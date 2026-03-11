15 najlepszych narzędzi dla start-upów w 2026 r. (zalety, wady, ceny)

Kiedy tworzysz startup, liczy się każda sekunda i każdy dolar.

Zastanów się nad tym: rozrost narzędzi — zjawisko, w którym zespoły używają zbyt wielu narzędzi o pokrywających się funkcjach, które nie współpracują ze sobą — kosztuje firmy 1 milion dolarów rocznie na każdy zespół programistów. W rzeczywistości 75% programistów traci nawet 15 godzin tygodniowo na poruszanie się po średnio 7,4 niepowiązanych narzędziach w celu tworzenia aplikacji.

W startupie zajmujesz się tworzeniem, sprzedażą, wysyłką, zatrudnianiem i naprawianiem różnych spraw, często wszystko na raz. Jeśli więc nowe narzędzie wymaga dodatkowego czasu na ustawienia, kolejnego logowania, kolejnej opłaty za subskrypcję lub kolejnego miejsca do sprawdzania, po cichu zabiera zarówno uwagę, jak i budżet.

Właśnie dlatego od samego początku potrzebujesz najlepszych narzędzi.

W tym wpisie na blogu omówimy najlepsze narzędzia dla startupów, w czym każde z nich jest najlepsze oraz jak wybrać zestaw narzędzi, który pozostanie lekki w miarę rozwoju firmy.

Najlepsze narzędzia dla start-upów to aplikacje zaprojektowane, by pomóc firmom na wczesnym etapie rozwoju w zarządzaniu operacjami, współpracy i skalowaniu działalności bez obciążania ich nadmierną złożonością lub wysokimi kosztami.

Narzędzia te, często dostarczane w modelu SaaS (Software as a Service), obejmują takie kategorie jak zarządzanie projektami, komunikacja, marketing i automatyzacja — każde z nich rozwiązuje konkretne wyzwanie operacyjne, z którym startupy borykają się na co dzień.

Narzędzie Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny* ClickUp Realizacja projektów i cykli pracy z wykorzystaniem agentów AI i automatyzacji w jednym obszarze roboczym Zadania + Widoki do szybkiej realizacji, Czat + SyncUps do komunikacji w czasie rzeczywistym, Pulpity nawigacyjne, Brain, Super Agents Free Forever; niestandardowe opcje dostosowywania dostępne dla Enterprise Notion Dokumenty i bazy danych wspomagane przez AI – wiedza dla startupów + sprawne operacje Połączone bazy danych, strony z wbudowaną sztuczną inteligencją Notion, strony do publikacji dla interesariuszy Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 12 USD za użytkownika miesięcznie Slack Komunikacja w zespole z podsumowaniami generowanymi przez AI Kanały + wątki, podsumowania generowane przez AI, Slack Connect, Workflow Builder Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 4,38 USD za użytkownika miesięcznie. Asana Planowanie projektów z celami, portfolio i wsparciem statusu AI Portfolios + cele, aktualizacje statusu generowane przez AI, automatyzacja reguł, oś czasu Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 13,99 USD za użytkownika miesięcznie Trello Planowanie oparte na tablicach z wbudowaną pomocą AI dla kart Tablice/listy/karty, Atlassian Intelligence w kartach, automatyzacje Butler, szablony Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 5 USD za użytkownika miesięcznie monday.com Konfigurowalne tablice z AI w dokumentach i cyklach pracy Faktury z logo firmy, przepływ od zlecenia do faktury, rejestrowanie wydatków i podstawowe raporty Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 9 USD za licencję miesięcznie HubSpot CRM + marketing + wsparcie klienta w jednym systemie z pomocą AI CRM + pipeline, automatyzacja cyklu życia, szkice/podsumowania Breeze AI, raportowanie Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 9 USD miesięcznie za licencję Mailchimp Automatyzacja marketingu oparta na wiadomościach e-mail i ścieżki klientów Customer Journey Builder, szablony + Brand Kit, Content Studio do zarządzania zawartością Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 13 USD miesięcznie FreshBooks Fakturowanie, śledzenie czasu pracy i prosta księgowość usług Faktury z logo firmy, przepływ od zlecenia do faktury, rejestrowanie wydatków, podstawowe raporty Ceny płatnych planów zaczynają się od 23 USD miesięcznie Canva Szybkie, gotowe do użycia projekty dla zespołów start-upowych Szablony, zestaw brandingowy, współpraca w czasie rzeczywistym, generowanie projektów przez AI Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 15 USD miesięcznie za osobę Zoom Rozmowy wideo z niezawodnymi spotkaniami i podsumowaniami opartymi na AI Spotkania + nagrywanie, pokoje do dyskusji w mniejszych grupach, linki do harmonogramów, podsumowania AI Companion Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 16,99 USD za użytkownika miesięcznie Loom Asynchroniczne aktualizacje wideo i instrukcje dla zespołów rozproszonych Nagrywanie ekranu jednym kliknięciem, udostępnianie linków, komentarze do wideo, podstawowa edycja Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 15 USD za użytkownika miesięcznie Zapier Automatyzacja powtarzalnych zadań w różnych aplikacjach dzięki wieloetapowym cyklom pracy Wyzwalacze/akcje, wieloetapowe Zapy, filtry/ścieżki, szeroki wybór aplikacji Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 29,99 USD miesięcznie. Deel Globalna rekrutacja, obsługa płac i zgodność z przepisami dla zespołów rozproszonych EOR + kontrahenci, zlokalizowane umowy, płatności międzynarodowe, cykle pracy zapewnienia zgodności Ceny płatnych planów zaczynają się od 49 USD miesięcznie za wykonawcę Semrush Badania SEO, audyty stron internetowych i analizy konkurencji Badanie słów kluczowych, audyty stron internetowych, śledzenie pozycji w wynikach wyszukiwania, analiza konkurencji Ceny płatnych planów zaczynają się od 199 USD miesięcznie

Musisz wybrać narzędzie, które łączy wszystko, czego potrzebujesz, w jednym intuicyjnym interfejsie. Krótko mówiąc, oto na co powinieneś zwrócić uwagę:

Łatwość wdrożenia: Czy nowi członkowie zespołu mogą osiągnąć pełną wydajność w ciągu jednego dnia, a nie tygodnia? Narzędzie wymagające długiego okresu nauki to ukryty koszt dla dynamicznie rozwijającego się startupu

Ekosystem integracji: Czy aplikacja zapewnia połączenie z narzędziami, z których już korzystasz, takimi jak Figma, Google Workspace czy GitHub? Słaba integracja powoduje więcej pracy ręcznej, co podważa sens korzystania z narzędzia

Skalowalność: Czy to narzędzie będzie nadal działać, gdy Czy to narzędzie będzie nadal działać, gdy rozbudujesz zespół swojego startupu ? Narzędzie idealne dla zespołu działającego na własną rękę może nie sprostać wymaganiom firmy na etapie finansowania serii A.

Funkcje współpracy : Czy wiele osób może współpracować w czasie rzeczywistym bez powodowania konfliktów wersji lub nadpisywania nawzajem swoich zmian? Czy wiele osób może współpracować w czasie rzeczywistym bez powodowania konfliktów wersji lub nadpisywania nawzajem swoich zmian?

