Jak wykorzystać AI w HR (przykłady zastosowań i narzędzia)

W wielu dzisiejszych organizacjach dział kadr nadal działa w trybie reaktywnym. Wiele działań i czynności podejmowanych jest dopiero po wystąpieniu określonych zdarzeń. Nie jest to idealne rozwiązanie, zwłaszcza w przypadku szybko zmieniającej się i cyfrowej siły roboczej. Nie wynika to jednak z braku zaangażowania zespołu HR. Pracownicy są po prostu zbyt obciążeni zadaniami administracyjnymi lub skupieni na planowaniu rozmów kwalifikacyjnych, przetwarzaniu dokumentów, wysyłaniu przypomnień i innych powtarzalnych czynnościach.

Narzędzia AI dla HR mogą pomóc zmienić sytuację na lepsze. Mogą one przejąć codzienne czynności, w tym obsługę płac i świadczeń, przepływy rekrutacyjne, utrzymanie pracowników itp. Dzięki temu zespoły HR mogą skupić się na kluczowych działaniach, takich jak analiza opinii pracowników, rozwój talentów i usprawnianie procesów firmowych. Wykorzystanie tych narzędzi do automatyzacji HR pomaga organizacjom zaoszczędzić czas i pieniądze. Ponadto zmniejsza wpływ błędów ludzkich i osobistych uprzedzeń w miejscu pracy oraz sprzyja tworzeniu przyjaznego środowiska.

Czy AI naprawdę może otworzyć nowe możliwości dla procesów kadrowych? W tym przewodniku omówimy, jak wykorzystać AI w HR, aby stworzyć przyszłościowy dział kadr i sprzyjające środowisko pracy.

Zrozumienie AI w HR

Sztuczna inteligencja (AI) obejmuje zakres technologii, które umożliwiają maszynom symulowanie ludzkiej inteligencji. AI może analizować ogromne ilości danych, identyfikować wzorce i przeprowadzać automatyzację zadań, dzięki czemu zespoły HR mogą skupić się na inicjatywach strategicznych. Powoduje to swego rodzaju przełomową zmianę.

AI służy do automatyzacji żmudnych i powtarzalnych procesów ręcznych, umożliwia podejmowanie decyzji opartych na danych oraz tworzenie pozytywnych doświadczeń pracowników.

Ma to kilka kluczowych zalet dla firm, w tym:

Usprawniony proces pozyskiwania talentów : Dzięki : Dzięki narzędziom AI do rekrutacji możesz przeszukiwać szerszą pulę kandydatów i identyfikować tych, którzy posiadają najbardziej odpowiednie umiejętności. Przekłada się to na krótszy cykl rekrutacji, niższe koszty i wyższą jakość kadry pracowniczej

Zwiększona retencja pracowników: Zadowolona i zaangażowana kadra to kadra wydajna. Sztuczna inteligencja może pomóc w identyfikacji potencjalnych zagrożeń związanych z odejściem pracowników i proaktywnym reagowaniu na ich obawy. Ponadto narzędzia oparte na AI mogą spersonalizować plany rozwoju pracowników i wspierać kulturę ciągłego uczenia się, zwiększając satysfakcję pracowników, retencję i rozwój kariery. Wiele organizacji korzysta obecnie z narzędzi AI, aby angażować pracowników i regularnie sprawdzać ich nastroje.

Planowanie kadrowe oparte na danych: Technologie HR wykorzystujące sztuczną inteligencję mogą analizować wyniki pracowników na podstawie ich umiejętności, osiągnięć i innych parametrów. To proaktywne podejście pozwala opracowywać ukierunkowane strategie pozyskiwania talentów oraz programy podnoszenia kwalifikacji, uwzględniając oczekiwania pracowników związane z tymi działaniami.

