FigJam vs. Mural: Która tablica do współpracy jest najlepsza?

Zmagasz się z koszmarami niedotrzymanych terminów dostaw lub dążysz do szczytowej kreatywności podczas sesji zespołowych? A dobre narzędzie do tworzenia tablic i schematów blokowych jest tym, czego potrzebujesz.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz stworzyć skomplikowane cyfrowe bliźniacze plany organizacji, opanować automatyzację procesów klasy korporacyjnej, czy po prostu szukasz płynnej przestrzeni do burzy mózgów, wybór idealnej tablicy może uprościć twoje życie.

FigJam i Mural to popularne narzędzia biznesowe, na których ludzie polegają w takich przypadkach. A my pomożemy Ci wybrać to bardziej odpowiednie.

Ale w tym wpisie na blogu nie chodzi tylko o wybór odpowiedniego narzędzia do tworzenia tablic; chodzi o odkrywanie możliwości, które zachęcają do współpracy i wydobywają innowacyjność zespołu.

Zanurz się z nami głęboko, analizując unikalne funkcje tych narzędzi, modele cenowe i rzeczywiste opinie użytkowników. Odkryjmy, która platforma - FigJam czy Mural - będzie najlepsza dla Ciebie i Twojego zespołu.

Czym jest FigJam?

przez Figjam FigJam to rozwiązanie firmy Figma do prostego i skutecznego tworzenia pomysłów i współpracy w zespole.

Prostota i łatwość obsługi FigJam, pozycjonowanego jako najnowocześniejsza tablica online, sprawiają, że jest to popularne narzędzie do współpracy wizualnej w czasie rzeczywistym, szczególnie w zespołach zdalnych. Można go używać do budowania na surowych pomysłach, wyjaśniania i wykonywania złożonych przepływów pracy, ułatwiania rozmów zespołowych i dostosowywania planowania projektu do oczekiwań.

Intuicyjny interfejs FigJam zachęca każdego członka zespołu, zarówno technicznego, jak i nietechnicznego, do wnoszenia wkładu i dzielenia się swoimi pomysłami. Nie zapomnij - możesz wybierać spośród ponad 300 istniejących szablonów, aby rozpocząć projektowanie tablicy.

Funkcje FigJam

FigJam oferuje więcej niż pustą, rozległą przestrzeń dla wyobraźni. Oto najważniejsze funkcje tego narzędzia:

1. Interaktywne karteczki samoprzylepne

przez FigJam Wirtualne karteczki samoprzylepne FigJam sprawiają, że spotkania online są bardziej kreatywne. Pomagają nawet zespołom wielofunkcyjnym upraszczają pracę zespołową.

Dzięki FigJam Ty i Twój zespół możecie publikować pomysły, organizować je i decydować, co jest najważniejsze.

Podczas planowania projektów użyj notatek, aby zmapować to, co musisz zrobić, przefiltrować pomysły i zadania według pilności lub ważności i rozpocząć ich wdrażanie. Te kroki sprawiają, że najważniejsze procesy pracy są przejrzyste, a wszyscy czują się zaangażowani.

2. Wstępnie zaprojektowane szablony

przez FigJam Gotowe szablony FigJam pomagają zespołom pracować szybciej i lepiej.

Zamiast zaczynać od zera, możesz użyć gotowych układów dla takich rzeczy jak:

Rozpoczęcie projektu

Mapowanie przepływów pracy

Prowadzenie spotkań

Planowanie osi czasu

Na przykład szablony ułatwiają utworzenie struktury opartej na metodologii rozwoju niskiego kodu podczas uruchamiania nowej funkcji produktu.

Zapewniają one szybki sposób organizowania projektów i procesów bez konieczności budowania ich od podstaw. Szablony pomagają zespołom usprawnić ich systemy i poprawić sposób pracy. To świetna funkcja FigJam, która oszczędza czas i wysiłek.

3. Współpraca w czasie rzeczywistym

przez FigJam Funkcja współpracy w czasie rzeczywistym umożliwia rozproszonym zespołom współpracę bez opóźnień.

Funkcja ta podkreśla znaczenie zespołów hybrydowych i wspiera elastyczność procesów korporacyjnych, umożliwiając członkom zespołu natychmiastowe dzielenie się spostrzeżeniami i aktualizacjami. Dzięki wbudowanym funkcjom audio, czatu na żywo i komentowania, funkcja ta tworzy interaktywną przestrzeń do aktywnego uczestnictwa. Emotikony i znaczki dodają ludzkiego charakteru.