Funkcje AI: Czy narzędzie oferuje funkcje sztucznej inteligencji, które automatyzują powtarzalne zadania, podsumowują informacje lub dostarczają wniosków? To ogromny czynnik zwiększający wydajność małych zespołów

Dostęp mobilny: Czy Twój zespół może z nich efektywnie korzystać w podróży? Dla Czy Twój zespół może z nich efektywnie korzystać w podróży? Dla zespołów pracujących zdalnie solidna funkcjonalność mobilna jest niezbędna

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Przyjrzyjmy się bliżej najlepszym narzędziom, których potrzebujesz jako startup 👇

1. ClickUp (Najlepsze rozwiązanie dla start-upów, które chcą zarządzać projektami i cyklami pracy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i automatyzacji w jednym obszarze roboczym)

Wprowadź agenturę do swojego startupu Przekaż zadania swojemu Super Agentowi, abyś mógł skupić się na rozwoju swojego startupu

Jako startup potrzebujesz narzędzi, które ograniczają ich nadmierną liczbę i oferują zintegrowane ustawienia, w których praca, dokumenty i koordynacja zespołu współistnieją w jednym miejscu.

Taka idea stoi za ClickUp, pierwszym na świecie zintegrowanym obszarem roboczym opartym na sztucznej inteligencji. W ClickUp projekty, dokumenty, czat i analityka współpracują z asystentami i agentami AI, którzy mają pełny wgląd w kontekst obszaru roboczego.

Przyjrzyjmy się temu bliżej:

Śledź na bieżąco wszystkie elementy pracy o dużej dynamice

Praca w startupach oznacza radzenie sobie z tysiącami zmiennych elementów, z których każdy jest równie pilny. Każde zadanie ma bowiem swoje zależności, właścicieli i zmieniające się terminy. Właśnie wtedy warto skorzystać z zadania ClickUp – platformy, która pozwala zgromadzić wszystkie zadania w jednej lokalizacji, wraz z informacjami o statusie, osobie przypisanej do zadania, priorytetem, datą rozpoczęcia i terminem wykonania oraz wieloma innymi szczegółami.

Śledź wszystkie zależności, właścicieli i terminy w jednym miejscu dzięki zadaniom ClickUp

Aby utrzymać tempo pracy bez ciągłego powtarzania tych samych czynności, możesz również skorzystać z szablonów zadań ClickUp. Możesz również zautomatyzować rutynowe zadania za pomocą powtarzających się zadań ClickUp. Celem jest zwolnienie czasu, który możesz przeznaczyć na rozwój firmy, podczas gdy praca przebiega płynnie w tle.

Połącz zadania ClickUp z widokami ClickUp, aby przeglądać pracę tak, jak lubisz. Widoki to po prostu różne perspektywy na te same dane dotyczące zadań, dzięki czemu Twój zespół i partnerzy mogą pracować w dowolnym formacie, który pomaga im działać szybciej.

Otrzymasz dostęp do takich widoków, jak:

Lista, Tablica, kalendarz – gdy chcesz mieć przejrzysty obraz poszczególnych zadań

Gantt – gdy chcesz zobaczyć, jak zadania są ze sobą połączone (zależności i osie czasu)

Zespół czy obciążenie pracą – kiedy musisz zidentyfikować osoby przeciążone, zanim stanie się to wąskim gardłem

Przekształcaj rozmowy w konkretne działania, nie tracąc kontekstu

Nigdy więcej nie polegaj na osobnym narzędziu (i dodatkowej subskrypcji!), aby czatować, dzwonić lub wysyłać notatki głosowe. Wszystko to i wiele więcej możesz zrobić w ClickUp Chat. Co więcej, możesz tworzyć zadania bezpośrednio z wiadomości, jeśli jest ona ważna i wymaga pilnej uwagi.

Dyskutuj i współpracuj za pomocą czatu ClickUp

A jeśli jesteś w drodze, miej aplikację Chat otwartą na telefonie – zawsze i wszędzie!

W ramach ClickUp Chat możesz również uruchomić SyncUps, aby prowadzić rozmowy podczas wideo konferencji.

Rozpocznij SyncUp bezpośrednio z kanału czatu (lub wiadomości prywatnej) za pomocą ikony SyncUps lub komendy /SyncUp, a ClickUp wyświetli wiadomość z zaproszeniem do dołączenia w wątku, dzięki czemu inni będą mogli natychmiast dołączyć.

Podczas SyncUp możesz udostępnić swój ekran i swobodnie poruszać się po swoim obszarze roboczym w trakcie rozmowy, co jest przydatne, gdy omawiasz zadania, dokument lub Tablicę w czasie rzeczywistym

Skorzystaj z funkcji Syncups w ClickUp Chat, aby rozpocząć rozmowy wideo ze swoim zespołem

Odpowiedzi dostosowane do kontekstu dzięki funkcjom AI opartym na otoczeniu

Kiedy zadania zmieniają się w niesamowitym tempie, najtrudniejsze rzadko jest samo wykonanie pracy; chodzi raczej o znalezienie najnowszego kontekstu i przekształcenie go w konkretny kolejny krok. ClickUp Brain to warstwa AI w środowisku pracy ClickUp, dzięki której możesz podsumowywać, pisać i zadawać pytania bezpośrednio w miejscach, gdzie toczy się praca (zadania, dokumenty, komentarze i nie tylko).

📌 Przykład: Otwórz zadanie, które ma 60 komentarzy i kilka podzadań, a następnie użyj Brain, aby wygenerować podsumowanie aktywności zadania, które wyjaśnia, co działo się w wątku i na jakim etapie są podzadania. Dzięki temu uzyskasz najbardziej aktualne informacje o ostatnich zmianach, których potrzebujesz w locie.

Przeszukuj swoje zadania, dokumenty i czaty oraz zadawaj pytania w języku naturalnym w ClickUp Brain

A jeśli potrzebujesz tej samej warstwy inteligencji, co w aplikacji komputerowej, po prostu wybierz ClickUp Brain MAX. To komputerowa warstwa AI, która przyda się, gdy potrzebujesz sztucznej inteligencji wykraczającej poza pojedyncze zadanie lub dokument. Została zaprojektowana do przeszukiwania Twojego obszaru roboczego ClickUp, połączonych aplikacji i sieci, aby wspierać Cię w pełni kontekstowymi rozwiązaniami. Wisienką na torcie Brain MAX jest możliwość dyktowania bez użycia rąk dzięki funkcji Talk-to-Text.

