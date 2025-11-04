Jak zarządzać długiem technicznym i unikać go w Scrumie?

W ciągu dnia pracy zespoły programistów podejmują dziesiątki decyzji, wiążących się ze złożonymi kompromisami. Każdy wybrany język programowania, napisany kod integracyjny czy wdrożone narzędzie do automatyzacji będzie miało konsekwencje w przyszłości.

Konsekwencje te znane są jako dług techniczny. W tradycyjnym modelu kaskadowym tworzenia oprogramowania dług techniczny był niezwykle powszechny. Metodologie Agile Scrum opracowały procesy mające na celu jego minimalizację.

W tym wpisie na blogu omówimy szczegółowo, dlaczego powstaje dług techniczny i jak można go uniknąć w swoich projektach.

Zrozumienie długu technicznego w Scrumie

Tradycyjne procesy tworzenia oprogramowania opierały się na bardzo długoterminowych projektach, których wdrożenie trwało lata. Zanim projekt został zakończony, rynek uległ zmianie, wymagania klientów ewoluowały, a sama technologia stała się przestarzała, co spowodowało powstanie długu technicznego.

Czym jest dług techniczny?

Dług techniczny odnosi się do kosztów dodatkowej pracy spowodowanej wyborem rozsądnego, krótkoterminowego rozwiązania zamiast lepszego podejścia, które wymagałoby więcej czasu.

Zasadniczo jest to jak skorzystanie ze skrótu teraz, co może przyspieszyć rozwój w krótkim okresie, ale często prowadzi do wzrostu kosztów w przyszłości, ponieważ dług trzeba „spłacić”, naprawiając problemy wynikające z początkowego kompromisu.

Jaki jest przykład długu technicznego?

Najprostszym przykładem istniejącego długu technicznego jest sytuacja, w której programiści, mając napięte terminy, wprowadzają kod do środowiska produkcyjnego bez przeprowadzenia dokładnych przeglądów i testów. Chociaż funkcja zostanie uruchomiona, będzie zawierała błędy, będzie bezużyteczna lub, w najgorszym przypadku, stanie się obciążeniem dla cyberbezpieczeństwa.

W jaki sposób Scrum pomaga w radzeniu sobie z długiem technicznym?

W odpowiedzi na nieefektywność metody kaskadowej powstał zwinny model tworzenia oprogramowania Scrum.

Procesy zarządzania projektami w Scrumie są zaprojektowane tak, aby zarządzać długiem technicznym.

Backlog produktu koncentruje się na zapewnieniu jasności wymagań

Definicje user story wymagają kompletności kryteriów akceptacji

Scrum masterzy i właściciele produktu poświęcają czas w każdym sprincie na spłatę długu technicznego

Procesy przeglądu kodu są zaprojektowane z myślą o spłacie długu technicznego

Pomimo najlepszego wysiłku długu technicznego nie da się uniknąć. Zobaczmy, dlaczego.

Co powoduje powstanie długu technicznego w Scrumie?

Istnieje wiele czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które powodują powstawanie długu technicznego w projektach tworzenia oprogramowania w metodologii Scrum. Oto niektóre z najczęstszych przyczyn:

Ewolucja rynku/technologii

Z upływem czasu technologia może stać się przestarzała, a potrzeby rynku mogą ewoluować. Oznacza to, że wcześniejsze decyzje mogą wymagać zmian. Jest to naturalne, a zespoły Scrumowe oczekują tego jako części swojej podróży w kierunku zwinnego tworzenia oprogramowania.

Nie wszystkie przyczyny są jednak naturalne.

Pęd do spotkania z terminami

Zespoły Scrumowe pracują w sprintach o stałej długości, trwających zazwyczaj 1–2 tygodnie. Presja związana z koniecznością wykonania przydzielonych zadań w tych napiętych terminach może powodować powstawanie długu technicznego, zmuszając członków zespołu do wybierania szybszych, ale mniej optymalnych rozwiązań.

Niewłaściwa definicja „zrobionego”

Definicja zakończenia (DoD) jest kluczowym elementem w Scrumie. Określa ona kryteria akceptacji dla każdego zadania, które ma zostać uznane za zakończone. Zespoły Scrumowe jasno definiują ją jeszcze przed dodaniem zadania do sprintu.

