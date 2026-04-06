Haal meer uit Gemini met ClickUp AI

ClickUp of Gemini? U hoeft niet te kiezen.

Uw team gebruikt Google Workspace en Gemini is daarin geïntegreerd. Dat maakt ClickUp alleen maar waardevoller, niet minder.

Gemini is de AI-laag voor de apps voor productiviteit van Google: slimmere e-mail, betere documenten, vergaderverslagen. ClickUp AI is de intelligentielaag voor hoe uw teams daadwerkelijk hun werk beheren: projecten, sprints, dashboards, coördinatie tussen teams en autonome agents.

Gemini verfijnt de artefacten. ClickUp AI coördineert het systeem waarvoor die artefacten dienen. Samen bestrijken ze elk aspect en elke gebruiker.

Hoe ClickUp AI werkt

ClickUp AI is een complete reeks AI-functies die is ingebouwd in het platform waar uw teams al hun werk beheren.

In plaats van AI te behandelen als een losse add-on die geen verband houdt met uw werk, biedt ClickUp u 's werelds eerste Converged AI-werkruimte — waar AI uw taken, documenten en gesprekken grondig begrijpt om u relevante, contextuele en tijdbesparende ondersteuning te bieden in elk onderdeel van uw werkstroom.

De toekomst van werk is convergentie + AI

Dit is wat dat mogelijk maakt:

ClickUp Brain

ClickUp Brain is de ingebouwde intelligentielaag binnen ClickUp. Het maakt de hele werkruimte slimmer voor elke gebruiker en elke gekoppelde tool.

Vind binnen enkele seconden alles wat je nodig hebt in je werkruimte – vraag het gewoon aan ClickUp Brain

@vermelding Brain : Zie Brain als je 24/7 intelligente assistent. Je kunt Brain net als een teamgenoot taggen in elke Taak, elk document of elke chat voor hulp op aanvraag : Zie Brain als je 24/7 intelligente assistent. Je kunt Brain net als een teamgenoot taggen in elke Taak, elk document of elke chat voor hulp op aanvraag

Ambient Answers : Binnen ClickUp beantwoordt AI automatisch vragen in chat- en commentaarthreads, zodat mensen niet hoeven te schakelen en dit zelf hoeven te doen : Binnen ClickUp beantwoordt AI automatisch vragen in chat- en commentaarthreads, zodat mensen niet hoeven te schakelen en dit zelf hoeven te doen

Contextuele intelligentie : de contextuele AI van Brain houdt al het werk in de gaten om kennisbanken continu bij te werken

Enterprise Search : Stel een vraag in natuurlijke taal en krijg antwoorden uit taken, documenten, chats, opmerkingen en bijlagen. Houdt rekening met toestemming voor de werkruimte : Stel een vraag in natuurlijke taal en krijg antwoorden uit taken, documenten, chats, opmerkingen en bijlagen. Houdt rekening met toestemming voor de werkruimte

Aangepaste AI-velden: Velden die automatisch worden ingevuld op basis van de content van de taak: sentiment, prioriteitsscore, categorisering en samenvattingen. Geen invoer nodig

📮 ClickUp Insight: 47% van de teams meet de impact van AI niet, en slechts 10% houdt de resultaten bij met echte statistieken. In veel gevallen zien leidinggevenden vaak niet waar AI-tools waarde opleveren, als dat al het geval is. ClickUp Brain brengt daar verandering in door AI samen te brengen in één geïntegreerde werkruimte waar elke actie, update en output met elkaar verbonden is. En de impact is zichtbaar: meer dan 150.000 bedrijven, waaronder Booking.com, T-Mobile, Logitech, IBM en Fortinet, gebruiken ClickUp Brain om meetbare resultaten te behalen. Teams melden tot 88% kostenbesparing, 1,1 dag tijdwinst per week en een 3× snellere voltooiing van taken, omdat Brain tientallen losstaande tools vervangt door één AI die in hun gehele werkstroom werkt.

Superagenten

Super Agents in ClickUp zijn 's werelds eerste agents op menselijk niveau. Dat betekent dat ze, net als mensen, in staat zijn tot complexe redeneringen en het zelfstandig uitvoeren van taken. Je kunt ze behandelen als AI-teamgenoten. Configureer ze met instructies, triggers, tools, kennis en geheugen via ClickUp's Super Agent Builder.