Na przykład, gdy zarządzasz projektami zgodności z przepisami lub prowadzisz webinaria dotyczące dokumentacji szkoleniowej za pomocą FigJam, każdy uczestnik może aktywnie uczestniczyć i natychmiast uzyskać dostęp do najbardziej aktualnych informacji.

4. Konfigurowalne narzędzia tablicowe

przez FigJam FigJam pozwala każdemu zespołowi dostosować tablicę do własnych potrzeb. Tworzy to idealną przestrzeń do przemyślenia planów i pomysłów.

Możesz zaprojektować unikalny obszar roboczy, który jest odpowiedni dla Twojego projektu. W przypadku złożonych projektów można użyć FigJam jako cyfrowego bliźniaka oprogramowanie organizacyjne do wizualizacji przepływów pracy, dostrzegania zagrożeń i śledzenia postępów w realizacji inicjatyw strategicznych.

FigJam ceny

Starter: Bezpłatnie

Bezpłatnie Profesjonalista: 3 USD/miesiąc za stanowisko (rozliczane rocznie)

3 USD/miesiąc za stanowisko (rozliczane rocznie) Organizacja: 5 USD/miesiąc za stanowisko (rozliczane rocznie)

5 USD/miesiąc za stanowisko (rozliczane rocznie) Enterprise: $5/miesiąc za stanowisko (rozliczane rocznie)

FigJam, znany z łatwości użytkowania i integracji z Figma, z łatwością wpasowuje się w wiele procesów projektowania. Jednak zespoły poszukujące dodatkowych funkcji lub innej dynamiki współpracy mają do dyspozycji wiele możliwości Alternatywy dla FigJam na wyciągnięcie ręki.

Jedną z nich jest Mural.

Co to jest Mural?

przez Mural Mural jest kompleksowym cyfrowym przestrzeń robocza do współpracy wizualnej który zamienia sesje burzy mózgów w praktyczne wyniki.

Znany z automatyzacji procesów klasy korporacyjnej, Mural jest idealny do usprawniania dużych projektów i inicjatyw strategicznych oraz zespołów hybrydowych i zdalnych.

Umożliwia użytkownikom udostępnianie planów na interaktywnym płótnie typu "przeciągnij i upuść", dodawanie komentarzy i adnotacji oraz dostęp do setek ikon i gifów do angażujących działań związanych z budowaniem zespołu.

Jest wszechstronny i obsługuje wszystko, od zgodności z przepisami po wirtualne wydarzenia w środowisku chmury.

Funkcje Mural

Oto najważniejsze funkcje Mural, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu projektów:

1. Narzędzia do współpracy wizualnej

przez Mural Mural został zaprojektowany z myślą o przejrzystości i wydajności. Zespoły mogą łatwo tworzyć i udostępniać treści wizualne, począwszy od schematów blokowych i notatki ze spotkań do pełnoprawnych przepływów pracy w projektach i interaktywnych mapy myśli .

Ta funkcja jest niezbędna do planowania procesów w przedsiębiorstwie i planowania wydajności, gdzie osoby o różnych kwalifikacjach spotykają się, aby dzielić się pomysłami.

Na przykład podczas sesji planowania strategicznego zespoły mogą wizualnie mapować swoje procesy biznesowe w celu ich jasnego zrozumienia i dostosowania, a następnie udostępniać je innym zespołom lub osobom. Wszystko to odbywa się bez narażania bezpieczeństwa plików.

2. Zaawansowane integracje

przez Mural Żadna firma nie pracuje tylko z jednym narzędziem i Mural o tym wie! Dlatego integruje się z narzędziami takimi jak Microsoft Teams, Google Workspace, Webex i Zoom, jeszcze bardziej zwiększając możliwości współpracy.

Integracje te poprawiają zarządzanie przepływem pracy i mają kluczowe znaczenie dla automatyzacji procesów klasy korporacyjnej, zapewniając, że wszystkie narzędzia i dane są ze sobą połączone.

Jest to szczególnie przydatne dla zespołów polegających na zasobach technicznych i ciągłym doskonaleniu swoich działań.

3. Dynamiczne funkcje ułatwiające

przez Mural Dzięki funkcjom takim jak głosowanie, liczniki czasu i tryb prezentacji, Mural usprawnia spotkania zespołu i podejmowanie decyzji. Takie podejście zachęca do otwartej komunikacji i kreatywności w grupie.

Możesz pozostać skupionym i zgodnie z harmonogramem, ustalając czas działań zespołu, zapewniając spójność wszystkim uczestnikom, zabezpieczając poufne informacje i blokując tablicę, aby zapobiec myśleniu grupowemu.

Funkcja dynamicznej facylitacji jest idealna do zarządzania spotkaniami online, ułatwiania zdalnych sesji komputerowych i zapewniania efektywności zarządzania projektami.

4. Interaktywna ankieta i głosowanie

przez Mural Mural zwiększa zaangażowanie zespołu dzięki interaktywnym ankietom i funkcjom głosowania. Jest to szczególnie przydatne w ustalaniu priorytetów zadań lub podejmowanie kluczowych decyzji podczas inicjatyw strategicznych.

Wyobraźmy sobie zespół debatujący nad różnymi funkcjami nowego oprogramowania do zarządzania stowarzyszeniem. Ankieta Mural pozwala im szybko głosować i zobaczyć wyniki w czasie rzeczywistym, ułatwiając demokratyczny i skuteczny proces podejmowania decyzji.

Takie podejście promuje szybką realizację i równe szanse dla wszystkich zaangażowanych.

Ceny Mural

Darmowy: Darmowy

Darmowy Team+: $12/miesiąc za członka

$12/miesiąc za członka Biznes: 17,99 USD/miesiąc za członka (rozliczane rocznie)

17,99 USD/miesiąc za członka (rozliczane rocznie) Enterprise: Ceny niestandardowe

Chociaż możliwości Mural sprawiają, że jest to silny kandydat do zarządzania skomplikowanymi projektami, zespoły badające różne narzędzia mogą nadal szukać Alternatywy dla Mural które odpowiadają ich unikalnym potrzebom.

Jedną z alternatyw jest ClickUp to kompleksowa platforma do zarządzania projektami i współpracy wizualnej. Zanim porozmawiamy o ClickUp, poświęćmy kilka minut na porównanie Mural i FigJam.

FigJam vs. Mural: Porównanie funkcji

Oto szybkie porównanie funkcji FigJam z funkcjami Mural:

Możliwości integracji

Integracja z innymi narzędziami to supermoc każdego oprogramowania, a zarówno Mural, jak i FigJam wykorzystują tę moc w różny sposób.

FigJam

FigJam czerpie korzyści z integracji ze środowiskiem Figma, oferując spójne doświadczenie dla zespołów projektujących i prototypujących już korzystających z ekosystemu Figma.

Mural

Mural oferuje szerszy zakres integracji z narzędziami innych firm, takimi jak Microsoft Teams, Slack, Google Drive, Adobe, Asana, Github i Figma. To sprawia, że jest to wszechstronny wybór dla zespołów, które potrzebują narzędzia pasującego do ich zróżnicowanego stosu technologicznego.

Współpraca

Gdy projekty stają się zwinne, współpraca nie jest tylko funkcją; to konieczność.

Mural i FigJam wnoszą swoją grę A, aby zapewnić zespołom możliwość płynnej współpracy, ale zobaczmy, jak podchodzą do współpracy.

FigJam

FigJam oferuje współpracę skoncentrowaną na użytkowniku, koncentrując się na prostocie i natychmiastowości. Jego narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym są intuicyjne, dzięki czemu członkowie zespołu mogą wskoczyć i rozpocząć współpracę przy minimalnej konfiguracji.

Ta natychmiastowość jest idealna dla zespołów, które cenią sobie szybkie interakcje i spontaniczne sesje burzy mózgów.

Mural

Mural zapewnia bardziej ustrukturyzowane podejście do współpracy. Obejmuje edycję w czasie rzeczywistym i funkcje ułatwiające, takie jak funkcje głosowania i licznika czasu, które mogą prowadzić bardziej zorganizowane i ukierunkowane sesje komunikacyjne.

Dla zespołów, które muszą zarządzać złożonymi przepływami pracy i szczegółowymi sesjami współpracy, zestaw funkcji Mural jest potęgą.

Podczas gdy oba narzędzia wyróżniają się w swoich prawach, Mural byłby idealny dla zespołów, które wymagają szczegółowych i kierowanych wspólnych wysiłków, podczas gdy FigJam może być zwycięzcą dla tych, którzy szukają prostej i zwinnej pracy zespołowej.

Szablony

Szablony stanowią rusztowanie dla wydajności i spójności w cyfrowych przestrzeniach roboczych, a zarówno FigJam, jak i Mural oferują je w różnych stylach.

FigJam

Szablony FigJam są zabawne i funkcjonalne, zaprojektowane z myślą o szybkim rozpoczęciu projektów i odrobinie kreatywności.

Zawiera ponad 300 wstępnie zaprojektowanych układów, w tym zestawy szkieletowe, mapy drogowe rozwoju produktu, szablony planowania kwartalnego i projekty ikon.

Są one przyjazne dla użytkownika i nie wymagają nauki.

Mural

Biblioteka szablonów Mural jest solidna i zróżnicowana, stworzona z myślą o różnych złożonych scenariuszach. Możesz wybierać spośród szablonów zwinnych, burzy mózgów, edukacyjnych i projektowych.

Są one szczególnie przydatne w przypadku zorganizowanych sesji, które wymagają głębszego poziomu szczegółowości i dostosowania.

Jeśli chodzi o szablony, Mural może być liderem w przypadku kompleksowych, zorientowanych na szczegóły sesji zespołowych, podczas gdy FigJam błyszczy dla tych, którzy szukają szybkiej i przystępnej konfiguracji.

FigJam vs. Mural: Kto jest mistrzem?

Ostateczny werdykt? Twój zespół musi zdecydować, kto wygra między Mural i FigJam. FigJam wygrywa pod względem łatwości obsługi i synergii projektowania. Pasuje do szybkiej, kreatywnej pracy w ekosystemie Figma.

Mural wyróżnia się szczegółowym zestawem narzędzi do złożonych zadań i różnorodnych integracji. Jest idealny do zdalnych, wieloaspektowych projektów zespołowych.

Wybierz FigJam dla prostoty i Mural dla wszechstronnych funkcji.

FigJam vs. Mural na Reddit

Reddit kipi od doświadczeń użytkowników i opinii na temat FigJam i Mural. Redditowicze, znani ze swoich niefiltrowanych opinii i praktycznych spostrzeżeń, dostarczają wystarczających informacji, aby wybrać między tymi dwoma narzędziami do współpracy.

Na subredditach poświęconych produktywności i projektowaniu, FigJam zbiera pochwały za elegancki interfejs i integrację z Figma, co czyni go ulubionym narzędziem wśród entuzjastów projektowania, którzy pragną płynnego przejścia od szkieletów do projektów wspólne tworzenie na tablicy. Z drugiej strony, Mural otrzymuje pochwały za wszechstronny zestaw narzędzi i możliwości adaptacji, dzięki czemu nadaje się do ułatwiania szczegółowych projektów na dużą skalę.

Redditor Smegjunkey podkreśla skuteczność Mural w fazie odkrywania, zwracając uwagę na jego "nieograniczone tablice i predefiniowane szablony" jako kluczowe dla wizualnego przekazywania złożonych pomysłów.

Ten szeroki zakres funkcji, integracji i narzędzia do współpracy takie jak głosowanie i komentarze sprawiają, że Mural jest faworytem dla zespołów wymagających bardziej ustrukturyzowanego podejścia do burzy mózgów i planowania.

Poznaj ClickUp - najlepszą alternatywę dla FigJam vs. Mural

Połącz zespoły i pracuj razem z ClickUp

Jeśli nadal jesteś rozdarty między prostotą FigJam a wszechstronnymi możliwościami Mural, przedstawimy Ci narzędzie, które zawiera w sobie to, co najlepsze z obu światów.

Poznaj ClickUp najlepsze narzędzie do współpracy, w którym każdy projekt znajdzie swoją drogę do sukcesu.

ClickUp to nie tylko kolejny dodatek do cyfrowego zestawu narzędzi; to holistyczna platforma, która łączy szybką, intuicyjną współpracę FigJam z głębią i wszechstronnością Mural.

Pomyśl o ClickUp jak o wszystkich niezbędnych narzędziach pracy. Dzięki takim funkcjom jak dynamiczne tablice, szczegółowa dokumentacja, rozbudowane narzędzia do tworzenia map myśli i nie tylko, ClickUp konsoliduje przepływ pracy w ramach jednej platformy.

Ale to nie wszystko! Zadania ClickUp ułatwia zarządzanie projektami, pozwalając zespołowi skupić się na tym, co naprawdę ważne.

Rezultat? Przekraczasz terminy, upraszczasz przepływ pracy i zwiększasz produktywność, a wszystko to w jednym, przyjaznym dla użytkownika środowisku.

