10 najlepszych alternatyw i konkurentów Perfex CRM w 2025 roku

Czy wiesz, że 61% małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) przypisuje utrzymanie klientów systemom zarządzania relacjami z klientami (CRM)?

Systemy CRM to potężne rozwiązania dla firm, umożliwiające zarządzanie danymi klientów i poprawę relacji z nimi. Wśród tych rozwiązań Perfex CRM ugruntował swoją pozycję jako godna uwagi marka w branży.

Jednak Perfex CRM nie jest odpowiednim rozwiązaniem dla wszystkich.

Użytkownicy często wskazują jako istotne problemy stromą krzywą uczenia się i ograniczone możliwości dostosowywania. Interfejs może być trudny w nawigacji, co utrudnia wydajność, zwłaszcza w przypadku firm wymagających bardziej intuicyjnego i elastycznego systemu.

Nawet jeśli Perfex CRM oferuje szeroki wachlarz funkcji, niektórzy użytkownicy uważają, że brakuje mu zaawansowanych funkcji automatyzacji i sztucznej inteligencji, które stają się coraz ważniejsze w nowoczesnych narzędziach CRM.

Pomimo tych wad, Perfex CRM nadal jest solidną platformą, która może zwiększyć wydajność poprzez usprawnienie zarządzania relacjami z klientami. Jednak dla tych, którzy uważają jej ograniczenia za zbyt restrykcyjne, istnieje wiele alternatywnych rozwiązań oferujących większą łatwość obsługi, bardziej rozbudowane możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb oraz najnowocześniejsze funkcje AI.

W tym artykule omówimy różne opcje oprogramowania CRM, koncentrując się na alternatywach, które rozwiązują konkretne problemy związane z Perfex CRM. Omówimy, na co należy zwrócić uwagę w alternatywie dla Perfex CRM i pomożemy Ci zdecydować, które narzędzia AI dla CRM najlepiej poprawią relacje z klientami.

Ale najpierw najważniejsze..

Czego należy szukać w alternatywnym rozwiązaniu dla Perfex CRM?

Rozważając alternatywy dla Perfex CRM, oceń je w oparciu o swoją strategię CRM i cele sprzedażowe. Poszukaj rozwiązań, które pozwolą Ci dostosować CRM do potrzeb Twojej firmy.

Zaawansowane funkcje raportowania i analizy są również niezbędne do skutecznego śledzenia i analizowania wyników sprzedaży.

Oto kluczowe elementy, na które należy zwrócić uwagę, szukając najlepszej alternatywy dla Perfex CRM:

Dostosowanie: Poszukaj alternatywnych rozwiązań, takich jak SuiteCRM i Odoo, które oferują szerokie możliwości dostosowania modułów, pól i cykli pracy

Integracja: Poszukaj dobrej alternatywy, która integruje się z innymi narzędziami i oprogramowaniem już używanym w Twojej firmie. Na przykład ClickUp i HubSpot oferują szerokie możliwości integracji z różnymi narzędziami marketingowymi i sprzedażowymi, umożliwiając bardziej ujednolicone podejście do zarządzania relacjami z klientami

Automatyzacja: Funkcje automatyzacji pomagają organizować powtarzalne zadania i cykle pracy. Narzędzia takie jak Pipedrive lub Insightly zapewniają zaawansowane funkcje automatyzacji, które optymalizują procesy sprzedaży i pozwalają skuteczniej osiągać cele sprzedażowe

Raportowanie i analityka: Wybierz rozwiązania CRM, takie jak SugarCRM, które oferują kompleksowe funkcje raportowania i analityki umożliwiające śledzenie kluczowych wskaźników wydajności i uzyskiwanie cennych informacji potrzebnych do podejmowania decyzji opartych na danych

Dostępność mobilna : upewnij się, że alternatywne rozwiązanie zapewnia dostępność mobilną, umożliwiając zespołowi sprzedaży dostęp do danych CRM i wykonywanie zadań w podróży

AI i analityka predykcyjna: Rozważ alternatywne rozwiązania wykorzystujące AI i analitykę predykcyjną w celu poprawy prognoz sprzedaży i zarządzania potencjalnymi klientami. Jednym z przykładów jest Copper CRM, który oferuje oparte na AI analizy umożliwiające opracowanie bardziej skutecznych strategii sprzedaży

Kompleksowe, wszechstronne rozwiązanie CRM oferuje wszystkie powyższe niezbędne funkcje oraz dodatkowe możliwości, które usprawnią cykl sprzedaży.

10 najlepszych alternatyw dla Perfex CRM

Odkrycie odpowiedniego rozwiązania CRM może zmienić sposób zarządzania relacjami z klientami i zwiększyć sprzedaż.

