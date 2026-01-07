Jak korzystać z modelu ćwiczeń „Start-Stop-Continue” (przykłady + szablony)

Kiedy wiele osób zajmuje się jednym problemem, powstają rozwiązania, które naprawdę działają.

W dynamicznej organizacji, która boryka się z wieloma problemami, pomyśl, jak potężnym narzędziem byłaby wspólna praca wszystkich na rzecz znalezienia rozwiązań.

Ćwiczenie „Start-Stop-Continue” to jedna z metod, która sprawdza się w praktyce. Dlaczego jest to ważne?

Cóż, są trzy powody – musisz zacząć stosować innowacyjne podejścia, przestać marnować zasoby na nieefektywne procesy oraz kontynuować praktyki sprzyjające powodzeniu, aby osiągnąć cele organizacyjne.

Niezależnie od tego, czy zmagasz się z planowaniem, innowacjami, wydajnością operacyjną, zaangażowaniem pracowników czy reagowaniem na sytuacje kryzysowe, odpowiedź leży w burzy mózgów i udzieleniu odpowiedzi na te trzy pytania.

Wydaje się to dość proste? Cóż, to coś więcej, a my omówimy szczegółowo znaczenie, elementy, korzyści oraz właściwe sposoby wdrażania modelu Start-Stop-Continue.

⏱️60-sekundowe podsumowanie Model Start-Stop-Continue to proste, ale skuteczne narzędzie służące do poprawy wydajności zespołu i procesów

Obejmuje to generowanie pomysłów w trzech obszarach — co zacząć, co przerwać i co kontynuować

Teams mogą wdrożyć ten model w 4 krokach

Szablony „Start-Stop-Continue” mogą pomóc w nadaniu strukturze i zwiększeniu wydajności działania

Czym jest model Start-Stop-Continue?

Model Start-Stop-Continue (SSC) to proste, ale skuteczne narzędzie do przekazywania informacji zwrotnej, stosowane w różnych polach, takich jak biznes, rozwój osobisty, zarządzanie projektami oraz ćwiczenia integracyjne.

Metoda ta ma na celu pomóc osobom indywidualnym lub zespołom w refleksji nad ich działaniami, zachowaniami, procesami lub strategiami poprzez podzielenie ich na trzy główne obszary: rzeczy, które należy zacząć robić, rzeczy, których należy zaprzestać, oraz rzeczy, które należy kontynuować.

Zbieranie szczerych opinii to nie tylko formalność — to sposób na pokazanie pracownikom, że cenisz ich opinie i pomysły. Najlepsze wyniki osiąga się jednak, gdy jest to wysiłek zespołowy. W tym właśnie pomaga model „Start-Stop-Continue”. Łączy on zespół, w którym każdy wnosi swój wkład, aby zająć się trzema aspektami:

Na początek, od czego należy zacząć? Zidentyfikuj działania, które idealnie wpisują się w Twoje cele. To stworzy podstawy dla proaktywnych inicjatyw, które przyczynią się do ogólnego powodzenia Co należy teraz wstrzymać? Zatrzymaj działania, które nie wnoszą już żadnej wartości. Ta strategiczna decyzja zwolni przestrzeń na przedsięwzięcia, które naprawdę mają znaczenie Na koniec, co warto kontynuować? Zidentyfikuj działania, które w cichy sposób pozwalają pokonać nawet najtrudniejsze zadania. Chodzi o rozpoznanie i wzmocnienie tego, co już działa.

Dzięki tym trzem elementom możesz stworzyć prężną i zadowoloną kadrę. Jest to wspólny język, który ułatwia liderom i członkom zespołu analizę i poprawę wyników.

Elementy retrospektywy „Start-Stop-Continue”

Skoro już wyjaśniliśmy, dlaczego warto stosować zasady „Start-Stop-Continue”, spróbujmy uprościć te elementy.

Elementy retrospektywy „Start-Stop-Continue"

Model Start-Stop-Continue opiera się na trzech kluczowych elementach, które pomagają osobom, zespołom lub organizacjom zastanowić się nad swoimi praktykami i zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

Oto trzy główne elementy:

Start: Od czego zacząć robienie czegoś

Skupia się na identyfikacji nowych działań, zachowań, strategii lub inicjatyw, które należy wprowadzić w celu poprawy wyników, zwiększenia efektywności lub sprostania wyzwaniom.

Przykładowe pytania:

Czego brakuje, co mogłoby pomóc nam osiągnąć nasze cele?

Jakie nowe praktyki lub strategie powinniśmy wdrożyć?

Co możemy zrobić inaczej, aby poprawić wyniki?

Zacznij od zidentyfikowania nowych inicjatyw, praktyk lub procesów, które warto wprowadzić, aby zwiększyć wydajność lub sprostać pojawiającym się wyzwaniom. Dotyczy to zarówno aspektów technicznych, jak i behawioralnych.

Załóżmy na przykład, że w Twojej organizacji można by usprawnić delegowanie zadań. Panuje spore zamieszanie, a terminy są często przekraczane. To sygnał, że warto wdrożyć oprogramowanie do zarządzania projektami, aby usprawnić komunikację i śledzenie zadań.

Jeśli chodzi o zachowania, zacznij regularnie organizować ćwiczenia integracyjne, które pomogą stworzyć zgrany zespół o podniesionym morale.

Stop: Czego należy zaprzestać

Skupia się na identyfikacji działań, zachowań lub procesów, które przynoszą efekt przeciwny do zamierzonego lub są nieefektywne i które należy wyeliminować. Chodzi o rozpoznanie tego, co hamuje postęp, stwarza niepotrzebne przeszkody lub marnuje zasoby.

Przykładowe pytania:

Co nas spowalnia lub stwarza przeszkody?

Jakie działania powodują marnowanie czasu lub zasobów?

Jakie działania lub zachowania nie pomagają nam osiągnąć naszych celów?

Następnie wyeliminuj działania lub procesy uznane za nieefektywne, zbędne lub hamujące postęp. Pozwoli to zespołom pozbyć się elementów, które mogą je hamować.

Załóżmy na przykład, że cały Twój zespół stosuje czasochłonny, ręczny proces generowania raportów. Kluczem do sukcesu jest całkowite zaprzestanie tej praktyki i przejście na system oparty na automatyzacji.

Kontynuuj: Co należy nadal zrobić

Określa praktyki, zachowania lub strategie, które sprawdzają się i które należy utrzymać lub udoskonalić. Chodzi o wzmocnienie tego, co jest skuteczne i korzystne, oraz o zapewnienie, że działania o powodzeniu lub praktyki nie zostaną pominięte ani porzucone.

Przykładowe pytania:

Jakie praktyki lub strategie okazały się korzystne i powinny być kontynuowane?

Co obecnie działa dobrze i co powinniśmy kontynuować?

Na jakich mocnych stronach możemy się oprzeć, aby osiągnąć dalsze powodzenie?

Na tym kroku modelu Start-Stop-Continue uznajesz i wzmacniasz praktyki o wysokim stopniu powodzenia, które ułatwiają proces. Chodzi o utrzymanie działań, które pozytywnie wpływają na cele i wyniki Twojej organizacji.

Załóżmy na przykład, że konkretny kanał komunikacji w znacznym stopniu przyczynił się do tego, że wszyscy członkowie zespołu są na bieżąco. Zapewnia on widoczność w czasie rzeczywistym dotyczącą projektów i pozwala wszystkim być na bieżąco. Nawet nowi pracownicy uważają go za niezwykle łatwy w użyciu.

Należy nadal z niego korzystać, ponieważ zapewnia on taką przejrzystość i ułatwia współpracę. Podobnie, jeśli konkretne metody zarządzania projektami konsekwentnie przynoszą wyniki, można je zastosować w przyszłych projektach.

Obejrzyj to wideo, aby zapoznać się z krótkim podsumowaniem tej koncepcji:

Korzyści płynące z retrospektyw typu „Start-Stop-Continue”

Celem retrospektywy Start-Stop-Continue jest uzyskanie informacji zwrotnej i wiedzy, które można wykorzystać w przyszłych projektach i działaniach.

Regularne przeprowadzanie ocen typu „start-stop-continue” pozwala Twojemu zespołowi zachować elastyczność i szybko reagować na zmieniające się wymagania projektowe oraz zmiany w branży.

Kluczem do sukcesu jest tutaj konsekwencja, która prowadzi do następujących korzyści:

Zachęca do konstruktywnej informacji zwrotnej: Stosowanie tego formatu gwarantuje, że członkowie zespołu udzielają praktycznych informacji zwrotnych, które mogą pomóc w dalszym doskonaleniu. Zapobiega to nadmiernemu skupianiu się na negatywnych aspektach poprzez podkreślanie tego, co działa dobrze (continue), a także buduje morale

Zachęca do zgłaszania nowych pomysłów: motywuje członków zespołu do zgłaszania nowych pomysłów lub podejść do pracy lub rozwiązywania problemów (start). Niezależnie od tego, czy chodzi o wdrażanie nowych narzędzi, stosowanie innowacyjnych technik, czy wprowadzanie wydajnych procesów, podejście to motywuje zespół do poszukiwania lepszych sposobów realizacji zadań

Wspiera ciągłe doskonalenie: Dzięki regularnemu identyfikowaniu działań, które należy rozpocząć lub zakończyć, organizacja może nieustannie się rozwijać i wprowadzać innowacje. Gwarantuje to, że pracownicy nieustannie zastanawiają się nad tym, jak mogą usprawnić swoją pracę i miejsce pracy jako całość. Buduje to nastawienie na rozwój w całej organizacji

Poprawia komunikację w zespole: Ta struktura retrospektywy pomaga każdemu członkowi zespołu wyrazić swoje przemyślenia na temat tego, co działa, a co należy poprawić. Pomaga im lepiej się zrozumieć i sprawia, że każdy z nich czuje się wysłuchany

Zwiększa wydajność zespołów: Regularne identyfikowanie działań, które należy zaprzestać — ponieważ są to nieefektywne procesy lub czynności, które nie przyczyniają się do realizacji celów organizacji — pozwala zespołom skupić się na działaniach o wysokiej wartości. Podobnie, identyfikowanie nowych działań lub podejść, które lepiej służą celom zespołu, poprawia ogólną wydajność

Buduje poczucie odpowiedzialności: Refleksja nad tym, co należy zaprzestać, a co rozpocząć, sprawia, że pracownicy chętniej przejmują własność usprawnień w ramach swoich ról i zespołów

Oferuje wsparcie dla zwinnych metod pracy: Model Start-Stop-Continue dobrze wpisuje się w zwinne lub iteracyjne podejście do pracy. Umożliwia regularną refleksję i dostosowywanie działań w krótkich cyklach, wspierając szybkie korekty i otwartość na zmiany

Kto powinien korzystać z tego modelu i kiedy

Chociaż model retrospektywny „Start-Stop-Continue” można stosować w dowolnym momencie, jest on szczególnie przydatny w niektórych instancjach:

Na każdym kamieniu milowym projektu, aby wiedzieć, jak postępują prace

Na zakończenie projektu, aby wykorzystać zdobyte doświadczenia w przyszłych projektach

Podczas rozmów dotyczących oceny wyników

Podczas spotkań zespołu

Podczas uruchamiania nowego procesu lub inicjatywy

Szukając opinii na temat konkretnych wyzwań

Podczas rozmów dotyczących wyznaczania celów

Gdy chcesz rozwiązać konkretne problemy, np. luki w komunikacji

Regularne stosowanie modelu „Start-Stop-Continue” sprzyja ciągłej refleksji nad wynikami i strategią. Jest to wszechstronne narzędzie, z którego mogą korzystać różne osoby i grupy w miejscu pracy. Oto zestawienie, kto powinien z niego korzystać:

Liderzy zespołów i menedżerowie

Menedżerowie i liderzy zespołów mogą wykorzystać ten model do uzyskania informacji zwrotnej od członków zespołu i interesariuszy na temat procesów zespołowych, cykli pracy projektowej lub celów działu. Pomaga im to zrozumieć, co wpływa na wyniki, oraz gdzie konieczne są zmiany.

Mogą również wykorzystać je do uzyskania szczerej opinii na temat własnego stylu przywództwa i metod działania, dzięki czemu będą mogli dostrzec obszary wymagające poprawy.

Przełożeni mogą również stosować to podejście podczas indywidualnych rozmów z członkami zespołu, aby podkreślić, co działa dobrze, a co wymaga poprawy.

Teams

Zespoły mogą wykorzystać ten model do zebrania opinii na temat swojej współpracy, zidentyfikowania wąskich gardeł i usprawnienia współpracy. Pozwala on członkom omówić, co działa, a co nie, oraz jakie zmiany są potrzebne.

Zespoły wielofunkcyjne mogą wykorzystać model „Start-Stop-Continue” do uzgodnienia celów, wyjaśnienia procesów i zapewnienia skutecznej współpracy.

Pod koniec lub na kluczowych etapach projektu zespoły projektowe mogą wykorzystać ten model do oceny postępów, identyfikacji przeszkód i sugerowania usprawnień.

Kierownictwo wyższego szczebla

Kierownictwo i wyżsi rangą liderzy organizacji mogą wykorzystać model „Start-Stop-Continue” do oceny ogólnej wydajności organizacji i podjęcia decyzji, które inicjatywy strategiczne należy wdrożyć. Mogą również zastosować to podejście, aby zapewnić, że każdy dział dąży do osiągnięcia tych samych celów organizacyjnych.

Zespoły HR i trenerzy

Specjaliści ds. kadr mogą wykorzystać ten model do zebrania opinii pracowników na temat kultury organizacyjnej, procesów i zasad obowiązujących w miejscu pracy. Mogą również uwzględnić ten model podczas opracowywania procesu oceny wyników pracowników organizacji.

Jak wdrożyć model Start-Stop-Continue

Aby zapewnić Twojemu zespołowi korzyści płynące z wyżej wymienionych ćwiczeń „Start-Stop-Continue”, przedstawiamy prosty proces wdrażania modelu Start-Stop-Continue.

Krok 1: Zacznij od jasnego określenia celów

Wdrażając model „Start-Stop-Continue”, potrzebujesz jasnego kierunku działania w celu identyfikacji nowych praktyk, punktów odniesienia do oceny istniejących praktyk, które należy wyeliminować, oraz podstawy do wzmacniania praktyk, które osiągnęły powodzenie.

W tym właśnie pomaga wyznaczanie celów konkretnych, mierzalnych, osiągalnych, istotnych i określonych w czasie (SMART).

Zamiast ogólnego celu, takiego jak zwiększenie sprzedaży, skup się na konkretnym produkcie lub usłudze. Następnie przejdź do ilościowego określenia tych celów, aby uzyskać precyzyjną ocenę. W procesie tym zaangażuj wszystkich kluczowych interesariuszy, takich jak przedstawiciele handlowi i zespoły marketingowe.

A jeśli zbieranie opinii często sprawia Ci kłopot, rozważ skorzystanie z szablonu formularza opinii ClickUp, jak pokazano poniżej.

Pobierz ten szablon Możesz stworzyć własny szablon lub dostosować niestandardowy szablon z biblioteki szablonów, korzystając z szablonu formularza opinii ClickUp.

Po zebraniu i zapisaniu informacji zwrotnych wykorzystaj je do określenia celów, do których będziesz dążyć. Oto przykład dobrze zdefiniowanego celu:

Określ działania, które należy rozpocząć, wstrzymać lub kontynuować w ramach naszej strategii marketingu cyfrowego, aby osiągnąć 25-procentowy wzrost sprzedaży produktu X do końca bieżącego kwartału.

Wyznacz konkretne cele zespołowe, aby pomóc swoim zespołom w ciągłym doskonaleniu się w ich realizacji. A jeśli śledzenie postępów w realizacji celów jest dla Twojego zespołu często problemem, z pomocą przyjdzie ClickUp Goals.

Wykorzystaj mierzalne kamienie milowe w ClickUp Goals, aby śledzić postępy w realizacji różnorodnych celów obejmujących dane liczbowe, finanse, wyniki zero-jedynkowe oraz cele zorientowane na zadania w różnych zespołach

Po zidentyfikowaniu obszarów wymagających poprawy (Start), działań, które należy zaprzestać (Stop) oraz praktyk, które należy kontynuować (Continue), ClickUp Cele pozwala przełożyć te spostrzeżenia na konkretne cele zespołu.

Na przykład, jeśli jako inicjatywę startową zidentyfikowano „poprawę kanałów komunikacji”, ustal w ClickUp cel mający na celu zwiększenie efektywności komunikacji w zespole.

Pozwala to również na wizualizację i śledzenie wielu celów w jednym panelu. Kontroluj wszystkie swoje kluczowe cele dzięki mierzalnym celom i automatycznemu śledzeniu postępów.

Krok 2: Wybór szablonu „Start-Stop-Continue”

Skoro już wyznaczyłeś konkretne cele, nadszedł czas, aby w jasny sposób zebrać opinie swojego zespołu.

Chociaż możesz żonglować arkuszami Excela i dokumentami Worda, sugerujemy zapoznanie się z najlepszymi szablonami „Start-Stop-Continue”, które pomogą Ci kategoryzować, analizować i przydzielać zadania. Nie zapominajmy też o wizualnej prezentacji, która ułatwia przekazywanie informacji zwrotnych i zrozumienie każdego obszaru.

Krok 2: Wybór szablonu „Start-Stop-Continue"

Najważniejsze jest jednak wybranie odpowiedniego szablonu „Start-Stop-Continue”, skupiając się na następujących kwestiach:

Przejrzysta prezentacja z wykorzystaniem wierszy, kategorii i elementów, takich jak notatki samoprzylepne

Projekt przyjazny dla początkujących, który zapewni Twojemu zespołowi łatwą adaptację do modelu informacji zwrotnej

Elastyczność w różnych sytuacjach biznesowych, od eliminacji wąskich gardeł po usprawnienie komunikacji i wdrażanie nowych pracowników

Intuicyjna konstrukcja ułatwiająca tworzenie praktycznych planów i przydzielanie zadań

Możliwość przekształcania zebranych danych w cenne zasoby, takie jak poradniki

Chociaż możesz znaleźć wiele opcji, które spełniają wymagania w jednym lub drugim obszarze, szablon Start-Stop-Continue w ClickUp obejmuje wszystko, o czym dokonano wzmianki powyżej, a nawet więcej!

Wystarczy jedno spojrzenie na całą tablicę, aby zorientować się, co jest korzystne, a co nie. Ten szablon wykracza poza podstawy, zapewniając kompleksowy widok kluczowych działań Twojego zespołu dzięki cennym danym.

Rozważmy scenariusz, w którym planujesz ulepszyć strategię tworzenia treści i marketingową. Korzystając z szablonu, zidentyfikuj i uwzględnij następujące elementy:

Zacznij odkrywać tworzenie zawartości wideo: W odpowiedzi na rosnący trend konsumpcji zawartości wideo zacznij wdrażać zawartość wideo do swojej strategii. Ta sugestia skłania do wymyślenia pomysłu na zorientowany na działanie filmik lub krótką zawartość wideo. Zanim się zorientujesz, będziesz mieć mnóstwo notatek samoprzylepnych z kreatywnymi pomysłami

Przestań używać konkretnego słowa kluczowego : Jeśli zauważysz, że dane słowo kluczowe nie przemawia już do Twojej grupy docelowej lub nie osiąga dobrych wyników w wyszukiwarkach, być może nadszedł czas, aby przestać je podkreślać. Jednocześnie na pierwszy plan wysuną się inne frazy lub słowa kluczowe, które dotychczas nie przyciągały uwagi. Gdy uczynisz z tego ćwiczenie zespołowe, wszystkie te wyniki uzyskasz szybciej.

Wykorzystuj dalej angażujące posty na blogu: Jeśli Twój zespół konsekwentnie tworzy zawartość na blogu, która spotyka się z pozytywnym odbiorem, kontynuowanie tej strategii o dużym powodzeniu jest niezbędne. Aby to wykorzystać, członkowie Twojego zespołu mogą również sugerować tematy, które cieszą się stałym zainteresowaniem. Dzięki temu wiesz, co jeszcze należy stworzyć i opublikować

Jak widać powyżej, szablon nie tylko pozwala na przedstawienie pomysłów, ale także daje zespołowi przestrzeń do przemyśleń i rozwijania pomysłów innych osób.

Krok 3: Przeprowadzenie sesji burzy mózgów w celu wypełnienia szablonu

Szablon „Start-Stop-Continue” to coś więcej niż tylko ankieta przeprowadzana w celu zebrania opinii. Jego głównym celem jest zebranie informacji wynikających ze wspólnej dyskusji oraz poprawa wyników Twojego zespołu.

W tym przypadku pomocne jest przeprowadzenie sesji burzy mózgów, podczas której różne zespoły przedstawiają swoje punkty widzenia, aby dojść do wspólnego wniosku.

Na przykład niektórzy doświadczeni pracownicy mogą być zadowoleni z obecnych narzędzi, czy to do zarządzania projektami, analizy danych, czy innych zadań. Jednak inni członkowie zespołu, zwłaszcza nowi pracownicy, mogą mieć trudności z efektywnym opanowaniem tych narzędzi.

A co, jeśli te obawy nie zostaną bezpośrednio zgłoszone? Zamiast pozwalać pracownikom na ciche opuszczanie organizacji, należy zachęcać ich do wyrażania swoich opinii. Zbieranie informacji zwrotnych pomaga w poszukiwaniu lepszych rozwiązań lub wdrożeniu szkoleń, które uproszczą wykonywane zadania.

Chociaż sale konferencyjne i Google Meets nadają się do zbierania opinii, posiadanie narzędzia, które wizualnie komunikuje, koordynuje i połączone są zespoły wirtualne oraz pracujące w biurze, ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza gdy praca zdalna staje się coraz powszechniejsza.

Tablica ClickUp to idealne miejsce do płynnej współpracy nad projektami w czasie rzeczywistym i dyskusji nad pomysłami.

Załóżmy, że Twój zespół pracuje nad projektem nowej kampanii marketingowej. Wykorzystaj tę przestrzeń do zebrania pomysłów i wizualizacji strategii kampanii. Z pewnością spodoba Ci się to, jak różni członkowie zespołu mogą szkicować koncepcje, dodawać zdjęcia i notatki samoprzylepne ze swoimi przemyśleniami oraz wspólnie rozwijać pomysły innych.

Stwórz połączenia między dowolnymi kształtami lub multimedia na swojej Tablicy, aby stworzyć schemat blokowy w ClickUp

Jeśli więc Twoi najlepsi eksperci ds. marketingu znajdują się na drugim końcu świata, nie ma powodu do zmartwień. Szybko zbierz najlepsze pomysły, korzystając z odpowiednich narzędzi.

A co najlepsze? Możesz od razu przekształcić pomysły z tablicy w zadania w ClickUp, wraz z opisami zadań napisanymi przez AI!

Krok 4: Plan działania po analizie informacji zwrotnej

Teraz, gdy znasz już kluczowe punkty, nadszedł czas na opracowanie praktycznego planu działania w odpowiedzi na te uwagi. Aby zrobić to skutecznie, jasno zdefiniujmy te kluczowe punkty z sesji burzy mózgów — wyzwania, możliwości lub trendy.

Oto kilka przykładów, które pomogą lepiej to zrozumieć:

Start

Informacja zwrotna: Członkowie Twojego zespołu chcą organizować regularne sesje burzy mózgów w celu usprawnienia współpracy.

Plan działania: Zaplanuj cotygodniowe spotkania burzy mózgów, aby zachęcić do udostępniania pomysłów i współpracy. Aby zapewnić, że Twój zespół przedstawi najlepsze pomysły, zadbaj o narzędzie, które pozwoli im natychmiastowo omawiać swoje pomysły między sobą, z dowolnego miejsca.

Tablica ClickUp to przestrzeń sprzyjająca kreatywności. Dzięki karteczkom samoprzylepnym i łącznikom masz pewność, że każdy pomysł otrzyma odpowiednią przestrzeń i uwagę.

Zatrzymaj

Informacja zwrotna: Korzystanie z konkretnego narzędzia komunikacyjnego powoduje zamieszanie i utrudnia współpracę.

Plan działania: Przestań korzystać z obecnego narzędzia do komunikacji. Poszukaj narzędzia takiego jak ClickUp Chat, które pomoże Ci komunikować się w sposób przejrzysty, w czasie rzeczywistym oraz asynchronicznie.

Rozpocznij czat z poziomu dowolnego zadania, aby rozmowy zawsze miały kontekst. Etykietuj osoby lub zespoły, aby mieć pewność, że przekazujesz właściwe wskazówki dzięki funkcjom takim jak @wzmianki, i korzystaj z AI do podsumowywania wątków, aby nikt nie przegapił niczego ważnego.

Kontynuuj

Informacja zwrotna: Członkowie zespołu doceniają obecne cotygodniowe aktualizacje dotyczące postępów. Plan działania: Należy utrzymać praktykę cotygodniowego przekazywania aktualizacji dotyczących postępów. Należy rozważyć ulepszenie formatu w oparciu o konkretne sugestie, aby aktualizacje były bardziej merytoryczne i angażujące.

Panele kontrolne ClickUp zapewniają pełny widok na wszystko, co dzieje się w Twoim miejscu pracy.

Konfigurowalne karty pomogą Ci również udostępniać potrzebne informacje. Gdy postępy są odpowiednio śledzone, zgadnij, co następuje — współpraca.

Z łatwością zarządzaj swoimi projektami dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym ClickUp – uzyskaj wgląd w dane w czasie rzeczywistym i śledź swój postęp

Możesz również tworzyć szablony raportów, aby oszczędzić sobie i swojemu zespołowi konieczności tworzenia raportów od nowa co tydzień. Skorzystaj z szablonu raportu tygodniowego, w którym zaznaczono zadanie, dział i typ zadania.

Oto jedno z nich, które może Ci pomóc:

Organizuj, ustalaj priorytety i komunikuj swoje cotygodniowe zadania dzięki kompleksowemu szablonowi raportu tygodniowego ClickUp

Oczywiście możesz również skorzystać z ClickUp Brain, asystenta AI zintegrowanego z platformą ClickUp, aby tworzyć automatyczne aktualizacje i raporty z postępów.

Oto jak będzie wyglądał Twój plan krótko-, średnio- i długoterminowy:

Natychmiastowe działania: Zacznij planować cotygodniowe sesje burzy mózgów i poinformuj o zmianie w narzędziach komunikacyjnych

Działania średnioterminowe : Po upływie miesiąca zbierz opinie na temat nowego narzędzia komunikacyjnego i wprowadź niezbędne zmiany. Wprowadź ulepszenia w formacie raportów z postępów prac

Działania długoterminowe: Monitoruj wpływ zmian w ciągu najbliższego kwartału, zbieraj bieżące opinie i odpowiednio dostosowuj strategie

Pamiętaj, aby na bieżąco monitorować postępy w realizacji planów działania. Jednak samo monitorowanie nie wystarczy. Szablon „wyciągniętych wniosków” pomoże Ci dokumentować i analizować powodzenia oraz porażki projektu na każdym etapie.

Ulepsz przyszłe projekty dzięki naszemu szablonowi wniosków z zarządzania projektami, który ułatwia uporządkowanie spostrzeżeń w celu poprawy wyników

Przykłady ćwiczeń „Start-Stop-Continue”

Regularne oceny metodą „Start-Stop-Continue” zapewniają Twojemu zespołowi precyzyjne narzędzie do identyfikacji konkretnych obszarów wymagających poprawy w ramach procesów.

a. Komunikacja w zespole

Weźmy na przykład sytuację, w której Twój zespół w dużym stopniu polega na komunikacji za pośrednictwem e-maila. Z perspektywy kierownictwa możesz postrzegać to jako skuteczny sposób przekazywania informacji.

Jednak w ramach oceny „Start-Stop-Continue” członek zespołu może wyrazić obawy dotyczące opóźnień i potencjalnych nieporozumień spowodowanych korzystaniem z e-maili, zwłaszcza w sprawach pilnych.

Oto, w jaki sposób członek zespołu może wskazać tę lukę, korzystając z modelu Start-Stop-Continue:

Zacznij korzystać z platformy do współpracy, która oferuje częste aktualizacje

Opinia: „Zauważyłem, że ważne aktualizacje i pilne wiadomości często giną w wątkach e-mailowych. Skuteczniejsze byłoby korzystanie z platformy do współpracy, takiej jak ClickUp, Slack lub Microsoft Teams. Narzędzia te zapewniają aktualizacje w czasie rzeczywistym, dzięki czemu pilne wiadomości nie zostaną przeoczone, a zespół jest na bieżąco bez konieczności przeglądania licznych e-maili.”

Przestań używać e-maili do pilnej komunikacji

Opinia: „E-maili nie należy używać do przekazywania pilnych spraw. Ważne wiadomości łatwo przeoczyć lub zgubić w przepełnionej skrzynce odbiorczej. Powinniśmy rozważyć zaprzestanie korzystania z e-maili do pilnej komunikacji i zachęcić zespół do korzystania z komunikatorów na platformie współpracy w sprawach wymagających szybkiej reakcji.”

Nadal organizuj regularne spotkania zespołu, aby zapewnić większą przejrzystość projektów

Opinia: „Doceniam nasze regularne spotkania zespołowe; zapewniają one przestrzeń do dyskusji nad projektami i jasności. Kontynuujmy tę praktykę, ponieważ gwarantuje ona, że wszyscy są na bieżąco. Możemy jednak wykorzystać te spotkania do omówienia wyzwań związanych z komunikacją za pośrednictwem e-maila i poszukiwania sposobów na płynniejsze przejście na platformę współpracy.”

To tylko jeden z przykładów tego, jak model „Start-Stop-Continue” pomaga zoptymalizować cykl pracy.

Dzięki tym ramom możesz zająć się przestarzałymi lub niedostatecznie wykorzystywanymi technologiami, lukami w obsłudze klienta, strategiami rozwoju produktów itp.

Przyjrzyjmy się jeszcze kilku scenariuszom, aby lepiej to zrozumieć.

b. Zarządzanie czasem

Zespół marketingowy nieustannie boryka się z wyzwaniami związanymi z dotrzymywaniem terminów projektów i zauważa spadek skuteczności swoich kampanii w mediach społecznościowych.

Korzystając z procesu „Start-Stop-Continue”, mogą: Kontynuuj cotygodniowe sesje burzy mózgów i zobowiązuj się do dalszego stosowania tego podejścia opartego na współpracy

Zacznij korzystać z narzędzia do mediów społecznościowych, aby usprawnić planowanie i realizację zadań

Nie poświęcaj zbyt wiele czasu na ręczną analizę danych, ponieważ ogranicza to Twoją wydajność

Zacznij szukać narzędzia do automatyzacji analizy danych, aby zaoszczędzić czas i skupić się na podejmowaniu bardziej strategicznych decyzji

Wynikiem tych zmian jest to, że członkowie zespołu czują się zmotywowani do działania. Nowe narzędzie do planowania postów w mediach społecznościowych, które postanowili wdrożyć, zmniejsza ich obciążenie pracą i jest zgodne z najlepszymi praktykami branżowymi.

c. Fluktuacja pracowników

Załóżmy, że Twoja firma boryka się z wysoką rotacją nowych pracowników. W takiej sytuacji z kim lepiej się skonsultować, jeśli nie z tymi pracownikami, którzy zdecydowali się zostać? Dział HR postanawia przeprowadzić ankietę wśród tych pracowników.

Mogą one sugerować następujące działania: Kontynuuj oferowanie programów mentorskich i ustawianie odpowiednich celów komunikacyjnych

Rozpocznij serię wideo, aby ulepszyć podręcznik wdrażania nowych pracowników

Zorganizuj comiesięczny lunch powitalny, podczas którego wszyscy nowi pracownicy będą mogli spotkać się z kierownictwem firmy oraz zapoznać się z celami i osiągnięciami organizacji

Zrezygnuj z wykorzystywania nagranych sesji do wdrażania nowych pracowników, ponieważ są one przestarzałe i zmniejszają zaangażowanie

Wdrażasz te zmiany i zauważasz, że włączenie pracowników w kulturę firmy jest łatwiejsze niż kiedykolwiek

d. Efektywność projektu

Rozważmy zespół projektowy pracujący nad projektem rozwoju oprogramowania, który stosuje model „Start-Stop-Continue” w celu refleksji nad swoją wydajnością po zakończeniu dużego projektu lub sprintu.

Korzystając z modelu „Start-Stop-Continue”, zespół projektowy może zidentyfikować konkretne działania mające na celu poprawę wydajności, usprawnienie komunikacji i optymalizację procesów. Na przykład: Wprowadź codzienne spotkania stand-up i korzystaj z automatycznych testów, aby poprawić wydajność i jakość

Nie zwlekaj z przeglądami kodu i nie komplikuj nadmiernie opisu funkcji, aby zlikwidować wąskie gardła

Nadal skupiaj się na przejrzystej dokumentacji, stosowaniu praktyk Agile oraz zbieraniu opinii użytkowników, aby zapewnić powodzenie projektu

Ta ustrukturyzowana refleksja pomaga zespołowi zająć się słabymi stronami, wykorzystać mocne strony i dostosować podejście w kolejnej fazie projektu.

Zobaczmy, w jaki sposób inne zespoły mogą wykorzystać model „Start-Stop-Continue” do usprawnienia swojego funkcjonowania.

Dział Start Zatrzymaj Kontynuuj Zespół ds. rozwoju produktów Wykorzystanie wywiadów z klientami w celu lepszego zrozumienia ich potrzeb Opieranie się wyłącznie na badaniach rynku wtórnego w zakresie innowacji produktowych Cotygodniowe cykle testowania produktów w celu zapewnienia jakości Dział kadr Tworzenie bardziej solidnego procesu wdrażania nowych pracowników Organizowanie okresowych programów szkoleniowych i rozwojowych Organizowanie corocznych wydarzeń mających na celu zwiększenie zaangażowania pracowników Zespół marketingowy Wykorzystanie analizy danych w strategiach marketingowych Prowadzenie ogólnych kampanii w mediach społecznościowych Marketing zawartości poprzez wpisy na blogu i biuletyny Obsługa klienta Wdrożenie funkcji czatu na żywo w celu natychmiastowej obsługi zapytań klientów Wykorzystywanie wyłącznie wiadomości e-mail jako formy komunikacji z klientami Regularne sesje szkoleniowe mające na celu doskonalenie umiejętności obsługi klienta Dział IT Częste sesje szkoleniowe z zakresu cyberbezpieczeństwa dla wszystkich pracowników Ręczne tworzenie kopii zapasowych danych Regularna konserwacja i rozwiązywanie problemów

Każdy z tych przykładów pokazuje, w jaki sposób model „Start-Stop-Continue” można wykorzystać do opracowania strategii usprawnień. Dostosuj je do norm obowiązujących w Twojej branży oraz struktury organizacyjnej, aby uzyskać maksymalne korzyści.

Przeprowadź ćwiczenia typu „Start-Stop-Continue” w ClickUp

Model Start-Stop-Continue sprzyja kulturze ciągłego doskonalenia, przejrzystości i współpracy w miejscu pracy.

Zachęcając do regularnej refleksji, ćwiczenie to pomaga zespołom i poszczególnym osobom pracować wydajniej, radzić sobie z wyzwaniami oraz utrzymywać skuteczne praktyki, co przyczynia się do długoterminowego powodzenia i rozwoju.

Kompleksowe rozwiązanie, takie jak ClickUp, pomaga skutecznie to osiągnąć dzięki ustalaniu celów, burzy mózgów, śledzeniu postępów i nie tylko.

