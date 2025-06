10 najlepszych narzędzi AI dla asystentów wykonawczych w 2025 roku

Czy kiedykolwiek oglądałeś filmy akcji, w których bohater wydaje się być wszędzie jednocześnie, unikając kul i ratując sytuację z nadludzką skutecznością? To właśnie taki asystent wykonawczy marzysz być, prawda? Spokojny, opanowany i opanowany, radzący sobie z lawiną zadań bez wysiłku.

Ale nawet najbardziej doświadczeni asystenci wykonawczy (EA) mogą osiągnąć swój limit, zajmując się niekończącymi się e-mailami i listami rzeczy do zrobienia oraz pilnując, aby kierownictwo było na bieżąco.

Dzięki odpowiedniemu narzędziu do zwiększania wydajności opartemu na sztucznej inteligencji (AI) możesz uprościć i zautomatyzować cykle pracy oraz zyskać cenny czas.

Wśród 600 firm, które Forbes przebadał w 2024 r., 47% już wykorzystuje AI jako cyfrowych asystentów w swojej działalności biznesowej.

Pomyśl o tym w ten sposób: AI jest jak posiadanie wysoko wykwalifikowanego, niestrudzonego osobistego asystenta dla swojego szefa (i dla Ciebie!). Może zająć się wszystkim, od planowania spotkań, które pasują wszystkim, po podsumowywanie ważnych dokumentów, a nawet generowanie raportów.

Aby pomóc Ci znaleźć narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, które spełnią Twoje potrzeby, wraz z zespołem przeszukaliśmy internet w poszukiwaniu najlepszych opcji dla asystentów wykonawczych w 2024 roku. Następnie przetestowaliśmy te narzędzia, analizując wszystko, od ich możliwości automatyzacji zadań po sprawność współpracy.

Na podstawie tych testów stworzyliśmy listę 10 najlepszych narzędzi zwiększających wydajność, które wykorzystują sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, aby uprościć cykl pracy asystenta wykonawczego.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie 10 najlepszych narzędzi AI dla asystentów wykonawczych może zwiększyć wydajność, usprawnić operacje i poprawić komunikację. Cortana – najlepsza dla użytkowników systemu Windows

ClickUp – najlepszy sposób na zwiększenie wydajności

DALL-E – najlepsze narzędzie do generowania treści wizualnych

Jasper – najlepszy do tworzenia treści

Asystent Google – najlepszy do organizowania codziennych zadań

Otter. ai – Najlepsze rozwiązanie do transkrypcji spotkań

Fireflies – najlepsze rozwiązanie do centralizacji rozmów

Murf – najlepszy do tworzenia nagrań lektorskich

Socratic – najlepszy do szybkich poszukiwań informacji

Amazon Alexa – najlepsze rozwiązanie zapewniające wygodę obsługi bez użycia rąk

Opracowaliśmy listę kryteriów, aby mieć pewność, że wybierzemy najlepszego asystenta wykonawczego AI dla profesjonalistów z branży administracyjnej.

Oto, czego absolutnie wymagamy od naszych narzędzi AI (i Ty również powinieneś):

Automatyzacja: Uwolnij się od rutynowych zadań, szukając narzędzi AI, które mogą planować spotkania z automatycznymi przypomnieniami i sprawdzaniem konfliktów oraz tworzyć rutynowe e-maile na podstawie wcześniej zdefiniowanych szablonów, oszczędzając czas i zapewniając spójność komunikacji

Integracja: Wybierz osobistego asystenta AI, który płynnie integruje się z istniejącymi narzędziami zwiększającymi wydajność, takimi jak kalendarze, oprogramowanie do zarządzania zadaniami i platformy do zarządzania cyklem pracy

Inteligentne ustalanie priorytetów: Poszukaj AI, która ustala priorytety zadań związanych z zarządzaniem biurem na podstawie pilności i ważności oraz tworzy prognozy, aby przewidywać Twoje potrzeby i sugerować terminy spotkań i zadań

Inteligentne funkcje wyszukiwania i organizowania: Wybierz asystenta AI, który szybko lokalizuje potrzebne dokumenty i informacje oraz kategoryzuje je, ułatwiając organizację

Pomoc w komunikacji: Pozwól AI zająć się wymianą wiadomości. Poszukaj narzędzi, które oferują inteligentną aktualizację szablonów, podsumowują e-maile, pomagają w tworzeniu wiadomości e-mail i sporządzają transkrypcje spotkań

Protokoły bezpieczeństwa: Wybierz narzędzia, które priorytetowo traktują protokoły bezpieczeństwa w celu ochrony wrażliwych danych, szyfrowanie danych w celu ochrony informacji poufnych oraz ścisłą kontrolę dostępu, aby zapewnić dostęp do informacji wyłącznie uprawnionym użytkownikom

Interfejs użytkownika: Wybierz asystentów AI z intuicyjnymi interfejsami, które są łatwe do nauczenia i nawigacji, aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje

Aby znaleźć się na naszej liście, narzędzia musiały spełniać wszystkie lub większość poniższych kryteriów. W końcu szukaliśmy technologii, która dobrze naśladuje ludzką inteligencję. Narzędzia opisane poniżej spisały się fantastycznie!

Ta lista obejmuje szeroki zakres wirtualnych asystentów naśladujących ludzką inteligencję w celu optymalizacji zadań, od planowania spotkań po automatyczne sporządzanie notatek.

1. ClickUp: Najlepszy sposób na zwiększenie wydajności

Bądź o krok przed innymi dzięki ClickUp Brain Oszczędzaj czas dzięki dokładnym aktualizacjom AI i raportom statusu dzięki ClickUp Brain

ClickUp to narzędzie do zarządzania projektami, które pozwala organizować pracę, współpracować z zespołem i klientami, automatyzować powtarzalne zadania oraz ogólnie upraszczać cykl pracy.

Większość pracowników umysłowych jest pod szczególnym wrażeniem ClickUp Brain, wbudowanego asystenta AI platformy. AI Knowledge Manager ClickUp Brain dostarcza odpowiedzi na wszystkie pytania związane z zadaniami bezpośrednio z zadań, dokumentów i bazy wiedzy firmy w ClickUp. Ta technologia AI może być niezwykle przydatna do szybkiego wyszukiwania informacji, odpowiadania na pytania i bycia na bieżąco z kluczowymi szczegółami bez ręcznego przeszukiwania różnych źródeł.

Zadaj dowolne pytania związane z projektem, korzystając z menedżera wiedzy AI ClickUp Brain

Jako osoba, która spędza niezdrową ilość czasu na zastanawianiu się, jak zacząć e-mail, uważam AI Writer for Work za pomocne narzędzie. Wystarczyło, że podałem mu podpowiedzi dotyczące elementów, które chciałem uwzględnić, a on natychmiast sporządził dla mnie bezbłędne e-maile i wiadomości.

Dzięki automatyzacji ClickUp mogłem zautomatyzować powtarzające się zadania, takie jak wysyłanie powiadomień i przypomnień, zarządzanie przychodzącymi wiadomościami e-mail oraz aktualizowanie statusów zadań i postępów. Dostępnych jest ponad 100 automatyzacji, które pomogą Ci zarządzać rutynowymi i powtarzającymi się zadaniami, aktualizacjami projektów i nie tylko.

Dzięki zadaniom ClickUp możesz łatwo uzyskać przegląd wszystkich zadań do zrobienia, a także tworzyć, delegować i śledzić status zadań w ramach projektów. Pomogło mi to być na bieżąco z całą moją pracą bez zamieszania. Po utworzeniu zadania możesz użyć niestandardowych statusów, takich jak "do zrobienia", "przeróbka" lub "gotowe", aby pokazać jego postęp.

Twórz zadania i podzadania oraz zarządzaj nimi za pomocą ClickUp Tasks

Dodaj pola niestandardowe, aby organizować i śledzić ważne informacje, takie jak pilność zadania, termin wykonania i osoba odpowiedzialna za jego realizację.

Skorzystaj z widoków ClickUp, aby wizualizować i efektywnie zarządzać zadaniami asystenta wykonawczego. Możesz wypróbować ponad 15 widoków i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Wybierz dowolny widok, aby wizualizować i zarządzać zadaniami za pomocą widoków ClickUp

Widok kalendarza ClickUp ułatwia na przykład planowanie spotkań i terminów. Ponieważ ClickUp integruje się z Kalendarzem Google, możesz również bez wysiłku importować zależności zadań, zablokowany czas i terminy bezpośrednio do narzędzia, co pomaga lepiej planować każdy dzień.

ClickUp oferuje również różne gotowe szablony do typowych zastosowań, takie jak plany projektów, agendy spotkań i raporty o statusie. Szczególnie przydatny okazał się szablon blokowania harmonogramu ClickUp.

Pobierz ten szablon Planuj spotkania bez wysiłku dzięki szablonowi blokowania harmonogramu ClickUp

Kiedy zbieraliśmy materiały do tego artykułu, frustrujące było znalezienie terminu spotkania, aby wspólnie opracować tę listę. Pomógł nam w tym szablon:

Śledź spotkania i wydarzenia

Zobacz, które zadania należało potraktować priorytetowo

Dokładnie planuj harmonogram

Unikaj przeładowania harmonogramu

Możemy przydzielać bloki czasu i gromadzić nasze pomysły bez większego wysiłku. Asystenci wykonawczy mogą skutecznie wykorzystać ten szablon do planowania zadań i spotkań oraz blokowania czasu.

Jeśli jesteś nowicjuszem w firmie, możesz skorzystać z szablonu planu 30-60-90 dni dla asystentów wykonawczych ClickUp. Szablon ten może pomóc menedżerowi i asystentowi wykonawczemu w opracowaniu jasnego planu na pierwsze trzy miesiące.

Pobierz ten szablon Zdobądź przewagę w nowej pracy dzięki szablonowi planu 30-60-90 dni ClickUp

Użyj tego szablonu do:

Ustal jasne cele i konkretne kroki na czas przejścia

Współpraca z przełożonym w celu spełnienia oczekiwań

Śledź postępy dzięki niestandardowym statusom i polom

ClickUp to nie tylko zadania indywidualne. To w pełni funkcjonalny hub do współpracy, w którym możesz zarządzać całymi projektami, synchronizować działania swojego zespołu i przechowywać wszystkie ważne dokumenty w jednym miejscu.

Najlepsze jest to, że możesz dostosować ClickUp do swojego cyklu pracy.

Ponadto z łatwością integruje się ze wszystkimi Twoimi ulubionymi aplikacjami, dzięki czemu stanowi prawdziwie kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich Twoich potrzeb organizacyjnych.

Najlepsze funkcje ClickUp

Przeanalizuj swoje obciążenie pracą i uzyskaj sugerowane terminy dzięki ClickUp Brain . Dzięki temu możesz skupić się na elementach o dużym znaczeniu

połączyć się z istniejącymi narzędziami — kalendarzami, platformami komunikacyjnymi i pocztą e-mail Skorzystaj z integracji ClickUp , aby— kalendarzami, platformami komunikacyjnymi i pocztą e-mail

Twórz niestandardowe pulpity ClickUp , aby wizualizować swoje zadania i ich postępy, ułatwiając ustalanie priorytetów zadań

łatwo dostępne w jednym miejscu Przechowuj wszystkie dokumenty w ClickUp Docs , dzięki czemu będą

Limity ClickUp

Aplikacja mobilna ma mniej funkcji niż aplikacja komputerowa

Nowi użytkownicy mogą mieć pewne trudności z nauką i zrozumieniem wszystkich rozbudowanych funkcji

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

2. DALL-E: Najlepsze narzędzie do generowania treści wizualnych

za pośrednictwem DALL-E

Przetestowałem Dall-E, narzędzie AI od OpenAI, i stwierdziłem, że jest to idealny partner do burzy mózgów dla asystenta wykonawczego, zwłaszcza takiego, który spędza dużo czasu na tworzeniu treści wizualnych. Można go używać do tworzenia obrazów do prezentacji, raportów lub materiałów marketingowych.

Narzędzie to pomaga generować obrazy na podstawie opisów tekstowych bez konieczności posiadania umiejętności kodowania lub projektowania graficznego. Jeśli na przykład potrzebujesz grafiki do mediów społecznościowych na potrzeby zbliżającej się premiery produktu, Dall-E może stworzyć przyciągające wzrok obrazy na podstawie prostego opisu.

A co najlepsze? Jest również zintegrowany z Canva, dzięki czemu możesz połączyć jego możliwości generowania tekstu na obraz z niestandardowymi opcjami dostosowywania Canva.

Najlepsze funkcje Dall-E

Twórz wizualizacje i projekty bezpośrednio w rozmowie, korzystając z wtyczki ChatGPT DALL-E

Podaj konkretne szczegóły dotyczące stylu, kompozycji, a nawet tekstury obiektów

Edytuj istniejące obrazy, zachowując ogólną estetykę obrazu

Ograniczenia Dall-E

Niska rozdzielczość wydruku może być minusem

DALL-E nie jest jeszcze w pełni zintegrowany z asystentami AI

Ceny DALL-E

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje DALL-E

G2: 3,8/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (14+ recenzji)

3. Jasper: Najlepszy do tworzenia treści

za pośrednictwem Jasper.ai

Jasper (dawniej Jarvis) to asystent pisania AI, który może tworzyć atrakcyjne treści pisemne do wszystkich zastosowań. Pomaga w różnych zadaniach, w tym dekodowaniu i podsumowywaniu danych, redagowaniu e-maili, tworzeniu raportów i pisaniu postów w mediach społecznościowych. Oferuje również szablony do tworzenia treści do konkretnych celów.

Jasper integruje się z różnymi narzędziami, takimi jak Canva, Slack i Zapier, umożliwiając włączenie treści generowanych przez AI do codziennych cykli pracy.

Korzystałem z asystenta pisania AI Jasper do generowania kreatywnych tekstów marketingowych (w tym treści stron internetowych, postów na blogu, nagłówków reklam itp.). Pomógł również mojemu zespołowi w burzy mózgów nad nowymi pomysłami i tworzeniu przekonujących prezentacji.

Najlepsze funkcje Jasper

Dostosuj ton i styl pisania do tożsamości marki, zapewniając spójność wszystkich tworzonych treści

Śledź wydajność treści generowanych przez AI, aby zoptymalizować strategię treści

Twórz treści bardziej efektywnie dzięki ponad 50 szablonom tekstów obejmującym różne formaty i zastosowania, od wpisów na blogu po scenariusze wideo

Ograniczenia Jasper

Wyniki mogą czasami zawierać nieprawidłowe fakty lub informacje, które przed użyciem należy zweryfikować

Nawet najwyższe plany mają limity dotyczące ilości treści, które można wygenerować w ciągu miesiąca

Ceny Jasper

Free : 7-dniowa wersja próbna

Twórca : 49 USD/miesiąc za użytkownika

Pro : 69 USD/miesiąc na użytkownika

Business: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Jasper

G2: 4,7/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 1800 recenzji)

4. Asystent Google: najlepszy do organizowania codziennych zadań

za pośrednictwem Google Assistant

Chyba nikt tutaj nie jest nieznajomy z Asystentem Google, ale jego możliwości wykraczają daleko poza odtwarzanie muzyki lub ustawianie alarmów. Asystent Google jest również cennym narzędziem do organizowania codziennych zadań i spotkań.

Dzięki prostym komendom głosowym możesz dodawać spotkania, sprawdzać kalendarze i zmieniać terminy spotkań. Aplikacja może wykonywać połączenia i wysyłać teksty w Twoim imieniu, bez konieczności wybierania numeru lub wpisywania słowa, zapewniając szybką i płynną komunikację za pomocą komend głosowych.

Asystent Google to coś więcej niż tylko ulepszona lista kontaktów i menedżer kalendarza. Może również pełnić rolę asystenta badawczego, szybko wyszukując i podsumowując kluczowe informacje z Internetu, gdy nie masz czasu na czytanie długich artykułów.

Możesz również ustawić przypominania aktywowane głosem i robić notatki, aby mieć pewność, że wszystkie zadania i cele są realizowane, a nic nie zostanie przeoczone.

Najlepsze funkcje Asystenta Google

Kontroluj różne aspekty swojego codziennego życia bez użycia rąk, dzięki czemu będzie ono wygodne i łatwe w obsłudze

Analizowanie harmonogramu i obciążenia pracą w celu kategoryzowania zadań według pilności i ważności

Aktualizuj szablony terminarza i kalendarza na podstawie rozmów, podsumowuj długie e-maile i generuj projekty odpowiedzi

Ograniczenia Asystenta Google

Nie w pełni dostosowywalny do konkretnych potrzeb i preferencji

Wydajność może być niejednolita, a niektóre zadania wykonywane są lepiej niż inne

Ceny Asystenta Google

Free

Oceny i recenzje Google Assistant

G2: Brak danych

Capterra: Brak dostępnych informacji

5. Otter. ai: Najlepsze rozwiązanie do transkrypcji spotkań

za pośrednictwem Otter.ai

Walka o sporządzenie wyczerpujących notatek podczas spotkań, na których pojawia się mnóstwo informacji, jest prawdziwa. Czy słuchasz uważnie, czy zapisujesz kluczowe punkty, aby móc do nich wrócić i przypomnieć sobie później? Otter.ai stawia czoła temu wyzwaniu dzięki funkcjom transkrypcji i streszczania opartym na sztucznej inteligencji.

Transkrypcja w czasie rzeczywistym Otter rejestruje każde wypowiedziane słowo, dzięki czemu możesz uczestniczyć w spotkaniu bez gorączkowego robienia notatek. Ponadto automatycznie rozpoznaje, kto mówi, i przypisuje etykiety mówców do transkrypcji, co ułatwia powrót do tekstu i zrozumienie przebiegu spotkania.

Podkreśla elementy wymagające działania i kluczowe wnioski, oszczędzając Ci ręcznego podsumowywania i przypisywania zadań.

Najlepsze funkcje Otter.ai

Wróć do dowolnego punktu wzmianki w notatkach ze spotkania za pomocą kilku kliknięć

Udostępniaj transkrypcje współpracownikom, zaznaczaj kluczowe punkty i przypisuj elementy do wykonania — wszystko w ramach jednej platformy

Łatwa integracja z narzędziami komunikacyjnymi, takimi jak Zoom

Ograniczenia Otter.ai

Bezpłatny plan Otter ma ograniczenia dotyczące długości nagrań i funkcji transkrypcji

Hałas w tle lub silny akcent mogą wpływać na dokładność tłumaczenia

Ceny Otter.ai

Podstawowy: Free

Pro : 16,99 USD/miesiąc na użytkownika

Business : 30 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Otter. ai oceny i recenzje

G2: 4,3/5 (ponad 180 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 80 recenzji)

6. Fireflies: Najlepsze rozwiązanie do centralizacji rozmów

za pośrednictwem Fireflies.ai

Asystenci wykonawczy mogą mieć trudności z nadążaniem za rozmowami podczas połączeń telefonicznych, spotkań wideo i interakcji osobistych. Fireflies. ai wkracza jako centralny hub dla wszystkich spraw związanych z rozmowami.

Oferuje automatyczną transkrypcję i streszczenie kluczowych punktów ze spotkań. Wykracza poza samo uchwycenie "tego, co zostało powiedziane" i sprytnie identyfikuje kolejne kroki oraz przypisuje je jako elementy listy rzeczy do zrobienia dla odpowiednich członków zespołu.

Fireflies tworzy również przeszukiwalną bazę wiedzy na podstawie rozmów, oszczędzając czas i eliminując konieczność zadawania powtarzających się pytań.

Oferują one funkcję analizy konwersacji, która zapewnia zaawansowane analizy i spostrzeżenia, które pomagają Tobie i Twoim zespołom poprawić wydajność i podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe. Dzięki śledzeniu wskaźników, takich jak nastrój, czas rozmowy i częstotliwość tematów w rozmowach, Fireflies dostarcza kluczowych informacji, które pomogą Ci ulepszyć strategie.

Najlepsze funkcje Fireflies

Integracja z ponad 40 aplikacjami , w tym wideokonferencjami, zarządzaniem projektami i kalendarzami

Analizuj rozmowę, identyfikując kluczowe punkty, elementy wymagające działania i analizę nastrojów, aby sporządzić zwięzłe podsumowanie spotkania

Zapewnij bezpieczny dostęp do transkrypcji spotkań, aby móc udostępniać je wybranym członkom zespołu

Ograniczenia Fireflies

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że interfejs użytkownika jest skomplikowany w nawigacji

Ceny Fireflies

Free

Pro: 18 USD/licencja miesięcznie

Business: 29 USD/licencja miesięcznie

Enterprise: 39 USD/licencja miesięcznie (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Fireflies

G2: 4,8/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (9 recenzji)

7. Murf: Najlepszy do tworzenia nagrań lektorskich

za pośrednictwem Murf.ai

Tworzenie wysokiej jakości nagrań lektorskich do prezentacji, filmów instruktażowych, a nawet treści w mediach społecznościowych może być czasochłonne i kosztowne. Murf. ai, dzięki technologii zamiany tekstu na mowę opartej na sztucznej inteligencji, może rozwiązać ten problem.

Nie potrzebujesz drogich lektorów ani skomplikowanego oprogramowania do edycji. Murf. ai pomoże Ci szybko i łatwo stworzyć profesjonalnie brzmiące prezentacje i wideo.

Zamiast nudnego, robotycznego głosu, Murf oferuje bibliotekę niezwykle naturalnie brzmiących głosów AI, dzięki czemu możesz wybrać idealny ton dla każdego projektu.

Murf integruje nawet Twój głos z istniejącymi filmami lub prezentacjami, tworząc spójne doświadczenie multimedialne.

Najlepsze funkcje Murf

Wklej opis swoich wymagań do Murf, a w ciągu kilku minut zostanie on przekształcony w dopracowany tekst lektorski

Edytuj i dostosuj tempo, podkreślaj, a nawet dodawaj pauzy, aby nadać tekstowi prawdziwie ludzki charakter

Zachowaj pełną kontrolę nad końcowym produktem, ponieważ Murf priorytetowo traktuje prywatność użytkowników, a nagrania głosowe nigdy nie są udostępniane aplikacjom innych firm

Ograniczenia Murfa

Chociaż darmowy plan Murf pozwala na tworzenie podstawowych nagrań lektorskich, ma ograniczenia dotyczące wyboru głosu i długości projektu

Niestandardowe tworzenie głosu wymaga oddzielnej subskrypcji

Ceny Murf

Free

Twórca : 29 USD/miesiąc

Business : 99 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Murf

G2: 4,7/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: Za mało ocen

8. Socratic: Najlepszy do szybkich poszukiwań informacji

za pośrednictwem Socratic

Socratic by Google to świetna aplikacja dla zapracowanych asystentów wykonujących zadania wykonawcze, którzy chcą odświeżyć swoją wiedzę na konkretne tematy. Obejmuje szeroki zakres przedmiotów akademickich, w tym nauki ścisłe, matematykę, literaturę i nauki społeczne.

Jako asystent wykonawczy (EA) Twoim nadrzędnym zadaniem jest zapewnienie szefowi dostępu do odpowiednich informacji we właściwym czasie. Co jednak, jeśli potrzebuje on szybkiego przypomnienia lub wyjaśnienia złożonego zagadnienia bez przerywania cyklu pracy lub ujawniania braków w wiedzy przed współpracownikami?

Socratic może dostarczyć jasnych wyjaśnień, odpowiednich materiałów wizualnych i linków do renomowanych źródeł — wszystko w zwięzłym, profesjonalnym formacie.

Najlepsze jest to, że Socratic dostosowuje się do różnych stylów uczenia się, wykorzystując rozpoznawanie tekstu i głosu, a nawet integruje się z YouTube, aby dostarczać informacje w sposób, który dociera do odbiorców.

Najlepsze funkcje Socratic

Przejrzyj kluczowe pojęcia związane z nadchodzącymi rozmowami z klientami

Zgłębiaj złożone tematy we własnym tempie i zadawaj dodatkowe pytania, aby uzyskać lepsze zrozumienie kluczowych problemów

Uzyskaj dostęp do zasobów edukacyjnych w wielu językach

Limity Sokratesa

Może nie być odpowiedni dla wysoce wyspecjalizowanych pól lub niszowych dziedzin akademickich

Aplikacja jest dostępna tylko dla użytkowników systemu iOS

Ceny sokratejskie

Free

Oceny i recenzje Socratic

G2: Brak danych

Capterra: Za mało recenzji

9. Amazon Alexa: Najlepsze rozwiązanie zapewniające wygodę obsługi bez użycia rąk

za pośrednictwem Amazon

Podobnie jak Google Assistant, Amazon Alexa jest urządzeniem z asystentem AI, które może pomóc Ci wydajnie zarządzać zadaniami administracyjnymi.

Alexa może pomóc asystentowi wykonawczemu w zarządzaniu harmonogramem pracy za pomocą komend głosowych.

Dzięki temu wirtualnemu asystentowi opartemu na sztucznej inteligencji AI dodawanie terminów, sprawdzanie kalendarzy i przeplanowywanie spotkań jest łatwe. Alexa dostarcza spersonalizowane aktualizacje i podsumowania na każdy temat, o który poprosisz.

Ale zasięg Alexy wykracza poza ściany biura. Czy Twój dyrektor ma inteligentny dom? Alexa może płynnie zintegrować się z nim, umożliwiając sterowanie oświetleniem, termostatami i innymi funkcjami za pomocą prostych poleceń głosowych.

Możesz obsługiwać połączenia i teksty za pomocą komend głosowych, zapewniając płynny przepływ informacji nawet w najbardziej intensywnych momentach.

Najlepsze funkcje Amazon Alexa

Planuj trasy podróży, sprawdzaj informacje o lotach lub otrzymuj aktualne informacje o ruchu drogowym — wszystko za pomocą prostych komend głosowych

Działania grupowe, które można wyzwolić za pomocą jednej komendy głosowej. Na przykład asystent wykonujący zadania może powiedzieć "Alexa, rozpocznij mój dzień pracy", aby Alexa włączyła światła, odczytała harmonogram dnia i włączyła muzykę w tle

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i szybko wyszukuj informacje

Limity Amazon Alexa

Funkcjonalność może się różnić w zależności od różnych urządzeń Alexa

Chociaż funkcje związane z biznesem są ograniczone, podstawową zaletą Alexy są aplikacje do użytku osobistego

Ceny Amazon Alexa

Free

Oceny i recenzje Amazon Alexa

G2: 4,1/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (83 recenzje)

10. Cortana: Najlepsza dla użytkowników systemu Windows

za pośrednictwem Cortany

Chociaż firma Microsoft ograniczyła ogólną funkcjonalność wsparcia Cortany, nadal może ona być pomocnym narzędziem dla asystentów wykonawczych pracujących w ekosystemie Windows.

Pomyśl o tym jak o cyfrowym asystencie specjalnie dla Twojego komputera. Musisz być na bieżąco z harmonogramem swojego szefa? Cortana pozwala ustawiać przypomnienia, zarządzać listami rzeczy do zrobienia i śledzić terminy za pomocą głosu lub kilku dotknięć.

Cortana może również pełnić funkcję sekretarki Twojego kierownika. Uzyskaj dostęp do kalendarza, planuj spotkania, twórz i wysyłaj e-maile — wszystko za pomocą komend głosowych.

Najlepsze funkcje Cortany

Aby aktywować Cortanę, powiedz "Hej, Cortana", aby zwrócić jej uwagę, a następnie wydaj polecenia głosowe

Uruchamiaj aplikacje i otwieraj strony internetowe na komputerze, po prostu wydając polecenie Cortanie

Wyszukuj nie tylko w Internecie, ale także w lokalnych plikach i magazynie OneDrive, aby znaleźć to, czego szukasz. Możesz używać zapytań w języku naturalnym, takich jak "Znajdź pliki z ostatniego miesiąca", a Cortana zrozumie

Ograniczenia Cortany

Funkcjonalność jest skoncentrowana przede wszystkim na urządzeniach z systemem Windows i aplikacjach Microsoft

Cortana ma ograniczoną integrację z aplikacjami innych firm w porównaniu z niektórymi innymi asystentami AI

Ceny Cortany

Free: dostarczane wraz z systemem Windows 10 i 11 bez dodatkowych kosztów

Oceny i recenzje Cortana

G2: Brak danych

Capterra: Brak danych

Zostań asystentem wykonawczym przyszłości dzięki AI

Wybór odpowiednich narzędzi AI może zwiększyć Twoją wydajność operacyjną jako asystenta wykonawczego i sprawić, że staniesz się nieoceniony w każdym miejscu pracy. Chodzi o to, aby zbudować zestaw narzędzi AI, które będą wspierać Cię w różnych obszarach pracy, automatyzując powtarzalne zadania, planując spotkania, przydzielając zadania, integrując się z innymi narzędziami komunikacyjnymi, sporządzając notatki ze spotkań itp.

Jeśli nie chcesz rozpraszać swojej pracy na pół tuzina aplikacji AI, wypróbuj ClickUp. ClickUp oferuje bardziej zunifikowany zestaw narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, które mogą pomóc w większości zadań.

Z łatwością zarządzaj zadaniami, planuj spotkania z najwyższą dokładnością i korzystaj z automatyzacji AI, aby zwolnić czas na planowanie strategiczne. ClickUp ma prawie wszystko, czego potrzebujesz, aby stać się kimś więcej niż profesjonalistą administracyjnym; przekształca Cię w niezastąpionego partnera.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś!