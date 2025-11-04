Ponad 20 najlepszych darmowych aplikacji do tworzenia tablic Kanban w 2026 roku

Jeśli szukasz sposobów na maksymalizację wydajności, aby poradzić sobie z ogromną ilością zadań, gorąco polecam tablice Kanban. Jednak przy tak szerokim wyborze narzędzi możesz zadawać sobie pytanie: „Jak wybrać narzędzie odpowiednie dla mnie?”.
Właśnie dlatego jestem tutaj, aby Ci pomóc.
Jeśli chodzi o darmowe oprogramowanie Kanban, zespoły mają w zakresie wiele solidnych rozwiązań. Trello oferuje łatwość obsługi i przejrzystą grafikę, dzięki czemu idealnie nadaje się do prostego zarządzania zadaniami. ClickUp stanowi bogatą w funkcje alternatywę z tablicami Kanban, osiami czasu, dokumentami i automatyzacją — wszystko to w ramach bezpłatnego planu. Dla bardziej niszowych potrzeb Kanban Tool i KanbanFlow oferują wbudowane opcje śledzenia czasu i integracji. Jeśli chodzi o minimalistyczne rozwiązania, Kanboard zapewnia proste, oparte na otwartym oprogramowaniu doświadczenie dla lekkich cykli pracy.
Po przetestowaniu wielu z nich samodzielnie, stworzyłem listę 23 najlepszych programów do zarządzania projektami metodą Kanban, które moim zdaniem świetnie pomogą Ci rozpocząć pracę przy minimalnym wysiłku.
Mam nadzieję, że ta lista pomoże Ci już dziś zacząć korzystać z Kanbanu!
Najlepsze darmowe aplikacje do tworzenia tablic Kanban w skrócie
|Narzędzie
|Najlepsze dla
|Najważniejsze funkcje
|Ceny*
|ClickUp
|Kompleksowe rozwiązanie Kanban + zarządzanie projektami
|• Konfigurowalny widok tablicy • Limity WIP i automatyzacje • Pulpity nawigacyjne i śledzenie czasu • Dokumenty i zadania w jednym systemie • Głęboka integracja (Slack, Teams, Google)
|Free Forever; płatne od 7 USD/użytkownik/miesiąc
|Trello
|Proste wizualne śledzenie zadań
|• Tablice oparte na kartach • Cykl pracy przeciągnij i upuść • Dodatki do automatyzacji i analizy • Etykiety i terminy
|Free; płatne od 6 USD/użytkownik/miesiąc
|Monday.com
|Wysoce konfigurowalne cykle pracy wizualne
|• Różnorodne widoki projektów • Niestandardowe reguły automatyzacji • Wizualne pulpity nawigacyjne • Widoczność między zespołami
|Free (2 użytkowników); płatne od 12 USD/użytkownik/miesiąc
|MeisterTask
|Automatyzacja cyklu pracy w prosty sposób
|• Inteligentna automatyzacja zadań • Oś czasu do śledzenia postępów • Tablice dostosowane do urządzeń mobilnych • Współpraca w czasie rzeczywistym
|Free; płatne od 9 USD/użytkownik/miesiąc
|Smartsheet
|Śledzenie dużych, złożonych projektów
|• Widoki Kanban + Gantt + siatka • Automatyzacja cyklu pracy • Aktualizacje i komunikacja w czasie rzeczywistym
|Cena od 12 USD za użytkownika miesięcznie
|Kanban Tool
|Proste tablice z funkcją śledzenia czasu
|• Aktualizacje tablicy w czasie rzeczywistym • Wbudowana funkcja śledzenia czasu • Limity WIP
|Free; płatne od 6 USD/użytkownik/miesiąc
|Asana
|Przejrzysty interfejs użytkownika i doskonała współpraca
|• Wizualne tablice zadań • Podzadania i zależności • Integracje między narzędziami
|Free; płatne od 8,50 USD/użytkownik/miesiąc
|Jira
|Zespoły programistów i zespoły stosujące metodę Agile
|• Backlogi i tablice sprintów • Zaawansowane wyszukiwanie JQL • Integracja z narzędziami programistycznymi (Bitbucket, Confluence)
|Free (10 użytkowników); płatne od 8,60 USD/użytkownik/miesiąc
|Zoho Projects
|Współpraca i komunikacja w zespole Teams
|• Wbudowany czat i udostępnianie plików • Śledzenie czasu • Niestandardowe pulpity nawigacyjne
|Bezpłatne (z limitem); płatne od 5 USD/użytkownik/miesiąc
|Microsoft Planner
|Użytkownicy Teams + Microsoft 365
|• Przydzielanie zadań i terminy realizacji • Wizualne wykresy postępów • Integracja z zespołami i programem Outlook
|Free w ramach pakietu Microsoft 365
|Businessmap
|Wizualizacja złożonych procesów
|• Mapy procesów + tablice Kanban • Śledzenie zależności • Współpraca w aplikacji
|Cena od 179 USD/użytkownik/miesiąc
|Notion
|Małe projekty i osobisty Kanban
|• Tablice + dokumenty + bazy danych • Gotowe szablony • Niestandardowe cykle pracy
|Free; płatne od 12 USD/użytkownik/miesiąc
|Airtable
|Cykl pracy Kanban oparty na danych
|• Rekordy relacyjne • Wiele widoków tablic • Automatyzacje i połączone dane
|Free; płatne od 24 USD/użytkownik/miesiąc
|KanbanFlow
|Pomodoro + Kanban – wydajność
|• Wbudowany timer Pomodoro • Limity WIP • Raporty dotyczące czasu i wydajności
|Free; płatne od 5 USD/użytkownik/miesiąc
|Miro
|Burza mózgów w zespole + Kanban
|• Współpraca w czasie rzeczywistym • Notatki samoprzylepne i szablony • Synchronizacja ze Slackiem, Jira i Teams
|Free; płatne od 10 USD/użytkownik/miesiąc
|Kanban Zone
|Wielopoziomowe zarządzanie cyklem pracy
|• Tablice hierarchiczne • Zależności i limity WIP • Śledzenie portfolio
|Free; płatne od 6,25 USD/użytkownik/miesiąc
|ProjectManager.com
|Zaawansowane śledzenie portfolio i zasobów
|• Pulpity nawigacyjne i raporty dotyczące zasobów • Śledzenie czasu • Automatyzacja wielu projektów
|Ceny od 16 USD za użytkownika miesięcznie
|Taskworld
|Kanban stawiający komunikację na pierwszym miejscu
|• Czat w aplikacji • Aktualizacje w czasie rzeczywistym • Wizualna własność zadań
|Ceny od 19 USD za użytkownika miesięcznie
|Todoist
|Osobisty Kanban i lekka praca zespołowa
|• Tablice + priorytety • Wprowadzanie zadań w języku naturalnym • Szablony cyklu pracy
|Free; płatne od 5 USD/użytkownik/miesiąc
|Kanbanchi
|Kanban wbudowany w Google Drive
|• Integracja z innymi aplikacjami • Śledzenie czasu • Wykresy burn-down i analizy
|Ceny od 5,99 USD za użytkownika miesięcznie
|ZenHub
|Natywne dla GitHubu cykle pracy programistyczne
|• Tablice Kanban w repozytorium • Automatyzacja rozwoju oprogramowania • Analityka inżynieryjna
|Free; płatne od 12,50 USD/użytkownik/miesiąc
|Wrike
|Wszechstronne cykle pracy Kanban dla Enterprise
|• Widoki Gantta i Kanbana • Zaawansowane raportowanie • Niestandardowe cykle pracy
|Free; płatne od 10 USD/użytkownik/miesiąc
|Kanbanize
|Wdrażanie metodyki agile w całej organizacji
|• Zasady automatyzacji biznesowej • Kanban na poziomie portfolio • Zaawansowana analityka
|Cena od 179 USD/użytkownik/miesiąc
Ponad 20 najlepszych programów do tworzenia tablic Kanban
Jak wspomniałem wcześniej, lista ta odzwierciedla moje osobiste doświadczenia z tymi narzędziami oraz ich wydajność. Starałem się przeanalizować szeroki zakres scenariuszy, aby pomóc Ci znaleźć narzędzie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb!
A oto krótkie wideo przedstawiające niektóre z moich najlepszych propozycji:
Omówmy je teraz bardziej szczegółowo:
1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania projektami i współpracy zespołowej)
ClickUp to uniwersalna aplikacja do pracy, która łączy w sobie zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — a wszystko to oparte na AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.
Zintegrowane tablice Kanban, znane również jako Widok Tablicy, pomogły mojemu zespołowi w wizualizacji cyklu pracy, zarządzaniu zadaniami i usprawnieniu współpracy.
Zaprojektowany specjalnie dla kierowników projektów, właścicieli produktów i zespołów programistów, widok tablicy Kanban w ClickUp dostosowuje się do różnych projektów, od prostych tablic zadań po złożone, wieloetapowe cykle pracy.
Tablica Kanban w ClickUp jest nieoceniona w efektywnym zarządzaniu projektami. Jej wysoce konfigurowalny interfejs pozwala mi dostosować cykl pracy do potrzeb mojego zespołu.
Dzięki intuicyjnemu interfejsowi typu „przeciągnij i upuść” mój zespół może wizualnie porządkować i ustalać priorytety zadań, ustawiając dla nich niestandardowe statusy, co pozwala uzyskać aktualny obraz etapów projektu.
Funkcja ta obejmuje pola niestandardowe do śledzenia terminów, priorytetów i przydziałów zadań w zespole, a także zautomatyzowane cykle pracy usprawniające przekazywanie zadań, dzięki czemu proces ten staje się prosty i efektywny.
Jest to wszechstronne rozwiązanie zapewniające przejrzystość zadań i wydajność zarówno w przypadku krótkich sprintów, jak i ciągłych cykli rozwoju, wyposażone w kilka doskonałych funkcji. Dzięki konfigurowalnym statusom i cyklom pracy możesz dostosować etapy projektu tak, aby idealnie pasowały do Twojego unikalnego sposobu pracy.
Aby zapobiegać wąskim gardłom, staram się kontrolować liczbę zadań w trakcie w danym momencie, ustalając limity WIP. Wreszcie, pomaga mi to pozostawać w połączeniu z zespołem dzięki płynnie działającym funkcjom, takim jak komentarze, załączniki plików i natychmiastowe powiadomienia, dzięki czemu wszyscy są zawsze na bieżąco.
Jednak największą zaletą korzystania z ClickUp nie jest sama tablica Kanban — to fakt, że eliminuje ona rozproszenie pracy. Większość zespołów rozdziela zadania, dokumenty, aktualizacje i wyniki pracy AI między wiele narzędzi, tworząc luki, które spowalniają realizację zadań. ClickUp centralizuje wszystko w jednym systemie, dzięki czemu Twoja tablica Kanban staje się kompletnym, spójnym obrazem Twojej pracy — a nie tylko kolejnym odizolowanym widokiem.
Dzięki tym funkcjom tablica Kanban w ClickUp stała się nieodzowną częścią mojego zestawu narzędzi do zarządzania projektami, głównie przy realizacji złożonych projektów. Można śmiało powiedzieć, że jest bardziej wszechstronna niż większość programów do zarządzania projektami.
Szablon mapy drogowej widoku Kanban w ClickUp
W ekosystemie ClickUp często korzystam również z szablonu mapy drogowej widoku Kanban w ClickUp jako alternatywy dla narzędzia do strukturalnego planowania projektów.
Pozwala mi to wizualizować etapy projektu, osie czasu i priorytety zespołu, a także zapewnia elastyczność w niestandardowym dostosowywaniu kategorii zadań, zależności i osi czasu.
Takie podejście oparte na planie działania zwiększa przejrzystość, umożliwiając zespołom przeglądanie nadchodzących kamieni milowych, śledzenie osi czasu oraz dostosowywanie priorytetów, a także:
- Zapewnienie jasności co do ról i terminów wszystkich osób dzięki jednemu z kilku predefiniowanych widoków
- Rejestrowanie kluczowych danych, takich jak czas trwania zadania i opisy funkcji, za pomocą pól niestandardowych
- Regularne sprawdzanie postępów za pomocą widoków listy i priorytetów pomaga zapobiegać zbaczaniu z kursu projektu
Jeśli jesteś członkiem zespołu zajmującego się zwinnym tworzeniem oprogramowania, oprócz tego szablonu sprawdź również szablon ClickUp Kanban dla tworzenia oprogramowania przeznaczony dla zespołów zwinnych.
Zapewnia przejrzystą strukturę sprintów i dostosowuje tworzenie funkcji do harmonogramów dostaw.
Najlepsze funkcje ClickUp
- Dostosuj każdą tablicę do konkretnych potrzeb różnych projektów dzięki konfigurowalnym tablicom
- Usprawnij powtarzalne zadania i skup się na pracy o dużym znaczeniu dzięki zautomatyzowanym cyklom pracy w ClickUp Automations
- Zintegruj ClickUp z narzędziami takimi jak Kalendarz Google, Slack i Microsoft Teams, aby zwiększyć wydajność i scentralizować komunikację
- Śledź czas pracy poświęcony na każde zadanie i generuj raporty w celu oceny wydajności dzięki wbudowanym funkcjom raportowania dostępnym w pulpitach nawigacyjnych ClickUp oraz funkcji śledzenia czasu pracy w projektach
- Dostosuj niestandardowe szablony tablic Kanban do swoich potrzeb w zakresie długoterminowego planowania
Ograniczenia ClickUp
- Przy tak wielu funkcjach rozpoczęcie pracy z oprogramowaniem może wydawać się przytłaczające, zwłaszcza dla użytkowników, którzy dopiero zaczynają korzystać z oprogramowania do zarządzania projektami
- Zdarzało mi się doświadczać sporadycznych opóźnień podczas ładowania zadań, zwłaszcza podczas pracy z wieloma tablicami zawierającymi duże załączniki.
Ceny ClickUp
Oceny i recenzje ClickUp
- G2: 4,7/5 (ponad 9 900 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 4300 recenzji)
ClickUp oferuje szeroki zakres opcji dostosowywania. Od układu zadań (lista, tablica Kanban, oś czasu) po możliwość tworzenia niestandardowych automatyzacji — z łatwością dostosowuje się do potrzeb każdego zespołu, niezależnie od tego, czy jest on mały, czy duży. Oprogramowanie zawiera takie funkcje, jak zarządzanie zadaniami, podzadania, komentarze, przypisywanie zadań konkretnym członkom zespołu, monitorowanie postępów, automatyzacje, integracje z innymi narzędziami (m.in. Google Drive, Slack) oraz szczegółowe raporty. Dodatkowo dostępne jest narzędzie do śledzenia czasu, które jest przydatne dla osób, które muszą monitorować czas poświęcony na każde zadanie.
📮ClickUp Insight: 92% pracowników stosuje niespójne metody śledzenia elementów do wykonania, co ma na skutek pominięcie decyzji i opóźnienia w realizacji. Niezależnie od tego, czy wysyłasz notatki z przypomnieniem, czy korzystasz z arkuszy kalkulacyjnych, proces ten jest często chaotyczny i nieefektywny.
Rozwiązanie do zarządzania zadaniami ClickUp zapewnia płynne przekształcanie rozmów w zadania — dzięki czemu Twój zespół może działać szybko i zachować spójność działań.
2. Trello (Najlepsze do wizualnego zarządzania zadaniami)
Jeśli zależy Ci na prostocie i intuicyjnym interfejsie, Trello jest idealnym rozwiązaniem dla zespołów poszukujących przejrzystej platformy do zarządzania zadaniami. Aplikacja ta doskonale pomaga użytkownikom tworzyć uporządkowane cykle pracy dzięki charakterystycznemu interfejsowi opartemu na kartach i tablicach.
Jest ono szczególnie popularne wśród mniejszych zespołów i osób indywidualnych, które chcą skutecznie śledzić projekty osobiste i zespołowe.
Najlepsze funkcje Trello
- Uprość zarządzanie zadaniami dzięki intuicyjnemu interfejsowi Trello, który pozwala szybko przenosić karty między listami za pomocą łatwego w obsłudze interfejsu typu „przeciągnij i upuść”.
- Zintegruj narzędzia takie jak kalendarze, automatyzację i analitykę, aby usprawnić cykl pracy dzięki szerokiej gamie dodatków Power-Ups
- Dostosuj etykiety oznaczone kolorami i terminy realizacji, aby lepiej ustalać priorytety, zapewniając uporządkowanie zadań i łatwą identyfikację
Ograniczenia Trello
- Ograniczona skalowalność w przypadku złożonych cykli pracy, zwłaszcza w porównaniu z innymi alternatywami dla Trello
- Dodatki mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami w przypadku zaawansowanych i rozbudowanych funkcji
Ceny Trello
- Free
- Standard: 6 USD miesięcznie za użytkownika
- Premium: 12,50 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: Od 17,50 USD miesięcznie za użytkownika
Oceny i recenzje Trello
- G2: 4,4/5 (ponad 13 600 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 23 200 recenzji)
Działa dobrze w połączeniu z metodologią agile, a także doskonale sprawdza się w zarządzaniu klientami. Umożliwia efektywne zarządzanie codziennymi zadaniami i listą rzeczy do zrobienia. Pozwala tworzyć różne przestrzenie do pracy nad różnymi scenariuszami, takimi jak problemy/ulepszenia, rozwój itp. Jego pulpit nawigacyjny jest tak atrakcyjny i oszczędza tyle czasu, że pozwala na wydajną analizę.
3. Monday.com (Najlepsze pod względem możliwości niestandardowego dostosowania)
Monday.com zapewnia niezrównany poziom niestandardowej personalizacji, umożliwiając zespołom tworzenie własnych cykli pracy od podstaw.
Niezależnie od tego, czy zarządzasz wieloma zespołami zajmującymi się zarządzaniem projektami stosującymi metodykę agile, czy koordynujesz działania między różnymi funkcjami, Monday.com zapewnia widoczność i kontrolę nad Twoimi procesami.
Jego atrakcyjny wygląd i modułowość sprawiają, że jest ono ulubionym narzędziem zespołów projektowych i marketingowych.
Najlepsze funkcje Monday.com
- Śledź postępy zespołu dzięki przejrzystym pulpitom nawigacyjnym, które zapewniają kompleksowy przegląd statusów projektów i terminów
- Twórz niestandardowe automatyzacje i reguły, aby ograniczyć ręczne aktualizacje zadań poprzez wyeliminowanie powtarzalnych czynności
- Planuj i śledź projekty w formatach najlepiej dopasowanych do Twoich cykli pracy dzięki wielu elastycznym opcjom widoku, w tym osi czasu i kalendarza
Limitations of the Monday.com service
- Aby korzystać z zaawansowanych funkcji, konieczne są wyższe poziomy cenowe
- Użytkownicy zgłaszają trudności w opanowaniu obsługi przy złożonych ustawieniach
Ceny Monday.com
- Free (do dwóch użytkowników)
- Basic: 12 USD miesięcznie za użytkownika
- Standard: 14 USD miesięcznie za użytkownika
- Pro: 24 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Monday.com
- G2: 4,7/5 (ponad 12 600 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 5300 recenzji)
4. MeisterTask (najlepsze do automatyzacji cyklu pracy)
Jedną z rzeczy, które najbardziej cenię w MeisterTask, jest to, że stawia on na automatyzację i prostotę, pozwalając zespołom zaoszczędzić czas na powtarzalnych zadaniach.
Jego przejrzysty, przyjazny dla użytkownika interfejs pozwala nawet zespołom bez wiedzy technicznej wdrażać skuteczne praktyki zarządzania projektami. Unikalne funkcje MeisterTask wspierają długoterminową wydajność poprzez uproszczenie złożonych cykli pracy i zapewnienie płynnej współpracy.
