Czym są ramy zarządzania wydajnością? Szczegółowy przewodnik

Ramy zarządzania wydajnością to ustrukturyzowany proces, który pomaga kierownikom zespołów lub menedżerom HR śledzić i poprawiać wydajność pracowników. Obejmuje on ustalanie konkretnych celów i mierzenie wydajności pracowników w odniesieniu do tych celów.

Ramy zarządzania wydajnością są integralną częścią każdej organizacji. Pomagają kierownikom zespołów śledzić cele pracowników w zakresie nauki i rozwoju oraz zapewniają ciągły wzrost. Ramy te pomagają również utrzymać motywację pracowników, wyznaczając im konkretne cele do osiągnięcia.

Ramy te znacznie poprawiają tradycyjne metody śledzenia wydajności, które były nieustrukturyzowane lub luźno zorganizowane. Dzięki podzieleniu procesu na jasno określone kroki, ramy zarządzania wydajnością zwiększają jego efektywność.

Ale jak stworzyć ramy zarządzania wydajnością i jakie są rodzaje takich ram?

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się wszystkiego o ramach zarządzania wydajnością.

Podsumowanie: Ramy zarządzania wydajnością składają się z pięciu elementów

Organizacje stosują jedną z pięciu różnych struktur zarządzania wydajnością

Aby zbudować i wdrożyć skuteczne ramy, należy: Wyznaczyć osiągalne cele i jasno je sformułować. Ustal kluczowe wskaźniki do pomiaru. Śledź wydajność i zapewnij ciągłą informację zwrotną. Zwracaj się o opinie, aby stale ulepszać proces. Przeszkol zespoły w zakresie korzyści płynących z systemu

Wyznaczaj osiągalne cele i jasno je formułuj

Ustal kluczowe wskaźniki do pomiaru

Śledź wyniki i zapewnij ciągłą informację zwrotną

Proszenie o informacje zwrotne w celu ciągłego doskonalenia procesu

Przeszkol zespoły w zakresie korzyści płynących z systemu

Ramy te przynoszą takie korzyści, jak wyższa motywacja, lepsza współpraca w zespole i większa retencja pracowników Wyznaczaj osiągalne cele i jasno je formułuj

Ustal kluczowe wskaźniki do pomiaru

Śledź wydajność i zapewnij ciągłą informację zwrotną

Proszenie o informacje zwrotne w celu ciągłego doskonalenia procesu

Przeszkol zespoły w zakresie korzyści płynących z systemu

Podstawowe elementy ram zarządzania wydajnością

Chociaż istnieją różne rodzaje ram zarządzania wydajnością, podstawowe elementy pozostają takie same we wszystkich przypadkach.

Oto kluczowe elementy każdej struktury zarządzania wydajnością:

Ustalanie celów : Wyznacz cele dla swoich pracowników i jasno określ swoje oczekiwania. Należy również wyjaśnić wskaźniki KPI, które będą służyć do pomiaru wydajności. Niektóre organizacje publikują również zachęty dla pracowników, którzy osiągną lub przekroczą te cele

Pomiar wydajności : Mierz wydajność pracowników poprzez śledzenie określonych wskaźników i KPI oraz regularną ocenę postępów każdego członka personelu

Informacja zwrotna i szkolenia : Regularnie kontaktuj się ze swoimi pracownikami i przekazuj im informacje zwrotne, aby informować ich o postępach i obszarach wymagających poprawy. Pomaga to zachować przejrzystość i zapewnić wszystkim pracownikom dostęp do tych samych informacji

Okresowe przeglądy : Przeprowadzaj okresowe przeglądy w celu formalnej oceny wyników. W razie potrzeby opracuj plany poprawy wyników dla pracowników osiągających słabe wyniki

Nagrody i uznanie: Przekazuj coroczne oceny lub ewaluacje każdego członka personelu i oferuj nagrody oraz uznanie dla osób osiągających najlepsze wyniki

Niezależnie od tego, jaki system zarządzania wydajnością stosujesz, te podstawowe elementy będą częścią procesu. W trakcie całego procesu zapewnij pełną przejrzystość i otwartą komunikację między Tobą a członkami zespołu.

