Microsoft Word kontra Dokumenty Google: Które narzędzie jest najlepsze?

Niezależnie od tego, czy chodzi o robienie notatek, sporządzanie raportów biznesowych, czy po prostu organizowanie codziennych zadań, odpowiedni oprogramowanie do zarządzania dokumentami usprawni proces pisania i uporządkuje dokumenty.

Microsoft Word i Dokumenty Google to dwie popularne opcje, ale która z nich jest lepsza od drugiej?

Cóż, to naprawdę zależy od tego, jak pracujesz i jak będziesz z nich korzystać.

Aby pomóc w podjęciu decyzji między Microsoft Word a Google Docs, porównamy unikalne funkcje i modele cenowe każdego z nich, a także łatwość użytkowania, narzędzia do zamiany mowy na tekst i integracje.

Po tej rozgrywce odkryjesz darmowe narzędzie, które pomoże Ci pisać szybciej, współpracować płynnie i przenieść produktywność na wyższy poziom.

Do dzieła! 🙌

**Co to jest Microsoft Word?

Microsoft Word to oprogramowanie do przetwarzania tekstu do tworzenia profesjonalnych i akademickich dokumentów, takich jak listy, życiorysy, formularze i raporty. Posiada podstawowe i zaawansowane opcje formatowania tekstu i zapisuje dokumenty Word w różnych formatach plików, w tym DOCX, TXT, ODT, RTF i PDF.

Uruchomiony w 1983 roku jako aplikacja komputerowa, Word został początkowo zaprojektowany do użytku offline, z dokumentem Word zapisanym na komputerze. Dziś możesz tworzyć kopie zapasowe dokumentów Word w OneDrive lub Sharepoint, aplikacjach do przechowywania w chmurze firmy Microsoft, i automatycznie zapisywać zmiany w swojej pracy.

Oprócz stacjonarnej wersji programu Word, dostępne są również wersje mobilne i online (Word Online), które umożliwiają dostęp do plików w podróży i w podróży współpracę z zespołem przy użyciu funkcji współautorstwa. Nie mają one jednak pełnej funkcjonalności wersji desktopowej.

Via Microsoft Word

Microsoft Word funkcje

Microsoft Word ma unikalne funkcje, które są ograniczone lub niedostępne w Dokumentach Google. Przyjrzyjmy się, czym one są. 👀

Badanie

Funkcja Research programu Microsoft Word przydaje się podczas pracy nad artykułami naukowymi i wymaga wyszukiwania i cytowania źródeł. Umożliwia ona wyszukiwanie i pobieranie informacji z różnych stron internetowych i czasopism.

Otrzymasz podgląd każdego zasobu i link do dalszej lektury. Jeśli źródło jest istotne dla twojego artykułu, dodaj cytaty i bibliografie dla źródła w stylach takich jak APA, MLA, Chicago lub IEEE.

Program Word zapewnia również porządek w dokumencie. Dodaj spis treści, aby szybko przechodzić do różnych sekcji dokumentu. Jeśli masz kilka tabel lub obrazów, utwórz tabelę rysunków, aby je śledzić. 🔍

Ilustracje

Via Microsoft Word Narzędzia do tworzenia ilustracji w programie Microsoft Word ułatwiają dodawanie wysokiej jakości grafik do dokumentów. Obrazy można przesyłać z komputera, natywnej biblioteki obrazów stockowych platformy lub z Internetu. Możesz także dodawać kształty i ikony lub robić zrzuty ekranu.

Sformatuj te wizualizacje, dostosowując ich rozmiar, jasność i położenie. Chcesz zmienić tło zdjęcia lub dodać fajne cienie i odbicia? Do tego również służą odpowiednie narzędzia.

Oprócz tych podstawowych funkcji, do dokumentów Microsoft Word można dodawać grafiki SmartArt, wykresy i modele 3D. Choć w programie Word nie można projektować modeli 3D, można je pobrać z wbudowanej kolekcji 3D lub przesłać własne.

Rysuj

Via Microsoft Word Jeśli lubisz robienie notatek w przypadku, gdy nie masz dostępu do funkcji rysowania, notowania pomysłów lub odręcznego szkicowania diagramów, pokochasz funkcję Draw. Posiada ona wirtualne pióro, ołówek i zakreślacz do rysowania w dokumencie, a narzędzia te można dostosować, zmieniając ich kolor i grubość. Ponadto dostępna jest gumka (oczywiście cyfrowa) do wprowadzania poprawek. ✏️

Word upraszcza również dodawanie kształtów i równań matematycznych. Narzędzie Ink to Shape przekształca szorstkie szkice w czyste kształty, idealne do schludnych diagramów i schematów blokowych. Narzędzie Ink to Math przekształca odręczne równania matematyczne w czysty sformatowany tekst, dzięki czemu są one łatwiejsze do odczytania.

Czytaj na głos

Po długim dniu spędzonym przed ekranem oczy potrzebują przerwy. Ale wciąż masz coś do przeczytania. Co robić? Z pomocą przychodzi funkcja czytania na głos w Microsoft Word. 🔊

Użyj jej, aby przeczytać swój dokument Word na głos. Możesz kontrolować jego prędkość i wybrać głos, męski lub żeński. Ta opcja jest świetna do wielozadaniowości i korekty. Słuchaj swojego dokumentu podczas wykonywania innych czynności lub wyłapuj podstępne błędy, które przeoczyłeś podczas samodzielnego czytania dokumentów.

Microsoft Word cena

Pobierz Microsoft Word jako część pakietu aplikacji Microsoft Office wraz z Excel, PowerPoint itp. za:

Jednorazowa opłata 149,99 USD

6,99 USD/miesiąc (dla 1 komputera)

9,99 USD/miesiąc (dla maksymalnie 6 komputerów)

Jeśli jesteś firmą, plany cenowe są inne:

Business Basic: $6/miesiąc za użytkownika

$6/miesiąc za użytkownika Apps dla firm: $8.25/miesiąc na użytkownika

$8.25/miesiąc na użytkownika Business Standard: $12.50/miesiąc na użytkownika

$12.50/miesiąc na użytkownika Business Premium: $22/miesiąc na użytkownika

**Co to są Dokumenty Google?

Uruchomiony w 2006 roku Google Docs to internetowy edytor tekstu do tworzenia, edytowania i współpracy nad dokumentami online. Umożliwia dostęp do dokumentów z dowolnej aplikacji Google Docs z połączeniem internetowym. A jeśli chcesz pracować w trybie offline, włącz tryb offline. ✅

Dokumenty Google oferują podstawowe funkcje edycji tekstu, obrazów i tabel, co w większości przypadków jest więcej niż wystarczające. Ponadto pliki Dokumentów Google można zapisywać w formatach takich jak DOCX, TXT, PDF i EPUB w celu zapewnienia kompatybilności z innymi aplikacjami.

Chociaż Dokumenty Google działają dobrze w wielu przeglądarkach internetowych, najlepsze wrażenia zapewnia przeglądarka Google Chrome - łatwo jest przełączać się między wieloma kontami i integrować z innymi aplikacjami Google, takimi jak Arkusze, Prezentacje i Keep.

Via Dokumenty Google

Dokumenty Google funkcje

Dokumenty Google mają w zanadrzu kilka potężnych funkcji. Przyjrzyjmy się im bliżej. 🏊

Udostępnianie i współpraca

Udostępnianie dokumentów innym osobom jest bardzo łatwe dzięki Dokumentom Google. Zaproś określone osoby do swojego dokumentu lub udostępnij go każdemu, kto posiada link. Możesz także wybrać, czy mogą przeglądać, edytować lub komentować.

Jedną z najlepszych części Dokumentów Google jest współpraca w czasie rzeczywistym . W każdej chwili możesz zobaczyć, kto przegląda i edytuje dokumenty. Wszystkie zmiany są automatycznie zapisywane, więc nie musisz się martwić o utratę swojej pracy.

Dostępne jest również okno czatu, które pojawia się podczas pracy z innymi osobami. Jest to idealne rozwiązanie do omawiania zmian i pomysłów bez przełączania aplikacji. Należy jednak pamiętać, że czaty te nie są zapisywane, więc kluczowe punkty należy zanotować w innym miejscu. ✍️

Historia wersji

Historia wersji automatycznie śledzi zmiany w dokumencie. Każda wersja jest zapisywana z datą, znacznikiem czasu i osobą, która wprowadziła zmiany.