Zapoznajmy się z 10 najlepszymi alternatywami dla Perfex CRM w 2024 roku.

1. ClickUp

Szukasz skutecznego sposobu zarządzania kontaktami?

Zachowaj narzędzia do zarządzania projektami i CRM na jednej platformie, ClickUp

ClickUp oferuje dobrze zorganizowany system do porządkowania informacji o klientach, dzięki czemu jest potężnym narzędziem zarówno do zarządzania projektami, jak i CRM.

Sortuj pracę na łatwe do zarządzania zadania dzięki hierarchii ClickUp

Na początek hierarchia projektów ClickUp pomaga uporządkować pracę według działów, zespołów, projektów i kampanii, a następnie pomniejszyć widok, aby uzyskać całościowy obraz wszystkich bieżących działań. Wyobraź sobie, że masz widok z lotu ptaka na cały cykl pracy swojej organizacji, co pomaga zidentyfikować wąskie gardła i usprawnić procesy.

W górnej części znajduje się obszar roboczy, który jest nadrzędnym kontenerem dla wszystkich projektów i zadań. W obszarze roboczym można tworzyć przestrzenie przeznaczone dla różnych zespołów lub funkcji. Każda przestrzeń zawiera foldery, w których znajdują się listy, a na tych listach można zarządzać zadaniami reprezentującymi poszczególne transakcje lub interakcje z klientami.

Funkcja pól niestandardowych umożliwia przechowywanie informacji o klientach, od danych kontaktowych i informacji o firmie po niestandardowe notatki i etykiety. Dzięki temu wszystkie niezbędne dane są łatwo dostępne i uporządkowane, co pomaga śledzić każdą interakcję z klientem i wszystkie szczegóły.

Zarządzaj cyklami pracy za pomocą niestandardowych statusów

Uprość procesy CRM i cykle pracy dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami CRM ClickUp

Zarządzanie procesem sprzedaży może być trudnym zadaniem, ale ClickUp upraszcza ten proces dzięki solidnym funkcjom zarządzania cyklem pracy. Możesz zdefiniować jasne etapy procesu sprzedaży, korzystając z niestandardowych statusów ClickUp dla swoich list.

Na przykład można mieć takie statusy, jak "Nowy potencjalny klient", "Skontaktowano się", "Negocjacje", "Zamknięte – wygrane" i "Zamknięte – przegrane". Pomaga to wizualizować postępy w transakcjach i identyfikować wszelkie potencjalne przeszkody.

Czy kiedykolwiek zmagałeś się z utrzymaniem odpowiedzialności swojego zespołu i zapewnieniem terminowego wykonania zadań? ClickUp pozwala przypisywać zadania związane z konkretnymi transakcjami członkom zespołu i ustalać terminy za pomocą funkcji "Osoby przypisane" i "Terminy".

Śledź ważne zadania i terminy projektów dzięki terminom ClickUp

Ustawienie terminów pozwala wszystkim zachować kontrolę nad zadaniami, zapewniając terminowe działania następcze i przepływ informacji w procesie sprzedaży. Na przykład zadanie polegające na skontaktowaniu się z potencjalnym klientem może zostać przypisane przedstawicielowi handlowym wraz z terminem wykonania, aby zapewnić podjęcie odpowiednich działań w odpowiednim czasie. Ta funkcja sprawia, że wszyscy znają swoje obowiązki i osie czasu, dzięki czemu proces sprzedaży przebiega płynnie.

Komunikuj się jasno dzięki formularzom ClickUp, widokowi czatu i aplikacjom ClickApps

Skuteczna komunikacja i współpraca są podstawą funkcjonowania każdego systemu CRM, a ClickUp wyróżnia się w tej dziedzinie.

Widok czatu ClickUp usprawnia współpracę w czasie rzeczywistym, zapewniając wszystkim dostęp do tych samych informacji. Możesz omawiać transakcje, udostępniać aktualizacje i współpracować w ramach ustawień CRM.

Uprość komunikację w zespole dzięki widokowi czatu ClickUp

Dzięki funkcji widoku formularza ClickUp możesz tworzyć niestandardowe formularze do rejestrowania informacji o potencjalnych klientach, opinii lub zapytań klientów, upraszczając gromadzenie danych. Po przesłaniu formularza automatycznie tworzone jest zadanie z wszystkimi wypełnionymi danymi, dzięki czemu żadna potencjalna szansa nie zostanie pominięta.