Rodzaje ram zarządzania wydajnością

Organizacje na całym świecie powszechnie stosują pięć ram zarządzania wydajnością pracowników. Przed podjęciem decyzji, które z nich najlepiej pasują do strategii Twojej organizacji, oceń każdą z nich.

Cele i kluczowe wyniki (OKR)

Jest to prosty, ale skuteczny system zarządzania wydajnością, w którym ustawia się cele wydajności w zależności od celów organizacyjnych. Zawiera również listę kluczowych wyników lub rezultatów, które służą do określenia wydajności poszczególnych pracowników.

Aby rozpocząć, skorzystaj z szablonu ClickUp OKR Framework.

Pobierz ten szablon Wykorzystaj szablon OKR i celów firmy ClickUp, aby ustalić cele i wskaźniki KPI na poziomie działu, a nie na poziomie indywidualnym

Jest to gotowy do użycia, konfigurowalny szablon, który pomaga wyznaczyć cele i zadania, śledzić postępy oraz mierzyć kluczowe wyniki. Istnieje możliwość ustawienia priorytetów i sortowania OKR według typu, działu oraz daty rozpoczęcia i terminu. Dzięki temu śledzenie celów i kluczowych wskaźników jest niezwykle łatwe.

Jeśli chcesz śledzić OKR-y firmy, najlepszym wyborem będzie szablon ClickUp Company OKRs and Goals.

Pobierz ten przycisk Ustal jasne cele i mierzalne zadania oraz śledź ich postępy, korzystając z szablonu OKR i celów firmy ClickUp

Ten szablon pozwala segmentować cele według działu, postępów, kategorii i innych kryteriów. Dostępne są również etykiety, które pomagają kategoryzować poszczególne cele. Kolejną zaletą tego szablonu jest możliwość ustawienia celów ilościowych, co ułatwia mierzenie wydajności.

Oto kilka przykładów OKR, które pomogą Ci zorientować się, jak ustalać OKR:

1. Cel: Poprawa SEO Twojej strony internetowej

Kluczowe wyniki:

Wzrost liczby odwiedzających stronę w ciągu miesiąca

Wzrost pozycji w wynikach wyszukiwania dla X słów kluczowych

Zwiększenie liczby wysokiej jakości linków zwrotnych do Twojej strony internetowej

2. Cel: Zorganizowanie udanego webinarium z udziałem ekspertów branżowych

Kluczowe wyniki:

Liczba rejestracji na webinarium

Liczba i jakość ekspertów branżowych, którzy przyjęli zaproszenie

Liczba konwersji wygenerowanych dzięki webinarium

W przypadku ram OKR oceny wyników są zazwyczaj przeprowadzane co kwartał. Można jednak zwiększyć częstotliwość w zależności od wymagań biznesowych i szkoleniowych.

Zarządzanie przez wyznaczanie celów (MBO)

Zarządzanie przez wyznaczanie celów, spopularyzowane przez Petera Druckera, polega na ustalaniu realistycznych i osiągalnych celów dla pracowników oraz ocenie ich wyników w realizacji tych celów. Cele te są zgodne z ogólnymi celami firmy i mają szerszy zakres niż konkretne cele wydajnościowe dla każdego pracownika.

W przeciwieństwie do ram OKR, MBO nie jest tak bardzo oparte na wskaźnikach. Chodzi o to, aby osiągnąć cel w określonym czasie, a nie analizować każdy KPI i sprawdzać, czy nastąpiła poprawa.

W związku z tym MBO obejmuje monitorowanie i ocenę wydajności przy użyciu różnych narzędzi raportowania.

Zrozumiemy to na przykładzie.

Załóżmy, że zarządzasz drużyną sportową i chcesz wygrać mistrzostwa w ciągu 5 lat. MBO wymaga ustalenia mniejszych celów, które prowadzą do osiągnięcia głównego celu. W tym przypadku cele mogą być następujące:

Zajmij miejsce w pierwszej piątce mistrzostw w ciągu 2 lat

Zajmij drugie miejsce w mistrzostwach w ciągu 4 lat

Zdobądź mistrzostwo i zajmij pierwsze miejsce w piątym roku

Cele są na tyle jasne, że można śledzić, czy zostały osiągnięte, bez konieczności analizowania danych lub śledzenia wskaźników. Tak działa MBO w praktyce.

