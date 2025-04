Glean vs Microsoft Copilot: Które narzędzie AI jest najlepsze?

Każdy chce zwiększyć swoją wydajność i efektywność w miejscu pracy. Niezależnie od tego, czy chodzi o szybkie hacki do tego arkusza Excela, czy narzędzia, które łatwo synchronizują się z istniejącymi cyklami pracy, każda odrobina przewagi ma znaczenie w konkurencyjnym i dynamicznym miejscu pracy.⚡

W tym miejscu pojawiają się narzędzia AI, takie jak Glean i Microsoft Copilot.

Oba narzędzia usprawniają cykl pracy, oferują możliwości integracji i (co najważniejsze) pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu. ale do zrobienia - jak wybrać między nimi?

Na tym blogu porównaliśmy oba narzędzia, aby zaoszczędzić ci kłopotów. Przekonajmy się, kto wygra w debacie Glean vs. Microsoft Copilot!

Czym jest Glean?

przez Glean Założona przez zespół inżynierów wyszukiwania Google, Glean jest narzędziem AI do pracy. Integruje się z kilkoma aplikacjami i pakietami w miejscu pracy, takimi jak Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce i Slack. Dzięki Glean można zwiększyć wydajność w miejscu pracy, zautomatyzować rutynowe zadania i zapewnić członkom zespołu łatwy dostęp do informacji specyficznych dla projektu.

Gdy zadawane są pytania związane z pracą, Glean przeszukuje aplikacje firmowe, aby udzielić odpowiednich odpowiedzi. Opiera się na danych firmy i analizuje zapytania użytkowników, aby spersonalizować odpowiedzi dostosowane do unikalnych ról, zespołów i projektów.

Funkcje Glean

Glean oferuje kilka wyróżniających się funkcji, które mogą pomóc zespołom HR, wsparcia, sprzedaży i inżynierii zwiększyć wydajność. Dowiedzmy się o nich więcej.

🌟 Funkcja #1: Wyszukiwanie w miejscu pracy

przez Glean Platforma wyszukiwania Glean dla przedsiębiorstw gromadzi całą wiedzę firmy w jednym miejscu. Pracownicy mogą korzystać z podpowiedzi, aby znaleźć dokładnie te informacje, których potrzebują, a narzędzie AI przechodzi przez dane firmy, bazy wiedzy i aplikacje, aby znaleźć odpowiednie i dokładne odpowiedzi.

Wszystkie wyniki wyszukiwania są indeksowane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu pracownicy zawsze mają dostęp do najnowszych informacji. Glean może również przeglądać istniejące uprawnienia dla dowolnego dokumentu, umożliwiając pracownikom przeglądanie tylko tych informacji, do których mają dostęp i poprawiając bezpieczeństwo danych.

Bonus: Jeśli Glean nie jest w stanie znaleźć odpowiedzi z istniejących zasobów, identyfikuje ekspertów merytorycznych w organizacji. Możesz połączyć się z właściwą osobą, aby uzyskać potrzebne informacje.

🌟 Funkcja #2: Asystent AI

via Glean Asystent AI Glean pomaga tworzyć atrakcyjne kopie e-maili, podsumowywać dokumenty i analizować dane. Wykorzystuje dane z repozytorium informacji firmy i używa ich do tworzenia kontekstowych dokumentów i raportów.

Asystent AI umożliwia również automatyzację złożonych cykli pracy dzięki zaawansowanym podpowiedziom. Możesz tworzyć podpowiedzi z krokami, strukturami i instrukcjami, aby poprowadzić asystenta AI Glean przez wieloetapowe procesy bez ręcznej interwencji.

🌟 Funkcja #3: Graf wiedzy

przez Glean Graf wiedzy to kompleksowa struktura, która ustanawia relacje między ludźmi, zawartością i działaniami organizacji. Glean wykorzystuje "konektory" do połączenia zasobów wiedzy z licznymi wewnętrznymi i zewnętrznymi aplikacjami firmy.

