Ponad 20 najlepszych darmowych aplikacji do tworzenia tablic Kanban w 2026 roku

Jeśli szukasz sposobów na maksymalizację wydajności, aby poradzić sobie z ogromną ilością zadań, gorąco polecam tablice Kanban. Jednak przy tak szerokim wyborze narzędzi możesz zadawać sobie pytanie: „Jak wybrać narzędzie odpowiednie dla mnie?”.

Właśnie dlatego jestem tutaj, aby Ci pomóc.

Jeśli chodzi o darmowe oprogramowanie Kanban, zespoły mają w zakresie wiele solidnych rozwiązań. Trello oferuje łatwość obsługi i przejrzystą grafikę, dzięki czemu idealnie nadaje się do prostego zarządzania zadaniami. ClickUp stanowi bogatą w funkcje alternatywę z tablicami Kanban, osiami czasu, dokumentami i automatyzacją — wszystko to w ramach bezpłatnego planu. Dla bardziej niszowych potrzeb Kanban Tool i KanbanFlow oferują wbudowane opcje śledzenia czasu i integracji. Jeśli chodzi o minimalistyczne rozwiązania, Kanboard zapewnia proste, oparte na otwartym oprogramowaniu doświadczenie dla lekkich cykli pracy.

Po przetestowaniu wielu z nich samodzielnie, stworzyłem listę 23 najlepszych programów do zarządzania projektami metodą Kanban, które moim zdaniem świetnie pomogą Ci rozpocząć pracę przy minimalnym wysiłku.

Mam nadzieję, że ta lista pomoże Ci już dziś zacząć korzystać z Kanbanu!

Najlepsze darmowe aplikacje do tworzenia tablic Kanban w skrócie

Narzędzie Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny* ClickUp Kompleksowe rozwiązanie Kanban + zarządzanie projektami • Konfigurowalny widok tablicy • Limity WIP i automatyzacje • Pulpity nawigacyjne i śledzenie czasu • Dokumenty i zadania w jednym systemie • Głęboka integracja (Slack, Teams, Google) Free Forever; płatne od 7 USD/użytkownik/miesiąc Trello Proste wizualne śledzenie zadań • Tablice oparte na kartach • Cykl pracy przeciągnij i upuść • Dodatki do automatyzacji i analizy • Etykiety i terminy Free; płatne od 6 USD/użytkownik/miesiąc Monday.com Wysoce konfigurowalne cykle pracy wizualne • Różnorodne widoki projektów • Niestandardowe reguły automatyzacji • Wizualne pulpity nawigacyjne • Widoczność między zespołami Free (2 użytkowników); płatne od 12 USD/użytkownik/miesiąc MeisterTask Automatyzacja cyklu pracy w prosty sposób • Inteligentna automatyzacja zadań • Oś czasu do śledzenia postępów • Tablice dostosowane do urządzeń mobilnych • Współpraca w czasie rzeczywistym Free; płatne od 9 USD/użytkownik/miesiąc Smartsheet Śledzenie dużych, złożonych projektów • Widoki Kanban + Gantt + siatka • Automatyzacja cyklu pracy • Aktualizacje i komunikacja w czasie rzeczywistym Cena od 12 USD za użytkownika miesięcznie Kanban Tool Proste tablice z funkcją śledzenia czasu • Aktualizacje tablicy w czasie rzeczywistym • Wbudowana funkcja śledzenia czasu • Limity WIP Free; płatne od 6 USD/użytkownik/miesiąc Asana Przejrzysty interfejs użytkownika i doskonała współpraca • Wizualne tablice zadań • Podzadania i zależności • Integracje między narzędziami Free; płatne od 8,50 USD/użytkownik/miesiąc Jira Zespoły programistów i zespoły stosujące metodę Agile • Backlogi i tablice sprintów • Zaawansowane wyszukiwanie JQL • Integracja z narzędziami programistycznymi (Bitbucket, Confluence) Free (10 użytkowników); płatne od 8,60 USD/użytkownik/miesiąc Zoho Projects Współpraca i komunikacja w zespole Teams • Wbudowany czat i udostępnianie plików • Śledzenie czasu • Niestandardowe pulpity nawigacyjne Bezpłatne (z limitem); płatne od 5 USD/użytkownik/miesiąc Microsoft Planner Użytkownicy Teams + Microsoft 365 • Przydzielanie zadań i terminy realizacji • Wizualne wykresy postępów • Integracja z zespołami i programem Outlook Free w ramach pakietu Microsoft 365 Businessmap Wizualizacja złożonych procesów • Mapy procesów + tablice Kanban • Śledzenie zależności • Współpraca w aplikacji Cena od 179 USD/użytkownik/miesiąc Notion Małe projekty i osobisty Kanban • Tablice + dokumenty + bazy danych • Gotowe szablony • Niestandardowe cykle pracy Free; płatne od 12 USD/użytkownik/miesiąc Airtable Cykl pracy Kanban oparty na danych • Rekordy relacyjne • Wiele widoków tablic • Automatyzacje i połączone dane Free; płatne od 24 USD/użytkownik/miesiąc KanbanFlow Pomodoro + Kanban – wydajność • Wbudowany timer Pomodoro • Limity WIP • Raporty dotyczące czasu i wydajności Free; płatne od 5 USD/użytkownik/miesiąc Miro Burza mózgów w zespole + Kanban • Współpraca w czasie rzeczywistym • Notatki samoprzylepne i szablony • Synchronizacja ze Slackiem, Jira i Teams Free; płatne od 10 USD/użytkownik/miesiąc Kanban Zone Wielopoziomowe zarządzanie cyklem pracy • Tablice hierarchiczne • Zależności i limity WIP • Śledzenie portfolio Free; płatne od 6,25 USD/użytkownik/miesiąc ProjectManager.com Zaawansowane śledzenie portfolio i zasobów • Pulpity nawigacyjne i raporty dotyczące zasobów • Śledzenie czasu • Automatyzacja wielu projektów Ceny od 16 USD za użytkownika miesięcznie Taskworld Kanban stawiający komunikację na pierwszym miejscu • Czat w aplikacji • Aktualizacje w czasie rzeczywistym • Wizualna własność zadań Ceny od 19 USD za użytkownika miesięcznie Todoist Osobisty Kanban i lekka praca zespołowa • Tablice + priorytety • Wprowadzanie zadań w języku naturalnym • Szablony cyklu pracy Free; płatne od 5 USD/użytkownik/miesiąc Kanbanchi Kanban wbudowany w Google Drive • Integracja z innymi aplikacjami • Śledzenie czasu • Wykresy burn-down i analizy Ceny od 5,99 USD za użytkownika miesięcznie ZenHub Natywne dla GitHubu cykle pracy programistyczne • Tablice Kanban w repozytorium • Automatyzacja rozwoju oprogramowania • Analityka inżynieryjna Free; płatne od 12,50 USD/użytkownik/miesiąc Wrike Wszechstronne cykle pracy Kanban dla Enterprise • Widoki Gantta i Kanbana • Zaawansowane raportowanie • Niestandardowe cykle pracy Free; płatne od 10 USD/użytkownik/miesiąc Kanbanize Wdrażanie metodyki agile w całej organizacji • Zasady automatyzacji biznesowej • Kanban na poziomie portfolio • Zaawansowana analityka Cena od 179 USD/użytkownik/miesiąc

Ponad 20 najlepszych programów do tworzenia tablic Kanban

Jak wspomniałem wcześniej, lista ta odzwierciedla moje osobiste doświadczenia z tymi narzędziami oraz ich wydajność. Starałem się przeanalizować szeroki zakres scenariuszy, aby pomóc Ci znaleźć narzędzie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb!

A oto krótkie wideo przedstawiające niektóre z moich najlepszych propozycji:

Omówmy je teraz bardziej szczegółowo:

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania projektami i współpracy zespołowej)

Zacznij za darmo Dodaj widok tablicy do dowolnej listy lub projektu, aby łatwo śledzić postępy i zarządzać statusami za pomocą prostego przeciągania i upuszczania.

ClickUp to uniwersalna aplikacja do pracy, która łączy w sobie zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — a wszystko to oparte na AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Zintegrowane tablice Kanban, znane również jako Widok Tablicy, pomogły mojemu zespołowi w wizualizacji cyklu pracy, zarządzaniu zadaniami i usprawnieniu współpracy.

Zaprojektowany specjalnie dla kierowników projektów, właścicieli produktów i zespołów programistów, widok tablicy Kanban w ClickUp dostosowuje się do różnych projektów, od prostych tablic zadań po złożone, wieloetapowe cykle pracy.

Tablica Kanban w ClickUp jest nieoceniona w efektywnym zarządzaniu projektami. Jej wysoce konfigurowalny interfejs pozwala mi dostosować cykl pracy do potrzeb mojego zespołu.

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi typu „przeciągnij i upuść” mój zespół może wizualnie porządkować i ustalać priorytety zadań, ustawiając dla nich niestandardowe statusy, co pozwala uzyskać aktualny obraz etapów projektu.

Funkcja ta obejmuje pola niestandardowe do śledzenia terminów, priorytetów i przydziałów zadań w zespole, a także zautomatyzowane cykle pracy usprawniające przekazywanie zadań, dzięki czemu proces ten staje się prosty i efektywny.

Jest to wszechstronne rozwiązanie zapewniające przejrzystość zadań i wydajność zarówno w przypadku krótkich sprintów, jak i ciągłych cykli rozwoju, wyposażone w kilka doskonałych funkcji. Dzięki konfigurowalnym statusom i cyklom pracy możesz dostosować etapy projektu tak, aby idealnie pasowały do Twojego unikalnego sposobu pracy.

Aby zapobiegać wąskim gardłom, staram się kontrolować liczbę zadań w trakcie w danym momencie, ustalając limity WIP. Wreszcie, pomaga mi to pozostawać w połączeniu z zespołem dzięki płynnie działającym funkcjom, takim jak komentarze, załączniki plików i natychmiastowe powiadomienia, dzięki czemu wszyscy są zawsze na bieżąco.

Jednak największą zaletą korzystania z ClickUp nie jest sama tablica Kanban — to fakt, że eliminuje ona rozproszenie pracy. Większość zespołów rozdziela zadania, dokumenty, aktualizacje i wyniki pracy AI między wiele narzędzi, tworząc luki, które spowalniają realizację zadań. ClickUp centralizuje wszystko w jednym systemie, dzięki czemu Twoja tablica Kanban staje się kompletnym, spójnym obrazem Twojej pracy — a nie tylko kolejnym odizolowanym widokiem.

Dzięki tym funkcjom tablica Kanban w ClickUp stała się nieodzowną częścią mojego zestawu narzędzi do zarządzania projektami, głównie przy realizacji złożonych projektów. Można śmiało powiedzieć, że jest bardziej wszechstronna niż większość programów do zarządzania projektami.

Szablon mapy drogowej widoku Kanban w ClickUp

W ekosystemie ClickUp często korzystam również z szablonu mapy drogowej widoku Kanban w ClickUp jako alternatywy dla narzędzia do strukturalnego planowania projektów.

Pozwala mi to wizualizować etapy projektu, osie czasu i priorytety zespołu, a także zapewnia elastyczność w niestandardowym dostosowywaniu kategorii zadań, zależności i osi czasu.

Pobierz darmowy szablon Płynnie osiągnij postęp w realizacji zadań, korzystając z szablonu planu działania ClickUp Kanban View.

Takie podejście oparte na planie działania zwiększa przejrzystość, umożliwiając zespołom przeglądanie nadchodzących kamieni milowych, śledzenie osi czasu oraz dostosowywanie priorytetów, a także:

Zapewnienie jasności co do ról i terminów wszystkich osób dzięki jednemu z kilku predefiniowanych widoków

Rejestrowanie kluczowych danych, takich jak czas trwania zadania i opisy funkcji, za pomocą pól niestandardowych

Regularne sprawdzanie postępów za pomocą widoków listy i priorytetów pomaga zapobiegać zbaczaniu z kursu projektu

Jeśli jesteś członkiem zespołu zajmującego się zwinnym tworzeniem oprogramowania, oprócz tego szablonu sprawdź również szablon ClickUp Kanban dla tworzenia oprogramowania przeznaczony dla zespołów zwinnych.

Zapewnia przejrzystą strukturę sprintów i dostosowuje tworzenie funkcji do harmonogramów dostaw.