Wskazówka dla profesjonalistów: Wykorzystaj funkcję ClickUp Goals, aby wyznaczyć realistyczne cele i śledzić postępy w ich realizacji. Użyj jej do wyznaczenia celów dla swojego zespołu, w tym tygodniowych lub miesięcznych celów dla każdego członka zespołu. Oferuje ona wizualny moduł śledzenia celów, który pozwala zobaczyć postępy każdego członka zespołu w realizacji poszczególnych celów i zadań.

Łatwo przeglądaj karty wyników i postępy w realizacji celów każdego członka zespołu za pomocą ClickUp

Systemy oparte na przeglądach kadr

Jest to ramy zarządzania wydajnością, w których zespół HR ocenia wydajność pracowników i przekazuje im informacje zwrotne zamiast kierowników zespołów lub menedżerów odpowiedzialnych za raportowanie.

W tym przypadku cele nie są związane z projektami lub umiejętnościami technicznymi, ale obejmują bardziej holistyczny widok rozwoju i doskonalenia pracowników.

Takie systemy zarządzania wydajnością pomagają zidentyfikować mocne i słabe strony każdego pracownika, co ułatwia przydzielanie odpowiednich zadań odpowiednim osobom. Pozwalają również zrozumieć inne aspekty niż wydajność projektu, takie jak zaangażowanie pracowników i odsetki.

Oto kilka przykładów elementów, które kierownicy działu kadr biorą pod uwagę przy mierzeniu wzrostu i rozwoju:

Liczba sesji szkoleniowych zakończonych przez pracownika w celu podniesienia swoich kwalifikacji

Udział w działaniach integracyjnych i organizacyjnych

W przeciwieństwie do struktur zorientowanych na wyniki, takich jak OKR, systemy te nie wymagają częstych przeglądów. Zazwyczaj przeglądy wyników są przeprowadzane co pół roku lub co rok.

Na przykład ClickUp Goals pomoże Ci w ustalaniu celów, a szablon ClickUp Employee Performance KPI Tracking Template pomoże Ci mierzyć wydajność pracowników w zakresie tych celów.

Pobierz ten szablon Przydzielaj zadania członkom personelu i śledź kluczowe wskaźniki wydajności za pomocą szablonu ClickUp do śledzenia KPI wydajności pracowników

Szablon zawiera siedem niestandardowych pól, w których można wprowadzić kryteria KPI, takie jak dział, wartość docelowa, postęp itp. Można również użyć niestandardowych statusów, takich jak "Na dobrej drodze", "Zagrożone" itp. w celu śledzenia każdego KPI.

Umożliwiają również dodawanie komentarzy i wzmianek, które zwiększają motywację i zaangażowanie pracowników.

Zrównoważona karta wyników

Jest to jedna z najbardziej kompleksowych i ustrukturyzowanych struktur zarządzania wydajnością, ponieważ pomaga oceniać wydajność pracowników z wielu perspektyw. Perspektywy te obejmują klienta, finanse, naukę i rozwój oraz procesy wewnętrzne.

Struktura ocenia pracowników na podstawie różnych parametrów w czterech kategoriach, jak wynika z nazwy. Pomaga dostosować wyniki pracowników zarówno do oczekiwań klientów, jak i celów firmy.

Oto przykład działania ram zarządzania wydajnością opartych na zrównoważonej karcie wyników.

Perspektywa finansowa Perspektywa klienta Cele Środki Cele Środki Niższe koszty operacyjne KPI: Procentowa redukcja kosztów operacyjnych Popraw satysfakcję klientów KPI: wskaźnik rekomendacji netto (NPS) Cel: 5% redukcja w ciągu jednego roku Cel: NPS na poziomie 70 lub wyższym Perspektywa wewnętrzna biznesu Perspektywa uczenia się Cele Środki Cele Środki Usprawnij proces rozwoju produktów KPI: Czas wprowadzenia produktu na rynek Podnoszenie kwalifikacji członków personelu KPI: Liczba sesji szkoleniowych, w których uczestniczyli pracownicy Cel: Skrócenie czasu o 10% Cel: 5+ sesji szkoleniowych rocznie na pracownika

Ponieważ jest to jedna z bardziej złożonych struktur, zamiast zaczynać od zera, zalecamy skorzystanie z szablonów zrównoważonej karty wyników. Pozwolą one zaoszczędzić czas i wysiłek, a jednocześnie usprawnią proces.

