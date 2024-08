Jak korzystać z Microsoft Copilot w Wordzie i osiągnąć więcej dzięki AI?

Czy kiedykolwiek korzystałeś z programu Microsoft Word i zastanawiałeś się, czy mógłby on napisać zawartość za Ciebie? W rzeczywistości możesz to zrobić za pomocą narzędzia AI firmy Microsoft, Copilot!

Funkcje Microsoft Copilot naprawdę błyszczą, gdy narzędzie jest sparowane z programem Word. Asystent AI zbudowany na dużych modelach językowych może pisać zawartość, dostosowywać ją, tłumaczyć, generować podsumowania, a nawet konwertować informacje na tabele i wykresy! Do zrobienia tego wszystkiego wystarczy kilka podpowiedzi w języku naturalnym. Narzędzie to może być naprawdę pomocne w usprawnieniu procesu twórczego.

Parowanie Microsoft Copilot i Word może jednak wymagać nieco nauki. Mamy kilka sposobów na łatwe rozpoczęcie pracy z Copilot w dokumentach Word.

Korzystanie z Microsoft Copilot w programie Word: Przewodnik krok po kroku

Istnieją trzy sposoby włączenia funkcji Copilot w programie Word, z których najprostszym jest prosty skrót klawiaturowy.

Metoda 1: Szybki start za pomocą przycisku Copilot na pasku narzędzi

Krok 1: Aby rozpocząć korzystanie z programu Microsoft Copilot w programie Word, zaloguj się na swoje konto Microsoft i poszukaj ikony Copilot na wstążce lub pasku narzędzi w prawym górnym rogu okna programu Word

przez Microsoft Copilot Krok 2: Kliknij ten przycisk, aby aktywować Copilot Krok 3: Po aktywacji, Copilot oferuje pomoc i sugestie w razie potrzeby

przez Microsoft Copilot

uwaga: Chociaż ta metoda jest niezwykle prosta i oszczędza czas, może nie być dostępna w starszych wersjach programu Microsoft Word

Metoda 2: Dostęp do Copilot prawym przyciskiem myszy

Krok 1: Rozpocznij od otwarcia dokumentu Word Krok 2: Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu dokumentu, aby wyświetlić menu Opcje Krok 3: Poszukaj opcji "Sugestie Copilot" lub podobnej w menu Krok 4: Kliknij opcję, aby rozpocząć korzystanie z Copilot

Metoda 3: Skrót klawiaturowy dla szybkiego dostępu

Krok 1: Aktywuj Copilot w mgnieniu oka za pomocą skrótu klawiaturowego. Najpierw uruchom dowolny dokument programu Word Krok 2: Naciśnij jednocześnie klawisze Win + C na klawiaturze

przez Microsoft Copilot

Krok 3:

asystent pisania

jest gotowy do pisania

przez Microsoft Copilot

Limity korzystania z Copilota w Wordzie

Wiesz już, jak korzystać z programu Microsoft Copilot w programie Word.

Ale oto problem: możliwe, że w programie Word brakuje ikony Microsoft Copilot. Jeśli zastanawiasz się dlaczego, winowajcą może być twoja licencja Microsoft 365.

Aby uzyskać dostęp do Copilot w programie Word, potrzebny jest istniejący licencjonowany plan powiązany z kontem Microsoft, taki jak Microsoft 365 E5, Microsoft 365 Business Premium lub inny. Jeśli nie masz pewności co do swojego planu lub chcesz włączyć funkcję Copilot w programie Word, skontaktuj się z działem IT swojej organizacji lub administratorem platformy Microsoft 365.

Ale kilka innych rzeczy może cię powstrzymać, nawet po otrzymaniu zielonego światła na licencję.

