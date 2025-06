10 najlepszych aplikacji AI do tworzenia list rzeczy do zrobienia i menedżerów zadań w 2025 roku

Jeśli kiedykolwiek miałeś trudności z ogarnięciem wszystkich zadań do zrobienia w ciągu dnia, aplikacje z listami AI mogą Ci pomóc.

Obecnie dostępnych jest wiele aplikacji do zarządzania zadaniami opartych na sztucznej inteligencji, które pomagają zarządzać elementami do wykonania. Obejmują one kluczowe funkcje, takie jak zaawansowane śledzenie zadań, automatyczne planowanie, ustalanie priorytetów zadań i inteligentne sugestie, dzięki czemu zawsze wiesz, jakie zadanie wybrać i ile czasu na nie przeznaczyć.

Jednak znalezienie idealnego narzędzia do tworzenia list rzeczy do zrobienia jest łatwiejsze w teorii niż w praktyce, dlatego przetestowaliśmy dziesięć najlepszych aplikacji AI, które pomogą Ci z łatwością realizować codzienne zadania, niezależnie od tego, czym się zajmujesz.

Wyniki nie zawiodą Cię.

Zacznijmy.

Na co zwrócić uwagę w aplikacjach AI do tworzenia list rzeczy do zrobienia?

Każdy ma inne potrzeby i wzorce, więc nie wszystkie aplikacje AI do tworzenia list rzeczy do zrobienia będą dla Ciebie odpowiednie. Wybierając spośród wielu dostępnych opcji, warto wziąć pod uwagę kilka czynników, które polecam:

Optymalizacja procesów zarządzania zadaniami: Chcesz skrócić czas wdrażania i szybko rozpocząć korzystanie z aplikacji; wszelkie procesy ustawień powinny być łatwe i w miarę możliwości zautomatyzowane dzięki AI

Intuicyjny interfejs aplikacji: Ułatwia nawigację i organizację zadań; aplikacja powinna być przejrzysta, logiczna i szybka w obsłudze

Integracja z narzędziami innych firm: Narzędzie powinno być kompatybilne z innym oprogramowaniem wykorzystywanym w codziennym cyklu pracy, takim jak Gmail lub Slack, a także powinno dać się łatwo zintegrować za pomocą kilku kliknięć, w tym ustawienia uprawnień aplikacji i synchronizacji danych

Funkcje zarządzania danymi: Aplikacje AI do tworzenia list rzeczy do zrobienia, które rozważasz, powinny pomagać w śledzeniu procesów i uzyskiwaniu informacji na temat optymalizacji cyklu pracy. Może to mieć formę regularnych cotygodniowych aktualizacji lub wykresów, które można wyświetlić na żądanie

Szyfrowanie i zgodność z przepisami: Twoje bezpieczeństwo i prywatność muszą być chronione bez względu na wszystko; w szczególności powinieneś posiadać niezbędne informacje na temat tego, w jaki sposób aplikacja z listą rzeczy do zrobienia będzie wykorzystywać dane dotyczące Twojej aktywności

10 najlepszych aplikacji AI do tworzenia list rzeczy do zrobienia

1. ClickUp (najlepsze narzędzie do zarządzania zadaniami AI)

Rozpocznij pracę z ClickUp Brain Wykorzystaj ClickUp Brain jako niezawodnego partnera do sparingów, pisarza i menedżera wiedzy

ClickUp to wszechstronna aplikacja do tworzenia list rzeczy do zrobienia, wyposażona w funkcje zarządzania projektami, współpracy i analizy. Za pomocą listy rzeczy do zrobienia, zadań, dokumentów lub notatek ClickUp Online mogę tworzyć wielofunkcyjne i szczegółowe listy w dowolnej części obszaru roboczego.

Dzięki zadaniom ClickUp mogę na przykład dodawać listy kontrolne do dowolnego zadania na platformie, tworząc przejrzyste procesy dla siebie i mojego zespołu. Z drugiej strony, osadzanie interaktywnych list kontrolnych w dokumentach ClickUp pozwala mi zaznaczać elementy do wykonania wymienione w dokumencie.

Planuj, organizuj i współpracuj nad dowolną listą zadań dzięki zadaniom ClickUp

Oczywiście istnieje również możliwość tworzenia list kontrolnych z notatnika ClickUp lub poprzez rozszerzenie przeglądarki bez konieczności przełączania zakładek i zakłócania cyklu pracy.