Jednak nieodpowiednie definicje często powodują dług kodowy. Na przykład, jeśli definicja gotowości (DoD) nie wymaga testów wydajnościowych, zespół może zignorować problemy z wydajnością, których naprawa będzie później wymagała znacznego wysiłku.

Stopniowe zmiany bez całościowego planowania

Chociaż stopniowe aktualizacje pozwalają na szybkie dostarczanie nowych funkcji, mogą one czasami prowadzić do braku kompleksowego projektu lub planowania. W trosce o szybkość zespoły mogą korzystać z szablonów tworzenia oprogramowania, które nie uwzględniają całościowego obrazu sytuacji.

Każdy element oprogramowania jest więc tworzony i dodawany stopniowo, co nie zawsze uwzględnia architekturę całego systemu. Z czasem wynik tego może być fragmentaryczna architektura, która jest nieefektywna, trudna w utrzymaniu i obarczona problemami z kompatybilnością.

Odroczona refaktoryzacja

W podejściu iteracyjnym zawsze istnieje kolejna iteracja, w której można naprawić lub ulepszyć istniejącą implementację. Takie nastawienie może prowadzić do odkładania niezbędnego refaktoryzowania w błędnej nadziei, że zajmie się tym później.

W miarę jak dodajesz kolejne funkcje do niedostatecznie zrefaktoryzowanego kodu, wzrasta złożoność i koszt wprowadzania zmian, co z kolei zwiększa dług techniczny.

Nawet w projektach realizowanych metodą Scrum mogą pojawić się różne formy długu technicznego wynikające ze współpracy między zespołami biznesowymi, inżynieryjnymi i ds. relacji z klientami. Ten dług techniczny może mieć poważne konsekwencje.

Jakie są skutki długu technicznego w Scrumie?

Bezpośrednią konsekwencją długu technicznego jest powstanie odpowiadającego mu długu finansowego w postaci przeróbek, czasu i zasobów kadrowych. Jednak pośrednie skutki długu technicznego są liczne i znacznie bardziej dotkliwe.

Zmniejszona prędkość rozwoju: Zespoły agile obciążone długiem technicznym poświęcają więcej czasu na naprawianie błędów i rozwiązywanie problemów z poprzednich sprintów niż na pracę nad nowymi funkcjami. Oznacza to mniej godzin na tworzenie nowych funkcji i ogólnie dłuższe czasy realizacji.

Zwiększona złożoność: W miarę narastania długu technicznego kod staje się coraz bardziej złożony i trudniejszy w zarządzaniu. Za każdym razem, gdy trzeba coś zmienić, programista poświęca czas na rozplątanie tej złożoności, zanim wprowadzi jakiekolwiek poprawki.

Obciążenie edukacyjne: Złożona baza kodu zwiększa obciążenie poznawcze obecnych członków zespołu, utrudniając wprowadzanie szybkich i skutecznych zmian. Ponadto wymaga to od zespołów Scrum poświęcania większej ilości czasu na wdrażanie nowych członków zespołu.

Niska jakość oprogramowania: Dług techniczny ma znaczący wpływ na jakość oprogramowania, ograniczając jego łatwość konserwacji, zwiększając prawdopodobieństwo wystąpienia błędów i obniżając ogólną wydajność.

Reputacja inżynierów: Jeśli jako zespół produktowy musisz nieustannie poprawiać kod, aby spłacić dług techniczny, reputacja Twojej organizacji inżynieryjnej może znacznie ucierpieć. Wpłynie to również na Twoją zdolność do przyciągania nowych talentów.

Aby uniknąć tych wyzwań i po prostu tworzyć lepsze oprogramowanie dla świata, musisz zminimalizować — a nawet całkowicie wyeliminować — dług techniczny. Oto jak to zrobić.

Strategie minimalizowania i radzenia sobie z długiem technicznym

Jednym z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów na zminimalizowanie długu technicznego jest wdrożenie spójnych procesów. Bezpłatne oprogramowanie do zarządzania projektami może okazać się tu niezwykle wartościowe. Oto jak.