Gebruik de no-code Super Agent Builder van ClickUp om binnen enkele minuten je aangepaste agent te lanceren

Je kunt ze taggen, taken toewijzen, ze een privébericht sturen tijdens het chatten en ze zelfs een vermelding geven op de plek waar je aan het werk bent. Zij zullen zelfstandig de nodige stappen ondernemen om het toegewezen werk voltooien.

En het beste? Zodra je de agent hebt ingesteld, hoef je hem niet bij elke stap aan te sturen. En je kunt ook op een natuurlijke manier met hem chatten om de output te verfijnen.

Elke afdeling in uw bedrijf beschikt over kant-en-klare agentpakketten met ClickUp Accelerator:

Afdeling Agents Projectmanagement Intake-agent, Toewijzingsagent, PM-agent, Live Answers-agent Marketing Brief Agent, Content Agent, Brand Agent, Live Intel Agent Product & Engineering PRD-agent, Triage-agent, Codegen-agent, Live Answers-agent HR Onboarding-agent, Pulse Check-agent, Trainer-agent, Live Answers-agent Leiderschap Doelherinneringsagent, Afstemmingsagent, Belangrijkste resultaten-agent, Statusupdate-agent Verkoop Aangepaste agents voor werkstroom voor verkoop

Bell Direct bewijst dat je met ClickUp geen technisch team nodig hebt om AI op een zinvolle manier in te zetten.

Met behulp van ClickUp Super Agents automatiseerde het team een end-to-end intake- en triage-werkstroom zonder code te schrijven of nieuwe tools toe te voegen.

Het resultaat:

🌟 20% verbetering in operationele efficiëntie📌 Dagelijks meer dan 800 e-mails in realtime gesorteerd✅ Capaciteit vrijgemaakt voor 2 fulltime medewerkers om zich te richten op diepgaand, strategisch werk

Autopilot en Ambient Agents

Dit zijn agents die altijd actief zijn en op de achtergrond draaien zonder dat ze daarvoor een opdracht nodig hebben. Denk aan:

Elke ochtend gegenereerde dashboardoverzichten

Statusupdates worden gepusht zonder dat er hoeft te worden ingecheckt

Taaken zijn automatisch gesorteerd en doorgestuurd op basis van prioriteit

Achterstallige items gemarkeerd en geëscaleerd

Gegevens worden continu verrijkt in de hele werkruimte

Gecertificeerde agenten

Voor werkstroomen waarbij de inzet hoog genoeg is om een aangepaste oplossing te rechtvaardigen, zullen de Forward Deployed Engineers van ClickUp een agent ontwerpen en implementeren die is afgestemd op de specifieke processen van uw organisatie. Met Certified Agents krijgt u een eersteklas installatie en onbeperkt gebruik.

👀 Wist je dat? De Certified Agent van ClickUp scoorde 96 van de 100 in een directe benchmark van uitvoeringsklare projectplannen. De naaste concurrent haalde 61, terwijl de meeste anderen bleven steken op scores tussen de 40 en 50. Praktisch gezien kunnen teams in één keer van idee → plan → uitvoering gaan, met minimale menselijke tussenkomst. Dat is wat de Certified Agent onderscheidt in deze benchmark.

AI-vergaderingen

Met ClickUp Kalender en AI Notetaker kunnen teams vergaderingen in de juiste context plannen en automatisch aantekeningen vastleggen.

Laat ClickUp AI uw vergaderingen automatiseren, van planning tot notuleren en samenvatten

Gebruik natuurlijke taalcommando's om teamkalenders te scannen op beschikbaarheid en vergaderingen in te plannen

Neem deel aan vergaderingen vanuit ClickUp, zonder van tabblad te wisselen

Ontvang automatische aantekeningen over vergaderingen in je ClickUp-inbox — met sprekerslabels, samenvattingen, belangrijke onderwerpen en beslissingen gemarkeerd

AI haalt actiepunten uit aantekeningen van vergaderingen en zet deze om in traceerbare ClickUp-taken

Het bijhouden van follow-ups is gekoppeld aan het betreffende project

Samenvattingen worden gepost in de relevante ClickUp-ruimte

Elke deelnemer aan de vergadering heeft zichtbaarheid in wat er is besproken, wat er vervolgens moet gebeuren en wie daarvoor verantwoordelijk is.

📮ClickUp Insight: Behoort u tot de 16% van de respondenten die hun vergaderingen als 'zeer ineffectief' beoordelen, of misschien tot de gelukkige 12% die ze als 'super effectief' beschouwen? Als u net als de meeste teams bent, zit u waarschijnlijk ergens in het midden: 35% van de respondenten geeft vergaderingen een neutrale beoordeling van 3/5, wat aangeeft dat ze niet ronduit falen, maar ook niet de maximale waarde opleveren. ClickUp transformeert de effectiviteit van vergaderingen in elke fase! Plan met gezamenlijke agenda's, leg beslissingen vast met AI Notetaker en zet discussies om in uitvoerbare taken – allemaal op één platform. 💫 Echte resultaten: Teams die de functies voor vergaderbeheer van ClickUp gebruiken, melden een enorme vermindering van 50% in onnodige gesprekken en vergaderingen!

Meerdere AI-modelopties op één platform

ClickUp is modelonafhankelijk. Gebruikers kunnen rechtstreeks vanuit de ClickUp-werkbalk schakelen tussen ChatGPT, Claude (inclusief Opus 4.6), Gemini en 14 andere toonaangevende AI-modellen van Google, OpenAI en Anthropic zonder het platform te verlaten.

Krijg toegang tot meerdere AI-modellen voor de prijs van één met ClickUp Brain

Brain gebruikt deze modellen voor werkruimte-intelligentie, en Super Agents kunnen elk beschikbaar model gebruiken. Beheerders kunnen per werkruimte bepalen welke modellen beschikbaar zijn.

Dit betekent dat je team binnen ClickUp al beschikt over de intelligentie van Gemini, naast alle andere geavanceerde modellen, toegepast op de volledige werkgrafiek: taken, documenten, chat, dashboards, clips, doelen en formulieren.

Wat Google Gemini te bieden heeft

Gemini is een krachtige AI-familie die in het hele Google-ecosysteem is geïntegreerd. In combinatie met ClickUp biedt het echte waarde voor teams die in Google Workspace werken:

Gemini in Gmail : opstellen van antwoorden, samenvatten van e-mailthreads, suggesties voor reacties. AI die werkt waar uw team communiceert

Gemini in Docs : Help me bij het schrijven, : Help me bij het schrijven, samenvatten van documenten en genereren van content. Versnelt het aanmaken van documenten

Gemini in Sheets : Formules genereren, gegevens analyseren, grafieken maken. Vermindert handmatig werk in spreadsheets

Gemini in Meet : ontvang samenvattingen van vergaderingen, transcripties en een overzicht van actiepunten. Legt vast wat er is gezegd

Gemini Code Assist/Jules : AI-codeerhulp in IDE en asynchrone codeeragent gericht op use cases voor ontwikkelaars

NotebookLM: Een onderzoeksassistent die informatie uit geüploade bronnen samenvat

Gemini kan via MCP verbinding maken met ClickUp via Gemini CLI (94,7K GitHub-sterren, volledige MCP-ondersteuning met lokale en externe servers) en Gemini Code Assist (agentmodus met MCP in VS Code), waardoor ontwikkelaars toegang krijgen tot ClickUp-gegevens vanuit hun terminal en IDE. Google biedt ook Jules (asynchrone codeeragent), Antigravity (agentisch ontwikkelplatform) en Workspace Studio (no-code-automatisering voor Google-apps met Gems-integratie).

Dit is een goede zaak. ClickUp wordt het contextsysteem waaruit door Gemini aangestuurde tools kunnen lezen en waarin ze kunnen schrijven. ClickUp-klanten zijn het erover eens:

Vier redenen waarom ClickUp en Gemini samen beter zijn

Je hoeft niet meer te kiezen tussen AI en actie. Gemini en ClickUp vormen een snelle feedbackloop waarin inzichten en uitvoering hand in hand gaan. Terwijl Gemini de wereld om je heen verwerkt, legt ClickUp deze vast, zodat je beste ideeën met de snelheid van het denken worden uitgevoerd.

Zo werkt het:

1. Verfijn met Gemini, coördineer met ClickUp

⭐️ Gemini blinkt uit in het verbeteren van individuele Google-app-ervaringen: een overzichtelijker e-mailconcept, een samengevat document, een betere presentatiedia. Dit zijn gepolijste resultaten.

🧠 ClickUp is de plek waar die artefacten in het systeem voor werk worden geïntegreerd:

De e-mail die Gemini heeft helpen opstellen, gaat over een project dat in ClickUp wordt bijgehouden

Het document is gekoppeld aan een taak met een deadline

De verslaglegging van de vergadering genereert vervolgtaaken met toegewezen personen

De presentatie wordt ingevoerd in een campagne die op een dashboard wordt bijgehouden

En ClickUp heeft een aantal van deze functies al ingebouwd: koppel je e-mail en verstuur/ontvang e-mails rechtstreeks vanuit ClickUp, gekoppeld aan taken en projecten, en vraag Brain om de e-mail op te stellen met de volledige projectcontext erachter. Schrijf ClickUp-documenten die in de werkruimte staan en de context van bovenliggende taken behouden. Houd vergaderingen met AI-aangedreven aantekeningen en actiepunten die rechtstreeks in je inbox worden bezorgd.

Dankzij de Converged AI-werkruimte van ClickUp hoeft u ClickUp niet te verlaten voor veel van de activiteiten die Gemini in afzonderlijke Google-apps verbetert.

Het is waar dat Gemini individuele content verbetert. Maar ClickUp AI maakt het werk rondom die content zichtbaar, traceerbaar en met automatisering.

2. Geconvergeerde werkgrafiek versus app-gescheiden intelligentie

⭐️ De AI van Gemini is verspreid over Google-apps, en elke Instance werkt binnen zijn eigen context. De AI in Gmail weet niets van de AI in Sheets. De verslaglegging van de vergadering in Meet wordt niet automatisch gekoppeld aan een project.

🠠 ClickUp AI ziet het volledige plaatje:

Brain biedt context voor taken, documenten, chat, dashboards, Clips, doelen en formulieren

Super Agents triggeren op wijzigingen die ergens in de werkruimte worden aangebracht

Aangepaste AI-velden synthetiseren informatie uit je hele werkruimte

Enterprise Search omvat elk type gegevens – niet alleen in ClickUp, maar ook in gekoppelde apps, waaronder, durven we het te zeggen, je Google-werkruimte

Wanneer iemand aan Brain vraagt: “Wat is de status van Project X?”, haalt Brain informatie uit alle relevante bronnen. Gemini kan alleen antwoorden binnen de Google-app die je op dat moment gebruikt.

Breng belangrijke inzichten, follow-ups, projectupdates en voortgang uit je werkruimte en gekoppelde apps naar voren met ClickUp Brain

3. Autonome agents versus ondersteunde functies

⭐️ Gemini in de werkruimte is voornamelijk reactief: je vraagt het iets te doen, en het doet het. “Vat dit document samen.” “Stel deze e-mail op.” “Genereer een formule.” Google Workspace Studio voegt basisautomatisering toe, maar deze is beperkt tot triggers en acties van Google-apps.

🧠 ClickUp AI is proactief:

Autopilot Agents draaien 24/7 zonder dat ze daarvoor worden gevraagd en leveren dashboardoverzichten, statusupdates en escalaties bij achterstallige taken

Super Agents worden geactiveerd door werkstroomgebeurtenissen: een wijziging in de status activeert een agent, een gemiste deadline wordt geëscaleerd en een nieuwe Taak wordt automatisch gesorteerd

Gecertificeerde agents zijn ontworpen voor complexe, risicovolle werkstroomen die continu draaien zonder dat mensen ze telkens handmatig hoeven te triggeren

Bouw en implementeer meerdere soorten AI-agenten vanuit één werkruimte: ClickUp

De werkruimte wordt elk uur slimmer zonder dat iemand daar actief voor hoeft te zorgen.

4. Werkstroom die beide systemen slimmer maakt

ClickUp AI verrijkt de werkruimte continu: Brain vat projecten samen, aangepaste velden classificeren taken en kennisbanken worden automatisch bijgewerkt. Wanneer je team Gemini samen met ClickUp gebruikt, vormt zich een werkstroom tussen beide.

ClickUp vs. Gemini: de juiste AI-tool voor de juiste use case

Toepassingsvoorbeeld Beste tool Waarom E-mailontwerpen en samenvatten Gemini in Gmail In de juiste context, precies waar het gesprek plaatsvindt Documenten aanmaken Gemini in Documents Help me met schrijven, samenvatten en opmaken Formules en spreadsheets Gemini in Sheets Van natuurlijke taal naar formule, gegevensanalyse Transcriptie van vergaderingen Gemini in Vergadering Automatische vastlegging, samenvattingen genereren Samenvatting van onderzoek NotebookLM Analyse uit meerdere bronnen, audio-overzichten Updates over de projectstatus ClickUp AI Altijd actief, automatisch gegenereerd op basis van echte activiteiten Sprintplanning en -bijhouden ClickUp AI Werklastverdeling, detectie van belemmeringen, dashboarden Coördinatie tussen teams ClickUp AI Volledige werkgrafiek, afhankelijkheden, doelen Vragen over werk Zichtbaar voor de organisatie, beheerd op werkruimteniveau Directe antwoorden vanuit taken, documenten, chatten en opmerkingen Taakverdeling en triage Superagenten Gebeurtenisgestuurd, werkruimtebewust, beperkt tot de toestemming Taak voor de opvolging van vergaderingen AI-vergaderingen Actiepunten worden bijgehouden als taken in het project Achtergrondmonitoring Autopilot-agenten 24/7, zonder aanwijzingen, altijd actief Aangepaste werkstroom voor belangrijke taken Gecertificeerde agenten Speciaal ontwikkeld, FDE-ondersteund, onbeperkt Gedeelde teamwerkstroomen Superagenten Zichtbaar voor de organisatie, beheerd op werkruimteniveau

🔑 Belangrijkste inzicht: Gemini verzorgt intelligentie op app-niveau binnen Google Workspace. ClickUp AI verzorgt intelligentie op werkniveau voor het hele bedrijf. Met deze twee heb je elk aspect en elke gebruiker gedekt.

Wat dit betekent voor uw organisatie

Voor elk teamlid

AI die werkt zodra ze ClickUp openen, zonder Google-specifieke installatie en zonder afhankelijkheid van welke e-mailclient ze gebruiken. Brain beantwoordt hun vragen, agents nemen repetitief werk uit handen, aangepaste velden classificeren taken automatisch en aantekeningen van vergaderingen worden bijgehouden als taken.

Voor gebruikers van Google Workspace

Gemini maakt Gmail, Docs, Sheets en Meet slimmer. ClickUp AI maakt een verbinding tussen het werk dat met deze tools wordt geproduceerd en de projecten, Sprints en dashboards die de bedrijfsresultaten bijhouden. Gemini zorgt voor de afwerking. ClickUp AI zorgt ervoor dat het tot resultaten leidt.

Voor IT en leidinggevenden

Eén gereguleerd AI-platform met dezelfde SSO, toestemming en compliance-status als de rest van ClickUp. ISO 42001-gecertificeerd voor AI-beheer, geen gegevensopslag door AI-partners en gecentraliseerde beheerderscontroles. Het beheer van Gemini is gekoppeld aan de Google Workspace-beheerder. Het beheer van ClickUp AI omvat de werkbeheerlaag onafhankelijk.

Voor de AI-strategie

ClickUp is modelonafhankelijk en bevat Gemini 3 Pro, GPT-5.2, Claude Opus 4.5, o3 en 14 AI-modellen van Google, OpenAI en Anthropic. Uw team krijgt de intelligentie van Gemini al binnen ClickUp, naast alle andere toonaangevende modellen. De AI-laag blijft consistent, ongeacht welk onderliggend model het beste is voor elke taak.

Hoe ClickUp en Gemini via MCP met elkaar worden verbonden: de architectuur

Zet informatie om in daadwerkelijke uitvoering met Gemini en ClickUp AI

Google Gemini is de AI-laag voor uw apps voor productiviteit. ClickUp AI zorgt ervoor dat werk binnen de hele organisatie wordt beheerd, geautomatiseerd en versneld.

Brain maakt de werkruimte van binnenuit slimmer

Super Agents geven elk team AI-teamgenoten die 24/7 actief zijn

Gemini verbetert de Google-apps die uw team al gebruikt

Samen versterken ze elkaar

Het invoeren van AI in je organisatie hoeft niet te gaan over ClickUp AI versus Gemini. Gemini zorgt voor app-intelligentie. ClickUp AI zorgt voor werkintelligentie. Wanneer je ze samenbrengt, overbrug je de kloof tussen weten en doen.