Gromadź informacje i usprawnij tworzenie zadań dzięki formularzom ClickUp

Za pomocą ClickUp Docs możesz za pomocą kilku kliknięć dołączać ważne dokumenty, takie jak profesjonalne oferty i umowy, bezpośrednio do zadań. Dzięki temu wszystkie powiązane informacje są przechowywane w jednym miejscu. Komentarze do zadań zapewniają spójność komunikacji i łatwy dostęp dla wszystkich członków zespołu, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte. Na przykład członkowie zespołu mogą omawiać strategie negocjacyjne w ramach zadania poświęconego konkretnej transakcji.

Możesz jeszcze bardziej usprawnić komunikację dzięki ClickApps.

Wysyłaj i odbieraj e-maile bezpośrednio z zadań dzięki aplikacji Email ClickApp

Aplikacja ClickApp do obsługi poczty e-mail umożliwia zarządzanie komunikacją e-mailową z potencjalnymi klientami i klientami bezpośrednio w ClickUp. Integracja ta zapewnia, że wszystkie wiadomości e-mail są połączone z odpowiednimi zadaniami, dzięki czemu historia komunikacji jest dostępna na pierwszy rzut oka.

Zrozum swoje dane sprzedażowe dzięki widokom i pulpitom ClickUp

Zrozumienie danych dotyczących sprzedaży ma kluczowe znaczenie dla podejmowania świadomych decyzji i stymulowania rozwoju firmy. Widoki ClickUp umożliwiają skuteczne filtrowanie i priorytetyzowanie danych CRM. Niezależnie od tego, czy preferujesz widok listy, kalendarza, czy tablicy Kanban, ClickUp pozwala dostosować obszar roboczy do własnych potrzeb.

Tworzenie pulpitów nawigacyjnych w ClickUp usprawnia cykl pracy. Możesz śledzić kluczowe wskaźniki, takie jak współczynniki konwersji potencjalnych klientów, stan procesu sprzedaży i wydajność zespołu.

Wizualizuj wydajność sprzedaży za pomocą pulpitów ClickUp

Ponadto pulpity nawigacyjne ClickUp można w dużym stopniu dostosować do własnych potrzeb, dodając widżety wyświetlające dane i wizualizacje w czasie rzeczywistym. Pomaga to identyfikować trendy i wprowadzać strategiczne zmiany w procesach sprzedaży.

Wyobraź sobie, że masz wszystkie te informacje na wyciągnięcie ręki, co pozwala Ci identyfikować trendy, mierzyć powodzenie i wskazywać obszary wymagające poprawy!

Zacznij od szablonu ClickUp CRM

Nie wiesz, od czego zacząć? ClickUp ułatwia to dzięki szerokiemu zakresowi szablonów CRM i integracji z rozwiązaniami innych firm.

Pobierz ten szablon Buduj relacje z potencjalnymi klientami i klientami dzięki szablonowi ClickUp CRM

Na przykład szablon ClickUp CRM zapewnia ustrukturyzowaną strukturę do zarządzania działaniami CRM. Ta funkcja CRM pomaga śledzić potencjalnych klientów i możliwości sprzedaży za pomocą lejków, organizować informacje kontaktowe w jednej centralnej bazie danych oraz priorytetyzować zadania według etapu sprzedaży w celu lepszego zarządzania.

Możesz również ulepszyć swoje doświadczenia z CRM dzięki osobistym funkcjom CRM ClickUp, które umożliwiają dostosowanie cyklu pracy do własnych potrzeb.

Ale to nie wszystko! Dzięki szablonom raportów sprzedaży i narzędziom do mapowania procesów ClickUp zapewnia cenne informacje umożliwiające stymulowanie wzrostu i osiąganie celów sprzedażowych. Konsolidując wszystkie dane klientów w jednej, łatwo dostępnej platformie, ClickUp pozwala podejmować świadome decyzje i wykorzystywać nowe możliwości.

Dzięki ClickUp zyskujesz nie tylko repozytorium danych kontaktowych, ale także bogatą w funkcje, zunifikowaną platformę, na której możesz wykorzystać te dane do podejmowania strategicznych decyzji i stymulowania rozwoju firmy.

Najlepsze funkcje ClickUp

Łatwe tworzenie, przypisywanie i śledzenie zadań dla poszczególnych osób lub zespołów sprzedaży

Organizuj potencjalnych klientów, kontakty i transakcje dzięki dedykowanym listom ClickUp

Wizualizuj procesy sprzedaży, przypisując jasne sceny do każdej listy

Skorzystaj z widoku czatu ClickUp, aby współpracować w czasie rzeczywistym i prowadzić dyskusje w ramach ustawień CRM

Twórz unikalne, oznaczone kolorami statusy dostosowane do cyklu pracy i zapewnij płynne zarządzanie procesem sprzedaży

Łatwe przechwytywanie kluczowych danych klientów , takich jak dane kontaktowe, preferencje i etapy transakcji

