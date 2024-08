10 najlepszych aplikacji do śledzenia czasu budowy dla wykonawców w 2024 roku

Masz dość papierowych kart czasu pracy? Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci znaleźć oprogramowanie do śledzenia czasu pracy w budownictwie, które ułatwi Ci życie.

Nie powinieneś martwić się, że niedokładne rozliczanie godzin i kalkulacja kosztów pracy obniżą Twoją rentowność. Pozwól technologii zająć się drobiazgami, abyś mógł skupić się na nieskazitelnych placach budowy. ✨

W tym artykule przedstawiono 10 najlepszych narzędzi do śledzenia czasu pracy w budownictwie w 2024 r. i na co należy zwrócić uwagę, aby znaleźć odpowiednią opcję dla swojej działalności.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do śledzenia czasu pracy w budownictwie?

Znalezienie oprogramowania do śledzenia czasu pracy w budownictwie, które pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze, zależy przede wszystkim od funkcji. Najlepsze oprogramowanie do śledzenia czasu pracy dla firm budowlanych często zawiera takie funkcje jak:

Przystępne plany: Oprogramowanie do śledzenia czasu dla małych firm nie powinno rozbić banku, a ty zasługujesz na coś, na co możesz sobie pozwolić

Oprogramowanie do śledzenia czasu dla małych firm nie powinno rozbić banku, a ty zasługujesz na coś, na co możesz sobie pozwolić Urządzenie mobilne Kompatybilność: Aplikacje mobilne na Androida i iOS są koniecznością, abyś Ty i Twoi kontrahenci mogli korzystać z aplikacji do kart czasu pracy na miejscu

Aplikacje mobilne na Androida i iOS są koniecznością, abyś Ty i Twoi kontrahenci mogli korzystać z aplikacji do kart czasu pracy na miejscu Komunikacja: Komunikacja w czasie rzeczywistym z wykonawcami i pracownikami pomaga utrzymać wszystkich na tej samej stronie (nawet gdy są na różnych placach budowy)

Komunikacja w czasie rzeczywistym z wykonawcami i pracownikami pomaga utrzymać wszystkich na tej samej stronie (nawet gdy są na różnych placach budowy) Integracje: Dobre integracje mogą automatycznie zsynchronizować twoją aplikacjęaplikacja zegara z innymi aplikacjamioprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi* Szablony: Planowanie pracowników jest łatwiejsze dzięki przetwarzaniu listy płac iszablony zarządzania czasem* Powiadomienia i przypomnienia: Pracownicy budowlani są bardzo zajęci, ale powiadomienia podpowiedzą im, jak dokładnie zaplanować czas pracymonitorowanie projektu

Automatycznie aktualizuj i dostosowuj zakresy czasowe w przychodzących zgłoszeniach lub biletach za pomocą Rolling Time Period w ClickUp Dashboards

10 najlepszych programów do śledzenia czasu w budownictwie w 2024 roku

Zawęziliśmy listę do najlepszych oprogramowanie do planowania budowy dzięki czemu nie musisz przeglądać dziesiątek opcji.

Gotowy do znalezienia właściwego oprogramowanie do śledzenia czasu pracy dla Ciebie i Twojego teamu?

1. ClickUp - Najlepszy do zarządzania projektami budowlanymi

Tworzenie kart czasu pracy i śledzenie czasu pracy w ClickUp Zarządzanie projektami budowlanymi w ClickUp funkcje wykraczają poza proste rozwiązanie do śledzenia czasu. Twórz niestandardowe cykle pracy, usprawniaj wydajność procesu i połączyć wszystkich (i wszystko) razem.

Tak, jesteśmy stronniczy, ale ClickUp wygrał Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami G2 w 2024 roku . Dlaczego? Ponieważ jest to znakomity produkt do zarządzania projektami.

ClickUp upraszcza śledzenie projektów z raportowaniem i analizą w czasie rzeczywistym, niezależnie od liczby realizowanych zadań. Zapewnia narzędzia do ustawiania celów, śledzenia danych czasu, obliczania kosztów pracy, planowania godzin pracy, komunikacji z załogami w terenie i nie tylko. 👷

A co najlepsze? Dzięki planowi ClickUp Free Forever otrzymujesz free Gantt chart software budowa szablony kart czasu pracy , śledzenie czasu pracowników, oprogramowanie księgowe i szczegółowe raporty.

