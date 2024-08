10 najlepszych alternatyw Mem AI w 2024 roku

Kiedy po raz pierwszy odkryłem Mem.ai, byłem podekscytowany jego potencjałem do uproszczenia sposobu, w jaki robię notatki i organizuję informacje. Jednak po miesiącach użytkowania stwierdziłem, że nie jest to aplikacja, która spełniałaby moje wymagania - przynajmniej na razie.

Największym problemem Mem.ai jest powolny cykl aktualizacji. Wprowadzanie nowych funkcji i krytycznych ulepszeń trwa zbyt długo, przez co użytkownicy tacy jak ja czekają w nieskończoność na poprawki błędów i usprawnienia.

Do tego dochodzi niezbyt niezawodny system etykiet Mem.ai. Zdarzyło się kilka instancji, w których elementy oznaczone etykietą nie pojawiały się podczas wyszukiwania, co utrudniało szybkie znalezienie informacji.

Jako osoba, która codziennie zarządza setkami notatek i dokumentów, potrzebuję bardziej niezawodnego narzędzia AI do tworzenia notatek. Po rozszerzeniu testów różnych aplikacji dostępnych na rynku, przygotowałem listę 10 najlepszych alternatyw Mem, które usprawnią mój proces tworzenia notatek, a także twój! Zapoznajmy się z nimi.

Na co zwrócić uwagę wybierając alternatywę dla Mem?

Te kluczowe funkcje nie podlegają dla mnie negocjacjom, jeśli chodzi o alternatywę dla Mem:

Wsparcie dla NLP: Doceniam narzędzia, które wykorzystują przetwarzanie języka naturalnego do ustawienia akcji, wyzwalaczy i warunków. Pozwala mi to na intuicyjną interakcję z narzędziem i szybsze ustawienie automatyzacji zadań

Konfigurowalne formatowanie: Narzędzie powinno umożliwiać mi personalizację formatu moich notatek - od stylów, rozmiarów i kolorów czcionek, po możliwość tworzenia nagłówków, list i tabel. Musi dawać mi swobodę kształtowania zawartości w sposób, który odpowiada moim potrzebom

Pomoc w pisaniu: Cenię sobie narzędzia, które oferują funkcje pomocy w pisaniu, takie jak sprawdzanie gramatyki i pisowni, sugestie dotyczące poprawy mojego pisania, a może nawet generowanie zawartości oparte na AI. Funkcje te pomagają mi utrzymać wysoki standard pisania bez konieczności korzystania z dodatkowych narzędzi

Łatwe tagowanie: Organizacja moich notatek jest kluczowa, więc szukam narzędzia, które wspiera łatwe i intuicyjne tagowanie. Możliwość szybkiej etykiety i kategoryzacji moich notatek pomaga mi sprawnie znajdować i wyszukiwać informacje

Płynna obsługa: Ogólny komfort użytkowania jest dla mnie ważny. Chcę narzędzia, które jest responsywne, łatwe w nawigacji, wolne od błędów i oferuje regularne aktualizacje. Płynne działanie zapewnia, że mogę skupić się na swojej pracy bez niepotrzebnych zakłóceń

Elastyczność: Preferuję elastyczne narzędzie, które dostosowuje się do różnych rodzajów zawartości i cykli pracy. Niezależnie od tego, czy notuję szybkie notatki, tworzę szczegółowe dokumenty, czy zarządzam projektami grupowymi, narzędzie powinno dostosowywać się do moich zmiennych potrzeb

Współpraca: Ponieważ często pracuję z dużym zespołem, chcę narzędzia, które wspiera płynną współpracę. Funkcje takie jak edycja w czasie rzeczywistym, komentarze i opcje udostępniania są niezbędne do efektywnej pracy zespołowej i komunikacji

10 najlepszych alternatyw Mem do wykorzystania w 2024 roku

Dokonałem tutaj przeglądu 10 najlepszych alternatyw dla Mem AI. Każde narzędzie wyróżnia się inną funkcją. Niektóre są świetne do

Notatki wspomagane przez AI

niektóre z nich oferują rozbudowane opcje strukturalne, które pozwalają utrzymać porządek, podczas gdy inne zwiększają możliwości tworzenia treści dzięki zawartości generowanej przez AI. Wybierz taki, który odpowiada Twoim potrzebom, oczekiwaniom i budżetowi.

1. ClickUp - najlepszy do robienia notatek AI

Używam aplikacji do notatek z dwóch głównych powodów: do robienia notatek w podróży lub do zrzucania moich myśli (głównie związanych z pracą) i współpracy z kolegami z zespołu nad tekstem.

Szybko zapisuj swoje myśli i pomysły w Notatniku ClickUp

Na szczęście dla mnie, ClickUp służy do obu celów. Do szybkich notatek, zadań do wykonania i list kontrolnych wolę używać Notatnik ClickUp . Oferuje listy kontrolne do zorganizowania list rzeczy do zrobienia lub przypomnień, które niekoniecznie są częścią większego projektu Notatnik pomaga mi również przechwytywać notatki ze spotkań, wykładów lub badań. Później formatuję te notatki pogrubieniem, kursywą, nagłówkami i innymi elementami za pomocą poleceń / ukośników ClickUp.

Użyj ClickUp Docs do wspólnego tworzenia danych i zarządzania projektami

Do bardziej skomplikowanego pisania, takiego jak notatki ze spotkań, notatki ze spotkań, briefy projektów, posty na blogu itp. używam Dokumenty ClickUp . Najlepsze jest to, że wiele osób może jednocześnie pracować nad tym samym dokumentem i widzieć zmiany w czasie rzeczywistym.

Jako wisienka na torcie, oba narzędzia są dostarczane z ClickUp Brain , wbudowany asystent pisania AI, który ułatwia robienie notatek

Twórz zawartość kontekstową (notatki, dokumentację techniczną, blogi, e-maile itp.) dostosowaną do określonych ról w zespołach międzyfunkcyjnych w Notatniku i Dokumentach za pomocą ClickUp Brain

To, co najbardziej podoba mi się w ClickUp Brain, to jego zdolność adaptacji. **To narzędzie AI tworzy wysokiej jakości, poparte badaniami treści w oparciu o konkretne podpowiedzi, które wprowadzam. Na przykład ton pisania, którego używam do tworzenia przewodników użytkownika, znacznie różni się od tonu naszych postów w mediach społecznościowych. Brain inteligentnie dostosowuje zawartość na podstawie podpowiedzi i pisze w odpowiednim tonie i stylu.

Oto jak używam ClickUp Brain w moim codziennym cyklu pracy:

Wyciągnij listę elementów do działania z Zadania ClickUp i Dokumentów (na przykład, jeśli poproszę Brain o stworzenie briefu projektu dla nadchodzącej premiery produktu, po przeanalizowaniu informacji dostępnych w moim Obszarze Roboczym da mi listę kontrolną kroków)

z Zadania ClickUp i Dokumentów (na przykład, jeśli poproszę Brain o stworzenie briefu projektu dla nadchodzącej premiery produktu, po przeanalizowaniu informacji dostępnych w moim Obszarze Roboczym da mi listę kontrolną kroków) Podsumowanie dużych bloków tekstów , transkrypcji spotkań i wątków komentarzy do zadań

, transkrypcji spotkań i wątków komentarzy do zadań Pokonanie bloku pisarskiego poprzez tworzenie zawartości w oparciu o konkretne podpowiedzi

poprzez tworzenie zawartości w oparciu o konkretne podpowiedzi Dostosowywanie tonu głosu i poziomu kreatywności w celu spełnienia moich wymagań

w celu spełnienia moich wymagań Edytować i ulepszać istniejące szkice, poprawiać pisownię i gramatykę oraz upraszczać zawartość

poprawiać pisownię i gramatykę oraz upraszczać zawartość tworzenie wiki, SOP i baz wiedzy przechowywanych w bezpiecznym obszarze roboczym opartym na AI

przechowywanych w bezpiecznym obszarze roboczym opartym na AI Uczynić zawartość bardziej zwięzłą lub dłuższą (na przykład tworząc biuletyn e-mail / post LinkedIn z długiego formularza na blogu lub odwrotnie)

Edytuj notatki za pomocą AI, poprawiaj je, wyjaśniaj/upraszczaj złożone pomysły, podsumowuj i nie tylko dzięki ClickUp Brain

Oprócz tego, że ClickUp Brain pozwala mi przyspieszyć moją pracę, pomaga mi również zachować lepszą organizację. Gdy mam wiele podobnych dokumentów, używam etykiet ClickUp Doc do oznaczania odpowiedniej zawartości.

Dla przykładu, oznaczyłem moje briefy blogowe jako "BOFU". Kiedy więc potrzebuję uzyskać do nich dostęp, po prostu wpisuję etykietę "BOFU" i lokalizuję dokumenty, których szukam. Jest zawsze dokładny i pobiera moje dokumenty w ciągu kilku sekund. Ratuje mi życie, gdy się spieszę!

ClickUp najlepsze funkcje

Współpraca z członkami zespołu w czasie rzeczywistym w celu pisania notatek, udostępniania pomysłów, edytowania zawartości i dodawania etykiet za pomocą komentarzy

Szybsza realizacja pomysłów dzięki doskonałemu zarządzaniu zadaniami. Przekształć komentarz w zadanie ClickUp i wypełnij je szczegółami, takimi jak osoby przypisane i termin

Używaj języka naturalnego do ustawienia akcji, wyzwalaczy i warunków automatyzacji

Tłumaczenie tekstu na wiele języków, w tym angielski, francuski, hiszpański, portugalski, niemiecki, włoski, szwedzki, holenderski, koreański, japoński, chiński i arabski

Osadzanie tabel, zakładek, plików PDF, zrzutów ekranu i plików, aby notatki były pełne informacji

Dostęp do języka Markdown za pomocą poleceń /Slash i dodawanie kolorowych banerów, punktorów, pogrubienia, kursywy i przekreśleń

Bezpiecznie udostępniaj dokumenty członkom zespołu lub zewnętrznym interesariuszom, kontroluj dostęp do edycji lub zachowaj je jako prywatne

Limity ClickUp

Aplikacja mobilna może nie być tak płynna do robienia notatek, jak wersja internetowa

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka na obszar roboczy miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.6 (ponad 4,000 recenzji)

2. Notion - najlepsze do analizy dużych ilości danych tekstowych

przez Notion **Podczas wypróbowywania Notion AI, jedna funkcja wyróżniała się - zdolność narzędzia do szybkiego sortowania dużych zbiorów danych

Mój zespół często przeprowadza ankiety wśród klientów, aby lepiej zrozumieć nastroje panujące w grupie. Zazwyczaj są to ankiety otwarte, więc wyciągnięcie z nich wniosków jest nie lada zadaniem.

Dzięki Notion AI mogłem zaznaczyć duży fragment tekstu i uzyskać z niego wypunktowane podsumowanie lub kluczowe wnioski. Dla przykładu, przeprowadziliśmy ankietę na temat doświadczeń naszych niestandardowych klientów po zakupie, prosząc o opinie w celu dalszego ulepszenia naszego produktu. Wkleiłem wyniki do Notion i poprosiłem AI o policzenie, ile zapytań zawierało wzmiankę o "opcjach samoobsługi". Wyniki otrzymałem natychmiast - coś, co wymagałoby wielu godzin ręcznej pracy!