Dostosuj swój obszar roboczy za pomocą różnych widoków, takich jak lista, kalendarz i Kanban, aby filtrować i priorytetyzować dane CRM

Śledź kluczowe wskaźniki , takie jak współczynniki konwersji potencjalnych klientów i wydajność zespołu, dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą uznać szeroki wachlarz funkcji ClickUp za przytłaczający i potrzebować trochę czasu, aby w pełni zrozumieć i wykorzystać jego możliwości

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD/użytkownik miesięcznie

Business : 12 USD/użytkownik miesięcznie

Enterprise : Skontaktuj się w sprawie ceny

ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD miesięcznie za członka na obszar roboczy

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

2. Hubspot CRM

za pośrednictwem HubSpot CRM

HubSpot CRM to potężna platforma do zarządzania relacjami z klientami, oferująca szeroki zakres funkcji ułatwiających skuteczne zarządzanie interakcjami z klientami.

Jedną z pierwszych rzeczy, które zauważysz w HubSpot CRM, jest intuicyjny interfejs. Pulpit sprzedaży oferuje widok z lotu ptaka na cały proces sprzedaży, umożliwiając śledzenie wyników poszczególnych osób i zespołów. Zapewnia widoczność kluczowych działań sprzedażowych w czasie rzeczywistym, co pozwala identyfikować wąskie gardła i optymalizować proces sprzedaży.

Możesz również śledzić transakcje na każdym etapie procesu sprzedaży. Pulpit pozwala sprawdzić status każdej transakcji, etap, na którym się znajduje, oraz działania, które należy podjąć w następnej kolejności.

Zarządzanie procesem sprzedaży jest łatwe dzięki funkcji "przeciągnij i upuść" w HubSpot. Możesz bez wysiłku przenosić transakcje między scenami, przeciągając je i upuszczając, aby wizualnie śledzić postępy i zarządzać procesem sprzedaży przy minimalnym wysiłku.

Narzędzia prognozowania HubSpot zapewniają kompleksowy widok procesu sprzedaży, umożliwiając monitorowanie postępów w realizacji celów sprzedażowych. Możesz generować raporty w celu śledzenia kluczowych wskaźników, takich jak realizacja planów i trendy miesięczne, aby uzyskać cenne informacje na temat wyników sprzedaży.

HubSpot integruje się z ponad 1500 aplikacjami i narzędziami innych firm, umożliwiając dalsze rozszerzenie możliwości CRM. Integracje te mogą pomóc w automatyzacji cyklu pracy, usprawnieniu komunikacji i poprawie wydajności.

Najlepsze funkcje HubSpot CRM

Łatwe przechowywanie i porządkowanie informacji kontaktowych klientów

Zautomatyzuj powtarzalne zadania, takie jak wysyłanie e-maili i wprowadzanie danych, aby zaoszczędzić czas

Uzyskaj cenne informacje na temat wyników sprzedaży i zachowań klientów dzięki narzędziom analitycznym i rozbudowanym funkcjom raportowania, w tym prognozom transakcji, działaniom sprzedażowym, wskaźnikom wydajności i kondycji potencjalnych klientów

Uzyskaj setki integracji HubSpot

Limity HubSpot CRM

Ceny mogą być zbyt wysokie, zwłaszcza dla start-upów poszukujących oprogramowania CRM

CRM ma ograniczone możliwości dostosowania w porównaniu z niektórymi innymi platformami

Ceny HubSpot CRM

Free : Ograniczona funkcjonalność

Profesjonalna platforma dla klientów : 1200 USD/miesiąc za 5 licencji

Platforma dla klientów Enterprise: 4000 USD/miesiąc za 7 licencji

Oceny i recenzje HubSpot CRM

G2: 4,4/5 (ponad 11 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 4000 recenzji)

3. Copper CRM

Copper CRM, wcześniej znany jako ProsperWorks, to popularna platforma do zarządzania relacjami z klientami, która doskonale integruje się z Google Workspace. Dzięki temu jest idealnym wyborem dla użytkowników, którzy chcą mieć dostęp do danych CRM bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej Gmaila.

Copper CRM oferuje również solidne funkcje zarządzania kontaktami, ułatwiające firmom przechowywanie i organizowanie informacji o klientach. Szczególnie przydatna jest sekcja "Szczegóły kontaktu". Pozwala ona przechowywać w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje, takie jak identyfikatory e-mail, numery telefonów i adresy.

Funkcja dziennika aktywności automatycznie śledzi interakcje i aktualizacje w czasie rzeczywistym, ułatwiając śledzenie komunikacji z klientami i historii. Na przykład funkcje automatyzacji cyklu pracy mogą usprawnić proces działań następczych podczas pracy nad kampanią sprzedażową.

Za pomocą tego narzędzia można skonfigurować wyzwalacze, które automatycznie przypisują zadania do członków zespołu po dodaniu nowego potencjalnego klienta. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić czas, ale także zapewnia, że żaden potencjalny klient nie zostanie pominięty.

Funkcja niestandardowych procesów sprzedaży pozwala na wizualne tworzenie procesów sprzedaży i zarządzanie nimi, jasno definiując etapy, takie jak "Skontaktowano się", "Kwalifikacja" i "Negocjacje". Narzędzia te łącznie zwiększają wydajność i efektywność sprzedaży, pomagając skupić się na finalizowaniu transakcji, a nie na zarządzaniu rutynowymi zadaniami.

Najlepsze funkcje Copper CRM

Efektywna organizacja zadań, terminów i członków zespołu w jednym miejscu

Łatwa dystrybucja i dostęp do dokumentów związanych z projektem, usprawniająca współpracę i komunikację w zespole

Wizualizuj cykl pracy, ustalaj priorytety zadań i skutecznie śledź postępy za pomocą kart Kanban

Zautomatyzuj powtarzalne zadania, aby zaoszczędzić czas, zminimalizować błędy i poprawić jakość obsługi klienta

Śledź punkty kontaktu z klientami i finalizuj transakcje

Limity Copper CRM

W aplikacji mobilnej brakuje niektórych funkcji dostępnych w wersji komputerowej, co ogranicza funkcjonalność dla użytkowników mobilnych

Ceny Copper CRM

Podstawowy : 29 USD/użytkownik miesięcznie

Profesjonalny : 69 USD/użytkownik miesięcznie

Business: 134 USD/użytkownik miesięcznie

Oceny i recenzje Copper CRM

G2 : 4,5/5 (ponad 1100 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

4. SuiteCRM

SuiteCRM to otwarte oprogramowanie CRM usprawniające procesy sprzedaży, marketingu CRM i obsługi klienta. Dzięki 26 modułom SuiteCRM oferuje kompleksowe narzędzia do zarządzania potencjalnymi klientami, tworzenia szablonów PDF dla ofert i faktur, generowania raportów CRM i nie tylko.

Użytkownicy mogą dostosować SuiteCRM do swoich potrzeb, dodając lub usuwając moduły, zmieniając ich nazwy oraz dostosowując pola, układy i powiązania.

Chociaż SuiteCRM można pobrać i używać bez ograniczeń, firmy mają również możliwość zakupu wersji hostowanej do wdrożenia w chmurze.

Najlepsze funkcje SuiteCRM

Planuj spotkania, rejestruj rozmowy i pisz e-maile w ramach platformy

Uzyskaj dostęp do osi czasu wyświetlającej wszystkie interakcje z każdym kontem w bazie danych klientów

Zdefiniuj role użytkowników, aby ograniczyć dostęp do informacji istotnych dla wykonywania zadań

Zintegruj SuiteCRM z ponad 120 aplikacjami, w tym Quickbooks, Xero, Twilio, WhatsApp i Telegram

Ograniczenia SuiteCRM

Ograniczona dokumentacja modułów

Może działać wolno podczas pracy z dużymi bazami danych

Ceny SuiteCRM

Pakiet startowy : 100 GBP/miesiąc (zalecany dla 1–10 użytkowników)

Business : 400 GBP/miesiąc (zalecane dla 5–50 użytkowników)

Premium: 600 GBP/miesiąc (zalecane dla 10–150 użytkowników)

Oceny i recenzje SuiteCRM

G2 : 4,2/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

5. Odoo

Odoo to otwarta platforma CRM, która pomaga firmom organizować i śledzić procesy sprzedaży, aby identyfikować lukratywne możliwości sprzedaży.

Platforma oferuje funkcje efektywnego zarządzania potencjalnymi klientami, w tym generowanie potencjalnych klientów, ocenę i priorytetyzację, a także zarządzanie kontaktami potencjalnych klientów i powiązanymi informacjami.

Odoo zapewnia również predykcyjną ocenę potencjalnych klientów, aby przypisywać ich członkom zespołu na podstawie prawdopodobieństwa konwersji.

Ponadto firmy mogą tworzyć bazy danych klientów w Odoo w celu przechowywania i analizowania działań klientów oraz historii korespondencji. Dzięki Partner Complete firmy mogą automatycznie rozszerzać te dane i uzyskać dostęp do bardziej istotnych informacji o firmach i klientach.

Odoo upraszcza również współpracę zespołową dzięki funkcji Sales Teams, umożliwiającej przedsiębiorstwom tworzenie zespołów dla różnych kanałów obsługi klientów i konfigurowanie ich na podstawie adresów e-mail, celów fakturowania i filtrów domen.

Najlepsze funkcje Odoo

Łatwa organizacja i śledzenie potencjalnych klientów w celu wykorzystania szans sprzedaży

Generuj, oceniaj i priorytetyzuj potencjalnych klientów oraz zarządzaj kontaktami z nimi

Przypisuj potencjalnych klientów członkom zespołu na podstawie prawdopodobieństwa konwersji

Twórz i analizuj bazy danych klientów, śledź działania i korespondencję

Ograniczenia Odoo

Interfejs użytkownika nie jest zoptymalizowany pod kątem łatwej nawigacji

Ograniczone możliwości dostosowywania

Ceny Odoo

Free

Standard : od 31 USD/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

Niestandardowe: od 45 USD/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Odoo

G2 : 4,1/5 (ponad 120 recenzji)

Capterra: 4,1/5 (ponad 790 recenzji)

6. Kylas Sales CRM

Chcesz uporządkować procesy biznesowe i jednocześnie poprawić interakcje z klientami? Kylas CRM może Ci w tym pomóc.

Popularny dzięki solidnym funkcjom zarządzania potencjalnymi klientami, pozwala śledzić i zarządzać aktywnymi potencjalnymi klientami i transakcjami na różnych etapach procesu sprzedaży. Platforma oferuje elastyczność w gromadzeniu i wyświetlaniu danych, a także konfigurowalne opcje skutecznego gromadzenia i prezentowania danych.

Kylas CRM oferuje również konfigurowalne kontrole dostępu do danych, zapewniające ochronę poufnych informacji i dostęp do nich wyłącznie upoważnionym pracownikom.

Oprócz szerokich możliwości integracji z niezbędnymi narzędziami biznesowymi, Kylas Sales CRM oferuje aplikację mobilną, która zapewnia dostęp do systemu z dowolnego miejsca.

Najlepsze funkcje Kylas Sales CRM

Ustaw przypomnienia, aby śledzić utracone leady i postępy w finalizacji sprzedaży

Monitoruj wyniki sprzedaży w czasie rzeczywistym

Twórz wiele potoków z wieloma scenami, aby efektywnie zarządzać różnorodnymi cyklami pracy i procesami sprzedaży

Limity systemu CRM Kylas Sales

Ograniczona liczba szablonów e-maili

Niektórzy użytkownicy uważają, że integracje wewnętrzne są zbyt skomplikowane pod względem technicznym

Ceny Kylas Sales CRM

Embark : Free

Elevate : 250 USD/miesiąc (nieograniczona liczba użytkowników)

Przekroczenie: 1250 USD/miesiąc (nieograniczona liczba użytkowników)

Oceny i recenzje Kylas Sales CRM

G2 : 4,7/5 (383 recenzje)

Capterra: 4,8/5 (406 recenzji)

7. Pipedrive

Kolejną pozycją na liście najlepszych alternatyw dla Perfex CRM jest Pipedrive, potężna platforma dostosowana do usprawniania procesów sprzedaży. Imponujące, konfigurowalne pulpity nawigacyjne Pipedrive zapewniają wizualny wgląd w postępy transakcji, konwersje i prognozy przychodów.

Załóżmy, że jesteś kierownikiem sprzedaży śledzącym wiele transakcji. Konfigurowalne pulpity nawigacyjne Pipedrive zapewniają szybki przegląd postępów każdej transakcji, pomagając zidentyfikować wąskie gardła i efektywnie ustalać priorytety zadań.

Niektóre z jego kluczowych funkcji obejmują śledzenie transakcji na różnych etapach, od pierwszego kontaktu do ostatecznej sprzedaży, oraz zarządzanie kontaktami w celu przechowywania i organizowania informacji o klientach w celu lepszego zaangażowania.

Funkcja raportowania sprzedaży umożliwia dostęp do zaawansowanych raportów sprzedaży, które pozwalają analizować wyniki i podejmować świadome decyzje.

Z pewnością docenisz również funkcję Smart Contact Data w Pipedrive, która umożliwia gromadzenie informacji o potencjalnych klientach z Internetu w celu identyfikacji możliwości i ustalenia priorytetów działań sprzedażowych.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Synchronizacja i śledzenie wiadomości e-mail w oprogramowaniu CRM dla sprzedaży

Generuj raporty i uzyskaj wgląd w wyniki sprzedaży

Otrzymuj powiadomienia o ważnych zadaniach i działaniach następczych

Personalizuj cykle pracy zgodnie z własnymi potrzebami

Ograniczenia Pipedrive

Funkcje analityczne i raportowania są mniej rozbudowane w porównaniu z innymi alternatywami dla Perfex CRM

W planach podstawowych brakuje niektórych funkcji automatyzacji. Nie obejmują one automatyzacji cyklu pracy, synchronizacji poczty e-mail ani śledzenia wiadomości e-mail

Ceny Pipedrive

Niezbędne : 14 USD/licencja miesięcznie

Zaawansowany : 29 USD/licencja miesięcznie

Profesjonalny : 59 USD/licencja miesięcznie

Moc : 69 USD/licencja miesięcznie

Enterprise: 99,00 USD/licencja miesięcznie

Oceny i recenzje Pipedrive

G2 : 4,2/5 (1800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (2000 recenzji)

8. Insightly

Insightly CRM to bogata w funkcje platforma, która zapewnia zaawansowane funkcje CRM, co czyni ją dobrą alternatywą dla Perfex CRM.

Jedną z jego kluczowych zalet są konfigurowalne pola i układy, które pozwalają dostosować CRM do konkretnych potrzeb. Ta personalizacja pomaga firmom gromadzić dane istotne dla ich unikalnych procesów i zarządzać nimi, zapewniając ścisłą zgodność CRM z cyklem pracy.

Można go używać do tworzenia szczegółowych profili klientów, zawierających dane kontaktowe, informacje o interakcjach i niestandardowe punkty danych. Ten kompleksowy widok informacji o klientach pozwala firmom personalizować interakcje i dostosowywać podejście do każdego klienta.

Narzędzie to pozwala również na tworzenie wielu potoków z dostosowywalnymi scenami. Ta funkcja zapewnia kompleksowy widok procesu sprzedaży, umożliwiając firmom śledzenie transakcji od momentu pozyskania potencjalnego klienta do konwersji.

Automatyzacja Insightly usprawnia powtarzalne zadania i cykle pracy, pomagając firmom skupić się na działaniach generujących przychody. Możesz tworzyć reguły automatyzacji oparte na określonych wyzwalaczach, takich jak data powstania nowego potencjalnego klienta lub zmiana etapu transakcji, oszczędzając czas i zwiększając wydajność.

Oprócz funkcji CRM, Insightly oferuje potężne narzędzia do zarządzania projektami, które umożliwiają zespołom bardziej efektywną współpracę. Dzięki takim funkcjom, jak zarządzanie zadaniami, śledzenie kamieni milowych i udostępnianie plików, Insightly pomaga zespołom zachować porządek i skupić się na realizacji projektów na czas i w ramach budżetu.

Insightly integruje się również z różnymi aplikacjami innych firm, w tym klientami poczty e-mail, narzędziami do automatyzacji marketingu i oprogramowaniem księgowym. Integracja ta pozwala firmom scentralizować dane i cykle pracy, poprawiając wydajność i współpracę zespołów.

Najlepsze funkcje Insightly

Automatyczne kierowanie potencjalnych klientów do odpowiedniego członka zespołu

Twórz i wysyłaj masowe wiadomości e-mail bezpośrednio z poziomu aplikacji

Śledź wskaźniki KPI sprzedaży i cele dzięki niestandardowym pulpitom

Zarządzaj projektami z dowolnego miejsca dzięki aplikacjom mobilnym na systemy Android i iOS

Ograniczenia Insightly

Platforma może być skomplikowana dla nowych użytkowników

Niektóre integracje mogą wymagać dodatkowej konfiguracji ręcznej

Cennik Insightly

Free: Do 2 użytkowników

Plus : 29 USD/użytkownik miesięcznie

Profesjonalny : 49 USD/użytkownik miesięcznie

Enterprise: 99 USD/użytkownik miesięcznie

Oceny i recenzje Insightly

G2 : 4,2/5 (ponad 890 recenzji)

Capterra: 4,1/5 (ponad 640 recenzji)

9. Keap

Keap CRM (dawniej Infusionsoft) to system CRM zaprojektowany w celu uproszczenia procesów biznesowych, zwiększenia zaangażowania klientów i stymulowania wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Integruje różne funkcje, takie jak automatyzacja sprzedaży, automatyzacja marketingu, obsługa klienta i handel elektroniczny w jednej platformie. Dzięki temu stanowi kompleksowe rozwiązanie do zarządzania interakcjami z klientami i danymi.

Funkcje automatyzacji sprzedaży platformy, takie jak ocena potencjalnych klientów, zarządzanie procesem sprzedaży i zautomatyzowane cykle pracy, optymalizują i przyspieszają proces sprzedaży. Aby zwiększyć zaangażowanie klientów i zwiększyć konwersję, narzędzie oferuje funkcje automatyzacji marketingu, takie jak marketing e-mailowy, wizualny kreator kampanii i śledzenie zachowań.

Keap CRM wspiera również obsługę klienta poprzez scentralizowane zarządzanie kontaktami, śledzenie zadań i system zgłoszeń do pomocy technicznej. System zgłoszeń organizuje zapytania klientów i prośby o pomoc, usprawniając proces obsługi i skracając czas reakcji.

Platforma zapewnia również bezpieczeństwo danych dzięki kompleksowemu szyfrowaniu, szczegółowej kontroli dostępu oraz zgodności z przepisami RODO i CCPA.

Najlepsze funkcje Keap

Automatyzacja procesów sprzedaży i zarządzania kontaktami

Projektowanie i realizacja ukierunkowanych kampanii marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej

Identyfikuj i ustalaj priorytety potencjalnych klientów na podstawie zaangażowania i zachowań

Integracja z platformami e-commerce do śledzenia sprzedaży online

Umożliw klientom rezerwację terminów online

Ograniczenia Keap

Cena jest dość wysoka dla niektórych użytkowników, zwłaszcza małych firm

Niektórzy klienci mogą uznać interfejs i proces konfiguracji za mylące

Ceny Keap

Pro : 199 USD/miesiąc za 2 użytkowników

Maksymalna cena: 299 USD/miesiąc za 3 użytkowników

Ultimate: 299 USD/miesiąc dla 3 użytkowników

Oceny i recenzje Keap

G2 : 4,2/5 (ponad 1500 recenzji)

Capterra: 4,1/5 (ponad 1200 recenzji)

10. SugarCRM

SugarCRM to produkt do zarządzania relacjami z klientami, który priorytetowo traktuje poprawę jakości obsługi klienta w różnych kanałach. Dzięki kompleksowemu widokowi ścieżki klienta szczególnie nadaje się dla zespołów marketingowych.

SugarCRM oferuje zaawansowane narzędzia do zarządzania kampaniami marketingowymi, w tym automatyzację cyklu pracy i kierowanie potencjalnych klientów. Umożliwia zespołom marketingowym skuteczną współpracę i dostarczanie spersonalizowanych doświadczeń klientom.

Platforma zawiera również narzędzie do śledzenia reklamacji klientów, umożliwiające firmom szybką identyfikację i rozwiązywanie problemów. Firmy mogą również otrzymywać powiadomienia, gdy klient kliknie link lub wypełni formularz, co ułatwia terminowe podejmowanie dalszych działań.

Najlepsze funkcje SugarCRM

Śledź interakcje, aby dotrzeć do klientów we właściwym czasie i we właściwy sposób

Zapewnij klientom spersonalizowaną stronę internetową, na której sami znajdą odpowiedzi

Użyj narzędzia do śledzenia reklamacji klientów i identyfikowania obszarów wymagających poprawy

Twórz niestandardowe strony internetowe i wiadomości e-mail, aby zaangażować więcej osób

Ograniczenia SugarCRM

Niektórzy użytkownicy uważają, że jego konfiguracja i ustawienia są trudne i czasochłonne

Interfejs może wydawać się zagracony i trudny w nawigacji

Ceny SugarCRM

Podstawowy pakiet : 19 USD/użytkownika miesięcznie, minimum 3 użytkowników

Zaawansowany : 85 USD/użytkownik miesięcznie, minimum 3 użytkowników

Premium: 135 USD/użytkownik miesięcznie, minimum 3 użytkowników

Wszystkie podane ceny odnoszą się do modelu rozliczeń rocznych*

Oceny i recenzje SugarCRM

G2 : 3,8/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: 3,8/5 (ponad 400 recenzji)

Rozpocznij korzystanie z systemu zarządzania relacjami z klientami ClickUp

Chociaż Perfex CRM jest solidnym wyborem dla wielu firm, warto rozważyć kilka alternatywnych rozwiązań i produktów konkurencyjnych, z których każde ma swoje unikalne funkcje i zalety.

Niezależnie od tego, czy szukasz solidnego systemu zarządzania potencjalnymi klientami, elastycznego gromadzenia danych, usprawnionych procesów czy integracji, opcje przedstawione w tym artykule oferują wiele rozwiązań dostosowanych do Twoich potrzeb w zakresie CRM.

Jednak integracja CRM z obecnymi ustawieniami zarządzania projektami może być trudna. Dlaczego nie zdecydować się na kompleksowe rozwiązanie CRM SaaS, które upraszcza zarządzanie projektami i relacjami z klientami?

ClickUp to kompleksowa platforma do zarządzania projektami z niezbędnymi narzędziami CRM zintegrowanymi z systemem zarządzania projektami. Integracja ta pozwala na łatwe nadzorowanie projektów przy jednoczesnym śledzeniu kontaktów z klientami, potencjalnych klientów oraz całego procesu sprzedaży i marketingu, co poprawia ogólną strategię CRM.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś i przekonaj się, dlaczego jest to najlepsza alternatywa dla Perfex CRM!