10 najlepszych narzędzi dla asystentów wykonawczych w 2025 roku

Zawsze zwracałem uwagę na narzędzia, które mogą usprawnić mój cykl pracy.

Przez lata testowałem niezliczone aplikacje i platformy, szukając tych, które naprawdę mogą coś zmienić.

Czerpiąc z moich osobistych doświadczeń oraz szeroko zakrojonych badań i testów przeprowadzonych przez zespół ClickUp, stworzyłem listę najlepszych narzędzi dla asystentów wykonawczych dostępnych w 2024 roku.

Narzędzia te nie tylko usprawniły wykonywanie moich zadań, ale także znacznie zwiększyły moją wydajność. Niezależnie od tego, czy zarządzasz napiętym kalendarzem, koordynujesz spotkania, czy też zajmujesz się wieloma innymi obowiązkami, narzędzia te pomogą Ci zachować porządek i kontrolę nad sytuacją.

Wybór odpowiednich narzędzi dla asystentów wykonawczych może mieć kluczowe znaczenie dla utrzymania porządku i wydajności. Oto kluczowe funkcje, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze najlepszych narzędzi wspierających cykl pracy:

Zarządzanie zadaniami: Wybierz narzędzie, które pozwala przypisywać zadania, tworzyć listy rzeczy do zrobienia i bez wysiłku ustawiać terminy. Narzędzia te powinny również oferować opcje kategoryzowania zadań według projektu lub priorytetu oraz przypomnienia, które pomogą Ci dotrzymać terminów i nie przeoczyć żadnych zadań

Zarządzanie czasem: Poszukaj zintegrowanych aplikacji kalendarza, takich jak Kalendarz Google, które pomogą Ci planować spotkania oraz śledzić zadania i terminy. Poszukaj również narzędzi, które oferują różne szablony, takie jak szablony harmonogramów i szablony bloków czasowych, aby ułatwić sobie życie i zwiększyć wydajność

Zarządzanie projektami: Wybierz narzędzia, które umożliwiają płynną dyskusję nad projektami, monitorowanie postępów dzięki szczegółowemu śledzeniu i tworzenie wydajnych cykli pracy w celu organizacji zadań. Poszukaj funkcji takich jak współpraca w czasie rzeczywistym, konfigurowalne cykle pracy i wizualne wykresy postępów (np. wykresy Gantta), które zapewnią płynną realizację projektów

Zarządzanie dokumentami: Najlepsze narzędzia oferują płynne udostępnianie plików i przechowywanie w chmurze, zapewniając łatwy dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca. Dodatkowo warto poszukać funkcji umożliwiających współpracę w czasie rzeczywistym i kontrolę wersji, dzięki czemu wielu członków zespołu może jednocześnie pracować nad dokumentami i efektywnie śledzić zmiany

Zarządzanie wydatkami: Wybierz narzędzia, które oferują takie funkcje, jak śledzenie wydatków wraz ze skanowaniem i kategoryzacją paragonów, możliwości tworzenia i monitorowania budżetów oraz uproszczony proces zwrotu i zatwierdzania wydatków

Komunikacja: Wybierz oprogramowanie, które integruje się z Twoimi narzędziami komunikacyjnymi lub ma wbudowane narzędzia komunikacyjne. Poszukaj funkcji przesyłania wiadomości w czasie rzeczywistym, wbudowanych narzędzi do wideokonferencji, integracji z pocztą e-mail, integracji z kalendarzem i innych

Wydajność: Automatyczne narzędzia do planowania, przypomnienia o kolejnych działaniach i funkcje śledzenia czasu pomagają zoptymalizować wydajność. Będziesz potrzebować tych funkcji, aby usprawnić swoją pracę, minimalizując ręczne wprowadzanie danych, zapewniając terminowe wykonywanie zadań i uzyskując wgląd w to, jak wykorzystujesz czas

Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu możesz z łatwością usprawnić zadania, poprawić komunikację i zachować porządek w napiętym harmonogramie. Oto moja lista najlepszych narzędzi, które warto wykorzystać w 2024 roku, a które zmieniły mój cykl pracy i zwiększyły moją wydajność.