Kiedy mam zbyt wiele spraw na głowie i nie chcę ręcznie tworzyć list, korzystam z ClickUp Brain. Automatyzuje ono tworzenie zadań i podzadań, zapewnia szybkie odpowiedzi na pytania dotyczące zadań i dokumentów oraz skutecznie podsumowuje szczegóły zadań.

Natychmiast podsumuj długie wątki komentarzy za pomocą jednego kliknięcia przycisku, korzystając z ClickUp AI

Aby przetestować możliwości tej funkcji AI, utworzyłem projekt zatytułowany "Uruchom nową kampanię marketingową" i dodałem odpowiednich członków zespołu, aby wspólnie opracować pomysły i strategie.

Omówiliśmy plan naszego zespołu, cele, grupę docelową oraz ogólne podejście, jakie chcieliśmy przyjąć w kampanii. W krótkim okresie ClickUp Brain zaczął sugerować niestandardowe podzadania w oparciu o kontekst naszej dyskusji.

Obejmowały one przeprowadzenie badań rynku w celu zrozumienia preferencji klientów, opracowanie kreatywnych treści do mediów społecznościowych, koordynację z grafikami w celu stworzenia materiałów promocyjnych oraz ustawienie osi czasu dla wdrożenia kampanii.

Proaktywna pomoc usprawniła nasz proces planowania i pozwoliła nam sporządzić listę wszystkich niezbędnych kroków, co dało nam sporą przewagę nad konkurencją. Nie ma nic lepszego niż ClickUp, aby nauczyć się korzystać z AI w codziennych zadaniach.

Najlepsze funkcje ClickUp

AI Notetaker do automatycznego dokumentowania spotkań w aplikacjach innych firm, takich jak Zoom, Teams i Google Meet

Priorytetyzuj zadania na podstawie takich czynników, jak ważność, pilność lub wysiłek

Spersonalizuj typy zadań, integrując swoje konwencje nazewnictwa z polami niestandardowymi ClickUp

Uzyskaj płynny dostęp do listy rzeczy do zrobienia ClickUp z pulpitu, urządzenia mobilnego lub przeglądarki internetowej

Zwiększ wydajność, podsumowując swoje zadania pod koniec dnia za pomocą opartego na sztucznej inteligencji narzędzia Standups od ClickUp

Organizuj projekty za pomocą list, podzadań i terminów oraz śledź postępy za pomocą narzędzi takich jak wykresy Gantta lub tablice Kanban

Gotowe szablony list rzeczy do zrobienia wyposażone w AI do zarządzania zadaniami w żywym dokumencie. Zacznij korzystać z szablonu listy rzeczy do zrobienia ClickUp

Pobierz ten szablon Twórz bieżącą listę rzeczy do zrobienia dzięki szablonowi listy zadań ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Nie wszystkie funkcje ClickUp są obecnie dostępne w aplikacji mobilnej

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9700 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4100 recenzji)

2. Taskade (najlepsza aplikacja do tworzenia obszarów roboczych w czasie rzeczywistym, zawierających zadania, notatki i funkcje współpracy wideo)

Taskade to oparta na sztucznej inteligencji aplikacja do robienia notatek, która pozwala tworzyć kalendarze treści, diagramy przepływu, sprinty projektów, a nawet standardowe procedury operacyjne – wszystko w jednym intuicyjnym interfejsie. Oferuje do 1 TB przestrzeni na przechowywanie plików.

To naprawdę fajne, jak agenci AI Taskade nieustannie oceniają priorytety zadań i tworzą dynamiczne połączenia oraz hierarchie między zadaniami w czasie rzeczywistym. Dzięki tej funkcji zawsze będziesz wiedzieć, które zadania wymagają natychmiastowej uwagi i jak są powiązane z projektem.

Najlepsze funkcje Taskade

Wizualizuj swoje listy w wielu wymiarach — tabele, tablice, listy, mapy myśli, kalendarze i nie tylko

Burza mózgów, szkicowanie i zapisywanie wszystkiego, co dotyczy zadań i notatek, dzięki asystentowi pisania i zadań AI

Łatwe udostępnianie pracy zespołom, klientom i gościom; płynna komunikacja i współpraca w sieci, na urządzeniach mobilnych i pulpicie

Ograniczenia Taskade

Brakuje w niej zaawansowanych opcji, takich jak dodawanie obrazów i wideo lub tworzenie złożonych tabel

Formatowanie może być trudne, jeśli nie znasz redaktorów zgodnych z Markdown

Ceny Taskade

Free: 0 USD

Taskade Pro: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Taskade for Teams: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Taskade

G2: zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Zobacz, jak Taskade wypada w porównaniu z ClickUp ?