Najlepsze funkcje Notion

Uzyskiwanie synonimów i definicji żargonu technicznego podczas czytania/pisania notatek

Tworzenie szczegółowych akapitów z nieuporządkowanych notatek lub wypunktowanych list

Używaj składanych przełączników, aby notatki były bardziej czytelne i uporządkowane

Analizuj notatki ze spotkań za pomocą AI i twórz elementy działań na podstawie dyskusji podczas spotkania

Limity Notion

Ma stromą krzywą uczenia się

Ceny Notion

**Free

Plus: $12/miesiąc za licencję

$12/miesiąc za licencję Business: $18/miesiąc za licencję

$18/miesiąc za licencję Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Możesz dodać Notion AI do swojego obszaru roboczego za $10/miesiąc na członka

Notion oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 5 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 5 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

3. Obsidian - najlepszy do widoku wykresów

przez Obsydian Obsidian nie ma wbudowanej funkcji AI do tworzenia notatek, ale zapewnia wsparcie dla wielu wtyczek innych firm opracowanych przez społeczność. Jego wtyczka AI Assistant dobrze pasuje do mojego cyklu pracy. **Mogłem generować obrazy kontekstowe za pomocą DALL-E 2 i dyktować notatki za pomocą komendy zamiany mowy na tekst Whisper

Przechodząc do funkcji natywnych, uwielbiam widok wykresu, który wizualnie przedstawia połączenie moich notatek. Użyłem go, aby uzyskać przegląd naszej strategii SEO.

Stworzyłem węzły dla najważniejszych słów kluczowych SEO i tematów związanych z naszym produktem i połączyłem każdy węzeł z konkretnymi postami na blogu, stronami docelowymi i innymi elementami zawartości, które zoptymalizowaliśmy pod kątem tych słów kluczowych. W ten sposób mogłem zobaczyć, jak dobrze uwzględniamy słowa kluczowe w naszej witrynie.

Obsidian - najlepsze funkcje

Tworzenie połączeń między wieloma notatkami w celu zbudowania silnego repozytorium wiedzy

Dostęp do notatek w trybie offline. Obsidian Sync łączy zmiany, gdy dostępne jest połączenie internetowe

Burza mózgów, rysowanie diagramów i osadzanie notatek z PDF, obrazami, audio i wideo na Obsidian Canva

Śledzenie historii wersji notatek przez okres do jednego roku

Limity Obsidian

Bardziej nadaje się do użytku osobistego niż do współpracy

Ceny Obsidian

Użytek osobisty: Free

Free Użytek komercyjny: $50/rok za użytkownika (rozliczane rocznie)

Obsidian oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.9/5 (ponad 20 recenzji)

4. Writesonic - najlepszy do sprawdzania faktów i tworzenia zawartości zoptymalizowanej pod kątem SEO

przez Writesonic Zdolność Writesonic do szybkiego generowania zawartości sprawdzonej pod kątem faktów jest dużym plusem dla teamów zajmujących się treścią - usprawniło to badania, sprawdzanie faktów i cytowanie, dzięki czemu mogliśmy od razu przystąpić do pisania

Przydatna jest również funkcja automatycznego linkowania wewnętrznego. Płynnie połączyła powiązane tematy, poprawiła przepływ moich artykułów i pomogła mi w klastrach tematycznych SEO. Chociaż ogólnie wykonałem świetną robotę, nadal musiałem poświęcić czas na ręczne dopracowanie, aby zawartość była gotowa do zrobienia.

Poza pisaniem w AI, bardzo podobała mi się funkcja sprawdzania jakości zawartości pod kątem SEO. Jest ona wbudowana w narzędzie, więc nie potrzebowałem zewnętrznych wtyczek ani narzędzi do optymalizacji zawartości pod kątem stron wyników wyszukiwania (SERP).