Najlepsze funkcje ClickUp

Śledź realizację projektów startupowych w czasie rzeczywistym: monitoruj uruchomienia, sprinty, procesy rekrutacyjne i zależności między zespołami w jednym miejscu dzięki monitoruj uruchomienia, sprinty, procesy rekrutacyjne i zależności między zespołami w jednym miejscu dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Udostępniaj kontekst asynchroniczny swojemu zespołowi: Nagrywaj krótkie prezentacje, odtwarzania błędów lub aktualizacje produktu za pomocą Nagrywaj krótkie prezentacje, odtwarzania błędów lub aktualizacje produktu za pomocą ClickUp Clips , a następnie dodawaj je jako załączniki do konkretnego zadania lub dokumentu, nad którym pracuje Twój zespół

Powierz rutynowe zadania swoim wirtualnym współpracownikom: Skorzystaj z Skorzystaj z ClickUp Super Agents , aby zautomatyzować wieloetapowe, powtarzalne cykle pracy, takie jak podsumowywanie działań, tworzenie aktualizacji i informowanie o postępach prawdziwych współpracowników

Zautomatyzuj procesy, które spowalniają pracę startupów: uruchom uruchom wyzwalacze ClickUp , aby automatycznie przypisywać właścicieli, aktualizować statusy, kierować zatwierdzenia i inicjować działania następcze w miarę postępu prac

Limity ClickUp

Bogactwo funkcji może wydawać się przytłaczające podczas ustawień początkowych, a niektórzy użytkownicy muszą się z nimi zapoznać.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 11 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Użytkownik G2 mówi:

Podoba mi się, że ClickUp pomaga mi uporządkować zadania, ustalić priorytety i zapewnić spójność działań zespołów. Doceniam to, jak ClickUp rozwiązuje problem braku widoczności i chaosu w realizacji zadań. Dodatkowo ułatwia przekształcanie strategii w mierzalne działania. Najbardziej podoba mi się integracja z AI, ponieważ pomaga mi to uporządkować pomysły i ograniczyć ręczną pracę w jednej przestrzeni. Stwierdziłem również, że ustawienia są dość intuicyjne.

2. Notion (Najlepsze narzędzie do przekształcania wiedzy w dokumenty i bazy danych wspomagane przez AI)

Notion to obszar roboczy do tworzenia dokumentów i baz danych, który świetnie sprawdza się w start-upach próbujących połączyć strategię, specyfikacje produktów, notatki i realizację zadań. Dzięki AI Notion możesz streszczać długie dokumenty, przekształcać surowe notatki w zadania do wykonania, przepisywać zawartość w określonym tonie oraz tłumaczyć wewnętrzne aktualizacje dla zespołów rozproszonych.

Możesz również zadawać pytania w Notion i pobierać odpowiedni kontekst ze swojego obszaru roboczego, co jest przydatne, gdy ktoś potrzebuje informacji o najnowszej decyzji, wymaganiach dotyczących produktu lub aktualnym statusie inicjatywy.

Ponieważ Notion łączy dokumenty z bazami danych, możesz również uruchamiać cykle pracy wspierane przez AI na danych ustrukturyzowanych, np. tworzyć aktualizacje projektów na podstawie bazy danych planu działania, generować wstępne opisy stanowisk pracy z procesu rekrutacyjnego lub porządkować notatki ze spotkań i połączać je z odpowiednimi stronami projektów.

Najlepsze funkcje Notion

Bazy danych relacyjnych: Twórz tabele połączone ze sobą, dzięki czemu baza danych zadań będzie miała połączenie z katalogiem zespołu i narzędziem do śledzenia projektów

Notion AI: Twórz szkice, streszczaj długie dokumenty i tłumacz zawartość bezpośrednio na swoich stronach

Udostępniaj dopracowane strony na zewnątrz z zachowaniem kontroli: publikuj strony Notion w Internecie jako portale dla interesariuszy, lekką dokumentację lub zasoby publiczne dzięki konfigurowalnym opcjom udostępniania

Uwaga: limity

Dostęp offline zależy od stron zapisanych w pamięci podręcznej, więc pełna niezawodność bez internetu może być niestabilna, chyba że wcześniej otworzyłeś to, czego potrzebujesz

Duże, ciężkie strony z wieloma wbudowanymi bazami danych i gęstymi właściwościami mogą działać z opóźnieniami i wolno się ładować

Ceny Notion

Free

Dodatkowo: 12 USD/użytkownik/miesiąc

Business: 24 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,6/5 (ponad 9 500 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2600 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Notion?

Użytkownik Capterra mówi:

Notion AI jest dla mnie niezwykle pomocne, ponieważ często robię notatki związane z moją działalnością. W ciągu kilku sekund szybko przekształca moje odręczne notatki w tekst cyfrowy. Używam Notion AI również jako narzędzia do zarządzania projektami, dzięki czemu wszystkie moje projekty są płynnie eksportowane do moich klientów za pośrednictwem platformy.

📮 ClickUp Insight: Dla około 20% użytkowników sesje skupienia po prostu nie są praktyczne. Ich dni wypełnione są pracą zespołową, szybkimi zmianami kierunku i ciągłą współpracą — dlatego zdolność adaptacji ma większe znaczenie niż długie bloki intensywnej pracy. 💫 Jeśli jesteś jednym z nich, ClickUp to Twoje zunifikowane centrum dowodzenia oparte na AI. Możesz przydzielać zadania, dołączać do rozmów wideo, przeprowadzać burze mózgów, współpracować nad dokumentami, a nawet generować zawartość lub obrazy — wszystko to bez przełączania się między aplikacjami. Wszystko, czego potrzebujesz, aby nadążyć za szybkim tempem dnia pracy, znajdziesz właśnie tutaj, w jednym miejscu.

3. Slack (Najlepsze rozwiązanie do komunikacji zespołowej opartej na AI oraz szybkiego koordynowania działań wewnętrznych w startupach)

Slack to popularna platforma do komunikacji zespołowej oparta na kanałach, wątkach, rozmowach (pojedyncze połączenia audio i wideo) oraz historii wiadomości z funkcją wyszukiwania. W Slacku możesz organizować swoją pracę według funkcji (np. #produkt, #rozwój lub #wsparcie) lub według inicjatyw (np. #tydzień-premiery lub #zbiórka-funduszy), a rozmowy i pliki pozostają powiązane z odpowiednim kanałem przez cały czas.

Dla szybko działających zespołów startupowych warstwa AI w Slacku pomaga produktowi nadążyć za tempem pracy. Obejmuje ona funkcje AI, takie jak podsumowania rozmów, codzienne podsumowania, podsumowania plików oraz wyszukiwanie oparte na AI, które pomagają zespołom nadrobić zaległości po intensywnej fazie realizacji zadań.

Najlepsze funkcje Slacka

Kanały: Organizuj rozmowy według projektu, zespołu lub tematu, aby dyskusje były ukierunkowane i łatwo dostępne

Slack Connect: Zapraszaj zewnętrznych współpracowników do dedykowanych kanałów bez udzielania im dostępu do całego obszaru roboczego

Twórz proste automatyzacje wewnętrzne: użyj narzędzia Workflow Builder, aby zautomatyzować powtarzające się prośby i przekazywanie zadań w Slacku

Ograniczenia Slacka

Liczba powiadomień może szybko stać się uciążliwa, zwłaszcza w przypadku wielu aktywnych kanałów i kanałów udostępnianych przez Connect

Slackbot nie planuje niezawodnie spotkań na podstawie ID-ów e-mail (na przykład automatycznie tworząc spotkanie w Google Meet i publikując je w odpowiednim kanale)

Ceny Slacka

Free

Zaleta: 4,38 USD/użytkownik/miesiąc

Business+: 9 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise+: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Slacka

G2: 4,5/5 (ponad 38 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 23 900 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Slacku?

