10 najlepszych systemów HRIS do zarządzania personelem w 2024 roku

Gdy Business znajduje się w fazie rozwoju, baza danych pracowników również się powiększa, zwiększając związane z tym obowiązki administracyjne. Aby sobie z tym poradzić, potrzebny jest odpowiedni system HRIS (system informacji o zasobach ludzkich).

Jednak na zatłoczonym rynku HRIS znalezienie rozwiązania, które spełnia określone wymagania, takie jak skalowalność, niestandardowe funkcje i możliwości integracji, może wymagać czasu i wysiłku.

W tym artykule wyróżnimy dziesięć najlepszych programów HRIS.

Przyjrzymy się ich najlepszym funkcjom, ograniczeniom, cenom i ocenom klientów, aby znaleźć najlepszą cyfrową opcję do organizowania i śledzenia pracowników, dostosowaną do indywidualnych potrzeb biznesowych.

Czym są systemy HRIS?

Systemy informacji o zasobach ludzkich [HRIS] to Oprogramowanie HR które organizuje, przechowuje i pobiera dane pracowników w razie potrzeby.

Oprogramowanie integruje podstawowe funkcje HR, takie jak rekrutacja, wdrażanie, przetwarzanie listy płac, zarządzanie świadczeniami, śledzenie obecności i podobne zadania administracyjne w ramach jednej scentralizowanej platformy.

Systemy HRIS różnią się od systemów HRMS (Human Resource Management System), które obejmują funkcje zarządzania talentami i wydajnością.

Czego należy szukać w systemach HRIS?

Wybór odpowiedniego systemu HRIS dla swojego biznesu może być trudny. Zacznij od oceny, czy system HRIS jest łatwy w ustawieniu i obsłudze, czy mieści się w Twoim budżecie i czy można go niestandardowo dostosować do Twoich potrzeb biznesowych.

Oto kilka funkcji, których należy szukać w systemach HRIS:

Zarządzanie onboardingiem: Idealne oprogramowanie HRIS powinno usprawnić proces onboardingu poprzez dostarczenie nowym pracownikom niezbędnych dokumentów i szkoleń

Idealne oprogramowanie HRIS powinno usprawnić proces onboardingu poprzez dostarczenie nowym pracownikom niezbędnych dokumentów i szkoleń Zarządzanie bazą danych: Powinno wyeliminować wymóg posiadania dużych akt osobowych i zapewnić szybki dostęp do odpowiednich danych za pośrednictwem plików cyfrowych

Powinno wyeliminować wymóg posiadania dużych akt osobowych i zapewnić szybki dostęp do odpowiednich danych za pośrednictwem plików cyfrowych Raportowanie i analityka: Szukaj systemów HRIS, które dostarczają konfigurowalne pulpity i funkcje raportowania do monitorowania i śledzeniaKPI HR i kluczowych wskaźników biznesowych

Szukaj systemów HRIS, które dostarczają konfigurowalne pulpity i funkcje raportowania do monitorowania i śledzeniaKPI HR i kluczowych wskaźników biznesowych Zarządzanie płacami: Oprogramowanie musi usprawniać i automatyzować zarządzanie płacami oraz składać odpowiednie dokumenty podatkowe we właściwym czasie

Oprogramowanie musi usprawniać i automatyzować zarządzanie płacami oraz składać odpowiednie dokumenty podatkowe we właściwym czasie Śledzenie obecności: System zarządzania zasobami ludzkimi musi zawierać funkcje śledzenia czasu wolnego i obecności, aby zapewnić widoczność zmian i obecności pracowników

System zarządzania zasobami ludzkimi musi zawierać funkcje śledzenia czasu wolnego i obecności, aby zapewnić widoczność zmian i obecności pracowników Dostępność mobilna: Szukaj systemów HRIS, które oferują dedykowaną aplikację mobilną; posiadanie danych pod ręką i łatwo dostępnych daje swobodę zarządzania pracownikami z dowolnego miejsca

Przyjrzyjmy się bliżej najlepszym dostępnym systemom HRIS.

10 najlepszych systemów HRIS do wykorzystania w 2024 roku

Oto nasza dziesiątka najlepszych systemów HRIS, które oferują rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb biznesowych:

1. ClickUp

Płynne zarządzanie administracją personelu dzięki ponad 15 widokom w ClickUp

ClickUp to kompleksowe narzędzie do platforma do zarządzania projektami z solidnym, wysoce konfigurowalnym pakietem Narzędzia dla zespołów HR . Dzięki ponad 1000 integracji z popularnym oprogramowaniem biznesowym i setkom konfigurowalnych funkcji HR, ClickUp pomaga uprościć zarządzanie ludźmi i usprawnić operacje w celu łatwego rozwoju biznesu.

Co więcej, ClickUp oferuje ponad 15 sposobów wizualizacji pracowników i operacji, w tym

Widok tabeli: do zarządzania wszystkimi danymi pracowników w ustawieniu przypominającym arkusz kalkulacyjny

do zarządzania wszystkimi danymi pracowników w ustawieniu przypominającym arkusz kalkulacyjny Widok listy: z wieloma opcjami grupowania, sortowania i filtrowania

z wieloma opcjami grupowania, sortowania i filtrowania Widok formularza: do zbierania informacji zwrotnych za pomocą komentarzy i ankiet oraz przekształcania ich w listę zadań, które można wykonać

do zbierania informacji zwrotnych za pomocą komentarzy i ankiet oraz przekształcania ich w listę zadań, które można wykonać Widok obciążenia pracą: do monitorowania obciążenia pracą i działań każdego pracownika

do monitorowania obciążenia pracą i działań każdego pracownika Widok kalendarza: z opcjami planowania zmian, wirtualnych spotkań i urlopów

Użycie Dokumenty ClickUp do przechowywania dokumentacji pracowniczej, takiej jak przewodniki dla pracowników, materiały szkoleniowe, listy kontrolne dotyczące wdrażania i polityki wewnętrzne.

Dodaj niestandardowe pola do dowolnego widoku, aby śledzić informacje o pracownikach lub kandydatach, dodawać załączniki do dokumentów, łącza do zasobów zewnętrznych i nie tylko.

ClickUp oferuje również setki free szablonów HR jeśli chcesz zaprojektować coś innego niż podręcznik pracownika lub proces firmy .

Szablon podręcznika firmowego ClickUp zawiera niezbędne sekcje, takie jak Standardy postępowania, Zasady Teams i Dress Code, a następnie dostarcza często pomijane sekcje, takie jak Godziny pracy, Udogodnienia ADA i Zasady komunikacji.

Przyspiesz proces wdrażania nowych pracowników, umożliwiając im szybsze poznanie firmy i wywieranie wpływu na swoją pracę.

Szablon dokumentów procesów firmowych ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w tworzeniu i zarządzaniu procesami firmy w jednym miejscu.

Korzystaj z intuicyjnych pulpitów i Cele ClickUp do śledzenia kamieni milowych i innych wskaźników wzrostu i rozwoju pracowników. Dźwignia automatyzację w ClickUp do tworzenia zadań, przypisywania ich, wstawiania komentarzy, zmiany statusów zadań i nie tylko.

ClickUp posiada również konfigurowalne pulpity, które są wysoce wizualne i sprzyjają współpracę w czasie rzeczywistym między wszystkimi zaangażowanymi stronami.

ClickUp najlepsze funkcje

Uzyskaj natychmiastowe, dokładne odpowiedzi oparte na kontekście z dowolnych zadań związanych z HR w ramach i połączonych z platformą za pomocą ClickUp Brain

ClickUp Brain: Podsumuj notatki ze spotkań, przepisz moduły szkoleniowe lub szybko przejrzyj tekst pod kątem gramatyki

Podsumuj notatki ze spotkań, przepisz moduły szkoleniowe lub szybko przejrzyj tekst pod kątem gramatyki ClickUp Formularze: Twórzopinie pracowników ankiety, badania pulsu, wewnętrzne cykle pracy itp

Twórzopinie pracowników ankiety, badania pulsu, wewnętrzne cykle pracy itp Wbudowane szablony: Używaj szablonów dla podstawowych procesów HR, w tymprzegląd wyników,zarządzanie bazą danych,spotkania 1:1orazzarządzanie listą płac *ClickUp Chat: Współpraca w czasie rzeczywistym między zainteresowanymi stronami przy użyciuClickUp Chat widok