Mniejsze obciążenie administracyjne: Technologie AI mogą przejąć podstawowe i powtarzalne zadania kadrowe, takie jak planowanie rozmów kwalifikacyjnych, pozyskiwanie kandydatów, wdrażanie nowych pracowników itp. Dzięki temu zespoły kadrowe mogą skupić się na zaangażowaniu pracowników, podnoszeniu ich kwalifikacji oraz tworzeniu strategii o największym stopniu powodzenia w zakresie pozyskiwania i utrzymania pracowników.

Ograniczanie uprzedzeń w procesach HR: Nieświadome uprzedzenia mogą wkradać się do różnych funkcji HR, utrudniając wysiłki na rzecz różnorodności i integracji. AI może pomóc w ograniczeniu uprzedzeń poprzez ocenę osób na podstawie obiektywnych kryteriów, co prowadzi do bardziej zróżnicowanego i sprawiedliwego miejsca pracy

Jak wykorzystać AI w HR w różnych sytuacjach

Należy pamiętać, że AI nie zastępuje ludzkiej wiedzy i doświadczenia. Specjaliści ds. HR wnoszą do pracy nieocenione cechy ludzkie, takie jak empatia, zdolność oceny sytuacji i krytyczne myślenie. Jak wynika z niedawnej ankiety, 49% organizacji wykorzystuje AI w HR i postrzega ją jako narzędzie wspierające pracowników.

Wykorzystując AI jako potężne narzędzie, specjaliści ds. kadr mogą skupić się na tym, co robią najlepiej — budowaniu relacji z pracownikami, tworzeniu pozytywnej kultury pracy oraz wdrażaniu strategicznych inicjatyw, które napędzają rozwój firmy. Oto kilka kluczowych procesów kadrowych, w których technologie HR i AI tworzą zwycięską kombinację:

Procesy rekrutacyjne

Jednym z głównych obszarów, w którym AI znajduje zastosowanie w planowaniu zasobów ludzkich, jest proces zatrudniania i rekrutacji. Może ona znacznie usprawnić ten proces, skupiając się na konkretnych obszarach, takich jak:

Weryfikacja CV i dopasowywanie kandydatów: Narzędzia do weryfikacji CV oparte na AI potrafią analizować CV pod kątem słów kluczowych, umiejętności i poziomu doświadczenia, odrzucając niekwalifikowanych kandydatów i oszczędzając specjalistom HR mnóstwo czasu. Potraktuj je jak systemy ATS na sterydach! Narzędzia te mogą również wykorzystywać zaawansowane algorytmy do dopasowywania kandydatów do konkretnych opisów stanowisk, zapewniając lepsze dopasowanie kwalifikacji do wymagań. W ten sposób menedżerowie ds. rekrutacji mogą skupić się na kluczowych decyzjach, zamiast przeglądać każde CV

Budowanie zróżnicowanej puli talentów: AI może wyeliminować nieświadome uprzedzenia z procesu rekrutacji, obiektywnie oceniając kandydatów na podstawie opisu stanowiska. Dzięki temu zespoły HR mogą przyciągnąć bardziej zróżnicowaną grupę wykwalifikowanych kandydatów

Angażujące doświadczenia kandydatów: Chatboty oparte na AI mogą obsługiwać wstępne zapytania kandydatów i odpowiadać na najczęściej zadawane pytania. Mogą również automatycznie planować rozmowy kwalifikacyjne dzięki synchronizacji z Chatboty oparte na AI mogą obsługiwać wstępne zapytania kandydatów i odpowiadać na najczęściej zadawane pytania. Mogą również automatycznie planować rozmowy kwalifikacyjne dzięki synchronizacji z narzędziami do zarządzania spotkaniami opartymi na AI . Dzięki temu specjaliści HR zyskują czas na interakcję z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu rekrutacji i wywarcie pozytywnego pierwszego wrażenia na temat organizacji