Najlepsze funkcje ClickUp

Dostosuj każdą tablicę do konkretnych potrzeb różnych projektów dzięki konfigurowalnym tablicom

zautomatyzowanym cyklom pracy w ClickUp Automations Usprawnij powtarzalne zadania i skup się na pracy o dużym znaczeniu dzięki

Zintegruj ClickUp z narzędziami takimi jak Kalendarz Google, Slack i Microsoft Teams, aby zwiększyć wydajność i scentralizować komunikację

Śledź czas pracy poświęcony na każde zadanie i generuj raporty w celu oceny wydajności dzięki wbudowanym funkcjom raportowania dostępnym w pulpitach nawigacyjnych ClickUp oraz funkcji śledzenia czasu pracy w projektach

Dostosuj niestandardowe szablony tablic Kanban do swoich potrzeb w zakresie długoterminowego planowania

Ograniczenia ClickUp

Przy tak wielu funkcjach rozpoczęcie pracy z oprogramowaniem może wydawać się przytłaczające, zwłaszcza dla użytkowników, którzy dopiero zaczynają korzystać z oprogramowania do zarządzania projektami

Zdarzało mi się doświadczać sporadycznych opóźnień podczas ładowania zadań, zwłaszcza podczas pracy z wieloma tablicami zawierającymi duże załączniki.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 900 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4300 recenzji)

ClickUp oferuje szeroki zakres opcji dostosowywania. Od układu zadań (lista, tablica Kanban, oś czasu) po możliwość tworzenia niestandardowych automatyzacji — z łatwością dostosowuje się do potrzeb każdego zespołu, niezależnie od tego, czy jest on mały, czy duży. Oprogramowanie zawiera takie funkcje, jak zarządzanie zadaniami, podzadania, komentarze, przypisywanie zadań konkretnym członkom zespołu, monitorowanie postępów, automatyzacje, integracje z innymi narzędziami (m.in. Google Drive, Slack) oraz szczegółowe raporty. Dodatkowo dostępne jest narzędzie do śledzenia czasu, które jest przydatne dla osób, które muszą monitorować czas poświęcony na każde zadanie.

📮ClickUp Insight: 92% pracowników stosuje niespójne metody śledzenia elementów do wykonania, co ma na skutek pominięcie decyzji i opóźnienia w realizacji. Niezależnie od tego, czy wysyłasz notatki z przypomnieniem, czy korzystasz z arkuszy kalkulacyjnych, proces ten jest często chaotyczny i nieefektywny. Rozwiązanie do zarządzania zadaniami ClickUp zapewnia płynne przekształcanie rozmów w zadania — dzięki czemu Twój zespół może działać szybko i zachować spójność działań.

2. Trello (Najlepsze do wizualnego zarządzania zadaniami)

Jeśli zależy Ci na prostocie i intuicyjnym interfejsie, Trello jest idealnym rozwiązaniem dla zespołów poszukujących przejrzystej platformy do zarządzania zadaniami. Aplikacja ta doskonale pomaga użytkownikom tworzyć uporządkowane cykle pracy dzięki charakterystycznemu interfejsowi opartemu na kartach i tablicach.

Jest ono szczególnie popularne wśród mniejszych zespołów i osób indywidualnych, które chcą skutecznie śledzić projekty osobiste i zespołowe.

Najlepsze funkcje Trello

Uprość zarządzanie zadaniami dzięki intuicyjnemu interfejsowi Trello, który pozwala szybko przenosić karty między listami za pomocą łatwego w obsłudze interfejsu typu „przeciągnij i upuść”.

Zintegruj narzędzia takie jak kalendarze, automatyzację i analitykę, aby usprawnić cykl pracy dzięki szerokiej gamie dodatków Power-Ups

Dostosuj etykiety oznaczone kolorami i terminy realizacji, aby lepiej ustalać priorytety, zapewniając uporządkowanie zadań i łatwą identyfikację

Ograniczenia Trello

Ograniczona skalowalność w przypadku złożonych cykli pracy, zwłaszcza w porównaniu z innymi alternatywami dla Trello

Dodatki mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami w przypadku zaawansowanych i rozbudowanych funkcji

Ceny Trello

Free

Standard : 6 USD miesięcznie za użytkownika

Premium : 12,50 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Od 17,50 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Trello

G2 : 4,4/5 (ponad 13 600 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 23 200 recenzji)

Działa dobrze w połączeniu z metodologią agile, a także doskonale sprawdza się w zarządzaniu klientami. Umożliwia efektywne zarządzanie codziennymi zadaniami i listą rzeczy do zrobienia. Pozwala tworzyć różne przestrzenie do pracy nad różnymi scenariuszami, takimi jak problemy/ulepszenia, rozwój itp. Jego pulpit nawigacyjny jest tak atrakcyjny i oszczędza tyle czasu, że pozwala na wydajną analizę.

3. Monday.com (Najlepsze pod względem możliwości niestandardowego dostosowania)

Monday.com zapewnia niezrównany poziom niestandardowej personalizacji, umożliwiając zespołom tworzenie własnych cykli pracy od podstaw.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz wieloma zespołami zajmującymi się zarządzaniem projektami stosującymi metodykę agile, czy koordynujesz działania między różnymi funkcjami, Monday.com zapewnia widoczność i kontrolę nad Twoimi procesami.

Jego atrakcyjny wygląd i modułowość sprawiają, że jest ono ulubionym narzędziem zespołów projektowych i marketingowych.

Najlepsze funkcje Monday.com

Śledź postępy zespołu dzięki przejrzystym pulpitom nawigacyjnym, które zapewniają kompleksowy przegląd statusów projektów i terminów

Twórz niestandardowe automatyzacje i reguły, aby ograniczyć ręczne aktualizacje zadań poprzez wyeliminowanie powtarzalnych czynności

Planuj i śledź projekty w formatach najlepiej dopasowanych do Twoich cykli pracy dzięki wielu elastycznym opcjom widoku, w tym osi czasu i kalendarza

Limitations of the Monday.com service

Aby korzystać z zaawansowanych funkcji, konieczne są wyższe poziomy cenowe

Użytkownicy zgłaszają trudności w opanowaniu obsługi przy złożonych ustawieniach

Ceny Monday.com

Free (do dwóch użytkowników)

Basic : 12 USD miesięcznie za użytkownika

Standard : 14 USD miesięcznie za użytkownika

Pro : 24 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Monday.com

G2 : 4,7/5 (ponad 12 600 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 5300 recenzji)

➡️ Przeczytaj również: Przetestowaliśmy ponad 20 najlepszych alternatyw dla Monday

4. MeisterTask (najlepsze do automatyzacji cyklu pracy)

Jedną z rzeczy, które najbardziej cenię w MeisterTask, jest to, że stawia on na automatyzację i prostotę, pozwalając zespołom zaoszczędzić czas na powtarzalnych zadaniach.

Jego przejrzysty, przyjazny dla użytkownika interfejs pozwala nawet zespołom bez wiedzy technicznej wdrażać skuteczne praktyki zarządzania projektami. Unikalne funkcje MeisterTask wspierają długoterminową wydajność poprzez uproszczenie złożonych cykli pracy i zapewnienie płynnej współpracy.

Najlepsze funkcje MeisterTask

Zautomatyzuj powtarzalne procesy, takie jak przydzielanie zadań lub aktualizacje statusu, dzięki inteligentnym narzędziom do automatyzacji

Wizualnie organizuj zadania na osiach czasu za pomocą intuicyjnych harmonogramów projektów, które pozwalają na śledzenie wyników pracy, ułatwiając monitorowanie postępów i dotrzymywanie terminów

Zarządzaj projektami skutecznie z dowolnego urządzenia dzięki interfejsowi dostosowanemu do urządzeń mobilnych, umożliwiającemu zarządzanie zadaniami w podróży

Ograniczenia MeisterTask

Ograniczone możliwości raportowania w Free Plan

Ograniczone możliwości integracji w niższych planach cenowych

Ceny MeisterTask

Free

Pro : 9 USD miesięcznie za użytkownika

Business : 16 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje MeisterTask

G2 : 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 1100 recenzji)

Korzystam z MeisterTask już od kilku miesięcy i muszę przyznać, że to prawdziwy przełom! Łatwość obsługi jest fenomenalna – wszystko jest intuicyjne i proste. Wdrożenie było dziecinnie proste, a proces wdrażania przebiegł bez żadnych problemów. Jedną z wyróżniających się funkcji jest najwyższy poziom bezpieczeństwa danych, co daje mi spokój ducha, wiedząc, że nasze informacje są bezpieczne. MeisterTask naprawdę uprościł zarządzanie projektami. Pomaga w optymalizacji przychodów, zapewniając nam porządek i pozwalając trzymać się planu. Dodatkowo zwiększa wydajność, oszczędzając mnóstwo czasu na zarządzaniu zadaniami. Ogólnie rzecz biorąc, jest to doskonałe narzędzie, które gorąco polecam każdemu, kto chce usprawnić swój cykl pracy i zwiększyć wydajność swojego zespołu!

➡️ Przeczytaj również: 10 najlepszych alternatyw dla MeisterTask do zarządzania zadaniami

5. Smartsheet (najlepsze rozwiązanie dla dużych projektów)

Smartsheet idealnie nadaje się do zarządzania dużymi, złożonymi projektami. Oferuje wiele widoków, w tym Kanban, Gantt i kalendarz, zapewniając kompleksowy wgląd w harmonogramy projektów i zależności.

Szczególnie przydatne okazało się dla mnie oprogramowanie do zarządzania projektami Smartsheet; pomogło mi ono utrzymać uporządkowany cykl pracy i wizualizować etapy projektu na każdym poziomie.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Przełączaj się między widokami Kanban, Gantt, siatki i kalendarza, aby uzyskać kompleksowy wgląd w postępy projektu i harmonogram

Twórz niestandardowe reguły automatyzacji, aby usprawnić powtarzalne zadania, zminimalizować ręczną interwencję i poprawić wydajność zespołu

Popraw komunikację w zespole i zapewnij wszystkim spójność działań dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym oraz funkcjom komunikacyjnym dostępnym bezpośrednio na platformie

Ograniczenia Smartsheet

Droższe w porównaniu z prostszymi narzędziami Kanban

Przytłaczające dla użytkowników potrzebujących podstawowego zarządzania zadaniami

Ceny Smartsheet

Zalety: 12 USD miesięcznie za użytkownika (1–10 użytkowników)

Business: 24 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Zaawansowane zarządzanie pracą: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Smartsheet

G2: 4,4/5 (ponad 17 700 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3300 recenzji)

6. Kanban Tool (najlepsze rozwiązanie dla małych zespołów)

Uważam, że Kanban Tool jest jednym z najprostszych, a jednocześnie najskuteczniejszych narzędzi do zarządzania projektami opartych na metodologii Kanban, z jakich korzystałem. Sprawdzi się również w zarządzaniu zespołem.

Jest to proste i przyjazne dla użytkownika rozwiązanie przeznaczone dla małych zespołów. Nacisk na prostotę i podstawowe funkcje Kanban sprawia, że narzędzie to jest doskonałym wyborem dla osób poszukujących łatwego w obsłudze, a jednocześnie skutecznego systemu zarządzania zadaniami.

Najlepsze funkcje narzędzia Kanban

Natychmiast zobacz widok aktualizacji i postępów w realizacji zadań, dzięki czemu wszyscy będą na bieżąco z najnowszymi zmianami

Monitoruj czas poświęcony na każde zadanie, co ułatwi ocenę wydajności i poprawi zarządzanie czasem

Określ limity WIP, aby zapobiec przeciążeniu członków zespołu i skupić się na aktywnych zadaniach

Ograniczenia narzędzia Kanban

Ograniczone zaawansowane funkcje dla większych zespołów

Mniej integracji w porównaniu z konkurencją

Ceny narzędzia Kanban

Free

Teams : 6 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 11 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje narzędzia Kanban

G2: 4,7/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 160 recenzji)

7. Asana (najlepsza do projektowania interfejsu użytkownika i doświadczenia użytkownika)

Asana łączy w sobie atrakcyjny wizualnie interfejs z rozbudowanymi funkcjami zarządzania zadaniami. Jest szczególnie skuteczna dla zespołów, które chcą usprawnić współpracę i zoptymalizować cykl pracy w przyjaznym dla użytkownika środowisku.

Uważam, że jest to szczególnie przydatne do dzielenia zadań na łatwiejsze do opanowania podzadania, co pozwala na wytyczenie jasnej ścieżki prowadzącej do ukończenia projektu.

Najlepsze funkcje Asany

Twórz tablice dostosowane do potrzeb Twojego projektu, umożliwiające wizualną prezentację zadań i ich statusów

Przydzielaj członkom zespołu zadania z konkretnymi terminami, promując odpowiedzialność i terminowe wykonywanie zadań

Łatwa integracja z różnymi narzędziami, zwiększająca wydajność cyklu pracy na różnych platformach

Ograniczenia Asany

Ograniczona funkcjonalność w przypadku większych projektów korporacyjnych

Funkcje raportowania są dostępne w planach premium

Ceny Asany

Free

Pakiet startowy : 8,50 USD miesięcznie za użytkownika

Zaawansowane : 19,21 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise/Enterprise+: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Asany

G2: 4,4/5 (ponad 10 600 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 13 200 recenzji)

Asana oferuje mnóstwo narzędzi do zarządzania i planowania sprintów oraz pomaga w prosty sposób opracowywać etapy, ograniczając niejasności i zapewniając przejrzystość wśród członków zespołu. Podoba mi się układ warstwowy i widok kalendarza w tle. Brakuje tu niektórych popularnych funkcji, a interfejs użytkownika można by ulepszyć, dodając opcje tworzenia niestandardowych raportów i eksportu danych z narzędzia. Uważam, że możemy usprawnić automatyzację dzięki uczeniu maszynowemu.

8. Jira (najlepsze do tworzenia oprogramowania)

Jira, potężne narzędzie dla zespołów programistów, jest dobrze znana w środowisku deweloperów. Dzięki funkcjom dostosowanym do metodologii agile doskonale sprawdza się w zarządzaniu sprintami, backlogami i złożonymi projektami programistycznymi.

