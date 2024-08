Zarządzanie zasobami marketingowymi: Procesy, korzyści i najlepsze praktyki

Praca w marketingu jest ekscytująca i satysfakcjonująca. Możesz uwolnić swoją kreatywność i wymyślić fajne, innowacyjne sposoby na rozkochanie klientów w swoim produkcie lub usłudze. 🎨

Ale w świecie marketingu nie ma tylko tęczy i jednorożców - istnieją również różne ograniczenia, o których należy pamiętać. To nie jest tak, że masz wszystkie pieniądze, pracowników i czas na świecie, aby przekształcić każdy obiecujący pomysł w rzeczywistość.

Musisz mądrze wykorzystywać swój budżet, czas i kapitał ludzki, i o to właśnie chodzi w zarządzaniu zasobami marketingowymi (MRM). Pomaga ono w maksymalnym wykorzystaniu limitu zasobów w celu zwiększenia efektywności wysiłków marketingowych.

W tym artykule przeprowadzimy Cię przez podstawy zarządzania zasobami marketingowymi, aby pomóc Ci prowadzić kampanie marketingowe tak skutecznie, jak to tylko możliwe. Udostępnimy również kilka wskazówek i narzędzi MRM do osiągnięcia optymalnej współpracy i wydajności w dziale marketingu.

Czym jest zarządzanie zasobami marketingowymi?

Zarządzanie zasobami marketingowymi (MRM) to zestaw działań i narzędzi do planowania i wykorzystywania budżetu, czasu, zasobów ludzkich, technologii i materiałów eksploatacyjnych w celu usprawnienia działań marketingowych.

Mówiąc najprościej, MRM to sztuka równoważenia limitów zasobów, aby kampanie marketingowe działały jak dobrze naoliwiona maszyna. ⚙️

MRM jest często postrzegane jako rodzaj oprogramowania, podczas gdy w rzeczywistości jest to po prostu holistyczne podejście do koordynowania i maksymalizacji zasobów w celu dostosowania do nadrzędnych celów marketingowych. Aby jednak ułatwić MRM w dzisiejszym stale zmieniającym się środowisku marketingowym, kluczowe jest wykorzystanie technologii - w szczególności narzędzi do zarządzania zasobami marketingu cyfrowego.

MRM a CRM

MRM i CRM mogą brzmieć podobnie, ale ta jedna litera robi ogromną różnicę. 🔠

CRM oznacza zarządzanie relacjami niestandardowymi , praktyka obsługi i analizy interakcji z klientami w celu poprawy relacji, zwiększenia retencji i ułatwienia rozwoju. Narzędzie do zarządzania relacjami z klientami pomaga gromadzić, zarządzać i wizualizować dane klientów oraz monitorować interakcje, a także komunikować się z członkami zespołu i opracowywać strategie.

Chociaż ich obszary zainteresowania są różne, zarówno MRM, jak i CRM ostatecznie pomagają zoptymalizować strategie marketingowe i przyszłe kampanie. Dane gromadzone na temat klientów mogą pomóc spersonalizować inicjatywy marketingowe i pozyskać docelowych odbiorców.

Ponadto dane te mogą rzucić światło na nieefektywność i dostarczyć cennych informacji, na podstawie których można przekierować zasoby marketingowe tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Działania związane z zarządzaniem zasobami marketingowymi

Każde działanie w obszarze zarządzania zasobami marketingowymi podlega jednej z czterech głównych faz:

1. Planowanie

Improwizowanie i ufanie własnym przeczuciom może być owocne, ale zarządzanie zasobami marketingowymi preferuje kuloodporne plany. Dlatego też pierwszym krokiem w kierunku efektywnego zarządzania zasobami jest stworzenie strategii, w której określisz swoje cele i zadania, zaprojektujesz zaplanujesz działania kalendarz marketingowy i wybierz odpowiednie wskaźniki KPI do śledzenia postępów i powodzenia.

Podczas tej fazy będziesz profilować i analizować swoich odbiorców i ich zachowanie, sprawdzać, co robi konkurencja i identyfikować trendy istotne dla Twojej kampanii marketingowej.

Wysokiej jakości narzędzia do zarządzania zasobami marketingowymi mają funkcje planowania strategicznego, które pomagają nakreślić i wizualizować cele, aby upewnić się, że dział marketingu jest na tej samej stronie. Narzędzia te wspierają elastyczność, dzięki czemu można na bieżąco dostosowywać plany do zmieniających się potrzeb rynku lub niestandardowych wymagań klientów.