Analiza predykcyjna na rzecz powodzenia rekrutacji: Sztuczna inteligencja może analizować dane historyczne dotyczące zatrudnienia, aby dostrzec trendy i przygotować prognozę, którzy kandydaci odniosą powodzenie na danej pozycji. Dzięki temu specjaliści HR mogą podejmować decyzje oparte na danych i kierować swój wysiłek rekrutacyjny do kandydatów o wysokim potencjale

Unilever, światowy lider w branży dóbr konsumpcyjnych, trafił na pierwsze strony gazet dzięki wykorzystaniu AI w procesach HR, zwłaszcza w takich obszarach jak rekrutacja i oceny. Firma, która musiała przejrzeć 250 000 aplikacji, aby wyłonić 3500 osób do ostatnich etapów rekrutacji, zdecydowała się wykorzystać AI do przeprowadzenia ocen. Aby usprawnić metodologię ocen i testów, wykorzystała AI do: Wprowadź elementy grywalizacji do procesów oceny : Firma Unilever nawiązała współpracę z Pemetrics, aby wykorzystać jej platformę opartą na grach do oceny umiejętności kandydatów w zakresie rozwiązywania problemów, logicznego myślenia i podejmowania ryzyka poprzez zabawne, interaktywne gry. Pozwoliło to nie tylko wydobyć naturalne zdolności kandydatów, ale także znacznie zmniejszyć ich stres, umożliwiając im zaprezentowanie swojego prawdziwego potencjału.

Analiza wideo podczas rozmów kwalifikacyjnych: Firma Unilever we współpracy z Higher View stworzyła platformę analizy wideo, która pozwala analizować sygnały niewerbalne kandydatów, takie jak mowa ciała i ton głosu. Pomogło to firmie Unilever wyjść poza ramy CV i podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące zatrudnienia. Efekt? Firma Unilever zaoszczędziła aż 50 000 godzin na rozmowach kwalifikacyjnych w okresie 18 miesięcy. Pomogło to osiągnąć oszczędności rzędu 1 miliona funtów rocznie. Co więcej, udało się osiągnąć imponujący 16-procentowy wzrost różnorodności wśród zatrudnionych. Przy 96-procentowym wskaźniku procesów rekrutacyjnych zakończonych przez kandydatów (w porównaniu z tradycyjnym wynikiem 50%) jasne jest, że nowe podejście było skuteczne i angażujące dla wszystkich zaangażowanych stron!

Szablon rekrutacji i zatrudniania ClickUp to kompleksowy zestaw narzędzi, który pomoże Ci usprawnić procesy pozyskiwania kandydatów. Dzięki funkcjom umożliwiającym łatwe publikowanie ogłoszeń o pracę, efektywne śledzenie kandydatów, standaryzowane karty oceny rozmów kwalifikacyjnych oraz uproszczone formularze aplikacyjne, zapewnia on prostotę i wydajność procedur rekrutacyjnych.

Procesy wdrażania i szkolenia

Wdrażanie nowych pracowników to kluczowy proces dla każdej organizacji, ponieważ wyznacza on ton doświadczeń nowego pracownika i jego oczekiwań wobec firmy. Oprócz bazy wiedzy i cykli pracy, AI może sprawić, że ta podróż będzie bardziej spersonalizowana i ekscytująca. Może to obejmować:

Spersonalizowane programy wdrożeniowe: AI może wykorzystywać dane z profili pracowników i opisów ról do tworzenia spersonalizowanych doświadczeń związanych z wdrożeniem. Może to obejmować dostosowanie materiałów szkoleniowych do roli kandydata, organizowanie spotkań zapoznawczych z kolegami oraz udostępnianie odpowiednich zasobów, aby zapewnić płynne przejście do nowej pracy

Indywidualne szkolenia i rozwój: AI może analizować umiejętności pracownika, luki w wiedzy oraz cele zawodowe, aby rekomendować spersonalizowane możliwości szkoleniowe. Dzięki temu pracownicy otrzymują szkolenia niezbędne do osiągania doskonałych wyników w roli i ciągłego rozwijania swoich umiejętności.