1. Przeprowadzaj dokładne przeglądy kodu

Przegląd kodu to proces, w ramach którego współpracownik sprawdza kod napisany przez członka zespołu pod kątem standardów zapewnienia jakości. Zazwyczaj przegląd kodu przeprowadza starszy stażem współpracownik lub kierownik techniczny.

Procesy pokrycia kodu i przeglądu kodu zmniejszają dług techniczny poprzez zapewnienie zgodności ze standardami kodowania oraz wczesne wykrywanie problemów, zanim zostaną one włączone do głównego kodu źródłowego.

Narzędzie do zarządzania projektami, takie jak ClickUp, może pomóc w łatwym wdrożeniu tego rozwiązania.

ClickUp Automatyzacja pozwala automatycznie przypisywać zadania do przeglądu kodu po zakończeniu pisania kodu. Możesz również korzystać z list kontrolnych ClickUp, aby upewnić się, że wszystkie kryteria akceptacji zostały spełnione.

Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, skorzystaj z szablonu do zwinnego zarządzania metodą Scrum — w pełni konfigurowalnego narzędzia, które pozwala realizować projekty z mniejszą liczbą błędów i zapobiegać powstawaniu długu technicznego.

2. Zautomatyzuj kontrolę jakości kodu

Pojawienie się AI, w połączeniu z dojrzałymi praktykami automatyzacji testów, ma ogromny potencjał w zakresie eliminacji długu technicznego. Na przykład korzystanie z aplikacji typu no-code pomaga ograniczyć ręczne kodowanie, zmniejszając tym samym prawdopodobieństwo wystąpienia błędów.

Możesz również korzystać z narzędzi do kodowania opartych na AI oraz redaktorów kodu, aby:

Wykrywanie błędów w kodzie

Zobacz zalecane alternatywy dla błędów

Sprawdź zgodność z najlepszymi praktykami

Dodawaj komentarze i udostępniaj wiedzę członkom zespołu

Przeglądy kodu i automatyzacja odgrywają kluczową rolę w przesunięciu procesów jakości w lewo. Na przykład, jeśli programista zidentyfikuje potencjalną lukę w zabezpieczeniach w nowej funkcji uwierzytelniania, może ją usunąć, zanim stanie się ona częścią oprogramowania, zapobiegając kosztownym przyszłym poprawkom i ryzyku związanemu z bezpieczeństwem.

Narzędzia AI mogą jeszcze bardziej zwiększyć wydajność, przyspieszając zadania związane z zarządzaniem projektami w Scrumie. Menedżer wiedzy AI i menedżer projektów AI pozwalają zadawać pytania, uzyskiwać odpowiedzi i automatyzować zadania w mgnieniu oka.

3. Zapewnij przejrzystość długu technicznego

Nazywaj rzeczy po imieniu. W systemie zarządzania projektami wyraźnie oznaczaj elementy związane z długiem technicznym, aby zapewnić, że podczas planowania sprintu problemy te otrzymają niezbędną uwagę i zasoby.

Elastyczne oprogramowanie do zarządzania zadaniami ClickUp pozwala oznaczyć zadanie jako funkcję, błąd, kamień milowy lub opinię. Dzięki odpowiedniej kategoryzacji pracy możesz podejmować lepsze decyzje dotyczące priorytetów.

4. Zapewnij widoczność w zakresie długu technicznego

W każdej chwili właściciel produktu powinien być w stanie odpowiedzieć na pytanie: Jakie jest nasze zadłużenie techniczne?

Aby to zrobić, potrzebujesz jasnej, szczegółowej widoczności w swoich zadaniach. Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić Ci tę swobodę. Dzięki ponad 35 ClickAppom i ponad 15 widokom możesz dostosować zarządzanie zadaniami, śledzenie błędów i wizualizację cyklu pracy w sposób, który najlepiej Ci odpowiada.

Możesz również utworzyć niestandardowy widok zadań związanych z długiem technicznym, wraz z własnym pulpitem nawigacyjnym do monitorowania postępów.

5. Zaangażuj właściciela produktu

Rola właściciela produktu ma fundamentalne znaczenie w wypełnianiu luki między wymaganiami biznesowymi a realizacją techniczną. To właśnie on ma największy wpływ na decyzje dotyczące tego, kiedy i w jakim zakresie należy zająć się długiem technicznym w każdym sprincie.

