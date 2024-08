Najlepsze alternatywy i konkurenci Workona w 2024 r

Otwarte zakładki mogą być potworami pożerającymi pamięć RAM. Nikt nie lubi żonglować dziesiątkami różnych zakładek do zrobienia. Są szanse, że przeglądarka też tego nie lubi.

Powszechnie wiadomo, że bałagan powoduje stres w pracy . Dotyczy to nie tylko zagraconych biurek, ale także cyfrowego obszaru roboczego. Na szczęście aplikacje i rozszerzenia do przeglądarek, takie jak Workona, pomagają zorganizować pracę za pomocą menedżera zakładek, dzięki czemu wszystkie istotne informacje znajdują się w jednej przestrzeni.

Grupowanie zakładek i organizowanie list rzeczy do zrobienia - zwłaszcza na wielu kontach - to szybki sposób na zaoszczędzenie sobie kłopotów z przeskakiwaniem między platformami lub osobną przeglądarką.

Workona jest dość popularna ze względu na funkcje takie jak automatyczna synchronizacja między urządzeniami, zawieszanie zakładek, autozapis, poręczny pulpit do zarządzania zakładkami i integracje z innymi firmami. Mimo to, aplikacja nie jest odpowiednia dla każdego - instancja może chcieć większej wszechstronności lub prostszego procesu ustawienia.

W tym artykule przedstawimy najlepsze alternatywy dla Workona. Przejrzyj ich funkcje i ceny i znajdź idealne narzędzie, które może usprawnić Twój cykl pracy . ✅

Co to jest Workona?

Workona to oparty na przeglądarce organizer obszarów roboczych. Dzięki temu poręcznemu narzędziu możesz tworzyć oddzielne zakładki dla każdego projektu, nad którym pracujesz lub grupować odpowiednie aplikacje i platformy łącznie. Możesz utworzyć zakładkę Workona dla swoich projektów, dodawać notatki, załączać dokumenty i zapraszać członków zespołu do współpracy.

Via Workona Chociaż Workona ma swoje zalety, istnieje kilka powodów, dla których warto rozważyć alternatywę. Na przykład, może ci się nie podobać, że platforma uzyskuje dostęp do historii przeglądarki w celu dostarczenia swoich usług lub nie ma wystarczającej liczby samouczków wideo dla niektórych funkcji.

Czego szukać w alternatywie dla Workona

Istnieje wiele narzędzi z funkcjami podobnymi do Workona - problem polega na znalezieniu takiego, które pasuje do twojego stylu pracy. Aby cieszyć się maksymalną funkcjonalnością, oto kilka aspektów, na których powinieneś się skupić:

Funkcje wizualizacji: Platforma powinna oferować pulpit do zarządzania projektami w zakładkach, który działa jak centrum kontroli, pomagając wizualizować projekty i zadania, listy do zrobienia oraz zarządzać zasobami Zarządzanie dokumentami : Powinien oferować scentralizowaną przestrzeń do tworzenia, przechowywania i pracy nad dokumentami związanymi z projektem Integracje: Powinien płynnie integrować się z aplikacjami do współpracy, zarządzanie cyklem pracy , śledzenie nawyków i komunikacji, dzięki czemu nie trzeba przełączać się między wieloma platformami lub otwartymi zakładkami Opcje współpracy : Workona ma ograniczone funkcje współpracy, ale kilka popularnych narzędzi do organizowania i zarządzania zakładkami ma najlepsze funkcje przyjazne dla zespołów, takie jak tablice cyfrowe , edycja w czasie rzeczywistym i wątki komentarzy do łatwego zarządzania zadaniami Wszechstronność: Powinien działać bezproblemowo na różnych platformach, od komputerów stacjonarnych po smartfony, zapewniając elastyczność śledzenia pracy z dowolnego miejsca

Najlepsze alternatywy dla Workona w 2024 roku

Sprawdziliśmy dziesiątki alternatyw dla Workona, od menedżerów zakładek i rozszerzeń przeglądarki po organizery zadań, i wybraliśmy 9 najlepszych, które oferują najbardziej skoncentrowane na wydajności funkcje.

Bez zbędnych ceregieli, zaczynajmy! 🌚

1.

ClickUp

Wizualizuj zadania, projekty i cykle pracy w najlepszy dla siebie sposób dzięki ponad 15 konfigurowalnym widokom ClickUp

Jako najlepszy

zarządzanie projektami i zadaniami

platforma ClickUp pomaga organizować wiele obszarów roboczych jednocześnie. Jest to doskonała alternatywa dla Workona, jeśli chcesz usprawnić złożone strumienie pracy, zminimalizować

przełączanie kontekstu

oraz

szybsze zrobienie projektów o dużym znaczeniu

bez poczucia przytłoczenia.