Używaj szablonów dla podstawowych procesów HR, w tymprzegląd wyników,zarządzanie bazą danych,spotkania 1:1orazzarządzanie listą płac *ClickUp Chat: Współpraca w czasie rzeczywistym między zainteresowanymi stronami przy użyciuClickUp Chat widok ClickUp Dashboards: Użyj ponad 50 widżetów do zarządzania danymi działu HR, takimi jak czas zatrudnienia, obsadzone pozycje i wydajność zespołu HR

Użyj ponad 50 widżetów do zarządzania danymi działu HR, takimi jak czas zatrudnienia, obsadzone pozycje i wydajność zespołu HR Tablice ClickUp: Zamień pomysły swojego zespołu w praktyczne cykle pracy za pomocąTablice ClickUp. Organizuj zadania, usprawniaj procesy HR, mierz wydajność pracowników itp.

Limity ClickUp

Początkujący użytkownicy uważają, że krzywa uczenia się jest nieco stroma ze względu na ogromną liczbę funkcji

Limit funkcji na urządzeniach mobilnych

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5 na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9836+ recenzji)

4.7/5 (9836+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4009+ opinii)

2. Deel

przez Deel Portal Deel z danymi poszczególnych pracowników Deel to rozwiązanie HRIS, które pasuje do firm każdej wielkości. Posiada intuicyjny interfejs użytkownika i konfigurowalne funkcje HR, takie jak lista płac, administracja świadczeniami, obecność itp.

Ten system HRIS oferuje scentralizowane repozytorium do przechowywania danych osobowych w jednej lokalizacji, umożliwiając szybki i łatwy dostęp z dowolnego miejsca.

Jeśli zarządzasz globalną siłą roboczą, Deel z łatwością poradzi sobie ze złożonością zarządzania międzynarodowym biznesem. Oferuje solidne API do niestandardowych integracji i automatyzacji na dużą skalę.

Co więcej, ten system zarządzania zasobami ludzkimi może zarządzać zgodnością z lokalnymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi zatrudnienia, dzięki czemu nigdy nie będziesz musiał martwić się o swoich globalnych pracowników.

Najlepsze funkcje Deel

Widok wynagrodzeń, świadczeń i wydatków pracowników w jednym miejscu

Ustawienie pracowników z lokalnymi planami emerytalnymi, ubezpieczeniem zdrowotnym lub stypendium

Usprawnienie wdrażania pracowników dzięki schematom organizacyjnym i gotowym cyklom pracy

Automatyzacja obliczania listy płac, odliczeń i potrąceń podatkowych

Jeśli zatrudniasz pracowników z całego świata, możesz skorzystać z usług EOR i PEO z funkcjami takimi jak przetwarzanie listy płac, zgodność z przepisami, zarządzanie umowami i zwrot kosztów

Zapewnienie sponsorowania wiz, wsparcia imigracyjnego, zlokalizowanych pakietów świadczeń i globalnego zarządzania kapitałem w całej dystrybucji pracowników

Deel limits

Ograniczone opcje integracji i możliwości dostosowywania

Brak dedykowanej aplikacji mobilnej

Brak wskazówek podatkowych dla zdalnych kontrahentów współpracujących z zewnętrznymi firmami

cennik #### Deel

Niestandardowy cennik

Deel oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (2329+ recenzji)

4.8/5 (2329+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (523+ opinii)

3. Paycor

przez PaycorPaycor to oparty na chmurze kompleksowy system HRIS z przejrzystym i intuicyjnym interfejsem użytkownika. Ułatwia podstawowe funkcje HR i przyziemne administracyjne przepływy pracy, automatyzując je i oszczędzając czas zespołów HR.

Oprogramowanie to jest wysoce konfigurowalne i łatwo dostosowuje się do unikalnych potrzeb Business. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz onboardingu, przetwarzania listy płac, czy zarządzania pracownikami, Paycor może usprawnić operacje od zatrudniania do monitorowania i optymalizacji siły roboczej.

Paycor dostarcza ujednoliconą bazę informacji, umożliwiając firmom rezygnację z papieru dzięki rozwiązaniom w zakresie cyfrowych dokumentów i formularzy.

Najlepsze funkcje Paycor

Uproszczenie wdrażania dzięki systemowi śledzenia kandydatów i funkcjom publikowania ofert pracy i wdrażania nowych pracowników - wszystko na jednej platformie

Automatyzacja naliczania płac i podatków, terminowe wypełnianie zeznań podatkowych i inne zadania administracyjne

Skorzystaj z autorskiego narzędzia do raportowania i zgodności z ACA, aby przygotować, wygenerować i złożyć formularze, takie jak 1094-C i 1095-C, w celu zapewnienia zgodności ze świadczeniami

Niestandardowe pulpity i gotowe szablony raportów ułatwiające wizualizację bieżących problemów kadrowych i trendów rynkowych

Limity Paycor

Wdrożenie może być nieco trudne

Aplikacja mobilna nie jest w pełni zoptymalizowana

Niestandardowej funkcji raportowania brakuje możliwości dostosowania i łatwości obsługi

Ceny Paycor

Niestandardowy cennik

Paycor oceny i recenzje

G2: 4.0/5 (715+ opinii)

4.0/5 (715+ opinii) Capterra: 4.4/5 (2750+ opinii)

4. Rippling

przez RipplingRippling to oparty na chmurze globalny system informacji o zasobach ludzkich, który umożliwia zarządzanie i automatyzację operacji związanych z siłą roboczą na całym świecie, od wdrażania pracowników po ich separację.

Oprogramowanie dynamicznie lokalizuje wszystko w oparciu o lokalizację pracownika - od pól i dokumentów po waluty. To, co wyróżnia Rippling, to wbudowane funkcje zarządzania aplikacjami i urządzeniami, które stanowią wsparcie dla potrzeb pracowników zdalnych.

Możesz przeprowadzać zapisy na ubezpieczenie zdrowotne, wysyłać listy z ofertami, przeprowadzać kontrole przeszłości, zarządzać dokumentacją dla nowych pracowników, dodawać pracowników do listy płac i nie tylko w całym cyklu życia pracownika.

najlepsze funkcje #### Rippling

Wykorzystanie scentralizowanych przestrzeni gromadzenia danych do zbierania, przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji o pracownikach za pomocą jednego kliknięcia

Automatyczna dezaktywacja kont, haseł, kontroli użytkownika i własności urządzeń byłych pracowników po ich odejściu

Niestandardowe opcje raportowania dzięki wbudowanym szablonom i elementom wizualizacji danych

Automatyzacja generowania listów z ofertami, globalnego sprawdzania przeszłości i formalności związanych z zatrudnianiem nowych pracowników w celu usprawnienia procesów HR

Automatyczne wykonywanie obliczeń płacowych, odliczeń i rozliczeń podatkowych w synchronizacji z regionalnymi przepisami dotyczącymi zgodności płac

Elastyczne zarządzanie czasem i frekwencją dla pracowników niezależnych, kontraktowych lub godzinowych

Rippling limits

Funkcje oceny wydajności i zatwierdzania WOM mogą zostać ulepszone

Brak szczegółów w schematach organizacyjnych i odcinkach wypłat

Ceny Rippling

Od 8 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Rippling

G2: 4.8/5 (2276+ recenzji)

4.8/5 (2276+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (3029+ opinii)

5. Gusto

przez GustoGusto to łatwy w użyciu i elastyczny system HRIS, który pomaga specjalistom HR zarządzać informacjami o pracownikach, płacami, świadczeniami, 401[k], odszkodowaniami pracowniczymi i nie tylko z jednego pulpitu.

Oparte na chmurze rozwiązanie Gusto pomaga obsługiwać wdrażanie, zaangażowanie pracowników, wynagrodzenia i ubezpieczenia.

Gusto oferuje ponadto rozszerzenie narzędzi płacowych, które umożliwiają płynne wynagradzanie pracowników i kontrahentów. Możesz również elektronicznie składać, podpisywać, faksować i przechowywać wszystkie dokumenty w pulpicie nawigacyjnym Gusto.

Co więcej, ułatwia pracownikom optymalizację wypłat za pomocą bezpłatnych narzędzi finansowych, takich jak płatności bez użycia papieru za pośrednictwem Gusto Wallet i kart debetowych.