3. Motion (najlepsza do tworzenia adaptacyjnych cykli pracy i automatycznego planowania zadań)

Motion to asystent AI z funkcją dynamicznego planowania. Za każdym razem, gdy wprowadzam zadania, terminy i spotkania na platformie, jego AI do zarządzania czasem automatycznie organizuje mój harmonogram, aby zapewnić mi optymalną wydajność pracy.

W przeciwieństwie do niektórych menedżerów zadań AI, Motion dostosowuje się do zmian w czasie rzeczywistym. Na przykład, jeśli spotkanie zostaje przełożone lub pojawia się nowe zadanie, aplikacja dostosowuje mój dzień tak, aby wszystko się zmieściło, bez konieczności ręcznego wprowadzania zmian.

Dodatkowo na ekranie wyświetlał mały baner przypominający mi o eliminowaniu czynników rozpraszających uwagę — funkcja warta wzmianki w tej recenzji Motion.

Najlepsze funkcje Motion

Twórz codzienne lub tygodniowe zadania i odpowiednio blokuj czas w kalendarzu, aby je wykonać

Twórz szczegółowe notatki i przechowuj informacje o swoich listach rzeczy do zrobienia, aby mieć do nich łatwy dostęp

Zmieniaj harmonogram zadań jednym kliknięciem, jeśli pojawi się nagłe spotkanie lub pilna praca

Ograniczenia ruchowe

Nie można duplikować zadań zamiast tworzyć je od nowa

Nie ma możliwości uporządkowania obszarów roboczych alfabetycznie lub ręcznego zmiany kolejności

Nie ma planu Free, tylko wersja próbna

Ceny ruchome

Indywidualna: 34 USD miesięcznie

Team: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje

G2: 4,1/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 40 recenzji)

4. TimeHero (najlepsza do zarządzania i automatyzacji zadań zespołów z wglądem w wzorce wydajności)

TimeHero to inteligentne narzędzie do planowania i zarządzania zadaniami. Umożliwia planowanie, zarządzanie i automatyzację codziennych elementów pracy, projektów i wydarzeń w kalendarzu — wszystko w jednym miejscu. Automatycznie planowało zadania w moim kalendarzu na podstawie terminów, priorytetów i dostępności.

TimeHero dostarczył mi również informacji na temat wzorców wydajności mojego zespołu. Mogłem sprawdzić obciążenie członków zespołu, łatwo przydzielać zadania ad hoc i @wzmianki innych osób w czatach dotyczących zadań — bez konieczności sprawdzania obecności lub organizowania spotkań w celu aktualizacji. Dzięki temu automatyzacja zadań za pomocą AI jest naprawdę prosta.

Najlepsze funkcje TimeHero

Uruchom timer z dowolnego miejsca i wykonuj wiele zadań w ciągu dnia; uzyskaj dostęp do szczegółowych i pomocnych kart czasu pracy

Korzystaj z szablonów cyklu pracy, aby szybko uruchamiać swoje zwykłe listy rzeczy do zrobienia; połącz daty rozpoczęcia i terminy z innymi dziennikami działań lub wydarzeniami

Otrzymuj inteligentne powiadomienia, które informują o zbliżających się terminach, zmianach w harmonogramie dnia i zakończonych zadaniach

Limity TimeHero

Narzędzie nie może wysyłać zaprogramowanych lub automatycznych aktualizacji ani przypomnień za pośrednictwem poczty e-mail, ponieważ nie posiada skoordynowanej listy kontaktów

Użytkownicy zgłaszali czasami problemy z lokalizacją zadań i podzadań

Ceny TimeHero

Podstawowa wersja: 5 USD miesięcznie za użytkownika

Profesjonalna: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Premium: 27 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje TimeHero

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

5. Trello (najlepsza do tworzenia dostosowywalnych list rzeczy do zrobienia i zarządzania zadaniami przy użyciu systemu tablic Kanban)

za pośrednictwem Trello

Po przetestowaniu Trello rozumiem, dlaczego stało się ono tak popularnym narzędziem do zarządzania zadaniami. Jego przyjazny dla użytkownika, atrakcyjny wizualnie interfejs oparty jest na systemie Kanban, w którym zadania do wykonania przedstawiane są w formie kart na tablicy.

