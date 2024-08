10 najlepszych programów HR dla branży budowlanej w 2024 roku

Bycie menedżerem HR w sektorze budowlanym może być wyzwaniem.

Jest to rola pod dużą presją, która wykracza poza zarządzanie listami płac i śledzenie czasu pracy. Jesteś odpowiedzialny za ogromną siłę roboczą, w tym wielu pracowników kontraktowych w odległych lokalizacjach.

Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi zapewnia, że wszyscy są zgrani, a operacje przebiegają sprawnie.

Oprogramowanie HR dla branży budowlanej zmniejsza to obciążenie i podnosi poziom praktyk zarządzania poza ręczne wprowadzanie danych, takie jak arkusze kalkulacyjne.

Opierając się na wieloletnim praktycznym doświadczeniu w zarządzaniu pracownikami, przygotowałem listę dziesięciu potężnych i przyjaznych dla użytkownika programów do zarządzania zasobami ludzkimi w budownictwie. Niezależnie od tego, czy jesteś małym wykonawcą, czy dużą firmą budowlaną, narzędzia te mogą zrewolucjonizować twoje operacje i utrzymać projekty na właściwym torze.

Dołącz do nas, gdy będziemy odkrywać te narzędzia, prezentując ich wyróżniające się funkcje i potencjalne wady, wszystkie przetestowane we współpracy z zespołem ClickUp.

**Czego należy szukać w oprogramowaniu HR dla branży budowlanej?

Na początek poszukaj oprogramowania do zarządzania zasobami ludzkimi w budownictwie z następującymi niezbędnymi funkcjami.

Zarządzanie pracownikami : Sprawdź, jak dobrze oprogramowanie zarządza pracownikami, np. śledzenie, planowanie, przetwarzanie listy płac i frekwencja

: Sprawdź, jak dobrze oprogramowanie zarządza pracownikami, np. śledzenie, planowanie, przetwarzanie listy płac i frekwencja Samoobsługa pracowników: Oprogramowanie musi zapewniać pracownikom samoobsługowe procesy, takie jak dostęp do ich dokumentacji, zarządzanie urlopami i materiały szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa

Oprogramowanie musi zapewniać pracownikom samoobsługowe procesy, takie jak dostęp do ich dokumentacji, zarządzanie urlopami i materiały szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa Zarządzanie danymi : Dobre zarządzanie danymi pracowników w celu zapewnienia analitycznego wglądu w rejestry urlopów i zarządzanie umowami jest najważniejsze

: Dobre zarządzanie danymi pracowników w celu zapewnienia analitycznego wglądu w rejestry urlopów i zarządzanie umowami jest najważniejsze Dostępność mobilna : Zarządzanie danymi, śledzenie postępów i koordynacja z zespołami w podróży ma kluczowe znaczenie. W przypadku pracowników firm budowlanych na placu budowy lub w terenie, dostępność mobilna ma kluczowe znaczenie

: Zarządzanie danymi, śledzenie postępów i koordynacja z zespołami w podróży ma kluczowe znaczenie. W przypadku pracowników firm budowlanych na placu budowy lub w terenie, dostępność mobilna ma kluczowe znaczenie Przyjazny dla użytkownika interfejs: Nawigacja po oprogramowaniu musi być intuicyjna zarówno dla Ciebie, jak i Twoich pracowników, z minimalną krzywą uczenia się

10 najlepszych programów HR dla branży budowlanej w 2024 roku

1. ClickUp

Najlepsze do zarządzania projektami HR

usprawnij zarządzanie zasobami ludzkimi w branży budowlanej dzięki kompleksowemu narzędziu, które zwiększa produktywność, upraszcza przepływy pracy i usprawnia współpracę zespołu

Masz trudności z efektywnym zarządzaniem zespołem budowlanym? ClickUp oferuje kompleksową platformę zarządzania zasobami ludzkimi dostosowaną specjalnie do potrzeb branży budowlanej.

