Czym jest Agile Scrum? Ze sprawdzonymi technikami Agile Scrum

Co to jest Scrum ?

Scrum to oparty na Agile framework zarządzania projektami, w którym wewnętrzne i wirtualne zespoły rozwijają produkty w krótkich cyklach projektowych zwanych sprintami. Pod koniec każdego sprintu zbiera się opinie klientów i uwzględnia ich sugestie przed kontynuowaniem procesu rozwoju.

Z mnóstwem programistów brzęczących o Agile Scrum i codzienne standupy, łatwo jest się zgubić i być przytłoczonym.

to znaczy, jest tylko tyle razy, ile można przytaknąć przy chłodnicy wody, nie wiedząc nic, prawda?

Ale nie martw się.

To o wiele łatwiejsze niż się wydaje!

W tym przewodniku po Scrumie omówimy wszystko, co musisz wiedzieć o Scrumie, aby pomóc ci zrozumieć, w jaki sposób może on pomóc tobie i całemu twojemu zespołowi. Podkreślimy również najlepszy sposób zarządzania każdym projektem Scrum.

Zaczynajmy!

Czym jest Scrum?

Scrum jest bardzo prosty:

Jest to metodologia rozwoju oprogramowania, która pomaga zespołom, w szczególności zespołom programistycznym, zarządzać rozwojem produktu.

Jak działa Scrum?

W metodzie Scrum stosuje się przyrostowy i iteracyjny proces zarządzania projektem lub produktem.

Cykl życia projektu jest podzielony na mniejsze cykle o określonych okresach czasu (zwane sprintami), którymi zajmujesz się niezależnie. Każdy sprint ma zalecany czas trwania od 2 do 4 tygodni i pomaga szybko rozwinąć projekt i dotrzymać terminów na czas.

Po każdym zakończonym cyklu sprintu, prezentujesz działające oprogramowanie (zwane przyrostem) interesariuszom (zazwyczaj niestandardowym) w celu uzyskania ich opinii zwrotnej.

**Czym jest działające oprogramowanie?

Działający produkt to po prostu wykonalny produkt w stanie nadającym się do użytku.

Po zademonstrowaniu produktu klientom i zebraniu ich opinii, wdrażasz ich zalecenia przed przejściem do następnego sprintu.

Różni się to znacznie od tradycyjnego procesu zarządzania projektami, takiego jak model Waterfall, w którym opracowuje się kompletny produkt przed wysłaniem go do klientów.

Oto przykład:

Powiedzmy, że tworzysz aplikację.

Jeśli korzystasz z tradycyjnych metod, takich jak Waterfall, będziesz wykonywać wszystkie złożone prace w procesie tworzenia oprogramowania (planowanie, testowanie i rozwój) samodzielnie przez ponad rok.

Następnie zaprezentujesz je swoim niestandardowym klientom, oczekując, że docenią oni całą ciężką pracę, którą włożyłeś. Problem w tym, że może im się nie spodobać wszystko.

Pamiętaj, że zbudowałeś tę aplikację, zakładając, czego chcą i potrzebują. Założenia te mogły nie być trafne.

Zamiast tego, gdybyś użył zarządzania projektami Scrum, mógłbyś aktywnie zaangażować ich na każdym kroku i uzyskać ich wkład. Pomaga to budować produkty najwyższej jakości, dając najwyższą wartość swoim niestandardowym klientom!

Aby nadążyć za szybkim tempem prac rozwojowych, zespoły produktowe Scrum używają tablicy (Scrum board) do zarządzania swoimi zadaniami i sprintami.

Do czego służy Scrum?

Podczas gdy Scrum jest najczęściej używany przez zespoły programistów do zarządzania projektami programistycznymi i tworzenia wysokiej jakości oprogramowania, może być również używany przez Zwinny marketing i sprzedażowych do efektywnego zarządzania projektami.

W czym pomaga Scrum?

Istnieją dwie kluczowe korzyści wynikające ze stosowania metody Scrum:

Ponieważ nie próbujesz realizować całego projektu na raz, łatwiej jest wprowadzać zmiany, jeśli coś pójdzie nie tak. Na przykład, jeśli wystąpi usterka techniczna, wystarczy powtórzyć tylko jeden cykl sprintu, a nie cały (PHEW!) _ Iteracyjny rozwój oparty na sprintach pozwala uzyskać informacje zwrotne od interesariuszy na koniec każdego cyklu sprintu i pomaga włączyć je do rozwoju przed następnym sprintem. Dzięki temu ciągłemu procesowi, aktywnie angażujesz niestandardowych klientów i możesz stworzyć produkt końcowy, który im się podoba!

Zapamiętaj frazę: "dla klientów, przez klientów?"

Scrum gwarantuje, że jest to prawdziwa rzecz, a nie tylko chwyt marketingowy!

Krótka historia metodologii Scrum

Jeśli jesteś zaznajomiony z rugby, będziesz wiedział, co oznacza "scrum". Jest to format gry w rugby, w którym drużyna łączy swoje głowy i próbuje wejść w posiadanie piłki.

I właśnie w tym miejscu zarządzanie projektami Scrum ma swoje korzenie.

Oto krótka lekcja historii na temat Scrum:

W 1986 roku dwóch japońskich profesorów, Hirotaka Takeuchi i Ikujiro Nonaka , wprowadziło termin "scrum" w swoim artykule w Harvard Business Review "The New New Product Development Game"

i , wprowadziło termin "scrum" w swoim artykule w Harvard Business Review "The New New Product Development Game" Zainspirowany tym, Jeff Sutherland wykorzystał teorię Scrum w projektach rozwoju oprogramowania na początku lat 90-tych XX wieku

wykorzystał teorię Scrum w projektach rozwoju oprogramowania na początku lat 90-tych XX wieku W 1995 roku Jeff Sutherland i Ken Schwaber zaprezentowali Scrum jako właściwy framework na konferencji OOPSLA '95 (Object-Oriented Programming, Systems, Languages & Applications '95)

zaprezentowali Scrum jako właściwy framework na konferencji OOPSLA '95 (Object-Oriented Programming, Systems, Languages & Applications '95) W 2001 roku Ken Schwaber, Jeff Sutherland i 15 innych osób wprowadziło ramy zarządzania projektami Agile, a Scrum został zdefiniowany jako metodologia zarządzania projektami oparta na Agile

Ale zaraz, co to jest Agile?

Ramy Agile to szeroka klasyfikacja metodologii zarządzania, które opierają się na podejściu sprintu.

Chociaż każda metoda Agile jest unikalna, wszystkie metody Agile są zgodne z Agile Manifesto.

Czy Agile jest częścią Scrum?

Agile nie jest częścią Scruma; jest na odwrót.

Scrum jest zestawem Agile, zbudowanym na różnych wartościach i zasadach zarządzania Agile. Przyjmuje podejście iteracyjne o krótkim czasie trwania do rozwoju produktu.

Czym jest Manifest Agile?

Manifest Agile to krótkie podsumowanie metodologii Agile i tego, co ona oznacza. Składa się z 12 kluczowych zasad, które kierują rozwojem Agile i najlepszymi praktykami programowania Agile.

Musisz pilnie przestrzegać zasad Agile, aby upewnić się, że wszystko idzie zgodnie z planem. Oto podsumowanie tych zasad:

Zasady Agile dotyczące zadowolenia klienta: klient powinien być zawsze twoim priorytetem. Sprawdzaj i dostosowuj się do zmieniających się potrzeb i informacji zwrotnych, aby dostarczyć działający produkt, z którego będą zadowoleni. Zasady jakości Agile: główną miarą powodzenia jest zadowolenie klienta. Osiąga się to dzięki zrównoważonemu rozwojowi opartemu na testach, który prowadzi do ciągłego doskonalenia. Zasady pracy zespołowej Agile: członkowie zespołu powinni być zawsze aktywnie zaangażowani i zmotywowani. Wzmocnij pozycję całego zespołu, traktuj ich jako zdolne jednostki i daj im narzędzia, których potrzebują, aby odnieść sukces. **Zasady Agilezasady zarządzania projektamiutrzymuj prosty rozwój oparty na testach i stale oceniaj swój proces. Usuń wszystkie niepotrzebne procesy, aby przyspieszyć i regularnie optymalizuj.

_Więc do zrobienia?

Zwinne metodologie rozwoju sprawdzają i dostosowują się do zmieniających się wymagań w czasie i zachęcają do ciągłego otrzymywania informacji zwrotnych od użytkowników końcowych.

Wdrażają informacje zwrotne od klientów na wszystkich poziomach, aby zapewnić, że produkt końcowy jest czymś, o czym nie przestaną się zachwycać, czego nie zobaczysz w modelu Waterfall.

zobaczmy teraz, jak metoda _Scrum pasuje do frameworka Agile

Pomyśl o tym w ten sposób: jeśli Agile jest dietą, Scrum jest przepisem ułatwiającym tę dietę.

Zasadniczo, Scrum jest podzbiorem Agile framework, z Wartości Scrum i zasady Scrum oparte na zasadach Agile.

Celem Scrum jest przyjęcie zasad rozwoju opartego na testach i uczynienie ich szybszymi, prostszymi i bardziej elastycznymi, pomagając w łatwym tworzeniu złożonych produktów.

I choć zespoły Agile i Scrum są podobne, ich role nieco się różnią.

Na przykład, w zespole Agile może być trener Agile lub kierownik projektu, podczas gdy w zespole Scrum rola kierownika projektu jest zwykle podzielona między właściciela produktu, rolę Scrum Mastera i zespół programistów.

Dlaczego nazywa się to Agile Scrum?

Scrum jest również znany jako Agile Scrum, ponieważ wykorzystuje podstawowe zasady filozofii zarządzania projektami Agile.

W rzeczywistości można połączyć Scrum z inną metodą Agile, taką jak metoda Kanban, Extreme Programming, Lean lub Scaled Agile, aby uzyskać większą wydajność.

Kto może skorzystać ze Scrum?

Metody zwinne, takie jak Scrum, są naturalnie dostosowane do zespołów zajmujących się tworzeniem oprogramowania.

Ponieważ projekty rozwoju oprogramowania zazwyczaj obejmują rygorystyczne testy klientów i są bardzo elastyczne, Scrum idealnie do nich pasuje.

Jednak zwinne tworzenie oprogramowania nie jest jedynym miejscem, w którym używany jest Scrum.

