10 najlepszych narzędzi do zarządzania ofertami w 2024 roku

Czy jesteś zmęczony zarządzaniem mnóstwem propozycji projektów , koordynowanie edycji Teams, oraz zarządzanie cyklami pracy zatwierdzania -wszystko przy jednoczesnym dotrzymywaniu terminów? A może Twoje obecne oprogramowanie do tworzenia ofert nie spełnia Twoich oczekiwań i szukasz czegoś lepszego? 👀

Nie martw się, mamy dla Ciebie rozwiązanie.

Zebraliśmy listę 10 najlepszych programów do tworzenia profesjonalnie wyglądających ofert, usprawniających procesy ofertowe i pozyskujących nowych klientów. Sprawdźmy je!

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania ofertami?

Każde oprogramowanie do zarządzania ofertami posiada unikalne ustawienie funkcji upraszczających proces tworzenia ofert i pozyskiwania nowych klientów. Celem jest znalezienie funkcji narzędzia, które odpowiadają Twoim potrzebom, przy jednoczesnym trzymaniu się budżetu. Oto kluczowe obszary, na które należy zwrócić uwagę:

Przejrzysty interfejs, który jest łatwy w nawigacji

Konfigurowalne szablony propozycji biznesowych które pasują do danego przypadku użycia

Narzędzia do współpracy z zespołem

Natywna funkcja podpisu elektronicznego (e-podpis) lub połączenie z aplikacją do podpisu elektronicznego

Integracja z używanymi narzędziami, takimi jakzarządzanie relacjami z klientami (CRM) systemy, zarządzanie projektami oprogramowanie i aplikacje płatnicze

Analityka pozwalająca zrozumieć, w jaki sposób klienci angażują się w Twoją ofertę

Aplikacja mobilna do widoku i edycji propozycji w podróży

10 najlepszych programów do tworzenia ofert w 2024 roku

Wybór odpowiedniego narzędzia do zarządzania ofertami może mieć duży wpływ na zwiększeniu wydajności zespołu i zwiększenie liczby podpisów potencjalnych klientów.

Aby ułatwić podjęcie tej decyzji, przedstawimy 10 najlepszych narzędzi na rynku, ich zalety i ograniczenia. W ten sposób możesz znaleźć najlepsze oprogramowanie do zarządzania ofertami dostosowane do potrzeb Twojego zespołu i celów biznesowych. 🎯

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować proces składania propozycji do swoich potrzeb

Składanie propozycji i wygrywanie projektów to dopiero początek. Zarządzanie tymi projektami to miejsce, w którym dzieje się prawdziwa akcja. Jeśli szukasz narzędzia, które obsługuje zarządzanie propozycjami i projektami w jednym miejscu, ClickUp idealnie się do tego nadaje.

Aby rozpocząć, nie musisz spędzać godzin wpatrując się w pusty ekran. Pobierz ClickUp AI aby wygenerować pierwszy szkic swojej propozycji w formacie Dokumenty ClickUp w ciągu kilku sekund. Doskonale sprawdza się również w przypadku innych dokumentów biznesowych, takich jak firmowe wiki, standardowe procedury operacyjne i inne bazy wiedzy.

Dodaj tabele do swoich dokumentów, aby przedstawić istotne dane w przystępnym formacie, załączniki do udostępniania dodatkowych szczegółów, spis treści dla łatwej nawigacji i banery marki, aby Twoja propozycja zapadła w pamięć.

Potrzebujesz obsługiwać przychodzące zapytania? Użyj Widok tabeli ClickUp'a . Pomaga on śledzić zapytania ofertowe (RFP), zapytania o informacje i zapytania ofertowe. Niezależnie od tego, czy realizujesz te zapytania, czy rzeczywiste projekty, Funkcje ClickUp do zarządzania projektami sprawiają, że jest to dziecinnie proste.