Mogłem zapisywać konkretne zadania na poszczególnych kartach i dostosowywać je, dodając terminy, załączniki i etykiety, dzięki czemu miałem jasny obraz tego, co mam do zrobienia i kiedy.

Dzięki dodatkom Trello mogłem również dostosować tablice do konkretnych potrzeb, np. dodać widok kalendarza, zautomatyzować powtarzające się zadania lub zintegrować aplikacje innych firm, takie jak Whereby i OneDrive.

Jednak wydaje się to dość proste i nie sądzę, aby sprawdziło się w przypadku bardziej złożonych projektów.

Najlepsze funkcje Trello

Śledź wszystkie karty dzięki widokowi osi czasu; uruchamiaj komendy i ustaw automatyczne reguły dla niemal każdej czynności na platformie

Kontroluj uprawnienia do zarządzania zawartością tablicy za pomocą kilku kliknięć i łatwo zarządzaj członkami zespołu w czasie rzeczywistym

Podziel złożone zadania w ramach tej samej karty, korzystając z funkcji listy kontrolnej, która umożliwia efektywny podział zadań AI

Ograniczenia Trello

Ostatnia aktualizacja zasad ogranicza współpracę do dziesięciu członków na tablicę, co ogranicza jej przydatność dla większych zespołów

W przypadku bardzo złożonych projektów system kart może stać się trudny w zarządzaniu i zrozumiały

Ceny Trello

Free: 0 USD

Standard: 6 USD miesięcznie za użytkownika

Premium: 12,50 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 17,50 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Trello

G2: 4,4/5 (ponad 13 800 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 23 100 recenzji)

6. Asana (najlepsza do usprawniania cyklu pracy zadań i projektów w intuicyjnym interfejsie wizualnym)

za pośrednictwem Asana

Asana to oprogramowanie do zarządzania projektami, którego nie można pominąć. Jest znane z przejrzystego i dynamicznego interfejsu oraz solidnych funkcji AI, które pomagają efektywnie organizować, śledzić i zarządzać pracą.

Możesz przypisywać zadania członkom zespołu wraz z terminami, dodawać komentarze lub instrukcje oraz załączniki zawierające dodatkowe informacje, dzięki czemu cała komunikacja związana z danym zadaniem jest uporządkowana w jednym miejscu.

Narzędzie do zarządzania projektami pozwala również przełączać się między układami, aby wyświetlać listy rzeczy do zrobienia na kilka sposobów, w tym jako tablicę Kanbana, wykres Gantta, listę, kalendarz lub oś czasu.

Najlepsze funkcje Asany

Dodaj etykiety do list rzeczy do zrobienia, aby móc sortować, filtrować i automatycznie raportować pracę

Twórz szablony dla typowych zadań lub list, od zleceń służbowych po zadania do wykonania podczas spotkania

Uzyskaj podsumowanie tego, co wydarzyło się w portfolio, projekcie lub zadaniu, aby być na bieżąco dzięki Asana AI

Ograniczenia Asany

Powiadomienia mogłyby być bardziej konfigurowalne — na przykład użytkownicy nie mogą wybrać, czy chcą otrzymywać powiadomienia o zadaniach udostępnionych im, ale nie o wszystkich zadaniach w ich obszarze roboczym

Brakuje opcji ręcznego ustalania priorytetów elementów na liście rzeczy do zrobienia

Ceny Asana

Osobiste: 0 USD

Pakiet startowy: 13,49 USD miesięcznie za użytkownika

Zaawansowana: 30,49 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Enterprise+: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Asana

G2: 4,4/5 (ponad 10 200 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 12 700 recenzji)

Jeśli nie jesteś fanem Asany, oto kilka alternatywnych rozwiązań, które możesz wypróbować

7. Monday. com (Najlepsza do automatyzacji cyklu pracy, z naciskiem na użyteczność i wizualną personalizację)

za pośrednictwem Monday

Monday. com oferuje bardzo wizualną i elastyczną platformę, która dostosowuje się do różnych cykli pracy i typów projektów.

Tworzenie list zadań było proste. Mogłem korzystać z dostosowywalnych szablonów lub tworzyć listy od podstaw w dokumencie roboczym Monday, dodając kolumny dla statusów, terminów, poziomów priorytetów i nie tylko.

