10 najlepszych aplikacji do śledzenia czasu pracy w 2024 roku

Oczywiście, możliwość zarządzania swoim czasem i rezultatami byłaby świetna.

Ale wiesz, co byłoby jeszcze lepsze? Posiadanie aplikacji, która zarządza tym od początku do końca!

I nie, nie mówimy tu o żadnych wymyślonych narzędziach, które magicznie pojawiłyby się w 2065 roku.

Odnosimy się do aplikacji zegarowych—10 z nich omówimy w tym kompleksowym przewodniku.

Czy jesteś gotowy, aby zarządzać czasem jak ekspert?

Na co zwrócić uwagę w aplikacjach do zarządzania czasem

Aplikacje zegara czasu działają jako narzędzie do śledzenia czasu i zapewniają cyfrowe rozwiązanie dla potrzeb związanych z zarządzaniem czasem w firmie. Istnieje wiele aplikacji zegara czasu do wyboru.

Zanim jednak zapoznasz się z różnymi aplikacjami, przyjrzyjmy się parametrom śledzenia czasu, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze aplikacji zegara czasu, która będzie dla Ciebie odpowiednia:

Dlaczego: Zdefiniowanie tego, co chcesz osiągnąć dzięki aplikacji zegara czasu, ma kluczowe znaczenie. Czy chcesz zmniejszyć wysiłek związany z rejestrowaniem i obliczaniem godzin, dowiedzieć się, ile czasu pracownicy spędzają na zadaniach, czy zdigitalizować procesy HR? Określ wzorzec czasu pracy swojego zespołu, aby wykorzystać aplikacje zegara czasu pracy Zapytaj: Czy aplikacja zegara czasu pracy rejestruje wszystkie godziny pracy pracownika? Dualność: Aplikacja zegara czasu pracy musi śledzić zarówno obecność, jak i czas - a nie sposób ręcznego korzystania z arkuszy kalkulacyjnych lub kart czasu pracy online Korzyści: Aplikacja zegara czasu pracy powinna ostatecznie chronić:

czas , który w przeciwnym razie zostałby poświęcony na prowadzenie dokumentacji

, który w przeciwnym razie zostałby poświęcony na prowadzenie dokumentacji wydatki w zakresie kosztów bieżących **Hostowany czy online? Przeanalizuj, czy potrzebujesz hostowanej czy internetowej aplikacji do rejestracji czasu pracy. Ta druga opcja jest mądrzejszym wyborem, ponieważ nie trzeba przeprowadzać aktualizacji ani wydawać tysięcy dolarów na koszty konfiguracji

10 najlepszych aplikacji do rejestracji czasu pracy w 2024 roku

Przy tak wielu opcjach trudno jest wybrać najlepszą aplikację do zegara; tutaj wkraczają nasze badania.

Zapoznaj się z naszą listą 10 najlepszych aplikacji zegarowych, których możesz używać do śledzenia godzin pracy i płynnego zarządzania harmonogramami.

1.

ClickUp

Łatwe przeglądanie i śledzenie szacunkowych czasów w zadaniach ClickUp w celu lepszego zarządzania zasobami

Wśród wielu funkcji oferowanych przez ClickUp, jest to przede wszystkim narzędzie zwiększające produktywność.

ClickUp posiada potężny

funkcję śledzenia czasu projektu

aby pomóc Ci śledzić swój czas z dowolnego urządzenia. A jeśli korzystasz z przeglądarki Chrome, platforma oferuje przydatną wtyczkę -

Rozszerzenie ClickUp dla Chrome

-do śledzenia czasu.

Rozszerzenie ClickUp Chrome łączy pięć najbardziej niepowiązanych ze sobą funkcji zarządzania projektami w jedną niesamowitą aplikację. Twórz zadania, śledź czas, przechowuj zrzuty ekranu, dodawaj zakładki do stron internetowych, zapisuj notatki i załączaj wiadomości e-mail - wszystko to z poziomu rozszerzenia ClickUp Chrome Extension

Niezależnie od tego, czy chcesz wystawiać rachunki klientom na czas, dodawać szczegółowe notatki do śledzenia czasu, czy też tworzyć etykiety do monitorowania długości projektu, funkcja śledzenia czasu projektu ClickUp zapewnia wszystkie korzyści.

Skorzystaj z ClickUp

szablon harmonogramu zarządzania czasem

aby intuicyjnie zoptymalizować swój harmonogram i zmaksymalizować produktywność.