Użytkownik Capterra mówi:

Łatwo się go nauczyć, a działa jak platforma do wysyłania wiadomości, pozwalając nam oznaczać innych na kanale lub w prywatnych wiadomościach. Automatyzacja z wykorzystaniem botów AI jest wyjątkowa, a nasza organizacja używa jej do śledzenia części do naszych stacji ładowania, które są wysyłane, a bot działa jak marzenie. Nawet opcja huddle do dzwonienia do kogoś miała wszystkie funkcje, takie jak udostępnianie ekranu i wysyłanie wiadomości w huddle. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo dobre narzędzie, szczególnie do pracy profesjonalnej.

4. Asana (Najlepsza do planowania projektów wspomaganego AI, z celami i portfolio)

Asana to platforma do zarządzania projektami i pracą stworzona dla startupów, które potrzebują koordynacji działań w obszarach produktu, wprowadzania na rynek, operacji i rekrutacji. W Asanie możesz podzielić inicjatywy na projekty, mapować zależności oraz zapewnić przejrzystość co do właścicieli i terminów w miarę przepływu pracy między zespołami. Gdy planowanie wymaga wyższego poziomu, Asana obsługuje również portfolio i śledzenie celów, dzięki czemu kierownictwo może zobaczyć, jak postępy w projektach przekładają się na wyniki.

Funkcje AI w Asanie pomagają również usprawnić wiele procesów w dynamicznych zespołach. Na przykład „Smart Assists” tworzy szkice aktualizacji projektów, czerpiąc informacje z kontekstu pracy i aktywności, a „Smart Summaries” skraca kontekst zadań i projektów do krótkich podsumowań i działań do wykonania, gdy wątki stają się zbyt długie.

Najlepsze funkcje Asany

Widok osi czasu: Planuj projekty wizualnie dzięki osi czasu w stylu wykresu Gantt, która pokazuje zależności i terminy

Tworzenie bardziej przejrzystych aktualizacji projektów: Generuj aktualizacje statusu tworzone przez AI, które wskazują przeszkody, otwarte pytania i kolejne kroki w oparciu o bieżącą aktywność projektu

Zautomatyzuj zarządzanie cyklem pracy: uruchamiaj przypisania, zmiany statusu i przekazywanie zadań za pomocą reguł opartych na warunkach wewnątrz projektów

Ograniczenia Asany

Zależności, zasady i struktura własnościowa wymagają stałej aktualizacji, aby plany były dokładne w miarę powiększania się liczby projektów

Podstawowy cykl pracy odbywa się w chmurze, więc dostęp w trybie offline nie jest główną zaletą

Ceny Asany

Osobiste: Free

Starter: 13,99 USD/użytkownik/miesiąc

Advanced: 30,99 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Asany

G2: 4,4/5 (ponad 13 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 12 500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Asanie?

Użytkownik G2 mówi:

W Asanie najbardziej podoba mi się jej elastyczność w tworzeniu prawdziwych cykli pracy, a nie tylko prostych list zadań. Pozwala nam to zorganizować pracę z jasnym podziałem własności, zależnościami i ustandaryzowanymi zadaniami, które odzwierciedlają rzeczywisty przebieg pracy w zespołach. Zapewnia dużą widoczność bez mikrozarządzania i dobrze integruje się z narzędziami takimi jak Slack i HubSpot, co znacznie usprawnia automatyzację i koordynację między zespołami.

5. Trello (Najlepsze do planowania wspomaganego AI, które startupy mogą realizować na tablicach)

Za pośrednictwem Trello

Trello to wizualne narzędzie do zarządzania pracą oparte na tablicach, listach i kartach, które pozwala startupom śledzić prace nad produktami, premiery, procesy i kalendarze zawartości bez konieczności ustawień rozbudowanego systemu zarządzania projektami. Karty zawierają pełny wątek pracy, w tym właścicieli, terminy, listy kontrolne i załączniki, dzięki czemu realizacja zadań pozostaje przejrzysta nawet przy zmianach priorytetów.

Jeśli chodzi o wsparcie AI, Trello wykorzystuje Atlassian Intelligence w opisach kart i komentarzach. Może generować nowe treści, przekształcać to, co już napisałeś, streszczać długie teksty, wyodrębniać zadania do wykonania oraz poprawiać sformułowania, gdy tego potrzebujesz.

Możesz rozszerzyć jego funkcjonalność dzięki dodatkom Power-Ups, które umożliwiają integrację i tworzenie pól niestandardowych, a także skorzystać z automatyzacji cyklu pracy w przypadku prostych, powtarzalnych czynności.

Trello sprawdza się dobrze w przypadku małych zespołów i prostych cykli pracy, ale ma trudności, gdy projekty stają się bardziej złożone.

Najlepsze funkcje Trello

Twórz zawartość kart wspomaganą przez AI: Generuj, streszczaj, skracaj i wyodrębniaj elementy bezpośrednio w opisach kart i komentarzach dzięki Atlassian Intelligence

Zautomatyzuj porządkowanie tablic: Uruchamiaj reguły i komendy „Butler” z udokumentowanymi limitami, które pomagają zapobiegać niekontrolowanym automatyzacjom i przeciążeniom dużych tablic

Tworzenie powtarzalnych cykli pracy: Korzystaj z szablonów i wzorów tablic, aby uruchamiać powtarzające się cykle pracy startupowe, takie jak listy kontrolne przed uruchomieniem, procesy tworzenia zawartości i tablice wdrożeniowe

Ograniczenia Trello

Zmierz się z chaosem „morza kart” na dużych tablicach, gdzie starsze elementy stają się trudniejsze do znalezienia, a złożone inicjatywy wydają się ograniczone bez solidnych natywnych narzędzi do raportowania i zarządzania zależnościami

W miarę wzrostu wykorzystania Butlera napotkasz ograniczenia automatyzacji, ponieważ Trello nakłada limity na liczbę uruchomień automatyzacji oraz operacji wykonywanych w ramach jednego uruchomienia

Ceny Trello

Free

Standard: 5 USD/użytkownik/miesiąc

Premium: 10 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: 17,50 USD/użytkownik/miesiąc

Oceny i recenzje Trello

G2: 4,4/5 (ponad 13 900 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 23 000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Trello?

Użytkownik G2 mówi:

Trello to jedno z najłatwiejszych i najskuteczniejszych narzędzi do wizualnej organizacji pracy. Jego układ tablic i kart jest intuicyjny i elastyczny, a narzędzie sprawdza się w każdym zastosowaniu — od prostego śledzenia zadań po lekkie zarządzanie projektami. Szybko się je konfiguruje, zespoły łatwo się do niego dostosowują, a ponadto zapewnia przejrzystość cyklu pracy bez zbędnego komplikowania. Funkcje takie jak listy kontrolne, etykiety, terminy i automatyzacje (Butler) pomagają w realizacji projektów, a integracja z narzędziami takimi jak Slack i Google Drive sprawia, że jest to jeszcze bardziej przydatne centralne miejsce do zarządzania zadaniami.