Uważam, że Jira jest szczególnie przydatna do koordynowania projektów, w których bierze udział wiele zespołów. Pozwala mi łatwo dostosowywać się do zmieniających się wymagań projektowych.

🧠 Ciekawostka: Nazwa Jira pochodzi od „Gojira”, czyli japońskiego słowa oznaczającego Godzillę.

Najlepsze funkcje Jira

Śledź błędy, zadania i ulepszenia w czasie rzeczywistym, aby mieć pewność, że nic nie zostanie pominięte podczas cyklu rozwoju

Wykorzystaj JQL (Jira Query Language) do złożonych zapytań, co umożliwi precyzyjne śledzenie problemów w wielu projektach

Integracja z wieloma narzędziami programistycznymi (takimi jak Bitbucket i Confluence) usprawnia współpracę zespołową i analizę cyklu pracy , zwiększając wydajność

Ograniczenia Jira

Skomplikowane ustawienia dla użytkowników bez wiedzy technicznej

Dla mniejszych zespołów, które nie zajmują się tworzeniem oprogramowania, może to być przytłaczające.

Ceny Jira

Free (dla maksymalnie 10 użytkowników)

Standard: Od 8,60 USD miesięcznie za użytkownika

Wersja Premium: Od 17 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jira

G2: 4,3/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 14 900 recenzji)

9. Zoho Projects (Najlepsze do współpracy)

Zoho Projects łączy różne funkcje w jedną spójną platformę, umożliwiając zespołom płynną współpracę. Dzięki narzędziom do śledzenia zależności i monitorowania postępów zapewnia uwzględnienie każdego aspektu projektu.

Wbudowane narzędzia komunikacyjne Zoho usprawniają współpracę w czasie rzeczywistym, dzięki czemu aplikacja ta cieszy się popularnością wśród zespołów rozproszonych.

Najlepsze funkcje Zoho Projects

Rejestruj godziny pracy dzięki wbudowanej funkcji śledzenia czasu , aby zarządzać budżetami i oceniać harmonogramy projektów

Zintegruj je z funkcjami czatu, komentarzy i udostępniania plików, aby ułatwić skuteczną komunikację między członkami zespołu

Dostosuj swój pulpit nawigacyjny tak, aby wyświetlał istotne wskaźniki projektowe i KPI, zapewniając szybki przegląd postępów w projekcie

Ograniczenia Zoho Projects

Ograniczone możliwości integracji z aplikacjami innych firm w tańszych planach

Bardziej stroma krzywa uczenia się w przypadku zaawansowanych funkcji

Ceny Zoho Projects pro projekty

Free (do 3 użytkowników, dwa projekty)

Premium : 5 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Zoho Projects

G2 : 4,3/5 (ponad 450 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 720 recenzji)

10. Microsoft Planner (najlepsze rozwiązanie do integracji z Teams)

za pośrednictwem Microsoft Planner

Korzystasz już z pakietu Microsoft Office? Nie szukaj dalej — wybierz Microsoft Planner. Aplikacja ta integruje się bezpośrednio z ekosystemem Microsoft Office, zapewniając proste narzędzie do zarządzania zadaniami w stylu Kanban.

Dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym i funkcjom współpracy zespoły mogą efektywnie pracować w znanych narzędziach, takich jak Teams i Outlook. Planner jest szczególnie skuteczny w przypadku małych i średnich zespołów, które w dużym stopniu polegają na produktach Microsoftu.

Najlepsze funkcje aplikacji Microsoft Planner

Przydzielaj zadania członkom zespołu i ustalaj terminy, aby wszyscy czuli się odpowiedzialni

Monitoruj realizację zadań i postępy w projekcie dzięki wbudowanym wykresom i pulpitom nawigacyjnym

Bądź na bieżąco dzięki automatycznym powiadomieniom o zbliżających się terminach i aktualizacjach zadań

Ograniczenia aplikacji Microsoft Planner

Porównanie podstawowych funkcji z zaawansowanymi narzędziami Kanban i innymi alternatywami dla Microsoft Planner

Ograniczone możliwości dostosowywania

Ceny aplikacji Microsoft Planner

Free (w planach Microsoft 365)

Planner Plan 1 : 10 USD miesięcznie za użytkownika

Planner and Project Plan 3 : 30,00 USD miesięcznie za użytkownika

Planner and Project Plan 5: 55,00 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje aplikacji Microsoft Planner

G2 : 4,2/5 (ponad 210 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 250 recenzji)

11. Businessmap (Najlepsze do wizualizacji złożonych cykli pracy)

Businessmap jest przeznaczony dla zespołów, które muszą wizualizować i prowadzić śledzenie skomplikowanych cykli pracy. Oferuje zaawansowane funkcje mapowania, umożliwiające organizacjom łączenie procesów, identyfikowanie wąskich gardeł i optymalizację operacji.

Narzędzia te są szczególnie przydatne w działach takich jak operacyjny, HR i finansowy, gdzie przejrzystość i uporządkowanie mają kluczowe znaczenie.

Najlepsze funkcje Businessmap

Twórz szczegółowe mapy procesów wraz z tablicami Kanban, zapewniając całościowy widok przepływów projektów i zależności

Podziel zadania na mniejsze części i zarządzaj złożonymi projektami z zależnościami, zapewniając płynny postęp projektu

Zwiększ efektywność współpracy zespołowej dzięki czatowi w aplikacji i udostępnianiu dokumentów, co pozwoli ograniczyć korzystanie z zewnętrznych narzędzi komunikacyjnych

Limits of Businessmap

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Wyższe ceny w porównaniu z prostszymi narzędziami

Ceny Businessmap

Standard : Od 179 USD miesięcznie za użytkownika (minimum 15 użytkowników)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Businessmap

G2 : 3,9/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 200 recenzji)

💡 Porada eksperta: Zorganizuj krótkie, praktyczne warsztaty, aby zwiększyć zaangażowanie zespołu w korzystanie z nowych narzędzi Kanban. Omówienie funkcji na podstawie rzeczywistych danych z projektu może ułatwić proces wdrażania.

12. Notion (najlepsze rozwiązanie dla małych projektów)

Z mojego doświadczenia wynika, że Notion oferuje elastyczny obszar roboczy, który łączy tablice Kanban z funkcjami tworzenia notatek i dokumentacji. Jest idealne do małych projektów i osobistego zarządzania zadaniami.