1. ClickUp – najlepsze kompleksowe narzędzie zwiększające wydajność

Efektywnie zarządzaj i śledź swoje projekty, zadania i cele w ClickUp

ClickUp to moje ulubione narzędzie do usprawniania postępów i cyklu pracy nad projektami. Doskonale sprawdza się w zarządzaniu projektami, umożliwiając mi efektywne tworzenie list rzeczy do zrobienia, zarządzanie zadaniami, planowanie wysyłania e-maili dzięki automatyzacji oraz współpracę z członkami zespołu.

Dzięki widokowi kalendarza ClickUp mogę planować i przeglądać codzienne spotkania oraz ustawiać przypomnienia. Pomaga mi to planować dzień poprzez zrozumienie zależności i efektywne przydzielanie bloków czasu, dzięki czemu nigdy nie przegapię ważnego terminu.

Twórz zadania i planuj je w widoku kalendarza ClickUp

Dzięki zadaniom ClickUp przydzielanie zadań nie jest już uciążliwe. Mogę tworzyć, przypisywać i śledzić zadania oraz podzadania w ramach projektów. Ta funkcja pomaga mi ustalać priorytety obciążenia pracą, dzięki czemu najpierw zajmuję się najważniejszymi zadaniami i nigdy nie przegapiam terminów. A kiedy potrzebuję przeglądu, kamienie milowe ClickUp pozwalają mi przekształcić zadania w kamienie milowe, aby wizualizować i śledzić postępy w projekcie.

Do zarządzania projektami używam funkcji śledzenia czasu projektu ClickUp, aby śledzić oś czasu projektu, ustalać szacunki, dodawać notatki i przeglądać raporty czasu z dowolnego miejsca. Automatyzacja ClickUp pomaga mi również zautomatyzować powtarzalne zadania, takie jak wysyłanie przypomnień, aktualizowanie statusów zadań i zarządzanie e-mailami. Dzięki temu mogę skupić się na bardziej strategicznych działaniach, zwiększając swoją wydajność.

Automatyzacja powtarzalnych zadań za pomocą automatyzacji ClickUp

Dzięki ClickUp Brain nie muszę już zmagać się z wyszukiwaniem plików lub wiadomości . Jego menedżer wiedzy AI zapewnia natychmiastowe odpowiedzi na pytania związane z pracą, eliminując konieczność ręcznego wyszukiwania. Pomaga również zautomatyzować podsumowania projektów, aktualizacje postępów, spotkania stand-up i inne powtarzalne zadania. AI Writer do pracy pomaga mi tworzyć treści, sprawdzać pisownię i generować szybkie odpowiedzi.

Zadawaj pytania dotyczące wszystkiego, od zadań, dokumentów i materiałów kreatywnych po osoby korzystające z Click Brain AI Knowledge Manager™

Kiedy mam trudności z samodzielnym stworzeniem pełnego harmonogramu, korzystam z szablonu blokowania harmonogramu ClickUp, który pomaga mi efektywnie organizować dzień poprzez planowanie zadań, rozumienie zależności i efektywne przydzielanie bloków czasu.

Pobierz ten szablon Szablon blokowania harmonogramu ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci w łatwym tworzeniu harmonogramów.

Dzięki temu zachowuję wydajność i koncentrację, unikam przeładowania harmonogramu i mam czas na przerwy. Ten gotowy do użycia, konfigurowalny szablon jest idealny dla wszystkich, którzy chcą lepiej zarządzać swoim czasem i śledzić spotkania i wydarzenia.

Ogólnie rzecz biorąc, ClickUp, kompleksowa platforma zwiększająca wydajność, zastąpiła mi wiele aplikacji, oszczędzając czas i zmniejszając bałagan w moich codziennych zadaniach.