Pomimo swoich korzeni w świecie technologii, Scrum nadaje się do każdego rodzaju środowiska.

Wszystko, od zespołu programistów i zespołu marketingowego po firmy sprzedażowe i małe organizacje programistyczne z zaledwie kilkoma pracownikami, może korzystać ze Scruma.

podejście Scrum nie dyskryminuje; może pomóc każdemu!

Jakie są wartości Scrum?

Wartości Scruma stanowią formularz kodeksu etycznego dla zespołów Scrumowych i obejmują pięć codziennych wartości:

Odwaga : Teamsy Scrumowe muszą mieć odwagę do eksperymentowania i do zrobienia czegoś właściwego

: Teamsy Scrumowe muszą mieć odwagę do eksperymentowania i do zrobienia czegoś właściwego Skupienie : Teams muszą skupić się na sprincie i celach do osiągnięcia

: Teams muszą skupić się na sprincie i celach do osiągnięcia Zaangażowanie : Teams muszą tworzyć realistyczne cele z wyczyszczonym celem i zobowiązać się do ich osiągnięcia

: Teams muszą tworzyć realistyczne cele z wyczyszczonym celem i zobowiązać się do ich osiągnięcia Otwartość : wszyscy zaangażowani w projekt Scrum muszą być otwarci na wyzwania, przed którymi stoją i na pracę wykonywaną w ramach projektu. Zapewnia to pełną przejrzystość we wszystkim.

: wszyscy zaangażowani w projekt Scrum muszą być otwarci na wyzwania, przed którymi stoją i na pracę wykonywaną w ramach projektu. Zapewnia to pełną przejrzystość we wszystkim. Szacunek: aby współpraca w zespole była efektywna, członkowie muszą szanować się nawzajem, niezależnie od ich umiejętności technicznych czy pochodzenia

brzmi prosto, prawda?

Czym są artefakty Scruma?

Artefakty Scrum brzmią jak zagubione pozostałości jakiejś opuszczonej jaskini, którą eksplorował Indiana Jones.

Ale w rzeczywistości są to podstawowe elementy Scruma.

Każdy artefakt Scruma ma formę szkieletu twoich procesów, aby zapewnić, że Scrum działa skutecznie.

Oto krótkie spojrzenie na artefakty, które kształtują framework Scrum.

A. Co to jest rejestr produktu?

Backlog produktu to uszeregowana pod względem ważności lista zadań, które muszą zostać zakończone, a także wszystkiego, co musi się wydarzyć, aby projekt stał się rzeczywistością.

Ten artefakt Scruma jest zasadniczo listą rzeczy do zrobienia wszystkiego, co musi zostać zrobione w celu ukończenia projektu.

Zazwyczaj element zaległości produktowych jest przedstawiany za pomocą user stories, aby ułatwić ich zastosowanie.

Czym są historyjki użytkownika?

Historyjki użytkownika są podstawową częścią metodologii Agile Scrum.

Są to krótkie opisy funkcji produktu z perspektywy użytkownika końcowego. W metodologii Agile historyjka użytkownika ma formularz w postaci tego prostego zdania:

"Jako [rola użytkownika końcowego], chcę [pragnienie], aby [racja]"

Następnie deweloperzy biorą pod uwagę tę historię użytkownika podczas budowania i tworzenia funkcji w swoim cyklu pracy. Ma to na celu pomóc właścicielom produktu i członkom zespołu Scrum wziąć pod uwagę perspektywę użytkownika zamiast własnej. Zasadniczo pomaga to zespołowi produktowemu stworzyć wspólne zrozumienie tego, czego użytkownik naprawdę potrzebuje.

Czy backlog produktu się zmienia?

Ponieważ Scrum jest tak dynamiczną metodologią zarządzania projektami, żaden artefakt Scruma nie może pozostać statyczny. Dlatego też elementy zaległości produktowych nieustannie się zmieniają wraz z postępem projektu.

_Jak to się dzieje?

Otrzymując częste informacje zwrotne po każdym cyklu, będziesz mieć lepsze pojęcie o tym, czego chcą i potrzebują niestandardowi klienci. Następnie możesz dodać lub usunąć element zaległości produktowych, aby upewnić się, że produkt końcowy dokładnie odzwierciedla ich wymagania. Cały ten proces jest znany jako udoskonalanie rejestru produktowego.

B. Co to jest backlog sprintu?

Rejestr zaległości sprintu jest zasadniczo rejestrem zaległości produktu, z wyjątkiem tego, że zawiera tylko elementy dla określonego sprintu.

Podobnie jak backlog produktu, backlog sprintu jest niezwykle elastyczny, ponieważ zespół programistów modyfikuje swoje historie w zależności od otrzymywanych informacji zwrotnych.

C. Co to jest przyrost?

nie, to nie jest coroczna podwyżka

Przyrost, znany również jako oprogramowanie robocze lub przyrost produktu, to użyteczny produkt końcowy z każdego sprintu Scruma.

Na przykład, jeśli sprint skupiał się na stworzeniu funkcji aplikacji, ta ukończona funkcja jest określana jako przyrost produktu sprintu.

Jakie są kluczowe role w Scrumie?

Jest więc jasne, że Scrum jest wyspecjalizowaną metodologią zarządzania projektami.

ale co z ludźmi, którzy nim zarządzają?

czy oni też nie powinni być wyjątkowi?