Najlepsze funkcje Writesonic

Generowanie długich formularzy z aktualnymi informacjami

Analizowanie strategii konkurencji na poziomie szczegółowym, od liczby słów, nagłówków, tematów po słowa kluczowe i nie tylko

Automatyczne generowanie obrazów na podstawie kontekstu artykułu

Tworzenie spersonalizowanej zawartości dopasowanej do konkretnej marki

Limity Writesonic

Ceny mogą być drogie, szczególnie dla mniejszych Teams

Cennik Writesonic

Dla profesjonalistów i teamów

Standard: $99/miesiąc za użytkownika

$99/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: 249 USD/miesiąc dla 3 użytkowników

249 USD/miesiąc dla 3 użytkowników Zaawansowany: $499/miesiąc dla 5 użytkowników

Oceny i recenzje Writesonic

G2: 4.7/5 (ponad 1,900 recenzji)

4.7/5 (ponad 1,900 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 2,000 recenzji)

5. Jasper AI - najlepszy dla szablonów do pisania AI

przez Jasper Jasper nie jest aplikacją do zrobienia notatki per se, ale wykonał świetną robotę, rozszerzając moje istniejące notatki i pisząc oryginalną zawartość na podstawie moich danych wejściowych

Lubię systemy i struktury, które zwiększają wydajność i oszczędzają czas. Dlatego też zawsze szukam dobrych szablonów do pisania. Podczas odkrywania Jaspera natknąłem się na bibliotekę szablonów z ponad 50 szablonami. Wypróbowałem kilka z nich do tworzenia konspektów wpisów na blogu, pisania wniosków i generowania postów w mediach społecznościowych poniżej 140 znaków. Szablony były proste w użyciu i pomogły mi przyspieszyć moją pracę.

Jasper może nie być dostosowany do moich specyficznych wymagań dotyczących notatek, ale dobrze jest dać przewagę jednoosobowym teamom zajmującym się content marketingiem.

Najlepsze funkcje Jasper AI

Prześlij istniejący brief lub dodaj informacje ręcznie, aby stworzyć kampanię marketingową zgodną z marką

Optymalizacja zawartości pod kątem wyszukiwarek dzięki dodatkowi SurferSEO

Sprawdzanie zawartości pod kątem plagiatu za pomocą dodatku Copyscape

Tworzenie obrazów w wysokiej rozdzielczości, royalty-free na podstawie podpowiedzi

Jasper AI limits

Generowana zawartość może brzmieć ogólnikowo - wymaga ręcznego dostosowania

Ceny Jasper AI

**Kreator:$49/miesiąc na użytkownika

Pro: $69/miesiąc za użytkownika

$69/miesiąc za użytkownika Business: Cennik niestandardowy

Jasper AI oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 1200 recenzji)

4,7/5 (ponad 1200 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 1,800 recenzji)

6. Copy.ai-Najlepszy do tworzenia zawartości zgodnej z marką

przez copy.ai Podobnie jak Jasper, Copy.ai nie jest tradycyjną aplikacją do robienia notatek. Jednakże, ponieważ testowałem niektóre z najlepszych

Narzędzi AI

postanowiłem ocenić zdolność Copy.ai do tworzenia list kontrolnych i zawartości na podstawie określonych podpowiedzi.

W przypadku asystentów pisania AI, nudna lub ogólnie brzmiąca zawartość jest często dużym problemem. Jednak Copy.ai stara się, aby zawartość była odpowiednia dla celowego głosu marki. Aby pomóc narzędziu zrozumieć, czego szukam, dodałem sekcję zawartości, która dokładnie odzwierciedla głos mojej marki. Następnie dodałem podpowiedź do zrobienia nowej zawartości, a narzędzie dobrze poradziło sobie z uchwyceniem głosu, którym zamierzałem pisać

Chociaż aplikacja nie śledziła moich notatek, pomogła mi stworzyć listę kontrolną zadań do zrobienia. Mogę mu zaufać, że stworzy listę kroków do wykonania dla różnych zadań przy niewielkim lub żadnym wysiłku ręcznym.

