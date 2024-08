Jak obliczyć obciążenie zasobów w zarządzaniu projektami?

Czy kiedykolwiek znalazłeś się w sytuacji napiętego terminu realizacji projektu i musiałeś przeciążyć swoich pracowników większą ilością pracy niż są w stanie wykonać?

Przeciążenie pracowników jest zbyt powszechne, a przeciążenie pracowników stanowi dla nich poważne obciążenie psychiczne i fizyczne. Często prowadzi to do podwojenia lub potrojenia kosztów oś czasu projektu i sprawia, że przynosi to efekt przeciwny do zamierzonego.

Musisz wykorzystać obciążenie zasobów jako kluczową strategię, która pomoże Ci zoptymalizować obciążenie zespołu poprzez odpowiednie planowanie, przydzielanie zadań i prognozowanie.

Chcesz zapoznać się z właściwymi narzędziami do zarządzania zasobami do pracy? Przyjrzyjmy się, na czym polega ładowanie zasobów, jakie są jego zalety i jak włączyć je do swoich projektów.

Czym jest ładowanie zasobów w zarządzaniu projektami?

Ładowanie zasobów polega na przypisywaniu i dystrybucji zasobów, takich jak personel, czas i sprzęt, do określonych zadań w ramach projektu. Pomaga to w inteligentnym wykorzystaniu krytycznych zasobów, lepszym zarządzaniu obciążeniem pracą i zapewnieniu, że zadania zostaną zrobione efektywnie w ramach czasowych projektu.

Obciążenie zasobami jest kluczową częścią planowania zasobów, w której kierownicy projektów strategicznie przydzielają zadania i członków zespołu do projektów. Zaczyna się od priorytetyzacji zadań w oparciu o znaczenie i pilność, tworząc mapę drogową dla efektywnego planu.

Takie działanie sprzyja tworzeniu środowiska współpracy w zespole, co usprawnia komunikację i współpracę. Ładowanie zasobów pomaga wykorzystać mocne strony członków zespołu, przydzielając im zadania odpowiadające ich umiejętnościom.

Możesz także zbudować pewną elastyczność w zakresie terminów i dostosować alokację zasobów w zależności od okoliczności. Ponadto ładowanie zasobów zapewnia Twojemu zespołowi możliwości szkoleniowe w celu zwiększenia ich umiejętności i możliwości. Gwarantuje to, że są oni dobrze przygotowani na spotkanie z potrzebami projektu.

Może się to wydawać proste, ale nieprzewidziane okoliczności wciąż mogą się pojawić, prowadząc do nadwyrężenia pracowników. Na przykład, jeśli ktoś osiągnął już 100% swoich możliwości i musi zastąpić chorego kolegę, pracuje ponad swoje zwykłe obciążenie.

Jak więc sobie z tym poradzić? Potrzebujesz solidnej strategii i narzędzi, które pozwolą Ci określić i przydzielić zadania, a jednocześnie pozostaną wystarczająco elastyczne, aby wprowadzać zmiany w biegu.

Rozróżnienie między obciążeniem zasobów a poziomowaniem zasobów

W zarządzaniu projektami kluczowe znaczenie ma inteligentne zarządzanie zasobami. Wiąże się to z opanowaniem ładowania i poziomowania zasobów - podstawowych koncepcji zapewniających efektywne zarządzanie zasobami.

Ładowanie zasobów dotyczy początkowego przypisania i dystrybucji zasobów do zadań. W przeciwieństwie do tego, wyrównywanie zasobów to precyzyjne dostrajanie harmonogramów w celu uniknięcia przeciążeń i zapewnienia płynnej dystrybucji obciążenia pracą w czasie.

Przyjrzyjmy się tym terminom jeden po drugim:

Obciążenie zasobów

Podstawowym celem ładowania zasobów jest przypisanie i dystrybucja zasobów, w tym personelu, sprzętu i czasu, do zadań projektu. Proces ten zapewnia zrównoważone obciążenie pracą i terminowe zakończenie zadań zgodnie z planem projektu.

Ładowanie zasobów koncentruje się na przydzielaniu i dystrybucji zasobów w celu wsparcia celów projektu. Umożliwia oszacowanie obciążenia pracą oczekiwanego od każdego członka zespołu w określonym okresie, biorąc pod uwagę ich dostępność i możliwości - zasadniczo koncentrując się na wykorzystanie zasobów .

Poziomowanie zasobów

Z drugiej strony, poziomowanie zasobów obejmuje odpowiednie skalowanie alokacja zasobów zgodnie z priorytetem, osią czasu projektu, kamieniami milowymi i względami budżetowymi.