Są!

Podczas gdy każda firma i zespół Scrum jest inny, wszystkie one zwykle zawierają trzy kluczowe role Scrum. Te trzy strony stale współpracują ze sobą, aby zapewnić, że projekt dotrzyma terminów.

Oto krótki przegląd różnych ról w modelu zespołu Scrum.

A. Kim jest właściciel produktu?

Proces rozwoju SCRUM rozpoczyna się od właściciela produktu Scrum.

Ma on wizję tego, jaki powinien być produkt końcowy. Zna wymagania produktu i podejmuje ostateczne decyzje dotyczące tego, co jest uwzględnione lub wykluczone.

Właściciel jest również osobą, która przedstawia każdy przyrost interesariuszom i przekazuje ich opinie zespołowi Scrum.

Ważne jest, aby w każdym projekcie był tylko jeden właściciel produktu Scrum i aby jego autorytet był niekwestionowany.

dlaczego?

czy Archie i Reggie byliby odpowiedzialni za organizację imprezy?

Jeśli masz więcej niż jednego właściciela, nie będzie wyraźnego przywództwa, co skomplikuje podejmowanie decyzji.

Jeśli masz więcej niż jednego właściciela produktu Scrum, będziesz musiał sobie z tym poradzić:

zabawne, prawda?

I chociaż możesz mieć jednego właściciela produktu dla wielu teamów Scrum, nie jest to zalecane, nawet jeśli dotyczy to małych projektów.

Ponieważ rola właściciela produktu wiąże się z tak dużą odpowiedzialnością, ważne jest również, aby przeszedł on odpowiednie szkolenie w zakresie Scruma. Profesjonalne grupy Scrum, takie jak Agile Alliance lub Scrum Alliance, są wiarygodnymi źródłami odpowiednich szkoleń i certyfikacji Scrum.

B. Kim jest mistrz Scrum?

We frameworku Scrum Scrum master jest trochę jak menedżer projektu z fajniejszą nazwą.

Utrzymują rozwój produktu razem i rozliczają ich z celów i wyników.

Główną funkcją roli Scrum Mastera jest promocja społeczności i harmonii w zespole. Mogą oni również pomagać właścicielowi produktu w realizacji projektu alokacji zasobów proces.

Mistrzowie Scrum niekoniecznie szukają zwrotu z inwestycji (nawet jeśli ROI jest czynnikiem), ale starają się promować odpowiednie praktyki, aby usprawnić proces Agile i stworzyć efektywny zespół Scrum.

jednak podstawowe role _i obowiązki Scrum mastera _różnią się w zależności od firmy

W jednej organizacji Agile, Scrum Master może być odpowiedzialny za część samego procesu rozwoju produktu. W większej organizacji Agile może być po prostu mediatorem, coachującym zespół w zakresie rozwoju produktu.

Ponieważ rola Scrum Mastera różni się tak bardzo od zwykłego kierownika projektu, nie może on natychmiast zarządzać zespołami Scrumowymi. Zaleca się, aby każdy kierownik projektu został certyfikowanym Scrum Masterem przed objęciem tej roli.

Najlepiej byłoby, gdyby przeszedł gruntowne szkolenie Scrum od profesjonalnych grup, takich jak Scrum.org i Project Management Institute, i uzyskał certyfikat Scrum przed zarządzaniem projektami. To z pewnością uczyni cię świetnym Scrum Masterem.

C. Kto jest częścią zespołu programistów Scrum?

*Zespół programistów Scrum jest prawdopodobnie najciężej pracującym zespołem na świecie

Zespoły Scrum to małe 5-7-osobowe zespoły, które wykonują większość wysiłku związanego z rozwojem projektu. Członkowie zespołu Scrum zazwyczaj posiadają specjalistyczne umiejętności i szkolą swoich współpracowników, aby zapewnić, że nikt nie spowalnia procesu rozwoju.

Te międzyfunkcyjne Teams są również wysoce samoorganizującymi się teamami i pomagają sobie nawzajem w osiąganiu celów przy minimalnej pomocy z zewnątrz

Ze względu na wymagany poziom samoorganizacji, członkowie zespołu Scrum muszą być gruntownie przeszkoleni i doświadczeni, aby wykonywać swoje obowiązki. Chociaż nie są oni zmuszeni do uzyskania certyfikatu Scrum od profesjonalnego instytutu Scrum, jest to zalecane.

Jakie są kluczowe ceremonie (wydarzenia) Scrum?

Framework Scrum opiera się na sekwencji powtarzających się wydarzeń (Scrum events), które utrzymują projekt na właściwym torze. Są one kluczowe dla postępu projektu i nie można się bez nich obejść.

Oto bliższe spojrzenie na wydarzenia Scrum, które kierują rozwojem.

**A. Co to jest spotkanie dotyczące planowania backlogu?

Jest to pierwsze spotkanie dotyczące planowania w Scrumie.

Tutaj właściciel produktu zaczyna budować backlog produktu, aby dać zespołowi wyobrażenie o wszystkich zadaniach i historiach, którymi będą się zajmować. Ponieważ backlog produktu stale się zmienia wraz z nowymi informacjami zwrotnymi od klientów, wydarzenie to tak naprawdę nigdy się nie kończy.