Zależność od danych : Największym wyzwaniem związanym z Copilotem jest to - musisz ręcznie podawać mu wszystko, ponieważ nie może uzyskać dostępu do zewnętrznych dokumentów . Wyobraź sobie, że próbujesz napisać raport na temat trendów w branży bez dostępu do najnowszych artykułów informacyjnych lub prac badawczych. To pochłania mnóstwo czasu i wysiłku

: Największym wyzwaniem związanym z Copilotem jest to - musisz ręcznie podawać mu wszystko, ponieważ . Wyobraź sobie, że próbujesz napisać raport na temat trendów w branży bez dostępu do najnowszych artykułów informacyjnych lub prac badawczych. To pochłania mnóstwo czasu i wysiłku Wyzwania związane ze złożonymi dokumentami : Copilot może czasami zagubić się w złożoności dokumentów . Na przykład, próba nakłonienia Copilota do podsumowania złożonego raportu finansowego wypełnionego liczbami, wykresami i skomplikowanymi wizualizacjami może zająć dużo czasu

: Copilot może czasami . Na przykład, próba nakłonienia Copilota do podsumowania złożonego raportu finansowego wypełnionego liczbami, wykresami i skomplikowanymi wizualizacjami może zająć dużo czasu Bariera językowa : Podczas gdy Copilot coraz lepiej rozumie i reaguje w różnych językach, nadal nie jest biegły we wszystkich z nich

: Podczas gdy Copilot coraz lepiej rozumie i reaguje w różnych językach, nadal we wszystkich z nich Amnezja historii czatu : The najlepsze narzędzia AI mogą nadążyć za wieloma interakcjami. Copilot ma jednak krótką pamięć. Nie zapamiętuje poprzednich rozmów , co może być frustrujące, gdy musisz powtarzać te same informacje w kółko

: The najlepsze narzędzia AI mogą nadążyć za wieloma interakcjami. Copilot ma jednak krótką pamięć. Nie , co może być frustrujące, gdy musisz powtarzać te same informacje w kółko Błędy i czasy ładowania: Im bardziej złożone zadania, tym wolniejsza reakcja i większe prawdopodobieństwo błędów. Wyobraź sobie, że próbujesz streścić długi dokument prawny, tylko po to, by Copilot przestał się ładować przed jego ukończeniem

Jeśli uważasz, że te problemy są frustrujące, powinieneś rozważyć użycie

alternatywy dla Microsoft Word

i Copilot.

ClickUp Brain: Zaawansowana alternatywa dla MS Copilot i Worda

Copilot może być krokiem w dobrym kierunku dla twojego zespołu do pracy z AI, zwłaszcza jeśli korzystasz z innych aplikacji Microsoftu. Ma on jednak swoje limity.

Możesz rozważyć użycie bardziej wydajnych narzędzi AI jako alternatywy dla Copilota. Dostępne są rozwiązania, które są łatwe w użyciu, mają wiele funkcji i pomagają współpracować z zespołem w czasie rzeczywistym.

Spotkaj się z ClickUp Docs i

ClickUp Brain

-jedyne dwa narzędzia, których będziesz potrzebować, aby

efektywnie współpracować nad dokumentami

w ramach zespołu.

Dokumentuj i udostępniaj ważne pliki członkom swojego zespołu dzięki ClickUp Docs

Wyobraź sobie świat, w którym Twój zespół może tworzyć, edytować i udostępniać dokumenty w czasie rzeczywistym bez konieczności czekania, aż inna osoba zakończy ich edycję.

ClickUp Docs

urzeczywistnia tę wizję.

Dzięki funkcjom takim jak edycja w czasie rzeczywistym, wykrywanie współpracy i przypisywanie autorów, każdy członek zespołu pozostaje na bieżąco.