Mogłem również zdecydować, w jaki sposób chcę śledzić postępy projektu – za pomocą kalendarza, osi czasu, wykresu Gantta czy widoku Kanban. Gdyby członkowie mojego zespołu mieli wspólną listę zadań, każdy z nich mógłby dodać swoje widoki.

Monday.com – najlepsze funkcje

Dostosuj swoje pulpity za pomocą różnych widżetów, w tym widżetu listy rzeczy do zrobienia, w którym możesz dodawać zadania i odhaczać je po wykonaniu, aż wszystko zostanie zakończone

Otrzymuj automatyczne powiadomienia o zbliżających się terminach, dzięki czemu będziesz mieć pewność, że wszystko zostanie zrobione na czas

Ustal priorytety zadań na podstawie zbliżających się terminów, aktualnego statusu lub innych kryteriów

Limity Monday.com

Użytkownicy zwracali uwagę na brak możliwości automatycznego dodawania kilku pulpitów do konkretnego folderu, co negatywnie wpływało na komfort korzystania z funkcji analitycznych

Brakuje w niej szczegółowej kontroli nad uprawnieniami i poziomami dostępu dla użytkowników gościnnych, co nie jest idealnym rozwiązaniem do zarządzania listami i projektami zawierającymi poufne informacje

Monday. com ceny

Free: 0 USD

Podstawowa: 12 USD miesięcznie za licencję

Standard: 14 USD miesięcznie za licencję

Pro: 24 USD miesięcznie za licencję

Enterprise: Niestandardowe ceny

Monday. com – oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 12 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4800 recenzji)

Porównaliśmy Monday i ClickUp, a Ty chcesz przeczytać o tym

8. Tara AI (najlepsza do zarządzania zadaniami opartego na AI i elastycznego planowania projektów dla zespołów programistów)

za pośrednictwem Tara AI

Tara AI została zaprojektowana specjalnie dla zespołów programistów, oferując unikalne połączenie aplikacji do zwinnego planowania projektów i zarządzania zadaniami.

Jedną z najważniejszych zalet Tara AI jest możliwość przewidywania i planowania sprintów na podstawie danych historycznych. Okazało się to niezwykle przydatne, ponieważ pozwoliło mi efektywniej alokować zasoby, przewidywać potencjalne wąskie gardła i zapewnić realizację zadań zgodnie z planem i terminami.

Współpraca zespołowa w ramach Tara AI jest również prosta i wydajna. Korzystając z bogatego edytora tekstu, możesz łatwo przypisywać zadania, dodawać komentarze i załączniki, dzięki czemu wszyscy członkowie zespołu są zawsze na bieżąco.

Najlepsze funkcje Tara AI

Korzystaj z wygodnego widoku Kanban, aby przypisywać zadania i monitorować postępy projektu

Organizuj cotygodniowe i codzienne spotkania stand-up, aby sprawdzić postępy zespołu w realizacji planu działania

Skorzystaj z dwukierunkowej synchronizacji z GitHub, Trello i importem zadań z Asana; aktualizacje zadań na dowolnej platformie będą widoczne we wszystkich zsynchronizowanych narzędziach

Ograniczenia Tara AI

Nie ma planu Free ani nawet wersji próbnej

Podczas zarządzania sprintami automatycznymi, gdy zadania są zakończone i przenoszone między sprintami, punkty przeciążenia nie są odpowiednio aktualizowane

Ceny Tara AI

Insights Core: 25 USD miesięcznie za współpracownika (rozliczane rocznie)

Insights Plus: 35 USD miesięcznie za każdego współpracownika (rozliczane rocznie)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Tara AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

9. Notion AI (najlepsza wszechstronna aplikacja typu "wszystko w jednym" z obszarem roboczym, funkcją pisania wspomaganą AI i organizacją zadań)

za pośrednictwem Notion AI

Zanurzenie się w Notion AI było ekscytującym doświadczeniem, ponieważ łączy ono wszechstronność obszaru roboczego Notion typu "wszystko w jednym" z mocą AI.

Asystent AI może pomóc w automatycznym tworzeniu list rzeczy do zrobienia na podstawie notatek ze spotkań, nagrań rozmów sprzedażowych itp. Oczywiście można również utworzyć listę z polami wyboru w zwykły sposób, dodając blok listy w Notion. Istnieje również polecenie /, które pozwala szybko to zrobić.

Pozwala dodawać terminy do całych list lub elementów na liście, przypisywać zadania do osób i śledzić postępy za pomocą pola statusu. Możesz również poprosić AI o burzę mózgów na temat pomysłów i elementów listy lub automatyczne wypełnienie list rzeczy do zrobienia dla określonych zadań.