ClickUp najlepsze funkcje

OdsyłaczŚledzenie czasu projektu ClickUp umożliwia Tobie i Twoim pracownikom rejestrowanie czasu pracy z urządzenia mobilnego, przeglądarki internetowej lub pulpitu; jest kompatybilny z systemami Android, iOS, Windows, macOS, Linux, Chrome, Firefox i Edge

Widok wykresu Gantta w ClickUp ułatwia wizualizację i zarządzanie projektami, pozwalając na zarządzanie priorytetami, śledzenie zależności i współpracę z teamami

Integracje z ponad 1000 narzędzi pozwalają zachować wszystko na intuicyjnym i konfigurowalnym pulpicie ClickUp

Time tracker ClickUp ułatwia efektywne wdrażanietechniki zarządzania czasem i śledzenie, jak każdy członek zespołu spędził każdą minutę dnia pracy

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy mogą napotkać krzywą uczenia się z funkcjami ClickUp, zgodnie z recenzjami, ale można to rozwiązać za pomocą darmowych samouczków aplikacji

Widok mapy nie oferuje śledzenia GPS w czasie rzeczywistym dla każdego członka zespołu

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 700 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 700 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 800 opinii)

2. Buddy Punch - najlepsza aplikacja zegara budowlanego

przez Buddy Punch Buddy Punch to oprogramowanie do śledzenia czasu dla konsultantów większe firmy mogą przypisać wielu członków zespołu do każdego kierownika projektu. Większe firmy mogą przypisać wielu członków zespołu do każdego kierownika projektu, aby ich załogi były zorganizowane i wydajne.

Jest to oparty na chmurze zegar czasu pracy, który wstępnie wypełnia arkusze kalkulacyjne Excel i raporty płacowe na podstawie godzin pracy pracowników. Pracownicy mogą logować się i wylogowywać za pomocą aplikacji Google, iOS i Android lub bezpośrednio ze swoich przeglądarek.

Najlepsze funkcje Buddy Punch

Funkcja śledzenia czasu GPS pozwala zobaczyć, kto pracuje i gdzie się znajduje; można również ograniczyć miejsce, z którego może wejść i wyjść, aby zapewnić dokładne śledzenie czasu pracy na urządzeniach mobilnych

Aplikacja integruje się z narzędziami płacowymi, takimi jak QuickBooks, SurePayroll, Excel, ADP i Gusto

Zaawansowane funkcje, takie jak śledzenie czasu wolnego, automatyczne przerwy, kody zadań i zarządzanie dostępnością, ułatwiają poruszanie się po branży budowlanej

Niestandardowe powiadomienia i prośby o zatwierdzenie mogą być tworzone za każdym razem, gdy członek zespołu wbije lub wybije czas za pomocą zegara czasu pracy w budownictwie

Ograniczenia Buddy Punch

Nie ma planu Free, a plan standardowy nie pozwala na planowanie czasu pracy

Niektóre recenzje wzmiankują o problemach z aktualizacją i skanowaniem kart czasu pracy

Cennik Buddy Punch

Standard: $2,99/miesiąc za użytkownika plus opłata podstawowa w wysokości $19 miesięcznie

$2,99/miesiąc za użytkownika plus opłata podstawowa w wysokości $19 miesięcznie Pro: 3,99$/miesiąc za użytkownika plus 19$ opłaty podstawowej miesięcznie

3,99$/miesiąc za użytkownika plus 19$ opłaty podstawowej miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Buddy Punch oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 200 recenzji)

4.8/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 800 recenzji)

3. Connecteam - najlepsze rozwiązanie zwiększające wydajność

przez Connecteam Connecteam to aplikacja do zarządzania czasem pracy dla wykonawców i firm budowlanych, która pozwala menedżerom zwiększyć wydajność i śledzić godziny pracy. Zapobiega kradzieży czasu i poprawia dokładność rozliczeń dzięki funkcjom śledzenia GPS i automatycznym odprawom pracowników, które usprawniają zarządzanie siłą roboczą w wielu zespołach.

Plan Connecteam "Operations" upraszcza planowanie pracowników, zarządzanie zadaniami i przydzielanie zmian. Uzyskaj dostęp do zaawansowanych funkcji, takich jak formularze mobilne, niestandardowe listy kontrolne i raportowanie zmian, aby zwiększyć wydajność i zaoszczędzić czas dla menedżerów i członków Teams.

Najlepsze funkcje Connecteam

Zegar czasu pracy pracownika automatycznie aktualizuje karty czasu pracy online, aby zapewnić dokładność i aktualizację danych

Przypisywanie zmian jednym kliknięciem i widok z góry na zadania związane ze zmianą w celu uproszczenia zarządzania zespołem

Cyfrowe formularze, listy kontrolne, karty czasu pracy i dzienniki płac są dostępne w interfejsie mobilnym, do którego menedżerowie mają dostęp w miejscu pracy

Pozwól swojemu zespołowi rejestrować się i wylogowywać za pomocą aplikacji mobilnej lub aplikacji w kiosku na miejscu i otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym o każdym zameldowaniu 🤩

Limity Connecteam

Komunikacja iFunkcje HR wymagają oddzielnych płatnych planów oprócz planu operacyjnego, który obejmuje dostęp do budowy oprogramowanie do kart czasu pracy * Zegar czasu pracy z lokalizacją GPS (nieaktualizowany w czasie rzeczywistym) jest ograniczony do płatnych planów operacyjnych; Śledzenie lokalizacji GPS na żywo i geofencing są ograniczone do najdroższego planu operacyjnego

Ceny Connecteam

Mały biznes Plan: Free

Free Operations Basic: $29/miesiąc dla pierwszych 30 użytkowników

$29/miesiąc dla pierwszych 30 użytkowników Operations Advanced: $49/miesiąc dla pierwszych 30 użytkowników

$49/miesiąc dla pierwszych 30 użytkowników Ekspert operacyjny: 99 USD/miesiąc dla pierwszych 30 użytkowników

Connecteam oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 40 recenzji)

4.3/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 250 recenzji)

4. Insightful - Najlepsza do śledzenia analityki siły roboczej

przez Wnikliwy Insightful to aplikacja do analizy siły roboczej służąca do monitorowania wydajności pracowników i zdalnego zarządzania zespołem. Choć nie jest to aplikacja dedykowana zegarowi czasu pracy w budownictwie, posiada kilka wszechstronnych funkcji i lekki interfejs dla zespołów pracujących w ruchu.

Aplikacja umożliwia sprawdzanie danych analitycznych w oparciu o wydajność członków zespołu i upraszcza zachowanie zgodności z przepisami dzięki najwyższej klasy funkcjom bezpieczeństwa i prywatności. Insightful zwiększa wydajność, usprawnia cykl pracy, równoważy obciążenia pracą i automatyzuje śledzenie czasu.

Najlepsze funkcje Insightful

Odgórny widok wszystkich członków zespołu i godzin, które przepracowali w danym dniu, umożliwia menedżerom porównywanie wydajności

Analityka aplikacji i strony internetowej daje menedżerom wgląd w to, do czego pracownicy uzyskują dostęp, gdy są w pracy

Możliwość śledzenia postępów w realizacji każdego kamienia milowego i terminu w celu zapewnienia, że cały projekt przebiega zgodnie z harmonogramem

Automatyczne odprawy minimalizują błędy ludzkie i ryzyko kradzieży czasu

Wnikliwe limity

Brak Free Planu, a niektórzy klienci zgłaszają, że darmowa siedmiodniowa wersja próbna nie była wystarczająca, aby zapoznać się z aplikacją

Niektóre recenzje zawierają wzmianki o niespójnym śledzeniu czasu i utracie danych dotyczących czasu pracowników

Wnikliwy cennik

Monitorowanie pracowników: $6.40/miesiąc za użytkownika

$6.40/miesiąc za użytkownika Śledzenie czasu: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Automatyczna mapa czasu: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Wnikliwe oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 150 recenzji)

4.8/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 90 recenzji)

5. Raken - Najlepszy do zarządzania polem

przez Raken Raken to aplikacja do zarządzania projektami w terenie, która umożliwia gromadzenie dokładnych danych w czasie rzeczywistym i przekształcanie ich w dokumentację cyfrową. Uzyskaj wgląd w dane, aby obniżyć koszty, zwiększyć wydajność pracy ekip pracujących na polu i ułatwić zdalną współpracę.