Najlepsze funkcje ClickUp

Wizualizuj swój harmonogram za pomocą widoku kalendarza ClickUp, aby płynnie organizować spotkania i terminy

Korzystaj z przypomnień ClickUp , aby nigdy nie przegapić niczego ważnego i zawsze mieć wszystko pod kontrolą

Współpracuj efektywnie ze swoim zespołem, pisząc i edytując dokumenty ClickUp Docs , a także dodając je do tablic ClickUp , aby burzyć mózgi i usprawnić współpracę zespołu

Śledź osie czasu projektów dzięki funkcji śledzenia czasu, ustalaj szacowane czasy , dodawaj notatki i przeglądaj raporty z dowolnego miejsca

Zautomatyzuj powtarzalne zadania dzięki funkcjom automatyzacji ClickUp, aby usprawnić cykl pracy i zaoszczędzić czas

Wykorzystaj sztuczną inteligencję ClickUp Brain AI do tworzenia, edytowania i zarządzania dokumentami zawierającymi wymagania projektowe

Korzystaj z szablonów list zadań, aby zarządzać listami rzeczy do zrobienia i zadaniami w jednym miejscu i mieć pewność, że nic nie zostanie pominięte

Zdobądź wgląd w dane, korzystając z pulpitów ClickUp do monitorowania trendów wydajności i śledzenia postępów projektów

Ograniczenia ClickUp

Funkcjonalność aplikacji mobilnych może być ograniczona w porównaniu z wersją komputerową

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się w sprawie ceny

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 5 USD miesięcznie za każdego członka obszaru roboczego

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

2. Zoom – najlepszy do płynnej komunikacji i współpracy

za pośrednictwem Zoom

Zoom to popularny wybór do planowania i prowadzenia wirtualnych spotkań. Jego niezawodność i przyjazny dla użytkownika interfejs sprawiają, że jest to mój ulubiony wybór do wideokonferencji. Dzięki funkcjom takim jak udostępnianie ekranu, pokoje do rozmów w mniejszych grupach i opcje nagrywania, Zoom zapewnia płynny i wydajny przebieg spotkań. Często używam go do spotkań zespołu, spotkań z klientami i webinarów i nigdy mnie nie zawodzi.

Zoom to zunifikowana platforma komunikacyjna, która integruje spotkania, czat zespołowy, telefon, pocztę i różne narzędzia kalendarza, zapewniając płynną obsługę wszystkich moich potrzeb komunikacyjnych. To kompleksowe rozwiązanie znacznie ograniczyło potrzebę korzystania z wielu aplikacji, upraszczając mój cykl pracy i pomagając mi zachować porządek.

Najlepsze funkcje Zoom

Prowadź płynne konferencje wideo z wysoką jakością dźwięku i obrazu

Udostępniaj swój ekran bez wysiłku podczas spotkań, aby usprawnić współpracę i prezentacje

Nagrywaj spotkania i webinaria, aby móc do nich wrócić w przyszłości i łatwo udostępniać je innym

Zoom AI companion pomaga usprawnić komunikację i poprawić wydajność poprzez automatyzację zadań i dostarczanie natychmiastowych odpowiedzi

Połącz spotkania, czat zespołowy, telefon, pocztę i kalendarz w jednej platformie, aby uzyskać spójny interfejs użytkownika

Przypisz uczestników do pokoi do dyskusji przed zaplanowaniem spotkania

Ograniczenia Zoom

Bezpłatna wersja Zoom ogranicza spotkania do 40 minut, co oznacza, że użytkownicy muszą zakończyć połączenie i rozpocząć je od nowa, jeśli potrzebują więcej czasu

Nagrywanie może rozpocząć tylko gospodarz lub współgospodarz — jeśli uczestnik chce nagrać rozmowę, musi zostać dodany jako współgospodarz

Ceny Zoom

Podstawowe: Free

Pro: 14,99 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 21,99 USD miesięcznie za użytkownika

Business Plus: 26,99 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zoom

G2: 4,5/5 (ponad 54 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 13 000 recenzji)

3. Dropbox – najlepszy do bezpiecznego zarządzania plikami i współpracy

za pośrednictwem G2

Dropbox to jedno z najlepszych programów do bezpiecznego zarządzania plikami i dokumentami dzięki zaawansowanym funkcjom współpracy. Pozwala mi przechowywać, udostępniać i zarządzać plikami, zapewniając wydajną pracę z zespołem z dowolnego miejsca.

Dzięki funkcjom takim jak edycja plików PDF, nagrywanie wideo i podpisy elektroniczne Dropbox ma wszystko, czego potrzebujesz, aby zachować wydajność. Solidne zabezpieczenia, w tym szyfrowanie AES-256 bitów i protokoły TLS/SSL, chronią moje dane.

Dropbox oferuje również różne plany cenowe dostosowane do różnych potrzeb, dzięki czemu można wybrać ten, który najlepiej odpowiada moim wymaganiom.

Najlepsze funkcje Dropbox

Przechowuj i chroń pliki dzięki szyfrowaniu AES-256-bit

Łatwe udostępnianie plików i śledzenie zadań w czasie rzeczywistym

Edytuj pliki PDF bezpośrednio w Dropbox bez konieczności przełączania się między wieloma interfejsami

Podpisuj i wysyłaj dokumenty bez żadnych limitów

Limity Dropbox

Brakuje szyfrowania typu zero-knowledge dla kont osobistych. Oznacza to, że pracownicy firmy mogą uzyskać dostęp do Twoich danych bez Twojej wiedzy

Plan Free oferuje tylko 2 GB przestrzeni dyskowej, co nie jest znaczną ilością

Ograniczone możliwości współpracy w czasie rzeczywistym

Ceny Dropbox

Plus: 11,99 USD/miesiąc

Niezbędne: 19,99 USD/miesiąc

Business: 19 USD/miesiąc

Business Plus: 30 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Dropbox

G2: 4,4/5 (ponad 26 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 21 000 recenzji)

4. Google Meet – najlepsze rozwiązanie do wideokonferencji i współpracy

za pośrednictwem Google

Google Meet to kolejne narzędzie preferowane przez wiele organizacji, od start-upów po międzynarodowe korporacje, do wideokonferencji i współpracy. Dzięki wysokiej jakości obrazu i dźwięku, redukcji szumów i napisom na żywo Google Meet zapewnia wydajność i zaangażowanie podczas każdego spotkania.

Płynna integracja z innymi aplikacjami Google Workspace, takimi jak Dokumenty, Arkusze i Prezentacje, pozwala mi współpracować z zespołem w czasie rzeczywistym, ułatwiając planowanie, tworzenie pomysłów i efektywne realizowanie projektów.

Najlepsze funkcje Google Meet

Organizuj i dołączaj do wysokiej jakości rozmów wideo z doskonałą jakością dźwięku, zapewniającą płynną komunikację

Zmniejsz hałas w tle, aby poprawić zrozumiałość rozmów dzięki funkcji redukcji szumów

Śledź na bieżąco dzięki napisom dostępnym w wielu językach

Współpracuj bezpośrednio z Dokumentami Google, Arkuszami Google i Prezentacjami Google dzięki płynnej integracji z obszarem roboczym Google

Wykorzystaj funkcje oparte na sztucznej inteligencji, takie jak tłumaczenie napisów i podsumowania spotkań, aby poprawić zrozumienie i wydajność

Ograniczenia Google Meet

Funkcje premium, takie jak dłuższy czas trwania spotkań i większe obciążenie uczestników, są dostępne tylko w planach płatnych

Niektórzy użytkownicy mieli problemy z długim czasem ładowania i udostępnianiem ekranu

Ceny Google Meet

Business Starter: 6 USD/miesiąc na użytkownika

Business Standard: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Business Plus: 18 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się w sprawie ceny

Oceny i recenzje Google Meet

G2: 4,6/5 (ponad 2200 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 11 000 recenzji)

5. Notion – najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania obszarem roboczym

za pośrednictwem Notion

Notion to oprogramowanie do zarządzania zadaniami, służące do planowania, organizowania i współpracy. Obszar roboczy oparty na sztucznej inteligencji przekształca pomysły w zadania, które można wykonać, centralizuje wiedzę i pomaga efektywnie zarządzać czasem i projektami.

