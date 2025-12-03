10 alternatyw dla Raycast do integracji aplikacji w [roku]

Wydajność wzrasta, gdy nie musisz zarządzać niekończącą się liczbą zakładek podczas wykonywania codziennych zadań. Dlatego właśnie istnieją narzędzia takie jak Raycast. Pozwalają one przeszukiwać podłączone aplikacje, przeprowadzać automatyzację zadań i sterować komputerem Mac za pomocą zaledwie kilku naciśnięć klawiszy.

Dzięki nowoczesnemu interfejsowi i intuicyjnej wyszukiwarce Raycast ułatwia użytkownikom zarządzanie cyklem pracy.

Jednak ponieważ jest to aplikacja dostępna wyłącznie dla systemu macOS i oparta na funkcjach chmurowych, może nie odpowiadać wszystkim użytkownikom. Ponadto niektórzy użytkownicy uważają, że rosnąca lista funkcji jest nieco przytłaczająca, biorąc pod uwagę, że aplikacja ma być minimalistyczna i szybka.

Jakie masz opcje, jeśli chcesz poznać alternatywy dla Raycast?

Przyjrzyjmy się najlepszym narzędziom, które warto wypróbować.

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla Raycast?

Dzięki Raycast możesz szybko uzyskać dostęp do plików i aplikacji na komputerze Mac oraz sterować wieloma innymi funkcjami systemu za pomocą skrótów klawiaturowych.

Jest szybki i można go dostosować do własnych potrzeb, ale zajmuje dużo pamięci i działa wolno na komputerach Mac o niższej specyfikacji. Co więcej, może nie być idealnym rozwiązaniem dla zaawansowanych użytkowników, którzy potrzebują pomocy w konkretnych zadaniach, takich jak transkrypcja notatek ze spotkań, automatyzacja cykli pracy, śledzenie czasu, podsumowywanie rozmów itp.

Oto kilka funkcji, które warto wziąć pod uwagę, szukając alternatywy:

Wydajność: Wybierz narzędzie, które reaguje natychmiastowo, gdy szukasz plików, informacji, wiadomości, notatek itp. w całym obszarze roboczym.

Automatyzacja cyklu pracy: poszukaj narzędzia, które pozwala zautomatyzować powtarzalne czynności i projektować przepływy pracy z wykorzystaniem wyzwalaczy opartych na regułach.

Dostępność na wielu platformach: wybierz narzędzia, które działają również w systemach Windows lub Linux, zwłaszcza jeśli w pracy korzystasz z różnych urządzeń.

Scentralizowane zarządzanie pracą: wybierz narzędzie, które gromadzi zadania, dokumenty, harmonogramy, pulpity nawigacyjne i komunikację w jednym miejscu, dzięki czemu Twoja praca będzie uporządkowana i szybka.

8 alternatyw dla Raycast w skrócie

Oto przegląd najlepszych alternatyw dla Raycast i ich porównanie:

Nazwa narzędzia Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp ClickUp Brain, wyszukiwanie korporacyjne, zarządzanie wiedzą, AI Notetaker, konwersja zadań w czasie rzeczywistym Enterprise, średnie firmy, małe firmy, freelancerzy Free Forever; niestandardowe dostosowanie dla przedsiębiorstw Alfred Historia schowka, fragmenty i rozszerzenia tekstu, nawigacja po plikach i szybkie działania, niestandardowe automatyzacje za pomocą Powerpack. Użytkownicy systemu macOS, freelancerzy, programiści, entuzjaści wydajności Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 37 USD/użytkownika (Powerpack). Glean Wyszukiwanie uniwersalne, asystent AI, wykres wiedzy, SSO i kontrola dostępu oparta na rolach Enterprise, duże Teams zarządzające wieloma aplikacjami SaaS Niestandardowe ceny Mem AI Organizacja notatek oparta na AI, transkrypcja w trybie głosowym, automatycznie połączone pomysły, rekomendacje kontekstowe. Freelancerzy, kreatywni profesjonaliści, pracownicy umysłowi Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 12 USD/użytkownik/miesiąc. Microsoft Copilot Dogłębne badania, współpraca grupowa, działania kontekstowe, integracja z aplikacjami Microsoft 365. Enterprise, profesjonaliści biznesowi, użytkownicy Microsoft 365 Plany płatne zaczynają się od 8,20 USD/użytkownik/miesiąc. Rewind AI Nagrywanie ekranu i dźwięku, prywatność lokalnej pamięci, podsumowania AI, natychmiastowe przywoływanie Użytkownicy systemu macOS, pracownicy umysłowi, naukowcy Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 29 USD/użytkownik/miesiąc. Notion AI Agent AI, wyszukiwanie korporacyjne, automatyzacja baz danych, analiza plików PDF Małe i średnie zespoły, kierownicy projektów, twórcy zawartości Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 12 USD/użytkownik/miesiąc. Coveo Wyszukiwanie i rekomendacje oparte na AI, generatywne odpowiedzi kontekstowe, pulpity analityczne, bezpieczeństwo Enterprise. Enterprise, zespoły obsługi klienta, platformy e-commerce Niestandardowe ceny

