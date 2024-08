10 najlepszych narzędzi do zbierania informacji zwrotnych od pracowników dla zespołów HR do wypróbowania w 2024 roku

Angażowanie pracowników i zatrzymywanie talentów to dwa wspólne wyzwania, przed którymi stoją zespoły HR na całym świecie.

Według raportu Badanie Gallupa tylko 23% pracowników na całym świecie jest aktywnie zaangażowanych w swoje organizacje. Badanie wykazało również, że tylko 20% pracowników w USA jest bardzo zadowolonych ze swojej pracy.

Dlatego właśnie zbieranie i działanie na opinie pracowników jest niezbędna, a do tego potrzebne są odpowiednie narzędzia do zbierania opinii pracowników.

Czytaj dalej, aby znaleźć 10 najlepszych platform do zbierania opinii pracowników.

Czego należy szukać w narzędziach do zbierania opinii pracowników?

Oto kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze narzędzia do zbierania opinii pracowników:

Rodzaje ankiet : Preferuj narzędzia do zbierania opinii pracowników, które oferują różne opcje ankiet i wiele sposobów zbierania opinii

: Preferuj narzędzia do zbierania opinii pracowników, które oferują różne opcje ankiet i wiele sposobów zbierania opinii Opcje niestandardowe : Wybierz narzędzia, które pozwalają na niestandardowe pytania i szablon ankiety. W niektórych instancjach wybór z listy pytań nie jest wystarczający

: Wybierz narzędzia, które pozwalają na niestandardowe pytania i szablon ankiety. W niektórych instancjach wybór z listy pytań nie jest wystarczający Analityka i spostrzeżenia : Poszukaj narzędzi do zbierania opinii pracowników, które oferują praktyczne spostrzeżenia i łatwe sposoby analizowania danych z ankiet. Narzędzie do zbierania opinii powinno również oferować wizualizacje danych i różne rodzaje raportowania

: Poszukaj narzędzi do zbierania opinii pracowników, które oferują praktyczne spostrzeżenia i łatwe sposoby analizowania danych z ankiet. Narzędzie do zbierania opinii powinno również oferować wizualizacje danych i różne rodzaje raportowania Cena: Weź pod uwagę swoje ograniczenia budżetowe i wybierz narzędzia, które oferują maksymalną wartość i mieszczą się w twoim budżecie. Ponieważ niektóre narzędzia oferują kompleksowe funkcje zarządzania zasobami ludzkimi lub wydajnością, ich ceny mogą wydawać się wyższe, więc należy dokonać uczciwego porównania

10 najlepszych narzędzi do zbierania opinii pracowników w 2024 roku

Regularne zbieranie opinii pracowników ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia ich zadowolenia lub niezadowolenia z firmy. Pomaga to zidentyfikować obszary wymagające poprawy i podjąć działania naprawcze w celu zwiększenia satysfakcji pracowników.

Wybierz jedno z poniższych najlepszych narzędzi do zbierania opinii od pracowników.

1. ClickUp

Użyj widoku formularza ClickUp do zbierania opinii od pracowników i zdobądź cenne spostrzeżenia

Jeśli szukasz najlepszego narzędzia do zbierania opinii od pracowników, to ClickUp Widok formularza ClickUp jest właśnie tym, czego potrzebujesz. Użyj go do tworzenia szczegółowych ankiet i formularzy zbierania opinii z niestandardowymi polami i formatowaniem warunkowym.

Funkcja ta umożliwia dodanie dowolnego pola formularza do istniejących opcji.

Logika warunkowa automatycznie modyfikuje formularze w oparciu o określone warunki. Na przykład, jeśli respondent odpowie "Tak" na pytanie, może otrzymać dodatkowe pytanie, aby zebrać więcej szczegółów. Jednak osoby, które odpowiedziały "Nie", nie otrzymają żadnych dodatkowych pytań.

Zamiast zaczynać od zera, można również użyć opcji Szablon formularza opinii ClickUp aby przyspieszyć proces zbierania opinii. Pomaga zbierać zarówno opinie pracowników, jak i niestandardowe opinie klientów.

Wykorzystuje system oceny gwiazdkowej, za pomocą którego pracownicy mogą ocenić swój poziom zadowolenia z pracy. Istnieje również pole, w którym mogą oni rozwinąć powody swojej oceny. Aplikacja idzie krok dalej i zbiera rekomendacje dotyczące ulepszeń.

Skorzystaj z szablonu formularza opinii ClickUp, aby szybko zebrać opinie pracowników oraz sortować i filtrować wyniki na podstawie różnych parametrów

Dokumenty ClickUp to kolejny sposób na zbieranie opinii pracowników. Stwórz szczegółowy szablon zbierania opinii pracowników w ClickUp Docs i udostępniaj kopie zespołom w całej organizacji.

Udostępnianie wypełnionych dokumentów innym interesariuszom i analizowanie odpowiedzi w celu zebrania cennych spostrzeżeń.

Współpraca jest kluczem w ClickUp 3.0 Docs, dzięki czemu możesz szybko udostępniać, ustawiać uprawnienia lub eksportować do użytkowników wewnętrznych lub zewnętrznych

Wykorzystaj szeroki zakres możliwości ClickUp szablonów kwestionariuszy i szablony formularzy informacji zwrotnych aby uprościć przekazywanie opinii pracownikom.

Po zebraniu informacji zwrotnych, przeanalizuj je, aby wyciągnąć wnioski i zidentyfikować typowe wyzwania, przed którymi stają pracownicy. Znajdź obszary wymagające ciągłego doskonalenia i przekształć je w projekty angażujące pracowników. Użyj Zadania ClickUp aby przypisać zadania do konkretnych osób i ustawić jasne terminy dla swoich projektów.

Przeglądaj Zasoby ludzkie ClickUp aby znaleźć inne narzędzia i funkcje do zarządzania funkcją HR.

Najlepsze funkcje ClickUp

Tworzenie szczegółowych formularzy do zbierania opinii pracowników i znajdowania obszarów wymagających poprawy

Przekształcanie tych obszarów poprawy w projekty zaangażowania pracowników z różnymi zadaniami i podzadaniami

Dodawaj do formularzy niestandardowe pola dostosowane do Twoich wymagań i twórz szczegółowe kwestionariusze

Skorzystaj z gotowego do użycia, wstępnie zaprojektowanego szablonu formularza opinii, aby zaoszczędzić czas i wysiłek

Wykorzystaj ClickUp Docs jako alternatywny sposób tworzenia niestandardowych ankiet opinii pracowników i zbierania ich opinii

Udostępniaj wyniki odpowiednim interesariuszom, korzystając z łatwych opcji udostępniania oferowanych przez ClickUp

Limity ClickUp

ClickUp oferuje mnóstwo zaawansowanych funkcji, których opanowanie może zająć nowym użytkownikom trochę czasu

Nie jest wyspecjalizowanyoprogramowanie do angażowania pracowników rozwiązanie, więc nie oferuje niektórych bardziej szczegółowych funkcji dodatkowych, które oferują niektóre inne narzędzia

Ceny ClickUp

Free

Unlimited : $10/miesiąc za użytkownika

: $10/miesiąc za użytkownika Business : $19/miesiąc na użytkownika

: $19/miesiąc na użytkownika Enterprise : Skontaktuj się z zespołem w sprawie cen

: Skontaktuj się z zespołem w sprawie cen ClickUp Brain: $5/miesiąc za członka (dodatek dostępny dla wszystkich płatnych planów)

ClickUp opinie i oceny

G2 : 4.7/5 (9,397 recenzji)

: 4.7/5 (9,397 recenzji) Capterra: 4.7/5 (4 020 recenzji)

2. Appraisd

via Appraisd Appraisd to narzędzie do zarządzania wydajnością, służące do zbierania opinii pracowników za pomocą formularzy. Oferuje różne konfigurowalne, gotowe szablony ankiet, które upraszczają proces zbierania opinii w czasie rzeczywistym.

Umożliwia również zbieranie informacje zwrotne 360 stopni do oceny wydajności pracowników i śledzenia postępów. Pozwala to na bardziej holistyczną ocenę, ponieważ rówieśnicy, menedżerowie i bezpośredni podwładni mogą przekazywać konstruktywne informacje zwrotne danej osobie.

Najlepiej oceniane funkcje

Wykorzystanie przyjaznego dla użytkownika interfejsu do łatwego tworzenia i udostępniania formularzy opinii

Umożliwienie pracownikom anonimowego udostępniania informacji zwrotnych bez żadnych obaw

Zbieranie 360-stopniowych opinii w celu kompleksowego przeglądu wydajności

Dostęp do solidnych analiz w celu identyfikacji trendów i wspólnych wątków w opiniach pracowników

Zintegruj zbieranie opinii pracowników z szerszą funkcją zarządzania wydajnością

Aktualne limity

Jest to platforma oparta na chmurze, która działa tylko online; nie ma dostępu offline

Ceny są zbyt wysokie, jeśli potrzebujesz tylko narzędzia do zbierania opinii pracowników

Ceny aplikacji

Growth : Opłata licencyjna $4,500/rok dla maksymalnie 50 pracowników

: Opłata licencyjna $4,500/rok dla maksymalnie 50 pracowników Standard : Opłata licencyjna od $9,060 do $15,000/rok odpowiednio dla 101 do 200 pracowników

: Opłata licencyjna od $9,060 do $15,000/rok odpowiednio dla 101 do 200 pracowników Duża : Od 15 045 USD/rok dla 201 pracowników

: Od 15 045 USD/rok dla 201 pracowników Enterprise: Ceny niestandardowe (ponad 5000 pracowników)

Apraisd opinie i oceny

G2 : 4.7/5 (21 recenzji)

: 4.7/5 (21 recenzji) Capterra: 4.6/5 (45 recenzji)

3. Zaangażowany

via Engagedly Engagedly to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania talentami, które zapewnia łatwe sposoby zbierania opinii pracowników.

Funkcja Teams Puls umożliwia wysyłanie krótkich, częstych ankiet w celu śledzenia postępów i poziomu satysfakcji pracowników. Ankiety E10 Engagedly pomagają śledzić zaangażowanie i nastroje pracowników i są bardziej szczegółowe.

Korzystając zarówno z nich, jak i szczegółowych analiz i raportowania, można zbierać i analizować opinie pracowników oraz podejmować proaktywne działania w celu zwiększenia ich zadowolenia i zaangażowania.

Najlepsze funkcje Engagedly

Mierzenie zaangażowania pracowników za pomocą ankiet E10 i zaawansowanego indeksu zaangażowania

Poproś pracowników o przyznanie punktów za przychylność w ankietach, aby ocenić nastroje pracowników

Wysyłaj częste ankiety Puls, aby być na bieżąco z poziomem zadowolenia pracowników z pracy

Wykorzystaj zaawansowane analizy, takie jak mapy cieplne, aby uzyskać wgląd w procesy myślowe pracowników

Wybieraj spośród różnych szablonów, aby szybko tworzyć i wysyłać ankiety zbierające opinie pracowników

Engagedly limitations

E10 i ankiety pulsu muszą być zakupione jako dodatek do planu podstawowego, co zwiększa ogólną cenę dostępu do tych funkcji

Biorąc pod uwagę szeroki zakres funkcji, nowi użytkownicy muszą nauczyć się obsługi aplikacji

Ceny Engagedly

Performance Suite : $9/miesiąc za członka

: $9/miesiąc za członka Dodatek Rewards & Recognition: $5/miesiąc na członka

Oceny i recenzje w serwisie Engagedly

G2 : 4.4 (528 recenzji)

: 4.4 (528 recenzji) Capterra: 4.7/5 (76 recenzji)

4. Sage HR

via Sage HR Sage HR to kompleksowe rozwiązanie HR, a mierzenie zaangażowania pracowników poprzez zbieranie opinii jest jego niewielką częścią. Pozwala tworzyć ankiety i zbierać anonimowe odpowiedzi, aby uzyskać dokładny wgląd w nastroje pracowników i poziom ich zadowolenia.

Ponadto wspiera 360-stopniową informację zwrotną i szybką informację zwrotną, aby pochwalić każdego za dobrze zrobione zadanie.

Najlepsze funkcje Sage HR

Korzystanie z szablonów lub tworzenie niestandardowych ankiet od podstaw, aby spełnić określone wymagania

Zbieranie opinii pracowników i eksportowanie odpowiedzi w formacie PDF

Umożliwienie pracownikom przesyłania anonimowych odpowiedzi w celu zapewnienia szczerej i otwartej komunikacji

Umożliwienie pracownikom wypełniania ankiet z urządzeń mobilnych

Sage HR limit

Nie oferuje dogłębnej analizy ankiet i spostrzeżeń

Musisz zapłacić za podstawowy plan HR i nie możesz osobno uzyskać dostępu do funkcji zbierania opinii pracowników

Ceny Sage HR

Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje Sage HR

G2 : 4.3/5 (75 opinii)

: 4.3/5 (75 opinii) Capterra: 4.5/5 (344 opinie)

5. Energage

via Energage Energage oferuje dwa sposoby zbierania opinii pracowników: Workplace Survey i Puls.

Pierwsza z nich to standardowa ankieta, która mierzy doświadczenia pracowników w miejscu pracy; jej wyniki mogą pomóc w zdobyciu pozycji jednego z najlepszych miejsc pracy w USA. Druga z nich jest idealna do zbierania szybkich, częstych opinii na ważne tematy lub mierzenia satysfakcji pracowników.

Najlepsze funkcje

Wykorzystaj ankietę Workplace Survey, aby uzyskać dogłębny wgląd w zaangażowanie i nastroje pracowników

Regularne sprawdzanie poziomu satysfakcji pracowników za pomocą krótkich ankiet Puls

Umożliwienie pracownikom pozostawienia otwartych komentarzy w celu uzyskania głębszych informacji

Analizowanie odpowiedzi na ankiety i podejmowanie działań na podstawie uzyskanych spostrzeżeń

Limity energetyczne

Ankieta Workplace ma niestandardowe opcje w ograniczonym zakresie

Interfejs jest nieco trudny w użyciu dla nowych użytkowników

Ceny Energage

Niestandardowy cennik

Oceny i opinie

G2 : 4.6/5 (99 opinii)

: 4.6/5 (99 opinii) Capterra: 4.5/5 (39 recenzji)

6. Workleap Officevibe

via Workleap Workleap Officevibe to wyspecjalizowana platforma do badania opinii pracowników. Oferuje różne rodzaje ankiet, takie jak ankiety pulsu, ankiety DEIB (różnorodność, równość, integracja i przynależność) oraz ankiety onboardingowe.

Umożliwia również tworzenie niestandardowych szablonów ankiet dostosowanych do specyfiki firmy.

Najlepsze funkcje Workleap Officevibe

Wybór z listy 122 pytań w celu szybkiego tworzenia i udostępniania krótkich ankiet pracowniczych w celu zbierania regularnych opinii

Zbieranie anonimowych opinii i wiadomości od pracowników w celu znalezienia wspólnych wyzwań i problemów w miejscu pracy

Udostępnianie ankiet wdrożeniowych w celu zaangażowania nowych pracowników od pierwszego dnia pracy

Wykorzystaj ankiety DEIB, aby wyjść poza problemy związane z pracą i zrozumieć, czy pracownicy czują się mile widziani w miejscu pracy

Uzyskaj cenne analizy i wgląd w odpowiedzi na ankiety

Porównuj wyniki swojej firmy ze standardami branżowymi lub analizuj dane w czasie

Workleap Officevibe limit

Oferuje ograniczone opcje niestandardowe w ankietach Pulsu

Raportowanie i analizy mogą być bardziej dogłębne

Ceny Workleap Officevibe

Free

Essential: 5 USD/miesiąc za osobę

Oceny i recenzje Workleap Officevibe

G2 : 4.3/5 (734 opinie)

: 4.3/5 (734 opinie) Capterra: 4.6/5 (51 recenzji)

7. 15five

via 15Five Jedną z wad wielu narzędzi do zbierania opinii pracowników jest to, że funkcje ankiet i zaangażowania pracowników są niedostępne osobno. W większości przypadków trzeba zapłacić za pakiet narzędzi HR; narzędzie zaangażowania pracowników i ankiety zwrotne są tylko niewielką częścią.

15five rozwiązuje ten problem, oferując funkcje angażowania pracowników w swoim podstawowym płatnym planie.

Sprawdźmy, co oferuje.

15five najlepsze funkcje

Przeprowadzanie 6-minutowych ankiet zaangażowania do zrobienia testu pulsu na zadowolenie i zaangażowanie pracowników

Uzyskaj dogłębne, niestandardowe i celowe oceny wyników ankiet, w tym mapy cieplne i inne zaawansowane funkcje

Wykorzystaj Spark AI, aby uzyskać unikalny wgląd w wyniki ankiety

Dostosuj i wykorzystaj niestandardowy szablon ankiety do tworzenia różnych typów ankiet, takich jak DEI, eNPS (employee Net Promoter Score) i inne

15 pięć limitów

opinie 360 stopni nie są dostępne w planie Engage

Interfejs użytkownika wymaga nauczenia się obsługi

15five ceny

Engage : $4/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

: $4/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Perform : $10/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

: $10/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie) Total Platform: 16 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

15 recenzji i ocen

G2 : 4.6/5 (1,766 recenzji)

: 4.6/5 (1,766 recenzji) Capterra: 4.7/5 (887 recenzji)

via ContactMonkey ContactMonkey to oprogramowanie e-mail do wewnętrznej komunikacji w zespole, które zapewnia łatwe sposoby zbierania i analizowania opinii pracowników. Umożliwia zbieranie opinii pracowników za pośrednictwem biuletynów e-mail przy użyciu ankiet, reakcji emoji i ocen (eNPS).

Ponieważ pozwala pracownikom przesyłać opinie anonimowo, pomaga uzyskać dokładny obraz tego, co pracownicy sądzą o kulturze firmy i inicjatywach biznesowych.

Wysyłaj angażujące newslettery i proś o opinie za pomocą ocen w gwiazdkach i reakcji emoji na różne tematy

Osadzanie niestandardowych ankiet pracowniczych w e-mailach w celu zbierania bardziej szczegółowych opinii na określone tematy

Dostęp do wymiernych danych i spostrzeżeń z opinii pracowników w celu pomiaru satysfakcji z pracy

Wykorzystanie raportów analitycznych do podejmowania decyzji biznesowych i działań mających na celu poprawę satysfakcji i zaangażowania pracowników

Narzędzie jest ograniczone do zrobienia e-maila w celu zebrania opinii pracowników i nie oferuje innych metod zbierania opinii

Interfejs może być czasami nieco opóźniony i powolny

Niezbędne : Niestandardowy cennik

: Niestandardowy cennik Plus : Niestandardowy cennik

: Niestandardowy cennik Enterprise: Niestandardowy cennik

G2 : 4.5/5 (148 opinii)

: 4.5/5 (148 opinii) Capterra: 4.1 (93 opinie)

9. Trakstar

via Trakstar Trakstar to kolejne oprogramowanie do zarządzania talentami i anonimowe narzędzie do zbierania opinii pracowników, oferujące ankiety i analizy zaangażowania pracowników.

Umożliwia wysyłanie ankiet zaangażowania pracowników za pośrednictwem poczty e-mail, a także integruje się z innymi narzędziami komunikacji wewnętrznej, takimi jak Slack i Microsoft Teams. Pozwala analizować wyniki ankiet, dzielić odpowiedzi na różne kategorie i wyciągać unikalne wnioski.

Najlepsze funkcje Trakstar

Zbieranie anonimowych opinii za pomocą konfigurowalnych ankiet Puls

Wyciąganie wniosków z dogłębnych raportów wizualnych opartych na opiniach pracowników i wynikach ankiet

Sortowanie i filtrowanie wyników ankiet, aby podzielić je na różne kategorie i uzyskać lepszy wgląd w sytuację

Uzyskiwanie 360-stopniowej informacji zwrotnej dla menedżerów i powiązanie ich wyników z zaangażowaniem pracowników w ich zespołach

Umożliwienie pracownikom wyrażania szczerych opinii za pomocą anonimowego zbierania opinii

Trakstar limit

Niezgrabny interfejs, który jest trudny w nawigacji dla nowych użytkowników

Niektórzy użytkownicy skarżą się, że nie mają wystarczających zasobów edukacyjnych, aby w pełni wykorzystać potencjał platformy

Ceny Trakstar

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Trakstar

G2 : 4.5/5 (285 opinii)

: 4.5/5 (285 opinii) Capterra: 4.2 (450 recenzji)

10. Limeade Listening (dawniej TINYpulse)

via Limeade Limeade Listening to kompleksowe oprogramowanie do angażowania pracowników z wieloma przydatnymi funkcjami. Może przeprowadzać ankiety i uzyskiwać szczegółowe analizy ankiet, umożliwiać wzajemne uznawanie pracowników lub dostarczać informacje zwrotne.

Pomaga zespołom HR zbierać anonimowe opinie pracowników i dostarcza długą listę pytań do oceny poziomu zaangażowania pracowników. Najlepsze jest to, że oferuje różne opcje wizualizacji danych, które pomagają analizować dane zwrotne pracowników.

Najlepsze funkcje Limeade Listening

Wybór spośród ponad 300 pytań lub tworzenie własnych pytań ankietowych w celu oceny zaangażowania i satysfakcji pracowników

Przeprowadzanie corocznych ankiet zaangażowania pracowników, częstych ankiet Pulsu lub ankiet eNPS

Wizualizacja wyników ankiet w celu ich analizy i łatwego wyciągania wniosków

Otrzymuj rekomendacje oparte na danych, aby podejmować szybkie działania na podstawie wyników ankiet

Wysyłanie prywatnych wiadomości do dowolnego pracownika w celu uzyskania dalszych wyjaśnień na temat jego opinii bez znajomości jego tożsamości

Limit słuchania

Opcje niestandardowe ankiety są ograniczone, mimo że można dodawać własne pytania

Brak funkcji poprawiających wskaźnik odpowiedzi na ankietę

Ceny Limeade Listening

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Limeade Listening

G2 : 4.4/5 (214 recenzji)

: 4.4/5 (214 recenzji) Capterra: 4.6/5 (47 recenzji)

Które narzędzie informacji zwrotnej od pracowników jest dla Ciebie odpowiednie?

Jednym z kluczowych Cele HR dla każdej organizacji jest poprawa zaangażowania i satysfakcji pracowników. Przeprowadzanie ankiet i poszukiwanie regularnych informacji zwrotnych może pomóc zespołom HR w skutecznej ocenie poziomu zadowolenia pracowników.

Jeden z tych programów do zbierania opinii pracowników może być wykorzystany do identyfikacji i rozwiązywania problemów w celu utrzymania zaangażowania pracowników i zmniejszenia rotacji.

Rozważ przeprowadzenie kilku działań angażujących pracowników aby jeszcze bardziej poprawić więzi w zespole.

Szukasz odpowiedniego narzędzia do zbierania opinii pracowników, które wykracza poza zbieranie ankiet i oferuje znacznie więcej? Wypróbuj ClickUp.

ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami z rozszerzonymi rozwiązaniami HR w zakresie rekrutacji, onboardingu, zaangażowania pracowników i nie tylko.