Dzięki Notion mogę skonsolidować narzędzia i obniżyć koszty, eliminując potrzebę korzystania z wielu aplikacji. Prosty, wydajny i szczegółowy interfejs ułatwia tworzenie dokumentów, wiki, projektów i kalendarzy oraz zarządzanie nimi.

Najlepsze funkcje Notion

Twórz zadania, projekty i dokumenty oraz zarządzaj nimi w jednym miejscu, zapewniając porządek we wszystkim

Dostosuj obszar roboczy za pomocą niestandardowych etykiet, tagów i właściwości, aby dopasować go do potrzeb swojego zespołu

Połącz się z narzędziami takimi jak Slack, GitHub i innymi, aby usprawnić cykl pracy

Korzystaj z tablic, tabel, osi czasu, kalendarzy i galerii, aby przeglądać informacje i zarządzać nimi w najbardziej pomocny sposób

Udostępniaj swoją pracę innym, zachowując kontrolę nad uprawnieniami i dostępem

Ograniczenia Notion

Wstępna konfiguracja i dostosowywanie mogą być czasochłonne dla nowych użytkowników

Pisanie AI nie jest darmowe

Ceny Notion

Free: 0 USD

Dodatkowo: 10 USD za użytkownika miesięcznie

Business: 18 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: W sprawie cen prosimy o kontakt z działem sprzedaży

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,7/5 (ponad 5400 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2100 recenzji)

6. Google Workspace – najlepszy wybór dla zintegrowanej wydajności i współpracy

Obszar roboczy Google, wzbogacony o Gemini, to doskonałe rozwiązanie zapewniające płynną współpracę i produktywność. Gemini może pełnić funkcję mojego asystenta wykonawczego opartego na sztucznej inteligencji i jest zintegrowane z Gmailem, Dokumentami, Arkuszami i innymi aplikacjami obszaru roboczego Google, zmieniając sposób mojej pracy poprzez automatyzację zadań, generowanie spostrzeżeń i usprawnianie komunikacji.

Najlepsze funkcje Google Workspace

Korzystaj z Gmaila, Dysku, Spotkań, Kalendarza, Dokumentów, Arkuszy i innych narzędzi w ramach jednej platformy

Organizuj i dołączaj do rozmów wideo z udziałem nawet 1000 uczestników i korzystaj z funkcji takich jak redukcja szumów i napisy na żywo

Wykorzystaj Gemini AI do automatyzacji zadań, generowania wniosków i usprawnienia komunikacji w aplikacjach Google Workspace

Pracuj w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem nad dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi i prezentacjami

Łatwe wyszukiwanie informacji i śledzenie zaangażowania dzięki zaawansowanym funkcjom wyszukiwania i analizy

Limity obszaru roboczego Google

Niektóre zaawansowane funkcje wymagają płatnego planu

Biblioteka szablonów w Arkuszach ma ograniczoną liczbę szablonów

Obecny interfejs użytkownika wątków w Gmailu jest zagracony i trudny do śledzenia

Ceny obszarów roboczych Google

Business Starter: 6 USD/miesiąc na użytkownika

Business Standard: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Business Plus: 18 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: W sprawie cen prosimy o kontakt z działem sprzedaży

Oceny i recenzje Google Workspace

G2: 4,6/5 (ponad 42 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 15 000 recenzji)

7. Evernote – najlepszy do robienia notatek i organizacji

za pośrednictwem Evernote

Evernote wyróżnia się jako potężne narzędzie do robienia notatek. Organizuje notatki, pomysły i ważne informacje w sposób łatwy do przeszukiwania i dostępny. Możesz tworzyć notatniki i etykiety, aby efektywnie kategoryzować wszystko, od protokołów ze spotkań po sesje burzy mózgów.