Wszechstronne narzędzia ClickUp dodatkowo wspierają myślenie projektowe metodologie, pomagające w tworzeniu pomysłów i prototypów.

To idealny towarzysz każdego projektu, od przedsięwzięć akademickich po kompleksowe planowanie biznesowe.

ClickUp Whiteboards

Wizualizuj, współpracuj i twórz na ujednoliconej kanwie dzięki ClickUp Whiteboards ClickUp Whiteboards to coś więcej niż tylko miejsce do rysowania. To dynamiczna, bogata w multimedia platforma do burzy mózgów, budowania strategii i opracowywania zwinnych przepływów pracy. Są również idealne do tworzenia moodboardów które ożywią wizję Twojego zespołu.

Możesz wspólnie przeprowadzać burze mózgów na nieskończonym płótnie, przyciągając odpowiednie zadania i projekty w celu mapowania przepływów pracy. Tablice integrują się płynnie z innymi funkcjami ClickUp, umożliwiając dołączanie multimediów, dodawanie komentarzy, przypisywanie elementów działań i nie tylko.

Niezależnie od tego, czy szkicujesz diagramy, łączysz procesy, czy włączasz obrazy i filmy, tablice ClickUp utrzymują zaangażowanie wszystkich dzięki narzędziom do edycji w czasie rzeczywistym. Rezultatem jest wspólna kreatywna przestrzeń, w której zespoły mogą wprowadzać innowacje, organizować i rozwijać projekty w dynamicznym formacie wizualnym.

ClickUp Docs

Twórz i edytuj dokumenty, wiki i nie tylko razem z ClickUp Docs

Wyobraź sobie narzędzie do tworzenia dokumentacji, które jest tak wszechstronne, że pozwala nie tylko tworzyć i udostępniać pomysły, ale także współpracować nad nimi w czasie rzeczywistym. ClickUp Docs właśnie to robi! Oferuje bogate doświadczenie edycji tekstu, które obsługuje wszystkie formy mediów, osadzanie, a nawet kod.

Wzbogacony o możliwości sztucznej inteligencji, ClickUp Docs pomaga generować treści dla wielu ról i przypadków użycia - od szczegółowych wytycznych projektowych po plany działania krok po kroku dotyczące uruchomienia nowej funkcji. Sztuczna inteligencja ClickUp asystent pisania oferuje również sugestie dotyczące poprawy tonu, sprawdza pisownię i podsumowuje złożone dokumenty.

Wzbudzanie nowych pomysłów i udoskonalanie treści zwiększa ogólną produktywność i kreatywność.

Jest to pomost między prostotą aplikacji do robienia notatek a złożonością narzędzi do zarządzania projektami, zapewniając, że dokumentacja jest tak wszechstronna, jak i dostępna.

ClickUp Mind Maps

Strategizuj, organizuj i łącz pomysły za pomocą ClickUp Mind Maps

Rozwikłaj złożoność swoich projektów dzięki ClickUp Mind Maps .

Organizacja wizualna i planowanie strategiczne służą do dzielenia pomysłów, zadań i projektów na strawne, połączone ze sobą elementy.

Niezależnie od tego, czy planujesz nową strategię marketingową, czy organizujesz kamienie milowe projektu, ClickUp Mind Maps zapewnia przejrzystość i kierunek, który napędza Twój zespół.

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze: Darmowy

Darmowy Nieograniczony: $7/miesiąc na użytkownika

$7/miesiąc na użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka przestrzeni roboczej/miesiąc

Wyjdź poza zwykłe Whiteboarding

Zwykłe narzędzia do tworzenia tablic, takie jak FigJam i Mural, mają swoje miejsce, ale po co zadowalać się ograniczonym rozwiązaniem, skoro można uzyskać dostęp do kompleksowej platformy do zarządzania projektami, organizowania zadań i pobudzania kreatywności zespołu?

ClickUp spełnia wszystkie wymagania - obsługa tablic, dokumentacja, zarządzanie zadaniami i nie tylko - w jednym potężnym obszarze roboczym.

Łączy łatwość FigJam z wszechstronnymi możliwościami Mural w jednym elastycznym, bogatym w funkcje oprogramowaniu do zarządzania przepływem pracy.

Nie tylko tablica - zrewolucjonizuj pracę zespołową, jeden projekt na raz. Zarejestruj się w ClickUp już dziś!