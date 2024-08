Przegląd skrótów 2024 (funkcje, zalety, wady i ceny)

rozważasz użycie Skrótu dla swojej firmy?

Shortcut to narzędzie do współpracy dla nowoczesnych teamów programistycznych, które pomoże im przyspieszyć drogę do zakończenia projektu.

ale czy oprogramowanie Skrót ma **_właściwe funkcje do zrobienia twojego _zespołu?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, posłużymy się przykładami super ambitnego (i boleśnie zajętego) zespołu twórców aplikacji z Silicon Valley

W tym przeglądzie Skrótów omówimy jego funkcje, zalety, wady i ceny aby pomóc Ci określić, czy jest to właściwy oprogramowanie do zarządzania projektami dla Ciebie!

Co to jest Skrót?

Skrót to narzędzie do zarządzania projektami zaprojektowane specjalnie dla zespołów programistycznych. Dzięki prosty interfejs w stylu Kanban , oferuje przejrzyste środowisko dla lepszej współpracy w zespole.

I o to właśnie chodzi w filozofii Shortcut - zapewnić platformę dla zespołów programistycznych do współpracy i tworzenia produktów. To pomaga:

Planować backlogi i sprinty projektów

Automatyzację i zarządzanie cyklami pracy

Wizualizować postęp projektu

Usprawnić projekty na różnych platformach programistycznych

Zasadniczo wszystko, czego potrzebujesz, aby "zmiażdżyć to" w tworzeniu oprogramowania. Tak w każdym razie uważają niektórzy!

Dzięki usprawnionemu doświadczeniu użytkownika, oprogramowanie Skrót pomaga zarówno core engineering, jak i product management zespołom łatwo zarządzać projektami.

Kto może korzystać ze Skrótu?

Skrót jest przeznaczony głównie dla programistów, zwłaszcza tych, którzy używają Zwinny , Scrum lub Kanban metodologia tworzenia oprogramowania.

to znaczy, jeśli nie jesteś zespołem programistycznym, możesz nadal używać Skrótów, ale po co używać narzędzia, które nie zostało stworzone dla Ciebie?

Jest również dobre dla zdalnych teamów programistycznych i jest dostępny jako:

Aplikacja internetowa

Aplikacja komputerowa dla systemów Windows i Mac

Aplikacja mobilna dla systemów Android i iOS

Jesteśmy pewni, że zastanawiasz się nad funkcjami Skrótów przed zakupem oprogramowania.

Sprawdźmy więc kluczowe funkcje oprogramowania Skrót.

4 kluczowe funkcje Shortcut

Skrót został stworzony w celu zwalczania Efekt silosu lub ograniczony przepływ informacji, który spowalnia projekty rozwoju oprogramowania.

W wyniku tego został zbudowany na zasadach przejrzystości i łatwości użytkowania.

Więc bez zbędnych ceregieli, zanurzmy się w nich!

A. Projekty

W platformie Skrót, Projekty są głównymi obszarami funkcji, które obejmują wszystkie Historie projektu. (Więcej na temat) Historie in a minute.)

Pomyśl o nich jako o działach, pionach biznesowych lub otwartych obszarach zainteresowania, które można zakodować kolorami w celu łatwego rozpoznania.

Dla przykładu, spójrzmy jak zespół Pied Piper mógłby zdefiniować swoje projekty w skrócie.

Członkowie Teams, tacy jak Richard, Dinesh i Gilfoyle, zajmują się główną technologią aplikacji - którą można podzielić na projekty takie jak:

Frontend

Backend

Tymczasem ich przyjaciel Erlich Bachman skupia się na..

B. Historie

Historie to standardowe, codzienne zadania, do których każdy jest przypisany.

Skrót pozwala kategoryzować zadania na 3 rodzaje Stories:

Funkcje : zadania dotyczące funkcji oprogramowania

: zadania dotyczące funkcji oprogramowania Błędy : problemy wymagające naprawy

: problemy wymagające naprawy Chores: zadania, które nie należą do żadnej z powyższych kategorii, ale muszą zostać przydzielone

"Żadne z powyższych?"

Tak.

To dość szeroka kategoryzacja obowiązków.

Ale z tym właśnie mamy do czynienia w tym narzędziu do zarządzania projektami.

jeśli nie jesteś zespołem programistycznym, będziesz miał mnóstwo obowiązków do wykonania

Co więcej, możesz utworzyć szablon dla tych typów Historii, a także dodać zadania w ramach każdej Historii; jednak każda Historia powinna być zagnieżdżona w ramach Projekt .

Użytkownicy pracują nad Stories w zależności od cyklu pracy Projektu, który jest niestandardowym, krok po kroku procesem mającym na celu zakończenie projektu.

Oto przykład typowego przepływu pracy:

Niezaplanowane -> Zaplanowane -> W trakcie postęp przegląd > Zakończone

Można go również niestandardowo dostosować do potrzeb projektu.

W ten sposób możesz niestandardowo dostosować sposób, w jaki każda historia przechodzi od koncepcji do zakończenia, co może przynieść ci rzadkie uznanie ze strony inżyniera sieci Gilfoyle'a:

Dodatkowo, jeśli menedżer produktu chce przejrzeć postępy swojego projektu, wystarczy, że przejdzie do strony Stories. Strona ta przypomina stronę Tablica Kanban gdzie każde zadanie jest ułożone jako karta, a te o najwyższym priorytecie pojawiają się na górze każdej kolumny.

W tym miejscu możesz przeciągać i upuszczać każdą kartę, aby aktualizować jej postęp, lub sortować je według typu historii w celu szybkiej współpracy.

jest to świetne rozwiązanie dla osób takich jak Jared, który uwielbia wszystko, co związane ze Scrumem i Agile !_

C. Epiki i kamienie milowe

Możesz mieć setki historii, które członkowie Twojego zespołu muszą do zrobienia.

ale do zrobienia - jak nimi wszystkimi zarządzać?

Właśnie w tym miejscu Epic wkracza do akcji.

niestety, nie jest to tak ekscytujące, jak mogłoby się wydawać

Epopeje są zasadniczo tylko kategoriami.

Aby ułatwić zarządzanie projektami, można połączyć kilka historii (nawet z wielu projektów) w jeden epik.

w końcu to historie tworzą Epic! Zrozumiano?

jaką "epicką" przygodę może przeżyć ten zespół?

Ponieważ epopeje polegają na współpracy między Tablicami, zespół może zaklasyfikować onboarding produktu jako epopeję.

Obejmie to historie z projektów, takich jak zawartość, kodowanie, interfejs użytkownika itp.

A tak wygląda strona Epic Shortcut:

Gdy masz już wystarczającą liczbę epiców, możesz pogrupować je jako kamienie milowe w celu lepszego planowania projektu.

Epic, Stories, Kamienie Milowe, wiemy, że to dużo do ogarnięcia, nawet jeśli jesteś zespołem inżynierów.

ale myślę, że jeśli jesteś fanem żonglowania wieloma mylącymi terminami w swojej głowie, to jest idealne!

Dla reszty z nas, oto krótkie podsumowanie hierarchii tych funkcji:

Projekty są podstawowymi funkcjami, działami lub pionami

są podstawowymi funkcjami, działami lub pionami Historie to codzienne zadania, które są powiązane z projektem

to codzienne zadania, które są powiązane z projektem Epic to kompilacje kilku Historii z różnych projektów

to kompilacje kilku Historii z różnych projektów Kamienie Milowe zawierają Epiki

Uwaga:_ Użytkownik nie może dodać niestandardowego pola_ _do żadnej z tych funkcji

D. Integracje

Nie można stworzyć narzędzia do tworzenia oprogramowania bez wielu opcji integracji, prawda?

w zasadzie nie powinieneś potrzebować integracji w idealnym narzędziu, ale to już inna historia

Skrót ma zakres integracji, które pomagają komunikować się, przechowywać dane, planować wydarzenia i robić więcej na różnych platformach.

Można go zintegrować z wieloma narzędziami i oprogramowaniem, takimi jak:

Bugsnag: oprogramowanie do monitorowania i raportowania błędów

Kalendarz Google: aplikacja do planowania online

Slack: narzędzie do zdalnej komunikacji w zespole

GitHub: platforma do tworzenia oprogramowania

Zendesk: niestandardowa aplikacja do obsługi i zarządzania klientami

Co więcej, każdy deweloper może wykorzystać API Skrótów do zbudowania niestandardowej integracji lub automatyzacji procesów w celu zwiększenia funkcji.

Korzyści z Shortcut

Biorąc pod uwagę wszystkie te funkcje, jasne jest, że narzędzie do tworzenia oprogramowania Shortcut ma kilka przydatnych funkcji.

Oto krótkie spojrzenie na niektóre z korzyści płynących z jego używania:

A. Przyjazny dla użytkownika interfejs

Zespół Shortcut zbudował Shortcut, aby usprawnić proces tworzenia oprogramowania.

dlaczego?

Większość deweloperów oprogramowania ma niefortunne doświadczenie z niezgrabnym, staromodnym oprogramowaniem, które spowalnia ich przepływ pracy.

Właśnie dlatego Shortcut został opracowany jako oprogramowanie, które jest łatwe w użyciu dla większości inżynierów.

Aby zapewnić łatwy dostęp do funkcji, większość z nich można znaleźć bezpośrednio na lewym pasku bocznym ekranu głównego Shortcut.

Należy jednak pamiętać, że jest to narzędzie stworzone dla zespołów programistycznych _

Jest ono proste dla nich.

Jeśli nie jesteś do tego przyzwyczajony, wszystkie epiki, kamienie milowe i historie mogą prowadzić do zagmatwanej przygody własnej

B. Łatwa funkcja wyszukiwania

Po rozpoczęciu projektu, historie będą się piętrzyć.

Właśnie dlatego Skrót oferuje łatwe filtrowanie historii, epic, cykli pracy i projektów.

Dodatkowo dostępny jest globalny pasek wyszukiwania dla historii i epic.

Tutaj wyniki wyszukiwania pojawią się w dwóch różnych zakładkach (z etykietami Stories i Epic) i będą kolorowane zgodnie z projektem, do którego są przypisane.

zasadniczo nie powinieneś polegać na funkcji wyszukiwania w celu poruszania się po swoich procesach, ale hej, przynajmniej jest jakieś rozwiązanie...

C. Zbudowany dla zespołów Agile

Narzędzie do zarządzania projektami _bez funkcji Agile jest bezcelowe, prawda?

Ale dzięki Skrótowi możesz zarządzać Scrum , Kanban i wszystko w środku .

W rzeczywistości nawet nazwy jego podstawowych funkcji (takich jak Stories i Epic) przypominają Agile koncepcje!

Zawiera również wiele wykresów, które pomogą Ci szybciej tworzyć lepsze produkty.

Na przykład, dostępne są wykresy pomagające monitorować postępy w projektach, takie jak skumulowane diagramy przepływu, wykresy burndown i wykresy pomagające obliczyć prędkość inżynieryjną całej firmy.

6 limitów skrótów (z rozwiązaniami)

Oczywiście, Shortcut to oprogramowanie, które mogłoby uszczęśliwić Gilfoyle'a:

Ale nie jest to pozbawione limitów.

Skrót nie jest "złym narzędziem", ale ma 6 poważnych wad:

(kliknij na połączony link, aby przejść do konkretnej wady)

Ale co to jest ClickUp? ClickUp jest światowym wiodącym narzędziem do zdalnego zarządzania projektami które jest używane przez Teams w Businessie w zakresie od startupy gigantom. Dzięki szerokiej gamie funkcji do zarządzania projektami Agile i współpracy, ma wszystko, co każdy wewnętrzny lub wirtualny zespół w każdej branży!

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się o niektórych głównych limitach Shortcut i o tym, jak ClickUp może je rozwiązać:

Wada Shortcut #1: Pulpit nie może być niestandardowy

Oczywiście, pulpit Skrótów jest dość łatwy do zauważenia w kolumnie po lewej stronie.

Wyświetla on informacje o historiach lub zadaniach przypisanych do użytkownika.

Ale to wszystko!

Poza tym pulpit jest dość ograniczony.

Na przykład, nie można go niestandardowo dostosować, co może być ogromnym problemem.

pomyśl o tym

Każdego ranka, gdy logujesz się do pracy, pulpit jest pierwszą rzeczą, którą sprawdzasz.

Ale bez bogatego, konfigurowalnego pulpitu będziesz zmuszony do przeszukiwania wielu zakładek i danych, aby znaleźć to, czego chcesz!

Nie tylko opóźni to twój postęp, ale także sprawi, że będziesz bardzo sfrustrowany.

Rozwiązanie ClickUp: Wiele widoków aby dostosować się do różnych stylów projektu

Multiple Views ClickUp oferuje różne widoki obszarów roboczych, aby pomóc wirtualne Teams używają tego, który dokładnie odzwierciedla ich potrzeby związane z projektem.

najlepsza część?

Aby uzyskać maksymalną elastyczność, można przełączać między tymi widokami w ramach tego samego projektu!

Oto, co oferuje ta platforma do zarządzania projektami:

Widok Tablicy : widok każdego zadania na karcie w stylu interfejsu Kanban

Widok listy : odhaczanie zadań jedno po drugim w miarę ich kończenia (idealne dla fanów aplikacji do zrobienia styl pracy)

Me Mode : widok zadań, które są tylko przypisane do ciebie, abyś mógł się maksymalnie skupić

przypisane do ciebie, abyś mógł się maksymalnie skupić Widok Box : śledzenie zadań wszystkich osób i przypisywanie ich w razie potrzeby

Widok kalendarza : widok zadań w niestandardowym kalendarzu w celu łatwego zarządzania harmonogramem projektu

Wada skrótu #2: Brak zaawansowanych funkcji tworzenia danych powstania dokumentu

Tworzenie wysokiej jakości oprogramowania to nie tylko kodowanie.

W grę wchodzi również stare, dobre pisanie!

Będziesz musiał dokumentować swoje projekty, składać propozycje nowych lub po prostu przeprowadzać burzę mózgów na temat koncepcji.

Skrót stara się w tym pomóc dzięki funkcji pisania.

Oferuje ona podstawowe funkcje pisania, takie jak:

Automatycznie wypunktowane listy

Formatowanie nagłówków i tekstu

Funkcje współpracy, takie jak udostępnianie i komentowanie

ale to wszystko

Bez niczego, co odróżniałoby go od innych aplikacji do pisania jedyną zaletą Write jest to, że nie trzeba opuszczać okna Skrótów, aby coś zredagować.

I to nie jest dużo do zrobienia, aby poprawić swoje doświadczenie.

Równie dobrze możesz uruchomić nowy dokument Word lub Google, aby uzyskać w pełni funkcjonalne doświadczenie pisania, do którego jesteś przyzwyczajony!

Jeśli naprawdę chcesz z łatwością tworzyć dokumenty w ramach swojego narzędzia do zarządzania projektami, rozważ ClickUp Docs.

Rozwiązanie ClickUp: Dokumentuj wszystko z ClickUp Dokumenty Dzięki ClickUp Docs może zapisać wszystkie te przydatne informacje, aby wykorzystać je później.

Pozwala on na tworzenie szczegółowych dokumentów w ramach każdej przestrzeni projektu.

Daje również mnóstwo unikalnych funkcji, takich jak:

Bogaty format tekstu do tworzenia szczegółowych dokumentów

Zagnieżdżanie stron w dokumentach w celu dalszej kategoryzacji

Konfigurowalne prawa dostępu

Tworzenie szablonów dokumentów do wykorzystania w przyszłości

Etykiety dla członków w dokumentach

Przypisywanie ich do różnych osób

Eksportowanie dokumentów jako plików HTML, PDF i Markdown

Umożliwienie Google indeksowania tych dokumentów, aby pojawiały się w wynikach wyszukiwania!

Dzięki ClickUp Docs będziesz mieć supermoce do stworzenia własnej Wiki!

Wada skrótu #3: Za mało funkcji (zdalnego) zarządzania zespołem

Jasne, Shortcut ma kilka przyzwoitych funkcji tworzenia oprogramowania i zarządzania projektami.

Ale nie jest świetny, jeśli chodzi o zarządzanie zespołem.

Aby Skrót działał, potrzebujesz zmotywowanych i zorientowanych na misję pracowników, którzy będą ręcznie:

Regularnie aktualizować Historie

Sumiennie informować swoich liderów o opóźnieniach

Wyczyszczone zaległe zadania

Zasadniczo szukasz pracowników z poziomem commit takim jak projektant oprogramowania Dinesh:

Niestety, niewielu z nas tak pracuje.

Nawet w dobre dni, niektóre rzeczy prześlizgną się przez szczeliny.

Ponadto, ponieważ wiele osób pracuje obecnie zdalnie, rośnie zapotrzebowanie na zdalne funkcje zarządzania zespołem oprogramowania.

To znaczy, bez takich funkcji nie będziesz wiedział:

Kto w danej chwili pracuje nad jakim zadaniem

Czy pracownicy są przepracowani, czy nie

Jakimi zadaniami członek zespołu zajmie się w następnej kolejności?

Rozwiązanie ClickUp: Widok boxu ,

Profile oraz Puls

A. Uzyskaj ogólny widok swojego zespołu programistycznego dzięki widokowi Box

zastanawiasz się, którzy z Twoich pracowników wykonują swoje zadania, a którzy potrzebują dodatkowego wsparcia?

Po prostu przejdź do Box View ClickUp, zastosuj filtry takie jak "szacowany czas" lub "liczba zadań", a poznasz odpowiedź.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz dużym, czy małym zespołem, widok Box pomoże Ci monitorować postępy w realizacji zadań każdej przypisanej osoby, a nawet pomoże Ci zrozumieć, czy musisz ponownie przydzielić zadania.

Dodatkowo, możesz zapoznać się z ich wydajność patrząc na ich procent zakończonych zadań, szacowany całkowity czas spędzony, ich Punkty Agile i Scrum i wiele więcej!

B. Analizuj zadania każdego członka zespołu za pomocą Profili i Pulsu

Zbudowane dla kierowników projektów i mistrzów Scrum , ClickUp's Profile funkcja zapewnia szczegółowy przegląd zadań zespołu.

Pokazuje ona:

Nad czym już pracowali

Nad czym aktualnie pracują

Nad czym mają zaplanowaną pracę

Dostęp do profilu danej osoby można uzyskać z dowolnego miejsca na platformie, klikając jej imię i nazwisko. A gdy już się tam znajdziesz, możesz dodawać przypomnienia i oddelegowane zadania.

Nie ma znaczenia, czy zajmujesz się dużymi czy małymi zespołami, funkcja ta pomoże każdemu kierownikowi projektu być na bieżąco z zadaniami swojego zespołu.

Ale to nie wszystko!

Ta platforma do zarządzania projektami posiada również Puls funkcja wykorzystująca uczenie maszynowe do automatycznego generowania raportów aktywności. Podkreśli to, na czym zespół programistów skupia się obecnie najbardziej.

Można to wykorzystać do sprawdzenia:

Poziomy aktywności Twojego zespołu w ciągu dnia

Kto jest online, a kto offline

Kto aktywnie nad czymś pracuje, aby współpracować w czasie rzeczywistym

Ostatnie zadania, w których każda osoba była najbardziej aktywna

Wada skrótu #4: Brak natywnego śledzenia czasu

Jest to kolejny efekt uboczny filozofii Shortcut, polegającej na uporządkowaniu platformy.

Oprogramowanie posiada integrację z aplikacją do zarządzania czasem: Clockify.

Ale to jedyny wybór, jaki otrzymujesz!

Tylko jedna integracja śledzenia czasu jest kłopotliwa, ponieważ zarządzanie czasem jest bardzo ważne dla procesów Agile.

Pamiętaj, Agile czy Oprogramowanie Scrum działania są zawsze ograniczone czasowo i współzależne. Od sprintów po codzienne spotkania wszystko jest ograniczone czasowo!

Jeśli jednak nie korzystasz z Clockify, będziesz musiał pobrać aplikację (i prawdopodobnie wykupić kolejną subskrypcję), aby śledzić czas projektu w Shortcut.

Rozwiązanie ClickUp: Monitorowanie wykorzystania czasu z rozszerzeniem Chrome i integracjami

ClickUp's nifty Rozszerzenie Chrome pozwala dokładnie rejestrować wykorzystanie czasu na zadanie, bez konieczności pobierania dodatkowej aplikacji.

Jeśli jednak korzystasz już z oprogramowania innej firmy do śledzenia czasu, możesz zintegrować je z ClickUp . Ma potężne integracje z popularnymi trackerami czasu, takimi jak Everhour, Time Doctor, Toggl i nie tylko!

Pozwoli to członkom zespołu osiągnąć idealną równowagę między "czasem pracy" a "czasem dla siebie".

Wada skrótu #5: Brak wykresów Gantta lub widoku osi czasu projektu

Skrót może pomóc zespołom programistycznym, które koncentrują się na wynikach.

Ale w dążeniu do uproszczenia pracy dla techników, platforma traci okazję, by służyć całej organizacji.

w końcu zespoły takie jak dział rozwoju biznesu, sprzedaży czy marketingu nie mają wiele wspólnego z punktami Scrum, prawda?

Zamiast tego zespoły te mogłyby korzystać z intuicyjnego wykresu Gantta, który pomaga im w długoterminowym zarządzaniu projektami.

Niestety, Skrót go nie posiada.

Rozwiązanie ClickUp: Śledzenie postępów za pomocą Wykresy Gantta Jeśli jesteś kierownikiem projektu, wystarczy szybkie spojrzenie na Wykres Gantta ClickUp, aby wiedzieć, jak Twój projekt posuwa się naprzód i śledzić postępy.

Co więcej, wykres Gantta w ClickUp pozwala na automatyzację różnych procesów projektowych w czasie rzeczywistym.

Oto do czego jest zdolny:

Automatycznie dostosowywaćZależności od zadań po zmianie harmonogramu dowolnego zadania

Natychmiastowe obliczanie procentu ukończenia projektu na podstawie zakończonych zadań w stosunku do całkowitej liczby zadań

Porównanie bieżącego i oczekiwanego postępu w planowanym harmonogramie projektu

Błyskawiczne obliczanie wartości procentowej projektuŚcieżka krytyczna aby wiedzieć, jakie zadania należy zakończyć, aby dotrzymać terminu na czas

Ale czekaj... Wykresy Gantta nie są jedynymi wykresami, które otrzymujesz dzięki tej platformie do zarządzania projektami.

Potężne możliwości ClickUp Pulpity nawigacyjne pomagają wizualizować dane projektu za pomocą różnych wykresów, takich jak:

Wykresy prędkości : Sprawdź stopień zakończenia swoich zadań

Wykresy Burndown : analizują wydajność zespołu w stosunku do celu i wizualizują pozostałą pracę

Wykresy spalania dowiedz się, ile pracy zostało już zakończone w stosunku do zakresu

Skumulowane wykresy przepływów : śledzenie postępu projektu w czasie

Ponadto wszystkie te wykresy są kolorowe i super zabawne w użyciu do śledzenia postępów.

Skrót Kon #6: Drogie ceny

Wiemy, o czym myślisz: _ile kosztuje oprogramowanie Shortcut?

Oto krótkie zestawienie tego, ile będziesz musiał zapłacić za korzystanie z Shortcut:

Model cenowy Shortcut

Oprogramowanie do zarządzania projektami Shortcut oferuje trzy standardowe plany:

A. Free Plan

Oferuje nieograniczone podstawowe funkcje (takie jak Stories, Projects i Epic) dla 1-10 użytkowników, idealne dla małego zespołu. Można jednak uzyskać dostęp do wsparcia Shortcut tylko za pośrednictwem społeczności użytkowników.

B. Plan standardowy (8,5 USD/użytkownika miesięcznie)

Obsługuje ponad 11 użytkowników i zawiera funkcję "obserwatora", która pozwala jednemu użytkownikowi-gościowi obserwować obszar roboczy, ale nie publikować postów ani nie uczestniczyć w projekcie. Otrzymujesz również priorytetową obsługę klienta.

C. Enterprise Plan

Niestandardowy cennik z dodatkowymi funkcjami bezpieczeństwa (takimi jak SAML Single Sign-On) i dedykowanym menedżerem obsługi klienta.

Rozwiązanie ClickUp: Przystępne cenowo wycena Plany cenowe Skrótów są nie tylko bardzo ograniczone, ale cena również skacze trochę zbyt gwałtownie w planie Standard. W szybko rozwijającym się zespole inżynierów o wysokiej funkcji może to stanowić problem.

Jeśli jesteś firmą zwracającą uwagę na cenę i jakość, możesz rozważyć inne lepsze oprogramowanie na rynku, takie jak ClickUp.

Oferuje on nieograniczoną liczbę użytkowników, zadań i całodobową obsługę klienta w wersji darmowej

Ponadto płatne plany zawierają mnóstwo dodatkowych funkcji, które mogą zaspokoić potrzeby organizacji dowolnej wielkości - od startupu po korporację.

a co najlepsze?

W porównaniu do oprogramowania Skrót, ClickUp pobiera mniej niż połowę opłaty za użytkownika na każdym poziomie!

Oto plany cenowe ClickUp:

Free Plan: nielimitowane zadania i nielimitowani użytkownicy z obsługą klienta 24/7, na zawsze

nielimitowane zadania i nielimitowani użytkownicy z obsługą klienta 24/7, na zawsze Unlimited ($5 za użytkownika na miesiąc) : oferuje funkcje Free Planu + nieograniczoną przestrzeń dyskową, integracje z wieloma narzędziami, pulpity

: oferuje funkcje Free Planu + nieograniczoną przestrzeń dyskową, integracje z wieloma narzędziami, pulpity Business Plan ($9 za użytkownika na miesiąc): oferuje funkcje Unlimited Plan + 2-factor-authentication + Goal Folders + Extra Guests i więcej

Wnioski

Dobre oprogramowanie do zarządzania projektami oferuje przestrzeń do współpracy dla wszystkich użytkowników teams wydajności przy jednoczesnej poprawie wydajności całej firmy.

Podczas gdy Skrót ma niektóre dobre funkcje, ma wiele wad.

A kiedy jesteś szybko rozwijającym się zespołem, takim jak Pied Piper, nie możesz sobie pozwolić na wiele wad.

To, czego potrzebujesz, to potężne narzędzie do zarządzania projektami, takie jak ClickUp .

To świetne oprogramowanie ma odpowiednie ustawienie funkcji dla wszystkich rodzajów nowoczesnych zespołów programistycznych i sprawia, że zdalna współpraca zespołu to bułka z masłem.

A więc zarejestruj się w ClickUp już dziś i świętuj powodzenie projektu z całym zespołem - tak jak Pied Pipers z Doliny Krzemowej!