Użyj pól niestandardowych, aby przypisać zadania, ustawić terminy i śledzić postępy za pomocą pasków postępu. A dzięki powiadomieniom ClickUp zawsze przypomni Ci, co jest następne, więc nigdy nie przegapisz żadnego zadania. ⏰

ClickUp najlepsze funkcje

Współpraca w czasie rzeczywistym z zespołem za pośrednictwem opisów zadań, czatów i dokumentów

NiestandardowySzablon Tablicy propozycji projektu ClickUp i ponad 1 000 szablonów propozycji do zarządzaniaszablony ofert firmowych typu one-pager,business cases, propozycje i operacyjne cykle pracy

Śledzenie celów biznesowych , postępy w projektach i wydajność zespołu dzięki pulpitom ClickUp

Połączenie ClickUp z ponad 100 narzędziami, w tym Google Drive, HubSpot i Slack

Dostęp do ClickUp na stronie internetowej, pulpicie i urządzeniu mobilnym

Limity ClickUp

Rozszerzenie funkcji może przytłoczyć nowych użytkowników

Free Plan jest ograniczony do 25 użyć ClickUp AI

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc na użytkownika

$7/miesiąc na użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 900 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 900 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 800 opinii)

2. Jotform

przez Jotform Jotform to wszechstronne narzędzie do tworzenia propozycji, ankiet i kwestionariuszy. Dzięki tej opcji oprogramowania do zarządzania propozycjami można tworzyć propozycje od podstaw, korzystać z istniejącego pliku PDF lub wybierać spośród ponad 700 szablonów.

Intuicyjny interfejs typu "przeciągnij i upuść" ułatwia dodawanie tekstu, zdjęć, pól podpisu elektronicznego i innych istotnych szczegółów. Śledzenie statusów propozycji i zarządzaj zespołem zadaniami w tabelach Jotform. Przełączaj się między widokiem tabeli, kalendarza, karty, przesyłania i raportowania w celu wizualizacji danych. 📊

Najlepsze funkcje Jotform

Ustawienie kolejności podpisywania, jeśli jest wiele osób podpisujących

Automatyzacja e-maili z przypomnieniami do potencjalnych klientów w ustawionych odstępach czasu

Otrzymywanie powiadomień, gdy potencjalni klienci podejmą działanie

Zapisywanie podpisanych plików PDF w narzędziach do przechowywania w chmurze, takich jak Google Drive, Dropbox i OneDrive

Limity Jotform

Free Plan jest ograniczony do 10 podpisanych dokumentów miesięcznie

Platforma czasami działa z opóźnieniem

Ceny Jotform

Starter: Free

Free Brązowy: $39/miesiąc

$39/miesiąc Srebrny: 49 USD/miesiąc

49 USD/miesiąc Złoty: 129 USD/miesiąc

129 USD/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Jotform oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (206 recenzji)

4,7/5 (206 recenzji) Capterra: 4.6/5 (1,620+ recenzji) Sprawdź te alternatywy dla Jotform! ### 3. Lepsze propozycje

przez Lepsze propozycje Better Proposals sprawia, że budowanie propozycje biznesowe bardzo łatwe, nawet dla osób niebędących projektantami. Wybierz jeden z ponad 200 konfigurowalnych szablonów, aby rozpocząć pracę. Bloki zawartości pozwalają szybko dodawać tekst, obrazy, wideo, podpisy elektroniczne i tabele cenowe bez kłopotliwego projektowania. 🎨

Gdy potencjalni klienci zobaczą swoją ofertę, dostosuje się ona do ich ekranu, a kluczowe sekcje pojawią się jako osobne zakładki. Gdy już zaakceptują Twoją ofertę, mogą dokonać płatności za pośrednictwem PayPal, Stripe lub GoCardless.

najlepsze funkcje #### Better Proposals

Zapisywanie i ponowne wykorzystywanie bloków zawartości, takich jak biogramy firm, usługi i warunki

Wysyłanie ofert w ponad 20 językach, w tym angielskim, francuskim, hiszpańskim i włoskim

Otrzymywanie powiadomień, gdy klient otworzy, przeczyta lub podpisze Twoją ofertę

Śledzenie stron, które potencjalni klienci oglądali, czasu spędzonego na każdej stronie i tego, komu przekazali ofertę

Better Proposals limit

Nie można powielać sekcji w kreatorze dokumentów

Plan startowy jest ograniczony do pięciu dokumentów miesięcznie i nie obejmuje integracji CRM i Zapier

Cennik Better Proposals

Starter: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Premium: $29/miesiąc za użytkownika

$29/miesiąc za użytkownika Enterprise: $49/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Better Proposals

G2: 4.4/5 (41 recenzji)

4.4/5 (41 recenzji) Capterra: 4.8/5 (149 opinii)

4. HoneyBook

przez HoneyBook HoneyBook jest wszechstronnym platforma do zarządzania biznesem dla freelancerów i małych firm usługowych. Obejmuje wszystko, od ofert po faktury do kontrakty i umowy . I tak, mają kilka szablonów w każdym z tych obszarów, aby ułatwić pracę. ⚡

Twoi klienci docenią podpisywanie propozycji, planowanie spotkań i dokonywanie płatności bez odskakiwania od skrzynki odbiorczej.

Śledzenie, gdzie każdy potencjalny klient i klient znajduje się w Twoim pipeline na pierwszy rzut oka i usuwanie powtarzających się zadań dzięki automatyzacji. Pozwól HoneyBook zająć się przepływem informacji, nawet gdy Ty złapiesz kilka "Z".

Najlepsze funkcje HoneyBook

Kwestionariusze pozwalające zebrać więcej szczegółów od klienta przed rozpoczęciem projektu

Tworzenie standardowych, zaplanowanych lub cyklicznych faktur do przyjmowania płatności

Konfigurowanie automatyzacji cyklu pracy w celu śledzenia potencjalnych klientów i otrzymywania przypomnień o nadchodzących zadaniach

Rejestrowanie czasu spędzonego nad zadaniami projektu w celu generowania faktur

Limity HoneyBook

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Posiada bardzo podstawowe funkcje zarządzania zadaniami

Ceny HoneyBook

Starter: $19/miesiąc

$19/miesiąc Podstawowy: $39/miesiąc

$39/miesiąc Premium: $79/miesiąc

HoneyBook oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (150 recenzji)

4.5/5 (150 recenzji) Capterra: 4.8/5 (588 opinii)

5. Revver

przez Revver Revver (dawniej eFileCabinet) to oparta na chmurze platforma, dzięki której małe Businessy mogą bezpiecznie przechowywać, organizować i zarządzać swoimi cyfrowymi dokumentami i propozycjami. Organizuj pliki w folderach i podfolderach, aby móc je szybko zlokalizować w razie potrzeby. 🔍

Ponadto Revver usprawnia wyszukiwanie plików dzięki wyszukiwaniu słów kluczowych i optycznemu rozpoznawaniu znaków, a także niestandardowym wyszukiwaniom. To oprogramowanie do zarządzania propozycjami umożliwia również łatwe udostępnianie dokumentów, żądanie plików i uzyskiwanie podpisów elektronicznych zarówno od zespołów wewnętrznych, jak i podmiotów zewnętrznych.

Najlepsze funkcje Revver

Współpraca nad dokumentami za pomocą edycji w czasie rzeczywistym, komentarzy i narzędzi do adnotacji

Automatyzacja tworzenia folderów, przekierowywania dokumentów, żądań podpisu elektronicznego i przypomnień o zadaniach

Tworzenie i planowanie raportów w celu śledzenia wykorzystania dokumentów i wzorców dostępu do nich

Eksportowanie raportów jako plików PDF, HTML i CSV

Limity Revver

Początkujący użytkownicy mogą mieć trudności z ustawieniem i opanowaniem funkcji aplikacji

Limit natywnych integracji

Ceny Revver

Kontakt w sprawie cen

Revver oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (349 recenzji)

4.3/5 (349 recenzji) Capterra: 4.4/5 (893 opinie)

6. Propozycja

przez Propozycja Proposify jest przeznaczony dla zespołów sprzedażowych, które chcą usprawnić swój proces sprzedaży i śledzić dane dotyczące zamknięcia transakcji. Dodawaj bloki podpisów elektronicznych do swoich propozycji, obrazy ze zintegrowanej biblioteki Unsplash oraz wideo z połączonych linków YouTube i Vimeo.

Ustawienie Proposify do wysyłania kolejnych e-maili i notatek z podziękowaniami do potencjalnych klientów. Miej zakładki na temat interakcji klientów z dokumentem, w tym kiedy go widzieli, pobrali, skomentowali i podpisali. Dowiesz się nawet, ile czasu spędzili nad poszczególnymi sekcjami dokumentu, co jest bardzo przydatne do tworzenia jeszcze lepszych przyszłych ofert.

Najlepsze funkcje Proposify

Tworzenie wielu ról użytkowników dla członków zespołu i ustawienie dla nich określonych uprawnień do widoku i edycji

Tworzenie dynamicznych tabel cenowych z uwzględnieniem formuł, usług opcjonalnych, opłat cyklicznych i rabatów

Edytowanie dokumentów podczas procesu pisania propozycji, nawet po wysłaniu ich do klientów i interesariuszy

Śledzenie wydajności członków zespołu na podstawie ich wygranych i przegranych propozycji

Limity Proposify

Brak funkcji cofnij, aby szybko cofnąć zmiany

Brak możliwości zapisywania niestandardowych szablonów do wykorzystania w przyszłości

Ceny Proposify

Teams: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Business: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Proposify

G2: 4.6/5 (941 opinii)

4.6/5 (941 opinii) Capterra: 4.5/5 (271 opinii)

7. Loopio

przez Loopio Odpowiadanie na zapytania ofertowe może być żmudne i długotrwałe, ale nie z Loopio. Loopio to RFP oprogramowanie do automatyzacji które pomaga usprawnić i skalować odpowiedzi na zapytania ofertowe, aby szybciej zamykać transakcje.

Automatycznie identyfikuje pytania w zapytaniu ofertowym i wykorzystuje sprytną funkcję "magii" do pobierania odpowiedzi z poprzednich odpowiedzi. Jeśli jakieś pytanie nie daje ci spokoju, nie ma problemu! Przydziel je koledze z zespołu, zanotuj komentarz i ustaw termin. 🗓️

Za każdym razem, gdy masz nową odpowiedź lub nową informację, po prostu dodaj ją do biblioteki Loopio. W ten sposób zawsze będziesz ustawiony na następne zapytanie ofertowe.

Najlepsze funkcje Loopio

Dodawanie danych firmy do biblioteki zawartości w 12 różnych językach, w tym angielskim, francuskim, holenderskim i hiszpańskim

Rozróżnianie nowej i nieaktualnej zawartości na podstawie ich wyników świeżości

Otrzymywanie powiadomień o przypisanych działaniach za pośrednictwem Slack lub Microsoft Teams

Osadzanie obrazów i innych istotnych plików w dokumentach z Google Drive, Dropbox, SharePoint, Box i OneDrive

Limity Loopio

Nie zawsze prawidłowa lokalizacja pól odpowiedzi, zwłaszcza w przypadku dokumentów Microsoft Word

Limit natywnych integracji

Ceny Loopio

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Loopio

G2: 4.7/5 (495 recenzji)

4.7/5 (495 recenzji) Capterra: 4.6/5 (71 opinii)

8. PandaDoc

przez PandaDoc PandaDoc jest przeznaczony dla firm usługowych, które chcą zarządzać markowymi propozycjami, umowami, ofertami i fakturami. Posiada zróżnicowaną bibliotekę zawierającą ponad 1000 szablonów, które pomogą Ci zacząć.

Zanim wyślesz dokumenty do potencjalnych klientów, powiadom swój zespół, aby je przejrzał, edytował, zasugerował zmiany i dał zielone światło. Każda edycja jest rejestrowana, dzięki czemu zawsze możesz zobaczyć, kto, co i kiedy, od początkowej wersji roboczej do ostatecznej.

Jeśli klient jest gotowy do przypieczętowania umowy, może dodać swoje podpisy, a nawet wysłać płatności za pośrednictwem PayPal, Stripe, Square lub Authorize.Net bezpośrednio z dokumentu. 💸

Najlepsze funkcje PandaDoc

Ustawienie PandaDoc z popularnymi integracjami CRM, takimi jak HubSpot, Salesforce, Zoho CRM i Insightly

Użyj wyszukiwarki z filtrami daty, statusu, właściciela, odbiorcy i firmy, aby szybko znaleźć dokumenty

Otrzymywanie powiadomień, gdy klient otworzy, przeczyta i podpisze ofertę

Śledzenie interakcji z klientem za pomocą wskaźników, takich jak liczba widoków, ostatnio oglądane, łączny czas spędzony i pobrania

Limity PandaDoc

Plan startowy jest ograniczony do maksymalnie dwóch licencji i nie obejmuje dostępu do integracji

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że propozycje trafiają do wiadomości-śmieci odbiorców

Ceny PandaDoc

Essentials: $35/miesiąc za licencję

$35/miesiąc za licencję Business: $65/miesiąc za licencję

$65/miesiąc za licencję Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

PandaDoc oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (2 242 recenzji)

4,7/5 (2 242 recenzji) Capterra: 4,5 (1,046 opinii)

9. DocuSign

przez DocuSign DocuSign zapewnia płynne i przyjazne dla użytkownika zarządzanie dokumentami dla Teams i klientów na pulpitach i urządzeniach mobilnych. Aby wysłać ofertę, należy utworzyć "kopertę" (elektroniczny pojemnik zawierający jeden lub wiele dokumentów) i dostarczyć ją do skrzynki odbiorczej e-mail potencjalnego klienta.