Dzięki ClickUp Brain cały Twój zespół zyskuje asystenta opartego na sztucznej inteligencji, który zapewnia dokładne i natychmiastowe odpowiedzi w oparciu o kontekst. Asystent ten może skanować informacje ze wszystkich plików i dokumentów organizacji, w tym z wiki, Dokumentów, Projektów, Zadań i innych obszarów. Dzięki temu, gdy nowi pracownicy mają konkretne pytania, asystent AI może udzielić dokładnych odpowiedzi, oszczędzając czas członkom zespołu.

Zarządzanie wydajnością

Tradycyjne oceny wyników często mają charakter reaktywny, a pracownicy otrzymują informacje zwrotne dopiero pod koniec roku lub tuż przed oceną. Proces ten często wydaje się czasochłonny i może mieć negatywny wpływ zarówno na pracowników, jak i menedżerów.

Dzięki narzędziom AI proces ten można usprawnić i zwiększyć jego efektywność, skupiając się na takich aspektach jak:

Informacje zwrotne oparte na danych i ciągłe doskonalenie: AI może analizować dane, w tym wskaźniki wydajności, postępy w realizacji celów oraz samooceny pracowników. Dane te można wykorzystać do generowania obiektywnych i wnikliwych raportów, podkreślających mocne strony pracowników oraz obszary wymagające poprawy. Na przykład AI może wygenerować wczesny sygnał ostrzegawczy, jeśli wykryje zauważalne odchylenie od oczekiwanej realizacji celu. Takie spostrzeżenia oparte na danych umożliwiają menedżerom udzielanie bardziej ukierunkowanych i praktycznych informacji zwrotnych, eliminując ryzyko pojawienia się stronniczości w ocenach

Coaching i informacja zwrotna w czasie rzeczywistym: Systemy zarządzania wydajnością oparte na AI mogą ułatwić częstszą wymianę informacji zwrotnej. Wyobraź sobie, że przez cały rok otrzymujesz informacje zwrotne na temat wyników w czasie rzeczywistym, zamiast czekać na jedną coroczną ocenę. Sprzyja to kulturze ciągłego doskonalenia i pomaga pracownikom korygować kurs oraz dostosowywać swoje zachowania w razie potrzeby

Zadania administracyjne i zarządzanie obciążeniem pracą

Specjaliści ds. kadr często są przytłoczeni zadaniami administracyjnymi. AI może zautomatyzować te powtarzalne procesy, zwalniając cenny czas na bardziej strategiczne inicjatywy:

Planowanie i zarządzanie rozmowami kwalifikacyjnymi: narzędzia do planowania oparte na AI mogą zautomatyzować proces ustalania terminów rozmów kwalifikacyjnych, ograniczając konieczność wielokrotnej komunikacji zarówno dla kandydatów, jak i menedżerów ds. rekrutacji

Zarządzanie urlopami i świadczeniami pracowniczymi: Chatboty oparte na AI mogą odpowiadać na pytania pracowników dotyczące zasad urlopowych i świadczeń, zmniejszając obciążenie administracyjne zespołów HR

Firma Acme zmodernizowała swój proces rekrutacji dzięki platformie rekrutacyjnej opartej na AI, zastępując przestarzały system ręczny, który kosztował ją utratę najlepszych talentów. To innowacyjne rozwiązanie zautomatyzowało zadania, takie jak przeglądanie CV i planowanie rozmów kwalifikacyjnych, co przyniosło imponujące wyniki: Liczba wykwalifikowanych kandydatów wzrosła o 63%

Czas potrzebny na zatrudnienie skrócił się o 55%

Wskaźnik akceptacji ofert wzrósł o 47%

Zaangażowanie i utrzymanie pracowników

Od liderów HR oczekuje się zrozumienia nastrojów pracowników i poziomu ich zaangażowania oraz dbania o nie. Jednak w dużych organizacjach lub zespołach rozproszonych dział HR może borykać się z problemem braku komunikacji z pracownikami. Aby zaradzić tej sytuacji, zespoły HR mogą wykorzystać uczenie maszynowe do analizy danych pochodzących z ankiet 360 stopni lub anonimowych formularzy opinii.