Najlepsze funkcje Gusto

Nielimitowane wypłaty bez dodatkowych opłat, automatyzacja bezpośrednich wpłat, potrąceń, rozliczeń podatkowych i płatności dla międzynarodowych kontrahentów

Niestandardowe listy kontrolne, e-podpisy, przechowywanie dokumentów i szablony listów z ofertami dla bezproblemowego wdrażania

Uzyskaj dostęp do przyjaznych dla użytkownika narzędzi do raportowania i galerii szablonów raportów do śledzenia czasu, wydajności i listy płac

Dostosowywanie pakietów świadczeń, w tym opcjonalnych planów dotyczących wizji, stomatologii, emerytur, HSA i FSA, odszkodowań pracowniczych i świadczeń dla osób dojeżdżających do pracy

Mobilne śledzenie czasu pracy z geolokalizacją, alerty o nadgodzinach, automatyzacja zatwierdzania wniosków o urlop, śledzenie WOM i nie tylko

limity #### Gusto

Polityka urlopowa wymaga poprawy

Brak elastycznych funkcji kalendarza i zarządzania zadaniami

Ceny Gusto

Simple: 40 USD miesięcznie + 6 USD za pracownika

40 USD miesięcznie + 6 USD za pracownika Plus: 80 USD miesięcznie + 12 USD za pracownika

80 USD miesięcznie + 12 USD za pracownika Premium: Niestandardowy cennik

Gusto oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (1883+ recenzji)

4.5/5 (1883+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (3812+ recenzji)

6. Arcoro

przez ArcoroArcoro oferuje modułowy system informacji o zasobach ludzkich zaprojektowany w celu usprawnienia i automatyzacji zadań HR dla firm budowlanych.

To oprogramowanie HR obejmuje funkcje pozyskiwania talentów, wdrażania pracowników, zarządzania dokumentacją pracowniczą i zarządzania zgodnością z przepisami DOT i federalnymi specyficznymi dla branży.

Arcoro najlepsze funkcje

Korzystaj ze scentralizowanego huba do zarządzania danymi i rekordami pracowników

Zarządzanie kosztami pracy i planowaniem siły roboczej w celu maksymalizacji alokacji zasobów i poprawy wydajności projektów

Łatwy w użyciu moduł zarządzania świadczeniami, zintegrowany z ponad 300 partnerami, w tym z wiodącymi ubezpieczycielami, dostawcami usług płacowych, systemami ERP i innymiOprogramowanie HRMS* Zarządzanie funkcjami meldowania i wymeldowywania pracowników na miejscu z możliwością weryfikacji stanu zdrowia za pomocą pytań przedstawionych w portalu logowania

Śledzenie czasu pracy i obecności w celu zapewnienia dokładnej listy płac, prowadzenia dokumentacji i raportowania zgodności z przepisami

Wykorzystanie modułów planowania powodzenia w celu identyfikacji i rozwoju przyszłych liderów w organizacji

Limity Arcoro

Oprogramowanie nie jest idealne dla firm z wahaniami siły roboczej

Arcoro posiada aplikację mobilną, ale o ograniczonej funkcji

Funkcje raportowania po stronie wydajności i wydatków są minimalne

Ceny Arcoro

Niestandardowy cennik

Arcoro oceny i recenzje

G2: 3.9/5 (89+ recenzji)

3.9/5 (89+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (101+ recenzji)

7. Justworks

przez JustworksJustworks to jeden z kompleksowych i przyjaznych dla użytkownika systemów HR, który oferuje dodatkowe usługi PEO i płacowe. Platforma pełni funkcję scentralizowanego hubu dla specjalistów HR w celu efektywnego przechowywania, organizowania i zarządzania informacjami o pracownikach, przy całodobowym wsparciu konsultantów HR.

Justworks oferuje centralną lokalizację do przechowywania i dystrybucji najważniejszych dokumentów, w tym podręczników szkoleniowych, umów o pracę i raportów wydajności. Funkcja ta zapewnia bezpieczeństwo danych i eliminuje potrzebę posiadania fizycznych dokumentów.

Najlepsze funkcje Justworks

Korzystanie z funkcji takich jak zarządzanie podręcznikami dla pracowników, podpis elektroniczny, automatyczne generowanie listów ofertowych, szablony zasad itp

Bezproblemowa zgodność z federalnymi, stanowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi zgodności, wraz z automatyzacją składania deklaracji podatkowych, w tym W-2, 1099, 940 i 941 drogą elektroniczną

Automatyzacja śledzenia czasu pracowników dzięki synchronizacji listy płac, dostosowanej do zasad dotyczących nadgodzin i przerw, w połączeniu z funkcjami geofencing

Niestandardowe pulpity i gotowe szablony usprawniające wgląd w żądania WOM, statusy szkoleń i spis firmowy, zintegrowane z oprogramowaniem takim jak QuickBooks i Xero

Samoobsługowy portal dla pracowników umożliwiający aktualizację danych osobowych, widok odcinków wypłat i formularzy podatkowych oraz rejestrację w celu uzyskania świadczeń

Limity Justworks

Raportowanie listy płac jest niezgrabne i mylące dla działów AR

Zwroty wydatków cyklicznych muszą być zaplanowane ręcznie

Ceny Justworks

Basic: $59 miesięcznie za pracownika

$59 miesięcznie za pracownika Plus: $99 miesięcznie za pracownika

Justworks oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (435+ opinii)

4.6/5 (435+ opinii) Capterra: 4.6/5 (718+ opinii)

8. Remofirst

przez RemofirstRemofirst to wiodące oprogramowanie HRIS dla małych Businessów z całkowicie zdalnymi Teamami. Oprogramowanie pomaga płacić pracownikom na czas i w ich lokalnej walucie. Pomaga również w zróżnicowaniu oferty kadrowej i świadczeń niezależnie od lokalizacji pracownika.

Jedną z jego najlepszych funkcji jest moduł Employer-of-Record. Wdrażaj pracowników zdalnych i nowych kontrahentów, nie martwiąc się o wymogi podatkowe i zgodności w kraju głównym.

Najlepsze funkcje Remofirst

Zyskaj scentralizowany hub dla zadań związanych z HR i zarządzaniem kapitałem ludzkim

Wykorzystanie modułu EOR do zatrudniania najlepszych globalnych talentów bez martwienia się o lokalne przepisy dotyczące wynagrodzeń, podatków, pracy i zgodności z przepisami

Wielowalutowa lista płac dla kontrahentów w USD, EUR, GBP, CAD lub SGD

Dostęp do RemoHealth, niestandardowego planu prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego na całym świecie, w tym wyjątkowego ubezpieczenia dentystycznego, na receptę i wzroku

Usprawnienie procesu wdrażania tego samego dnia w ponad 180 krajach

Dostarczanie lokalnie zgodnych umów z freelancerami, co ma kluczowe znaczenie dla Business, który chce uniknąć grzywien i innych kar wynikających z błędnej klasyfikacji

Limity Remofirst

Stroma krzywa uczenia się z prawie zerową dokumentacją lub zasobami dostępnymi w Internecie

Brak funkcji takich jak zarządzanie wydajnością i wynagrodzeniami

Ceny Remofirst

Rekordowy pracodawca: 199 USD za osobę miesięcznie

199 USD za osobę miesięcznie Kontrahent: 25 USD za osobę miesięcznie

Oceny i recenzje Remofirst

G2: 4.3/5 (59+ recenzji)

4.3/5 (59+ recenzji) Capterra: Za mało ocen

9. Eddy

przez EddyEddy to kompleksowe oprogramowanie HRIS dla małych Business, umożliwiające zatrudnianie, zarządzanie i wynagradzanie pracowników za pośrednictwem zintegrowanego systemu.

Platforma oferuje solidne narzędzia dla pracowników pierwszej linii, które usprawniają zadania i procesy HR oraz upraszczają obsługę pracowników.

Co więcej, kompleksowy system płacowy Eddy oszczędza cenny czas działu HR i zmniejsza liczbę błędów płacowych przy jednoczesnym zachowaniu zgodności ze skomplikowanymi przepisami i terminami.

Najlepsze funkcje Eddy

Umożliwienie nowym pracownikom zakończenia procesu wdrożenia przed pierwszym dniem pracy dzięki wdrożeniu opartemu na pracownikach

Przechowywanie i organizacja dokumentów w chmurze dzięki schematom organizacyjnym i katalogowi pracowników

Konfigurowalne plany WOM spełniające potrzeby małych firm

Śledzenie czasu pracowników, utrzymywanie uporządkowanych arkuszy czasu pracy i generowanie raportów dotyczących czasu wolnego za pomocą mobilnej aplikacji do śledzenia czasu pracy

Ograniczenia Eddy

Nie można złożyć wielu wniosków o urlop w ciągu jednego dnia

Brak wbudowanej komunikacji, która mogłaby pomóc pracownikom skontaktować się z działem HR, co utrudnia ogólne doświadczenie pracowników

Ceny Eddy

Dostępna wersja próbna Free

Plany zaczynają się od 6 USD miesięcznie za osobę

Oceny i recenzje Eddy

G2: 4.7/5 (67+ recenzji)

4.7/5 (67+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (41+ opinii)

10. HiBob

przez HiBobHiBob lub Bob, jest jednym z wiodących systemów HRIS. Zapewnia wydajność, zaangażowanie i utrzymanie pracowników dzięki różnym modułom adaptacyjnym i cyklom pracy dla nowoczesnej siły roboczej.

Automatyzacja wszystkiego, od onboardingu po listę płac z usprawnionymi cyklami zatwierdzania. Śledzenie czasu pracy, obecności i zwolnień pracowników w jednym centralnym miejscu. Zakończona lista płac w trzech krokach, zapewniająca dokładność i terminowe raportowanie do dostawcy.

Najlepsze funkcje HiBob

Dostęp do zarządzania danymi pracowników i uzyskiwanie wglądu w siłę roboczą firmy w celu efektywnego zarządzania personelem za pośrednictwem Documents Hub

Automatyzacja kompleksowych procesów w celu usprawnienia cykli zatwierdzania związanych z podstawowymi funkcjami HR, takimi jak wdrażanie, obecność, lista płac i świadczenia

Scentralizowane monitorowanie wydajności pracowników, przepracowanych godzin, obecności i zwolnień czasowych

Automatyzacja całego cyklu płacowego w trzech krokach, od gromadzenia danych płacowych po weryfikację ich dokładności i wysyłanie raportów do dostawcy usług płacowych w określonych ramach czasowych

Śledzenie oczekujących i aktywnych świadczeń dla pracowników, a także niestandardowe wprowadzanie nowych świadczeń

Funkcja raportowania dla pracowników w celu dyskretnego ostrzegania personelu HR o niewłaściwym zachowaniu w miejscu pracy

Limity HiBob

Ankiety firmowe i moduł opinii pracowników mogłyby zostać ulepszone

W przypadku wielu funkcji nie można przesyłać dokumentów zewnętrznych (np. Excel, PDF itp.)

Ceny HiBob

Niestandardowy cennik

HiBob oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (777+ recenzji)

4.5/5 (777+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (136+ opinii)

Usprawnij zarządzanie personelem dzięki najlepszemu oprogramowaniu HRIS

Jeśli szukasz najlepszych sposobów na zarządzanie danymi pracowników, oprogramowanie HRIS pomoże Ci spełnić wszystkie Twoje potrzeby.

Nasza kompleksowa lista 10 najlepszych systemów HRIS powinna być pomocna, ale uważamy, że masz dodatkową przewagę dzięki ClickUp!

Z setek darmowych szablonów HR z funkcjami związanymi z onboardingiem, ustawienie celów rozwój talentów, standaryzacja procesów clickUp to kompleksowa platforma usprawniająca procesy HR związane z zarządzaniem danymi pracowników i nie tylko.

Co więcej, ClickUp jest opłacalnym oprogramowaniem. Uzyskaj dostęp do nieograniczonej liczby zadań, dodaj dowolną liczbę interesariuszy, planuj i zarządzaj projektami za pomocą Tablice twórz i wizualizuj wymagania projektu za pomocą Dokumenty przechowują około 100 MB danych i wiele więcej - dzięki ClickUp Free Forever Plan.

Aby zobaczyć, jak platforma może wesprzeć Twoje potrzeby HR, załóż darmowe konto ClickUp już dziś!