Wersje te można nazwać, aby śledzić istotne aktualizacje lub po prostu zachować porządek. Porównaj zmiany, pokazując zmiany wprowadzone w dowolnej wersji i w razie potrzeby powróć do poprzedniej wersji.

Smart chips

Inteligentne chipy umożliwiają osadzanie informacji z innych aplikacji Google (takich jak Dysk, Kontakty, Kalendarz i Mapy) w dokumencie.

Oznacza to, że możesz dodawać mapy, aby odwoływać się do dokładnych lokalizacji, osób, aby uzyskać dostęp do ich danych kontaktowych w locie, dat, aby mieć oko na nadchodzące wydarzenia, oraz plików Dysku, aby uzyskać szybki dostęp do innych dokumentów. 📚

Ale czekaj, to nie wszystko. Inteligentny układ People umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail do osób i planowanie z nimi spotkań. Możesz dodać rozwijane menu, aby uporządkować informacje lub śledzić postępy z określonymi szczegółami w dokumencie Google.

Pomóż mi pisać

Via Dokumenty Google Funkcja "Pomóż mi pisać" w Dokumentach Google to Narzędzie AI do pisania które generuje tekst w odpowiedzi na polecenia użytkownika.

Oprócz pisania, można go używać do zmiany tonu treści z formalnego na swobodny, podsumowywania długich sekcji, tworzenia wypunktowań, skracania lub rozwijania pomysłów oraz przeformułowywania zdań. 🖊️

To powiedziawszy, nie jest tak solidny jak inne Narzędzia do copywritingu AI jak ChatGPT lub ClickUp AI. Odpowiedzi są podstawowe i ogólne. Chociaż są dobre do generowania pomysłów i konspektów, mogą nie być świetne do bardziej złożonych zadań związanych z pisaniem.

Google Docs cena

Dokumenty Google są bezpłatne do użytku osobistego. Dla zespołów, które chcą mieć niestandardowy biznesowy adres e-mail, więcej miejsca na dane oraz kontrolę bezpieczeństwa i zarządzania, najlepszym rozwiązaniem jest zakup Dokumentów Google w ramach pakietu Google Workspace.

Darmowy

Business Starter: $6/miesiąc na użytkownika

$6/miesiąc na użytkownika Business Standard: $12/miesiąc na użytkownika

$12/miesiąc na użytkownika Business Plus: 18 USD/miesiąc na użytkownika

18 USD/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Microsoft Word vs Google Docs: Porównanie funkcji

Microsoft Word i Dokumenty Google mają swoje unikalne funkcje i być może już teraz skłaniasz się ku jednej z nich. Jeśli nadal nie jesteś zdecydowany, nie martw się. Porównamy ich wspólne funkcje, aby pomóc ci zobaczyć, jak wypadają na tle innych. 🧐

Łatwość rozpoczęcia

Rozpoczęcie pracy z Dokumentami Google jest łatwe. Wystarczy połączyć się z Internetem, utworzyć konto Google i zacząć korzystać z niego za darmo.

Interfejs Dokumentów Google jest przejrzysty i minimalistyczny, co ułatwia nawigację początkującym użytkownikom. Typowe opcje formatowania znajdują się na jednym głównym pasku narzędzi, a pozostałe są zorganizowane w zakładkach u góry.

Tymczasem rozpoczęcie pracy z Microsoft Word wymaga czasu i zastanowienia. Po pierwsze, komputer powinien działać w systemie Windows lub Mac. Następnie należy zakupić i zainstalować program Microsoft Word. 🛠️

Interfejs, choć łatwy w użyciu, wydaje się zajęty wieloma zakładkami i menu. Czasami trzeba przejść przez wiele kroków i wyskakujących menu, aby wykonać pewne czynności.

Zwycięzca: Google Docs wygrywa za to, że jest darmowy, łatwo dostępny i przyjazny dla początkujących.

Zamiana mowy na tekst

Pisanie głosowe w Dokumentach Google jest świetne, gdy nie masz nastroju do pisania, ale nadal chcesz szybko zapisać swoje myśli. Wystarczy mówić i obserwować, jak słowa pojawiają się na ekranie. 💻

Microsoft Word robi to samo ze swoją funkcją Dyktowania, a nawet ją ulepsza. Transkrybuje na żywo lub nagrane pliki audio (w formatach MP3, M4A, MP4 i WAV) z identyfikacją mówcy i znacznikami czasu. Co więcej, możesz odtworzyć dźwięk (tak, bezpośrednio w aplikacji) z dowolnego miejsca, aby dwukrotnie sprawdzić i poprawić transkrypcję. 📝

Zwycięzca: Jeśli potrzebujesz tylko narzędzia do pisania głosowego, Dokumenty Google dobrze spełniają swoje zadanie. Ale jeśli szukasz również narzędzi do transkrypcji, Microsoft Word jest zdecydowanym zwycięzcą.

Integracje

Google Docs posiada ponad 100 dodatków, które można pobrać z Google Apps Marketplace. Niektóre z nich naśladują istniejące funkcje programu Microsoft Word, takie jak korespondencja seryjna, czytanie na głos oraz obrazy i ikony.

Z drugiej strony, Microsoft Word oferuje ogromny wybór ponad 900 integracji. Chociaż wbudowane funkcje programu są już zaawansowane, w razie potrzeby można skorzystać z biblioteki dodatków, aby uzyskać bardziej wyspecjalizowane narzędzia.

Zwycięzca: Microsoft Word wygrywa dzięki większej liczbie integracji.

Microsoft Word vs Google Docs na Reddit

Oto co Użytkownicy Reddit mówią o starciu Google Docs z Microsoft Word.

Wiele osób uwielbia i korzysta z rozbudowanych funkcji programu Word w pracy zawodowej i akademickiej. Jednak model subskrypcji Microsoft Office 365 jest dla niektórych zniechęcający. Podczas gdy studenci i nauczyciele mogą uzyskać bezpłatną wersję, inni rezygnują z niej lub decydują się na jednorazowy zakup, jak ten użytkownik Reddit:

_Wolę Microsoft Word w prawie wszystkich kontekstach. Kupiłem oprogramowanie do jednorazowego pobrania, więc nie muszę mieć subskrypcji i będę mieć program tak długo, jak długo będę mieć komputer. Szczerze mówiąc, nie dbam o aktualizację oprogramowania, ponieważ moje robi to, czego potrzebuję

Dokumenty Google to darmowa alternatywa dla Microsoft Word do użytku osobistego. Oprócz tego, że jest darmowy, większość użytkowników uwielbia fakt, że dokumenty są płynnie synchronizowane na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych. Jak ujął to jeden z użytkowników Reddita:

_Lubię Dokumenty Google głównie dlatego, że lubię pisać na telefonie i podoba mi się, że mogę szybko przejść od pisania na komputerze do telefonu bez większych kłopotów

Tak więc, jeśli chodzi o Microsoft Word vs Google Docs, wybór zależy od tego, co cenisz bardziej - zaawansowane funkcje Worda z ceną lub dostępność i wygodę Dokumentów Google za darmo. 💸

Poznaj ClickUp: Najlepszą alternatywę dla Microsoft Word i Dokumentów Google

Podczas gdy Microsoft Word i Google Docs świetnie nadają się do edycji i formatowania dokumentów, nie oferują one zbyt dużej pomocy w procesie pisania.

ClickUp, najlepsza alternatywa

alternatywa dla Dokumentów Google

vs. Microsoft Word, doskonale wypełnia tę lukę. Ponadto pozwala płynnie przechodzić od zamykania dokumentów do wykonywania kluczowych wniosków i kolejnych kroków.

ClickUp Docs

Użyj ClickUp Docs do zarządzania ważnymi dokumentami i wspierania współpracy zespołowej

ClickUp Docs

to oparty na chmurze

edycja dokumentów

narzędzie do użytku osobistego i profesjonalnego. Tworzenie firmowych stron wiki,

dokumentacja projektu

, notatki ze spotkań, raporty biznesowe i inne od podstaw lub wybierz jeden z ponad 1000 szablonów, aby uzyskać przewagę. 🏃

Dostosuj dokumenty za pomocą tytułów, banerów, ikon i spisu treści. Gdy zajdzie potrzeba zapisania i udostępnienia dokumentów, ClickUp pozwala wyeksportować je jako pliki PDF, HTML i Markdown.

Dzięki ClickUp Docs wszystkie dokumenty przechowywane są w jednym miejscu. Możesz wyszukiwać dokumenty według tytułu, tagów i właścicieli lub użyć paska wyszukiwania, aby znaleźć konkretne dokumenty. Jak to jest wygodne?

ClickUp AI

Korzystaj ze sztucznej inteligencji ClickUp, aby pisać szybciej, streszczać i dopracowywać tekst, generować odpowiedzi na wiadomości e-mail i nie tylko

Żonglowanie zadaniami związanymi z pisaniem, takimi jak wiadomości e-mail od klientów, objaśnienia projektów i raporty, może być prawdziwym bólem głowy. Nie ma nic gorszego niż wpatrywanie się w migający kursor i zastanawianie się, od czego zacząć.

Na szczęście,

ClickUp AI

jest tutaj, aby pomóc. Użyj go, aby przełamać blokadę pisarską i

przyspieszenia tworzenia treści

. Dostęp do niego można uzyskać wszędzie w obszarze roboczym - w opisach zadań, czatach i dokumentach. Wystarczy wpisać polecenie, a pierwszy szkic powstanie w mgnieniu oka.

ClickUp AI poprawia również pisownię, błędy ortograficzne i gramatyczne, a nawet tłumaczy na języki takie jak francuski, hiszpański i holenderski. Potrzebujesz skrócić długi dokument? W mgnieniu oka stworzy podsumowanie. ⚡

Użyj tej sztucznej inteligencji

asystent pisania

do generowania

elementy akcji

z dokumentów. Następnie użyj funkcji ClickUp

narzędzia do zarządzania projektami

aby przypisać je do zespołu, ustalić terminy i śledzić postępy.

I nie martw się o wielokrotne powtarzanie tych kroków - niech narzędzie do automatyzacji zajmie się nudnymi rzeczami, aby Twój zespół mógł od razu zabrać się do pracy.

Wykrywanie współpracy

Współpracuj z członkami zespołu w ClickUp Docs, aby dostosowywać czcionki, dodawać relacje zadań lub łączyć się z zadaniami bezpośrednio w dokumencie

Wykrywanie współpracy w ClickUp

sprawia, że praca zdalna jest o wiele łatwiejsza i przyjemniejsza. Możesz zobaczyć, kiedy inni komentują, edytują, a nawet przeglądają ten sam dokument lub zadanie, co Ty!

A jeśli pracujesz nad opisami zadań lub dokumentami, możesz zobaczyć, kto aktywnie z Tobą współpracuje i co wpisuje w czasie rzeczywistym. 🧑‍💻

Wszystkie edycje, komentarze i czaty są automatycznie zapisywane i synchronizowane na wszystkich urządzeniach. W ten sposób wszyscy są zawsze na bieżąco, bez względu na to, z jakiego urządzenia korzystają.

Zyskaj to, co najlepsze z obu światów (i nie tylko) dzięki ClickUp

No i proszę. W starciu pomiędzy Microsoft Word i Google Docs. Każdy z nich ma swoje mocne strony w zarządzaniu dokumentami. A jeśli szukasz narzędzia do pisania, które pomoże Ci tworzyć wysokiej jakości treści w ułamku czasu, wybierz ClickUp.

ClickUp łączy przyjazny dla użytkownika interfejs i funkcje współpracy zespołowej Dokumentów Google z szerokim zakresem integracji w MS Word. Możesz połączyć ClickUp z ponad 1000 zewnętrznych aplikacji, w tym Dyskiem Google, Outlookiem, Evernote, Gmailem i Slackiem.

Ponadto narzędzie AI, zarządzanie projektami i funkcje automatyzacji ClickUp płynnie ze sobą współpracują, aby usprawnić pracę zespołową i zwiększyć produktywność. 🎯

Ciekawi Cię, jak ClickUp może ułatwić Ci pisanie? Spróbuj. Aplikacja jest dostępna za pośrednictwem Internetu i komputerów stacjonarnych (Windows, Mac i Linux) oraz urządzeń mobilnych (Android i iOS).