Najlepsze funkcje MeisterTask
- Zautomatyzuj powtarzalne procesy, takie jak przydzielanie zadań lub aktualizacje statusu, dzięki inteligentnym narzędziom do automatyzacji
- Wizualnie organizuj zadania na osiach czasu za pomocą intuicyjnych harmonogramów projektów, które pozwalają na śledzenie wyników pracy, ułatwiając monitorowanie postępów i dotrzymywanie terminów
- Zarządzaj projektami skutecznie z dowolnego urządzenia dzięki interfejsowi dostosowanemu do urządzeń mobilnych, umożliwiającemu zarządzanie zadaniami w podróży
Ograniczenia MeisterTask
- Ograniczone możliwości raportowania w Free Plan
- Ograniczone możliwości integracji w niższych planach cenowych
Ceny MeisterTask
- Free
- Pro: 9 USD miesięcznie za użytkownika
- Business: 16 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje MeisterTask
- G2: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)
- Capterra: 4,7/5 (ponad 1100 recenzji)
Korzystam z MeisterTask już od kilku miesięcy i muszę przyznać, że to prawdziwy przełom! Łatwość obsługi jest fenomenalna – wszystko jest intuicyjne i proste. Wdrożenie było dziecinnie proste, a proces wdrażania przebiegł bez żadnych problemów. Jedną z wyróżniających się funkcji jest najwyższy poziom bezpieczeństwa danych, co daje mi spokój ducha, wiedząc, że nasze informacje są bezpieczne. MeisterTask naprawdę uprościł zarządzanie projektami. Pomaga w optymalizacji przychodów, zapewniając nam porządek i pozwalając trzymać się planu. Dodatkowo zwiększa wydajność, oszczędzając mnóstwo czasu na zarządzaniu zadaniami. Ogólnie rzecz biorąc, jest to doskonałe narzędzie, które gorąco polecam każdemu, kto chce usprawnić swój cykl pracy i zwiększyć wydajność swojego zespołu!
5. Smartsheet (najlepsze rozwiązanie dla dużych projektów)
Smartsheet idealnie nadaje się do zarządzania dużymi, złożonymi projektami. Oferuje wiele widoków, w tym Kanban, Gantt i kalendarz, zapewniając kompleksowy wgląd w harmonogramy projektów i zależności.
Szczególnie przydatne okazało się dla mnie oprogramowanie do zarządzania projektami Smartsheet; pomogło mi ono utrzymać uporządkowany cykl pracy i wizualizować etapy projektu na każdym poziomie.
Najlepsze funkcje Smartsheet
- Przełączaj się między widokami Kanban, Gantt, siatki i kalendarza, aby uzyskać kompleksowy wgląd w postępy projektu i harmonogram
- Twórz niestandardowe reguły automatyzacji, aby usprawnić powtarzalne zadania, zminimalizować ręczną interwencję i poprawić wydajność zespołu
- Popraw komunikację w zespole i zapewnij wszystkim spójność działań dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym oraz funkcjom komunikacyjnym dostępnym bezpośrednio na platformie
Ograniczenia Smartsheet
- Droższe w porównaniu z prostszymi narzędziami Kanban
- Przytłaczające dla użytkowników potrzebujących podstawowego zarządzania zadaniami
Ceny Smartsheet
- Zalety: 12 USD miesięcznie za użytkownika (1–10 użytkowników)
- Business: 24 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: Ceny niestandardowe
- Zaawansowane zarządzanie pracą: Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Smartsheet
- G2: 4,4/5 (ponad 17 700 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 3300 recenzji)
6. Kanban Tool (najlepsze rozwiązanie dla małych zespołów)
Uważam, że Kanban Tool jest jednym z najprostszych, a jednocześnie najskuteczniejszych narzędzi do zarządzania projektami opartych na metodologii Kanban, z jakich korzystałem. Sprawdzi się również w zarządzaniu zespołem.
Jest to proste i przyjazne dla użytkownika rozwiązanie przeznaczone dla małych zespołów. Nacisk na prostotę i podstawowe funkcje Kanban sprawia, że narzędzie to jest doskonałym wyborem dla osób poszukujących łatwego w obsłudze, a jednocześnie skutecznego systemu zarządzania zadaniami.
Najlepsze funkcje narzędzia Kanban
- Natychmiast zobacz widok aktualizacji i postępów w realizacji zadań, dzięki czemu wszyscy będą na bieżąco z najnowszymi zmianami
- Monitoruj czas poświęcony na każde zadanie, co ułatwi ocenę wydajności i poprawi zarządzanie czasem
- Określ limity WIP, aby zapobiec przeciążeniu członków zespołu i skupić się na aktywnych zadaniach
Ograniczenia narzędzia Kanban
- Ograniczone zaawansowane funkcje dla większych zespołów
- Mniej integracji w porównaniu z konkurencją
Ceny narzędzia Kanban
- Free
- Teams: 6 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: 11 USD miesięcznie za użytkownika
Oceny i recenzje narzędzia Kanban
- G2: 4,7/5 (ponad 30 recenzji)
- Capterra: 4,8/5 (ponad 160 recenzji)
7. Asana (najlepsza do projektowania interfejsu użytkownika i doświadczenia użytkownika)
Asana łączy w sobie atrakcyjny wizualnie interfejs z rozbudowanymi funkcjami zarządzania zadaniami. Jest szczególnie skuteczna dla zespołów, które chcą usprawnić współpracę i zoptymalizować cykl pracy w przyjaznym dla użytkownika środowisku.
Uważam, że jest to szczególnie przydatne do dzielenia zadań na łatwiejsze do opanowania podzadania, co pozwala na wytyczenie jasnej ścieżki prowadzącej do ukończenia projektu.
Najlepsze funkcje Asany
- Twórz tablice dostosowane do potrzeb Twojego projektu, umożliwiające wizualną prezentację zadań i ich statusów
- Przydzielaj członkom zespołu zadania z konkretnymi terminami, promując odpowiedzialność i terminowe wykonywanie zadań
- Łatwa integracja z różnymi narzędziami, zwiększająca wydajność cyklu pracy na różnych platformach
Ograniczenia Asany
- Ograniczona funkcjonalność w przypadku większych projektów korporacyjnych
- Funkcje raportowania są dostępne w planach premium
Ceny Asany
- Free
- Pakiet startowy: 8,50 USD miesięcznie za użytkownika
- Zaawansowane: 19,21 USD miesięcznie na użytkownika
- Enterprise/Enterprise+: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Asany
- G2: 4,4/5 (ponad 10 600 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 13 200 recenzji)
Asana oferuje mnóstwo narzędzi do zarządzania i planowania sprintów oraz pomaga w prosty sposób opracowywać etapy, ograniczając niejasności i zapewniając przejrzystość wśród członków zespołu. Podoba mi się układ warstwowy i widok kalendarza w tle. Brakuje tu niektórych popularnych funkcji, a interfejs użytkownika można by ulepszyć, dodając opcje tworzenia niestandardowych raportów i eksportu danych z narzędzia. Uważam, że możemy usprawnić automatyzację dzięki uczeniu maszynowemu.
8. Jira (najlepsze do tworzenia oprogramowania)
Jira, potężne narzędzie dla zespołów programistów, jest dobrze znana w środowisku deweloperów. Dzięki funkcjom dostosowanym do metodologii agile doskonale sprawdza się w zarządzaniu sprintami, backlogami i złożonymi projektami programistycznymi.
Uważam, że Jira jest szczególnie przydatna do koordynowania projektów, w których bierze udział wiele zespołów. Pozwala mi łatwo dostosowywać się do zmieniających się wymagań projektowych.
🧠 Ciekawostka: Nazwa Jira pochodzi od „Gojira”, czyli japońskiego słowa oznaczającego Godzillę.
Najlepsze funkcje Jira
- Śledź błędy, zadania i ulepszenia w czasie rzeczywistym, aby mieć pewność, że nic nie zostanie pominięte podczas cyklu rozwoju
- Wykorzystaj JQL (Jira Query Language) do złożonych zapytań, co umożliwi precyzyjne śledzenie problemów w wielu projektach
- Integracja z wieloma narzędziami programistycznymi (takimi jak Bitbucket i Confluence) usprawnia współpracę zespołową i analizę cyklu pracy, zwiększając wydajność
Ograniczenia Jira
- Skomplikowane ustawienia dla użytkowników bez wiedzy technicznej
- Dla mniejszych zespołów, które nie zajmują się tworzeniem oprogramowania, może to być przytłaczające.
Ceny Jira
- Free (dla maksymalnie 10 użytkowników)
- Standard: Od 8,60 USD miesięcznie za użytkownika
- Wersja Premium: Od 17 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Jira
- G2: 4,3/5 (ponad 6000 recenzji)
- Capterra: 4,4/5 (ponad 14 900 recenzji)
9. Zoho Projects (Najlepsze do współpracy)
Zoho Projects łączy różne funkcje w jedną spójną platformę, umożliwiając zespołom płynną współpracę. Dzięki narzędziom do śledzenia zależności i monitorowania postępów zapewnia uwzględnienie każdego aspektu projektu.
Wbudowane narzędzia komunikacyjne Zoho usprawniają współpracę w czasie rzeczywistym, dzięki czemu aplikacja ta cieszy się popularnością wśród zespołów rozproszonych.
Najlepsze funkcje Zoho Projects
- Rejestruj godziny pracy dzięki wbudowanej funkcji śledzenia czasu, aby zarządzać budżetami i oceniać harmonogramy projektów
- Zintegruj je z funkcjami czatu, komentarzy i udostępniania plików, aby ułatwić skuteczną komunikację między członkami zespołu
- Dostosuj swój pulpit nawigacyjny tak, aby wyświetlał istotne wskaźniki projektowe i KPI, zapewniając szybki przegląd postępów w projekcie
Ograniczenia Zoho Projects
- Ograniczone możliwości integracji z aplikacjami innych firm w tańszych planach
- Bardziej stroma krzywa uczenia się w przypadku zaawansowanych funkcji
Ceny Zoho Projects pro projekty
- Free (do 3 użytkowników, dwa projekty)
- Premium: 5 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: 10 USD miesięcznie za użytkownika
Oceny i recenzje Zoho Projects
- G2: 4,3/5 (ponad 450 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 720 recenzji)
10. Microsoft Planner (najlepsze rozwiązanie do integracji z Teams)
Korzystasz już z pakietu Microsoft Office? Nie szukaj dalej — wybierz Microsoft Planner. Aplikacja ta integruje się bezpośrednio z ekosystemem Microsoft Office, zapewniając proste narzędzie do zarządzania zadaniami w stylu Kanban.
Dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym i funkcjom współpracy zespoły mogą efektywnie pracować w znanych narzędziach, takich jak Teams i Outlook. Planner jest szczególnie skuteczny w przypadku małych i średnich zespołów, które w dużym stopniu polegają na produktach Microsoftu.
Najlepsze funkcje aplikacji Microsoft Planner
- Przydzielaj zadania członkom zespołu i ustalaj terminy, aby wszyscy czuli się odpowiedzialni
- Monitoruj realizację zadań i postępy w projekcie dzięki wbudowanym wykresom i pulpitom nawigacyjnym
- Bądź na bieżąco dzięki automatycznym powiadomieniom o zbliżających się terminach i aktualizacjach zadań
Ograniczenia aplikacji Microsoft Planner
- Porównanie podstawowych funkcji z zaawansowanymi narzędziami Kanban i innymi alternatywami dla Microsoft Planner
- Ograniczone możliwości dostosowywania
Ceny aplikacji Microsoft Planner
- Free (w planach Microsoft 365)
- Planner Plan 1: 10 USD miesięcznie za użytkownika
- Planner and Project Plan 3: 30,00 USD miesięcznie za użytkownika
- Planner and Project Plan 5: 55,00 USD miesięcznie za użytkownika
Oceny i recenzje aplikacji Microsoft Planner
- G2: 4,2/5 (ponad 210 recenzji)
- Capterra: 4,3/5 (ponad 250 recenzji)
11. Businessmap (Najlepsze do wizualizacji złożonych cykli pracy)
Businessmap jest przeznaczony dla zespołów, które muszą wizualizować i prowadzić śledzenie skomplikowanych cykli pracy. Oferuje zaawansowane funkcje mapowania, umożliwiające organizacjom łączenie procesów, identyfikowanie wąskich gardeł i optymalizację operacji.
Narzędzia te są szczególnie przydatne w działach takich jak operacyjny, HR i finansowy, gdzie przejrzystość i uporządkowanie mają kluczowe znaczenie.
Najlepsze funkcje Businessmap
- Twórz szczegółowe mapy procesów wraz z tablicami Kanban, zapewniając całościowy widok przepływów projektów i zależności
- Podziel zadania na mniejsze części i zarządzaj złożonymi projektami z zależnościami, zapewniając płynny postęp projektu
- Zwiększ efektywność współpracy zespołowej dzięki czatowi w aplikacji i udostępnianiu dokumentów, co pozwoli ograniczyć korzystanie z zewnętrznych narzędzi komunikacyjnych
Limits of Businessmap
- Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników
- Wyższe ceny w porównaniu z prostszymi narzędziami
Ceny Businessmap
- Standard: Od 179 USD miesięcznie za użytkownika (minimum 15 użytkowników)
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Businessmap
- G2: 3,9/5 (ponad 20 recenzji)
- Capterra: 4,8/5 (ponad 200 recenzji)
💡 Porada eksperta: Zorganizuj krótkie, praktyczne warsztaty, aby zwiększyć zaangażowanie zespołu w korzystanie z nowych narzędzi Kanban. Omówienie funkcji na podstawie rzeczywistych danych z projektu może ułatwić proces wdrażania.
12. Notion (najlepsze rozwiązanie dla małych projektów)
Z mojego doświadczenia wynika, że Notion oferuje elastyczny obszar roboczy, który łączy tablice Kanban z funkcjami tworzenia notatek i dokumentacji. Jest idealne do małych projektów i osobistego zarządzania zadaniami.
Najlepsze funkcje Notion
- Organizuj i prowadź śledzenie zadań dostosowanych do Twojego cyklu pracy
- Połącz notatki, zadania i bazy danych, aby zapewnić płynne zarządzanie projektami
- Skorzystaj z gotowych szablonów, aby przyspieszyć ustawienia i zwiększyć wydajność
Ograniczenia Notion
- Ograniczony dostęp w trybie offline
- Może brakować mu szczegółowości w przypadku złożonego zarządzania projektami
Ceny Notion
- Free
- Plus: 12 USD miesięcznie za użytkownika
- Business: 18 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Notion
- G2: 4,7/5 (ponad 5800 recenzji)
- Capterra: 4,7/5 (ponad 2400 recenzji)
13. Airtable (najlepsze rozwiązanie dla projektów opartych na danych)
Airtable to wyjątkowe połączenie funkcji arkusza kalkulacyjnego i zarządzania projektami, przeznaczone dla zespołów, które muszą organizować i analizować dane, a jednocześnie prowadzić śledzenie zadań.
Jego elastyczny interfejs pozwala użytkownikom tworzyć bazy danych, dzięki czemu idealnie nadaje się dla zespołów zarządzających dużymi zbiorami danych lub powiązanymi ze sobą projektami.
Najlepsze funkcje Airtable
- Dostosuj tablice do różnych projektów i zmieniaj widoki w zależności od potrzeb
- Śledź duże zbiory danych i łatwo łącz połączone rekordy, co jest pomocne w przypadku projektów zawierających połączone zadania
- Zmniejsz czas poświęcany na powtarzalne zadania dzięki automatyzacji
Ograniczenia Airtable
- Free Plan ma limity dotyczące przestrzeni dyskowej i liczby rekordów
- Bardziej stroma krzywa uczenia się w zakresie funkcji bazy danych
Ceny Airtable
- Free
- Teams: 24 USD miesięcznie za użytkownika
- Business: 54 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Airtable
- G2: 4,6/5 (ponad 2600 recenzji)
- Capterra: 4,7/5 (ponad 2100 recenzji)
14. KanbanFlow (najlepsze do śledzenia czasu metodą Pomodoro)
Technika Pomodoro to metoda zarządzania czasem opracowana pod koniec lat 80. Wykorzystuje ona timer kuchenny do podziału pracy na interwały, zazwyczaj trwające 25 minut, oddzielone krótkimi przerwami.
Jeśli, podobnie jak ja i wiele innych osób, uważasz technikę Pomodoro za przydatną, KanbanFlow będzie doskonałym wyborem. Aplikacja ta integruje śledzenie czasu w stylu Pomodoro bezpośrednio z tablicami Kanban, co czyni ją doskonałym rozwiązaniem dla zespołów pragnących poprawić koncentrację i wydajność.
Najlepsze funkcje KanbanFlow
- Dostosuj tablice zadań do potrzeb projektu dzięki niestandardowym kolumnom, zadaniom oznaczonym kolorami i podzadaniom, co pozwala na wizualną analizę cyklu pracy
- Zarządzaj priorytetami zadań dzięki limitom WIP (praca w toku) i ustalaj zależności, aby usprawnić realizację złożonych projektów
- Uzyskaj dostęp do analiz wydajności opartych na zadaniach oraz raportów dotyczących śledzenia czasu pracy, które idealnie nadają się do oceny wyników zespołu i harmonogramów projektów
Limits of KanbanFlow
- Ograniczone funkcje raportowania i wizualizacji
- Mniej integracji z aplikacjami innych firm
Ceny KanbanFlow
- Free
- Wersja Premium: 5 USD miesięcznie za użytkownika
Oceny i recenzje KanbanFlow
- G2: 4,2/5 (ponad 30 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 60 recenzji)
15. Miro (Najlepsze do wspólnego burzy mózgów)
Miro to wszechstronna platforma łącząca tablice Kanban z narzędziami do burzy mózgów, takimi jak mapy myśli i schematy blokowe. Jest to idealne rozwiązanie dla zespołów kreatywnych, które chcą wspólnie planować, generować pomysły i realizować zadania.
Edycja w czasie rzeczywistym i obszerna biblioteka szablonów sprawiają, że Miro jest nieocenionym narzędziem dla zespołów pracujących zdalnie lub w modelu hybrydowym.
Najlepsze funkcje Miro
- Współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki karteczkom samoprzylepnym, komentarzom i śledzeniu kursora na żywo, co idealnie sprawdza się podczas pracy zdalnej
- Korzystaj z szablonów do wszystkiego, od tablic Kanban po planowanie strategiczne, co ułatwi szybkie rozpoczęcie nowego projektu
- Połącz się z narzędziami takimi jak Slack, Jira i Microsoft Teams, umożliwiając zespołom synchronizację zadań i współpracę między platformami
Ograniczenia Miro
- Większość funkcji wymaga połączenia z Internetem
- W przypadku większych zespołów ceny mogą być wysokie
Ceny Miro
- Free
- Pakiet startowy: 10 USD miesięcznie za użytkownika
- Business: 20 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Miro
- G2: 4,7/5 (ponad 7000 recenzji)
- Capterra: 4,7/5 (ponad 1500 recenzji)
Czasami obsługa platformy może być nieco przytłaczająca dla nowych użytkowników. Trzeba poświęcić trochę czasu, aby wprowadzić wszystkich w obsługę platformy i upewnić się, że wiedzą, co mają robić. Interfejs jest pełen funkcji, co na dłuższą metę jest świetne, ale dla nowych użytkowników stanowi spore wyzwanie. Jednak po poświęceniu trochę czasu na zapoznanie się z platformą staje się ona doskonałym narzędziem dla zespołów.
16. Kanban Zone (najlepsze do zarządzania złożonymi cyklami pracy)
Jeśli zarządzasz złożonymi projektami, Kanban Zone oferuje zaawansowane narzędzia do zarządzania projektami, które pomogą Ci zarządzać i optymalizować skomplikowane cykle pracy.
Jego unikalne wielopoziomowe tablice pozwalają zespołom mapować zależności i usprawniać procesy, dzięki czemu rozwiązanie to szczególnie nadaje się do dużych projektów wymagających wysokiego poziomu widoczności.
Najlepsze funkcje Kanban Zone
- Uporządkuj cykle pracy, aby pokazać powiązania między zadaniami, co jest przydatne w przypadku bardziej złożonych projektów
- Śledź postępy w wielu projektach, ułatwiając dostosowanie celów projektowych do działań zespołu
- Dodaj zależności i limity zadań WIP, aby usprawnić przepływ zadań i uniknąć wąskich gardeł w projekcie
Limits of Kanban Zone
- Ograniczona integracja z narzędziami do zarządzania projektami innych firm
- Aby korzystać z zaawansowanych funkcji, konieczne są wyższe poziomy cenowe
Ceny Kanban Zone
- Free
- Indywidualne: 6,25 USD miesięcznie za użytkownika
- Professional: 13,75 USD miesięcznie za użytkownika
- Portfolio: 20 USD miesięcznie za użytkownika
Oceny i recenzje Kanban Zone
- G2: 4,5/5 (ponad 20 recenzji)
17. ProjectManager.com (Najlepsze do zaawansowanego śledzenia projektów)
ProjectManager.com to bogate w funkcje narzędzie stworzone z myślą o zespołach zarządzających złożonymi portfelami projektów.
Dzięki zaawansowanym funkcjom raportowania i planowania jest to idealne rozwiązanie dla organizacji, które potrzebują szczegółowych informacji na temat alokacji zasobów, osi czasu i wyników projektów. Oferuje wszystko, od tablic Kanban po pulpity projektowe.
Narzędzie to sprawdza się w środowiskach, w których kluczowe znaczenie mają precyzja i skalowalność.