Najlepsze alternatywy dla Raycast

Wydajność wygląda inaczej dla każdego, a znalezienie odpowiedniego narzędzia może mieć ogromne znaczenie. Oto zestawienie najlepszych alternatyw dla Raycast, zaprojektowanych z myślą o różnych cyklach pracy.

1. ClickUp (najlepszy asystent AI do wszystkich zadań)

Znajdź dokładnie to, czego potrzebujesz, dzięki funkcji ClickUp Connected Search, która obejmuje wszystkie Twoje narzędzia.

Nie zawsze to obciążenie pracą spowalnia Twoje działania. Czasami przyczyną jest ciągłe przełączanie się między wieloma narzędziami w celu przeprowadzenia lokalizacji jednej aplikacji, rozmowy, pliku lub informacji. Zjawisko to znane jest również jako rozproszenie pracy.

To właśnie ukryty czynnik obniżający wydajność, który większość programów uruchamiających aplikacje, takich jak Raycast, próbuje naprawić, ułatwiając wyszukiwanie i otwieranie aplikacji. Jednak podczas gdy Raycast pomaga szybko znaleźć i uruchomić aplikacje lub pliki, ClickUp, aplikacja do wszystkiego, co związane z pracą, idzie o krok dalej, pomagając szybciej myśleć, działać i wykonywać czynności.

Na początek, funkcja Connected Search w ClickUp gromadzi wszystkie dane dotyczące pracy w jednej przestrzeni z możliwością wyszukiwania. Przekształca rozproszone informacje z różnych narzędzi (w tym Drive, Notion, Slack, Gmail i innych) w jedno źródło informacji, które można przeszukiwać i do którego można uzyskać dostęp w ciągu kilku sekund.

W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi wyszukiwania opartych na słowach kluczowych, rozumie język naturalny, interpretuje pytania i zwraca wyniki w pełnym kontekście. A ponieważ ClickUp często indeksuje zawartość, Twoje wyszukiwania odzwierciedlają najnowszy stan Twojego obszaru roboczego.

Jeśli połączone wyszukiwanie pomaga Ci znaleźć to, czego potrzebujesz, ClickUp Brain pomaga Ci to zrozumieć. Jest to wbudowany kontekstowy asystent AI , który łączy Twoje zadania, dokumenty, czaty i pulpity nawigacyjne.

Spraw, aby każdy zapis spotkania był przeszukiwalny dzięki ClickUp Brain.

Możesz zadawać pytania prostym językiem, uzyskać szybkie podsumowania aktualizacji projektu, zidentyfikować przeszkody, podsumować postępy, wyodrębnić działania do wykonania z protokołów spotkań lub sprawdzić, jakie jest następne zadanie o wysokim priorytecie na Twojej liście.

Na przykład, przygotowując się do cotygodniowego przeglądu sprintu, musisz wiedzieć, jakie są zależności i przeszkody. Zamiast przewijać wiele list zadań lub wątków wiadomości, możesz po prostu zapytać „Co blokuje sprint w tym tygodniu?” i uzyskać natychmiastową, bogatą w kontekst odpowiedź.

Zadawaj pytania, uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi i uprość pracę dzięki ClickUp Brain.

Oto jak możesz wykorzystać AI w ClickUp jako osobistego asystenta, aby uniknąć ciągłego przełączania się między zadaniami i odzyskać koncentrację ⬇️

⏩ Zalety ClickUp: ClickUp Brain MAX, aplikacja AI na komputery stacjonarne, zastępuje wszystkie inne narzędzia AI, z których korzystasz. Działa płynnie wraz z codziennym cyklem pracy, pomagając Ci pracować szybciej. Oto, w jaki sposób zwiększa to Twoją wydajność: Kontekstowa AI: Rozumie pełny kontekst Twoich zadań, dokumentów, czatów i aplikacji, dzięki czemu Twoje podpowiedzi otrzymują inteligentniejsze i dokładniejsze odpowiedzi.