Najlepsze funkcje Copy.ai

Generowanie wysokiej jakości kopii z podpowiedziami z biblioteki podpowiedzi Copy.ai

Wdrażanie hiper-spersonalizowanej strategii dotarcia na dużą skalę

Konwertowanie transkrypcji rozmów sprzedażowych na posty na blogu

Tworzenie dokumentów FAQ produktów z dokładnymi informacjami

Limity Copy.ai

Zawartości często brakuje niuansowego podejścia i wymaga interwencji człowieka w celu poprawy jakości

Ceny Copy.ai

**Free

Starter: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: 249 USD/miesiąc dla maksymalnie 5 użytkowników

249 USD/miesiąc dla maksymalnie 5 użytkowników Enterprise: Niestandardowy cennik

Copy.ai oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

4.7/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 60 recenzji)

7. Notatki Reflect - najlepsze do linkowania zwrotnego

przez Odbicie Od zapisywania pomysłów po notowanie codziennych list zadań za pomocą AI, Reflect oferuje kompleksowe doświadczenie w zakresie notatek.

**Ponieważ mam wiele powiązanych ze sobą dokumentów (np. broszury produktowe, prezentacje produktów, poradniki itp.), wolę zachować ich połączenie w celu lepszej organizacji. Reflect służył temu celowi, a także podwoił się jako asystent spotkań AI, tworząc kluczowe wnioski i listę działań po przeanalizowaniu moich notatek ze spotkań.

Najlepsze funkcje Reflect

Transkrypcja notatek głosowych na słowa z ludzką dokładnością

Tworzenie i zapisywanie niestandardowych podpowiedzi do wykorzystania w przyszłości

Zbieranie rozproszonych myśli w jednym miejscu i generowanie z nich konspektów wpisów na blogu

Popraw gramatykę i pisownię oraz popraw jakość pisania

Reflect limitations

Nie nadaje się do współpracy zespołowej

Reflect ceny

10 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Reflect

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

8. MyMind-Najlepszy do intuicyjnego wycinania stron internetowych

przez MyMind MyMind przyciągnął mnie swoim prostym i zachęcającym interfejsem i szybko stał się moim cyfrowym albumem. Codziennie korzystam z różnych rodzajów zawartości, od raportowania badań i postów na blogach po odsetki wideo, studia przypadków marketingowych i wiele innych. Dzięki MyMind mogłem zapisywać notatki i zasoby w scentralizowanym repozytorium.

Mogę zapisać obraz jednym kliknięciem, a AI MyMind automatycznie zrozumie jego szczegóły. Na przykład, gdy zapisałem obraz ergonomicznego krzesła, zidentyfikował on element i zapisał go na mojej liście życzeń. Podobało mi się to płynne i intuicyjne doświadczenie!

Najlepsze funkcje MyMind

Tryb skupienia nie rozprasza uwagi

Zapisywanie artykułów bez wyskakujących okienek i reklam

Automatyczne sortowanie zapisanych elementów w inteligentnych przestrzeniach

Zachowaj prywatne notatki lub uzyskaj link do udostępnienia, który wygasa w ciągu 24 godzin

Limity MyMind

Brak funkcji współpracy

Ceny MyMind

Student of Life: $6.99/miesiąc na użytkownika

$6.99/miesiąc na użytkownika Mastermind: $12.99/miesiąc na użytkownika

$12.99/miesiąc na użytkownika Newton: 299 USD/rok

MyMind oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

9. Craft-Best do zbiorowej burzy mózgów

przez Dokumenty rzemieślnicze Podobało mi się, jak Craft zaspokajał potrzeby mojego zespołu w zakresie współpracy. Zaoferował nam obszar roboczy do robienia notatek, tworzenia dokumentacji, zarządzania naszą pracą i wspólnej burzy mózgów. Możliwość przełączania się między urządzeniami, od iPhone'a i Maca po iPada, zwiększyła wygodę. Mój zespół i ja mieliśmy dostęp do naszych notatek z dowolnego urządzenia.