Najlepsze funkcje ProjectManager.com
- Uzyskaj wgląd w dane dzięki pulpitom projektowym, kartom czasu pracy i raportom dotyczącym zarządzania zasobami, które są szczególnie przydatne w przypadku większych, złożonych projektów
- Zautomatyzuj powtarzalne zadania, aby usprawnić cykl pracy i zaoszczędzić czas
- Przydzielaj zadania, śledź czas pracy i monitoruj wydajność zespołu w wielu projektach
Limity serwisu ProjectManager.com
- Wyższy koszt w porównaniu z prostszymi narzędziami
- Bardziej stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników
Ceny ProjectManager.com
- Teams: 16 USD miesięcznie za użytkownika
- Business: 28 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje serwisu ProjectManager.com
- G2: 4,4/5 (ponad 90 recenzji)
- Capterra: 4,1/5 (ponad 340 recenzji)
18. Taskworld (Najlepsze do współpracy zespołowej)
Czasami największą przeszkodą w powodzeniu projektu jest brak komunikacji między członkami zespołu. Jest to szczególnie trudne, jeśli zespoły są rozproszone i/lub pełnią role w trybie zdalnym i/lub asynchronicznym.
Taskworld rozwiązuje ten problem, łącząc tablice Kanban z rozbudowanymi funkcjami współpracy, co czyni go doskonałym wyborem dla zespołów, dla których priorytetem jest komunikacja i przejrzystość.
Intuicyjny interfejs i wbudowane funkcje analityczne zapewniają Teams płynną pracę i synchronizację, nawet w dynamicznych środowiskach.
Najlepsze funkcje Taskworld
- Wizualizuj zadania, terminy i obowiązki zespołu w jednym widoku
- Bądź na bieżąco z postępami projektu dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym, które zapewniają wszystkim spójność w zakresie zadań
- Popraw współpracę i wydajność zespołu dzięki czatowi w aplikacji
Ograniczenia Taskworld
- Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania do zaawansowanych cykli pracy
- Ceny premium za pełny zakres funkcji
Ceny Taskworld
- Bezpłatna wersja próbna
- Business: 19 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Taskworld
- G2: 4,4/5 (ponad 80 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 210 recenzji)
🧠 Ciekawostka: Taskworld prowadzi śledzenie nie tylko postępów w realizacji zadań, ale także opinii członków zespołu na temat poszczególnych zadań, co pozwala poprawić morale zespołu i współpracę.
19. Todoist (Najlepsze do zarządzania zadaniami osobistymi)
Todoist to wszechstronna aplikacja do zarządzania zadaniami, przeznaczona zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i zespołów. Oferuje przejrzysty interfejs, a dzięki funkcji Tablic obsługuje różne metodyki zwiększania wydajności, w tym Kanban.
Ta elastyczność sprawia, że nadaje się ono do zarządzania zadaniami osobistymi oraz do zarządzania projektami zespołowymi.
Najlepsze funkcje Todoist
- Ustal priorytety i dodawaj etykiety, aby śledzić pilne zadania i kategoryzować je w celu lepszej organizacji
- Ustalaj terminy i terminy wykonania, wpisując frazy takie jak „w następny wtorek”, co usprawnia wprowadzanie zadań
- Skorzystaj z wbudowanych szablonów dla różnych cykli pracy, aby szybko rozpocząć pracę
Ograniczenia Todoist
- Może brakować niektórych zaawansowanych funkcji zarządzania projektami, które są dostępne w bardziej rozbudowanych narzędziach
- Zaawansowane funkcje, takie jak etykiety i filtry, są dostępne wyłącznie w płatnych planach
Ceny Todoist
- Początkujący: Free
- Pro: 5 USD miesięcznie za użytkownika
- Business: 8 USD miesięcznie za użytkownika
Oceny i recenzje Todoist
- G2: 4,4/5 (ponad 800 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 2500 recenzji)
Korzystam z Todoist praktycznie od samego początku. Firma ta jest jedną z najbardziej przejrzystych, z jakimi miałem do czynienia, a zespół programistów i wsparcia należy do najlepszych w znanym mi wszechświecie. Przez wszystkie lata, w których z niej korzystałem, nie zmieniłem swoich podstawowych metodologii, jedynie od czasu do czasu je dostosowywałem w miarę pojawiania się nowych funkcji. Wypróbowałem praktycznie każdy menedżer zadań dostępny na rynku, od Remember The Milk, Any.do, TickTick itp., a Todoist nadal pozostaje w moich oczach numerem jeden.
20. Kanbanchi (najlepsze pod względem integracji z Google Workspace)
Jeśli, podobnie jak tysiące innych użytkowników, regularnie korzystasz z Google Workspace i jego funkcji, koniecznie sprawdź Kanbanchi, które zaspokoi Twoje potrzeby związane z tablicami Kanban.
Kanbanchi to narzędzie do zarządzania projektami i współpracy stworzone specjalnie dla użytkowników Google Workspace.
Oferuje tablice Kanban, wykresy Gantt i funkcję śledzenia czasu, a wszystko to płynnie zintegrowane z Google Drive, co sprawia, że idealnie nadaje się dla zespołów głęboko osadzonych w ekosystemie Google.
Najlepsze funkcje Kanbanchi
- Zintegruj z Google Drive i innymi aplikacjami Google, aby zoptymalizować cykl pracy
- Monitoruj czas poświęcony na zadania, co pomaga w analizie wydajności
- Wykorzystaj narzędzia analityczne, takie jak diagramy przepływu skumulowanego i wykresy burn-down, do śledzenia wydajności
Ograniczenia Kanbanchi
- Rozwiązanie to jest mniej odpowiednie dla zespołów, które nie korzystają z Google Workspace, ponieważ jego funkcje są zoptymalizowane pod kątem ekosystemu Google.
- Niektórzy użytkownicy mogą uznać interfejs za mniej intuicyjny w porównaniu z innymi narzędziami Kanban
Ceny Kanbanchi
- Essential: 5,99 USD miesięcznie za użytkownika
- Premium: 16,99 USD miesięcznie za użytkownika
- Wersja profesjonalna: 41,99 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: Ceny zaczynają się od 99,95 USD miesięcznie za użytkownika
Oceny i recenzje Kanbanchi
- G2: 4,7/5 (ponad 90 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 280 recenzji)
21. ZenHub (najlepsze rozwiązanie do integracji z GitHubem)
ZenHub to rozwiązanie do zarządzania projektami stworzone specjalnie dla zespołów programistycznych korzystających z serwisu GitHub. Integruje się bezpośrednio z interfejsem GitHub, zapewniając tablice Kanban i funkcje zwinnego zarządzania projektami bez konieczności opuszczania środowiska programistycznego.
To narzędzie pomaga programistom skupić się na pisaniu kodu, jednocześnie na bieżąco informując interesariuszy o osi czasu projektu.