Jako zespół programistów ściśle współpracuj z właścicielem produktu. Umożliw mu:

Zrozum zakres i konsekwencje długu technicznego

Komunikuj się z interesariuszami biznesowymi

Zabezpiecz niezbędne poparcie i budżety

Buduj systemy, które pozwolą wyeliminować przyszłe zadłużenie techniczne

Szablon rejestru długu technicznego ClickUp to potężne narzędzie do zarządzania operacjami od początku do końca. Ten w pełni konfigurowalny szablon działa jak księga, w której można dokumentować, zarządzać, mierzyć i znajdować rozwiązania dla wszystkich rodzajów długu technicznego.

6. Ustaw procesy spłaty długu technicznego

Gromadzenie danych: W ramach każdego zadania gromadź szczegółowe opisy długu technicznego, w tym jego źródło, wpływ i potencjalne rozwiązania, co ułatwi systematyczne podejście do rozwiązywania tych problemów.

Planowanie: Podczas spotkań sprintowych planuj radzenie sobie z długiem technicznym i jego likwidację z taką samą rygorystycznością, jak w przypadku nowych funkcji lub poprawek błędów.

Regularnie refaktoryzuj kod: Zaplanuj regularną refaktoryzację, aby skonsolidować i usprawnić bazę kodu.

Załóżmy na przykład, że zespół programistów zauważa, że kilka funkcji w ich aplikacji wykorzystuje podobny kod do pobierania danych użytkownika z bazy danych. Przeprowadzą oni refaktoryzację tych funkcji, tworząc jedną funkcję użytkową obsługującą wywołania bazy danych, z której mogą korzystać wszystkie pozostałe funkcje. Upraszcza to kod źródłowy, ułatwia jego utrzymanie i zmniejsza podatność na błędy.

Każda decyzja związana z projektem ma swoje wady i zalety. Optymalizacja pod kątem krótkoterminowych korzyści spowoduje powstanie długoterminowego długu technicznego. Nawet zespoły, które doskonale o tym wiedzą, są czasami zmuszone do podejmowania decyzji, które nie są optymalne.

Dlatego radzenie sobie z długiem technicznym w projektach Scrum jest procesem ciągłym i iteracyjnym. Stanowi on integralną część każdego procesu planowania sprintu.

Często zadawane pytania dotyczące długu technicznego

1. Co powoduje powstanie długu technicznego w Scrumie?

Dług techniczny w Scrumie może wynikać z ewoluujących rynków oraz pośpiechu związanego z dotrzymaniem terminów sprintów, co prowadzi do stosowania doraźnych rozwiązań zamiast trwałych. Do narastania długu technicznego mogą również przyczyniać się nieodpowiednie definicje „zrobione”, które nie obejmują rygorystycznych kontroli jakości.

Z punktu widzenia klienta częste zmiany wymagań i priorytetów mogą prowadzić do konieczności przerabiania kodu i niespójności w bazie kodu.

2. Co się dzieje, gdy dług techniczny w Scrumie rośnie?

Kiedy dług techniczny w Scrumie rośnie, tempo rozwoju spada, ponieważ więcej czasu poświęcasz na naprawianie błędów i rozwiązywanie problemów związanych z starszą wersją kodu niż na tworzenie nowych funkcji.

Często wynik tego jest obniżenie jakości produktu, ryzyko niepowodzenia projektu oraz obciążenie morale zespołu, ponieważ członkowie mogą czuć się przytłoczeni rosnącą liczbą zaległych zadań konserwacyjnych.

3. Jak uniknąć długu technicznego w metodyce agile?

Aby uniknąć długu technicznego w metodyce agile, należy rygorystycznie przestrzegać kompleksowej definicji „zrobionego”, która obejmuje standardy jakości, takie jak przeglądy kodu i testowanie.

Nadaj priorytet regularnemu refaktoryzowaniu i zarezerwuj czas na zajęcie się długiem technicznym podczas planowania sprintu. Ponadto dbaj o jasną i ciągłą komunikację w zespole oraz z interesariuszami, aby skutecznie zarządzać oczekiwaniami i priorytetami.