Posiadanie dobrze zaprojektowanego harmonogramu jest niezbędne, aby upewnić się, że projekty są realizowane na czas i w ramach budżetu. W tym miejscu z pomocą przychodzi ClickUp Time Management Schedule Template!

Szybkie spojrzenie na zalety narzędzi do śledzenia czasu ClickUp:

Jest bardzo łatwy w użyciu dla początkujących użytkowników, dzięki swojej funkcjonalności szablonom timesheet

Zapewnia solidne funkcje raportowania i płynnie integruje się z Twoim stosem technologicznym

Oferuje doskonały widok obciążenia pracą, umożliwiający przegląd wewnętrznych procesów z lotu ptaka zarządzanie zasobami

Powtarzam, ClickUp jest doskonałym narzędziem do zarządzania projektami, a jego wbudowane

zarządzanie czasem

są równie sprawne i płynnie ze sobą współpracują.

Najlepsze cechy ClickUp:

Śledzenie czasu z tabletów i mobilnych aplikacji zegara czasu poprzez naciśnięcie przycisku "Zainstaluj"

Zobacz pojemność zespołu w ujęciu tygodniowym lub miesięcznym przy użyciu widoku obciążenia pracą

Śledzenie rozliczanych godzin i eksperymentowanie z innymi rodzajami automatyzacji zarządzanie przepływem pracy opcje

Wykorzystaj możliwości raportowania, aby uzyskać wgląd w to, jak pracownicy spędzają czas (i jak to poprawić)

Etykietowanie, kategoryzowanie i tworzenie notatek do wpisów czasu pracy

ClickUp ograniczenia:

Obecnie widoki w tej mobilnej aplikacji zegara czasu są nieco ograniczone - ale w ciągu najbliższych kilku miesięcy będzie ich więcej

Ponieważ jest to narzędzie zwiększające produktywność, może wystąpić niewielka krzywa uczenia się, szczególnie jeśli chcesz tylko prostego narzędzia do śledzenia czasu

cennik ClickUp:

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Biznes : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Przedsiębiorstwo : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka przestrzeni roboczej/miesiąc

Oceny i recenzje ClickUp:

G2: 4,7/5 (ponad 9 100 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 100 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 3 900 recenzji)

2. Clockify

przez Clockify Clockify to aplikacja do śledzenia czasu i ewidencji czasu pracy z ciekawymi funkcjami szablony dzienników czasu -używaj go do śledzenia godzin pracy dla wielu projektów dla dowolnej liczby użytkowników.

Pomimo tego, że Clockify jest darmową aplikacją do rejestracji czasu pracy, jest ona używana przez znane marki, takie jak Disney, Sony, Patagonia, Google, SAP, CISCO i inne.

Podobnie jak inne aplikacje z tej listy, Clockify umożliwia również śledzenie obecności, produktywności i rozliczanych godzin.

Najlepsze cechy Clockify:

Timer: Śledzenie godzin pracy w czasie rzeczywistym

Śledzenie godzin pracy w czasie rzeczywistym Arkusz czasu: Rejestrowanie cotygodniowej aktywności w różnych projektach i zadaniach

Rejestrowanie cotygodniowej aktywności w różnych projektach i zadaniach Kalendarz : Połącz się z Kalendarzem Google lub Outlookiem i przeglądaj dni w 5, 15, 30 lub 60-minutowych blokach czasowych

: Połącz się z Kalendarzem Google lub Outlookiem i przeglądaj dni w 5, 15, 30 lub 60-minutowych blokach czasowych Automatyczne śledzenie: Śledź, jak spędzasz czas na stronach internetowych i aplikacjach oraz przeglądaj pełne zestawienie tego, czego używasz i kiedy

Śledź, jak spędzasz czas na stronach internetowych i aplikacjach oraz przeglądaj pełne zestawienie tego, czego używasz i kiedy Kiosk: Zegar z udostępnionego urządzenia z kodem PIN

OgraniczeniaClockify:

Darmowa wersja Clockify jest podstawowa i zawiera wiele ograniczeń dotyczących kluczowych funkcji; zaawansowane możliwości są dostępne tylko w wersji subskrypcyjnej

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że program jest powolny i może czasami nie odpowiadać

Anulowanie jest dostępne tylko online, a użytkownik musi wysłać wiadomość e-mail - według niektórych użytkowników jest to żmudny i bolesny sposób zarządzania zadaniami

Ceny Clockify:

Podstawowy (Administracja) : $3.99 za użytkownika/miesiąc rozliczane rocznie

: $3.99 za użytkownika/miesiąc rozliczane rocznie Standard (Timesheet and Billing) : 5,49 USD za użytkownika/miesiąc rozliczane rocznie

: 5,49 USD za użytkownika/miesiąc rozliczane rocznie Pro (Zysk i Produktywność) : 7,99 USD za użytkownika/miesiąc rozliczane rocznie

: 7,99 USD za użytkownika/miesiąc rozliczane rocznie Enterprise (kontrola i bezpieczeństwo): $11.99 za użytkownika/miesiąc rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Clockify:

G2: 4.5/5 (ponad 150 recenzji)

4.5/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 4600 recenzji)

3. Timesheet

przez Timesheet.io Timesheet jest przeznaczony dla użytkowników, którzy są zawsze w ruchu - niezależnie od tego, czy utkniesz w korku, czy musisz często podróżować, Timesheet umożliwia śledzenie godzin pracy bez konieczności otwierania aplikacji.

Kolejną zaletą, która może Cię zainteresować, jest to, że nie potrzebujesz osobnej aplikacji do wprowadzania czasu. Ponadto użytkownicy nie potrzebują dodatkowego szkolenia, aby rozpocząć pracę.

Raporty Timesheet są również łatwiejsze do pobrania i wysłania do działu HR. Timesheet to dobra aplikacja zegara czasu pracy na rynku dla śledzenia WOM pracowników i godzin tygodniowych.

Najlepsze cechy arkusza czasu pracy:

Technologia WLAN i geofencing : Technologia WLAN i geofencing tej aplikacji zegara czasu umożliwia łatwe śledzenie godzin pracy. Ustaw typ automatyzacji i pozwól aplikacji przejąć kontrolę

: Technologia WLAN i geofencing tej aplikacji zegara czasu umożliwia łatwe śledzenie godzin pracy. Ustaw typ automatyzacji i pozwól aplikacji przejąć kontrolę Timesheet będzie automatycznie śledzić godziny pracy, gdy wejdziesz do określonej lokalizacji lub użyjesz wcześniej przypisanego punktu dostępu i zatrzymasz się

Ograniczenia Timesheet:

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że aplikacja nie radzi sobie ze śledzeniem czasu pracy w czasie rzeczywistym, szczególnie w przypadku pracowników, którzy chcą się zalogować

Jeśli potrzeby klienta w zakresie śledzenia czasu pracy są rozległe i zaawansowane, ta aplikacja może nie spełnić oczekiwań

Cennik ewidencji czasu pracy:

Podstawowy: Darmowy na zawsze

Darmowy na zawsze Plus : $5/miesiąc

: $5/miesiąc Pro: $10/miesiąc/użytkownik

Oceny i recenzje arkuszy czasu:

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

4. Sling

przez Proca Wszyscy używaliśmy aplikacje to-do do zaznaczania rzeczy z naszej listy kontrolnej. Ale co z zadaniami śledzenia czasu?

Sling to dobra aplikacja, jeśli chodzi o zegar czasu pracy dla pracowników. Umożliwia monitorowanie godzin pracy i natychmiastową synchronizację kart czasu pracy pracowników, prowadząc do płynnego procesu płacowego.

Ta aplikacja zegara czasu pracy pozwala również szczegółowo sprawdzić, co powoduje niedokładne godziny pracy pracowników (jeśli takie istnieją). Śledź okresy czasu, takie jak nadgodziny i święta, a także sprawdzaj geolokalizację lub zmiany swoich pracowników.

Najlepsze cechy aplikacji Sling:

Śledzenie czasu pracy staje się łatwiejsze, ponieważ można przekształcić smartfon w aplikację zegara czasu pracy

Oferuje opcjonalny kiosk do śledzenia czasu pracy pracowników

Automatycznie synchronizuje karty czasu pracy pracowników z listą płac, zapewniając jednocześnie opcję eksportu

Wąskie ograniczenia:

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że aplikacja zawiesza się i ciągle ładuje; muszą ponownie uruchomić aplikację, aby kontynuować pracę - co może być uciążliwe

Inni użytkownicy zgłaszają również otrzymywanie wielu powiadomień i alertów dotyczących czatów, w których nie są bezpośrednio zaangażowani

Ceny Sling:

Darmowy (nieograniczona liczba pracowników, menedżerów i lokalizacji)

(nieograniczona liczba pracowników, menedżerów i lokalizacji) Premium : 1,70 USD za użytkownika miesięcznie

: 1,70 USD za użytkownika miesięcznie Biznes: 3,40 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Sling:

G2: 4.4/5 (ponad 80 recenzji)

4.4/5 (ponad 80 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 140 recenzji)

Replicon

przez Replicon Replicon to ujednolicone oprogramowanie do śledzenia czasu pracy dla projektów, wynagrodzeń, rozliczeń i zgodności.

Dzięki dokładnej ewidencji czasu pracy, aplikacja zwiększa produktywność o 10-15% i poprawia rentowność projektów o 10%.

Najlepsze cechy Replicon:

ZeroTime: Niedawno uruchomiona funkcja śledzenia czasu pracy oparta na sztucznej inteligencji, która automatycznie przechwytuje dane dotyczące pracy i czasu pracowników we wszystkich ponad 100 aplikacjach cyfrowych, z których korzystają, takich jak Asana, Slack, Jira, Zoom i inne

Niedawno uruchomiona funkcja śledzenia czasu pracy oparta na sztucznej inteligencji, która automatycznie przechwytuje dane dotyczące pracy i czasu pracowników we wszystkich ponad 100 aplikacjach cyfrowych, z których korzystają, takich jak Asana, Slack, Jira, Zoom i inne Oparty na sztucznej inteligencji chatbot pomaga prowadzić śledzenie czasu pracy w formie konwersacji i uzyskiwać dostęp do aktualizowanych w czasie rzeczywistym informacji o przesłanych arkuszach czasu pracy

pomaga prowadzić śledzenie czasu pracy w formie konwersacji i uzyskiwać dostęp do aktualizowanych w czasie rzeczywistym informacji o przesłanych arkuszach czasu pracy Śledzenie w czasie rzeczywistym oferuje wgląd w lokalizację pracowników, aby kontrolować zespoły zdalne (i terenowe) z domu

Ograniczenia Replicon:

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że raportowanie w aplikacji może być lepsze

Brak licznika czasu w ewidencji czasu pracy jest ograniczeniem dla wielu użytkowników

Ceny Replicon:

Project Time Tracking Suite: Zaczyna się od $12/mo

Zaczyna się od $12/mo Pakiet produktów do śledzenia czasu i obecności : Od 6 USD/miesiąc

: Od 6 USD/miesiąc Professional Services Automation Suite: Od 29 USD/mies

Oceny i recenzje Replicon:

G2: 4.3/5 (ponad 700 recenzji)

4.3/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 500 recenzji)

6. Harvest

przez ŻniwaNarzędzia do śledzenia czasu pracy agencji są często chwalone za poprawę produktywności (i słusznie).

Jednym z takich narzędzi jest Harvest, które wysyła subtelne przypomnienia o codziennej pracy.

Aplikacja jest intuicyjna i prosta w użyciu, dzięki czemu zespół będzie z niej korzystał do śledzenia projektów i godzin pracy.

Najlepsze cechy Harvest:

Aplikacje dla różnych komputerów stacjonarnych (Mac i PC), telefonów komórkowych (iOS i Android) oraz przeglądarek internetowych

dla różnych komputerów stacjonarnych (Mac i PC), telefonów komórkowych (iOS i Android) oraz przeglądarek internetowych 50+ integracji z popularnymi aplikacjami i narzędziami

ograniczenia Harvest:

Dla niektórych użytkowników raportowanie nie jest wystarczająco solidne

Znajdowanie projektów w aplikacji jest jednym z największych bolączek Harvest według aktywnych użytkowników

Ceny Harvest:

Harvest : $0 za darmo na zawsze

: $0 za darmo na zawsze Harvest Pro: $10.80/użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Harvest:

G2: 4.3/5 (790+ recenzji)

4.3/5 (790+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (570+ opinii)

7. Inch

przez Cal Największą obawą pracodawców jest upewnienie się, że pracownicy znajdują się we właściwej lokalizacji podczas rejestracji czasu pracy. Aplikacja zegara czasu pracy Inch precyzyjnie rozwiązuje ten problem.

Niezależnie od tego, czy chcesz eksportować karty czasu pracy w celu łatwego przetwarzania listy płac lub fakturowania klienta, czy też śledzić godziny pracy pracowników za pomocą dowolnej aplikacji lub urządzenia, Inch rozwiązuje wszystkie Twoje obawy i przypadki użycia końcowego.

Najlepsze cechy Inch:

Funkcja Geofencing zapewnia, że pracownicy dokładnie wprowadzają i wyprowadzają się z pracy

zapewnia, że pracownicy dokładnie wprowadzają i wyprowadzają się z pracy Możliwość śledzenia zarządzanie zadaniami i parametrów związanych z czasem, takich jak przepracowany czas pracownika, współrzędne lokalizacji, czas na zadanie itp

i parametrów związanych z czasem, takich jak przepracowany czas pracownika, współrzędne lokalizacji, czas na zadanie itp interaktywne raporty dotyczące śledzenia czasu pracy

dotyczące śledzenia czasu pracy Aplikacja Inch może wyzwolić ostrzeżenie, jeśli pracownik spróbuje zalogować się przed dotarciem do miejsca docelowego lub jeśli pracownik pozostawi swoje urządzenie w miejscu pracy bez wylogowania się

Ograniczenia aplikacji Inch:

Inch to przede wszystkim aplikacja do zarządzania zadaniami, która oferuje funkcje śledzenia czasu - funkcje śledzenia nie są tak zaawansowane, jak inne dedykowane aplikacje do zegara czasu pracy

Ceny Inch:

Bezpłatna

Całkowite oceny i recenzje:

Niedostępne

8. Justworks Time Tracking (wcześniej Justworks Hours)

przez Justworks Time Tracking Po dodaniu Justworks Time Tracking do Justworks PEO lub Payroll, rezultatem jest lepsze zarządzanie czasem w całym zespole.

Aplikacja ta oferuje funkcje oszczędzające czas, takie jak synchronizacja listy płac, zasady dotyczące nadgodzin i przerw, funkcje geofencing, przypomnienia i alerty itp.

Najlepsze cechy aplikacji Justworks Time Tracking:

Weryfikacja lokalizacji rozpoczęcia i zakończenia pracy za pomocą funkcji geofencing

Pracownicy stacjonarni i zdalni mogą śledzić czas za pomocą aplikacji mobilnych, Slack itp.

Przydatne funkcje śledzenia czasu pracy, takie jak obserwacja nadgodzin, automatyczne przypomnienia o posiłkach i przerwach na odpoczynek itp

Ograniczenia Justworks Time Tracking:

Aplikacja jest niezwykle droga dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i mniejszych firm

Ceny Justworks Time Tracking:

Podstawowy: $59 /miesiąc/pracownik ($49/miesiąc dla 50. pracownika i więcej)

/miesiąc/pracownik ($49/miesiąc dla 50. pracownika i więcej) Plus: $99/miesiąc/pracownik ($89/miesiąc dla 50. pracownika)

Oceny i recenzje Justworks Time Tracking:

Niedostępne

9. ClockInEasy

przez ClockInEasy Laser ClockinEasy skupia się na raportowaniu i śledzeniu czasu pracy.

Jako agencja, nie możesz postawić ceny na zarządzanie budżetami projektów ale ClockinEasy sprawia, że zadanie to jest opłacalne i łatwe w dużym stopniu.

Niezależnie od tego, czy chodzi o prognozowanie kosztów pracy, czy śledzenie obecności w miejscu pracy w czasie rzeczywistym, aplikacja ta oferuje oparte na chmurze, dokładne i szczegółowe karty czasu pracy za jednym kliknięciem.

Najlepsze cechy LockInEasy:

Funkcja rozpoznawania twarzy do zarządzania cyfrowymi kartami czasu pracy pracowników bez dopuszczania do kradzieży czasu pracy lub podliczania czasu pracy przez kumpli

do zarządzania cyfrowymi kartami czasu pracy pracowników bez dopuszczania do kradzieży czasu pracy lub podliczania czasu pracy przez kumpli Funkcja kalkulacji kosztów projektu lub zadania pomaga śledzić koszty zadania dzięki szczegółowym zapisom ewidencji czasu pracy pracowników, w tym z dokładnością co do minuty i znacznikami lokalizacji GPS

pomaga śledzić koszty zadania dzięki szczegółowym zapisom ewidencji czasu pracy pracowników, w tym z dokładnością co do minuty i znacznikami lokalizacji GPS Pulpit nawigacyjny na żywo z lokalizacją GPS umożliwia bezpieczne śledzenie czasu pracy pracowników

Ograniczenia LockInEasy:

Aplikacja wymaga niewielkiej nauki obsługi

Czasami aplikacja zawiesza się podczas próby zalogowania i wylogowania

ClockInEasy ceny:

Forever Free: $0 (tylko dla pojedynczych użytkowników)

$0 (tylko dla pojedynczych użytkowników) Profesjonalny: $4.00 za użytkownika miesięcznie

$4.00 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje ClockInEasy:

G2: 3.6/5 (4 recenzje)

3.6/5 (4 recenzje) Capterra: 4.7/5 (ponad 40 recenzji)

10. Connecteam

przez Connecteam Aplikacja zegara Connecteam pomaga zoptymalizować czas na wszystkich poziomach

Możesz poprosić pracowników o zalogowanie się lub wylogowanie za pomocą mobilnych aplikacji zegara czasu pracy lub aplikacji kiosku na miejscu. Zapewnia opcjonalne możliwości cyfrowego geo-ogrodzenia.

Zespół może z łatwością zsynchronizować swoje harmonogramy podczas rozpoczynania zmiany lub pracy. Łatwy w użyciu interfejs aplikacji sprawia, że zarządzanie wnioskami o WOM, nieobecnościami i nadgodzinami jest dziecinnie proste.

Najlepsze cechy Connecteam:

Powiadomienia o spóźnieniach/nieobecnościach do śledzenia czasu i frekwencji

do śledzenia czasu i frekwencji Natychmiastowy czat na tematy związane z pracą w aplikacji

na tematy związane z pracą w aplikacji Możliwość ustawienia zasad przerw i nadgodzin

Natychmiastowe powiadomienia o rozbieżnościach, takich jak przekroczone limity nadgodzin i podwójne rezerwacje

o rozbieżnościach, takich jak przekroczone limity nadgodzin i podwójne rezerwacje Automatyczna lista przerw, godzin, nadgodzin i czasu wolnego na kartach czasu pracy, zapewniająca, że są one gotowe do listy płac

ograniczenia Connecteam:

Niektórzy użytkownicy oczekują więcej funkcji integracji z otwartym API, których obecnie brakuje

Użytkownikom nie podoba się również fakt, że aplikacja wymaga wielu aktualizacji, szczególnie jeśli chcesz korzystać z nowych funkcji, które aplikacja wprowadza

Connecteam ceny:

Operations Expert: $99/miesiąc (dla pierwszych 30 użytkowników); $3/miesiąc za każdego dodatkowego użytkownika

$99/miesiąc (dla pierwszych 30 użytkowników); $3/miesiąc za każdego dodatkowego użytkownika Operations Advanced: 49 USD/miesiąc (dla pierwszych 30 użytkowników); 1,5 USD/miesiąc za każdego dodatkowego użytkownika

49 USD/miesiąc (dla pierwszych 30 użytkowników); 1,5 USD/miesiąc za każdego dodatkowego użytkownika Operations Basic: $29/miesiąc (dla pierwszych 30 użytkowników); $0,5/miesiąc za każdego dodatkowego użytkownika

$29/miesiąc (dla pierwszych 30 użytkowników); $0,5/miesiąc za każdego dodatkowego użytkownika Plan Small Business: $0 (do 10 użytkowników)

Oceny i recenzje Connecteam:

G2: 4.4/5 (ponad 40 recenzji)

4.4/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 300 recenzji)

ClickUp: Twój przyjaciel do śledzenia czasu na całe życie

Jeśli twoi pracownicy w ogóle nie korzystają z aplikacji do śledzenia czasu pracy lub, co gorsza, tracą cenny czas na zastanawianie się, jak z niej korzystać, być może nadszedł czas, aby coś zmienić.

Pomóż im pracować szybciej i załatwiać sprawy z ClickUp.

Twoi pracownicy pokochają to cyfrowe rozwiązanie i będą z niego aktywnie korzystać, aby rejestrować swoje zmiany i zarządzać swoimi harmonogramami.

Nie wierz nam na słowo! Zarejestruj się za darmo i przekonaj się, dlaczego ClickUp oferuje to, co najlepsze z obu światów - jako jeden z najlepszych narzędzi do zarządzania projektami ulepszone dzięki solidnym funkcjom zarządzania czasem.

Gotowy do ustawienia cele zawodowe na 2024 rok z czasem jako czwartą supermocą? Myśleliśmy podobnie.