Talk-to-Text: umożliwia naturalne dyktowanie zadań, notatek lub komend bez konieczności pisania na klawiaturze.

Wiele modeli AI: działa na GPT‑4o, Claude, Gemini i innych modelach AI, w zależności od rodzaju zadania lub potrzebnego wyniku.

Jeśli Twój zespół spędza czas na poszukiwaniu briefów klientów, aktualizacji projektów lub ważnych notatek ze spotkań w wielu aplikacjach, może to łatwo spowodować utratę wielu godzin wydajności każdego tygodnia.

ClickUp Knowledge Management rozwiązuje ten problem, konsolidując całą wiedzę Twojego zespołu w jednym, zorganizowanym hubie. Możesz importować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i inne zasoby, przekształcać je w edytowalne wiki z szablonami, bogatym formatowaniem, współpracą w czasie rzeczywistym, historią wersji i zaawansowanymi uprawnieniami.

Skorzystaj z ClickUp Brain w ramach ClickUp Knowledge Management, aby uzyskać natychmiastowe odpowiedzi z całego obszaru roboczego.

Ponadto funkcja ClickUp Automations zapewnia aktualność wszystkich danych bez konieczności ręcznego wysiłku. Możesz automatycznie aktualizować dokumenty, gdy zmienia się status powiązanych zadań, powiadamiać członków zespołu o zmianach w dokumentach procesowych lub uruchamiać przeglądy po dodaniu nowych artykułów.

Dzięki temu Twoja dokumentacja ewoluuje wraz z projektami, a Twój zespół zawsze pracuje w oparciu o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje.

Zautomatyzuj powtarzalne zadania dzięki ClickUp Automations

Najlepsze funkcje ClickUp

Twórz, organizuj i udostępniaj wewnętrzną wiedzę dokładnie tam, gdzie odbywa się praca, dzięki ClickUp Docs.

Zautomatyzuj powtarzalne zadania, takie jak aktualizowanie zadań lub sporządzanie podsumowań, i usprawnij cykl pracy dzięki gotowym lub niestandardowym agentom ClickUp.

Skorzystaj z połączenia ClickUp , aby połączyć ClickUp z narzędziami do pracy, takimi jak Slack, Google Drive lub Outlook, i zgromadzić wszystkie dane dotyczące pracy w jednym miejscu.

Śledź historię wersji dokumentów i zarządzaj uprawnieniami użytkowników, aby zapewnić porządek i bezpieczeństwo wiedzy Twojego zespołu.

Ograniczenia ClickUp

Szeroki zakres funkcji może być przytłaczający dla początkujących użytkowników.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 600 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp w praktyce?

Użytkownik G2 mówi:

Nowy Brain MAX znacznie poprawił moją wydajność. Możliwość korzystania z wielu modeli AI, w tym zaawansowanych modeli wnioskowania, za przystępną cenę ułatwia scentralizowanie wszystkiego w jednej platformie. Funkcje takie jak zamiana głosu na tekst, automatyzacja zadań i integracja z innymi aplikacjami sprawiają, że cykl pracy jest znacznie płynniejszy i inteligentniejszy.

Nowy Brain MAX znacznie poprawił moją wydajność. Możliwość korzystania z wielu modeli AI, w tym zaawansowanych modeli wnioskowania, za przystępną cenę ułatwia scentralizowanie wszystkiego w jednej platformie. Funkcje takie jak zamiana głosu na tekst, automatyzacja zadań i integracja z innymi aplikacjami sprawiają, że cykl pracy jest znacznie płynniejszy i inteligentniejszy.

2. Alfred (najlepszy program zwiększający wydajność dla użytkowników komputerów Mac)

za pośrednictwem Alfred

Alfred jest popularną alternatywą dla Raycast dla wielu osób, zwłaszcza że oferuje większą szybkość i bardziej zaawansowane możliwości dostosowywania. Obejmuje wszystkie standardowe funkcje, których można oczekiwać od programu uruchamiającego aplikacje: szybki dostęp do plików i kontaktów, wyszukiwanie w Internecie, kalkulator, komendy systemowe i wiele innych.

Jeśli chcesz wyjść poza te wbudowane narzędzia, możesz przejść na funkcje i cykle pracy Alfred’s Powerpack. Pozwala to projektować niestandardowe automatyzacje połączone z aplikacjami, stronami internetowymi i skryptami lub tworzyć wieloetapowe procesy wyzwalane za pomocą skrótów klawiszowych i kombinacji klawiszy.