Niwelowanie zasobów działa poprzez dostosowanie harmonogramów i budżetów do dostępnych zasobów, dzielenie zadań na możliwe do zarządzania ramy czasowe i ograniczenia zasobów . The Podręcznik PMBOK (Project Management Body of Knowledge) definiuje poziomowanie zasobów jako "technikę pomagającą lepiej dostosować się do ograniczeń zasobów poprzez dostosowanie dat rozpoczęcia i zakończenia projektu"

Poziomowanie zasobów ma na celu ustawienie realistycznych terminów realizacji projektu bez przeciążania zespołu i maksymalizowania całkowitych kosztów. Metoda ta jest stosowana w projektach z ograniczeniami czasowymi.

Spójrzmy na poniższą tabelę, aby podsumować różnice między obciążeniem zasobów a poziomowaniem zasobów:

Jak obliczyć obciążenie zasobów?

Obciążenie zasobów to proste obliczenie: podzielenie godzin pracy przypisanych do pracownika przez całkowity czas dostępny dla konkretnego projektu. Metrykę tę można obliczać codziennie, co tydzień, co miesiąc lub dla całego czasu trwania projektu.

Formuła obliczania obciążenia zasobów jest następująca:

Resource Loading = Hours of Work per Time Period / Hours of Capacity per Time Period

Zilustrujmy to przykładami:

Przykład 1: Projekt rozwoju oprogramowania

Wyobraźmy sobie oprogramowanie

projekt rozwoju

w którym Alicja, programistka, ma przydzielone 30 godzin pracy na wykonanie określonego zadania. Alicja jest dostępna do pracy przez 40 godzin tygodniowo.

Obliczenia:

Obciążenie zasobów = 30 godzin / 40 godzin = 0,75

Obciążenie zasobów Alice wynoszące 0,75 oznacza, że wykorzystuje ona 75% dostępnych godzin pracy na przydzielone zadanie, co jest ogólnie uważane za dobre, ponieważ wskazuje na efektywne wykorzystanie bez przeciążania harmonogramu.

Przykład 2: Projekt budowlany

W projekcie budowlanym zespół szacuje, że zbudowanie ściany będzie wymagało 50 godzin pracy. Bob jest przypisany do tego zadania i może pracować 30 godzin tygodniowo.

Obliczenia:

Obciążenie zasobów = 50 godzin / 30 godzin = 1,67

Obciążenie zasobów Boba wynosi około 1,67, co sugeruje, że szacowana praca związana z budową ściany przekracza jego dostępne godziny pracy tygodniowo.

Sytuacja ta sygnalizuje potrzebę wyrównania zasobów, gdzie można dostosować alokację zasobów, aby bardziej efektywnie dostosować obciążenie pracą do obciążenia Boba.

Konsekwencje przeciążenia zasobów

Przeciążenie zespołu jest ryzykowne i może poważnie wpłynąć na jego samopoczucie. Początkowo wpływ może być niejasny, ale sprawy mogą szybko wymknąć się spod kontroli, prowadząc do zaległości w realizacji projektów i demotywacji pracowników.

Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo niebezpieczeństwom związanym z przeciążeniem zasobów:

1. Tarcia między pracownikami a kierownictwem

Przeciążenie zasobów może powodować napięcia między pracownikami a kierownictwem - zwiększony stres, wypalenie i frustracja odbijają się na zespole.

Zgodnie z danymi Badanie Gallupa 63% wypalonych pracowników prawdopodobnie weźmie zwolnienie lekarskie i 2,6 razy częściej rozważa zmianę pracy.

Kiedy obciążenie pracą staje się zbyt duże, a terminy wydają się niemożliwe do dotrzymania, obniża to morale, powoduje niezadowolenie i prowadzi do wypalenia zawodowego. Może to skutkować zakłóceniami w komunikacji, spadkiem wydajności i wyzwaniami związanymi z zatrzymaniem utalentowanych członków zespołu.

Obciążanie zasobów pomaga poprzez bardziej efektywną dystrybucję zadań i obciążeń pracą wśród członków zespołu. Zapewnia to, że żadne zasoby nie są przeciążone, zmniejszając stres i ryzyko wypalenia zawodowego.

Równoważenie obciążeń pracą z wykorzystaniem zasobów tworzy zdrowszą atmosferę pracy, podnosząc morale i satysfakcję z pracy. Sprawia również, że dotrzymywanie terminów jest bardziej realistyczne, zmniejszając frustrację i niezadowolenie.