Porada eksperta: Skorzystaj z szablonu opinii pracowników w ClickUp, aby stworzyć forum otwartej dyskusji między kierownictwem a personelem. Dzięki temu szablonowi możesz: Zbieraj wartościowe opinie od pracowników

Śledź nastroje pracowników w czasie dzięki zaawansowanym wizualizacjom

Zbuduj kulturę przejrzystości i zaufania między pracownikami, kierownictwem i zespołami HR

Dzięki dogłębnej analizie zespoły HR mogą ocenić nastroje pracowników i odpowiednio dostosować swoje działania. Pozwala to im proaktywnie reagować na obawy pracowników i budować bardziej pozytywną kulturę pracy.

/AI może również umożliwić bardziej spersonalizowaną komunikację z pracownikami w oparciu o ich zainteresowania, potrzeby itp. Na przykład może przeszukiwać bazy danych pracowników pod kątem zbliżających się urodzin, rocznic i innych ważnych wydarzeń. Następnie może wysyłać ukierunkowane wiadomości do odpowiednich członków zespołu. Pomaga to zespołowi ds. talentów docenić indywidualny wkład pracowników i usprawnić procesy związane z ich zaangażowaniem.

Dobre samopoczucie i zdrowie psychiczne pracowników

Dobre samopoczucie i zdrowie psychiczne pracowników nie są już dla organizacji sprawą drugorzędną. Obecnie zespoły HR muszą również pracować nad polityką i egzekwowaniem procedur, które mają wpływ na ogólny stan zdrowia pracowników. Wdrażając narzędzia AI wraz z oprogramowaniem do zarządzania dobrostanem pracowników, organizacje mogą poprawić ich samopoczucie na wiele sposobów, takich jak:

Wykrywanie wczesnych oznak wypalenia zawodowego: AI może analizować wzorce komunikacji pracowników, przepracowane godziny i wyniki pracy, aby zidentyfikować potencjalne oznaki wypalenia zawodowego. Dzięki temu specjaliści HR i menedżerowie mogą wcześnie interweniować oraz zapewnić zasoby i wsparcie pracownikom borykającym się z trudnościami. Zespoły mogą również podejmować proaktywne decyzje i zachęcać przepracowanych pracowników do robienia przerw. Pomaga to rozwiązać problemy związane z równowagą między życiem zawodowym a prywatnym.

Spersonalizowane zasoby dotyczące zdrowia psychicznego: Analizując dane demograficzne pracowników, style pracy i indywidualne preferencje, AI może rekomendować spersonalizowane zasoby dotyczące zdrowia psychicznego oraz programy wsparcia. Może to obejmować sugerowanie aplikacji do praktykowania uważności, kierowanie pracowników na odpowiednie warsztaty lub zapewnianie dostępu do programów pomocy pracowniczej (EAP).

Wykorzystanie oprogramowania opartego na AI w dziale kadr

Możliwości zastosowania AI w HR stale się rozwijają. Wraz z rozwojem narzędzi AI w przyszłości możemy spodziewać się pojawienia się jeszcze bardziej innowacyjnych zastosowań. Jednak wdrożenie AI to coś więcej niż tylko kwestia technologii; kierownictwo działu HR musi również zadbać o właściwe wykorzystanie tych zaawansowanych technologii.

Oto kilka kluczowych trendów w automatyzacji HR opartych na AI, które mogą usprawnić procesy kadrowe:

1. Od reaktywnego do predykcyjnego HR

Dzięki narzędziom do zarządzania kadrami opartym na AI organizacje mogą przejść od reaktywnego do predykcyjnego zarządzania zasobami ludzkimi, wykorzystując AI do odkrywania kluczowych informacji ukrytych w danych dotyczących pracowników.

