny poprzez automatyzację rutynowych zadań. Możesz ustawić wyzwalacze i akcje w istniejących danych, aby obsługiwać powtarzające się procesy, zapewniając spójność i oszczędność czasu.

Uzyskaj lepszy interfejs użytkownika i doświadczenie

ClickUp zapewnia przyjazny dla użytkownika interfejs z wieloma widokami, takimi jak Tabela, Tablica, Kalendarz i Gantt. Pozwala to wybrać najbardziej efektywny sposób wizualizacji danych i zadań.

Przeczytaj również: 11 najlepszych alternatyw i konkurentów programu Excel 2024

Przejdź na ClickUp dla lepszej analizy danych

Podczas gdy Arkusze Google mają sposoby na połączenie wielu arkuszy w jeden skonsolidowany arkusz danych, może to spowolnić pracę z dużymi zestawami danych lub gdy wielu członków zespołu musi pracować nad arkuszem jednocześnie. Dodatkowo, utrzymywanie setek arkuszy kalkulacyjnych może po pewnym czasie stać się uciążliwe.

Więc zamiast przełączać się między wieloma arkuszami kalkulacyjnymi, dlaczego nie przełączyć się na ClickUp dla lepszej analizy danych?

Dzięki ClickUp nie musisz zapamiętywać skomplikowanych funkcji i formuł. Pakiet szablonów, możliwość obsługi dużych ustawień danych i funkcje zarządzania zadaniami są idealne dla profesjonalistów, którzy zarządzają dużymi ilościami złożonych danych. A to jeszcze nie wszystko. Wbudowane automatyzacje rutynowych zadań i konfigurowalne widoki sprawiają, że jest to narzędzie, którego potrzebuje każdy profesjonalista zajmujący się danymi.

Dzięki ClickUp Twój zespół może importować dane i współpracować nad arkuszami kalkulacyjnymi ClickUp jak nigdy dotąd.

Na co więc czekasz? Zarejestruj się za darmo na ClickUp już dziś !