Najlepsze funkcje ZenHub
- Wbuduj funkcje zarządzania projektami bezpośrednio w GitHub, aby zapewnić płynne działanie
- Zautomatyzuj powtarzalne zadania, zwiększając wydajność rozwoju
- Zobacz informacje na temat postępów w projekcie i wydajności zespołu dzięki szczegółowym analizom
Ograniczenia ZenHub
- Najbardziej przydatne dla zespołów, które już korzystają z GitHub; mniej przydatne dla pozostałych
- Nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby w pełni i efektywnie wykorzystać wszystkie funkcje
Ceny ZenHub
- Free
- Teams: 12,50 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje ZenHub
- G2: 4,3/5 (ponad 30 recenzji)
- Capterra: 4,3/5 (ponad 30 recenzji)
22. Wrike (Najlepsze do wszechstronnego zarządzania projektami)
Uważam, że Wrike to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, które oferuje elastyczność pozwalającą dostosować się do różnych cykli pracy, w tym do metodyki Kanban.
Oferuje takie funkcje, jak śledzenie zadań, wykresy Gantta i rozbudowane raportowanie, dzięki czemu nadaje się dla zespołów każdej wielkości z różnych branż.
Najważniejsze funkcje Wrike
- Dostosuj swój obszar roboczy do konkretnych potrzeb projektu
- Szczegółowo monitoruj zadania, terminy i postępy
- Wizualizuj osie czasu projektów i zależności dzięki zintegrowanym wykresom Gantt
Ograniczenia Wrike
- Dla mniejszych zespołów może to być przytłaczające ze względu na bogaty zestaw funkcji, zwłaszcza w porównaniu z innymi alternatywami dla Wrike.
- Zaawansowane funkcje są dostępne tylko w planach wyższych poziomów, co może być kosztowne
Ceny Wrike
- Free.
- Teams: 10 USD miesięcznie za użytkownika
- Business: 24,80 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise i Pinnacle: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Wrike
- G2: 4,2/5 (ponad 3700 recenzji)
- Capterra: 4,3/5 (ponad 2700 recenzji)
23. Kanbanize (najlepsze do skalowania praktyk agile)
Kanbanize (przejęte przez Businessmap w październiku 2023 r.) zostało zaprojektowane, aby pomóc organizacjom w skalowaniu praktyk agile poprzez połączenie tablic Kanban z automatyzacją biznesową i analityką.
Jest to rozwiązanie odpowiednie dla zespołów, które chcą wizualizować pracę, optymalizować cykle pracy i poprawiać wydajność w całym Enterprise.
Kluczowe funkcje Kanbanize
- Zautomatyzuj powtarzające się zadania i procesy za pomocą reguł automatyzacji biznesowej, aby zwiększyć wydajność
- Zarządzaj wieloma projektami i portfolio w ramach organizacji
- Generuj kompleksowe raporty i wskaźniki wraz ze szczegółowymi analizami, aby monitorować wydajność i identyfikować obszary wymagające poprawy
Ograniczenia Kanbanize
- Opanowanie wszystkich funkcji może wymagać czasu i szkolenia
- Ceny mogą być mniej przystępne dla mniejszych zespołów lub start-upów
Ceny Kanbanize
- Standard: 179 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Kanbanize
- G2: 3,9/5 (ponad 20 recenzji)
- Capterra: 4,8/5 (ponad 200 recenzji)
Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze narzędzia Kanban?
Dedykowane narzędzie Kanban to coś więcej niż tylko wizualna tablica zadań. Optymalizuje zarządzanie projektami, usprawnia cykl pracy i sprzyja współpracy.
Oto, na co zwracam uwagę podczas oceny oprogramowania Kanban:
- Konfigurowalne tablice: umożliwiają dostosowanie cykli pracy do projektów o różnym zakresie złożoności, od prostych po złożone
- Zautomatyzowane cykle pracy: Pomagają zaoszczędzić czas poprzez ograniczenie powtarzalnych zadań
- Zarządzanie zadaniami: Ułatwia przydzielanie zadań, ustalanie terminów i monitorowanie postępów
- Śledzenie czasu pracy: mierzy czas trwania zadań i optymalizuje wydajność
- Opcje integracji: synchronizacja z narzędziami takimi jak Slack, Google Drive czy Microsoft Teams
- Limity zadań WIP: pozwalają uniknąć przeciążenia zadaniami i skupić się na priorytetach
- Funkcje wizualnego zarządzania projektami: Zwiększają przejrzystość dzięki narzędziom takim jak osie czasu i zarządzanie zasobami
- Intuicyjny interfejs: zapewnia łatwość obsługi, co ułatwia wdrożenie przez Teams
Mając na uwadze te funkcje, przyjrzyjmy się najlepszym narzędziom Kanban, które pomogą Ci w pełni wykorzystać oprogramowanie do zarządzania projektami i zwiększyć wydajność zespołu.
💡 Porada eksperta: Korzystając z dowolnego narzędzia Kanban, utwórz pasy, aby rozdzielić różne rodzaje zadań lub priorytety. Pomoże to wizualnie odróżnić kategorie takie jak „Pilne”, „Rutynowe” czy „Zablokowane”.
ClickUp: Najlepsza aplikacja do zarządzania metodą Kanban
Po wypróbowaniu różnych narzędzi do tworzenia tablic Kanban wymienionych na liście tutaj mogę śmiało stwierdzić, że ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem do kompleksowego zarządzania projektami, a inni również podzielają tę opinię.
Połączenie możliwości dostosowywania, intuicyjnego interfejsu i zaawansowanych funkcji ClickUp znacznie zwiększyło wydajność mojego zespołu i usprawniło nasze cykle pracy.
Możliwość tworzenia dostosowanych statusów, automatyzacji zadań oraz integracji z innymi niezbędnymi narzędziami sprawia, że jest to nieodzowny atut dla każdego kierownika projektów.
Jeśli chcesz ulepszyć swoje doświadczenia z Kanbanem, gorąco polecam zarejestrować się w ClickUp już dziś — przekonaj się sam o różnicy!
FAQ (często zadawane pytania)
Najlepsze narzędzia obsługują niestandardowe statusy, limity zadań WIP, automatyzację oraz widoczność między zespołami, zapewniając płynny przepływ zadań bez wąskich gardeł.
ClickUp oferuje automatyzacje, pola niestandardowe, zintegrowaną dokumentację, AI i pulpity nawigacyjne — funkcje, które pomagają zespołom wyjść poza podstawowe operacje związane z przesuwaniem kart.
Tak. Aktualizacje w czasie rzeczywistym, wspólne tablice, komentarze i powiadomienia pozwalają zespołom rozproszonym zachować spójność bez konieczności ciągłych spotkań.
AI podsumowuje aktualizacje, przewiduje opóźnienia, automatycznie przydziela zadania i generuje spotkania standupowe. ClickUp Brain obsługuje to wszystko natywnie.
ClickUp pozwala zespołom ustalać limity WIP, przeprowadzać automatyzację przekazywania zadań oraz korzystać z pulpitów nawigacyjnych w celu wykrywania przeszkód, zanim wpłyną one na osie czasu.