Najlepsze funkcje Notion

Organizuj i prowadź śledzenie zadań dostosowanych do Twojego cyklu pracy

Połącz notatki, zadania i bazy danych, aby zapewnić płynne zarządzanie projektami

Skorzystaj z gotowych szablonów, aby przyspieszyć ustawienia i zwiększyć wydajność

Ograniczenia Notion

Ograniczony dostęp w trybie offline

Może brakować mu szczegółowości w przypadku złożonego zarządzania projektami

Ceny Notion

Free

Plus : 12 USD miesięcznie za użytkownika

Business : 18 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Notion

G2 : 4,7/5 (ponad 5800 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2400 recenzji)

13. Airtable (najlepsze rozwiązanie dla projektów opartych na danych)

Airtable to wyjątkowe połączenie funkcji arkusza kalkulacyjnego i zarządzania projektami, przeznaczone dla zespołów, które muszą organizować i analizować dane, a jednocześnie prowadzić śledzenie zadań.

Jego elastyczny interfejs pozwala użytkownikom tworzyć bazy danych, dzięki czemu idealnie nadaje się dla zespołów zarządzających dużymi zbiorami danych lub powiązanymi ze sobą projektami.

Najlepsze funkcje Airtable

Dostosuj tablice do różnych projektów i zmieniaj widoki w zależności od potrzeb

Śledź duże zbiory danych i łatwo łącz połączone rekordy, co jest pomocne w przypadku projektów zawierających połączone zadania

Zmniejsz czas poświęcany na powtarzalne zadania dzięki automatyzacji

Ograniczenia Airtable

Free Plan ma limity dotyczące przestrzeni dyskowej i liczby rekordów

Bardziej stroma krzywa uczenia się w zakresie funkcji bazy danych

Ceny Airtable

Free

Teams : 24 USD miesięcznie za użytkownika

Business : 54 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Airtable

G2 : 4,6/5 (ponad 2600 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2100 recenzji)

14. KanbanFlow (najlepsze do śledzenia czasu metodą Pomodoro)

Technika Pomodoro to metoda zarządzania czasem opracowana pod koniec lat 80. Wykorzystuje ona timer kuchenny do podziału pracy na interwały, zazwyczaj trwające 25 minut, oddzielone krótkimi przerwami.

Jeśli, podobnie jak ja i wiele innych osób, uważasz technikę Pomodoro za przydatną, KanbanFlow będzie doskonałym wyborem. Aplikacja ta integruje śledzenie czasu w stylu Pomodoro bezpośrednio z tablicami Kanban, co czyni ją doskonałym rozwiązaniem dla zespołów pragnących poprawić koncentrację i wydajność.

Najlepsze funkcje KanbanFlow

Dostosuj tablice zadań do potrzeb projektu dzięki niestandardowym kolumnom, zadaniom oznaczonym kolorami i podzadaniom, co pozwala na wizualną analizę cyklu pracy

Zarządzaj priorytetami zadań dzięki limitom WIP (praca w toku) i ustalaj zależności, aby usprawnić realizację złożonych projektów

Uzyskaj dostęp do analiz wydajności opartych na zadaniach oraz raportów dotyczących śledzenia czasu pracy, które idealnie nadają się do oceny wyników zespołu i harmonogramów projektów

Limits of KanbanFlow

Ograniczone funkcje raportowania i wizualizacji

Mniej integracji z aplikacjami innych firm

Ceny KanbanFlow

Free

Wersja Premium: 5 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje KanbanFlow

G2 : 4,2/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 60 recenzji)

15. Miro (Najlepsze do wspólnego burzy mózgów)

Miro to wszechstronna platforma łącząca tablice Kanban z narzędziami do burzy mózgów, takimi jak mapy myśli i schematy blokowe. Jest to idealne rozwiązanie dla zespołów kreatywnych, które chcą wspólnie planować, generować pomysły i realizować zadania.

Edycja w czasie rzeczywistym i obszerna biblioteka szablonów sprawiają, że Miro jest nieocenionym narzędziem dla zespołów pracujących zdalnie lub w modelu hybrydowym.

Najlepsze funkcje Miro

Współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki karteczkom samoprzylepnym, komentarzom i śledzeniu kursora na żywo, co idealnie sprawdza się podczas pracy zdalnej

Korzystaj z szablonów do wszystkiego, od tablic Kanban po planowanie strategiczne, co ułatwi szybkie rozpoczęcie nowego projektu

Połącz się z narzędziami takimi jak Slack, Jira i Microsoft Teams, umożliwiając zespołom synchronizację zadań i współpracę między platformami

Ograniczenia Miro

Większość funkcji wymaga połączenia z Internetem

W przypadku większych zespołów ceny mogą być wysokie

Ceny Miro

Free

Pakiet startowy : 10 USD miesięcznie za użytkownika

Business : 20 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Miro

G2 : 4,7/5 (ponad 7000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 1500 recenzji)

Czasami obsługa platformy może być nieco przytłaczająca dla nowych użytkowników. Trzeba poświęcić trochę czasu, aby wprowadzić wszystkich w obsługę platformy i upewnić się, że wiedzą, co mają robić. Interfejs jest pełen funkcji, co na dłuższą metę jest świetne, ale dla nowych użytkowników stanowi spore wyzwanie. Jednak po poświęceniu trochę czasu na zapoznanie się z platformą staje się ona doskonałym narzędziem dla zespołów.

16. Kanban Zone (najlepsze do zarządzania złożonymi cyklami pracy)

Jeśli zarządzasz złożonymi projektami, Kanban Zone oferuje zaawansowane narzędzia do zarządzania projektami, które pomogą Ci zarządzać i optymalizować skomplikowane cykle pracy.

Jego unikalne wielopoziomowe tablice pozwalają zespołom mapować zależności i usprawniać procesy, dzięki czemu rozwiązanie to szczególnie nadaje się do dużych projektów wymagających wysokiego poziomu widoczności.

Najlepsze funkcje Kanban Zone

Uporządkuj cykle pracy, aby pokazać powiązania między zadaniami, co jest przydatne w przypadku bardziej złożonych projektów

Śledź postępy w wielu projektach, ułatwiając dostosowanie celów projektowych do działań zespołu

Dodaj zależności i limity zadań WIP, aby usprawnić przepływ zadań i uniknąć wąskich gardeł w projekcie

Limits of Kanban Zone

Ograniczona integracja z narzędziami do zarządzania projektami innych firm

Aby korzystać z zaawansowanych funkcji, konieczne są wyższe poziomy cenowe

Ceny Kanban Zone

Free

Indywidualne : 6,25 USD miesięcznie za użytkownika

Professional : 13,75 USD miesięcznie za użytkownika

Portfolio: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Kanban Zone

G2: 4,5/5 (ponad 20 recenzji)

17. ProjectManager.com (Najlepsze do zaawansowanego śledzenia projektów)

ProjectManager.com to bogate w funkcje narzędzie stworzone z myślą o zespołach zarządzających złożonymi portfelami projektów.

Dzięki zaawansowanym funkcjom raportowania i planowania jest to idealne rozwiązanie dla organizacji, które potrzebują szczegółowych informacji na temat alokacji zasobów, osi czasu i wyników projektów. Oferuje wszystko, od tablic Kanban po pulpity projektowe.