Dzięki bogatym widokom cyklu pracy, podglądowi plików i szybkim działaniom dla wszystkiego, od wiadomości e-mail po obrazy, Alfred oferuje płynny sposób kontrolowania działania komputera Mac.

Najlepsze funkcje Alfreda

Zapisuj tekst, obrazy i ścieżki plików w historii schowka, aby móc szybko je ponownie wykorzystać.

Twórz i udostępniaj kolekcje fragmentów często używanych tekstów z dynamicznymi polami.

Przeglądaj pliki za pomocą klawiatury, wyświetlaj ich podgląd i wykonuj szybkie działania.

Wykonuj czynności związane z plikami i kontaktami, zarządzaj odtwarzaczem muzyki i wysyłaj komendy systemowe na swoim MacBooku.

Ograniczenia Alfreda

Platforma czasami ma trudności z lokalizacją plików ukrytych w wielu folderach.

Zaawansowane funkcje są dostępne po zakupie pakietu Powerpack.

Ceny Alfred

Free

Alfred Powerpack Licencja pojedyncza: 34 EUR/użytkownik (około 37 USD/użytkownik)

Alfred Powerpack Mega Supporter: 59 € za użytkownika (około 64 $ za użytkownika)

Oceny i recenzje Alfred

G2: 4,5/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Alfredzie mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Alfred to zdecydowanie najłatwiejszy w obsłudze program do uruchamiania aplikacji, z jakim kiedykolwiek miałem do czynienia. Jest to również świetne narzędzie do wyszukiwania zarówno lokalnych dokumentów i elementów, jak i szybkiego wyszukiwania w Internecie. Wyłączyłem Spotlight na moim komputerze Mac i nigdy tego nie żałowałem. Nie wspominając nawet o zaawansowanych lub premium funkcjach.

Alfred to zdecydowanie najłatwiejszy w obsłudze program do uruchamiania aplikacji, z jakim kiedykolwiek miałem do czynienia. Jest to również świetne narzędzie do wyszukiwania zarówno lokalnych dokumentów i elementów, jak i szybkiego wyszukiwania w Internecie. Wyłączyłem Spotlight na moim komputerze Mac i nigdy tego nie żałowałem. Nie wspominając nawet o zaawansowanych lub premium funkcjach.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: ClickUp pozwala zautomatyzować dzień pracy dzięki agentom AI bez kodowania. Dzięki agentom AI możesz natychmiast pobierać aktualizacje projektów, automatyzować powtarzalne zadania, a nawet uzyskać wgląd w wyniki swoich działań — na przykład śledzić skuteczność kampanii lub podsumowywać zakończone zadania. Oznacza to mniej ręcznego wyszukiwania, szybszą automatyzację zadań i mądrzejsze podejmowanie decyzji — wszystko w jednym miejscu. Oto kilka przykładów tego, co można zrobić za pomocą tych agentów: Natychmiast uzyskaj odpowiedzi na pytania typu „Jakie zadania są zaległe w tym tygodniu?” lub „Podsumuj najnowsze aktualizacje projektu”.

Automatycznie twórz, aktualizuj lub przenoś zadania na podstawie wyzwalaczy (np. gdy zadanie zostanie oznaczone jako „Gotowe”, przypisz je kolejnemu członkowi zespołu).

Publikuj komentarze lub wysyłaj wiadomości na kanałach czatu, gdy spełnione są określone warunki.

Generuj codzienne lub cotygodniowe raporty dotyczące postępów zespołu lub stanu projektu.

Uruchamiaj niestandardowe cykle pracy, które dostosowują się do zmian w Twoim obszarze roboczym. Dowiedz się, jak stworzyć swojego pierwszego agenta AI w ClickUp:

3. Glean (najlepsze narzędzie wyszukiwania dla przedsiębiorstw, zapewniające ujednoliconą wiedzę w miejscu pracy)

za pośrednictwem Glean

Glean to oparta na AI platforma wyszukiwania dla przedsiębiorstw, która łączy dane, rozmowy i dokumenty Twojej organizacji w jednym miejscu. Doskonale rozumie specyficzny język Twojej firmy, ponieważ wykorzystuje semantyczne rozumienie zapytań w języku naturalnym zamiast dopasowywania słów kluczowych.