Dzięki Evernote mogę przechowywać tekst, obrazy, pliki audio, skany, pliki PDF i dokumenty, dzięki czemu moje notatki są bardziej użyteczne i kompleksowe. Jego potężne możliwości wyszukiwania zapewniają mi szybkie i łatwe znalezienie wszystkiego, czego potrzebuję.

Ponadto funkcja web clipper sprawia, że zapisywanie artykułów i treści online jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Evernote zapewnia mi dostęp do wszystkich potrzebnych informacji na wyciągnięcie ręki.

Najlepsze funkcje Evernote

Automatyczna synchronizacja notatek na wszystkich urządzeniach, dzięki czemu ważne informacje są zawsze pod ręką

Dodawaj tekst, obrazy, pliki audio, skany, pliki PDF i dokumenty do swoich notatek, aby uzyskać bogatszy kontekst

Zintegruj zadania i harmonogramy z notatkami, aby usprawnić zarządzanie projektami

Wykorzystaj potężne i elastyczne funkcje wyszukiwania, aby znaleźć potrzebne informacje w odpowiednim momencie

Korzystaj z wyszukiwania opartego na sztucznej inteligencji, aby szybko odzyskiwać informacje z notatek, plików PDF, dokumentów i obrazów

Ograniczenia Evernote

Dostęp offline może być ograniczony w zależności od planu

Nieprzyjazny dla początkujących — wersja bezpłatna może być używana tylko na dwóch urządzeniach jednocześnie i ma limit 60 MB przestrzeni miesięcznie

Ceny Evernote

Free:

Osobiste: 14,99 USD/miesiąc

Profesjonalna: 17,99 USD/miesiąc

Teams: 24,99 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Evernote

G2: 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 8000 recenzji)

8. Trello – najlepsze narzędzie do prostego i elastycznego zarządzania projektami

za pośrednictwem ResearchGate

Trello to kolejne narzędzie do zarządzania projektami, z którego korzystam ze względu na jego prostotę i atrakcyjny wygląd. System kart i tablic jest intuicyjny, co ułatwia zarządzanie różnymi projektami i zadaniami.

Niezależnie od tego, czy planuję wydarzenia, czy zarządzam projektem zespołowym, interfejs Trello z funkcją przeciągania i upuszczania pozwala mi szybko aktualizować i reorganizować tablice. Ponadto dzięki rozszerzeniom, takim jak widok kalendarza i integracja z innymi aplikacjami, Trello można dostosować do każdego cyklu pracy.

Najlepsze funkcje Trello

Utwórz tyle kart zadań, ile potrzebujesz, aby efektywnie zarządzać projektami

Dodawaj członków do kart, aby wszyscy byli odpowiedzialni i świadomi swoich obowiązków

Ustal terminy i otrzymuj przypomnienia, aby zadania były wykonywane na czas

Przeciągaj i upuszczaj załączniki na karty, aby wszystkie powiązane pliki były w jednym miejscu

Podziel duże zadania na mniejsze, łatwiejsze do wykonania kroki i śledź postępy aż do zakończenia

Skorzystaj z wbudowanej funkcji automatyzacji Trello, aby skonfigurować reguły i komendy, usprawniając cykl pracy

Ograniczenia Trello

Ograniczone funkcje zaawansowane w planie Free

Ceny Trello

Free: 0 USD/miesiąc

Standard: 6 USD/miesiąc na użytkownika

Premium: 12,50 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 17,50 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Trello

G2: 4,4/5 (ponad 13 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 23 000 recenzji)

9. Monday. com – Najlepsze do dostosowywania zarządzania pracą

za pośrednictwem Monday.com

Monday. com to moja ulubiona platforma do zarządzania całą pracą w jednym miejscu. Dzięki funkcjom, które można dostosować do moich potrzeb, mogę płynnie zarządzać projektami, zadaniami i cyklami pracy.