Kolejnym przydatnym dodatkiem jest wbudowana pomoc AI. Pozwoliło mi to szybko generować pomysły, podsumowywać i tłumaczyć zawartość oraz sprawnie wykonywać zadania związane z edycją dokumentów.

Najlepsze funkcje Craft

Organizowanie notatek za pomocą folderów

Wyzwalacz powiadomień push lub e-mail dla ważnych zadań

Używanie tabel, wypunktowań, przełączników, podstron i wyróżnień do formatowania notatek

Automatyczna konwersja notatek na slajdy prezentacji

Craft limitations

Brak funkcji etykiety

Ceny rzemiosła

Starter: Free

Free Plus: $10/miesiąc

$10/miesiąc Rodzina: 18$/miesiąc dla maksymalnie 5 członków rodziny

18$/miesiąc dla maksymalnie 5 członków rodziny Teams: $60/miesiąc dla maksymalnie 25 użytkowników

$60/miesiąc dla maksymalnie 25 użytkowników Business: $300/miesiąc dla całego zespołu

Craft oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 20 recenzji)

4.6/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

10. Evernote - najlepszy do wyszukiwania multimediów

przez Evernote Dzięki Evernote mogłem lepiej organizować swój harmonogram. Od notatek i zadań po spotkania, pomógł mi skonsolidować wszystkie moje rzeczy do zrobienia w prostej, wolnej od bałaganu przestrzeni.

Szczególnie podobała mi się funkcja wyszukiwania AI. W ciągu kilku sekund precyzyjnie odnalazła moje notatki, nawet jeśli przechowywałem setki elementów. Funkcja wyszukiwania nie jest czymś nowym, ale byłem pod wrażeniem tego, jak technologia AI błyskawicznie przeczesywała pliki PDF, dokumenty Office, obrazy, prezentacje i zeskanowane dokumenty.

Najlepsze funkcje Evernote

Edycja notatek za pomocą AI lub tworzenie nowej zawartości od podstaw

Dostęp do notatek w trybie offline

Synchronizacja notatek na różnych urządzeniach

Współpraca z członkami zespołu w celu śledzenia codziennych zadań

Limity Evernote

Nawigacja po długich notatkach jest kłopotliwa

Ceny Evernote

Free

Personal: $14.99/miesiąc

$14.99/miesiąc Profesjonalny: $17.99/miesiąc

$17.99/miesiąc Teams: $24.99/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Evernote

G2: 4,4/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 8 000 recenzji)

Wykorzystanie AI do robienia notatek dzięki ClickUp

Mam wysokie oczekiwania wobec narzędzi AI do robienia notatek. Istnieje tak wiele aplikacji, ale bardzo niewiele z nich spełnia wszystkie moje oczekiwania.

Chcę zmienić moją aplikację do notatek w asystenta wiedzy. Zapamięta wszystkie krytyczne i trywialne szczegóły dotyczące mojej pracy i zadań osobistych, zorganizuje je w czyste struktury/hierarchie i pomoże mi je odzyskać, gdy tylko będzie to możliwe. Muszę być na bieżąco z członkami mojego zespołu, więc funkcje współpracy są koniecznością.

Premia, jeśli narzędzie może zakończyć moje niekompletne szczepy myśli i przekształcić je w coś sensownego. Zbyt wiele?

Wcale nie! ClickUp robi to wszystko, a nawet więcej. Dokłada wszelkich starań, aby notatka i pisanie były płynniejsze, szybsze i zautomatyzowane. Niezależnie od tego, czy piszesz własnymi słowami, czy przy użyciu AI, organizujesz notatki i listy zadań, czy też przełamujesz blokadę pisarską, ClickUp towarzyszy ci na każdym kroku. Zacznij korzystać z ClickUp już dziś!