Pobierz ten szablon Stwórz szczegółowe karty wyników za pomocą tego szablonu ClickUp, aby mierzyć wyniki pracowników lub zespołów w czterech różnych kategoriach biznesowych

Wypróbuj szablon zrównoważonej karty wyników ClickUp, aby rozpocząć. Wykracza on poza cele i miary i obejmuje cele oraz zachęty dla każdej kategorii. Dzięki temu karta wyników jest bardziej szczegółowa niż typowa zrównoważona karta wyników. Szablon jest gotowy do użycia, więc wystarczy wypełnić szczegóły i w mgnieniu oka stworzyć zrównoważoną kartę wyników dla swojej firmy. Jest również w pełni konfigurowalny, co pozwala modyfikować go zgodnie z własnymi potrzebami.

Informacja zwrotna 360 stopni

Metoda informacji zwrotnej 360 stopni jest powszechnie stosowaną strukturą zarządzania wydajnością, doskonałą do zarządzania wydajnością pracowników wyższego szczebla. Polega ona na zbieraniu informacji zwrotnych od przełożonych, podwładnych i współpracowników w celu uzyskania całościowego obrazu wydajności danej osoby.

Uwzględnia również informacje zwrotne dotyczące jakości, a nie tylko ilościowe miary wydajności. Na przykład można zebrać opinie innych osób na temat postrzegania danego pracownika.

Weźmy na przykład dużą agencję marketingu treści, w której każdy menedżer przechodzi ocenę 360 stopni.

Oznaczałoby to, że oprócz bezpośredniego przełożonego, w gronie oceniających mogliby znaleźć się również bezpośredni podwładni, współpracownicy z innych zespołów, z którymi dana osoba regularnie współpracuje, oraz jej główni interesariusze.

W przypadku menedżera ds. obsługi klienta w tej firmie, oprócz przełożonego i własnego zespołu, można uzyskać informacje zwrotne od kierowników zespołu projektowego, zespołu ds. treści i zespołu ds. mediów społecznościowych — osób, z którymi menedżer ds. obsługi klienta regularnie współpracuje. Ponadto informacje zwrotne mogą obejmować opinie kierownika pionu biznesowego i kilku głównych klientów.

Dzięki uwzględnieniu opinii osób, z którymi kierownik ds. klientów ma kontakt na różnych poziomach, informacja zwrotna 360 stopni tworzy bardziej szczegółowy i wyczerpujący obraz wyników i umiejętności miękkich. Ponieważ format informacji zwrotnej zawiera przestrzeń na swobodne odpowiedzi, pomaga zidentyfikować problemy, których bezpośredni przełożony tego pracownika mógł nie zauważyć.

Proces ten obejmuje liczne formularze i ankiety, dlatego warto skorzystać z oprogramowania do oceny 360 stopni, które automatyzuje proces zbierania formularzy.

Budowanie ram zarządzania wydajnością

Stworzenie systemu zarządzania wydajnością w organizacji nie jest łatwe, nawet jeśli korzystasz z jednej z dobrze sprawdzonych struktur. Oto kilka wskazówek i trików, które pomogą Ci stworzyć skuteczną strukturę.

Ustalanie osiągalnych celów i tworzenie zadań

Pierwszym krokiem w procesie zarządzania wydajnością jest ustalenie celów dla pracowników, niezależnie od stosowanych ram.

Jeśli wyznaczysz osiągalne cele, zespoły będą zmotywowane do ich realizacji i uzyskania dobrej oceny wyników. Jednak wyznaczenie nierealistycznych celów może je zdemotywować, ponieważ będą czuły się niezdolne do spełnienia Twoich oczekiwań.

Warto więc wyznaczyć i przekazać jasne i osiągalne cele każdemu członkowi personelu.

Potrzebujesz łatwego sposobu na wyznaczanie celów?

Skorzystaj z szablonu celów SMART ClickUp, aby wyznaczyć swoim pracownikom konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie cele.