Ponieważ Raken jest dedykowanym narzędziem do zarządzania czasem pracy w budownictwie, kierownicy projektów mają dostęp do funkcji takich jak tryb offline przeznaczony do użytku na miejscu. Jest to idealne rozwiązanie dla wykonawców i pracowników budowlanych potrzebujących funkcji śledzenia czasu, a nawet okresu rozliczeniowego.

Najlepsze funkcje Raken

Wykonawcy i pracownicy mogą przesyłać filmy wideo, zdjęcia i notatki ze znacznikami czasu do aplikacji internetowej biura w celu uzyskania dokładnej dokumentacji

Tryb offline i automatyczna synchronizacja pozwalają członkom Teams używać Raken do śledzenia czasu, gdy są poza obszarami usług

Codzienne raportowanie i śledzenie wydajności umożliwiająmenedżerom zespołów rozwiązywanie problemów związanych z wydajnością, zanim staną się one problemami

Konfigurowalne listy kontrolne i funkcje zestawu narzędzi pomagają utrzymać menedżerów i członków zespołu na tej samej stronie

Ograniczenia Raken

Niektóre recenzje wzmiankują o trudnościach w tworzeniu codziennych raportów i poruszaniu się po interfejsie aplikacjiśledzenie projektów* Brak widoczności informacji o cenach na stronie internetowej Raken lub popularnych witrynach z recenzjami, takich jak G2 i Capterra

Cennik Raken

Klienci muszą zakończyć kwestionariusz i poprosić o wycenę na podstawie informacji o ich biznesie

Oceny i recenzje Raken

G2: 4.6/5 (60+ recenzji)

4.6/5 (60+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (150+ opinii)

6. ExakTime - Najlepszy do raportowania wydajności

przez ExakTime ExakTime to oparte na chmurze oprogramowanie do śledzenia czasu pracy dla kierowników projektów budowlanych i ekip pracujących w terenie. Twórz szczegółowe raporty wydajności pracowników przy użyciu danych z cyfrowego zegara czasu pracy i wypełniaj karty czasu pracy online, dzięki czemu możesz bardziej skupić się na swojej działalności.

Członkowie Twojego zespołu mogą korzystać z ExakTime do rejestrowania czasu pracy za pomocą jednego kliknięcia. Po zalogowaniu, kierownicy projektów mogą korzystać ze śledzenia czasu, aby zobaczyć aktualizacje GPS w czasie rzeczywistym. 🗺️

Firmy budowlane będą zadowolone z możliwości śledzenia zadań na miejscu, co ułatwi pracę operatorom na polach lub pracownikom budowlanym.

ExakTime najlepsze funkcje

Wygodny i bezprzewodowy JobClock zaprojektowany, aby wytrzymać warunki pogodowe i trudne warunki na polu, umożliwiając śledzenie czasu bez użycia telefonu

Przechwytywanie ID zapewnia bezpieczeństwo dzięki szybkiej i łatwej weryfikacji tożsamości

Funkcja śledzenia GPS wyświetla informacje o lokalizacji na kartach czasu pracy, aby poprawić dokładność i zarządzanie kosztami

Integracja i synchronizacja z popularnymi aplikacjami płacowymi, takimi jak QuickBooks i Sage

Limity ExakTime

Niektóre opinie klientów wskazują na konieczność ręcznego rozszerzenia każdej karty czasu pracy

Brak wersji Free, a ceny planów mogą być zbyt drogie dla małych firm

Ceny ExakTime

Advanced: 9$/miesiąc za pracownika plus 50$ opłaty podstawowej miesięcznie

9$/miesiąc za pracownika plus 50$ opłaty podstawowej miesięcznie Premium: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Elite: Kontakt w sprawie wyceny

ExakTime oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 70 recenzji)

4.2/5 (ponad 70 recenzji) Capterra: 4/5 (ponad 150 recenzji)

7. Clockify - najlepsze rozwiązanie do zarządzania wydajnością pracowników

przez Clockify Clockify to aplikacja do śledzenia czasu przeznaczona dla wielu projektów i teamów. Śledzenie czasu, pinezki dla pracowników i szablony projektów są dostępne w planie Free, przeznaczonym dla nieograniczonej liczby użytkowników i firm każdej wielkości. 🤑

Użyj Clockify do gromadzenia danych, badania wydajności pracowników i generowania niestandardowych raportów. Płatni użytkownicy mogą również ustawić stawki godzinowe, przydzielać zadania na podstawie dostępności, śledzić koszty pracy i analizować swój budżet.