Następnie narzędzie gromadzi i indeksuje informacje z tych źródeł, tworząc repozytorium wiedzy z możliwością przeszukiwania. Źródła informacji mogą obejmować e-maile, czaty, dokumenty, narzędzia w miejscu pracy i inne.

Funkcja ta jest przydatna, gdy chcesz uzyskać dostęp do kontekstowo istotnej zawartości bez konieczności poświęcania czasu na przeszukiwanie całego cyfrowego obszaru roboczego. Glean wykorzysta wykres wiedzy, aby zrozumieć poprzednie interakcje i wyciągnąć wszystkie istotne prezentacje, komunikaty i dokumenty związane z projektem.

Ceny Glean

Niestandardowy cennik

Czym jest Microsoft Copilot?

przez Microsoft Copilot Copilot to inteligentny asystent AI zintegrowany z Microsoft SharePoint, Word, Excel i innymi aplikacjami Microsoft 365. Może pomóc w wykonywaniu różnych zadań, takich jak tworzenie zawartości, wyszukiwanie AI w przedsiębiorstwie i analiza danych.

Narzędzie wykorzystuje duże modele językowe (LLM) i jest zintegrowane z Bing, aby dostarczać najbardziej odpowiednie i aktualne informacje do wyszukiwań. Copilot może również pobierać informacje z różnych źródeł publicznych, dzięki czemu jest przydatny do badań i edukacji.

Funkcje Microsoft Copilot

Oto kilka kluczowych funkcji Copilot, które mogą usprawnić pracę w aplikacjach Microsoft 365.

🌟 Funkcja #1: Odkrywanie wiedzy

przez Microsoft Copilot Copilot działa jako platforma wiedzy oparta na AI dla przedsiębiorstw. Bezpiecznie łączy się z danymi biznesowymi znajdującymi się w e-mailach, notatkach, dokumentach i kalendarzach.

Tak więc, zamiast spędzać czas na przeszukiwaniu niezliczonych źródeł wiedzy i połączeniu się z ekspertami merytorycznymi, możesz skorzystać z czatu konwersacyjnego, aby uzyskać odpowiedzi na pytania związane z pracą.

Czytaj więcej: Jak korzystać z Microsoft Copilot w Wordzie i osiągnąć więcej dzięki AI

🌟 Funkcja #2: Osobisty asystent AI

via Microsoft Copilot Oprócz dostarczania wiedzy. Copilot działa jak osobisty asystent, pomagając w wykonywaniu powtarzających się zadań. Integruje się z aplikacjami z pakietu Microsoft 365, oferując szereg korzyści. Oto jak to zrobić.

Word : Integracja z programem Word w celu tworzenia propozycji na podstawie notatek i innych dokumentów. Używa wybranego formatu, pobiera obrazy z różnych plików, a nawet sugeruje ulepszenie dokumentacji

: Integracja z programem Word w celu tworzenia propozycji na podstawie notatek i innych dokumentów. Używa wybranego formatu, pobiera obrazy z różnych plików, a nawet sugeruje ulepszenie dokumentacji Excel : Z łatwością analizuj tabele i ogromne ilości danych w Excelu. Skorzystaj z podpowiedzi, aby wskazać Copilotowi dokładną analizę, której potrzebujesz. Copilot stworzy również niestandardową formułę w oparciu o twoje żądanie i szybko dostarczy odpowiedzi

: Z łatwością analizuj tabele i ogromne ilości danych w Excelu. Skorzystaj z podpowiedzi, aby wskazać Copilotowi dokładną analizę, której potrzebujesz. Copilot stworzy również niestandardową formułę w oparciu o twoje żądanie i szybko dostarczy odpowiedzi PowerPoint : Twórz profesjonalne prezentacje przy minimalnym wysiłku. Wprowadź instrukcje i przypisz etykiety do dokumentów, których chcesz użyć. Copilot natychmiast przekształci te pliki w prezentację. Możesz również konwertować prezentacje na dokumenty Word

: Twórz profesjonalne prezentacje przy minimalnym wysiłku. Wprowadź instrukcje i przypisz etykiety do dokumentów, których chcesz użyć. Copilot natychmiast przekształci te pliki w prezentację. Możesz również konwertować prezentacje na dokumenty Word Teams: Podsumuj, kto co powiedział na spotkaniu i rejestruj elementy działań. Możesz uzyskać informacje na temat nierozwiązanych elementów i uchwycić sedno dyskusji bez konieczności robienia niekończących się notatek

🌟 Funkcja #3: Integracja z Microsoft Graph

Konektory Microsoft Graph umożliwiają pozyskiwanie informacji na poziomie Enterprise (użytkownicy, urządzenia, huby wiedzy, aplikacje) z usług Microsoft i innych firm do Microsoft Graph. Daje to Copilot semantyczne zrozumienie podpowiedzi i pozwala mu dostarczać znaczące i trafne odpowiedzi na wszystkie zapytania związane z pracą.

Ceny Microsoft Copilot

Personal (Microsoft Copilot Pro): 20 USD/miesiąc za użytkownika

(Microsoft Copilot Pro): 20 USD/miesiąc za użytkownika Business (Microsoft 365 Copilot): 30 USD/miesiąc za użytkownika

(Microsoft 365 Copilot): 30 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise (Microsoft 365 Copilot): 30 USD/miesiąc na użytkownika

Glean vs Microsoft Copilot: Porównanie funkcji

Na początku trudno jest rozróżnić Glean i Microsoft wyłącznie na podstawie ich funkcji. W poniższej tabeli porównamy Glean z Microsoft Copilot, aby zrozumieć ich funkcje na poziomie szczegółowym.

Funkcja Glean Microsoft Copilot Wyszukiwanie w przedsiębiorstwie Połączenie z wieloma platformami, dzięki czemu odkrywanie wiedzy jest bardziej kontekstowe Może uzyskać dostęp do danych rozproszonych w ponad 100 usługach Microsoft i innych dostawców, aby zapewnić trafne odpowiedzi na zapytania Pomoc kontekstowa Wykorzystuje zaawansowane NLP do dostarczania kontekstowych sugestii i rekomendacji Limit do generowania podsumowań, analizowania danych i przygotowywania raportów Automatyzacja Oferuje funkcje automatyzacji złożonych cykli pracy Microsoft Copilot oferuje możliwości automatyzacji tylko dla aplikacji Microsoft 365 Komunikacja w zespole Funkcja hubu roboczego do zarządzania informacjami firmowymi z ograniczonymi funkcjami współpracy Integracja z usługą Teams firmy Microsoft do podsumowań spotkań, elementów akcji i spostrzeżeń opartych na czacie. Integracje Integruje się z szerokim zakresem aplikacji Enterprise Integruje się z różnymi CRM, narzędziami do współpracy, bazami danych itp. poprzez konektory Microsoft Graph Użyteczność Nie stwarza problemu przełączania kontekstu, ponieważ korzysta z samodzielnej strony internetowej Bezproblemowo działa z używanych aplikacji Microsoft bez konieczności przełączania się między aplikacjami

Dowiedz się, jak Glean i Microsoft Copilot porównują się ze sobą

🌟 Funkcja #1: Wyszukiwanie w przedsiębiorstwie

Glean łączy się z szeroką gamą systemów Enterprise, obsługując różne przypadki użycia i funkcje. Za każdym razem, gdy używasz Glean do zrobienia wyszukiwania związanego z pracą, otrzymujesz informacje skonsolidowane ze wszystkich tych systemów.

Copilot płynnie integruje się z aplikacjami Microsoft zapewniającymi wysoką wydajność. Integruje się również z aplikacjami innych firm za pośrednictwem Microsoft Graph, umożliwiając pobieranie kontekstowo istotnych informacji z różnych systemów danych innych firm, takich jak Confluence, usługi Google i Salesforce.