Weźmy na przykład opartą na AI platformę Praisidio, która pomaga zespołom HR w planowaniu i analizie kadrowej. Platforma gromadzi dane i pozwala wykorzystać prognozy dotyczące planowania kadrowego do podejmowania właściwych decyzji. Możesz zadawać pytania chatbotowi opartemu na AI, analizować swoje procesy poprzez szczegółowe badanie każdego problemu lub kwestii oraz zwiększać wydajność. Dzięki wykorzystaniu AI w HR narzędzie to pomogło organizacjom w: Osiągnij 100-krotnie szybszą realizację zadań w porównaniu z procesami ręcznymi

Obniż koszty do 1/10 kosztów starszej wersji oprogramowania do analizy danych kadrowych

Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi na pytania biznesowe dotyczące talentów

W ten sposób organizacje mogą przejść od reaktywnego do proaktywnego podejścia, prawidłowo wykorzystując swoje dane i spostrzeżenia dotyczące pracowników.

ClickUp dla zespołów HR to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania kadrami, które zapewnia zespołom HR możliwość:

Promuj i śledź wyniki, zaangażowanie oraz rozwój pracowników dzięki konfigurowalnym widokom i pulpitom nawigacyjnym

Usprawnij proces rekrutacji, korzystając z zaawansowanych funkcji do porządkowania zgłoszeń kandydatów, filtrowania odpowiednich aplikacji oraz automatyzacji procesów

Dostosuj system HR, dodając pola niestandardowe do dowolnego widoku, niestandardowe statusy dla swoich działań, cykle pracy automatyzacyjne, przypomnienia, listy kontrolne, szablony i wiele więcej

Zbieraj opinie i uwagi od pracowników, aby zrozumieć, czego oczekują od procesów HR. Skorzystaj z ClickUp Forms , aby zebrać te informacje i zapisać je w systemie. Dzięki interaktywnym i angażującym formularzom opinii możesz zwiększyć liczbę odpowiedzi i zapewnić, że pracownicy będą mogli przekazać swoje spostrzeżenia w jasno określonym formacie. Możesz nawet umożliwić pracownikom anonimowe wypełnianie niektórych sekcji, zapewniając zachowanie ich poufności.

Tworząc bezpieczną przestrzeń, w której głosy pracowników są słyszane, dział HR może podejmować decyzje oparte na danych, które prowadzą do większego zaangażowania, wydajności i rozwoju pracowników.

2. Stwórz pozytywne doświadczenia związane z wdrażaniem nowych pracowników

Pierwsze wrażenie ma znaczenie, a pierwsze wrażenie pracownika na temat Twojej firmy wyznacza ton dla całego doświadczenia pracownika. AI i narzędzia do zarządzania kadrami mogą pomóc w personalizacji procesu wdrażania nowych pracowników i poprawie ogólnych doświadczeń.

Na przykład, zamiast podstawowego przeglądu wszystkich dokumentów i zasad HR, możesz stworzyć szablon wdrażania i szkolenia. Dzięki temu Twoi pracownicy będą mieli bardziej ujednolicony widok na całą bazę wiedzy HR. Obejmuje to podręcznik HR, dokumenty dotyczące zasad, często zadawane pytania i inne materiały.

Możesz skorzystać z szablonu bazy wiedzy, aby stworzyć bazę wiedzy swojej organizacji. Szablon ten został zaprojektowany, aby pomóc Ci dokumentować i przeprowadzać śledzenie polityk, procedur i procesów HR, oferując następujące możliwości:

Stwórz scentralizowane źródło informacji, do którego dostęp będą miały cały dział HR oraz wszystkie Teams

Upewnij się, że wszyscy menedżerowie HR i członkowie zespołu są na bieżąco z najnowszymi zmianami w politykach i przepisach dotyczących kadr

Porada eksperta: Wykorzystaj zadania ClickUp, aby przydzielać zadania związane z wdrażaniem nowych pracowników i płynnie śledzić postępy, zapewniając nowym pracownikom płynne przejście do pracy.