Pobierz ten szablon Skorzystaj z szablonu ClickUp SMART Goals w obecnej postaci lub dostosuj go, aby wyznaczyć realistyczne i mierzalne cele dla swoich pracowników oraz podzielić je według priorytetów

Szablon umożliwia również użycie niestandardowych statusów do śledzenia postępów w realizacji każdego celu i sprawdzenia, czy jest on realizowany zgodnie z planem.

Ten szablon listy pomaga również kategoryzować cele i dodawać 12 niestandardowych atrybutów w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji. Oferuje różne widoki, w tym widok arkusza celów SMART, w którym można przeprowadzać burzę mózgów i przechowywać wszystkie swoje pomysły

Wykorzystanie analiz i wskaźników wydajności

Podczas ustalania celów dla pracowników należy przypisać kluczowe wskaźniki wydajności do każdego celu i określić sposób śledzenia różnych wskaźników wydajności.

Wykorzystaj narzędzia zarządzania wydajnością, aby śledzić wydajność pracowników na podstawie kluczowych wskaźników efektywności (KPI) i metryk oraz przygotować dane liczbowe do ocen wydajności.

Rozwiązanie ClickUp Human Resources oferuje niezliczone funkcje, które pomagają zarządzać wydajnością zespołu, w tym śledzenie wskaźników KPI i przeglądanie wyników.

Pobierz ten szablon Śledź wydajność różnych działów za pomocą szablonu do śledzenia KPI firmy ClickUp

Szablon ClickUp do śledzenia KPI w zarządzaniu wydajnością jest na przykład idealny do śledzenia KPI pracowników. Umożliwia on tworzenie list i kategoryzowanie różnych KPI według działów i statusu. Pomaga to śledzić wydajność na poziomie działu.

Skorzystaj z widoku OKR działu, aby dostosować cele indywidualne i zespołowe do ogólnych celów organizacji, oraz z widoku postępów, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

Nacisk na ciągłą informację zwrotną i regularne kontakty

Zarządzanie wydajnością jest dwukierunkowym, ciągłym procesem. Po wstępnym ustaleniu celów należy śledzić wydajność pracowników i informować ich o postępach.

Śledzenie wskaźników KPI i korzystanie z narzędzi analitycznych, o których wspomniano wcześniej, pomoże Ci zapewnić pracownikom dokładne informacje, które pozwolą im poprawić wyniki.

Pamiętaj, aby stosować ustrukturyzowane podejście do oceny wyników. Pomocny może być szablon oceny wyników ClickUp.

Pobierz ten szablon Sporządź listę kluczowych punktów do omówienia podczas każdej sesji oceny wyników i zanotuj informacje zwrotne, które chcesz przekazać, korzystając z szablonu oceny wyników ClickUp

Wykorzystaj go do ustalenia planu i sporządzenia listy kluczowych punktów do omówienia podczas indywidualnych sesji oceny wyników. Dzięki temu nie zboczysz z tematu i dyskusja będzie miała konkretny charakter.

Następnie możesz przekształcić punkty działania w zadania w ClickUp i włączyć je do swojego cyklu pracy.

ClickUp oferuje również kilka innych szablonów do oceny wyników. Dostosuj je do swoich potrzeb i dodaj lub usuń sekcje w zależności od wymagań.

Alternatywnie, użyj ClickUp Brain, aby szybko generować oceny wydajności pracowników.

Generator ocen wydajności ClickUp to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które pozwala wprowadzić dane pracowników i generuje szczegółową ocenę wydajności poprzez analizę wszystkich danych w platformie ClickUp. Wykorzystuje uczenie maszynowe, aby zapewnić spójność i dokładność ocen.

Jeśli pracownik nie osiąga dobrych wyników, rozważ objęcie go planem poprawy wydajności (PIP) i daj mu szansę na poprawę. Skorzystaj z gotowych szablonów PIP, które ułatwią ten proces.

Na koniec należy zbierać opinie pracowników i wykorzystywać je do analizy procesów w celu ciągłego doskonalenia ram zarządzania wydajnością.

Wykorzystaj narzędzia do zbierania opinii pracowników, aby udostępniać ankiety i zbierać opinie na temat procesu zarządzania wydajnością. Widok formularza ClickUp doskonale nadaje się do tego celu, ponieważ umożliwia tworzenie unikalnych formularzy do zbierania opinii zgodnie z własnymi wymaganiami.

Z łatwością dostosowuj formularze za pomocą interfejsu "przeciągnij i upuść" ClickUp

Znaczenie i korzyści wynikające z ram zarządzania wydajnością

Do tej pory omówiliśmy kluczowe elementy ram zarządzania wydajnością, rodzaje ram oraz wskazówki dotyczące ich tworzenia. Ale dlaczego w ogóle są one potrzebne? Czy naprawdę warto włożyć w to tyle wysiłku?

Krótka odpowiedź brzmi: tak. Jest to warte wysiłku i bardzo korzystne dla każdej organizacji.

Zapoznaj się z różnymi korzyściami, aby zrozumieć, dlaczego potrzebujesz ustrukturyzowanych ram zamiast tradycyjnego procesu oceny wyników.

Zwiększona wydajność i motywacja

Ramy zarządzania wydajnością tworzą ustrukturyzowany proces ustalania celów, zarządzania wydajnością pracowników i przekazywania informacji zwrotnych.

Kiedy wyznaczasz konkretne cele dla swoich pracowników, mają oni coś, do czego mogą dążyć i co mogą osiągnąć. Oczywiście musisz zaoferować im zachęty do osiągnięcia lub przekroczenia celów, takie jak premia lub awans.

Mając jasno określone cele, pracownicy będą bardziej zmotywowani do dobrej pracy, osiągania celów i zdobywania premii.

Lepsza komunikacja i praca zespołowa

Niezależnie od wybranych ram zarządzania wydajnością, należy regularnie kontaktować się z zespołem, aby informować go o postępach. Jest to kluczowy element każdej struktury.

Regularna komunikacja pomaga wszystkim pozostać na bieżąco i zapewnia, że nie ma rozbieżności w oczekiwaniach.

Kiedy Ty i Twój zespół uzgodnicie, jak zespół ma osiągać wyniki i co należy osiągnąć, wszyscy będą współpracować, aby osiągnąć cele zespołu.

Zwiększona retencja pracowników i zmniejszona rotacja

Dobre ramy zarządzania wydajnością pomagają poprawić komunikację z zespołem i zapewnić przejrzystość wyników pracowników.

Ta przejrzystość gwarantuje, że pracownicy dokładnie wiedzą, jak wygląda ich wydajność i jakich premii lub zachęt mogą się spodziewać na koniec roku.

Pomaga to utrzymać zaangażowanie pracowników osiągających najlepsze wyniki, ponieważ wiedzą, że ich wyniki zostaną docenione i nagrodzone.

Pozwala to również uniknąć sytuacji, w której pracownicy uważają, że osiągnęli dobre wyniki w ciągu roku, ale podczas corocznej oceny okazuje się, że tak nie jest. Takie rozbieżności oczekiwań powodują niezadowolenie i często skłaniają pracowników do odejścia z organizacji.

Pokonywanie przeszkód we wdrażaniu ram zarządzania wydajnością

Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci przewidzieć i pokonać typowe wyzwania, które mogą pojawić się podczas wdrażania ram zarządzania wydajnością.

Planowanie na wypadek niepowodzeń i wyciąganie wniosków z informacji zwrotnych

Projektując ramy zarządzania wydajnością, nie oczekuj, że wszystko będzie idealne za pierwszym razem. Bądź przygotowany na potencjalne wyzwania i niepowodzenia oraz odpowiednio sobie z nimi radź.

Wyciągaj wnioski z każdej porażki i ulepszaj proces. Poproś swój zespół o sugestie dotyczące optymalizacji ram.

Organizuj regularne sesje burzy mózgów za pomocą ClickUp Meetings i udoskonalaj swoje ramy tak często, jak to konieczne.

Dzięki kilku iteracjom można usunąć wszystkie niedociągnięcia i uzyskać płynny proces.

Nawet wtedy bądź otwarty na informacje zwrotne i dąż do ciągłego doskonalenia.

Szkolenia i zaangażowanie pracowników dla sprawnego wdrożenia

Wdrożenie nowych ram zarządzania wydajnością może być trudnym zadaniem, jeśli chodzi o zaangażowanie pracowników. Wiele osób woli unikać zmian, zwłaszcza tych, które mogą negatywnie wpłynąć na ich premie roczne.

Będziesz potrzebować dobrego oprogramowania do angażowania pracowników oraz skutecznych programów szkoleniowych, aby poinformować i edukować swoich pracowników, dlaczego jest to dobra zmiana. Wyjaśnij korzyści płynące z wdrożenia ram zarządzania wydajnością oraz w jaki sposób pomagają one osiągać cele organizacyjne w bardziej efektywny sposób.

Przeprowadź szkolenia, aby poinformować pracowników o tym, jak będą wyglądały dalsze działania. Poinformuj, jak często będą odbywały się sesje oceny wyników i czego mogą oczekiwać od takich sesji.

Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z dokumentów ClickUp, które można udostępniać, aby stworzyć scentralizowaną bazę wiedzy dla pracowników i pomóc im w zrozumieniu ram zarządzania wydajnością pracowników oraz ich wpływu.

Pobierz ten szablon Stwórz program szkoleniowy, aby poinformować pracowników o tym, jak działa ramy zarządzania wydajnością, korzystając z szablonu planu wdrożenia szkolenia ClickUp

Dostosuj i wykorzystaj szablon planu wdrożenia szkolenia ClickUp, aby przeprowadzić zaplanowane sesje szkoleniowe. Pozwala on stworzyć szczegółowy plan szkolenia z opcją kategoryzowania sesji według stopnia złożoności, np. podstawowe i zaawansowane.

Możesz użyć widoku Harmonogram, aby zaplanować harmonogram każdego szkolenia. Aktualizuj zadania na bieżąco, aby informować zainteresowane strony.

Struktura zarządzania wydajnością za pomocą ClickUp

Struktury zarządzania wydajnością organizują i porządkują procesy ustalania celów, śledzenia wydajności pracowników i przeglądów w jednym zintegrowanym systemie.

Struktury te pomagają skutecznie zarządzać wydajnością pracowników i zachować pełną przejrzystość. Poprawia to zaangażowanie pracowników, motywację, a ostatecznie także ich retencję.

Dobre oprogramowanie do zarządzania wydajnością, takie jak ClickUp, może pomóc Ci we wszystkich aspektach procesu. Każde zadanie będzie bardziej wydajne, od ustawienia celów po zbieranie opinii pracowników. Usprawnia nawet proces tworzenia ram, zapewniając liczne szablony, które pomogą Ci rozpocząć pracę.

Na co więc czekasz? Zarejestruj się w ClickUp za darmo i wypróbuj jego funkcje.

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Jakie jest pięć rodzajów zarządzania wydajnością?

Chociaż istnieje wiele ram zarządzania wydajnością, pięć poniższych należy do najpopularniejszych:

OKR lub cele i kluczowe wyniki

MBO lub zarządzanie przez cele

Systemy oparte na przeglądach kadr

Zrównoważona karta wyników

informacja zwrotna 360 stopni

2. Jakie jest 5 procesów zarządzania wydajnością?

Pięć kluczowych procesów zarządzania wydajnością obejmuje ustalanie celów, pomiar wydajności, informacje zwrotne i szkolenia, okresowe przeglądy oraz nagrody i uznanie. Niezależnie od ram zarządzania wydajnością pracowników, procesy te muszą być realizowane w jakiejś formie.

3. Jakie są trzy filary cyklu zarządzania wydajnością?

Trzy filary cyklu zarządzania wydajnością to ustawienie celów, regularne przekazywanie informacji zwrotnych oraz przeprowadzanie okresowych, ustrukturyzowanych przeglądów.

Cykl rozpoczyna się od ustalenia realistycznych celów dla pracowników. Na tym etapie określa się również sposób pomiaru wydajności pracowników w odniesieniu do tych celów oraz wskaźniki, które będą śledzone.

Drugi etap obejmuje mierzenie wyników, ciągłe przekazywanie informacji zwrotnych i coaching pracowników w zakresie poprawy wyników.

Trzeci etap obejmuje okresowe przeglądy w celu oceny wyników pracowników i oferowania im zachęt odpowiadających tym wynikom.