Zwycięzca 🏆

Zarówno Glean, jak i Microsoft Copilot radzą sobie równie dobrze, jeśli chodzi o możliwości wyszukiwania w przedsiębiorstwie, dzięki integracji z szerokim zakresem narzędzi i aplikacji innych firm. Copilot jest jednak lepszą opcją dla Enterprise, które są głęboko osadzone w ekosystemie Microsoft.

Funkcja #2: Pomoc kontekstowa

Glean's aI w miejscu pracy może zapewnić pomoc kontekstową. Oznacza to, że wykorzystuje zaawansowane przetwarzanie języka naturalnego do rozpoznawania intencji wyszukiwania użytkownika i sugerowania kolejnych kroków. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w scenariuszu obsługi klienta.

Załóżmy, że klient przesyła zgłoszenie w aplikacji takiej jak Zendesk. Glean natychmiast pobiera wszystkie istotne informacje o kliencie, podsumowuje problem, zawiera połączone dokumenty i wzmianki o MŚP, którzy mogą pomóc. Daje również ustawienie sugerowanych działań, dzięki czemu agenci wsparcia mogą szybko zareagować.

Copilot ogranicza się głównie do generowania podsumowań, analizowania danych i przygotowywania raportów w aplikacjach Microsoft zamiast pomocy kontekstowej.

Zwycięzca 🏆

Wyczyszczone Glean wygrywa tutaj ze względu na swoją zdolność do zrozumienia potrzeb biznesowych i dostarczenia bardziej holistycznego i spersonalizowanego zestawu sugestii. Jest to przydatne w przypadku krytycznych elementów działań w takich funkcjach jak sprzedaż, wsparcie i HR.

🌟 Funkcja #3: Automatyzacja

Jedną z głównych funkcji Glean jest Glean Apps. Możesz użyć tych niestandardowych generatywnych doświadczeń AI do automatyzacji różnych części codziennego cyklu pracy. Nie wymaga to kodowania - niestandardowe aplikacje Glean można tworzyć przy użyciu języka naturalnego.

Dzięki Glean Apps można automatyzować zadania, takie jak odpowiadanie na często zadawane pytania, obsługa zgłoszeń IT, analizowanie problemów i nie tylko. Copilot oferuje pewną automatyzację rutynowych zadań, takich jak redagowanie, edycja, analiza danych i podsumowywanie zawartości.

Zwycięzca 🏆

Można śmiało powiedzieć, że Glean wygrywa również tę rundę. Jego zaawansowane możliwości są zaletą przy automatyzacji niestandardowych działań, szczególnie w przypadku złożonych, wieloetapowych cykli pracy.

🌟 Funkcja #4: Komunikacja w Teams

Naszą ulubioną funkcją jest Glean's Work Hub. Jest to wspólny obszar roboczy, w którym publikowane są ogłoszenia, alerty, aktualizacje, dokumenty, wskaźniki KPI i zasady obowiązujące w całej firmie. Work Hub zawiera również katalog dla pracowników, zwłaszcza nowo zatrudnionych, aby znaleźć osoby według ich działu, roli lub lokalizacji.

Jeśli kolega z zespołu wspomni o Tobie w jakiejkolwiek aplikacji, wzmianka ta natychmiast pojawi się w Work Hub. Ułatwia to bycie na bieżąco z ważną komunikacją, niezależnie od narzędzia użytego do wysłania wiadomości.

Copilot integruje się z Microsoft Teams. Można generować podsumowania spotkań, przechwytywać elementy działań i monitorować przypisane projekty pracowników. Może również pomóc w znalezieniu odpowiedzi na konkretne pytania w oparciu o historię czatów z członkami zespołu lub współpracownikami.

Zwycięzca 🏆

Porównując Glean i Microsoft Copilot, ten pierwszy wypada lepiej. Glean's Work Hub działa prawie jak firmowa baza wiedzy, łącząc rozproszone dokumenty i informacje firmy, wraz z kilkoma funkcjami do komunikacji w zespole.

Glean vs Microsoft Copilot na Reddit

Byliśmy również bardzo ciekawi, jak te narzędzia wyglądają z widoku użytkownika. Szukając więcej informacji w serwisie Reddit, oto co znaleźliśmy:

Jeden Redditor szczególnie poleca Glean ze względu na łatwość ustawienia i ogromną bibliotekę API.

Pracuję z Glean bardzo dużo i jest on bardzo prosty w ustawieniu i ma bogaty zestaw API, które umożliwiają tworzenie własnych narzędzi, jeśli chcesz.

Inny użytkownik podkreśla Glean ze względu na jego funkcję imponującej platformy wyszukiwania.

Wyniki wyszukiwania Glean są na najwyższym poziomie, ale interfejs użytkownika mógłby wymagać trochę pracy.

Wielu użytkowników Reddita było zadowolonych z wydajności Microsoft Copilot na wielu polach. Na przykład, kilka Użytkowników Reddita pochwaliło Copilota za jego zastosowanie na polach medycyny i informatyki.

_Jestem na polu medycznym i uważam, że jest świetny Jest dobry, gdy próbuję powtórzyć cały mój plik kodu o długości 7000 linii, aby uwzględnić zmiany po tym, jak odpowie na każde drobne pytanie, które mu zadam

Podczas gdy na Reddicie można znaleźć wiele doskonałych recenzji użytkowników zarówno dla Glean, jak i Copilot, oba narzędzia mają również swoją sprawiedliwą część krytyków.

Największą krytyką Glean na Reddit było wykorzystanie przetworzonych danych do szkolenia modeli AI, jak stwierdzono w artykule Reddit wątek na temat oprogramowania do notowania Glean.

Nie jestem prawnikiem, ale przeczytałem politykę prywatności Glean. Wygląda na to, że Glean nie udostępnia ani nie sprzedaje danych w postaci nieprzetworzonej firmom zewnętrznym. Tak więc, na przykład, nie opublikują całych wykładów na Chegg. Ale nie widzę tam nic, co mówiłoby, że nie będą wykorzystywać twoich danych samodzielnie - lub że nie będą sprzedawać pewnego rodzaju zagregowanych lub nie-surowych danych (tj. danych przetworzonych na to, co AI wykorzystuje do modelowania).

Niektóre użytkownicy również narzekają że Copilot jest wadliwy, co utrudnia korzystanie z niego.

Kiedyś polegałem na Copilot Pro, aby pomóc przepisać moje posty dla X (Twitter). Ostatnio odpowiada na moje prośby, zamiast faktycznie przepisywać zawartość, co jest frustrujące i wygląda na błąd

Zagłębiając się w wątek Reddit na temat Glean i Microsoft Copilot, stało się jasne, że chociaż polityka danych Glean była największą czerwoną flagą, użytkownicy rzadko kwestionowali jej użyteczność. Z drugiej strony, użytkownicy Microsoft Copilot byli niezadowoleni z jego wydajności, użyteczności i ogólnego znaczenia dla automatyzacji.

Tak więc opinie użytkowników na obu platformach wyraźnie przemawiają za Glean jako świetnym rozwiązaniem do automatyzacji Alternatywa dla Microsoft Copilot .

Spotkanie ClickUp - najlepsza alternatywa dla Glean vs Microsoft Copilot

Podczas gdy Glean i Microsoft Copilot oferują doskonałe funkcje, istnieje jedno narzędzie, które zapewnia wszystkie te funkcje i robi to lepiej - ClickUp!

ClickUp to wszechstronna platforma wydajności, która pomaga usprawnić zarządzanie projektami i zadaniami. Umożliwia teamom współpracę, zarządzanie pracą, centralizację informacji, automatyzację powtarzalnych zadań i wiele więcej.

Najlepsze jest to, że platforma jest wzbogacona o potężne możliwości AI, co pozwala na zarządzanie złożonymi projektami na dużą skalę.

Ale co sprawia, że ClickUp jest jednym z lepszych Copilot lub Alternatywy dla Glean ? Przekonajmy się.

ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain ClickUp Brain to Twój niezawodny

Narzędzie AI dla wydajności . Nosi wiele kapeluszy, działając jako asystent pisania, kierownik projektu i menedżer wiedzy, pomagając zwiększyć wydajność.

Dzięki ClickUp Brain możesz:

Pytać o dowolne zadania, dokumenty lub osoby, a ClickUp Brain wyciągnie spostrzeżenia z Twojego obszaru roboczego

Otrzymywać aktualizacje projektów, podsumowania i nie tylko, abyś mógłpracować szybciej Twórz raporty, e-maile, szablony i propozycje na potrzeby komunikacji biznesowej



Pro Tip: ClickUp Brain może być używany jako Streszczacz dokumentów AI . Jeśli masz do przejrzenia długie raporty z badań lub propozycje, poproś Brain o podsumowanie tekstu. Da ci to zwięzły przegląd kluczowych punktów, elementów działania i spostrzeżeń.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Connected Search

Zauważysz, że informacje firmowe są często rozproszone w wielu narzędziach, platformach i dokumentach. Wynika to z faktu, że Teams mają wiele różnych narzędzi w swoim stosie technologicznym, co utrudnia organizowanie informacji w jednym miejscu.

ClickUp to aplikacja do wszystkiego w pracy, w której w mgnieniu oka znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, od danych klientów i raportów po przegląd obciążenia pracą i aktualizacje projektów. ClickUp Connected Search sprawia, że jest to możliwe.

Upraszczamy wszystkie procesy naszych działów, integrując platformy Business Intelligence, narzędzia mailingowe z automatyzacją oraz przechowując KPI, formularze, dokumenty procesowe i zależności w jednej aplikacji (ClickUp).

Christian Gonzalez, koordynator administracyjny, Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara

Aplikacja łączy ClickUp, aplikacje innych firm i dysk lokalny, aby zapewnić natychmiastowy dostęp do informacji przechowywanych w tych systemach. Tak więc, gdy masz pytanie, połączone wyszukiwanie sortuje wszystkie dostępne informacje, aby dostarczyć najbardziej trafne odpowiedzi.

Możesz ustawić niestandardowe komendy wyszukiwania, takie jak skróty do często używanych połączeń, lub zapisywać fragmenty tekstu do późniejszego wykorzystania. W ten sposób możesz znaleźć wszystko, czego potrzebujesz, za pomocą scentralizowanego paska wyszukiwania.

Najlepszą funkcją Connected Search jest to, że z czasem dowie się więcej o wzorcach użytkowania i wykorzystuje te informacje do dostarczania spersonalizowanych doświadczeń wyszukiwania.

Czytaj więcej: 10 najlepszych przykładów systemów zarządzania wiedzą

ClickUp's One Up #3: Automatyzacja ClickUp'a

Twórz niestandardowe przepływy automatyzacji za pomocą narzędzia ClickUp Automation Builder

Nie pozwól, aby rutynowe zadania ograniczały Twoją wydajność. Wybieraj spośród ponad 100 Automatyzacja ClickUp aby zadbać o takie rzeczy jak aktualizacje statusu, odpowiedzi na e-mail i wiele innych.

Możesz również skorzystać z Kreatora automatyzacji ClickUp, aby konfigurować niestandardowe akcje dostosowane do Twojego unikalnego cyklu pracy. Opisz dokładnie, co chcesz zautomatyzować i użyj podpowiedzi, aby przekazać instrukcje ClickUp Brain. Natychmiast utworzy on przepływ pracy zgodnie z Twoimi specyfikacjami.

Możesz także tworzyć automatyzowane cykle pracy w całym swoim stosie technologicznym (za pomocą integracji lub niestandardowych webhooków), aby połączyć zewnętrzne aplikacje z ClickUp.

Możesz na przykład skonfigurować automatyzację, w której zadanie ClickUp jest tworzone za każdym razem, gdy lead jest dodawany do HubSpot. Pozwala to na zarządzanie pracą z poziomu jednej platformy i zwiększa wydajność.

ClickUp's One Up #4: Zarządzanie wiedzą w ClickUp

Stwórz scentralizowaną bazę wiedzy dla swojej firmy za pomocą ClickUp. Bezpiecznie importuj informacje z aplikacji takich jak Notion, Confluence i Asana, korzystając z funkcji Zarządzanie wiedzą ClickUp . Zapewnia to, że wszyscy w firmie są na bieżąco informowani o krytycznych projektach i elementach działań.

💡 Porada dla profesjonalistów: ClickUp Brain może być używany jako Narzędzie do tworzenia zawartości AI aby pomóc w przygotowaniu szczegółowych briefów do artykułów wiedzy na temat ważnych procesów i procedur.

ClickUp's One Up #5: ClickUp Docs

Z Dokumenty ClickUp , możesz użyć wbudowanych opcji formatu i stylizacji, aby logicznie uporządkować informacje w dokumentach firmowych, politykach i wiki, czyniąc je dostępnymi i łatwo przyswajalnymi.

ClickUp Docs pełni również funkcję narzędzie do współpracy nad dokumentami . Zaproś członków zespołu do wyrażenia opinii za pomocą wzmianek @. Mogą oni zostawiać komentarze, przypisywać elementy działań i edytować informacje w czasie rzeczywistym.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Wykorzystaj dobrze zdefiniowane podpowiedzi, aby efektywnie używać AI w dokumentacji . Twórz podpowiedzi, aby usprawnić wprowadzanie danych, automatycznie wypełniaj tabele i wyodrębniaj ważne informacje.

ClickUp's One Up #6: ClickUp Chat

Współpracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym za pomocą ClickUp Chat ClickUp Chat , zasilany przez AI, jest całkiem fajnym narzędziem do współpracy. Możesz używać czatu do udostępniania aktualizacji w czasie rzeczywistym, nadrabiania zaległości w elementach działań i uzyskiwania pomocy od współpracowników.

Dzięki ClickUp Chat możesz:

Zamieniać rozmowy w elementy działań za pomocą kilku prostych kliknięć

Łączyć ze sobą powiązane wiadomości i zadania, aby każdy miał wystarczający kontekst za każdym razem, gdy przydzielane jest zadanie

Otrzymywać sugerowane odpowiedzi za każdym razem, gdy ktoś zada ci pytanie na czacie

Podsumowywać wątki konwersacji, aby odkryć kluczowe informacje

Usprawnij zarządzanie pracą dzięki ClickUp

Zarówno Glean, jak i Microsoft Copilot zostały zaprojektowane w celu poprawy wydajności w miejscu pracy. Glean działa jako kompleksowa platforma wyszukiwania Enterprise z możliwościami zarządzania wiedzą.

Z kolei Copilot pomaga Teams korzystać z aplikacji Microsoftu zwiększających wydajność do analizy danych, tworzenia dokumentów i prowadzenia spotkań zespołowych.

Oba narzędzia mają jednak limity, jeśli szukasz kompleksowego zarządzania pracą i automatyzacji zadań. ClickUp wypełnia te luki i nie tylko.

Oferuje solidne funkcje do współpracy, zarządzania zadaniami, dokumentacji i zarządzania wiedzą - wszystkie oparte na możliwościach AI. Możliwości te znacznie pomagają w automatyzacji cyklu pracy i podejmowaniu decyzji w oparciu o dane. Zasadniczo otrzymujesz wszystko, czego potrzebujesz, aby usprawnić swoją pracę na jednej platformie. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś i odkryj, dlaczego jest to najlepszy wybór dla zwiększenia wydajności w miejscu pracy.