Dzięki ClickUp możesz szybko przygotować swoich pracowników do osiągnięcia sukcesu, wspierając ich w śledzonym procesie szkoleniowym dostosowanym do projektów budowlanych, od biura po miejsca pracy. Skorzystaj z różnych widoków, aby ocenić wydajność pracowników, zapewniając, że Twoja siła robocza pozostaje wyrównana i produktywna na miejscu.

Obsługuj wszystko, od opinii pracowników i ankiet po śledzenie wydajności, zarządzanie harmonogramem i organizację przepływu pracy - wszystko w jednym miejscu. Narzędzia te są idealne do radzenia sobie z wyjątkowymi wyzwaniami związanymi z projektami budowlanymi.

Dodatkowo

Darmowe szablony HR ClickUp

aby usprawnić procesy zarządzania, pozwalając skupić się bardziej na budowaniu, a mniej na papierkowej robocie.

Oto dwa z najlepszych szablonów HR ClickUp:

HR Knowledge Base

Szablon bazy wiedzy HR ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w dokumentowaniu i śledzeniu zasad, procedur i procesów działu HR.

Z

Szablon bazy wiedzy HR ClickUp

rozpowszechnianie informacji wśród pracowników jest łatwe. Posiada scentralizowaną bazę wiedzy, do której dostęp mają wszyscy pracownicy.

Oto, co oferuje ten szablon, aby uprościć zarządzanie zasobami ludzkimi:

Tworzenie łatwo dostępnych scentralizowanych źródeł wiedzy

Śledzenie zmian w zasadach i dokumentach biznesowych

Zwiększenie dokładności i spójności udostępniania informacji dzięki scentralizowanej bazie wiedzy

Lepsze śledzenie dokumentów HR dzięki priorytetom, reakcjom na komentarze, podzadaniom i priorytetom

Pobierz ten szablon

szablon katalogu pracowników ClickUp

Szablon katalogu pracowników ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w śledzeniu pracowników i ich postępów.

Zarządzanie dokumentacją pracowników i informowanie o ich funkcjonowaniu jest uciążliwym zadaniem, gdy jest wykonywane ręcznie.

Szablon katalogu pracowników ClickUp

upraszcza to dzięki katalogowi pracowników, informując, który pracownik pracuje w którym dziale, kto jest w biurze, a kto nie. Upraszcza zarządzanie pracownikami w następujący sposób:

Tworzy centralny ośrodek dla wszystkich informacji o pracownikach i organizuje rekordy pracowników

Uproszczenie komunikacji poprzez zapewnienie szybkiego dostępu do danych kontaktowych pracowników

Zarządzanie dostępem pracowników do wrażliwych danych w celu zwiększenia bezpieczeństwa

Ułatwia wdrażanie pracowników, zapewniając wszystkie niezbędne informacje w jednym miejscu

Pobierz ten szablon

Najlepsze funkcje ClickUp

Uproszczenie zarządzania ludźmi poprzez śledzenie wydajności pracowników i zarządzanie nimi za pomocą konfigurowalnych widoków

Usprawnienie procesu rekrutacji dzięki niestandardowym statusom i automatyzacji

Łatwy dostęp do szkoleń dzięki śledzeniu zadań i łatwej współpracy

Dostęp do szablonów HR w celu uproszczenia zarządzania zasobami ludzkimi

ograniczenia ClickUp

Widok tabeli nie jest jeszcze dostępny w aplikacji mobilnej

ClickUp ma wiele funkcji i integracji, które mogą stanowić krzywą uczenia się. Jednak zasoby takie jak ClickUp University i centrum pomocy ułatwiają ten proces

Ceny ClickUp

Darmowy: Forever

Forever Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cennika

Kontakt w sprawie cennika ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

2. Bambee

Najlepszy do prowadzenia HR małej firmy na autopilocie

przez

Bambee

Bambee pomaga na każdym kroku, aby uprościć wyzwania związane z działalnością budowlaną, takie jak wysoki wskaźnik rotacji, zagrożenia w miejscu pracy i złożona zgodność z przepisami imigracyjnymi.

To oprogramowanie do autopilota HR pomogło 10 000 amerykańskich firm, w tym firmom budowlanym, w utrzymaniu zgodności przez cały rok z aktualnymi zasadami HR,

narzędzia do zbierania opinii pracowników

i obowiązkowe szkolenia pracowników.

Dzięki Bambee możesz stworzyć spersonalizowany proces HR, który zapewni zgodność z przepisami dotyczącymi roszczeń odszkodowawczych pracowników, ubezpieczeń, imigracji i nie tylko.

To oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi rozszerza wskazówki ekspertów, aby pomóc w tworzeniu zasad HR i zgodności dostosowanych do Twojej firmy. Możesz zasięgnąć porady eksperta w każdej kwestii kadrowej, z którą boryka się Twoja firma budowlana, przez telefon, e-mail lub czat.

Najlepsze funkcje Bambee

Automatyzacja przeglądów zgodności w celu stworzenia środowiska opartego na regułach i utrzymania firmy budowlanej na właściwym torze

Identyfikacja luk HR w celu wzmocnienia wewnętrznych praktyk za pomocą audytu

Tworzenie modułów szkoleniowych dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy, etyki biznesowej itp. i informowanie o postępach pracowników

Umożliwienie pracownikom tworzenia kart raportowych w celu oceny ich wydajności i przekazywania konstruktywnych informacji zwrotnych

Poprawa morale pracowników poprzez zapewnienie im przestrzeni do anonimowego lub publicznego wyrażania swoich opinii

ograniczenia Bambee

Początkowa konfiguracja i rozpoczęcie korzystania z oprogramowania wymaga czasu

Nie ma silnego systemu punktów obecności do śledzenia nieobecności lub opuszczonych zmian

Ceny Bambee

Brak pracowników : 99 USD/miesiąc (bez opłaty instalacyjnej)

: 99 USD/miesiąc (bez opłaty instalacyjnej) 1-4 pracowników : 299 USD/miesiąc (plus 500 USD jednorazowej opłaty instalacyjnej)

: 299 USD/miesiąc (plus 500 USD jednorazowej opłaty instalacyjnej) 5-19 pracowników : 399 USD/miesiąc (plus 500 USD jednorazowej opłaty instalacyjnej)

: 399 USD/miesiąc (plus 500 USD jednorazowej opłaty instalacyjnej) 20-49 pracowników : 499 USD/miesiąc (plus 1500 USD jednorazowej opłaty instalacyjnej)

: 499 USD/miesiąc (plus 1500 USD jednorazowej opłaty instalacyjnej) 50-70 pracowników : 1299 USD/miesiąc (plus 2000 USD jednorazowej opłaty instalacyjnej)

: 1299 USD/miesiąc (plus 2000 USD jednorazowej opłaty instalacyjnej) 71+ pracowników: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Bambee

G2: 3.5/5 (30+ opinii)

3.5/5 (30+ opinii) Capterra: 4.6/5 (30+ opinii)

3. BambooHR

Najlepszy do kompleksowego zarządzania zasobami ludzkimi

przez

BambooHR

Oprogramowanie to pomaga zespołom HR w branży budowlanej zaoszczędzić setki godzin i

zmniejszyć koszty operacyjne HR o 40%

wypełniając lukę między Tobą a pracownikami terenowymi.

BambooHR umożliwia Tobie i Twoim pracownikom śledzenie raportów o urazach, szkoleń BHP i innych wymogów zgodności z przepisami z dowolnego miejsca z połączeniem internetowym. Zmniejsza to potrzebę korzystania z wielu arkuszy kalkulacyjnych i baz danych do śledzenia czasu pracy i zarządzania płacami.

Dzięki wydajnemu zarządzaniu listą płac, pożegnasz się z wprowadzaniem danych i ręcznymi procesami zatwierdzania płatności, które są szczególnie niezbędne do śledzenia różnych rodzajów pracowników budowlanych.

Oprogramowanie można zintegrować z ponad 125 aplikacjami i narzędziami w celu uproszczenia funkcji zarządzania budową i pracy zespołu HR.

Najlepsze cechy BambooHR

Zarządzanie wszystkimi pracownikami w jednej bezpiecznej i zorganizowanej bazie danych w dowolnym miejscu z połączeniem internetowym

Generowanie raportów za pomocą 49 wbudowanych funkcji raportowania w celu podejmowania strategicznych i świadomych decyzji

Lepsze wdrażanie nowych pracowników dzięki narzędziom onboardingowym, które pomagają im szybciej i lepiej zrozumieć protokoły bezpieczeństwa

Współpraca z pracownikami i zbieranie informacji zwrotnych w celu stworzenia pozytywnego środowiska, promującego morale i produktywność na miejscu

ograniczenia BambooHR

Istnieją ograniczone opcje dostosowywania w zarządzaniu wydajnością pracowników

Oprogramowanie nie posiada scentralizowanej bazy wiedzy, która pomagałaby nowym użytkownikom

Ceny BambooHR

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje BambooHR

G2: 4,4/5 (ponad 2 100 recenzji)

4,4/5 (ponad 2 100 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 2 800 opinii)

4. HiBob

Najlepszy do integracji skalowalnych rozwiązań HR

przez

HiBob

HiBob to nowoczesne i intuicyjne rozwiązanie HR z funkcjami takimi jak zarządzanie wydajnością, zarządzanie wynagrodzeniami, przepływy pracy i wdrażanie. Zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, aby ludzie pracowali wydajnie i płynnie.

Niezależnie od tego, czy Twoi pracownicy budowlani rozliczają się za godzinę, dzień czy miesiąc, nie będziesz musiał martwić się o śledzenie ich rachunków.

HiBob wyróżnia się na tle konkurencji, ponieważ jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników (pracowników i kierownictwa), a nie tylko dla działu HR.

Ponadto eksperci z HiBob rozumieją, że HR jest kluczowym czynnikiem sukcesu biznesowego i pomagają im w podejmowaniu decyzji opartych na danych dzięki zaawansowanej analityce i śledzeniu KPI.

Najlepsze cechy HiBob

Prowadzenie komunikacji dzięki funkcjom zaangażowania, nawet gdy pracownicy są poza siedzibą firmy

Wspieranie rozwoju i ekspansji firmy poprzez dostosowywanie się do stale zmieniających się wymagań biznesowych firmy budowlanej

Śledzenie danych o dostępności pracowników i ukończeniu projektu dzięki HiBob's Systemy HRIS

ograniczenia HiBob

W oprogramowaniu brakuje połączonego widoku wszystkich urlopów firmowych na jednym ekranie

Istnieją ograniczone opcje dostosowywania opinii i ankiet

Ceny HiBob

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje HiBob

G2: 4.5/5 (ponad 900 recenzji)

4.5/5 (ponad 900 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

5. Keka

Najlepszy do zarządzania wydajnością

przez

Keka

To

Oprogramowanie HR

buduje doświadczenie zorientowane na użytkownika dzięki intuicyjnej skrzynce odbiorczej, która pozwala zarządzać wszystkimi zadaniami i przepływami pracy z jednego miejsca. Oznacza to, że Ty i Twoi pracownicy możecie łatwo śledzić zadania związane z wdrażaniem, zatwierdzaniem urlopów, opiniami współpracowników i zatwierdzaniem wydatków z jednej wspólnej przestrzeni dostępnej na urządzeniach mobilnych i w Internecie.

To, co najbardziej przyciągnęło mnie do tego oprogramowania, to system zarządzania wydajnością, który jest idealny dla organizacji nastawionych na rozwój. Zapewnia 360-stopniowe widoki, oprogramowanie OKR, spotkania jeden na jeden i ciągłe informacje zwrotne, aby zaoferować cenny wgląd w pracowników i wyeliminować wszelkie blokady.

W rezultacie można w pełni zarządzać zespołem pracowników tymczasowych i śledzić ich wyniki w celu podejmowania decyzji o stałym zatrudnieniu.

Możesz także generować natychmiastowe raporty pracownicze i udostępnić pracownikom samoobsługową platformę opartą na SSO, aby aktualizować swoje profile, ubiegać się o urlopy i nie tylko.

Najlepsze funkcje Keka

Recenzja Cele HR i wydajności w celu analizy potencjału i podjęcia decyzji o zatrudnieniu pracowników na stałe

Przypisywanie różnych zakresów wydajności w oparciu o oceny pracowników, aby utrzymać motywację i konkurencyjność wykwalifikowanych pracowników

Automatyzacja ustawień listy płac poprzez śledzenie godzin pracy i dostosowywanie składników wynagrodzenia

ograniczenia Keka

Niektóre działania i funkcje wymagają czasu, aby się załadować

Narzędzie ma tak wiele funkcji, że istnieje niewielka krzywa uczenia się

Ceny Keka

Zaczyna się od 20 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Keka

G2: 4.5/5 (900+ recenzji)

4.5/5 (900+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (70+ recenzji)

6. Paycor

Najlepszy pod względem dopasowanych rozwiązań w zakresie oprogramowania HR

przez

Paycor

Paycor pomaga budować produktywny zespół budowlany dzięki takim funkcjom, jak najlepsze w swojej klasie narzędzie rekrutacyjne, system zarządzania nauczaniem, zgodność ze stanem i miastem, zautomatyzowane mieszane nadgodziny, obliczenia różnic zmianowych i wiele innych.

Możesz również polegać na Paycor Recruiting, aby znaleźć i zatrudnić najlepszych talentów dzięki takim funkcjom, jak karty wyników rozmów kwalifikacyjnych.

Co więcej, rozwiązanie w zakresie czasu pracy i obecności zapewnia zgodność z przepisami dotyczącymi płacy minimalnej poprzez wykorzystanie stawek akordowych, mieszanych obliczeń nadgodzin, zaawansowanych zegarów czasu pracy i funkcji mobilnego dziurkowania.

Paycor zapewnia również analizy i spostrzeżenia specyficzne dla branży, które pozwalają porównać wskaźniki rotacji i inne kluczowe wskaźniki z benchmarkami rynkowymi.

Najlepsze cechy Paycor

Dostęp do praktycznych wskazówek, narzędzi i wsparcia ekspertów z zespołu w celu dostosowania oprogramowania do potrzeb zarządzania budową

Ograniczenie procesów administracyjnych dzięki dostępowi do obliczeń w czasie rzeczywistym, dostępowi do zarobków i alertów dotyczących zgodności z przepisami podatkowymi

Tworzenie elastycznych kategorii wydatków i konfigurowalnych zasad zarządzania wydatkami firmy budowlanej

Ograniczenia Paycor

System samoobsługowy czasami ma błędy we wnioskowaniu o urlopy

Ceny Paycor

Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje Paycor

G2: 3,9/5 (ponad 700 recenzji)

3,9/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4.4/5 (2,800+ opinii)

7. FactoHR

Najlepszy pod względem zaangażowania pracowników

przez

FactoHR

FactoHR działa płynnie w różnych lokalizacjach, umożliwiając zarządzanie lokalnymi obliczeniami podatkowymi i zgodnością z przepisami. Automatyzacja procesów, takich jak rejestrowanie obecności i zarządzanie wynagrodzeniami z wielu lokalizacji, jest również świetnym rozwiązaniem.

Możesz także zarządzać frekwencją i zezwalać pracownikom na wnioskowanie o urlop z dowolnej lokalizacji.

FactoHR ma na celu wyeliminowanie papierowej dokumentacji HR poprzez digitalizację wszystkiego, od

podręczniki dla pracowników

do dokumentacji. Oparty na chmurze moduł podróży i wydatków FactoHR umożliwia również pracownikom składanie wniosków o zwrot wydatków wraz z dowodami bezpośrednio za pośrednictwem portalu ESS.

Dział HR lub kierownicy mogą przeglądać i zatwierdzać wnioski online, upraszczając zarządzanie wydatkami i zapewniając większą kontrolę i widoczność wydatków pracowników.

Najlepsze cechy FactoHR

Definiowanie hierarchii za pomocą drzewa organizacyjnego w celu lepszego raportowania od pracowników budowlanych

Bezproblemowe zarządzanie pracą pracowników w wielu lokalizacjach

Dostosowywanie składników wynagrodzenia w celu łatwego zarządzania listą płac i uproszczonych korekt wynagrodzeń

ograniczenia FactoHR

Funkcjonalność oprogramowania może być początkowo złożona, z krzywą uczenia się

Interfejs użytkownika nie jest zbyt dobrze zaprojektowany

Ceny FactoHR

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje FactoHR

G2: 4.7/5 (ponad 30 recenzji)

4.7/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 5/5 (za mało recenzji)

8. HRMantra

Najlepszy dla rozwiązań HR opartych na sztucznej inteligencji

przez

HRMantra

HRMantra to zaawansowane oprogramowanie HR oparte na sztucznej inteligencji, które twierdzi, że zapewnia

10-krotny zwrot z inwestycji i 30 minut na pracownika dziennie

. To

Planowanie zasobów ludzkich

platforma HRMatra oferuje miliony konfigurowalnych polityk z wszechstronnymi funkcjami do konfigurowania nieograniczonej liczby ustawień polityk. Firmy budowlane muszą przestrzegać szeregu przepisów, a silne ramy polityki HRMatra znacznie im w tym pomagają.

Ponadto oprogramowanie jest wielojęzyczne, wielowalutowe i wielostrefowe. Jego intuicyjny interfejs sprawia, że jest w pełni użyteczny z dowolnego smartfona, dzięki czemu jest dostępny dla pracowników budowlanych z różnych regionów w podróży.

Najlepsze cechyHRMantra

Dostęp do bota głosowego opartego na sztucznej inteligencji z wieloma gotowymi interfejsami API do natychmiastowej łączności z różnymi systemami innych firm

Generowanie raportów za pomocą 180- lub 360-stopniowych systemów zarządzania wydajnością w celu nadzorowania pracowników budowlanych

Tworzenie spersonalizowanych LMS w celu szkolenia pracowników i monitorowania nabytych kompetencji przed rozpoczęciem przez nich pracy na budowie

Ustaw nieograniczoną liczbę kompleksowych, konfigurowalnych zasad

ograniczeniaHRMantra

Oprogramowanie wolno aktualizuje szczegóły i rekordy dotyczące urlopów, a procesy HR są w niewielkim stopniu zautomatyzowane

CenyHRMantra

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzjeHRMantra

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało opinii

9. GreytHR

Najlepszy dostęp do danych w czasie rzeczywistym

przez

GreytHR

GreytHR to kompleksowa platforma HRMS, która upraszcza i usprawnia zarządzanie ludźmi. Dzięki temu oprogramowaniu można usprawnić każdą operację HR, od zarządzania obecnością, przez zarządzanie wydajnością, po listę płac.

Oprócz standardowych funkcji, takich jak scentralizowana baza danych usług i portal samoobsługowy dla pracowników, można uzyskać dostęp do Bella, chatbota do szybkiej obsługi pracowników, który eliminuje powtarzające się zapytania.

Przepływ danych w czasie rzeczywistym między modułami (takimi jak urlopy, obecność, lista płac, wnioski o zwrot kosztów itp.) zapewnia, że aktualne informacje są zawsze dostępne dla pracowników i kierownictwa. GreytHR można łatwo zintegrować z różnymi programami innych firm, w tym systemami księgowymi, rozwiązaniami ERP, usługami weryfikacji itp.

Najlepsze cechy GreytHR

Minimalizacja przestojów i maksymalizacja produktywności dzięki uproszczonym rozwiązaniom HR dla budownictwa

Dostęp do danych o obecności w czasie rzeczywistym oraz uproszczone zarządzanie zmianami i nadgodzinami

Dokładne i terminowe wypłaty dzięki zautomatyzowanemu zarządzaniu i realizacji

ograniczenia GreytHR

Może nie mieć zlokalizowanych funkcji zarządzania zgodnością

Nie ma określonych funkcji, których potrzebują zespoły budowlane

Ceny GreytHR

Zaczyna się od 50 USD/miesiąc

Oceny i recenzje GreytHR

G2: 4.4/5 (ponad 800 recenzji)

4.4/5 (ponad 800 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 250 recenzji)

10. TriNet Zenefits

Najlepsze rozwiązanie do zarządzania zasobami ludzkimi w chmurze

przez

TriNet Zenefits

Korzystaj z intuicyjnej platformy HR opartej na chmurze, aby płynnie zarządzać wszystkimi operacjami HR. Łączy wszystko pod parasolem zarządzania zasobami ludzkimi na jednej platformie, niezależnie od tego, czy jest to przetwarzanie listy płac, czy wgląd analityczny.

Rozbudowane funkcje przetwarzania listy płac wyróżniają to oprogramowanie spośród innych na zatłoczonym rynku oprogramowania HR dla budownictwa. Dostępne są raporty płatności kontrahentów, podsumowania wynagrodzeń i podatków, podsumowania płatności podatkowych, raporty zobowiązań podatkowych, kompleksowy raport typu "wszystko w jednym", a nawet automatyczne wypełnianie stanu nowo zatrudnionych.

To nie wszystko. Oprogramowanie upraszcza również zadania administracyjne, od programów świadczeń po ubezpieczenia medyczne dla pracowników budowlanych. Te zalety

pomagają firmom zredukować 90% ich czasu

na listy płac i świadczenia.

Najlepsze cechy TriNet Zenefits

Usprawnienie zarządzania wydajnością w budownictwie dzięki szablonom zarządzania wydajnością

Wybór spośród różnych konfiguracji platformy HR, aby dopasować ją do konkretnych wymagań budowlanych

Uproszczenie przetwarzania listy płac i zarządzania dokumentami w celu szybkiego wdrażania nowych pracowników do projektów budowlanych

ograniczenia TriNet Zenefits

Nawigacja nie jest zbyt intuicyjna, a nauka zajmuje trochę czasu

Ceny TriNet Zenefits

Essentials : 8 USD za pracownika miesięcznie

: 8 USD za pracownika miesięcznie Growth : $16 za pracownika miesięcznie

: $16 za pracownika miesięcznie Zen: 27 USD na pracownika miesięcznie

Oceny i recenzje TriNet Zenefits

G2: 3.9/5 (ponad 460 opinii)

3.9/5 (ponad 460 opinii) Capterra: 4.2/5 (ponad 800 opinii)

Usprawnij zarządzanie oprogramowaniem HR dla branży budowlanej dzięki ClickUp

Zarządzanie procesami HR jest męczące dla firm budowlanych, ale nie wtedy, gdy masz do dyspozycji najlepsze oprogramowanie HR.

Możesz zautomatyzować i usprawnić większość swoich operacji, takich jak śledzenie czasu pracy pracowników, zarządzanie listą płac i uproszczenie wymogów zgodności. Najlepsze w tym oprogramowaniu jest to, że można dostosować jego funkcjonalność do własnych wymagań.

Narzędzie ClickUp do badań nad ludźmi

zapewnia kompleksowe oprogramowanie HR usprawniające zarządzanie pracownikami dzięki zautomatyzowanemu zarządzaniu listami płac i śledzeniu wyników. Możesz również użyć ClickUp HR

szablony oceny wydajności

aby jeszcze bardziej uprościć ten proces.

Szablony

codzienne życie menedżera ds. zasobów ludzkich

jest pełne wyzwań. Jednak dzięki odpowiednim narzędziom można

zatrzymać utalentowanych pracowników

i poprawić ogólną wydajność w zarządzaniu nimi.

Zarejestruj się w ClickUp

już dziś i ciesz się łatwym i szybkim zarządzaniem zasobami ludzkimi w budownictwie.