Oprogramowanie do rozliczania czasu pracy w budownictwie to świetna opcja dla wszystkich rodzajów firm pracujących w terenie lub na miejscu.

Najlepsze funkcje Clockify

Wygodny kiosk pozwala pracownikom logować się i wymeldowywać na udostępnianym urządzeniu przy użyciu kodów PIN do identyfikacji

Karty czasu pracy pozwalają kierownikom projektów i wykonawcom na widok i edycję cotygodniowych działań z meldunkami w różnych miejscach pracy lub lokalizacjach

Kalendarz pozwala pracownikom zobaczyć, kiedy pracują, gdzie powinni być i zaktualizować wszelkie dni wolne lub urlopy

Automatyczny tracker rejestruje czas spędzony przez pracowników na korzystaniu z aplikacji i stron internetowych, pomagając w śledzeniu godzin podlegających i niepodlegających rozliczeniu (np. rozliczenia z klientem)

Limity Clockify

W niektórych recenzjach wspomniano o trudnościach z edycją kart czasu pracy w przypadku błędu użytkownika

System śledzenia czasu GPS jest niedostępny w planach Basic i Standard

Ceny Clockify

**Free

Podstawowy: $3.99/miesiąc na użytkownika

$3.99/miesiąc na użytkownika Standardowy: $6.99/miesiąc na użytkownika

$6.99/miesiąc na użytkownika Pro: $9.99/miesiąc na użytkownika

$9.99/miesiąc na użytkownika Enterprise: $11.99/miesiąc na użytkownika

Clockify oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 150 recenzji)

4,5/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 4,600 recenzji)

8. Hubstaff - Najlepszy do monitorowania pracowników

przez Hubstaff Hubstaff to narzędzie do śledzenia czasu pracy i monitorowania pracowników i freelancerów. Posiada funkcje takie jak monitorowanie lokalizacji i automatyczna lista płac, które dobrze sprawdzają się w przypadku teamów pracujących w terenie.

Umożliwia śledzenie czasu pracy, zarządzanie fakturami i sprawdzanie, kto co robi w czasie rzeczywistym, aby mieć pewność, że projekty zostaną zakończone na czas, za każdym razem. Hubstaff umożliwia również automatyzację listy płac, fakturowania i planowania, dzięki czemu można spędzać mniej czasu na drobiazgach, a więcej na miejscu pracy.

Najlepsze funkcje Hubstaff

Integruje się z ponad 30 aplikacjami, w tym PayPal, Slack, Asana i Jira

Funkcje geofencingu pozwalają członkom zespołu rozpoczynać i kończyć śledzenie czasu na podstawie lokalizacji

Automatyczne płatności mogą być wysyłane do wykonawców i pracowników w oparciu o niestandardowe godziny pracy i oceny wynagrodzenia

Funkcja kalendarza umożliwia ustawienie powtarzających się i jednorazowych zmian dla różnych projektów, śledzenie wniosków o urlop i niestandardowe zasady firmy

Limity Hubstaff

Niektóre recenzje wskazują na niedokładne śledzenie wydajności

Brak Free Planu i minimum dwóch użytkowników dla płatnych planów

Ceny Hubstaff

Starter: 4,99 USD/miesiąc za użytkownika

4,99 USD/miesiąc za użytkownika Grow: $9/miesiąc za użytkownika

$9/miesiąc za użytkownika Teams: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Hubstaff oceny i recenzje

G2: 4,3/5 (ponad 400 recenzji)

4,3/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 1 400 opinii)

9. Jibble - najlepsze rozwiązanie do śledzenia obecności

przez Jibble Jibble to oprogramowanie do śledzenia czasu pracy, zaprojektowane do rejestrowania, kiedy pracownicy są na miejscu lub w pracy w celu dokładnej listy płac i obecności. Free Plan umożliwia dostęp do wielu zaawansowanych funkcji programu, a lekki interfejs jest łatwy w nawigacji.

Można generować zautomatyzowane karty czasu pracy , przeglądać raporty dla całej firmy i logować się za pomocą rozpoznawania biometrycznego. Ponieważ Jibble został zaprojektowany z myślą o pracownikach budowlanych i pracujących w terenie, ma kilka funkcji, które ułatwiają życie.

Najlepsze funkcje Jibble

Łatwy w nawigacji interfejs pozwala pracownikom na szybkie rejestrowanie się i wylogowywanie bez konieczności uczenia się

Śledzenie GPS pracowników i funkcje rozpoznawania twarzy są dostępne w planach Free Plan z nieograniczoną liczbą użytkowników, co jest idealnym rozwiązaniem dla małych firm

Integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak MS Teams i Slack, pozwala na szybką i łatwą obsługękomunikację w zespole* Karta czasu pracy pozwala monitorować i analizować wydajność pracowników na miejscu za pomocą urządzenia mobilnego, tabletu lub pulpitu

Limity Jibble

Niektóre opinie użytkowników zawierają wzmianki o tym, że pracownicy nie są w stanie regularnie logować się i wylogowywać z powodu błędów i awarii oprogramowania

Według niektórych opinii, pracownicy mogą mieć trudności z dodawaniem projektów i działań projektowych z powodu braku rozwijanej listy menu

Ceny Jibble

**Free

Premium: $2.49/miesiąc na użytkownika

$2.49/miesiąc na użytkownika Ultimate: $7.99/miesiąc za użytkownika

$7.99/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Jibble oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 40 recenzji)

4.6/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 600 recenzji)

10. ClockShark - najlepszy do śledzenia pracowników przez GPS

przez ClockShark ClockShark to oparte na chmurze oprogramowanie do śledzenia czasu pracy w budownictwie, które upraszcza dokładną listę płac i kalkulację kosztów pracy. Śledzenie czasu, sprawdzanie, kto pracuje, zarządzanie oddzielnymi zadaniami i planowanie zmian za pomocą jednego kliknięcia, aby wszyscy byli na tej samej stronie.

ClockShark posiada funkcje śledzenia czasu GPS z narzędziami, które umożliwiają wygodne planowanie, dzięki czemu można skupić się na zrobieniu każdej pracy dobrze. Aplikacja została stworzona z myślą o pracownikach budowlanych i pracujących w terenie, więc każda funkcja została zaprojektowana z myślą o ich branży. 🏗️

Najlepsze funkcje ClockShark

Członkowie Teams mogą przesyłać godziny z miejsca pracy, aby uzyskać dokładne koszty pracy i karty czasu pracy

Możliwość ustawienia smartfona lub tabletu w miejscu pracy, aby służył jako kiosk z zegarem czasu pracy bez potrzeby korzystania z dodatkowego sprzętu lub wielu urządzeń

Aplikacja przypomni pracownikom o wejściu i wyjściu z pracy, korzystając z geofence wokół miejsc pracy

Integracja z QuickBooks, Sage i innymi narzędziami księgowymi ułatwia korzystanie z kart czasu pracy w celu dokładnego przetwarzania listy płac

Limity ClockShark

Opinie użytkowników wzmiankują o trudnościach z dostosowaniem stawki wynagrodzenia między zadaniami w ramach jednego projektu

Funkcja GPS może zostać wyłączona przez użytkownika, co według opinii może utrudnić menedżerom dokładne śledzenie swoich pracowników

Ceny ClockShark

Standard: 20 USD/miesięczna opłata podstawowa plus 8 USD/miesięcznie za użytkownika

20 USD/miesięczna opłata podstawowa plus 8 USD/miesięcznie za użytkownika Pro: 40 USD/miesięczna opłata podstawowa plus 10 USD/miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje ClockShark

G2: 4.7/5 (250+ recenzji)

4.7/5 (250+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 1,800 recenzji)

Usprawnij proces śledzenia czasu budowy

Oprogramowanie do śledzenia czasu pracy w budownictwie jest niezbędne dla każdego biznesu, który zarządza pracownikami w terenie i wykonawcami. Aplikacje te oferują najnowocześniejsze funkcje, takie jak śledzenie czasu pracy w czasie rzeczywistym, monitorowanie lokalizacji GPS oraz proste sposoby rejestrowania czasu pracy. Pomogą one usprawnić przepływ pracy, dokładnie śledzić rozliczane godziny i utrzymać projekty na czas i w ramach budżetu. 🙌

Gotowy na zarządzanie czasem oparte na technologii i lepszą komunikację z członkami zespołu? Zarejestruj się w ClickUp już dziś - to nic nie kosztuje!