Monday. com cieszy się zaufaniem ponad 225 000 klientów, od start-upów po przedsiębiorstwa, co czyni go niezawodnym wyborem dla każdego zespołu.

Najlepsze funkcje monday.com

Korzystaj z tablic, list i kart, aby efektywnie organizować zadania i projekty oraz zarządzać nimi

Zapewnij wszystkim odpowiedzialność, przypisując zadania członkom zespołu i ustawiając terminy

Połącz się z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack, GitHub i Google Workspace, aby usprawnić cykle pracy

Wizualizuj pracę za pomocą różnych widoków, w tym osi czasu, Gantta, kalendarza i Kanbana

Uzyskaj wgląd w swoją pracę w czasie rzeczywistym dzięki pulpitom i wskaźnikom wydajności

Ograniczenia Monday.com

Wstępna konfiguracja i dostosowywanie mogą być czasochłonne dla nowych użytkowników

Plan Free ma ograniczenia dotyczące tablic, elementów i użytkowników

Ceny Monday.com

Free: 0 USD/miesiąc (do 2 licencji)

Podstawowy: 12 USD/miesiąc za licencję

Standard: 14 USD/miesiąc za licencję

Pro: 24 USD/miesiąc za licencję

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Oceny i recenzje Monday.com

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4700 recenzji)

10. Todoist – najlepszy do zarządzania zadaniami osobistymi i zespołowymi

za pośrednictwem Todoist

Podoba mi się sposób, w jaki Todoist wykorzystuje rozpoznawanie języka naturalnego do wprowadzania zadań, dzięki czemu można szybko i sprawnie zapisywać zadania, gdy tylko przyjdą do głowy.

Dla zespołów Todoist zapewnia platformę do współpracy, na której mogą wspólnie zarządzać i udostępniać informacje. Narzędzie sortuje zadania do widoków "Dzisiaj", "Nadchodzące" i niestandardowych, co pozwala mi skutecznie ustalać priorytety i skupiać się na tym, co najważniejsze.

Todoist jest również znany ze swoich rozbudowanych funkcji, takich jak szablony projektów, śledzenie wydajności oraz integracja z różnymi narzędziami zwiększającymi wydajność, takimi jak Cerebro.

Najlepsze funkcje Todoist

Szybkie wprowadzanie zadań dzięki rozpoznawaniu języka naturalnego

Priorytetyzuj codzienne i nadchodzące zadania dzięki elastycznym opcjom widoku

Zintegruj się płynnie z popularnymi narzędziami, takimi jak Kalendarz Google, Dropbox i innymi

Uzyskaj dostęp do galerii szablonów, aby efektywnie rozpocząć różne typy projektów

Ograniczenia Todoist

Ograniczone zaawansowane funkcje, w tym śledzenie czasu, możliwość przypisywania terminów do podzadań oraz bardziej kompleksowe możliwości zarządzania projektami

Sporadyczne nieporozumienia i problemy z wykrywaniem komend w funkcji tworzenia tekstu

Ceny Todoist

Początkujący: Free

Pro: 5 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 8 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Todoist

G2: 4,4/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2300 recenzji)

Narzędzia te zmieniły zasady gry — niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie zadaniami, robienie notatek, planowanie spotkań czy komunikację z zespołem, te narzędzia dla asystentów wykonawczych pomagają zoptymalizować cykl pracy i zwiększyć wydajność.

Jednym z narzędzi, które wyróżnia się na tle innych, jest ClickUp. Ta kompleksowa platforma oferuje niezrównaną elastyczność i możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb, umożliwiając zarządzanie zadaniami, ustawianie przypomnień i płynną współpracę. Dzięki takim funkcjom, jak narzędzia AI dla wirtualnych asystentów, solidne raportowanie i zaawansowana automatyzacja, ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem dla zwiększenia wydajności i uporządkowania pracy.