Oto kluczowe funkcje ClickUp Docs

Edycja w czasie rzeczywistym : Wskocz do dokumentu i edytuj go na żywo z członkami zespołu

: Wskocz do dokumentu i edytuj go na żywo z członkami zespołu Wykrywanie współpracy : Natychmiastowe sprawdzanie, kto ogląda, komentuje lub edytuje Twój dokument

: Natychmiastowe sprawdzanie, kto ogląda, komentuje lub edytuje Twój dokument Atrybucja autora : Łatwe wykrywanie, kto i co wniósł do dokumentu

: Łatwe wykrywanie, kto i co wniósł do dokumentu Synchronizacja w czasie rzeczywistym : Aktualizacje pojawiają się natychmiast na wszystkich urządzeniach

: Aktualizacje pojawiają się natychmiast na wszystkich urządzeniach Zagnieżdżanie : Organizuj zawartość dokumentów z przejrzystą hierarchią

: Organizuj zawartość dokumentów z przejrzystą hierarchią Powiązania : Bezproblemowo połącz dokumenty z zadaniami i inną istotną zawartością

: Bezproblemowo połącz dokumenty z zadaniami i inną istotną zawartością Adnotacje i korekta : Dodawaj opinie bezpośrednio do obrazów i plików PDF bez kłopotów

: Dodawaj opinie bezpośrednio do obrazów i plików PDF bez kłopotów Przypisane komentarze : Dodawaj komentarze w dowolnym miejscu dokumentu i przypisuj je odpowiednim osobom. Udostępnianie obrazów, połączonych plików i wideo bezpośrednio w komentarzach

: Dodawaj komentarze w dowolnym miejscu dokumentu i przypisuj je odpowiednim osobom. Udostępnianie obrazów, połączonych plików i wideo bezpośrednio w komentarzach Import/Eksport : Bezproblemowe przenoszenie dokumentów z Evernote, Dokumentów Google lub Worda

: Bezproblemowe przenoszenie dokumentów z Evernote, Dokumentów Google lub Worda Indeksowanie w Google : Publicznie udostępniane dokumenty można łatwo znaleźć w wyszukiwarce Google

: Publicznie udostępniane dokumenty można łatwo znaleźć w wyszukiwarce Google Asystent pisania AI : Niech AI pomoże Ci wygenerować tekst , podsumowywać dokumenty , parafrazowanie i formatowanie zawartości

: Niech AI pomoże Ci wygenerować tekst , podsumowywać dokumenty , parafrazowanie i formatowanie zawartości Tworzenie zawartości : Uzyskaj pomoc w pisaniu wszystkiego, od briefów po kopie marketingowe, opisy produktów i posty na blogu

: Uzyskaj pomoc w pisaniu wszystkiego, od briefów po kopie marketingowe, opisy produktów i posty na blogu Konfigurowalne szablony: Oszczędzaj czas i wysiłek dzięki stale rosnącemu zestawowi szablonów gotowych szablonów dokumentów dla wszystkiego, od umów i przeglądów wydajności po wiki i PRD

Oszczędzaj czas i wysiłek dzięki stale rosnącemu zestawowi szablonów gotowych szablonów dokumentów dla wszystkiego, od umów i przeglądów wydajności po wiki i PRD Integracja z zarządzaniem projektami: Wszystko zorganizowane dzięki połączenie dokumentów z projektami

Teraz, aby pomóc Ci w pełni zrozumieć wagę tych funkcji, zobaczmy, jak ClickUp Docs i ClickUp Brain mogą Ci pomóc w niektórych sytuacjach.

Scenariusz 1: Opanowanie notatek ze spotkań

Jako kierownik projektu żonglujący wieloma projektami i spotkaniami, stajesz przed wyzwaniem śledzenia wszystkich dyskusji i elementów działań z każdego spotkania.

Rozwiązanie? ClickUp AI oparty na sztucznej inteligencji

funkcje tworzenia notatek

.

Konwertuj notatki ze spotkań na różne języki za pomocą ClickUp Brain

Oto jak to działa.

Wyobraź sobie, że jesteś na kluczowym spotkaniu dotyczącym projektu z różnymi interesariuszami. Podczas gdy wszyscy omawiają kluczowe punkty i decyzje..

ClickUp Clip

nagrywa wszystko w czasie rzeczywistym, podczas gdy ClickUp Brain generuje transkrypcję z nagrania przy użyciu swoich możliwości Automatycznego rozpoznawania mowy (ASR).