3. Zautomatyzuj i usprawnij działania związane z kadrami

Chociaż istnieje wiele sposobów na usprawnienie czynności administracyjnych i powtarzalnych, organizacje często borykają się z nimi, co wymaga interwencji człowieka nawet w przypadku cykli pracy z automatyzacją. W tym przypadku narzędzia AI mogą służyć jako pomocnicy, zwiększając wydajność zespołów HR i oszczędzając czas.

Jeśli na przykład chcesz napisać wiadomość e-mail do wszystkich pracowników dotyczącą nowej inicjatywy, dlaczego nie skorzystać z asystenta pisania opartego na AI, który pomoże Ci dopracować treść komunikatu?

Twórz, edytuj i streszczaj zawartość za pomocą ClickUp Brain, zaawansowanego asystenta AI dostępnego na platformie

Dzięki wbudowanemu asystentowi AI możesz uprościć czasochłonne zadania, zoptymalizować procesy i uzyskać cenne informacje, które pozwolą zwiększyć wydajność Twoich zespołów HR.

Te zaawansowane funkcje AI można wykorzystać w wielu obszarach HR, umożliwiając Twoim zespołom:

Zwiększ wydajność: Zmniejsz obciążenie pracą ręczną dzięki funkcjom automatyzacji ClickUp Brain. Zautomatyzuj zadania, takie jak wysyłanie przypomnień dotyczących wdrożenia nowych pracowników, planowanie ocen wyników lub przekazywanie zgłoszeń do odpowiednich członków zespołu

Podejmuj decyzje HR oparte na danych: Analizuj dane HR na platformie ClickUp, aby zidentyfikować trendy i wzorce. Może ona stać się Twoim drugim mózgiem, umożliwiając Ci korzystanie z podpowiedzi dostosowanych do konkretnych ról w celu uzyskania wglądu w sytuację. Możesz ją wykorzystać do identyfikacji potencjalnych zagrożeń związanych z odejściem pracowników, pracowników osiągających najlepsze wyniki lub luk w umiejętnościach wśród personelu. Te spostrzeżenia pozwalają specjalistom HR podejmować świadome decyzje dotyczące rekrutacji, strategii utrzymania pracowników oraz programów rozwoju talentów, poprawiając ogólne wyniki działu HR

Spersonalizuj komunikację: Wykorzystaj generatywną AI do automatycznej zmiany stylu i tonu wiadomości lub briefów dotyczących zadań, zapewniając, że Twoja komunikacja będzie precyzyjna i empatyczna

Ponadto platformy HR oferują kilka łatwych w użyciu szablonów HR, które pozwolą Ci pracować szybciej i efektywniej. Na przykład szablon podręcznika HR pomoże Ci stworzyć kompleksowy podręcznik HR za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Ten szablon pomoże Ci:

Uzyskaj dostęp do aktualnych informacji na temat zasad i procedur kadrowych

Śledź zachowania i wyniki pracowników

Zapewnij jasność w kwestii świadczeń, urlopów i innych szczegółów

ClickUp: kompleksowa platforma dla nowoczesnych zespołów HR

Wdrożenie AI w procesach HR pozwala organizacjom znacznie poprawić wydajność i procesy decyzyjne oraz spersonalizować doświadczenia pracowników. Dzięki narzędziom do zarządzania projektami opartym na AI, wszystkie procesy organizacyjne stają się łatwiejsze i bardziej efektywne.

Narzędzia AI pomagają zespołom HR nadążać za zmieniającymi się potrzebami organizacji i odnosić sukcesy w dynamicznym środowisku. Wykorzystując AI oraz kompleksowy zestaw funkcji do zarządzania kadrami, specjaliści HR stają się partnerami strategicznymi, budując bardziej zaangażowaną, wydajną i gotową na przyszłe wyzwania kadrę pracowniczą.