Narzędzie to sprawdza się w środowiskach, w których kluczowe znaczenie mają precyzja i skalowalność.

Najlepsze funkcje ProjectManager.com

Uzyskaj wgląd w dane dzięki pulpitom projektowym, kartom czasu pracy i raportom dotyczącym zarządzania zasobami, które są szczególnie przydatne w przypadku większych, złożonych projektów

Zautomatyzuj powtarzalne zadania, aby usprawnić cykl pracy i zaoszczędzić czas

Przydzielaj zadania, śledź czas pracy i monitoruj wydajność zespołu w wielu projektach

Limity serwisu ProjectManager.com

Wyższy koszt w porównaniu z prostszymi narzędziami

Bardziej stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Ceny ProjectManager.com

Teams : 16 USD miesięcznie za użytkownika

Business : 28 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje serwisu ProjectManager.com

G2 : 4,4/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: 4,1/5 (ponad 340 recenzji)

18. Taskworld (Najlepsze do współpracy zespołowej)

Czasami największą przeszkodą w powodzeniu projektu jest brak komunikacji między członkami zespołu. Jest to szczególnie trudne, jeśli zespoły są rozproszone i/lub pełnią role w trybie zdalnym i/lub asynchronicznym.

Taskworld rozwiązuje ten problem, łącząc tablice Kanban z rozbudowanymi funkcjami współpracy, co czyni go doskonałym wyborem dla zespołów, dla których priorytetem jest komunikacja i przejrzystość.

Intuicyjny interfejs i wbudowane funkcje analityczne zapewniają Teams płynną pracę i synchronizację, nawet w dynamicznych środowiskach.

Najlepsze funkcje Taskworld

Wizualizuj zadania, terminy i obowiązki zespołu w jednym widoku

Bądź na bieżąco z postępami projektu dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym, które zapewniają wszystkim spójność w zakresie zadań

Popraw współpracę i wydajność zespołu dzięki czatowi w aplikacji

Ograniczenia Taskworld

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania do zaawansowanych cykli pracy

Ceny premium za pełny zakres funkcji

Ceny Taskworld

Bezpłatna wersja próbna

Business : 19 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Taskworld

G2 : 4,4/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 210 recenzji)

🧠 Ciekawostka: Taskworld prowadzi śledzenie nie tylko postępów w realizacji zadań, ale także opinii członków zespołu na temat poszczególnych zadań, co pozwala poprawić morale zespołu i współpracę.

19. Todoist (Najlepsze do zarządzania zadaniami osobistymi)

Todoist to wszechstronna aplikacja do zarządzania zadaniami, przeznaczona zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i zespołów. Oferuje przejrzysty interfejs, a dzięki funkcji Tablic obsługuje różne metodyki zwiększania wydajności, w tym Kanban.

Ta elastyczność sprawia, że nadaje się ono do zarządzania zadaniami osobistymi oraz do zarządzania projektami zespołowymi.

Najlepsze funkcje Todoist

Ustal priorytety i dodawaj etykiety, aby śledzić pilne zadania i kategoryzować je w celu lepszej organizacji

Ustalaj terminy i terminy wykonania, wpisując frazy takie jak „w następny wtorek”, co usprawnia wprowadzanie zadań

Skorzystaj z wbudowanych szablonów dla różnych cykli pracy, aby szybko rozpocząć pracę

Ograniczenia Todoist

Może brakować niektórych zaawansowanych funkcji zarządzania projektami, które są dostępne w bardziej rozbudowanych narzędziach

Zaawansowane funkcje, takie jak etykiety i filtry, są dostępne wyłącznie w płatnych planach

Ceny Todoist

Początkujący : Free

Pro : 5 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 8 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Todoist

G2 : 4,4/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2500 recenzji)

Korzystam z Todoist praktycznie od samego początku. Firma ta jest jedną z najbardziej przejrzystych, z jakimi miałem do czynienia, a zespół programistów i wsparcia należy do najlepszych w znanym mi wszechświecie. Przez wszystkie lata, w których z niej korzystałem, nie zmieniłem swoich podstawowych metodologii, jedynie od czasu do czasu je dostosowywałem w miarę pojawiania się nowych funkcji. Wypróbowałem praktycznie każdy menedżer zadań dostępny na rynku, od Remember The Milk, Any.do, TickTick itp., a Todoist nadal pozostaje w moich oczach numerem jeden.

20. Kanbanchi (najlepsze pod względem integracji z Google Workspace)

Jeśli, podobnie jak tysiące innych użytkowników, regularnie korzystasz z Google Workspace i jego funkcji, koniecznie sprawdź Kanbanchi, które zaspokoi Twoje potrzeby związane z tablicami Kanban.

Kanbanchi to narzędzie do zarządzania projektami i współpracy stworzone specjalnie dla użytkowników Google Workspace.

Oferuje tablice Kanban, wykresy Gantt i funkcję śledzenia czasu, a wszystko to płynnie zintegrowane z Google Drive, co sprawia, że idealnie nadaje się dla zespołów głęboko osadzonych w ekosystemie Google.

Najlepsze funkcje Kanbanchi

Zintegruj z Google Drive i innymi aplikacjami Google, aby zoptymalizować cykl pracy

Monitoruj czas poświęcony na zadania, co pomaga w analizie wydajności

Wykorzystaj narzędzia analityczne, takie jak diagramy przepływu skumulowanego i wykresy burn-down, do śledzenia wydajności

Ograniczenia Kanbanchi

Rozwiązanie to jest mniej odpowiednie dla zespołów, które nie korzystają z Google Workspace, ponieważ jego funkcje są zoptymalizowane pod kątem ekosystemu Google.

Niektórzy użytkownicy mogą uznać interfejs za mniej intuicyjny w porównaniu z innymi narzędziami Kanban

Ceny Kanbanchi

Essential : 5,99 USD miesięcznie za użytkownika

Premium : 16,99 USD miesięcznie za użytkownika

Wersja profesjonalna: 41,99 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny zaczynają się od 99,95 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Kanbanchi

G2 : 4,7/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 280 recenzji)

21. ZenHub (najlepsze rozwiązanie do integracji z GitHubem)

ZenHub to rozwiązanie do zarządzania projektami stworzone specjalnie dla zespołów programistycznych korzystających z serwisu GitHub. Integruje się bezpośrednio z interfejsem GitHub, zapewniając tablice Kanban i funkcje zwinnego zarządzania projektami bez konieczności opuszczania środowiska programistycznego.

To narzędzie pomaga programistom skupić się na pisaniu kodu, jednocześnie na bieżąco informując interesariuszy o osi czasu projektu.