Będziesz musiał stale wprowadzać poprawki do rejestru produktu, dopóki produkt nie zostanie ukończony.

**B. Co to jest spotkanie dotyczące planowania sprintu? Planowanie sprintu jest kolejną podstawową częścią procesu Scrum i Agile.

W plan sprintu podczas spotkania cały zespół programistów decyduje o zakresie (planowanych pracach) dla danego cyklu iteracyjnego.

Zespół przegląda istniejące historie w rejestrze produktu i decyduje, które z nich będą realizowane w bieżącym sprincie. Następnie zespół decyduje o terminach dla tego sprintu i dzieli zadania między siebie.

**C. Co to jest sprint w Scrumie?

jaka jest pierwsza rzecz, która przychodzi ci na myśl, gdy słyszysz o sprintach? Usain Bolt?

a może dzieciaki z sąsiedztwa biegnące w pełnym tempie, prawda?

To właśnie są sprinty w procesie Agile!

Sprinty, znane również jako boxy czasowe lub iteracje, to zazwyczaj dwutygodniowe okresy, które obejmują sesję projektu.

Podczas każdej iteracji o ustalonej długości, Twój team deweloperski:

Aktywnie pracuje nad produktem

Sprawdza i dostosowuje się do opinii klientów

Sprawdza się nawzajem

Podczas gdy większość sprintów ma "cel sprintu", który składa się ze zbioru rezultatów, cele te mogą być elastyczne. Wynika to z faktu, że sprinty muszą uwzględniać informacje zwrotne od klienta i jeśli klient potrzebuje pewnych zmian, sprint Scrum musi to uwzględnić.

**D. Czym są codzienne standupy?

Codzienne standupy są superszybkimi, codziennymi Spotkania Scrum dla aktualizacji postępów sprintu na temat wszystkiego, co dotyczy backlogu produktu. Teams korzystają z codziennego spotkania Scrum, aby omówić to, co się wydarzyło i przygotować się do nadchodzących prac.

Codzienne spotkania Scrum powinny:

Trwać krócej niż 15 minut

Wszyscy członkowie Teams są obecni

Być prowadzone przez Scrum Mastera, który pilnuje, aby wszyscy wykonywali swoje zadania

Odbywać się rano w celu refleksji nad poprzednim dniem i ustawienia agendy na następny dzień

Pamiętaj, że codzienne spotkanie Scrumowe nie jest spotkaniem mającym na celu rozwiązanie przeszkód w projekcie.

Zgłaszane przeszkody w trakcie postępu prac są zazwyczaj rozwiązywane przez odpowiednią podgrupę natychmiast po spotkaniu.

Podczas codziennych spotkań każdy członek zespołu odpowiada na następujące trzy pytania w ramach procesu Scrum:

_Co zrobiłeś wczoraj?

Co zrobisz dzisiaj?

Czy są jakieś przeszkody na twojej drodze w projekcie?

E. Co to jest spotkanie Scrum of Scrums?

scrum of Scrums brzmi jak finałowa bitwa w serialu fantasy o zarządzaniu Scrum, prawda?

niestety, nie jest. To trochę jak duże _codzienne spotkanie Scrum _

Czasami Teams dzielą się na wiele zespołów Scrumowych, aby poradzić sobie z dużymi wymaganiami projektu. Dodatkowo, jeśli masz duży zespół, najlepiej podzielić go na wiele zespołów Scrumowych.

Podczas gdy wszystkie te zespoły pracują nad tym samym celem sprintu, to pracują dość niezależnie.

ponieważ jednak zaangażowanych jest wiele zespołów, muszą one również koordynować swoje działania, prawda?

W tym miejscu do gry wkracza spotkanie Scrum of Scrums.

Tutaj przedstawiciele poszczególnych zespołów spotykają się, aby regularnie informować wszystkich o postępach w sprincie. Scrum of Scrums zapewnia, że wszyscy są na tej samej stronie i są poinformowani o tym, co robi każdy zespół Scrum.

**F. Co to jest spotkanie podsumowujące sprint?

Służące jako punkty kontrolne dla interesariuszy, spotkanie przeglądu sprintu to miejsce, w którym Teams prezentują przyrost interesariuszom w celu uzyskania ich opinii.

Tutaj prezentowane jest demo działającego oprogramowania w celu sprawdzenia jakości i walidacji przez interesariuszy. W ten sposób Teams otrzymują na czas informacje zwrotne od interesariuszy i mogą wprowadzić niezbędne zmiany w nadchodzącym sprincie.

**G. Czym jest retrospektywa sprintu?

Przeprowadzana pod koniec sprintu, retrospektywa spotkanie obejmuje cały zespół sprawdzający ostatni sprint i omawiający, jak poprawić rzeczy w następnym sprincie.

Pamiętaj, że uczenie się na podstawie informacji zwrotnych jest kluczową częścią metodologii Agile Scrum, a to daje członkom zespołu wspaniałe możliwości do nauki.

Zastanawiając się nad tym, co poszło nie tak w poprzednim sprincie i przeprowadzając burzę mózgów na temat pomysłów na ulepszenie przyszłego sprintu, Teams wykorzystują retrospektywa sprintu systematyczne ulepszanie w czasie.

Bonus:_ Sprint szablony retrospektywne W jaki sposób przegląd sprintu różni się od przeglądu retrospektywnego sprintu?

Zarówno spotkania przeglądowe, jak i retrospektywne zapewniają częstą kontrolę, ale dwóch różnych rzeczy.

W przeglądzie sprintu nacisk kładziony jest na demonstrację i ulepszenie przyrostu produktu, podczas gdy w retrospektywie nacisk kładziony jest na ulepszenie procesu poprzez analizę poprzednich sprintów.

Jak utrzymać płynne działanie metodologii Agile Scrum

role _zespołowe Scrum , artefakty i ceremonie pomagają budować ramę Scrum i rozwijać produkty o wysokiej wartości biznesowej _

Nie są one jednak wystarczające do całkowitego zarządzania projektami.

zszokowany? Nie bądź._

Jeśli naprawdę chcesz czerpać korzyści ze Scrum Kanban, Scaled Agile, Extreme Programming lub jakiejkolwiek innej metody Agile, musisz używać właściwego oprogramowania Agile.

dlaczego?

Bez oprogramowania Agile, twój zespół nie będzie miał skonsolidowanego miejsca dla wszystkich swoich działań. Będą musieli przełączać się między wieloma aplikacjami, aby uzyskać dokładny obraz tego, co się dzieje.

(A w każdym projekcie Scrum zazwyczaj dzieje się bardzo dużo!)

Doskonały Narzędzia Agile Scrum pomogą zespołowi Agile

Śledzić postępy w projekcie lub sprincie

Śledzić każdy element rejestru produktowego, historię użytkownika i ich punkty historii

Współpracować ze sobą i interesariuszami projektu

ale z mnóstwem dostępnych obecnie narzędzi, do zrobienia czego?

Proste: ClickUp!

Najlepsze narzędzie Agile Scrum na 2021 rok: ClickUp

ClickUp to najwyżej oceniane na świecie narzędzie do zarządzania projektami Agile Scrum.

Używane przez ponad 200 000 zespołów, od startupów po duże firmy, takie jak Google i Webflow, sprawi, że Scrum i zarządzanie projektami staną się łatwiejsze Zwinna transformacja bez wysiłku.

Dodatkowo, jeśli szukasz ostatecznego narzędzia do pokonania kluczowych wyzwań wirtualnego zespołu związanych z zdalnym zarządzaniem projektami, skorzystaj z ClickUp!

ClickUp posiada mnóstwo funkcji, które pomogą Ci w wewnętrznych i zdalnych projektach Agile Scrum, takich jak:

Radzenie sobie ze zmieniającymi się scenami zadań dzięki Multiple Views

Śledzenie zawartości sprintów za pomocą List sprintów

Monitorowanie postępu zadań za pomocą Agile Dashboards

Nadążanie za statusami zadań dzięki Niestandardowym Statusom

Ułatwiaj natychmiastową komunikację z przypisanymi komentarzami

Oto krótkie spojrzenie na to, jak ClickUp pomaga w rozwoju Agile i Scrum:

1. Wiele widoków które pomagają zarządzać różnymi wymaganiami projektu

Agile _i Scrum polegają na dostosowywaniu się do zmieniających się wymagań klienta, prawda?

Dlatego też narzędzie do zarządzania projektami powinno być w stanie obsłużyć również te zmieniające się potrzeby.

Zamiast używać sztywnego narzędzia do zarządzania, które zmusza Twój zespół Agile do dostosowania się do jego interfejsu, użyj ClickUp!

Zapewnia on wiele widoków, aby natychmiast dostosować się do podejścia Scrum i Agile.

Oto szczegółowe spojrzenie na te widoki i jak pomagają one każdemu zespołowi Scrum lub Agile:

A. Wymagane Widoki Zadań

ClickUp posiada dwa wymagane widoki zadań do obsługi dwóch popularnych stylów zarządzania projektami:

Widok listy

Ten widok jest idealny dla zespołów Scrum, które zarządzają swoją pracą za pomocą list rzeczy do zrobienia w stylu GTD. Ponieważ zadania są wyszczególnione w formie prostej listy kontrolnej, można je łatwo odhaczać w trakcie postępów.

Użyj go do śledzenia list sprintów dla wielu zadań. Ponieważ każde zadanie jest wymienione jedno po drugim jak uporządkowana lista, możesz zająć się każdym z nich sekwencyjnie.

Widok Tablicy

Widok tablicy Scrum jest idealny dla teamów, które lubią łączyć metody Scrum i Kanban. Możesz nawet użyć tego widoku, jeśli po prostu chcesz trochę Tablica Kanban funkcja w Twojej Tablicy Scrum!

Tutaj, twoje zadania są rozmieszczone na tablicy zadań Scrum, gdzie możesz je przeciągać i upuszczać, aby dokonywać szybkich zmian.

B. Box view

Widok ogólny Box jest idealny do ogólnego przeglądu tego, co robi twój zespół.

Właściciel projektu i menedżer produktu mogą korzystać z tego widoku, aby kontrolować zespół programistów. Ponieważ zadania są sortowane według osób przypisanych, natychmiast wiadomo, kto nad czym pracuje.

C. Widok kalendarza

Widok kalendarza ClickUp pomaga planować i zarządzać zadaniami sprintu z wyprzedzeniem. Użyj go również, aby zdecydować, kiedy możesz dodać elementy z backlogu produktu do backlogu sprintu.

Aby zwiększyć elastyczność, menedżerowie mogą wyświetlić swój kalendarz jako:

Dni : widok wszystkich zadań zaplanowanych na daną datę i do zrobienia codziennego przeglądu wydajności

: widok wszystkich zadań zaplanowanych na daną datę i do zrobienia codziennego przeglądu wydajności 4-Days : przeglądanie harmonogramu zadań w okresie czterech dni

: przeglądanie harmonogramu zadań w okresie czterech dni Tydzień : widok tygodniowego harmonogramu sprintu

: widok tygodniowego harmonogramu sprintu Monthly: wyświetla mapę drogową projektu w ujęciu miesięcznym

D. Me Mode

Tryb Me w ClickUp to idealny sposób na śledzenie tylko tego, co zostało przypisane do Twojego konta.

Podświetla tylko te zadania, komentarze i listy, które są przypisane do Ciebie. W ten sposób możesz łatwo skupić się na swoich zadaniach bez rozpraszania się zadaniami innych członków zespołu.

2. Listy sprintów, aby zawsze śledzić swoje sprinty

podejścia Scrum i Agile obracają się wokół sprintów

Zapytaj dowolnego mistrza Scrum, a usłyszysz, że to wszystko, o czym mówią.

Ale ponieważ sprinty są tak istotne dla Scruma, narzędzie do zarządzania projektami musi być w stanie skutecznie je obsługiwać.

ClickUp pozwala tworzyć Listy Sprintów, które dzielą rezultaty na poszczególne sprinty. Ponieważ są to listy kontrolne, możesz szybko sprawdzać elementy w miarę postępów w bieżącym sprincie.

Możesz nawet dodać punkty Scrum do tych list, aby określić, ile czasu zajmie ukończenie zaległości Scrum.

Ponieważ jest on tak łatwy do odczytania i użycia, trener Agile może z łatwością wykorzystać go do szkolenia nowych teamów w zakresie różnych praktyk Agile.

3. Zwinne pulpity nawigacyjne dla szczegółowych wizualnych przeglądów projektów

nie ma to jak **faktycznie _zobaczyć postępy w projekcie, prawda?

To o wiele lepsze niż patrzenie na liczby.

Aby Ci w tym pomóc, ClickUp oferuje potężne Pulpity. Umożliwiają one szybki i szczegółowy przegląd postępów w projekcie.

Poniżej przedstawiamy, w jaki sposób pulpity pomagają w realizacji zwinnego podejścia do zarządzania projektami:

A. Velocity Charts

Velocity Chart ClickUp pomaga określić tempo zakończenia zadań.

Wszystkie zadania są podzielone na dwutygodniowe lub tygodniowe interwały, a ich średnia prędkość jest wyświetlana na wykresie. ClickUp automatycznie grupuje również dane z listy sprintów, aby ułatwić ich dodawanie. Pomaga to zidentyfikować, jak szybko pokonujesz zaległości w Scrumie.

B. Burndown Charts

Release Burndown Chart w ClickUp pokazuje, jak twój zespół radzi sobie w stosunku do celu. Pokazuje również ilość pracy, która pozostała do zakończenia.

Wykres Burndown podkreśla różne wskaźniki, takie jak:

Target progress : pokazuje idealne tempo zakończenia zadania, aby osiągnąć cel sprintu

: pokazuje idealne tempo zakończenia zadania, aby osiągnąć cel sprintu Projected progress : wyświetla aktualny postęp zespołu w oparciu o zakończone zadania

: wyświetla aktualny postęp zespołu w oparciu o zakończone zadania Aktywne: pokazuje aktualną liczbę zakończonych zadań

Wykresy burndown pomagają zidentyfikować opóźnienia w stosunku do harmonogramu, a zespoły Scrum używają ich do szybkiego identyfikowania przeszkód w postępie prac.

C. Wykresy wypalenia

W przeciwieństwie do wykresu burndown sprintu, burnup charts pokazują ile pracy zostało już zakończone w stosunku do całości pracy. W ten sposób można podsumować ukończone zadania i zmotywować zespół do ich dobrego ukończenia.

D. Zbiorcze wykresy przepływów

Skumulowane wykresy przepływu ClickUp pokazują postęp zadań w czasie.

Zadania są podzielone na różne kolory w zależności od ich aktualnego statusu. Pomaga to szybko zidentyfikować wąskie gardła i wykonać krok w celu ich rozwiązania.

4. Niestandardowe statusy aby pomóc w zarządzaniu różnymi scenami zadania

Pamiętaj, że metodologia Scrum lub Agile nie jest przeznaczona wyłącznie dla zespołów programistycznych.

Jest ona również używana przez wiele zespołów, takich jak zespoły sprzedażowe i specjaliści ds. marketingu.

I choć podstawowe ramy procesu Scrum pozostają niezmienne, każdy zespół będzie miał swoje specyficzne potrzeby i fazy projektu.

na przykład, procesy przeglądu dla zwinnego rozwoju oprogramowania i zwinnego projektu marketingowego będą bardzo różne

Dlatego właśnie potrzebne jest narzędzie, które może tworzyć statusy dostosowane do potrzeb każdego z projektów.

Funkcja Custom Statuses ClickUp pozwala dostosować statusy projektów do indywidualnych potrzeb. W ten sposób nie jesteś skazany na sztywne ustawienie statusów, które nie odpowiadają Twoim potrzebom.

jedną z kluczowych zalet procesu Scrum jest szybki czas realizacji

ale nie da się tego osiągnąć, jeśli członkom zespołu wiecznie zajmuje odpowiadanie na komentarze, prawda?

Dzięki funkcji Przypisanych komentarzy ClickUp możesz pożegnać się z tym problemem!

ClickUp pozwala szybko tworzyć zadania z komentarzy i przypisywać je do dowolnego członka zespołu. Następnie powiadomi ich o tych komentarzach, a nawet pojawią się one w sekcjach komentarzy i wzmianek na ich stronie głównej w skrzynce odbiorczej.

Po zakończeniu zadania mogą oni oznaczyć komentarz jako rozwiązany, aby uniknąć niepotrzebnych działań następczych!

Nie są to jednak wszystkie Funkcje ClickUp .

Aby wspomóc transformację Agile, to skuteczne narzędzie oferuje mnóstwo dodatkowych funkcji, aby poradzić sobie z rozwojem Agile i zasadami Scrum:

Priorytety : ustawienie kolejności priorytetów dla zadań w sprincie na podstawie najwyższego priorytetu

: ustawienie kolejności priorytetów dla zadań w sprincie na podstawie najwyższego priorytetu Automatyzacja : automatyzacja ponad 50 zadań w ClickUp, aby zaoszczędzić czas

: automatyzacja ponad 50 zadań w ClickUp, aby zaoszczędzić czas Puls : wizualizacja aktywności zespołu za pomocą raportu statusu w czasie rzeczywistym z doskonałym poziomem szczegółowości

: wizualizacja aktywności zespołu za pomocą raportu statusu w czasie rzeczywistym z doskonałym poziomem szczegółowości Widok obciążenia pracą : liderzy zespołów mogą upewnić się, że każdy członek zajmuje się tylko odpowiednią ilością pracy w oparciu o swoje możliwości

: liderzy zespołów mogą upewnić się, że każdy członek zajmuje się tylko odpowiednią ilością pracy w oparciu o swoje możliwości Cele : podziel cele sprintu lub produktu na mniejsze, krystalicznie czyste Cele

: podziel cele sprintu lub produktu na mniejsze, krystalicznie czyste Cele Podzadania i listy kontrolne : podziel złożone zadania lub elementy pracy na prostsze zadania lub listy do zrobienia

: podziel złożone zadania lub elementy pracy na prostsze zadania lub listy do zrobienia Mind Maps : twórz mapy myśli w dowolnej formie, aby uprościć proces planowania sprintu

: twórz mapy myśli w dowolnej formie, aby uprościć proces planowania sprintu Wykresy Gantta : łatwe tworzenie wykresów postępu projektu za pomocą pięknych wykresów Gantta

: łatwe tworzenie wykresów postępu projektu za pomocą pięknych wykresów Gantta Zależności : szybkie rozwiązywanie zadań związanych z tworzeniem oprogramowania Agile we właściwej kolejności

: szybkie rozwiązywanie zadań związanych z tworzeniem oprogramowania Agile we właściwej kolejności Szczegółowe raportowanie : analizuj wydajność zespołu za pomocą szczegółowych raportów pracy podczas przeglądu sprintu, retrospektywy sprintu lub spotkania dotyczącego planowania sprintu

: analizuj wydajność zespołu za pomocą szczegółowych raportów pracy podczas przeglądu sprintu, retrospektywy sprintu lub spotkania dotyczącego planowania sprintu Niestandardowe prawa dostępu : zezwalaj klientom i interesariuszom na dostęp do przestrzeni projektu w celu lepszej współpracy bez naruszania prywatności

: zezwalaj klientom i interesariuszom na dostęp do przestrzeni projektu w celu lepszej współpracy bez naruszania prywatności Szablony : Użyj ClickUp'sszablony agile do następnego projektu

: Użyj ClickUp'sszablony agile do następnego projektu Potężne aplikacje mobilne iOS i Android: monitoruj swoją pracę w podróży

Wnioski

czym jest Scrum?

Mamy nadzieję, że ten przewodnik po Scrumie pomógł ci odpowiedzieć na to pytanie.

ale i tak pokrótce omówimy to jeszcze raz:_

Scrum to podzbiór zwinnego zarządzania projektami, który pomoże ci uwzględnić opinie klientów i szybko dostarczyć doskonałe produkty końcowe.

Począwszy od zasad Scrum, a skończywszy na backlogu Scrum i spotkaniu dotyczącym planowania sprintu, w Scrum wiele się dzieje.

Na szczęście można łatwo zarządzać Scrumem lub zwinnym zarządzaniem projektami za pomocą odpowiedniego oprogramowania Scrum.

Dlaczego więc nie zarejestrować się w ClickUp już dziś ?

Idealny dla każdej wielkości zespołu, ClickUp ma wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania backlogiem, sprintami i członkami zespołu, a wszystko to na najwyższym poziomie przyjazności dla użytkownika!