2. Niedotrzymywanie terminów realizacji projektów:

Przeciążenie zasobów może prowadzić do niedotrzymania terminów realizacji projektu. Może się to zdarzyć z kilku powodów, w tym zmniejszonej wydajności, zwiększonej liczby błędów i niedotrzymania terminów w wyniku stresu i przeciążenia członków zespołu.

Gdy zasoby są przeciążone, jakość pracy może ucierpieć. Mogą wystąpić opóźnienia w realizacji zadań, co może zagrozić ogólnej osi czasu projektu. To z kolei skutkuje niezadowoleniem klientów, stratami finansowymi i uszczerbkiem na reputacji organizacji.

Obciążenie zasobów pomaga poprzez strategiczne przypisywanie i zarządzanie zasobami, aby zapobiec ich przeciążeniu. Unikając przeciążenia zasobów, zwiększasz prawdopodobieństwo spotkania się z terminami projektu, utrzymania wysokiej jakości standardów i zapewnienia satysfakcji klienta.

3. Niewystarczająca równowaga między pracą a życiem prywatnym:

Przeciążenie zespołu może zaburzyć jego równowagę między pracą a życiem prywatnym. Ten brak równowagi może zwiększyć stres i wypalenie oraz negatywnie wpłynąć na ich ogólne samopoczucie.

Pracownicy mogą mieć trudności z oderwaniem się od pracy, co prowadzi do zmęczenia i spadku wydajności.

Obciążenie zasobami pozwala na inteligentne przydzielanie i zarządzanie obciążeniami pracą, aby zapobiec przeciążeniu, dając członkom zespołu trochę wytchnienia.

4. Utracone możliwości biznesowe:

Przeciążenie zasobów może skutkować utratą możliwości biznesowych, ponieważ może prowadzić do opóźnień w realizacji projektów, obniżenia jakości i niezadowolenia klientów.

Jeśli zespół jest zbyt rozciągnięty, spotkanie się z oczekiwaniami klienta może stać się wyzwaniem, zwiększając ryzyko niedotrzymania terminów i szkodząc reputacji organizacji. Klienci mogą zwrócić się do konkurencji w poszukiwaniu alternatywnych rozwiązań, co może skutkować potencjalnymi stratami biznesowymi i niewykorzystanymi szansami.

Obciążenie zasobami pomaga efektywnie przydzielać i zarządzać obciążeniem pracą, dzięki czemu projekty są realizowane na czas i zachowują wysoką jakość.

Ładowanie zasobów dla optymalnego wykorzystania zasobów

Niewłaściwe zarządzanie zasobami może mieć poważne konsekwencje, a jeśli nie podejmie się odpowiednich działań podpowiedź, sytuacja może z czasem stać się nie do opanowania.

Ładowanie zasobów pomaga poprzez zapewnienie ustrukturyzowanego podejścia do zarządzania zasobami. Obejmuje ono inteligentne przydzielanie i dystrybucję zadań, zapewniając równowagę obciążeń pracą i realistyczne terminy.

Resource loading to proaktywna strategia, która pomaga zapobiegać przeciążeniom, zwiększać wydajność i utrzymywać zarządzalny cykl pracy. Doskonale nadaje się do maksymalnego wykorzystania możliwości zespołu. Oznacza to przyjrzenie się umiejętnościom, dostępności i możliwościom każdego członka Teams

planowanie obciążenia

efektywne przydzielanie zadań.

Celem jest uniknięcie przeciążenia lub niedostatecznego wykorzystania zespołu. Chodzi o znalezienie równowagi, aby zmaksymalizować wydajność. Obciążenie zasobami ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w przypadku napiętych terminów lub limitu zasobów projektu.

Dostosowanie zadań do indywidualnych umiejętności i dostępności usprawnia współpracę w zespole, redukuje wąskie gardła i zwiększa ogólną wydajność projektu.

Korzyści płynące z wykresów obciążenia zasobów

Omówiliśmy już tajniki ładowania zasobów i jego znaczenie. Być może zastanawiasz się, jak włączyć ten wskaźnik do zarządzania projektami. Najskuteczniejszym sposobem jest użycie wykresy kamieni milowych i wykresy obciążenia zasobów, aby zapobiec wąskim gardłom w projekcie.

Wykres obciążenia zasobów wizualnie przedstawia obciążenie i alokację zasobów. Pokazuje dostępność pracowników i pozwala na łatwe dostosowanie, gdy zasoby są przeciążone.