Nie musisz już robić notatek ani martwić się, że pominiesz ważne informacje. ClickUp Brain rozróżnia nawet mówców, zapewniając dokładne przypisywanie pomysłów.

Po zakończeniu spotkania, ClickUp Brain podsumowuje dyskusję, podkreśla elementy działań i dostarcza zwięzłe podsumowanie spotkania, które można wyeksportować jako dokument ClickUp.

Ponadto, dodając to tutaj - może to wszystko do zrobienia w wielu językach!

Scenariusz 2: Usprawnienie dokumentacji technicznej

Jako programista pracujący nad złożonym projektem oprogramowania, zmagasz się z tworzeniem i utrzymywaniem szczegółowej dokumentacji technicznej. ClickUp Docs'

Możliwości AI dla dokumentacji technicznej

mogą być tutaj bardzo pomocne.

Oto jak to działa.

Załóżmy, że musisz udokumentować nowe API, które opracowałeś. Zamiast spędzać godziny na ręcznym pisaniu i organizowaniu szczegółów technicznych, skorzystaj z ClickUp Docs.

Zaczynasz od wprowadzenia fragmentów kodu i konfiguracji systemu do dokumentu w ClickUp. ClickUp Brain, zintegrowany asystent AI, analizuje dane wejściowe i generuje szczegółowy dokument techniczny, w tym przykłady kodu i wyjaśnienia.

ClickUp Brain zapewnia spójność i eliminuje błędy, dzięki czemu dokumentacja jest przejrzysta i profesjonalna. Możesz również połączyć odpowiednie zadania i

szczegóły projektu w dokumencie

.

Ułatwia to udostępnianie dokumentów zespołowi, z możliwością wyboru publicznego lub prywatnego łącza.

Dodatkowo, kontrola wersji ClickUp dla dokumentów pomaga Teams śledzić zmiany i przywracać poprzednie wersje w przypadku niespójności - dodając warstwę bezpieczeństwa do ważnych dokumentów.

Scenariusz 3: Tworzenie zawartości marketingowej

Jako członek zespołu marketingowego wprowadzającego na rynek nowy produkt, potrzebujesz pomocy w szybkim tworzeniu angażujących i przekonujących materiałów marketingowych. Asystent pisania ClickUp AI Docs jest idealnym partnerem w takich przypadkach.

Twórz wysokiej jakości zawartość szybciej i łatwiej dzięki asystentowi pisania i edycji ClickUp AI.

Oto jak to działa.

Załóżmy, że Twój zespół musi stworzyć serię postów na blogu, zawartość mediów społecznościowych i opisy produktów na nadchodzącą premierę produktu.

Dzięki ClickUp Docs zaczynasz od wprowadzenia podstawowych informacji o produkcie i szczegółów dotyczących grupy docelowej. Następnie asystent pisania AI generuje atrakcyjne wersje robocze dla każdej zawartości.

ClickUp Brain sugeruje alternatywne sformułowania, pomaga znaleźć idealne słowa i zapewnia spójny i przekonujący przekaz. Możesz także łatwo importować i eksportować dokumenty, ułatwiając współpracę z innymi członkami Teams.

Zaangażuj członków Teams w ClickUp Docs poprzez przypisywanie komentarzy

To

usprawnia proces tworzenia zawartości

i zapewnia dane powstania wysokiej jakości materiałów marketingowych, które rezonują z odbiorcami.

Scenariusz 4: Ulepszanie propozycji projektów

Jako konsultant przygotowujący propozycję projektu dla potencjalnego klienta, musisz opracować szczegółową, przekonującą propozycję, która będzie się wyróżniać. ClickUp Docs może w tym pomóc.

Oto jak to działa.

Musisz stworzyć propozycję projektu, która nakreśli cele, zakres i korzyści płynące z Twoich usług.

W ClickUp Docs zaczynasz od przygotowania propozycji. Proces ten jest szybszy dzięki

Szablony podpowiedzi AI w ClickUp

. ClickUp Brain oferuje również 100+ podpowiedzi opartych na rolach, które obejmują wiele częstych przypadków użycia.