6. Monday.com (Najlepsze rozwiązanie do prostego zarządzania pracą wspomaganego AI dla start-upów)

Monday.com pozycjonuje się jako „system operacyjny pracy”, który pomaga startupom planować projekty, realizować międzyfunkcyjne cykle pracy i zachować przejrzystość w miarę rozwoju zespołu. Aplikacja opiera się na konfigurowalnych tablicach, na których można śledzić premiery produktów, procesy rekrutacyjne, zgłoszenia klientów, kalendarze marketingowe czy zadania związane z wdrażaniem nowych pracowników, mając zawsze pod ręką informacje o właścicielach, harmonogramach i statusach.

Znajdziesz tam również funkcję Monday AI. Dzięki Sidekick możesz korzystać z AI bezpośrednio w tablicach i Workdocs, aby podsumowywać aktualizacje, tworzyć zawartość i podejmować działania w całej tablicy, gdy sytuacja zmienia się dynamicznie.

Jeśli chodzi o ekosystem, monday.com oferuje platformę integracji i aplikacji, a także narzędzia dla programistów do rozszerzania cykli pracy, co ma znaczenie, gdy Twój zespół chce pozostać w połączeniu ze Slackiem, Drive'em, CRM lub narzędziami analitycznymi.

Najlepsze funkcje Monday.com

Zamień dokumenty w użyteczne wyniki: Wykorzystaj AI w monday Workdocs, aby generować zwięzłe streszczenia dokumentów w formie akapitów lub list kluczowych punktów na podstawie zawartości i plików zawartych w dokumencie

Dodaj bloki oparte na sztucznej inteligencji: Korzystaj z funkcji monday AI we wszystkich tablicach i cyklach pracy za pośrednictwem katalogu funkcji AI, w tym z działań automatyzacyjnych AI i asystentów

Rozszerz możliwości Workdocs dzięki działaniom opartym na AI: Skorzystaj z frameworka asystenta AI firmy Monday, aby umożliwić aplikacjom streszczanie, tłumaczenie, eksportowanie lub generowanie zawartości w ramach Workdocs

Ograniczenia serwisu Monday.com

Spadek wydajności na bardzo dużych tablicach, gdzie liczba elementów jest duża, a nawigacja staje się powolna

Ograniczone ograniczenia szybkości API i niespójności typów kolumn, które spowalniają bardziej zaawansowane integracje i synchronizację danych

Ceny Monday.com

Bezpłatne (do 2 licencji)

Basic: 9 USD/licencja/miesiąc

Standard: 12 USD/licencja/miesiąc

Zaleta: 19 USD/licencja/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe

Oceny i recenzje Monday.com

G2: 4,7/5 (ponad 17 500 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 5500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Monday.com?

Użytkownik G2 mówi:

W serwisie monday.com najbardziej podoba mi się jego wizualność i możliwość dostosowania do własnych potrzeb. Mogę szybko sprawdzić statusy zadań, zespoły i terminy na pierwszy rzut oka, bez konieczności przeglądania arkuszy kalkulacyjnych. Pomaga to wszystkim działać zgodnie z planem i oszczędza mi mnóstwo czasu w codziennej pracy.

7. HubSpot (Najlepsze rozwiązanie dla start-upów, które chcą połączyć CRM, marketing i obsługę klienta w jednym systemie wspomaganym przez AI)

HubSpot to platforma CRM, która łączy w jednym miejscu podstawowe potrzeby startupów: śledzenie kontaktów i transakcji, automatyzację e-maila i marketingu, zgłoszenia do obsługi klienta oraz system CMS do tworzenia stron docelowych lub prostych witryn. W miarę rozwoju Twojego potencjału sprzedażowego pomaga ona utrzymać pozyskiwanie leadów, działania następcze i rozmowy z klientami w ramach tego samego rekordu, dzięki czemu informacje nie giną przy przekazywaniu spraw między narzędziami.

Jeśli chodzi o AI, narzędzie „Breeze” firmy HubSpot zostało zaprojektowane w celu przyspieszenia codziennej pracy na platformie, takiej jak tworzenie szkiców wiadomości e-mail i stron, generowanie podsumowań oraz wspieranie zespołów w szybszym działaniu bez konieczności opuszczania środowiska CRM.

Dla startupów, które chcą wiedzieć, co się sprawdza, raportowanie HubSpot obejmuje dane z CRM i działań marketingowych, pomagając zidentyfikować, które kampanie generują potencjalnych klientów oraz gdzie transakcje utknęły w martwym punkcie.

Najlepsze funkcje HubSpot

Kompleksowy system CRM: Śledź kontakty, firmy, transakcje i zadania w jednym miejscu

Marketing Hub: Twórz strony docelowe, kampanie e-mailowe i posty w mediach społecznościowych dzięki automatyzacji

Sales Hub: Zarządzaj procesem sprzedaży dzięki etapom transakcji, prognozom i śledzeniu działań

Limity HubSpot

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowania do bardziej złożonych cykli pracy mogą stanowić pewne ograniczenie

Niewielkie usterki w podstawowych funkcjach mogą zakłócić codzienne działania, gdy zespoły polegają na HubSpot jako systemie rejestracji danych

Ceny HubSpot

Free narzędzia

Starter: 9 USD/miesiąc/licencja

Wersja Professional: 1300 USD/miesiąc (obejmuje 6 licencji)

Enterprise: 4700 USD/miesiąc

Oceny i recenzje HubSpot

G2: 4,4/5 (ponad 34 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o HubSpot?

Użytkownik G2 mówi:

Najbardziej podoba mi się kompleksowość tej platformy. Doskonała integracja CRM, marketingu e-mailowego i cykli pracy automatyzacji pozwala nam zaoszczędzić ogromną ilość czasu. Interfejs użytkownika jest niezwykle intuicyjny, dzięki czemu nowi członkowie zespołu mogą szybko się wdrożyć bez konieczności przechodzenia długich szkoleń. Funkcje segmentacji są również na najwyższym poziomie

8. Mailchimp (Najlepsze rozwiązanie do automatyzacji marketingu opartego na wiadomościach e-mail oraz ścieżek klientów w miarę rozwoju Twojego startupu)

Mailchimp to platforma do marketingu e-mailowego i automatyzacji, która pomaga startupom pozyskiwać potencjalnych klientów, wysyłać kampanie i zarządzać komunikacją w całym cyklu życia klienta z jednego miejsca. Doskonale sprawdza się, gdy potrzebujesz powtarzalnych działań wychodzących, takich jak biuletyny, ogłoszenia o produktach, sekwencje wdrożeniowe i kampanie mające na celu odzyskanie klientów, a jednocześnie zapewnia wystarczającą strukturę, aby zachować spójność targetowania i kreacji w miarę powiększania się listy odbiorców.

Dużą zaletą Mailchimp jest narzędzie Customer Journey Builder (Marketing Automation Flows), które pozwala tworzyć automatyczne ścieżki z regułami, takimi jak punkty rozgałęzienia i opóźnienia, w zależności od tego, jak angażują się kontakty. Dzięki temu łatwiej jest wyjść poza jednorazowe wysyłki i przejść do sekwencji typu „jeśli kliknęli to, wyślij tamto”, które sprawiają, że komunikaty są trafne.

Jeśli chodzi o stronę kreatywną, Mailchimp pomaga startupom budować spójny wizerunek marki poprzez projektowanie wizualne. Brand Kit pozwala przechowywać logo, czcionki i kolory, a następnie wykorzystuje AI do generowania układów i grafiki zgodnych z wizerunkiem marki do wiadomości e-mail i innych materiałów marketingowych. Z kolei Content Studio zapewnia scentralizowaną bibliotekę obrazów i plików, które można ponownie wykorzystywać w różnych kampaniach.

Najlepsze funkcje Mailchimp

Kreator kampanii e-mailowych: Twórz profesjonalne wiadomości e-mail za pomocą redaktora typu „przeciągnij i upuść” oraz szablonów

Twórz automatyzacje cyklu życia: Twórz przepływy automatyzacji marketingowej z punktami rozgałęzienia, opóźnieniami i wieloetapowymi ścieżkami, które dostosowują się do zachowań kontaktów

Automatyzacja marketingu: Twórz zautomatyzowane sekwencje wiadomości e-mail wyzwalane po rejestracji lub zakupie

Limity Mailchimp

Raportowanie nie jest zbyt elastyczne, gdy potrzebujesz jednego widoku w stylu pulpitu nawigacyjnego, który łączy wyniki e-maili, automatyzacje i wzrost liczby odbiorców w jednym raporcie

W miarę korzystania z coraz większej liczby funkcji interfejs może wydawać się przeładowany, co spowalnia codzienną nawigację

Ceny Mailchimp

Free: Limit 250 kontaktów

Najważniejsze informacje: Free przez 14 dni, a następnie od 13 USD miesięcznie+

Standard: Free przez 14 dni, a następnie od 20 USD miesięcznie

Premium: 297,50 USD miesięcznie przez 12 miesięcy, a następnie od 350 USD miesięcznie+

Oceny i recenzje Mailchimp

G2: 4,4/5 (ponad 5000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 17 500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Mailchimp?

Użytkownik Capterra mówi:

Platforma e-mailowa Mailchimp to idealny program dla początkujących do tworzenia marketingowych wiadomości e-mail, gdy nie wiesz jeszcze, jak się do tego zabrać, lub dopiero zaczynasz i chcesz wyglądać profesjonalnie i elegancko, nie poświęcając mnóstwa czasu i wysiłku na tworzenie wiadomości. Szablony są niezwykle przyjazne dla użytkownika, a funkcje typu „przeciągnij i upuść” są zrozumiałe dla osób o każdym poziomie umiejętności.

9. FreshBooks (Najlepsze rozwiązanie dla start-upów z branży usługowej, które potrzebują funkcji fakturowania, śledzenia czasu pracy i prostej księgowości w jednym miejscu)

FreshBooks to platforma księgowa z naciskiem na fakturowanie, stworzona dla start-upów, które rozliczają projekty, zlecenia lub pracę godzinową i chcą, aby rozliczenia były bezpośrednio powiązane z realizacją. Możesz tworzyć profesjonalne faktury, pobierać płatności online i załączać komunikację z klientem do faktury.

Aplikacja ta zajmuje się również codziennymi zadaniami administracyjnymi, które zazwyczaj są rozdzielone między różne narzędzia: śledzi czas poświęcony na danego klienta lub projekt, przekształca zarejestrowane godziny w faktury, rejestruje wydatki oraz generuje podstawowe raporty finansowe niezbędne do zrozumienia przepływów pieniężnych.

Jeśli realizujesz jednocześnie wiele projektów dla klientów, funkcja śledzenia projektów w FreshBooks pomoże Ci pogrupować czas, wydatki i faktury w jednym widoku dla klienta.

Najlepsze funkcje FreshBooks

Profesjonalne fakturowanie: Twórz faktury z logo firmy, ustaw cykliczne rozliczenia i akceptuj płatności online

Śledzenie wydatków: rób zdjęcia paragonów i wykonuj połączenia między kontami bankowymi, aby automatycznie kategoryzować wydatki

Raporty finansowe: Generuj rachunki zysków i strat oraz raporty wydatków, aby zrozumieć swoją pozycję finansową

Limity FreshBooks

Ograniczone możliwości zarządzania zapasami dla firm opartych na produktach

Zauważasz luki w synchronizacji lub opóźnienia w działaniu aplikacji mobilnej, które mogą spowalniać codzienne aktualizacje księgowości?

Ceny FreshBooks

Lite: 23 USD/miesiąc

Dodatkowo: 43 USD/miesiąc

Wersja Premium: 70 USD/miesiąc

Wybierz: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje FreshBooks

G2: 4,5/5 (ponad 900 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o FreshBooks?

Użytkownik Capterra mówi:

FreshBooks to przyjazne dla użytkownika rozwiązanie księgowe, które pomaga małym firmom i freelancerom uprościć zadania związane z zarządzaniem finansami, zaoszczędzić czas i utrzymać porządek.

10. Canva (Najlepsza do tworzenia gotowych projektów graficznych i zawartości dla zespołów start-upów)

Canva to platforma projektowa stworzona z myślą o wszelkich zadaniach związanych z projektowaniem, takich jak posty w mediach społecznościowych, prezentacje biznesowe, grafiki na strony docelowe, jednostronicowe opisy produktów, aktualizacje dla inwestorów oraz dokumenty wewnętrzne. Oferuje ona cykl pracy oparty na szablonach, redaktor typu „przeciągnij i upuść” oraz narzędzia do współpracy.

Rozwiązanie to idealnie wpisuje się w codzienną pracę startupów. Dzięki wspólnym zestawom i szablonom możesz zachować spójność elementów marki w całym niewielkim zespole, współpracować nad projektami, dodając komentarze i zatwierdzając zmiany bezpośrednio w projekcie, a także eksportować zasoby w formatach potrzebnych do różnych kanałów.

Funkcja Magic Design i inne funkcje oparte na AI generują teraz projekty na podstawie tekstowych podpowiedzi, co jeszcze bardziej przyspiesza proces projektowania.

Najlepsze funkcje Canva

Redaktor typu „przeciągnij i upuść”: Twórz projekty, przeciągając elementy na obszar roboczy

Biblioteka szablonów: Tysiące profesjonalnie zaprojektowanych szablonów do mediów społecznościowych, prezentacji i nie tylko

Zestaw marki: Zapisz kolory, czcionki i logo swojej marki, aby stosować je spójnie

Ograniczenia Canva

Zaawansowane funkcje projektowe mają limit w porównaniu z pakietem Adobe Creative Suite

Niektóre szablony i elementy wymagają płatnej subskrypcji

Ceny Canva

Free

Canva Pro: 15 USD miesięcznie za osobę

Canva Business: 20 USD miesięcznie na osobę

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Canva

G2: 4,7/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 13 000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Canva?

Użytkownik Capterra mówi:

Łatwa w użyciu! Codziennie tworzę atrakcyjne wizualnie prezentacje na spotkania, a także robię notatki, które przydają się podczas przedstawiania rozwiązań. Członkowie zespołu również mają do niej łatwy dostęp, aby móc z niej korzystać. Używam jej do tworzenia postów na Instagramie i innych mediach społecznościowych, aby wysyłać atrakcyjne życzenia w okresie świątecznym. Wypróbowałam też ich funkcję AI; jest niesamowita. Canva to moja ulubiona aplikacja do wszelkich potrzeb związanych z projektowaniem!

11. Zoom (Najlepsza aplikacja do prowadzenia rozmów wideo z wbudowaną funkcją podsumowań opartych na AI)

przez Zoom

Zoom to platforma komunikacyjna oparta przede wszystkim na wideokonferencjach, z której start-upy korzystają do prowadzenia wszystkiego, od codziennych spotkań stand-upowych po aktualizacje dla inwestorów i prezentacje dla klientów. Została stworzona z myślą o niezawodnych spotkaniach, ale oferuje również lżejszą warstwę obszaru roboczego z czatem i funkcjami współpracy, dzięki czemu rozmowy nie znikają w momencie zakończenia połączenia.

Zoom wyróżnia się szybkością działania. Możesz szybko zaplanować spotkanie, udostępnić link i zaprosić wszystkich bez większych problemów. Ma to znaczenie, gdy Twój zespół w ciągu jednego dnia realizuje wiele zadań, takich jak rozmowy sprzedażowe, sesje wdrożeniowe, spotkania z partnerami i przeglądy wewnętrzne.

Jeśli potrzebujesz pomocy wykraczającej poza samo prowadzenie rozmów, AI Companion od Zoom został zaprojektowany tak, aby podsumowywać spotkania i przedstawiać ich przebieg, dzięki czemu dalsze działania nie zależą od tego, czy ktoś pamiętał o sporządzeniu notatek.

Najlepsze funkcje Zoom

Niezawodna jakość wideo: Spotkania rozpoczynają się szybko, a jakość wideo dostosowuje się automatycznie do szybkości połączenia

Udostępnianie i nagrywanie ekranu: udostępniaj swój ekran lub konkretne aplikacje oraz nagrywaj sesje dla osób, które nie mogły w nich uczestniczyć

Pokoje dyskusyjne: Podziel większe spotkania na mniejsze grupy, aby umożliwić ukierunkowane dyskusje

Limity Zoom

40-minutowy limit bezpłatnych spotkań grupowych jest uciążliwy

W opiniach użytkowników często pojawiają się uwagi dotyczące sporadycznych problemów technicznych podczas spotkań, które mogą zakłócać przepływ rozmów.

Ceny Zoom

Podstawowe: Free

Zaleta: 16,99 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 21,99 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zoom

G2 : 4,5/5 (ponad 55 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 14 000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Zoomie?

Użytkownik G2 mówi:

Łatwość obsługi, przyjazny interfejs, wszechstronność i wiele więcej.

Loom to narzędzie do przesyłania wiadomości wideo, które pomaga startupom udostępniać szybkie aktualizacje dotyczące produktów, omówienia błędów, opinie klientów i ogłoszenia wewnętrzne bez konieczności angażowania wszystkich w kolejną rozmowę. Nagrywasz ekran, kamerę lub oba te elementy, a następnie udostępniasz link, dzięki czemu członkowie zespołu mogą obejrzeć nagranie w dogodnym dla siebie czasie, komentować je i odpowiadać bezpośrednio pod filmem.

Jest to szczególnie przydatne dla dynamicznych zespołów, w których kontekst gubi się w długich wątkach. Założyciel może zapisać aktualizację planu działania, kierownik projektu może omówić specyfikację, a dział wsparcia może wysłać dopracowane wyjaśnienie dla klienta – wszystko to w ramach tego samego, sprawnego przepływu.

Najlepsze funkcje Loom

Nagrywanie jednym kliknięciem: Rozpocznij nagrywanie ekranu, kamery lub obu tych elementów jednym kliknięciem za pomocą rozszerzenia przeglądarki

Edycja wideo: Przycinaj nagrania i dodawaj wezwania do działania bez konieczności korzystania z osobnego narzędzia do edycji

Informacje o widzach: Zobacz, kto oglądał Twoje wideo i jak długo go oglądał

Ograniczenia Loom

Free Plan limits the length of wideos and the number of wideos

Nie nadaje się do dwustronnych rozmów w czasie rzeczywistym

Ceny Loom

Starter: Free

Business: 15 USD/użytkownik/miesiąc

Business + AI: 20 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Loom

G2: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Loom?

Użytkownik Capterra mówi:

Loom jest bardzo prosty w obsłudze. Możesz uzyskać do niego dostęp w mgnieniu oka z poziomu ekranu i szybko rozpocząć nagrywanie. Podoba mi się jego funkcja.

13. Zapier (Najlepsze rozwiązanie dla startupów automatyzujące powtarzalne zadania w różnych aplikacjach dzięki cyklom pracy wspieranym przez AI)

Każdy nowy potencjalny klient w Twoim systemie CRM musi zostać dodany do narzędzia do marketingu e-mailowego, każdy nowy klient wymaga wiersza w arkuszu kalkulacyjnym, a każde zgłoszenie do wsparcia technicznego wymaga powiadomienia w Slacku. To ręczne wprowadzanie danych może pochłonąć wiele godzin w ciągu tygodnia.

Zapier automatyzuje przepływ pracy między aplikacjami bez konieczności pisania kodu. Dla startupów oznacza to możliwość połączenia różnych narzędzi, dzięki czemu dane przepływają automatycznie. Utwórz „Zap”, który pełni rolę wyzwalacza i uruchamia się, gdy coś dzieje się w jednej aplikacji (np. przesłanie nowego formularza) i automatycznie wykonuje działania w innych aplikacjach (dodaj do CRM, wyślij wiadomość na Slacku, utwórz zadanie).

Zapier oferuje wsparcie dla tysięcy aplikacji, dzięki czemu stanowi spoiwo łączące wszystkie Twoje rozwiązania technologiczne. Wieloetapowe Zapy obsługują złożone cykle pracy, a filtry gwarantują, że automatyzacje uruchamiają się tylko wtedy, gdy spełnione są określone warunki.