Glean Knowledge Graph tworzy dynamiczną mapę wiedzy i pokazuje, w jaki sposób aplikacje i dane są połączone w Twoim obszarze roboczym. Możesz dowiedzieć się nie tylko, gdzie coś jest przechowywane, ale także w jaki sposób łączy się to z Twoją bieżącą pracą i kto jest w to zaangażowany.

Platforma tworzy połączenie z ponad 100 aplikacjami SaaS, w tym Slack, Jira, Salesforce i Google Drive, dzięki czemu możesz natychmiast znaleźć informacje, niezależnie od ich lokalizacji.

Ponieważ Glean zapewnia szyfrowanie danych, pojedyncze logowanie (SSO) i kontrolę dostępu opartą na rolach, jest to dobra opcja dla dużych przedsiębiorstw i organizacji, które priorytetowo traktują bezpieczeństwo i zgodność z przepisami.

Poznaj najlepsze funkcje

Wyszukuj informacje we wszystkich połączonych aplikacjach Enterprise z poziomu jednego interfejsu i uzyskaj dokładne odpowiedzi.

Zautomatyzuj zadania i generuj zawartość w sposób konwersacyjny, tworząc własnego asystenta AI.

Twórz i używaj krótkich, łatwych do zapamiętania linków (Go Links), aby szybko uzyskać dostęp do ważnych linków, dokumentów i narzędzi.

Natychmiastowe generowanie wniosków, wykresów i diagramów na podstawie danych

Limits of Glean

Wyniki wyszukiwania są obszerne i mogą być nieco przytłaczające, ponieważ platforma nie posiada zaawansowanych funkcji filtrowania i sortowania.

Ceny Glean

Niestandardowe ceny

Zbieraj oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Glean w praktyce?

Użytkownik G2 mówi:

Glean zaoszczędził mi niezliczone godziny spędzone na przeszukiwaniu naszych wewnętrznych systemów w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie lub konkretnego zasobu. Funkcja wyszukiwania jest zawsze trafna i pomaga mi odkrywać rzeczy, których nigdy nie znalazłbym bez Glean. Korzystam z Glean kilka razy dziennie i nigdy nie miałem z nim żadnych problemów technicznych. To najlepsza inwestycja, jaką kiedykolwiek poczyniła nasza firma!

Glean zaoszczędził mi niezliczone godziny spędzone na przeszukiwaniu naszych wewnętrznych systemów w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie lub konkretnego zasobu. Funkcja wyszukiwania jest zawsze trafna i pomaga mi odkrywać rzeczy, których nigdy nie znalazłbym bez Glean. Korzystam z Glean kilka razy dziennie i nigdy nie miałem z nim żadnych problemów technicznych. To najlepsza inwestycja, jaką kiedykolwiek poczyniła nasza firma!

4. Mem AI (najlepsza aplikacja do robienia notatek oparta na AI, ułatwiająca organizację)

za pośrednictwem Mem AI

Jeśli jesteś osobą, która robi dużo notatek, ale nie ma czasu na porządkowanie ich za pomocą folderów i etykiet, Mem AI zrobi to za Ciebie. Jest to oparte na sztucznej inteligencji narzędzie do robienia notatek i zarządzania wiedzą, które automatycznie rejestruje, łączy i porządkuje Twoje pomysły.

Narzędzie wykorzystuje etykiety i dwukierunkowe linki, aby zrozumieć sposób myślenia użytkownika i połączyć połączone informacje. Możesz dodawać pomysły, linki, notatki ze spotkań lub pliki, a AI automatycznie uporządkuje wszystko w tle.

Dzięki trybowi głosowemu możesz nagrywać rozmowy i natychmiast przekształcać je w przejrzyste, uporządkowane notatki. Za każdym razem, gdy tworzysz lub otwierasz notatkę, Heads Up automatycznie wyświetla powiązane tematy, rozmowy, pomysły i kontekst na pasku bocznym.

Najlepsze funkcje Mem AI

Twórz spójne struktury notatek ze spotkań, dzienników lub zarysów projektów dzięki gotowym szablonom.

Przeciągnij i upuść obrazy oraz pliki do notatek, aby dodać kontekst.

Opisz, czego szukasz, i znajdź odpowiednie notatki, nawet bez dokładnych słów kluczowych.

Zapisz dowolną stronę internetową jednym kliknięciem dzięki rozszerzeniu Mem Chrome Extension.

Limity sztucznej inteligencji Mem

Aplikacja koncentruje się bardziej na funkcjach AI, zaniedbując podstawową użyteczność i podstawową funkcjonalność.

Ceny Mem AI

Free

Mem Pro: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Mem Teams: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Mem AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Mem AI w praktyce?

Użytkownik Reddit pisze:

Mem jest znacznie łatwiejszy w obsłudze dzięki swojej prostocie. Jeśli jednak zależy Ci na większej elastyczności – co wiąże się z bardziej stromą krzywą uczenia się i koniecznością wprowadzenia większej ilości danych – warto rozważyć inną aplikację.

Mem jest znacznie łatwiejszy w obsłudze dzięki swojej prostocie. Jeśli jednak zależy Ci na większej elastyczności – co wiąże się z bardziej stromą krzywą uczenia się i koniecznością wprowadzenia większej ilości danych – warto rozważyć inną aplikację.

5. Microsoft Copilot (najlepszy towarzysz AI dla użytkowników Microsoft 365)

za pośrednictwem Microsoft Copilot

Copilot to niezawodna alternatywa dla Raycast, zaprojektowana dla zespołów pracujących w ekosystemie Microsoft 365. Dzięki podpowiedziom w języku naturalnym możesz poprosić narzędzie o podsumowanie długich wątków w Outlooku, utworzenie wykresów w Excelu, podsumowanie spotkań wraz z kluczowymi punktami i działaniami w Teams oraz przekształcenie notatek w gotowe do prezentacji slajdy i prezentacje w PowerPoint.

Narzędzie to buduje kontekst w miarę upływu czasu, dzięki czemu z każdą sesją otrzymujesz bardziej spersonalizowane i dostosowane do kontekstu odpowiedzi. Dodatkowo, dzięki Copilot Actions, możesz zautomatyzować powtarzające się zadania, takie jak proszenie zespołu o aktualizacje pod koniec dnia lub podsumowywanie codziennych spotkań.

Najlepsze funkcje Microsoft Copilot

Przeprowadzaj dogłębne, złożone badania w sposób wydajny i oszczędzaj czas, korzystając z trybu Deep Research .

Współpracuj z maksymalnie 32 osobami, przeprowadzając udostępnianie projektów, dyskusji i rozmów za pomocą grup .

Uporządkuj swoje myśli, pomysły i dokumenty w uporządkowane, łatwe w nawigacji strony.

Limity Microsoft Copilot

Nie jest on zawarty w żadnym pakiecie Microsoft Office, więc należy go zakupić osobno, a miesięczne opłaty są bardzo wysokie, aby mała firma mogła sobie na niego pozwolić.

Ceny Microsoft Copilot

Indywidualne Microsoft 365 Personal: 9,99 USD/miesiąc na użytkownika Microsoft 365 Family: 12,99 USD/miesiąc Microsoft 365 Premium: 19,99 USD/miesiąc

Enterprise Plan/Business Plan Microsoft 365 Copilot Chat: dostępny bez dodatkowych kosztów dla wszystkich użytkowników kont Microsoft Entra z odpowiednią subskrypcją Microsoft 365 Microsoft 365 Copilot Business: 21 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie) Microsoft 365 Copilot : 30 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Copilot Studio Płać na bieżąco (płać tylko za to, z czego korzystasz) Twórz własnych agentów: 198 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Microsoft Copilot

G2: 4,6/5 (ponad 5500 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 13 000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Microsoft Copilot w praktyce?

Użytkownik Capterra mówi:

Uwielbiam Microsoft Copilot, ponieważ jest intuicyjny, świeży i nowy! Wystarczy proste wyszukiwanie, aby Copilot pojawił się i pomógł w badaniach lub przypadkowych poszukiwaniach. Copilot jest wygodny i przyjazny. Funkcja Think Deeper jest niesamowita, ponieważ wykorzystuje emocjonalne i duchowe możliwości wyszukiwania.

Uwielbiam Microsoft Copilot, ponieważ jest intuicyjny, świeży i nowy! Wystarczy proste wyszukiwanie, aby Copilot pojawił się i pomógł w badaniach lub przypadkowych poszukiwaniach. Copilot jest wygodny i przyjazny. Funkcja Think Deeper jest niesamowita, ponieważ wykorzystuje emocjonalne i duchowe możliwości wyszukiwania.

6. Rewind AI (najlepsze narzędzie AI do zapamiętywania wszystkiego, co widziałeś lub słyszałeś)

za pośrednictwem Rewind AI

Podczas gdy Raycast pomaga uruchamiać aplikacje i przeprowadzać automatyzację zadań za pomocą szybkich komend, Rewind AI stosuje inne podejście.

Po zainstalowaniu narzędzie działa cicho w tle, automatycznie przechwytując i rejestrując aktywność na ekranie oraz rozmowy. Dzięki temu możesz wyszukiwać i odtwarzać wszystko, co widziałeś lub słyszałeś, niemal jak przewijając swoje cyfrowe życie.

Na przykład, jeśli chcesz przypomnieć sobie rozmowę, stronę internetową lub fragment tekstu, który widziałeś wcześniej, po prostu wpisz to, co pamiętasz, używając prostych słów. Rewind AI natychmiast wyświetli dokładny moment, w którym to się wydarzyło.

Zaprojektowany z myślą o prywatności, przechowuje wszystkie dane lokalnie na urządzeniu i zapewnia pełną kontrolę nad tym, co jest przechwytywane. Otrzymujesz również asystenta AI, który podsumowuje Twoją codzienną aktywność, generuje notatki ze spotkań i tworzy projekty e-maili bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności.

Najlepsze funkcje Rewind AI

Automatycznie twórz kopie zapasowe wszystkich nagrań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych i dostęp do nich w dowolnym momencie.

Wyklucz określone aplikacje z nagrywania, wstrzymaj nagrywanie w dowolnym momencie lub usuń fragmenty, których nie chcesz zapisywać.

Generuj podsumowania spotkań wirtualnych i osobistych na poziomie ludzkim bez zapraszania bota.

Limits of Rewind AI

Generowane przez nią podsumowania mogą być niedokładne, ponieważ często zawierają informacje, które nie mają żadnego związku z zamierzonym tematem.

Ceny Rewind AI/AI

Free

Rewind Pro: 29 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Rewind AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Rewind AI w praktyce?

Użytkownik G2 mówi:

Kiedy chcesz przypomnieć sobie coś, co przeczytałeś w Internecie, możesz wrócić i zapytać Rewind. To jak wehikuł czasu dla przeglądarki.

Kiedy chcesz przypomnieć sobie coś, co przeczytałeś w Internecie, możesz wrócić i zapytać Rewind. To jak wehikuł czasu dla przeglądarki.

7. Notion AI (najlepsze środowisko pracy AI do uporządkowanej wiedzy i współpracy)

za pośrednictwem Notion AI

Oparte na zaawansowanych modelach LLM, takich jak GPT-4 i Claude, Notion AI zapewnia funkcje AI bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym Notion. Możesz używać tego narzędzia do burzy mózgów, generowania i edytowania zawartości, podsumowywania notatek ze spotkań oraz analizowania dużych zbiorów danych.

Platforma jest pomocna dla kierowników projektów, konsultantów i zespołów międzyfunkcyjnych, którzy zarządzają wieloma klientami i zajmują się nakładającymi się na siebie zadaniami. Notion AI Agent może automatycznie znaleźć notatki ze spotkań i dodać kluczowe punkty do trackera.

Wreszcie, Enterprise Search pomaga w łatwym wyszukiwaniu informacji rozproszonych w różnych narzędziach, takich jak Google Drive, Slack i Jira. Zamiast przełączać się między różnymi aplikacjami, możesz po prostu wyszukiwać w Notion i natychmiast uzyskać dostęp do potrzebnych plików, wiadomości lub aktualizacji w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje Notion AI

Użyj trybu badawczego , aby generować długą zawartość lub tworzyć raporty, korzystając zarówno z danych z obszarów roboczych, jak i z Internetu.

Zaznacz tekst lub zacznij pisać i poproś o streszczenie, przepisanie, poprawienie gramatyki, zmianę tonu lub rozszerzenie.

Podsumowuj wiersze, wyciągaj wnioski lub kategoryzuj dane podczas pracy z dużymi zbiorami danych.

Ograniczenia Notion AI

Wyszukiwarka oparta na AI nie radzi sobie efektywnie z dużymi plikami i ma trudności z pobieraniem danych lub generowaniem podsumowań z plików powyżej określonej wielkości.

Ceny Notion AI

Free Plan

Dodatkowo: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 24 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Notion AI

G2: 4,6/5 (ponad 8300 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2600 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Notion AI w praktyce?

Użytkownik Reddit udostępnia swoją opinię:

Notion AI może wydawać się przełomowym rozwiązaniem, zwłaszcza jeśli używasz go do wszystkiego w swoim życiu. Integracja z bazami danych i możliwość przeszukiwania notatek jest całkiem fajna.

Notion AI może wydawać się przełomowym rozwiązaniem, zwłaszcza jeśli używasz go do wszystkiego w swoim życiu. Integracja z bazami danych i możliwość przeszukiwania notatek jest całkiem fajna.

8. Coveo (najlepsza platforma oparta na AI do spersonalizowanego wyszukiwania i rekomendacji)

za pośrednictwem Coveo

Kiedy zespoły wsparcia technicznego spędzają godziny na przeszukiwaniu rozproszonej dokumentacji w systemie CRM, dyskach, bazach danych, wewnętrznych wiki i centrach pomocy, spada wydajność pracy. Coveo rozwiązuje ten problem, łącząc w jednej platformie zaawansowaną wyszukiwarkę opartą na AI, personalizację i generatywne odpowiedzi.

Tworzy on jeden indeks z możliwością wyszukiwania, łącząc dane ze źródeł ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych, nawet jeśli zawartość nie zawiera odpowiednich metadanych. Pomaga to zarówno klientom, jak i pracownikom w natychmiastowym wyszukiwaniu i korzystaniu z dokładnych informacji.

Dzięki rekomendacjom kontekstowym i wyszukiwaniu opartemu na intencjach rozumie, czego szuka każda osoba, i odpowiednio dostosowuje wyniki. Dla zespołu wsparcia oznacza to mniej powtarzających się zapytań i szybsze rozwiązywanie problemów, a dla klientów — samoobsługę, która zwiększa poziom satysfakcji.

Najlepsze funkcje Coveo

Zadawaj pytania uzupełniające na czatach lub w przepływach wyszukiwania, dzięki czemu doświadczenie będzie bardziej interaktywne.

Śledź interakcje użytkowników, potoki zapytań i wydajność inteligentnego wyszukiwania za pomocą pulpitów nawigacyjnych i wskaźników.

Zapewnij bezpieczeństwo na poziomie Enterprise i zgodność z normami ISO 27001, SOC 2, bezpieczną kontrolę dostępu i solidne zarządzanie.

Ograniczenia Coveo

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że nie ma możliwości połączenia tabelek z protokołami SQL w celu aktualizacji danych w czasie rzeczywistym.

Ceny Coveo

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Coveo

G2: 4,3/5 (ponad 140 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Coveo mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 udostępnia swoją opinię:

Od wielu lat korzystamy z Coveo zarówno dla naszych zasobów wewnętrznych, jak i klientów, co znacznie zwiększa naszą zdolność do dostarczania odpowiednich wyników.

Od wielu lat korzystamy z Coveo zarówno dla naszych zasobów wewnętrznych, jak i klientów, co znacznie zwiększa naszą zdolność do dostarczania odpowiednich wyników.

Zwiększ swoją wydajność dzięki odpowiedniej alternatywie dla Raycast: ClickUp

Niewielkie zmiany w sposobie pracy mogą prowadzić do znacznej poprawy wydajności. Jeśli dotychczas korzystałeś z Raycast, aby zaoszczędzić czas, być może nadszedł czas, aby zapoznać się z narzędziami, które wykraczają poza szybkie działania i naprawdę usprawniają cykl pracy.

Podczas gdy Raycast pomaga szybciej przechodzić między narzędziami, ClickUp pomaga szybciej wykonywać zadania w ramach pracy. To coś więcej niż program uruchamiający — to centrum dowodzenia służące do planowania, zarządzania zadaniami i optymalizacji wszystkich działań zespołu.

ClickUp łączy wszystkie Twoje projekty, dokumenty, czaty i cele, dzięki czemu nie tracisz czasu na przechodzenie między narzędziami, zakładkami lub wtyczkami.

Dzięki funkcjom takim jak ClickUp Brain zapewniający wsparcie oparte na AI, Connected Search ograniczający rozproszenie narzędzi oraz wbudowany system zarządzania wiedzą ułatwiający dostęp do informacji, możesz pracować mądrzej i szybciej każdego dnia.

Ponad 2 miliony obszarów roboczych ClickUp korzysta obecnie z AI (w porównaniu z 665 000 w zeszłym roku), co wskazuje na trzykrotny wzrost popularności tego rozwiązania w miarę jak zespoły przechodzą na inteligentniejsze sposoby pracy.

Chcesz samemu to sprawdzić? Zarejestruj się za darmo i zobacz, jak ClickUp przekształca Twój cykl pracy w jeden płynny, wydajny system.