Utrzymuj swoje zasoby w najlepszej formie dzięki

Dokumenty ClickUp

-unikalna przestrzeń, w której Ty i Twój zespół możecie tworzyć, edytować i udostępniać dokumenty. Połącz te dokumenty z zadaniami i przechowuj wszystkie dane kontekstowe w jednym miejscu.

Chcesz mieć widok z lotu ptaka na swoje projekty? Możesz dzięki

Pulpity ClickUp

! Uzyskaj wgląd w czasie rzeczywistym w każdy aspekt przepływu pracy w projekcie, wskaż obszary wymagające poprawy, śledź czas i zarządzaj obciążeniami pracą dzięki

15+ widoków

i ponad 50 widżetów.

Użyj ClickUp, aby usprawnić wielostrumieniowe przepływy pracy dzięki solidnym funkcjom monitorowania i analizy

Sortowanie zadań to pestka dzięki

Tablice Kanban ClickUp

-przeciągnij i upuść zadania, aby skategoryzować je na podstawie ich statusu. Inne widoki zapewniające widoczność to Obciążenie pracą, Gantt i Lista.

Współpraca w ClickUp nigdy nie jest problemem, dzięki

Tablice ClickUp

. Te cyfrowe tablice są idealne do burzy mózgów w czasie rzeczywistym. Jeśli nie chcesz budować swojej Tablicy od podstaw, użyj szablonów. Szablony

Szablon Tablicy Procesów ClickUp

doskonale nadaje się do organizowania pracy Teams z listami zadań, listami kontrolnymi i komentarzami.

ClickUp integruje się z ponad 1000 aplikacji, aby pomóc Ci stworzyć scentralizowane środowisko pracy bez konieczności przeskakiwania między zakładkami.

ClickUp najlepsze funkcje

Kompleksowa organizacja pracy i projektów

ClickUp Docs do scentralizowanego zarządzania dokumentami

Tablice ClickUp do płynnej współpracy

Natywne śledzenie czasu pracy

1,000+ Integracje ClickUp

Pulpity ClickUp dla pełnej widoczności obszaru roboczego

1,000+ szablony cyklu pracy dla różnych przypadków użycia

Dostępne jako aplikacje mobilne, oparte na systemie operacyjnym i aplikacje komputerowe oraz rozszerzenia do przeglądarek

Poręczny Automatyzacja ClickUp w celu wyeliminowania powtarzających się zadań

Limity ClickUp

Poznanie wszystkich opcji funkcji wymaga czasu

Aplikacja mobilna mogłaby zostać ulepszona

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise:

Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,500+ recenzji)

: 4.7/5 (8,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,700+ recenzji)

2. Tablerone

Via:

Tablerone

Nie należy mylić tej platformy z Toblerone, słynną szwajcarską marką czekolady. 🍫

Tablerone to platforma zaprojektowana dla zbieraczy zakładek. Wiesz, tych, którzy odważą się otworzyć ponad 50 zakładek w swojej przeglądarce lub zapisać je na później. Chociaż niektórzy mogą powiedzieć, że to zbyt wiele zakładek, to narzędzie do zarządzania zakładkami jest rozwiązaniem pozwalającym uniknąć awarii przeglądarki, które pochłaniają całe zużycie procesora.

Tablerone minimalizuje bałagan w przeglądarce dzięki automatycznemu zapisywaniu - każda aktywna sesja jest zapisywana, dzięki czemu można do niej wrócić później bez utraty informacji. Jeśli nie nazwiesz swojej sesji, Tablerone zrobi to za ciebie, używając nazwy pierwszej otwartej zakładki.

Organizowanie sesji Tablerone nie wymaga wysiłku. Zapisz określone zakładki, klikając przycisk rozszerzenia po prawej stronie paska adresu lub użyj przycisku Ctrl, aby wybrać i zapisać wiele zakładek.

Utwórz sesje, aby oddzielić pracę od prywatnych czynności przeglądania, niestandardową kolejność zakładek i użyj opcji filtrowania słów kluczowych, aby znaleźć żądane sesje w mgnieniu oka.

Najlepsze funkcje Tablerone

Proste funkcje organizowania zakładek

Włączone automatyczne zapisywanie (a także opcje automatycznego odrzucania zakładek)

Zaawansowane filtrowanie słów kluczowych w celu przejrzenia wielu zakładek

Niestandardowe funkcje sesji dla efektywnego zarządzania zakładkami

Limity Tablerone

Na razie działa tylko na Google Chrome

Automatyczny Tryb uśpienia może powodować nieoczekiwane zakłócenia

Ceny Tablerone

Free z opcją przekazania darowizny na rzecz platformy

Oceny i recenzje Tablerone

Product Hunt : 4.7/5 (15+ recenzji)

: 4.7/5 (15+ recenzji) AlternativeTo: 5/5 (poniżej 10 recenzji)

3. tabXpert

Via:

tabXpert

Każda otwarta zakładka w przeglądarce

zużywa część pamięci systemu

i obciąża procesor. Dlaczego więc nie ulepszyć swojej gry przeglądania i nie zwiększyć wydajności dzięki tabXpert?

Platforma ta umożliwia tworzenie dedykowanych sesji przeglądania - zwanych również obszarami roboczymi. Każda sesja składa się z aktywnych zakładek, historii zamkniętych zakładek i zakładek. Ponieważ wszystko jest zapisywane automatycznie, zawsze możesz wrócić do miejsca, w którym skończyłeś.

Użyj narzędzia przeciągnij i upuść, aby zmienić kolejność zakładek w ramach sesji. Udostępnianie połączonych stron współpracownikom i używanie skrótów klawiaturowych do przełączania zakładek zwiększa wydajność. Możesz nawet zaimportować zakładki z Google Chrome i zastosować filtry i etykiety, aby je uporządkować.

Kolejną funkcją, którą z pewnością docenisz, jest synchronizacja w chmurze - tworzenie kopii zapasowych danych i dostęp do nich z dowolnego wspieranego urządzenia. Narzędzie oferuje wyskakujące okienka, zakładki i interfejsy okien dla dodatkowej elastyczności.

tabXpert najlepsze funkcje

Konstrukcja typu "przeciągnij i upuść" sprawia, że zarządzanie zakładkami jest dziecinnie proste

Automatyczne zapisywanie zapobiega utracie stron nawet w przypadku wielu zakładek w jednym oknie

Synchronizacja w chmurze zapewnia płynniejszy proces dzięki menedżerowi zakładek

Interfejsy wyskakujących okienek, zakładek i okien

ograniczenia tabXpert

Doświadczenie użytkownika można poprawić w porównaniu z niektórymi z najlepszych alternatyw na tej liście

Brak opcji przeciągania zakładek do różnych sesji w trybie wyszukiwania

tabXpert ceny

tabXpert Free

tabXpert Pro: Od 2,50 USD/miesiąc

tabXpert oceny i recenzje

Chrome Stats : 4.45/5 (200+ recenzji)

: 4.45/5 (200+ recenzji) AlternativeTo: 4.5/5 (poniżej 5 recenzji)

4. Trello

Via:

Trello

Trello nie jest zwykłym organizerem zakładek - to potęga wydajności

który pomaga organizować zadania i opiera się na trzech prostych koncepcjach: tablice, listy i karty.

Tablice mogą być używane do grupowania zadań według statusów, takich jak "do zrobienia", "obecnie pracuję" lub "zakończone". Listy reprezentują różne scena zadań, a karty pozwalają na przenoszenie konkretnych zadań pomiędzy listami i tablicami w celu łatwiejszej nawigacji

optymalizacja cyklu pracy

. Załącz linki do kart i pozbądź się rozpraszających zakładek.

Trello może być również doskonałym gruntem dla

budowania hubu informacyjnego dla zespołu

-Przechowuj ważne dokumenty w jednym miejscu i pozwól pracownikom na dostęp do nich za pomocą kilku kliknięć.

Dzięki ponad 200 integracjom Trello i bogatej kolekcji szablonów możesz przenieść swoją wydajność na nowy poziom. 🪄

Najlepsze funkcje Trello

Zaawansowane zarządzanie zadaniami za pomocą tablic, list i kart

Konfigurowalny hub informacyjny

ponad 200 integracji

Różne szablony do organizowania pracy

Limity Trello

Brak zaawansowanych możliwości niestandardowych dla zadań

Interfejs użytkownika może wydawać się niechlujny

Cennik Trello

Free

Standard : 5 USD/miesiąc za użytkownika

: 5 USD/miesiąc za użytkownika Premium : $10/miesiąc na użytkownika

: $10/miesiąc na użytkownika Enterprise: $17.50/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Trello oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (13,000+ recenzji)

: 4.4/5 (13,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (22 500+ recenzji)

5. Partizion

Via:

Partizion

Pożegnaj się z rozproszonymi sesjami przeglądania dzięki Partizion, najlepszemu organizatorowi zakładek z funkcjami automatycznego zapisywania! Platforma pozwala oddzielić projekty osobiste od roboczych, tworząc indywidualne obszary robocze dla każdego z nich.

Możesz tworzyć kolekcje, grupując używane zakładki wewnątrz każdego obszaru roboczego. Na przykład, nazwij kolekcję "Narzędzia robocze" i dodaj wszystkie zakładki niezbędne do pracy. W ten sposób uporządkujesz swoją przeglądarkę i będziesz cieszyć się czystym interfejsem i zwiększoną wydajnością.

Partizion oferuje niestandardowe widoki - używaj list, tablic Kanban lub siatek, aby przeglądać obszary robocze i kolekcje z różnych perspektyw. Platforma jest wyposażona w wydajne opcje etykiet i filtrowania dla bezstresowego wyszukiwania.

Najlepsze funkcje Partizion

Niestandardowe widoki ułatwiające organizację

Płynna synchronizacja między urządzeniami

Automatyczne zapisywanie sesji

Dodawanie etykiet i filtrów

ograniczenia #### Partizion

Ograniczone opcje niestandardowe

Brak wersji Free

Ceny Partizion

Starter : $6/miesiąc

: $6/miesiąc Pro: $8/miesiąc

Partizion oceny i recenzje

Product Hunt: 5/5 (Poniżej 5 recenzji)

6. Klaster

Via:

Klaster

Cluster jest zakładką i menedżerem okien - oczywiście mamy na myśli okno przeglądarki.

Przydaje się, gdy używasz różnych ustawień zakładek do różnych celów i nie chcesz przeciążać systemu.

Załóżmy, że przeglądasz pomysły na remont biura i jednocześnie pracujesz nad projektem aplikacji. Dziesiątki otwartych zakładek nie tylko wyzwalacz zamieszanie - mogą one również zwiększyć poziom stresu.

Cluster umożliwia grupowanie zakładek w osobne okna i zarządzanie nimi z poziomu jednego interfejsu. Przeciągaj i upuszczaj zakładki między oknami, korzystaj z różnych metod sortowania, zapisuj okna do przyszłego użytku i zawieszaj zakładki, gdy ich nie używasz.

Chociaż Cluster może być używany tylko w Google Chrome, nadal możesz cieszyć się elastycznością dzięki możliwości synchronizacji w chmurze. Platforma do zarządzania nieskończonymi zakładkami zapewnia również wsparcie dla eksportu i importu w celu ułatwienia współpracy oraz narzędzia wyszukiwania i filtrowania dla płynnej nawigacji.

Najlepsze funkcje Cluster

Zarządza oknami i zakładkami Chrome

Projektowanie metodą "przeciągnij i upuść

Menedżer zakładek zapewnia synchronizację w chmurze

Zawieszanie zakładek w celu zwolnienia pamięci

Limity klastra

Sporadyczne opóźnienia funkcji importu/eksportu

Nie oferuje kopii zapasowych zapisanych okien

Ceny klastra

Licencja Free

Pełna licencja: $9.80

Cluster oceny i recenzje

Chrome Stats: 4.5/5 (650+ recenzji)

7. Session Buddy

Via:

Sessionbuddy

Potrzebujesz pomocy w zarządzaniu długimi sesjami Google Chrome? Dlaczego nie pozwolić SessionBuddy pomóc? 🤝

To

Rozszerzenie Chrome zwiększające wydajność

zapobiega bałaganowi w przeglądarce i utrzymuje sesje w porządku.

Po uruchomieniu rozszerzenia zobaczysz swoją bieżącą sesję z każdą otwartą zakładką. Naciśnij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu, a twoja sesja pojawi się w sekcji Zapisane sesje w menu po lewej stronie ekranu. Nazwij sesję dla łatwiejszej nawigacji.

Powtórz te kroki dla każdej sesji, którą chcesz zapisać. Gdy lista sesji się zapełni, użyj paska wyszukiwania w lewym górnym rogu ekranu, aby zlokalizować tę, której szukasz.

Wybierz, czy chcesz pokazać lub ukryć adresy URL zakładek i użyj opcji sortowania, takich jak Według tytułu lub URL, aby uzyskać nienaganną organizację.

Menedżer zakładek umożliwia tworzenie kopii zapasowych (poprzez pobranie pliku JSON), eksportowanie i importowanie sesji. Pamiętaj, że musisz zainicjować tworzenie kopii zapasowych ze względu na limity bezpieczeństwa przeglądarki.

Najlepsze funkcje Session Buddy

Łatwość użytkowania

Różne funkcje sortowania do pracy z wieloma zakładkami

Łatwe tworzenie kopii zapasowych

Opcje eksportu/importu

Limity Session Buddy

Brak kopii zapasowej w chmurze, co może prowadzić do utraty aktywnych sesji

Brak opcji przywracania grup zakładek

Cennik Session Buddy

Free, z opcją przekazania pieniędzy na wsparcie platformy

Ocena i recenzje Session Buddy

Product Hunt: 4.5/5 (5+ recenzji)

8. HiTabs

Via:

HiTabs

Przywitaj się z HiTabs - wygodną platformą do organizowania zakładek, zakładek i połączonych stron. W przeciwieństwie do wielu innych platform, które omówiliśmy, ta nie jest rozszerzeniem, ale stroną internetową. Nie jesteś więc ograniczony do konkretnej przeglądarki.

HiTabs pozwala kategoryzować zakładki w zależności od kategorii, takich jak praca i przeglądanie prywatne. Użyj interfejsu "przeciągnij i upuść", aby przenieść zakładki i stworzyć dostosowaną przestrzeń zadań.

To, co sprawia, że HiTabs jest wyjątkowo wygodny, to opcja importowania zakładek z głównych przeglądarek i serwisów społecznościowych, co sprawia, że początkowe ustawienia są dziecinnie proste. Inną opcją, która z pewnością przypadnie ci do gustu, jest tworzenie shortcode dla pracy zespołowej . Umożliwia udostępnianie zakładek innym osobom lub dodawanie do przeglądarki grup zakładek utworzonych przez inne osoby.

HiTabs najlepsze funkcje

Kompatybilność z różnymi przeglądarkami

Interfejs "przeciągnij i upuść

Import menedżera zakładek

Shortcodes do udostępniania zakładek

Limity HiTabs

Dostępne tylko po rejestracji

Brak rozszerzenia przeglądarki i może działać tylko w jednej aplikacji

Ceny HiTabs

Free

HiTabs oceny i recenzje

Brak dostępnych recenzji

9. TabCloud

Via:

Chrome Web Store

Przechodzenie między sesjami może być męczące, nie tylko dla użytkownika, ale także dla systemu. TabCloud kładzie temu kres, zapisując sesje okien. Otwórz je w dogodnym dla siebie momencie, aby ułatwić nawigację.

Możesz uzyskać dostęp do zakładek bezpośrednio z rozszerzenia, zapisywać bieżące sesje, przywracać poprzednie i przenosić zakładki poprzez przeciąganie i upuszczanie.

To rozszerzenie jest doskonałym wyborem dla Ciebie, jeśli jesteś częścią

zespół hybrydowy

lub mają tendencję do częstego przełączania urządzeń. Dzięki TabCloud możesz dostęp do zapisanych sesji okien z dowolnego urządzenia - wystarczy się zalogować, otworzyć rozszerzenie i nacisnąć znak plus, aby je przywrócić.

Najlepsze funkcje TabCloud

Zapisywanie sesji okien za pomocą kilku kliknięć

Konstrukcja typu "przeciągnij i upuść

Dostęp do zapisanych sesji z wielu urządzeń

Limity TabCloud

Sporadyczne problemy z logowaniem

Brak możliwości przywrócenia usuniętych zakładek

Cennik TabCloud

Free

TabCloud oceny i recenzje

Chrome Web Store: 4.4/5 (2,000+ reviews)

Zostań mistrzem organizacji z tymi najlepszymi alternatywami dla Workona!

Zgodnie z wynikami badania

2024 Konferencja CHI na temat czynników ludzkich w systemach komputerowych

bałagan podczas przeglądania może prowadzić do przeciążenia informacjami, zakłócać koncentrację i powodować ogromny spadek wydajności. Wymienione przez nas alternatywy dla Workona z pewnością pomogą zapobiec spadkom wydajności spowodowanym bałaganem lub wypaleniem systemu.

Wciąż się wahasz? ClickUp może być świetną domyślną opcją dla każdego, kto chce stworzyć scentralizowane środowisko dla dokumentów, zadań, list rzeczy do zrobienia i wielu cykli pracy.

Utwórz darmowe konto, aby zapoznać się z platformą

!