Najlepsze funkcje Zapier

Zautomatyzowane cykle pracy (Zaps): Stwórz połączenie zdarzeń wyzwalających w jednej aplikacji z działaniami w innej aplikacji

Wielostopniowe Zapy: Połącz wiele czynności w jeden zautomatyzowany cykl pracy

Filtry i ścieżki: Dodaj logikę warunkową, aby Zapy uruchamiały się tylko wtedy, gdy spełnione są określone warunki

Limity Zapier

Może stać się kosztowne wraz ze wzrostem liczby zadań (cyklów automatyzacji)

Rozwiązywanie problemów z nieudanymi zapami wymaga zrozumienia działania wyzwalaczy i akcji

Ceny Zapier

Free: 100 zadań miesięcznie

Starter : 29,99 USD/miesiąc

Professional : 103,50 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zapier

G2 : 4,5/5 (ponad 1700 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Zapier?

Użytkownik G2 mówi:

Zapier sprawia, że automatyzacja jest prosta, nawet dla osób bez wiedzy technicznej. Pozwoliło mi to na połączenie wielu platform (takich jak TikTok Lead Ads, Meta Lead Forms i Arkusze Google), dzięki czemu zarządzanie potencjalnymi klientami stało się znacznie szybsze i bardziej zorganizowane. Po skonfigurowaniu Zapsów działają one niezawodnie w tle i oszczędzają nam mnóstwo ręcznej pracy.

14. Deel (Najlepsze rozwiązanie do rekrutacji i obsługi płac dla zespołów międzynarodowych)

Deel ułatwia globalną rekrutację, zajmując się obsługą płac, zgodnością z przepisami i umowami dla międzynarodowych wykonawców i pracowników. Dla startupów tworzących zespoły rozproszone Deel pełni rolę pracodawcy rejestrującego (EOR), dbając o zgodność z lokalnymi przepisami, dzięki czemu możesz zatrudniać pracowników na całym świecie bez konieczności zakładania podmiotów prawnych w każdym kraju.

Wypłacaj wynagrodzenia wykonawcom w ich lokalnej walucie, automatycznie rozliczaj potrącenia podatkowe i generuj umowy zgodne z przepisami prawa pracy obowiązującymi w poszczególnych krajach. Platforma samoobsługowa Deel sprawia, że zatrudnianie pracowników za granicą jest tak proste, jak zatrudnianie w kraju.

Najlepsze funkcje Deel

Employer of Record (EOR): Zatrudniaj pracowników na pełen etat na całym świecie bez konieczności zakładania lokalnych podmiotów

Zarządzanie wykonawcami: Płać wykonawcom na całym świecie dzięki automatycznemu fakturowaniu i zapewnieniu zgodności z przepisami

Sprawne zarządzanie współpracą z kontrahentami: Twórz dostosowane do lokalnych przepisów umowy z kontrahentami, zarządzaj fakturami i wydatkami oraz dokonuj płatności w ponad 150 walutach dzięki wbudowanej funkcji obsługi dokumentów podatkowych

Limity Deel

Powoli zajmuj się złożonymi, nietypowymi przypadkami związanymi z listą płac, takimi jak lokalne wyjątki podatkowe, zmiany w umowach i płatności poza cyklem

Osiągnij limity dostosowywania dla bardzo specyficznych cykli pracy związanych z rozliczaniem wynagrodzeń w porównaniu z lokalnymi dostawcami usług płacowych

Ceny Deel

Wykonawcy : 49 USD/wykonawca/miesiąc

EOR : 599 USD/pracownik/miesiąc

Contractor of Record: 325 USD/wykonawca/miesiąc

Oceny i recenzje Deel

G2 : 4,7/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 3000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Deel?

Użytkownik G2 mówi:

W Deel najbardziej podoba mi się to, jak płynny i bezstresowy jest cały proces. Płatności są szybkie, opłaty rozsądne, a wszystko po prostu działa. Aplikacja jest bardzo przyjazna dla użytkownika i sprawia, że otrzymywanie płatności z zagranicy jest proste, bez zbędnych formalności. Ogólnie rzecz biorąc, eliminuje wiele utrudnień, które zwykle wiążą się z międzynarodową obsługą płac.

15. Semrush (Najlepsze narzędzie do badania słów kluczowych i strategii optymalizacji SEO)

Semrush to kompleksowa platforma do pozycjonowania stron i marketingu cyfrowego, która pomaga startupom w wyszukiwaniu słów kluczowych, analizowaniu konkurencji, audycie ich witryn oraz śledzeniu pozycji w wynikach wyszukiwania.

Startupom stawiającym na rozwój organiczny Semrush jest dostawcą danych niezbędnych do stworzenia skutecznej strategii SEO.

Funkcja badania słów kluczowych platformy pokazuje liczbę wyszukiwań, poziom trudności i powiązane terminy, a audyty stron pozwalają zidentyfikować techniczne problemy związane z SEO. Co więcej, wsparcie dla analizy konkurencji pokazuje, co sprawdza się u innych w Twojej przestrzeni, a funkcja „śledzenia pozycji” monitoruje Twój postęp w czasie.

Najlepsze funkcje Semrush

Badanie słów kluczowych: Znajdź słowa kluczowe o dużej liczbie wyszukiwań i niskiej konkurencji, na które możesz kierować swoją zawartość jako cel

Audyt strony: Zidentyfikuj i napraw techniczne problemy SEO wpływające na Twoje pozycje w wynikach wyszukiwania

Analiza konkurencji: Sprawdź, na jakie słowa kluczowe pozycjonują się konkurenci i jaką zawartość generują ruch na ich stronach

Limity Semrush

Kosztowne dla start-upów na wczesnym etapie rozwoju, dysponujących ograniczonym budżetem

Niektóre funkcje mogą wydawać się przytłaczające, jeśli potrzebujesz tylko podstawowego SEO

Ceny Semrush

Starter : 199 USD/miesiąc

Pro+ : 299 USD/miesiąc

Zaawansowany: 549 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Semrush

G2 : 4,5/5 (ponad 3000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Semrush?

Użytkownik G2 mówi:

Dla mnie osobiście najcenniejsze są informacje rynkowe. Chociaż zawsze podchodzę do nich z pewnym sceptycyzmem, możliwość porównania i oceny naszych wyników względem rynku oraz zrozumienia, w jakich obszarach nasi konkurenci odnoszą sukcesy (lub ponoszą porażki), jest niezwykle cenna.

Zbuduj zestaw narzędzi dla startupów, który pozostaje oszczędny i zapewnia wsparcie dla skalowalności dzięki ClickUp

W miarę rozwoju firmy największym zagrożeniem jest nadmierna rozbudowa narzędzi. Więcej loginów, więcej zakładek, więcej miejsc, w których gubią się aktualizacje. Stos narzędzi rośnie, ale szybkość działania spada.

ClickUp pomaga zachować efektywność, skupiając kluczowe zadania w jednym miejscu. Zadania, dokumenty, wiedza, pulpity nawigacyjne i AI współistnieją w jednym miejscu, dzięki czemu planowanie, realizacja i aktualizacje pozostają ze sobą połączone bez konieczności ciągłego przełączania się między kontekstami. Gdy system pracy jest ujednolicony, pozostałe narzędzia mogą skupić się na tym, co robią najlepiej.

Zadbaj o prostotę swojego stacka. Utrzymaj tempo pracy swojego zespołu. Zacznij tworzyć w ClickUp. ✅