Następnie można połączyć powiązane zadania, oś czasu i plany zasobów bezpośrednio w dokumencie, zapewniając kompleksowy widok projektu. W miarę dopracowywania propozycji, asystent pisania ClickUp AI pomaga ulepszyć zawartość, upewniając się, że jest dopracowana i profesjonalna.

Funkcja współpracy w czasie rzeczywistym umożliwia zbieranie opinii od zespołu i natychmiastowe wprowadzanie zmian. Do zrobienia masz szczegółową, przekonującą propozycję, która skutecznie komunikuje twoją wartość klientowi.

Scenariusz 5: Wdrażanie nowych członków zespołu

Wyobraź sobie, że właśnie zatrudniłeś nowego członka zespołu i chcesz go szybko wdrożyć. Możesz uprościć proces wdrażania dzięki ClickUp Docs i

ClickUp Clips

.

Przechwytywanie i przeglądanie nagrań ekranu z uczestnikami spotkania za pomocą ClickUp Clips

Oto jak to działa.

Tworzysz kompleksowy dokument wdrożeniowy w ClickUp Docs, przedstawiający wszystko, co nowy pracownik musi wiedzieć. Dokument ten zawiera zasady firmy, strukturę zespołu, oczekiwania dotyczące roli i ważne kontakty.

Dzięki możliwości edycji w czasie rzeczywistym w ClickUp, zapraszasz nowego członka zespołu do zapoznania się z dokumentem. W trakcie czytania może on zadawać pytania bezpośrednio w dokumencie, a Ty lub inni członkowie zespołu mogą natychmiast na nie odpowiedzieć.

Eliminuje to konieczność wysyłania e-maili w obie strony i zapewnia szybkie uzyskanie odpowiedzi.

Dokument onboardingowy jest również połączony z innymi ważnymi zasobami, takimi jak filmy szkoleniowe, briefy projektów i notatki z poprzednich spotkań.

Funkcja zagnieżdżania ClickUp pomaga zorganizować te połączone linki hierarchicznie, ułatwiając nowemu pracownikowi nawigację po informacjach.

Aby upewnić się, że nic nie zostanie pominięte, możesz połączyć zadania z dokumentem wdrożeniowym. Na przykład, pierwsze zadania nowego pracownika, takie jak ustawienie e-maila lub zakończenie obowiązkowego szkolenia, znajdują się na liście i są połączone z dokumentem.

Mogą oni oznaczyć te zadania jako zakończone bezpośrednio z poziomu dokumentu, a Ty możesz bez wysiłku śledzić ich postępy.

Wreszcie, narzędzia do adnotacji i korekty ClickUp umożliwiają nowym pracownikom przekazywanie informacji zwrotnych na temat procesu wdrażania. Mogą oni dodawać komentarze lub sugestie dotyczące ulepszeń, pomagając udoskonalić proces wdrażania dla przyszłych pracowników.

Wybierz narzędzie AI, które pomoże Ci pracować inteligentniej

Microsoft Copilot i Word to doskonałe narzędzia (zwłaszcza sprawdzony Word), które dobrze spełniają swoje funkcje.

Praca z nimi może być jednak powolna, zwłaszcza w ustawieniu zespołowym, gdzie chciałbyś uniknąć używania zbyt wielu narzędzi do współpracy z zespołem.

Istnieje również problem z wieloma dzisiejszymi modelami AI, w których brzmią one... cóż, robotycznie (ironia, wiemy). Ich brak humanizowanych odpowiedzi może prowadzić do powtarzalności zawartości.

Ale nie wszystkie narzędzia AI muszą być tak trudne w użyciu.

Narzędzia takie jak ClickUp Docs i ClickUp Brain naprawdę dobrze współpracują z pozostałymi funkcjami ClickUp i są przyjemne w użyciu wraz z zespołem.

Nie musisz jednak wierzyć nam na słowo.

Załóż sobie darmowe konto ClickUp

już dziś, aby przekonać się o tym na własne oczy.