Jako kierownik projektu możesz korzystać z wielu narzędzi, które pomogą Ci stworzyć te wykresy. Jednak posiadanie dedykowanego systemu zarządzania projektami z wbudowanymi szablonami i konfigurowalne pola dla Twoich planowanie obciążenia i potrzeby w zakresie ładowania zasobów mogą znacznie uprościć i usprawnić cały proces.

Oto korzyści płynące z korzystania z wykresów obciążenia zasobów:

Wyczyszczone i zwięzłe przedstawienie wizualne: Zapewniają one wizualną migawkę alokacji zasobów, ułatwiając jej zrozumienie i analizę

Zapewniają one wizualną migawkę alokacji zasobów, ułatwiając jej zrozumienie i analizę Uproszczony widok dostępności zasobów: Wykresy obciążenia zasobów upraszczają złożone dane dotyczące obciążenia pracą, dostępności i przydziałów członków zespołu

Wykresy obciążenia zasobów upraszczają złożone dane dotyczące obciążenia pracą, dostępności i przydziałów członków zespołu Efektywne planowanie i zarządzanie projektami: Poprzez wizualizację alokacji zasobów, wykresy te ułatwiają efektywne planowanie i zarządzanie projektami

Poprzez wizualizację alokacji zasobów, wykresy te ułatwiają efektywne planowanie i zarządzanie projektami Wizualizacja osi czasu w celu uniknięcia nakładania się zadań: Można łatwo zobaczyć oś czasu i nakładanie się zadań, co pomaga w zapobieganiu konfliktom harmonogramów

Można łatwo zobaczyć oś czasu i nakładanie się zadań, co pomaga w zapobieganiu konfliktom harmonogramów Proaktywne dostosowania w nieprzewidzianych okolicznościach: Kiedy pojawiają się nieoczekiwane problemy, wykresy obciążenia zasobów pozwalają na proaktywne dostosowania, aby zapobiec wąskim gardłom lub opóźnieniom

Kiedy pojawiają się nieoczekiwane problemy, wykresy obciążenia zasobów pozwalają na proaktywne dostosowania, aby zapobiec wąskim gardłom lub opóźnieniom Lepsza komunikacja i koordynacja: Udostępnianie wykresu obciążenia zasobów poprawia komunikację i koordynację między członkami teamu, dostarczając im wspólnego zrozumienia obciążenia pracą

Udostępnianie wykresu obciążenia zasobów poprawia komunikację i koordynację między członkami teamu, dostarczając im wspólnego zrozumienia obciążenia pracą Łatwa identyfikacja potencjalnego przeciążenia: Wykresy obciążenia zasobów ułatwiają identyfikację instancji potencjalnego przeciążenia, umożliwiając natychmiastowe złagodzenie sytuacji w celu utrzymania wydajności zespołu

Tworzenie efektywnego harmonogramu obciążenia zasobów

Teraz, gdy już wiesz, w jaki sposób wykres obciążenia zasobów może być pomocny dla ciebie i twojego zespołu, zrozummy, jak skutecznie go utworzyć. Wykonaj następujące proste kroki:

Krok 1: Skompiluj swoje zasoby i zadania

Przygotuj matrycę wszystkich swoich zasobów ludzkich, projektów, nad którymi obecnie pracują, liczby godzin pracy i zadań, które chcesz im przydzielić.

Krok 2: Oblicz całkowity czas realizacji projektu

Oszacuj czas wymagany do zakończenia projektu. Wydziel również czas potrzebny na zakończenie części projektu, które planujesz przydzielić swoim pracownikom.

Krok 3: Przydziel zadania

Podziel zadania i przygotuj plan przydziału na podstawie zgromadzonych danych. Upewnij się, że na tym etapie będziesz uważać na przeciążenie.

Krok 4: Użyj kompetentnego oprogramowania

Uprość proces, korzystając z kompetentnego narzędzia do zarządzania zasobami, takiego jak ClickUp.

Dzięki ClickUp nie musisz budować matrycy od zera - masz dostęp do gotowych szablonów poprzez

Wiele konfigurowalnych widoków ClickUp

.

Widok wszystkich aktywnych projektów, sprintów i zadań w jednym miejscu dzięki konfigurowalnym widokom ClickUp

Wystarczy użyć

Widok zadania ClickUp'a

, widok listy, widok czatu i inne, aby uzyskać szybki przegląd dokładnych danych, których szukasz. Na przykład, jeśli chcesz zobaczyć inne zadania lub projekty, nad którymi pracują Twoi kluczowi członkowie, możesz uzyskać zakończony obraz za pomocą kilku kliknięć.