Najlepsze funkcje ZenHub

Wbuduj funkcje zarządzania projektami bezpośrednio w GitHub, aby zapewnić płynne działanie

Zautomatyzuj powtarzalne zadania, zwiększając wydajność rozwoju

Zobacz informacje na temat postępów w projekcie i wydajności zespołu dzięki szczegółowym analizom

Ograniczenia ZenHub

Najbardziej przydatne dla zespołów, które już korzystają z GitHub; mniej przydatne dla pozostałych

Nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby w pełni i efektywnie wykorzystać wszystkie funkcje

Ceny ZenHub

Free

Teams : 12,50 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje ZenHub

G2 : 4,3/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 30 recenzji)

22. Wrike (Najlepsze do wszechstronnego zarządzania projektami)

Uważam, że Wrike to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, które oferuje elastyczność pozwalającą dostosować się do różnych cykli pracy, w tym do metodyki Kanban.

Oferuje takie funkcje, jak śledzenie zadań, wykresy Gantta i rozbudowane raportowanie, dzięki czemu nadaje się dla zespołów każdej wielkości z różnych branż.

Najważniejsze funkcje Wrike

Dostosuj swój obszar roboczy do konkretnych potrzeb projektu

Szczegółowo monitoruj zadania, terminy i postępy

Wizualizuj osie czasu projektów i zależności dzięki zintegrowanym wykresom Gantt

Ograniczenia Wrike

Dla mniejszych zespołów może to być przytłaczające ze względu na bogaty zestaw funkcji, zwłaszcza w porównaniu z innymi alternatywami dla Wrike

Zaawansowane funkcje są dostępne tylko w planach wyższych poziomów, co może być kosztowne

Ceny Wrike

Free .

Teams : 10 USD miesięcznie za użytkownika

Business : 24,80 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise i Pinnacle: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 3700 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 2700 recenzji)

23. Kanbanize (najlepsze do skalowania praktyk agile)

Kanbanize (przejęte przez Businessmap w październiku 2023 r.) zostało zaprojektowane, aby pomóc organizacjom w skalowaniu praktyk agile poprzez połączenie tablic Kanban z automatyzacją biznesową i analityką.

Jest to rozwiązanie odpowiednie dla zespołów, które chcą wizualizować pracę, optymalizować cykle pracy i poprawiać wydajność w całym Enterprise.

Kluczowe funkcje Kanbanize

Zautomatyzuj powtarzające się zadania i procesy za pomocą reguł automatyzacji biznesowej, aby zwiększyć wydajność

Zarządzaj wieloma projektami i portfolio w ramach organizacji

Generuj kompleksowe raporty i wskaźniki wraz ze szczegółowymi analizami, aby monitorować wydajność i identyfikować obszary wymagające poprawy

Ograniczenia Kanbanize

Opanowanie wszystkich funkcji może wymagać czasu i szkolenia

Ceny mogą być mniej przystępne dla mniejszych zespołów lub start-upów

Ceny Kanbanize

Standard : 179 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Kanbanize

G2 : 3,9/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 200 recenzji)

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze narzędzia Kanban?

Dedykowane narzędzie Kanban to coś więcej niż tylko wizualna tablica zadań. Optymalizuje zarządzanie projektami, usprawnia cykl pracy i sprzyja współpracy.

Oto, na co zwracam uwagę podczas oceny oprogramowania Kanban:

Konfigurowalne tablice : umożliwiają dostosowanie cykli pracy do projektów o różnym zakresie złożoności, od prostych po złożone

Zautomatyzowane cykle pracy : Pomagają zaoszczędzić czas poprzez ograniczenie powtarzalnych zadań

Zarządzanie zadaniami : Ułatwia przydzielanie zadań, ustalanie terminów i monitorowanie postępów

Śledzenie czasu pracy : mierzy czas trwania zadań i optymalizuje wydajność

Opcje integracji : synchronizacja z narzędziami takimi jak Slack, Google Drive czy Microsoft Teams

Limity zadań WIP : pozwalają uniknąć przeciążenia zadaniami i skupić się na priorytetach

Funkcje wizualnego zarządzania projektami : Zwiększają przejrzystość dzięki narzędziom takim jak osie czasu i zarządzanie zasobami

Intuicyjny interfejs: zapewnia łatwość obsługi, co ułatwia wdrożenie przez Teams

Mając na uwadze te funkcje, przyjrzyjmy się najlepszym narzędziom Kanban, które pomogą Ci w pełni wykorzystać oprogramowanie do zarządzania projektami i zwiększyć wydajność zespołu.

💡 Porada eksperta: Korzystając z dowolnego narzędzia Kanban, utwórz pasy, aby rozdzielić różne rodzaje zadań lub priorytety. Pomoże to wizualnie odróżnić kategorie takie jak „Pilne”, „Rutynowe” czy „Zablokowane”.

ClickUp: Najlepsza aplikacja do zarządzania metodą Kanban

Po wypróbowaniu różnych narzędzi do tworzenia tablic Kanban wymienionych na liście tutaj mogę śmiało stwierdzić, że ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem do kompleksowego zarządzania projektami, a inni również podzielają tę opinię.

Połączenie możliwości dostosowywania, intuicyjnego interfejsu i zaawansowanych funkcji ClickUp znacznie zwiększyło wydajność mojego zespołu i usprawniło nasze cykle pracy.

Możliwość tworzenia dostosowanych statusów, automatyzacji zadań oraz integracji z innymi niezbędnymi narzędziami sprawia, że jest to nieodzowny atut dla każdego kierownika projektów.

Jeśli chcesz ulepszyć swoje doświadczenia z Kanbanem, gorąco polecam zarejestrować się w ClickUp już dziś — przekonaj się sam o różnicy!

FAQ (często zadawane pytania)

Najlepsze narzędzia obsługują niestandardowe statusy, limity zadań WIP, automatyzację oraz widoczność między zespołami, zapewniając płynny przepływ zadań bez wąskich gardeł.

ClickUp oferuje automatyzacje, pola niestandardowe, zintegrowaną dokumentację, AI i pulpity nawigacyjne — funkcje, które pomagają zespołom wyjść poza podstawowe operacje związane z przesuwaniem kart.

Tak. Aktualizacje w czasie rzeczywistym, wspólne tablice, komentarze i powiadomienia pozwalają zespołom rozproszonym zachować spójność bez konieczności ciągłych spotkań.

AI podsumowuje aktualizacje, przewiduje opóźnienia, automatycznie przydziela zadania i generuje spotkania standupowe. ClickUp Brain obsługuje to wszystko natywnie.

ClickUp pozwala zespołom ustalać limity WIP, przeprowadzać automatyzację przekazywania zadań oraz korzystać z pulpitów nawigacyjnych w celu wykrywania przeszkód, zanim wpłyną one na osie czasu.