Tworzenie tych dokumentów jest bardzo proste - wystarczy wybrać z biblioteki szablonów DocuSign lub przeciągnąć i upuścić istniejący dokument z komputera lub aplikacji do przechowywania w chmurze.

Potrzebujesz podpisać dokument? Dodaj pola podpisu do obszarów, w których mają się znaleźć. A jeśli jest wielu sygnatariuszy, ułóż ich w kolejności, w jakiej mają otrzymać dokument, a DocuSign zajmie się resztą. 🏋️‍♂️

Najlepsze funkcje DocuSign

Przesyłanie dokumentów, obrazów, prezentacji i arkuszy kalkulacyjnych w ponad 25 formatach

Śledzenie statusu kopert według oczekujących działań, oczekujących na inne, zbliżających się do wygaśnięcia i zakończonych

Podgląd sposobu renderowania dokumentów na pulpicie, tablecie i urządzeniach mobilnych

Połączenie DocuSign z ponad 400 zewnętrznymi aplikacjami, w tym Microsoft, Google, Salesforce i Zoom

Limity DocuSign

Plan startowy jest ograniczony do pięciu kopert miesięcznie

Nowi użytkownicy mogą napotkać krzywą uczenia się

Niestandardowa obsługa klienta

Cennik DocuSign

Osobisty: 15 USD/miesiąc

15 USD/miesiąc Standard: $45/miesiąc za użytkownika

$45/miesiąc za użytkownika Business Pro: $65/miesiąc za użytkownika

$65/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje DocuSign

G2: 4,5/5 (2 166 opinii)

4,5/5 (2 166 opinii) Capterra: 4.8/5 (8,227 opinii)

10. Qwilr

przez Qwilr Dzięki Qwilr standardowe oferty nabierają zupełnie nowego charakteru. Zamiast zwykłych plików PDF lub dokumentów Word, natywny redaktor bez kodu umożliwia tworzenie interaktywnych ofert internetowych z obrazami, wideo, akordeonami i kalkulatorami zwrotu z inwestycji, które wyglądają świetnie na każdym urządzeniu. Można nawet tworzyć dynamiczne tabele cenowe w oparciu o wybrane przez klienta produkty i ich wydajność.

Wizualizuj liczbę utworzonych stron, które są aktywne, które otrzymały zaangażowanie, a które zostały zaakceptowane. Jeśli szukasz unikalnego sposobu na wyróżnienie się wśród potencjalnych klientów i stworzenie trwałego wrażenia, powinieneś sprawdzić Qwilr.

Najlepsze funkcje Qwilr

Dostosowywanie propozycji w czasie rzeczywistym po ich wysłaniu

Otrzymywanie powiadomień e-mailem, gdy potencjalni klienci zobaczą i podpiszą oferty

Śledzenie czasu spędzonego na czytaniu każdego bloku zawartości na stronach

Połączenie Qwilr z HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Quickbooks, Slack, Stripe i Zapier

Limity Qwilr

Niewiele natywnych integracji

Business Plan nie posiada kluczowych funkcji, takich jak niestandardowa domena i czcionki

Ceny Qwilr

Business: $35/miesiąc za użytkownika

$35/miesiąc za użytkownika Enterprise: $59/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Qwilr

G2: 4.5/5 (671 opinii)

4.5/5 (671 opinii) Capterra: 4.6/5 (381 opinii)

Oto jak zdobyć więcej klientów dzięki oprogramowaniu do zarządzania ofertami

Każde z tych narzędzi do zarządzania ofertami ma unikalne ustawienie funkcji. Wybór odpowiedniego z nich pomoże ci utrzymać zespół w dobrej organizacji , zamykaj więcej transakcji i zyskaj wgląd w optymalizację dokumentów ofertowych i cyklów pracy.

Ale jeśli zastanawiasz się nad narzędzie do planowania siły roboczej który zajmuje się wszystkim, od pisania ofert po realizację projektów klienta i zarządzanie projektami, ClickUp jest idealnym narzędziem do tego zadania. Zmniejsza stres i kłopoty związane z przejściem z fazy propozycji do fazy realizacji. 🧘

Nie trzeba też szukać portfela. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i wypróbuj wszystkie jego funkcje za Free!