Ponadto, aplikacja posiada funkcje, które oferują widok z lotu ptaka, umożliwiając sprawdzenie zależności i priorytetów zadań.

Łatwo i szybko ustawiaj daty rozpoczęcia i zakończenia w zadaniu lub używaj ustawień warunkowych, aby powtarzać daty lub tworzyć nowe zadanie po jego zakończeniu

W ClickUp współpraca ma najwyższy priorytet.

Funkcje ClickUp dla wielu osób przypisanych

są najwyższej klasy i są dostępne za pośrednictwem ujednoliconego pulpitu. Członkowie Teams mogą łatwo współpracować nad udostępnianymi wykresami, pozostawiając przypisane komentarze i odpowiadając na zmiany.

Funkcja ClickUp "wiele osób przypisanych" pomaga przypisywać członków do zadań i dokumentów oraz współpracować z nimi

Wykresy ClickUp są łatwe do zrozumienia i dostępne. Przeglądaj dane za pomocą interaktywnych i udostępnianych wykresów Gantta lub kart Kanban do planowania cyklu pracy. Połącz to z widokiem obciążenia pracą, a otrzymasz zakończony pakiet dla

planowania projektów

i wizualizacja przydzielonych zadań.

Krok 5: Wykorzystaj raportowanie, aby zapobiec przeciążeniu i niewykorzystaniu zasobów

Wykorzystaj zdolności analityczne ClickUp z jego funkcjami AI i zidentyfikuj wszelkie ludzkie niedopatrzenia popełnione podczas ładowania zasobów.

AI może wskazać ewentualne błędy w obliczeniach czasu. Możesz nawet poprosić ją o ograniczenie wykorzystania czasu do 75%, aby pracownik miał wolne 25% swojego całkowitego czasu pracy.

Zespół może wykorzystać te 25% czasu na uporządkowanie różnych problemów podczas cyklu życia projektu. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, aplikacja może pomóc szybko je zidentyfikować i naprawić.

Szablony ładowania zasobów na dobry początek

Ładowanie zasobów ma kluczowe znaczenie w tworzeniu planu zarządzania projektami. Pomaga ono w rozwoju zespołu i umożliwia płynne wywiązywanie się ze zobowiązań i radzenie sobie z nieoczekiwanymi zmianami w każdym środowisku pracy.

Nadal nie wiesz, jak przejść do fazy ładowania zasobów? Nie martw się. Pozwól nam rozpocząć twoją przygodę z zarządzaniem projektami dzięki tym szablonom od ClickUp:

Szablon alokacji zasobów ClickUp do monitorowania zasobów, personelu i innych elementów związanych z każdym projektem w organizacji

Szablon alokacji zasobów ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w śledzeniu i zarządzaniu zasobami dla projektu.

Szablon zarządzania zasobami ClickUp aby skutecznie dopasować pracowników do odpowiednich zadań i obowiązków

Szablon Resource Management People firmy ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w śledzeniu zasobów i zarządzaniu obciążeniem pracą zespołu.

Szablon do planowania zasobów ClickUp oferuje przyjazną dla użytkownika metodę dystrybucji zasobów w ramach zespołu lub działu. Użyj zintegrowanego widoku obciążenia pracą, aby zwizualizować obciążenie zasobów

Szablon do planowania zasobów ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w planowaniu, śledzeniu i optymalizacji zasobów.

Zdobądź przewagę od samego początku swojego projektu, korzystając z tych szablonów i potężnego narzędzia - ClickUp.

Lepiej planuj ładowanie zasobów dzięki ClickUp

Ładowanie zasobów nie jest czymś, co można przeoczyć - to kluczowa część zarządzania projektami, która zasługuje na odpowiednią inwestycję.

Brak wysiłku doprowadzi do wielu negatywnych konsekwencji, stopniowo wpływając na Twój biznes i zmniejszając zaufanie i lojalność wobec marki.

Chcesz uniknąć tych konsekwencji? I nie chodzi tylko o szablony ClickUp do ładowania zasobów - całe narzędzie do zarządzania projektami to kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich Twoich potrzeb, w tym alokacji zasobów.

Pełne wsparcie ClickUp w zakresie zarządzania projektami pomaga konsekwentnie dostarczać klientom wysokiej jakości produkty i usługi przy każdym projekcie.

Nie wierz nam na słowo. Wypróbuj sam.

Zarejestruj się w ClickUp

za Free już dziś!