Wskazówka dla profesjonalistów: Szablon strategicznej mapy drogowej ClickUp pomaga dostosować zasoby do udostępnianych celów, tchnąć życie w plany i zmaksymalizować wpływ każdej inicjatywy. Jest konfigurowalny i pozwala na łatwą korektę kursu, gdy tylko zajdzie potrzeba aktualizacji planu. 😎

Wizualizuj strategiczną mapę drogową swojego zespołu i lepiej planuj jego powodzenie dzięki temu szablonowi

2. Harmonogram

W fazie planowania wypełniasz swój kalendarz marketingowy, dzielisz cele na kamienie milowe i zadania, dodajesz szczegółowe informacje do każdego zadania i uważnie monitorujesz postępy.

Narzędzie do zarządzania zasobami marketingowymi powinno umożliwiać zaplanowanie wszystkich zadań związanych z kampanią marketingową w mgnieniu oka. Powinno oferować opcje tworzenia podzadań i powiązań zadań, aby utrzymać porządek w cyklu pracy.

3. Przydzielanie

Teraz nadszedł czas na przydzielić zasoby na podstawie harmonogramu. Zdecyduj ile osób chcesz zaangażować w dane zadanie oraz ile czasu i pieniędzy zainwestować w konkretne działania. Sprawdź materiały i technologię niezbędną do zakończenia zadań i sprawnego prowadzenia kampanii marketingowych.

Działania podejmowane na tym etapie nie są ustawione na stałe, zwłaszcza jeśli jesteś nowy w zarządzaniu zasobami marketingowymi. Rozważ dostosowanie strategii alokacji zasobów w miarę rozwoju kampanii marketingowej.

Bonus: Skorzystaj z możliwości Szablon alokacji zasobów ClickUp aby uzyskać dogłębny wgląd w dostępność zasobów i zoptymalizować ich wykorzystanie. 🥰

Skorzystaj z szablonu alokacji zasobów ClickUp, aby śledzić materiały, siłę roboczą itp. organizacji dla każdego projektu

4. Zarządzanie

Aby zarządzanie zasobami marketingowymi było efektywne, ustanów jasne zasady przydzielania i monitorowania zasobów, których każda osoba w dziale marketingu powinna się trzymać.

Twoja platforma do zarządzania zasobami marketingowymi powinna umożliwiać tworzenie i zarządzanie dokumentami związanymi z koordynacją zasobów i utrzymywaniem synchronizacji zespołu.

Idealnie byłoby, gdyby Twoje narzędzie wspierało również zarządzanie zasobami cyfrowymi - praktykę centralizacji i organizowania zasobów marki w celu łatwego dostępu i spójnego wykorzystania na różnych platformach.

Korzyści z zarządzania zasobami marketingowymi

Zobaczmy, w jaki sposób Ty, Twój dział marketingu i cała organizacja mogą skorzystać na zarządzaniu zasobami marketingowymi lub oprogramowaniu MRM:

Zwiększona wydajność

Oprogramowanie do zarządzania zasobami marketingowymi pozwala podzielić pracę na zadania i kamienie milowe oraz przybliżyć postępy w realizacji kampanii. W ten sposób masz pełną kontrolę nad procesami swojego zespołu marketingowego i możesz mieć 100% pewności, że żadne zadanie nie umknie Twojej uwadze.

Niższe koszty

Kiedy masz pełną kontrolę nad swoimi działaniami marketingowymi, możesz wyraźnie zobaczyć, gdzie trafiają twoje pieniądze i inne ważne zasoby.

Wydajesz za dużo na konkretny projekt? Dzięki oprogramowaniu MRM możesz wizualizować i redystrybuować swój budżet, aby uniknąć niepotrzebnych wydatków i przeznaczyć pieniądze na inne zadania i kampanie marketingowe. 💸

Bonus: Budżet projektu ClickUp z szablonem struktury podziału pracy (WBS) pomaga sporządzić mapę szacunkowych kosztów, scentralizować informacje o projekcie, monitorować wydatki, identyfikować ryzyko i zwiększać wydajność procesów. Wypróbuj za Free!

ClickUp Project Budget With WBS Template pomaga wizualizować, organizować i optymalizować budżet

Efektywne podejmowanie decyzji

Rozwiązanie do zarządzania zasobami marketingowymi wykonuje ciężką pracę za Ciebie i analizuje Twoje wysiłki marketingowe, kampanie, trendy, potencjalne nieefektywności, wydatki i obciążenia pracą. Przekłada te dane na praktyczne spostrzeżenia, pomagając w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących niezbędnych kroków w celu poprawy i optymalizacji zasobów.

Automatyzacja cyklu pracy

Właściwe zarządzanie zasobami marketingowymi polega na ograniczeniu pracy. Zamiast serwować działowi marketingu smaczny posiłek składający się z powtarzalnych, przyziemnych zadań, wykorzystaj oprogramowanie do zarządzania zasobami marketingowymi do automatyzacji działań.

Ograniczenie ręcznej pracy pozwala zoptymalizować wykorzystanie personelu i czasu, uwalniając zasoby do realizacji bardziej wartościowych zadań. Co więcej, automatyzacja marketingu minimalizuje ryzyko błędu ludzkiego i gwarantuje spójność. 😍

Zwiększona przejrzystość

Wysokiej jakości oprogramowanie MRM jest niezbędne do kultywowania przejrzystego środowiska pracy poprzez ułatwianie współpracę Teams i komunikacja. Dobrze zbudowane narzędzie umożliwia wprowadzanie zmian w czasie rzeczywistym i daje każdemu członkowi zespołu dogłębny przegląd wszystkich projektów i zadań marketingowych.

Najlepsze praktyki wdrażania MRM

Oto kilka przyjaznych wskazówek, jak bezproblemowo wdrożyć MRM do swojego cyklu pracy:

1. Ustal cele

Zanim zaczniesz myśleć o zarządzaniu projektami, oprogramowaniu MRM, zarządzaniu zasobami cyfrowymi i innych fantazyjnych terminach mających na celu zwiększenie koordynacji zasobów, powinieneś usiąść i zadać sobie proste pytanie - dlaczego to robię?

Innymi słowy, zdefiniuj swoje cele i zadania - może to być znalezienie lepszego sposobu na optymalizację zasobów, poprawę współpracy w ramach teamów marketingowych lub ustanowienie praktyk monitorowania. Gdy już będziesz mieć cel na uwadze, będziesz w stanie znaleźć odpowiednie oprogramowanie MRM i usprawnić swoje działania marketingowe.

Pro tip: Użyj Cele ClickUp do mierzenia powodzenia wysiłków związanych z zarządzaniem zasobami marketingowymi. Z jasno określonymi ośmioma czasu, SMART cele i automatyczne śledzenie postępów, można szybko zobaczyć, w jaki sposób zakończenie codziennych zadań przyczynia się do realizacji szerszych celów i zadań.

Użyj ClickUp Goals, aby zdefiniować swoje cele i kluczowe wyniki, tj. mierzalne cele

2. Zbierz odpowiedni Teams

Wdrożenie MRM to wysiłek zespołowy, a nie samodzielna praca. Aby naprawdę się to udało, zbierz swoje oddziały i ustaw grupę zadaniową ds. wdrożenia - to będą twoje oczy i uszy w terenie. Pomogą ci zbadać obecne procesy i dowiedzieć się, co działa jak urok, a co można by ulepszyć.

Grupa zadaniowa pomoże również w przygotowaniach do wdrożenia - może zbadać narzędzia MRM i ogólnie technologię marketingową, ustanowić zasady zarządzania i przeszkolić zespół marketingowy.

Po wybraniu odpowiedniego oprogramowania MRM zespół może śledzić powodzenie wdrożenia i doradzać w zakresie potencjalnych obszarów wymagających poprawy.

Pro tip: Użyj Widok ClickUp Chat aby przenieść wszystkie dyskusje MRM pod jeden dach! Ta natywna funkcja komunikacji pozwala Twojemu zespołowi na burzę mózgów, udostępnianie aktualizacji, dodawanie połączonych stron i zasobów oraz przypisywanie komentarzy i zadań - wszystko w czasie rzeczywistym!

Dzięki widokowi czatu ClickUp możesz przekazać swoje OKR pracownikom i poprosić ich o opinię

3. Korzystaj z wysokiej jakości oprogramowania MRM

Powodzenie wdrożenia MRM sprowadza się do wyboru najlepszego oprogramowania MRM. Potrzebujesz rozwiązania, które pomoże ci wyznaczyć cele, ustalić i przydzielić zasoby, przypisać i śledzić zadania, ustawić ramy zarządzania i monitorować postępy. Brzmi jak zbyt wiele, by wymagać od jednej platformy? Nie, jeśli używasz ClickUp ! 💃

Jako kompleksowy zarządzanie zadaniami i projektami rozwiązanie ClickUp może pomóc we wdrożeniu i udoskonaleniu procesów MRM dzięki solidnym, ale łatwym w użyciu funkcjom i narzędziom.

Zobaczmy, dlaczego ClickUp może być cennym dodatkiem do każdego zespołu marketingowego:

ClickUp Marketing

Jednym z powodów, dla których ClickUp może być platformą do zarządzania marketingiem jest ClickUp Marketing -cały pakiet funkcji i narzędzi dedykowanych specjalnie dla Teams marketingowych.

Zacznijmy naszą mini wycieczkę od Dokumenty ClickUp Unikalna opcja do tworzenia, edytowania, zarządzania, udostępniania i przechowywania dokumentów. Użyj go do tworzenia studiów przypadku, planów projektów, oś czasu, briefów zawartości i innych niezbędnych dokumentów marketingowych. Funkcja ta może być przydatna przy tworzeniu szczegółowych SOP i procedur zarządzania dla procesów MRM.

Pisz, edytuj i przechowuj informacje o swoich wysiłkach związanych z zarządzaniem zasobami marketingowymi dzięki ClickUp Docs

Co sprawia, że ClickUp Docs jest tak wyjątkowy? Po pierwsze, umożliwia dodawanie członków zespołu do dokumentów i płynną współpracę. Każda zmiana odbywa się w czasie rzeczywistym, a każdy uczestnik otrzymuje spersonalizowany kursor, więc nie ma ryzyka pomyłki.

Dzięki opcjom dodawania zasobów cyfrowych do dokumentów i połączenia dokumentów z zadaniami, można usprawnić procesy MRM i utrzymać informacje uporządkowane i łatwo dostępne.

Co więcej, możliwości ClickUp Docs są wzmacniane przez ClickUp Brain . Ta potężna sieć neuronowa wykorzystuje AI do burzy mózgów, podsumowywania tekstów i notatek ze spotkań oraz sprawdzania pisowni, aby zaoszczędzić czas i zminimalizować liczbę błędów.

Funkcje ClickUp AI ułatwiają zespołom marketingowym szybkie tworzenie ważnych dokumentów, takich jak studium przypadku

Inną wygodną opcją, która promuje współpracę jest Tablica ClickUp . Zaproś swój zespół do nieskończonych cyfrowych płócien, aby przeprowadzić burzę mózgów, opracować strategię, omówić sposób alokacji zasobów marketingowych lub wskazać potencjalne problemy i nieefektywności.

Zanurz się w bogatym wyborze opcji wizualnych do współpracy - rysuj, pisz tekst, twórz i łącz kształty lub dodawaj notatki i komentarze, aby przekazać swoje myśli.

Łatwe niestandardowe dodawanie dokumentów, zadań i innych elementów do Tablic

Wizualizuj swoje kampanie i zasoby marketingowe za pomocą Widok osi czasu ClickUp , jedna z platform ponad 10 widoków zadań i projektów . Pozwala zobaczyć kamienie milowe, zadania i ich zależności na osi czasu - powiększyć, aby skupić się na konkretnym dniu lub pomniejszyć, aby zobaczyć tygodnie lub miesiące naraz. Widok ten może być narzędziem do zarządzania zasobami, zapewniając przejrzysty przegląd obciążenia pracą i harmonogramów zespołu.

Nie przegap Pulpity ClickUp -pomagają wizualizować dowolny rodzaj danych za pomocą wykresów kołowych, liniowych i paskowych! Użyj pulpitów, aby śledzić i analizować swoją drogę do celów marketingowych i identyfikować nieefektywności. Wybieraj spośród ponad 50 konfigurowalnych kart, aby stworzyć pulpit dla dowolnego scenariusza. 📊

Płynnie współpracuj i monitoruj swoją wydajność na pulpitach ClickUp

ClickUp posiada ogromną kolekcję pomocnych materiałów dla teamów marketingowych o nazwie Zasoby marketingowe ClickUp . Tutaj można znaleźć liczne historie powodzenia, samouczki wideo, kursy, artykuły instruktażowe i wskazówki dotyczące maksymalizacji potencjału działu marketingu i wykorzystania funkcji ClickUp do wprowadzania ulepszeń.

Zarządzanie zasobami ClickUp

Wciąż nie jesteś przekonany, czy ClickUp jest odpowiednią platformą dla praktyk MRM Twojego zespołu marketingowego? Przyjrzyjmy się bliżej Zarządzanie zasobami ClickUp , pakiet funkcji, który sprawi, że przydzielanie i monitorowanie zasobów marketingowych stanie się dziecinnie proste.

Wizualizuj swoje krytyczne zasoby za pomocą widoków ClickUp. Zacznij od podstaw, takich jak Widok listy idealny do organizowania i klasyfikowania. Użycie Pola niestandardowe ClickUp aby dostarczyć dodatkowych szczegółów na temat każdego zadania i zasobu oraz spersonalizować swój Obszar roboczy.

Niestandardowa organizacja projektu i przechwytywanie istotnych informacji dzięki niestandardowym polom ClickUp

Następnie przejdź do szczegółów - monitoruj obciążenie zespołu za pomocą widoku obciążenia pracą lub uzyskaj szczegółowy wgląd w szacowany czas i postęp dzięki Widok zespołu .

Podziękowania dla Śledzenie czasu przez ClickUp można monitorować, ile czasu zajmuje wykonanie określonego zadania. W ten sposób możesz wykryć wąskie gardła i dostosować swój plan gry, aby wszystko działało płynnie.

Śledź czas ręcznie, dodawaj szacowane czasy i korzystaj ze szczegółowego raportowania, aby przydzielać zadania w bardziej inteligentny sposób. Nie martw się o śledzenie czasu na różnych urządzeniach - ClickUp synchronizuje dane automatycznie, więc nie przegapisz żadnej sekundy. ⌛

Organizuj i dodawaj notatki, aby rozpocząć zadanie z ClickUp Project Time Tracking

Kolejny przydatny zarządzanie zasobami funkcja jest Formularze ClickUp . Użyj go do niestandardowego wysyłania formularzy do działu marketingu, wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy lub odbiorców docelowych. Możesz na przykład zapytać swój zespół, czy są zadowoleni z obecnych procesów i sprawdzić, czy mają jakieś sugestie dotyczące ulepszeń.

Użyj pól zadań po lewej stronie formularza, aby spersonalizować pytania i przechwycić odpowiednie dane. ClickUp automatycznie przekształca odpowiedzi w zadania, które można śledzić dla dodatkowej wygody.

Automatyzacja ClickUp

Twórz niestandardowe automatyzacje, aby odciążyć swoje Teams od ręcznego obciążenia pracą dzięki ClickUp Automation

Wspomnieliśmy już o znaczeniu automatyzacji w oprogramowaniu MRM - przeniesienie powtarzalnych zadań na autopilota oszczędza czas, zmniejsza ryzyko błędów, zapewnia spójność i pozwala zespołowi marketingowemu pracować nad bardziej znaczącymi zadaniami.

ClickUp nie byłby najlepszą platformą do zarządzania projektami i marketingiem, gdyby nie posiadał potężnych funkcji do automatyzacji cykli pracy. Automatyzacja ClickUp pozwala usprawnić zadania i działania za pomocą kilku kliknięć. Wybieraj spośród ponad 100 gotowych automatyzacji w bibliotece ClickUp lub stwórz własną automatyzację marketingową, niestandardowo dostosowując wyzwalacze, warunki i działania.

Zautomatyzuj aktualizację statusów zadań, priorytetów, etykiet, osób przypisanych lub terminów i pozwól ClickUp wykonać całą pracę.

Szablony do zarządzania zasobami marketingowymi

Szablony są jedną z najbardziej przydatnych i oszczędzających czas opcji w zestawie narzędzi ClickUp - użyj ich, aby ustandaryzować procesy, wyeliminować błędy i zainwestować swój czas w zadania o większej wartości. ⏲️

Biblioteka szablonów ClickUp oferuje ponad 1000 opcji do różnych celów, od zarządzania projektami po tworzenie wytycznych dotyczących marki i koordynowanie zasobów cyfrowych. Przeglądaj szablony dla planowanie zasobów tworzenie marketingowe mapy drogowe lub tworzenie kuloodpornych plany marketingowe .

Aby skrócić czas wyszukiwania, przygotowaliśmy listę czterech szablonów, które pokochają działy marketingu:

ClickUp: Idealne połączenie oprogramowania do zarządzania projektami i MRM

Jako nagradzany platforma z unikalnymi ustawieniami funkcji, ClickUp może służyć wielu celom i być doskonałym rozwiązaniem zarządzanie projektami marketingowymi narzędzie. Może ono pomóc we wdrożeniu i czerpaniu korzyści z zarządzanie zasobami marketingowymi , ujednolicić zespół, monitorować postępy i eliminować marnotrawstwo z działań. 💪 Zarejestruj się w ClickUp i zanurz się w supermocach oprogramowania MRM!