Dodatkowo w Notion znajdziesz różne przykłady list rzeczy do zrobienia oraz szablony, które pomogą Ci skutecznie organizować zadania i ustalać ich priorytety.

Najlepsze funkcje Notion AI

Twórz i tłumacz listy w języku japońskim, hiszpańskim, niemieckim i nie tylko

Pozwól innym komentować lub sugerować zmiany na Twojej liście; po prostu wpisz klucz @, aby ich powiadomić

Pozwól funkcji autouzupełniania przejrzeć setki dokumentów w ciągu kilku minut i tworzyć listy, analizy, podsumowania i wiele więcej

Ograniczenia Notion AI

Nie ma wbudowanego narzędzia do raportowania, co ogranicza możliwość śledzenia projektów

Funkcja AI jest dostępna za dodatkową opłatą w wysokości 10 USD miesięcznie od użytkownika, co może sprawić, że będzie ona kosztowna dla zespołów

Ceny Notion AI

Free

Dodatkowo: 12 USD miesięcznie za licencję

Business : 18 USD miesięcznie za licencję

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Notion AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

15 alternatyw dla Notion do wyboru

10. Trevor AI (najlepsza do wspólnego zarządzania zadaniami z możliwością integracji)

za pośrednictwem Trevor AI

Ostatnią pozycją na naszej liście aplikacji do zarządzania zadaniami AI jest Trevor AI, inteligentny asystent do planowania codziennych zadań. Dzięki niemu mogłem organizować zadania na liście, dodawać kolorowe etykiety i notatki oraz integrować oprogramowanie innych firm, takie jak Kalendarz Google i Todoist, aby synchronizować moje terminy, spotkania i działania.

Trevor AI dostarczał również spersonalizowane sugestie dotyczące harmonogramu, pomagając mi wywiązywać się z moich obowiązków. Udostępniał szczegółowe analizy dotyczące tego, jak spędzam czas i co mogę zrobić, aby jak najlepiej zrealizować listę zadań do zrobienia.

Najlepsze funkcje Trevor AI

Wykorzystaj funkcje predykcyjne AI, aby dokładnie oszacować czas trwania zadania na podstawie Twojej dostępności i wcześniejszych działań

Otrzymuj dostosowane do Twoich potrzeb sugestie dotyczące ulepszenia codziennego planu działania, wysyłane na adres e-mail

Skoncentruj się na bieżącym zadaniu, korzystając z timera i pola notatek w trybie Focus Mode

Ograniczenia AI

Wykorzystuje synchronizację w chmurze, co ogranicza jego funkcjonalność bez połączenia z Internetem

W przypadku zadań wykraczających poza podstawowe planowanie potrzebny będzie płatny plan

Ceny Trevor AI

Free: 0 USD

Plan Pro: 3,99 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Trevor AI

G2: zbyt mało recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Ulepsz tworzenie list i zarządzanie zadaniami dzięki asystentowi AI

Dobrze dobrana aplikacja oparta na sztucznej inteligencji może pomóc Ci przejąć kontrolę nad listą rzeczy do zrobienia i raz na zawsze osiągnąć maksymalną wydajność. Najlepsze z nich łączą w sobie użyteczność, intuicyjność, elastyczność, bezpieczeństwo i integrację z usługami innych firm, dzięki czemu to Ty dostosowujesz narzędzie do swoich potrzeb, a nie na odwrót.

Niewątpliwie sztuczna inteligencja zmienia zasady gry w zakresie wydajności. Niezależnie od tego, jak wygląda Twój dzień pracy, może pomóc Ci zaoszczędzić czas i poświęcić energię na zadania, które są najważniejsze. Aplikacje AI do tworzenia list zadań mogą zoptymalizować cykl pracy poprzez priorytetyzację zadań i zapewnić Ci kilka godzin wolnego czasu w każdym tygodniu.

Dzięki ClickUp możesz zachować wydajność, tworząc listy zadań do zrobienia oparte na sztucznej inteligencji w kilku prostych krokach. Co więcej, oferuje również kilka funkcji współpracy, komunikacji i wydajności, które mogą uprościć Twoją codzienną pracę.

Niezależnie od tego, czy chcesz zarządzać swoją pracą, czy zadaniami zespołu, nasza platforma może być skalowana w zależności od potrzeb.

Przekonaj się sam o zaletach. Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo.