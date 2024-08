Przykłady podręczników dla pracowników i najlepsze praktyki dla zespołów HR

Podręcznik pracownika to kompleksowy przewodnik przedstawiający zasady, procedury i oczekiwania pracowników firmy. Zapewnia on, że wszyscy pracownicy, bez względu na to, gdzie pracują, rozumieją zasady dotyczące takich kwestii jak własność intelektualna i protokoły bezpieczeństwa.

Jest to umowa, na mocy której Teams HR ustanawia procesy lub "podstawowe zasady" dla wydajnego i pozytywnego środowiska pracy. Zarówno nowo zatrudnieni, jak i obecni pracownicy mogą korzystać z tego podręcznika jako centralnego zasobu.

Podręcznik wyjaśnia cel ich pracy, dostarczając im niezbędnych informacji na temat tego, jak się zachowywać i radzić sobie z codzienną pracą. Wiele podręczników zawiera również standardowe procedury operacyjne (SOP) które dostarczają konkretnych instrukcji do zrobienia czegoś w efektywny sposób.

Chociaż nie są one najbardziej porywającą lekturą, odgrywają kluczową rolę w ustawieniu tonu i kultury miejsca pracy.

Ponadto, dobrze opracowany podręcznik może pomóc złagodzić nieporozumienia i potencjalne problemy prawne. Wyczyszczone zasady firmy mogą zapobiec nieporozumieniom co do praw pracowników i oczekiwań firmy, promując harmonijne środowisko pracy.

Niniejszy artykuł ma na celu pomóc w stworzeniu doskonałego podręcznik pracownika który zawiera jasne wytyczne z odrobiną charakteru i ciepła. Przeanalizujemy kreatywne przykłady podręczników dla pracowników, które możesz dostosować do swojej organizacji.

Zaczynajmy!

Co składa się na świetny podręcznik pracownika?

Łatwo jest myśleć o podręczniku pracownika jako o nudnym zbiorze zasad. Ale to znacznie więcej. To fundamentalny dokument, który nadaje ton kulturze firmy i informuje pracowników o ich obowiązkach role i obowiązki zapewniając mniej chaosu i większą spójność w całej organizacji.

Kluczowe funkcje idealnego podręcznika dla pracowników

Dobry podręcznik dla pracowników zaczyna się od wprowadzenia misji, wizji i wartości firmy, pomagając pracownikom zrozumieć cel ich pracy.

Podręcznik firmy powinien obejmować wszystkie niezbędne zasady dotyczące miejsca pracy w sposób jasny i zwięzły, w tym tematy takie jak godziny pracy, wynagrodzenie i świadczenia, zasady dotyczące urlopów, kodeks postępowania i polityka antydyskryminacyjna.

Powinien on również być przejrzysty w zakresie oczekiwań i procedur, zapewniając jednocześnie zgodność z odpowiednimi przepisami i regulacjami prawa pracy.

Cechy doskonałego podręcznika

Kompleksowy podręcznik zapewnia, że pracownicy mają wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu, co zmniejsza zamieszanie i usprawnia komunikację.

Poniższe funkcje są niezbędne w podręczniku dla pracowników:

Kompleksowość: Upewnij się, że podręcznik obejmuje wszystkie ważne tematy, nie pozostawiając żadnych informacji nieuwzględnionych

Upewnij się, że podręcznik obejmuje wszystkie ważne tematy, nie pozostawiając żadnych informacji nieuwzględnionych Przejrzystość: Unikaj żargonu i używaj jasnego, zwięzłego języka, który jest łatwy do zrozumienia dla wszystkich

Unikaj żargonu i używaj jasnego, zwięzłego języka, który jest łatwy do zrozumienia dla wszystkich Przejrzystość: Stwórz otwartą komunikację, aby zbudować zaufanie wśród pracowników

Stwórz otwartą komunikację, aby zbudować zaufanie wśród pracowników Dostępność: logiczna organizacja informacji, tabela zawartości i indeks ułatwiające nawigację oraz łatwy dostęp do kopii cyfrowych

logiczna organizacja informacji, tabela zawartości i indeks ułatwiające nawigację oraz łatwy dostęp do kopii cyfrowych Ciągłe aktualizacje: Regularnie przeglądaj i aktualizuj podręcznik, aby odzwierciedlić wszelkie zmiany w polityce firmy, świadczeniach lub wymogach prawnych

Regularnie przeglądaj i aktualizuj podręcznik, aby odzwierciedlić wszelkie zmiany w polityce firmy, świadczeniach lub wymogach prawnych Zawartość nadająca się do wykorzystania: Skupienie się na praktycznych, codziennych informacjach, które pracownicy mogą wykorzystać w swojej pracy i procesie decyzyjnym

Te funkcje sprawiają, że podręcznik pracownika jest wartościowy, pomagając pracownikom zrozumieć ich rolę i przyczynić się do powodzenia firmy.

Przyjrzyjmy się teraz podstawowym elementom, bez których podręcznik pracownika pozostaje niekompletny.

Kluczowe elementy podręcznika dla pracowników

Czy nie nienawidzisz, gdy czytasz dobry thriller tylko po to, by dowiedzieć się, że kilka ostatnich stron zostało urwanych? Niekompletne, nierozwiązane zagadki pozostawiają frustrujące pytania bez odpowiedzi.

Podręcznik pracownika nie powinien być taką tajemnicą. Potrzebujesz kompleksowego dokumentu, który właściwie poprowadzi pracowników Twojej firmy. A to wymaga zrozumienia kluczowych elementów dobrego podręcznika.

Oto aspekty, których nie można pominąć podczas opracowywania podręcznika dla pracowników.

Proces wdrażania

Zrobienie dobrego pierwszego wrażenia na nowych pracownikach zależne jest od tego, jak dobrze zdefiniowany jest proces wdrożenia proces onboardingu w podręczniku pracownika.

Podział procesu wdrażania na proste, możliwe do wykonania kroki pomaga nowym pracownikom zrozumieć ich codzienne lub tygodniowe obowiązki. Wdrożenie pracownika może obejmować spotkanie ze współpracownikami, udział w szkolenie pracowników sesje, poznawanie narzędzi i procedur firmy oraz zrozumienie swojej roli.

Krótka wskazówka: Nie ograniczaj się tylko do listy zadań; wyjaśnij cel stojący za różnymi działaniami i powiąż je z ogólnym zrozumieniem misji i celów firmy.

Ponadto, należy podkreślić zasoby firmy, ustanowić systemy koleżeńskie i zaoferować wsparcie HR, aby upewnić się, że nowi pracownicy wiedzą, gdzie się udać z pytaniami lub wątpliwościami. Dzięki temu nowi pracownicy poczują wsparcie od pierwszego dnia pracy.

Szczegóły zatrudnienia

Podręcznik pracownika powinien informować o wszystkich aspektach zatrudnienia. Szczegóły podręcznika pracownika zawierają zwykle takie informacje, jak wydajność i procedury rozwiązania umowy.

Można również uwzględnić proces przeglądy wydajności i wyjaśnić cykl oceny, pomagając pracownikom zrozumieć znaczenie zaangażowania pracowników i rozwoju kariery.

Szybka wskazówka: Jeśli Twoja firma korzysta z pracowników kontraktowych, przedstaw szczegółowe warunki ich zatrudnienia, w tym czas trwania umowy i wszelkie procedury jej przedłużenia.

Możesz dodać wyjaśnienie koncepcji zatrudnienia według własnej woli (jeśli ma to zastosowanie w twojej lokalizacji) oraz prawa zarówno pracodawcy, jak i pracownika do rozwiązania stosunku pracy w dowolnym momencie.

Te kluczowe szczegóły zapewnią, że pracownicy jednoznacznie zrozumieją swoje prawa i obowiązki.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Podstawową funkcją podręcznika pracownika jest kultywowanie bezpiecznego środowiska pracy dla mojej siły roboczej. Do zrobienia tego potrzebne jest wykazanie zaangażowania w dobre samopoczucie pracowników i przedstawienie kluczowych protokołów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa.

Określ wszystkie aspekty przepisów Administracji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w swoim podręczniku. Zwróć uwagę na konkretne procedury bezpieczeństwa istotne dla twojej branży i podkreśl zaangażowanie firmy w ich przestrzeganie.

Dodatkowo, dostarczenie jasnych wytycznych dotyczących zapobiegania i raportowania wypadków w miejscu pracy pomaga pracownikom zrozumieć procedury awaryjne.

W tej części podręcznika można również ustanowić politykę zerowej tolerancji dla przemocy i nękania w miejscu pracy. Przedstaw procedury raportowania i dostępne zasoby, aby zminimalizować występowanie takich incydentów.

Świadczenia i odszkodowania

Jakich nagród mogą oczekiwać pracownicy w zamian za swoją ciężką pracę? Podręcznik pracownika powinien zawierać przejrzysty przegląd pakietu wynagrodzeń i świadczeń firmy.

Pomaga to wyjaśnić, w jaki sposób firma radzi sobie z wynagrodzeniami. Może to obejmować odpowiednie przepisy regulujące wynagrodzenia, w tym strukturę wszelkich premii lub prowizji dostępnych w organizacji.

Możesz także dodać zasady dotyczące wynagrodzenia za nadgodziny, w tym wymagania kwalifikacyjne, metody obliczania i procedury zatwierdzania.

Co więcej, dołączenie szczegółowego podsumowania świadczeń pracowniczych oferowanych przez firmę wyjaśnia niejasności i sprawia, że pracownicy czują się wartościowi. Szczegóły te zazwyczaj obejmują informacje na temat rodzajów urlopów (takich jak nadrzędne, urlopowe i chorobowe), ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia dentystycznego, planów emerytalnych i dodatkowych korzyści. Nie zapomnij wspomnieć o zasobach, z których pracownicy mogą skorzystać, aby uzyskać więcej informacji.

Dostarcz zakończone szczegóły dotyczące każdego dodatku, takie jak kryteria kwalifikowalności i metody naliczania dla każdego rodzaju urlopu, który oferujesz.

Zasady obowiązujące w miejscu pracy

Powinieneś ustawić jasne oczekiwania dotyczące profesjonalnego postępowania w firmie. Zacznij od nakreślenia różnych zasad, które kierują codziennymi operacjami. Następnie potwierdź commit swojej firmy na rzecz różnorodnej, inkluzywnej kultury pracy i polityki niedyskryminacji.

Jeśli twoja firma zatrudnia pracowników zdalnych, poświęć sekcję przedstawiającą oczekiwania i wytyczne dotyczące pracy zdalnej. Obejmują one zazwyczaj protokoły komunikacyjne, protokoły IT i przestrzeganie codziennych godzin pracy.

Aby złagodzić konflikty odsetków, dostawca powinien przekazać pracownikom jasne instrukcje dotyczące sytuacji, które mogą zagrozić ich profesjonalnemu osądowi.

Dobry podręcznik pracownika podkreśla również znaczenie bezpieczeństwa danych i zgodności z przepisami. Określ odpowiednie zasady, aby zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa lub niewłaściwemu wykorzystaniu sprzętu firmowego.

Oprócz tych nadrzędnych sekcji, można wyróżnić politykę szkoleniową i rozwojową, zasady ubioru, politykę korzystania z Internetu i mediów społecznościowych oraz zasady dotyczące prywatności pracowników, ochrony danych osobowych i rozpatrywania skarg.

Pamiętaj, że podręcznik powinien być dostosowany do konkretnych potrzeb i kultury organizacji oraz regularnie przeglądany i aktualizowany w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

Przykłady podręczników dla pracowników, z których można czerpać inspirację

Teraz, gdy wiemy już, co składa się na dobry podręcznik dla pracowników, zapoznajmy się z kilkoma przykładami kreatywnych podręczników dla pracowników.

1. Nordstrom

przez Rise with Drew To nie jest typowy zbiór zasad. Podręcznik pracownika Nordstrom to filozofia firmy podsumowana w jednym, mocnym zdaniu: "We wszystkich sytuacjach należy kierować się zdrowym rozsądkiem. Nie będzie żadnych dodatkowych zasad"

Brzmi zbyt dobrze do zrobienia? Oczywiście, że istnieją dodatkowe zasady, ale zasada zdrowego rozsądku ma priorytet. Ta podstawowa zasada upoważnia pracowników do rozwiązywania problemów i tworzenia pozytywnych doświadczeń klientów.

Na przykład, pracownicy są zachęcani do kierowania się najlepszą oceną sytuacji, a nie sztywnym protokołem, jeśli napotkają niestandardową prośbę klienta. Ta elastyczność przyczyniła się do powstania historii o wyjątkowej obsłudze klienta w Nordstrom.

Chociaż cały podręcznik ma około 7500 słów, podejście Nordstrom do pracy pokazuje, że skuteczna komunikacja nie musi być skomplikowana ani zasypana szczegółami - pod warunkiem, że prawidłowo przekazujesz to, co najważniejsze.

2. Meta (wcześniej znany jako Facebook)

przez Airows Meta oferuje podręcznikowy przykład tego, jak powinien wyglądać podręcznik oparty na kulturze; dlatego może być doskonałym źródłem inspiracji dla twojego podręcznika.

Wszystko zaczyna się od ciepłego powitania przez samego CEO Marka Zuckerberga. Ustawia to przyjazny ton podręcznika i sprawia, że pracownicy czują się wartościowi.

Następnie podręcznik zwięźle definiuje misję, podstawowe zasady i oczekiwania. Nie ma tu przeładowania informacjami!

Porusza również wszystkie ważne tematy, takie jak przestrzeganie protokołów bezpieczeństwa, ochrona poufnych informacji, uwzględnianie różnorodności i integracji oraz wnoszenie właściwego nastawienia i sposobu myślenia do pracy.

To, co sprawia, że podręcznik Meta naprawdę błyszczy, to fakt, że jest to plan nie tylko polityki, ale także budowania całej społeczności.

3. Zawór

przez Zawór Podręcznik pracownika Valve to raczej rewolucja podręcznikowa! Wyrzuca podręcznik zasad i zastępuje go przepisem na autonomię i innowacyjność pracowników.

Podręcznik zawiera wskazówki, w jaki sposób pracownicy powinni wybierać projekty, zachęcając ich do zastanowienia się, gdzie mogą zaoferować wartość i połączyć swoje pasje.

Zapomnij o sztywnych hierarchiach. Valve działa w oparciu o całkowicie płaską strukturę. Oznacza to, że nie ma menedżerów i tytułów, a pracownicy mogą wybierać projekty, nad którymi chcą pracować.

Ilustrującym przykładem jest sekcja dotycząca podejmowania decyzji, w której podręcznik wyjaśnia, w jaki sposób decyzje są podejmowane poprzez poszukiwanie najlepiej poinformowanych współpracowników, a nie poleganie na menedżerach lub przełożonych.

Podręcznik pracownika Valve oferuje fascynujący wgląd w kulturę firmy, która łamie wiele tradycyjnych norm korporacyjnych, kładąc nacisk na autonomię, informacje zwrotne od współpracowników i elastyczność.

4. HubSpot

przez HubSpot Podręcznik "Culture Code" HubSpot jest głęboko spersonalizowaną wersją kultury i wartości firmy. Nie tylko nakreśla zasady; opowiada historię tego, kim są. W przeciwieństwie do tradycyjnych podręczników, podręcznik pracownika HubSpot jest atrakcyjny wizualnie i napisany w tonie konwersacyjnym.

Podręcznik jasno określa wartości firmy, pomagając pracownikom dostosować ich działania do ogólnych celów firmy. Te podstawowe wartości zostały podsumowane jako HEART, co oznacza "Humble, Empathetic, Adaptable, Remarkable, and Transparent". Wartości te kierują zachowaniem pracowników i podejmowaniem przez nich decyzji.

Zaprojektowany jako seria 152 slajdów, przekazuje kluczowe fakty dotyczące misji, wizji, celów i zasad HubSpot w zabawny i angażujący sposób.

5. Netflix

przez AirMason Szukasz podręcznika, który nie pozostawia wątpliwości? Nie szukaj dalej niż podręcznik pracownika Netflix.

Często określany jako "Netflix Culture Deck", słynie z nacisku na wolność, odpowiedzialność i kulturę wysokiej wydajności.

Zaufanie jest bardzo ważne w Netflix. Ich podręcznik zachęca do tego, dając pracownikom dużą autonomię. Istnieją minimalne zasady dotyczące wydatków, urlopów i godzin pracy.

Podręcznik nie skupia się na sposobie wykonania pracy, ale na osiągnięciu świetnych wyników. Pozwala to pracownikom na kreatywność i znalezienie najlepszego sposobu na sprostanie wyzwaniom.

Podręcznik Netflix jest doskonałym przykładem tworzenia silnej i pozytywnej kultury firmy.

Czytaj dalej, jeśli chcesz czerpać inspirację z tych podręczników i stworzyć podobny dla swoich pracowników.

Profesjonalny wygląd podręcznika dla pracowników

Podręcznik pracownika powinien wyglądać profesjonalnie, a jednocześnie skutecznie przekazywać przesłanie przejrzystości i wsparcia.

Oto kilka wskazówek, które sprawią, że Twój podręcznik będzie wyglądał tak dobrze, jak kultura Twojej firmy:

Czysty i uporządkowany układ: Postaw na przejrzysty i łatwy w nawigacji układ oraz wykorzystaj nagłówki, podtytuły i wypunktowania, aby podzielić tekst w celu ułatwienia czytania

Postaw na przejrzysty i łatwy w nawigacji układ oraz wykorzystaj nagłówki, podtytuły i wypunktowania, aby podzielić tekst w celu ułatwienia czytania Profesjonalny język: Zachowaj profesjonalny ton w całym podręczniku. Unikaj żargonu i używaj zwięzłych zdań dla łatwego zrozumienia

Zachowaj profesjonalny ton w całym podręczniku. Unikaj żargonu i używaj zwięzłych zdań dla łatwego zrozumienia Odpowiednie elementy wizualne: Dołącz proste ikony, wykresy lub infografiki, aby rozdzielić tekst i wizualnie przedstawić kluczowe informacje

Możesz stworzyć profesjonalny podręcznik za pomocą ClickUp. Pokażemy Ci jak to zrobić!

ClickUp: Twój kompleksowy zestaw narzędzi do tworzenia podręczników

Użyj ClickUp Docs z zagnieżdżonymi stronami i opcjami stylizacji, aby tworzyć skuteczne podręczniki

Użyj Dokumenty ClickUp aby stworzyć najlepszy podręcznik pracownika!

W połączeniu z silnymi oprogramowanie podręcznika pracownika w ClickUp można przeprowadzić cały proces tworzenia podręcznika, od jego opracowania po dystrybucję.

Narzędzie to umożliwia Tobie i Twojemu zespołowi współpracę przy pisaniu podręcznika. Członkowie Teams mogą redagować sekcje, sugerować zmiany i zostawiać komentarze bezpośrednio w tym samym dokumencie. Możesz dodawać widżety, aby aktualizować cykle pracy, zmieniać statusy projektów i przydzielać zadania - wszystko w edytorze Docs.

ClickUp Docs dostarcza scentralizowaną lokalizację do tworzenia, edytowania i przechowywania podręcznika pracownika. Gwarantuje to, że każdy ma dostęp do najbardziej aktualnej wersji podręcznika. Dzięki zaawansowanej kontroli wersji możesz kontrolować, kto ma dostęp do widoku, edycji lub komentowania podręcznika pracownika, zapewniając, że poufne informacje są dostępne tylko dla autorów.

Wiele widoków w ClickUp Docs zapewnia większą kontrolę nad zawartością. Możesz wybrać widok listy, aby uzyskać prosty przegląd, widok tablicy, aby wizualnie przedstawić postęp, lub widok obciążenia pracą, aby śledzić wkład poszczególnych osób i zespołów w datę powstania podręcznika.

Co najlepsze? Nie musisz do zrobienia wszystkiego sam. Dźwignia ClickUp Brain aby wygenerować wiele konspektów dla podręcznika przed wybraniem najlepszego.

Poproś ClickUp Brain o zasugerowanie tematów lub sekcji, które powinny znaleźć się w podręczniku dla pracowników. Jego zdolności przetwarzania języka naturalnego pozwalają mu zrozumieć kontekst i dostarczyć odpowiednie pomysły oparte na najlepszych praktykach i standardach branżowych.

W przypadku określonych sekcji lub tematów można podpowiedzieć ClickUp Brain, aby wygenerował wstępne projekty lub zarysy zawartości. Pozwala to zaoszczędzić czas i zapewnia solidne podstawy, na których można budować, zamiast zaczynać od zera.

Połącz zadania, dokumenty, ludzi i całą wiedzę swojej firmy za pomocą ClickUp Brain

Wykorzystując możliwości ClickUp Brain, możesz usprawnić proces tworzenia danych do podręcznika dla pracowników, zapewniając, że jest on kompleksowy, dokładny i dostosowany do potrzeb i kultury Twojej organizacji. Ważne jest jednak, aby przejrzeć i dopracować wygenerowaną zawartość, aby upewnić się, że spełnia ona określone wymagania i ton.

**ClickUp Brain może nawet zintegrować się z ClickUp Docs, umożliwiając stworzenie przeszukiwalnej bazy wiedzy dla podręcznika pracownika. Ułatwia to pracownikom szybkie znalezienie odpowiednich informacji

Dodatkowo można użyć Funkcja hierarchii ClickUp'a aby logicznie uporządkować zawartość podręcznika, ułatwiając pracownikom znalezienie potrzebnych informacji.

Nie zrobiliśmy jeszcze wszystkiego! Spróbuj Szablon podręcznika dla pracowników ClickUp aby rozpocząć tworzenie dopracowanego i profesjonalnego podręcznika.

Ten szczegółowy szablon polityki firmy jest gotowym dokumentem ClickUp. Został zaprojektowany, aby umożliwić zespołom HR wprowadzanie ważnych informacji o firmie do profesjonalnego zasobu, który można udostępniać pracownikom.

Szablon zawiera sekcje Standardy postępowania, Teams Policies i Dress Code. Ponadto zawiera sekcje takie jak Godziny pracy, Udogodnienia ADA (Americans with Disabilities Act) i Zasady komunikacji, często pomijane w większości podręczników dla pracowników.

Wzmocnij swoich pracowników dzięki podręcznikowi pracownika

Aby podręcznik pracownika pozostał aktualny i skuteczny, musi jasno wyjaśniać zasady firmy, oczekiwania i korzyści dla nowo zatrudnionych i doświadczonych pracowników.

Regularnie aktualizuj swój podręcznik. Zmieniaj lub dodawaj nowe informacje, aby odzwierciedlić zmiany w polityce firmy, ofercie świadczeń lub przepisach prawnych.

Możesz polegać na ClickUp Docs, aby śledzić swoje poprawki i aktualizacje, ułatwiając utrzymanie dynamicznego zbioru zasad dotyczących misji i wizji Twojej firmy. Wykorzystaj ClickUp Brain do tworzenia autentycznej zawartości swojego podręcznika. Zarejestruj się w ClickUp i zacznij tworzyć podręcznik, na który zasługują Twoi pracownicy!

Najczęściej zadawane pytania

1. Do zrobienia podręcznika dla pracowników?

Dobry podręcznik pracownika powinien składać się z następujących elementów:

Misja, wizja i wartości firmy

Zasady dotyczące godzin pracy, świadczeń, ubioru i innych kwestii

Wyczyszczone wyjaśnienia i procedury

Zwięzły język z odpowiednimi nagłówkami, podtytułami i wypunktowaniami

2. Jak napisać dobry podręcznik?

Podczas pisania podręcznika pracownika:

Używaj jasnego, zwięzłego i profesjonalnego języka

Utrzymuj spójny i zorganizowany układ

Strategicznie uwzględniaj elementy wizualne, takie jak ikony i wykresy

Skoncentruj się na dostarczaniu pracownikom najważniejszych informacji

3. Co musi zawierać podręcznik pracownika?

Podręcznik pracownika powinien zawierać: