Overstappen naar andere PM-tools: een stapsgewijze checklist

Volgens branchegegevens gebruikt momenteel slechts 16% van de bedrijven projectmanagementsoftware die volledig is afgestemd op hun zakelijke behoeften. Dit betekent dat de overgrote meerderheid van de teams worstelt met hun eigen tools – ze hebben te maken met gefragmenteerde gegevens, handmatige rapportage en 'werk over werk' dat ten koste gaat van de productiviteit.

Naarmate uw organisatie groeit, wordt de lichtgewicht tool die ooit 'geïmproviseerd' aanvoelde vaak een bottleneck. Het migreren van duizenden taken, afhankelijkheden en teamgewoonten kan echter nog intimiderender aanvoelen dan het oorspronkelijke probleem.

Om u bij deze overgang te helpen, hebben we een stapsgewijze checklist opgesteld om ervoor te zorgen dat uw nieuwe systeem een aanwinst is, en geen extra hindernis. ⚙️

Controleer of de overstap daadwerkelijk nodig is door op deze signalen te letten. 👀

Uw team is de tool ontgroeid: Het platform dat voor vijf mensen werkte, bezwijkt onder cross-functionele projecten en een groeiend takenvolume. Functies die u nodig hebt – zoals aangepaste werkstroom, geavanceerde rapportage of gedetailleerde toestemming – zijn niet aanwezig

Het gebruik is laag en neemt af: de helft van het team houdt het werk bij in spreadsheets of chatthreads in plaats van in de PM-tool

De zichtbaarheid voor het werk is gefragmenteerd: voor statusupdates moet je mensen achterna zitten, en het management kan geen betrouwbaar voor statusupdates moet je mensen achterna zitten, en het management kan geen betrouwbaar beeld van de voortgang krijgen zonder een vergadering te plannen

Je gebruikt te veel apps door elkaar: Afzonderlijke tools voor documenten, tijdsregistratie, chatten en taakbeheer verspreiden de context over verschillende tabbladen

De tool kan uw werkwijze niet bijhouden: starre structuren, beperkte automatisering of ontbrekende integraties dwingen uw team om de software te omzeilen

Als meer dan één van deze punten u bekend in de oren klinkt, is er sprake van een platformprobleem. Tijd om te bekijken wat de volgende stap is.

📮 ClickUp Insight: Slecht presterende teams gebruiken 4 keer vaker meer dan 15 tools, terwijl goed presterende teams efficiënt blijven door hun toolkit te beperken tot 9 of minder platforms. Maar wat dacht je ervan om één platform te gebruiken? Als de alles-in-één-app voor werk brengt ClickUp je taken, projecten, documenten, wiki's, chat en gesprekken samen op één platform, compleet met AI-aangedreven werkstroom. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, maakt werk zichtbaar en stelt je in staat je te concentreren op wat belangrijk is, terwijl AI de rest afhandelt.

👀 Wist u dat? Ongeveer 55% van de gegevens die bedrijven verzamelen, bestaat uit 'dark data': informatie die wel wordt verzameld, maar nooit wordt gebruikt voor rapportages of besluitvorming.

Waar u op moet letten bij uw volgende PM-tool

Zonder duidelijke evaluatiecriteria zult u uiteindelijk twee keer moeten migreren. Zorg dat u deze drie punten hebt afgehandeld voordat er een toewijzing plaatsvindt.

Gebruiksvriendelijkheid en geschiktheid voor het team

U moet de leercurve beoordelen op basis van hoe snel een niet-technisch teamlid een Taak kan aanmaken, een status kan bijwerken en kan vinden wat hij of zij nodig heeft. Niet op basis van een gelikte verkoopdemo.

🤝 Zorg ervoor dat je volgende PM-tool zich kan aanpassen aan de manier waarop verschillende teams al denken. In ClickUp: Het product kan prioriteiten beheren in een lijst of tijdlijn

Ontwerp kan werk visueel verplaatsen in Board

Engineering kan afhankelijkheden in gantt in kaart brengen

Operations kan deadlines bijhouden in Kalender of Tabel ClickUp Views zijn zo ontworpen dat teams van perspectief kunnen wisselen zonder het werk zelf opnieuw te hoeven opbouwen. En het beste is: aan de slag gaan is net zo eenvoudig. De meer dan 15 weergaven van ClickUp bieden organisaties een totaaloplossing voor elk team ClickUp biedt instructievideo's en on-demand handleidingen, klaar voor gebruik wanneer iemand een snelle duw in de rug nodig heeft.

Integraties met uw huidige tech stack

Breng de apps in kaart waar uw team dagelijks op vertrouwt – communicatietools, opslagruimte voor bestanden, ontwikkeltools, CRM, ontwerpsoftware – en controleer of er native integraties bestaan. Verbroken verbindingen tussen tools zorgen opnieuw voor precies dezelfde contextuele wildgroei: verspilde uren met het wisselen tussen apps, het zoeken naar bestanden en het herhalen van updates op verschillende platforms.

Onmisbare functies voor projectmanagement

Dit is uw basischecklist voor projectmanagement. Als een tool op meer dan één van deze punten tekortschiet, zult u binnen enkele maanden hiaten moeten opvullen met add-ons.

Taakbeheer en hiërarchie: subtaaken, afhankelijkheden, prioriteiten en aangepaste statussen

Meerdere projectweergaven: lijst, bord, tijdlijn/gantt en kalender

Documentatie en kennisbeheer: Ingebouwde documentatie die naast taken staat

Automatisering: Op regels gebaseerde triggers die repetitieve handmatige updates overbodig maken

Rapportage en dashboards: realtime zichtbaarheid in de werklast, voortgang en knelpunten

AI-mogelijkheden: samenvattingen, schrijfhulp en samenvattingen, schrijfhulp en intelligent zoeken in alle werkgegevens

🛑 De grootste valkuil voor groeiende teams? Je raadt het al: werkversnippering. Naarmate uw bedrijf groeit, is het gemakkelijk om in de valkuil te trappen om voor elk nieuw probleem een nieuwe app aan te schaffen. Een speciale CRM, een afzonderlijk AI-abonnement en een aparte tool voor teamchat. Plotseling betaalt u duizenden euro's voor meer dan 20 losstaande apps, en besteedt uw team de helft van de dag alleen al aan het zoeken naar informatie. Maak kennis met de ClickUp Small Business Suite. Deze combineert de kracht van een platform op ondernemingsniveau in één enkele, budgetvriendelijke, geïntegreerde AI-werkruimte die speciaal is gebouwd voor groeiende teams. Ontdek de convergentie van ClickUp Vervang losstaande tools door de ClickUp Small Business Suite In plaats van een Frankenstein-achtige techstack in elkaar te flansen, krijgt u één uniform registratiesysteem: Ingebouwde premium AI: Krijg toegang tot de nieuwste modellen van Claude, Gemini en ChatGPT direct vanuit je werkruimte – je hoeft niet te jongleren met aparte AI-abonnementen van $ 20 per maand

Volledige toolconsolidatie: Projecten, documenten, chat, Whiteboards, tijdsregistratie en CRM onder één dak, waardoor teams gemiddeld meer dan 6 kerntools kunnen vervangen

Ondersteuning op niveau van de onderneming: U hoeft de migratie niet alleen uit te zoeken. U krijgt toegewijde ondersteuningsuren, begeleiding bij de onboarding en hulp bij AI-integratie die normaal gesproken voorbehouden is aan grote ondernemingen Neem een voorbeeld aan Path8 Productions. Voor de overstap zei oprichter Pat Henderson dat ze kostbare tijd verloren met het bijwerken van losstaande systemen, wat het risico op gegevensverlies vergrootte. Door over te stappen op de Small Business Suite hebben ze in minder dan 8 weken meer dan 6 communicatietools geconsolideerd en de voorbereidingstijd voor vergaderingen met 60% teruggebracht. We waren te veel tijd kwijt aan het bijwerken van verschillende systemen die niet met elkaar communiceerden. Dat remde ons af en vergrootte de kans dat er dingen door de mazen van het net glipten. We waren te veel tijd kwijt aan het bijwerken van verschillende systemen die niet met elkaar communiceerden. Dat remde ons af en vergrootte de kans dat er dingen door de mazen van het net glipten.

Volg deze stappen in de juiste volgorde – door stappen over te slaan raken teams gegevens kwijt of verliezen ze hun momentum.

Stap 1: Evalueer uw huidige tool en werkstroom

Documenteer alles in de oude tool voordat u de nieuwe tool gaat gebruiken. Dat betekent actieve projecten en hun status, terugkerende werkstroomen, regels voor automatisering, aangepaste velden, sjablonen, structuren met toestemming en integraties die in gebruik zijn.

Interview belangrijke gebruikers uit elk team om te achterhalen wat ze daadwerkelijk gebruiken versus wat er is ingesteld maar wordt genegeerd. Maak een eenvoudig inventarisatiedocument met een lijst van elk project, de eigenaar, de status en eventuele afhankelijkheden.

⭐️ Als je elke werkstroom goed wilt controleren vóór de overstap, begin dan met de ClickUp-sjabloon voor procescontrole en -verbetering.

Ontvang een gratis sjabloon Controleer bestaande werkstroomstroomen vóór de migratie met de ClickUp-sjabloon voor procescontrole en -verbetering

Dit biedt u een gestructureerde manier om eigendom, lopende werkzaamheden en wat er moet worden opgeschoond in kaart te brengen. U kunt ook de automatiseringen, integraties, sjablonen en afhankelijkheden vastleggen die aan die werkstroom zijn gekoppeld voordat de migratie begint.

📮 ClickUp Insight: De gemiddelde professional besteedt meer dan 30 minuten per dag aan het zoeken naar werkgerelateerde informatie – dat is meer dan 120 uur per jaar die verloren gaat aan het doorzoeken van e-mails, Slack-threads en verspreide bestanden. Een intelligente AI-assistent die in je werkruimte is geïntegreerd, kan daar verandering in brengen. Maak kennis met ClickUp Brain. Het biedt direct inzicht en antwoorden door binnen enkele seconden de juiste documenten, gesprekken en taakdetails te tonen, zodat u kunt stoppen met zoeken en aan de slag kunt gaan. 💫 Echte resultaten: Teams zoals QubicaAMF hebben met ClickUp meer dan 5 uur per week teruggewonnen – dat is meer dan 250 uur per jaar per persoon – door verouderde kennisbeheerprocessen te elimineren. Stel je eens voor wat je team zou kunnen bereiken met een extra week productiviteit per kwartaal!

Stap 2: Maak een back-up van projectgegevens en exporteer deze

Zorg ervoor dat er niets verloren gaat voordat er iets verandert.

Exporteer alles wat u nodig zou kunnen hebben uit uw huidige tool:

Taken en subtaaken (met hun statussen en toegewezen personen)

Opmerkingen en activiteitenlogboek

Bijlagen en bestandslinks

Tijdsregistratie en bijgehouden uren

Projectdocumentatie en aantekeningen

De meeste PM-tools bieden CSV- of JSON-export aan. Gebruik beide formaten indien beschikbaar, aangezien ze vaak verschillende gegevens vastleggen.

Sla uw back-ups op een neutrale locatie op, zoals een gedeelde cloudopslag, volledig gescheiden van beide PM-tools. Dit biedt u een betrouwbare terugvaloptie als er tijdens de migratie iets misgaat en zorgt ervoor dat uw gegevens niet afhankelijk zijn van een tool die u op het punt staat buiten gebruik te stellen.

Een ding dat de meeste teams over het hoofd zien, is dit: bijlagen en bestandslinks werken vaak niet meer tijdens de migratie. Controleer, voordat u iets afsluit, of elk gekoppeld bestand nog steeds correct wordt weergegeven in de nieuwe omgeving.

🧠 Leuk weetje: Een van de eerste projecten waarbij formele 'projectmanagement'-technieken werden toegepast, was de Hoover Dam in de jaren 30. Het project werd twee jaar eerder dan gepland voltooid (een prestatie die je tegenwoordig zelden ziet in de softwarewereld!).

Stap 3: Stel je nieuwe werkruimte in en configureer deze

Maak de structuur van je oude tool niet exact na. Gebruik dit als een kans om op te ruimen:

Vereenvoudig de mappenhiërarchieën

Standaardiseer naamgevingsconventies

Maak alleen de aangepaste velden en statussen die u daadwerkelijk nodig hebt

Stap 4: Migreer taken, projecten en middelen

Gebruik waar mogelijk de ingebouwde importtools. Handmatig opnieuw invoeren leidt tot fouten en kost tijd.

Voer na het importeren een validatiecontrole uit. Controleer steekproefsgewijs een aantal projecten om te bevestigen dat taakrelaties (afhankelijkheden, subtaaken), waarden van aangepaste velden en toegewezen gebruikers correct zijn overgezet. Bewaar kennis bij de taken die deze ondersteunt, in plaats van deze in een aparte wiki op te slaan.

Herstel alleen de sjablonen die je team het afgelopen kwartaal actief heeft gebruikt. Wijs per afdeling een migratieleider aan die verantwoordelijk is voor het controleren of de gegevens van hun team correct zijn overgezet. ✨

Stap 5: Train uw team en ga live

Training is niet één demo voor iedereen. Bouw vanaf het begin rolspecifieke trainingen op, want verschillende mensen hebben verschillende behoeften:

Projectmanagers moeten inzicht hebben in rapportage, automatisering en toestemmingbeheer

Individuele bijdragers hebben instellingen nodig voor het aanmaken van taken, weergaven en notificaties

Teamleiders hebben behoefte aan werkstroominstallatie, het bijhouden van afhankelijkheden en zichtbaarheid op de voortgang

Maak vervolgens een korte interne handleiding met de vijf belangrijkste dagelijkse taken die uw team daadwerkelijk zal uitvoeren. Houd het onder de tien minuten. Korte video's, schermafbeeldingen met uitleg of een gedeeld document werken hier allemaal goed.

💡 Pro-tip: In plaats van lange handleidingen te schrijven of tijd in de kalender te reserveren voor live demonstraties, kun je korte ClickUp Clips rechtstreeks in taken of documenten opnemen. Doorloop een werkstroom, geef uitleg bij wat er op je scherm gebeurt en plaats de opname precies daar waar je team deze nodig heeft. Neem walkthroughs van werkstroomen op met ClickUp Clips en bekijk ze sneller met ClickUp AI ClickUp AI transcribeert automatisch elke Clip met tijdstempels, zodat teamgenoten deze binnen enkele seconden kunnen doorlezen. Vragen blijven via opmerkingen met tijdstempels aan de video gekoppeld en alles staat in één centrale Clips Hub.

Voer vóór de volledige uitrol een pilot uit. Laat eerst één of twee teams de nieuwe tool gebruiken bij een echt project. Verzamel eerlijke feedback, los de knelpunten op en breid vervolgens uit.

Stel bij de livegang een duidelijke uiterste datum vast voor de oude tool en communiceer deze aan uw team. Mensen vallen standaard terug op wat ze kennen, en zolang de oude tool beschikbaar blijft, zullen velen deze blijven gebruiken.

👀 Wist je dat? Naar schatting kosten de zogenaamde 'onnodige' e-mails – zoals statusupdates, 'bedankjes' en mensen in cc zetten om ze op de hoogte te houden – de Amerikaanse economie jaarlijks maar liefst 650 miljard dollar aan verloren productiviteit.

Hoeveel van uw werkstroom blijft behouden wanneer u van PM-tools wisselt?

Want de echte uitdaging is zelden de migratie van de taken zelf. Het gaat om alles rondom het werk, van projectdocumenten en opmerkingen tot automatiseringen, rapportages en de kleine gewoontes waar je team van afhankelijk is om het werk op gang te houden. Na verloop van tijd kan zelfs een goed geplande overstap rommelig worden als die context over verschillende tools wordt verdeeld of achterblijft.

Dit is waar ClickUp het verschil maakt. Als 's werelds eerste Converged AI-werkruimte brengt het taken, documenten, chat, dashboards, Whiteboards, automatiseringen en tijdsregistratie samen in één werkruimte. Dat betekent dat uw team na de overstap geen processen meer hoeft te herenigen.

Laten we dit eens nader bekijken:

Bespaar weken aan de opnieuw invoer van gegevens

ClickUp neemt een groot deel van je invoerwerk uit handen dankzij native importmogelijkheden vanuit tools als Asana, Basecamp, Monday.com en Wrike. Je kunt ook spreadsheets importeren in CSV-, Excel-, JSON-, TSV- en TXT-bestanden.

Importeer werk uit andere tools en spreadsheets naar ClickUp

Tijdens het importproces kun je binnenkomende gegevens in kaart brengen voor bestaande gebruikers en velden, die toewijzingen controleren op juistheid en alles beheren via de importmanager van ClickUp. Dit is convergentie in de praktijk.

Als klap op de vuurpijl is de hiërarchie van ClickUp ontworpen om werk te organiseren in ruimtes, mappen, lijsten en taken, zodat teams geïmporteerde projecten kunnen structureren op de manier waarop ze hun werk plannen en uitvoeren.

🎥 Wil je weten hoe je je ClickUp-werkruimte het beste kunt organiseren? We hebben een handleiding speciaal voor jou gemaakt:

Laat de wildgroei aan werk achter je

Wanneer je van PM-tools wisselt, zijn taken slechts een deel van de overstap. Het grotere risico is dat je dezelfde chaos meeneemt naar een nieuwe omgeving: documenten in de ene app, gesprekken in een andere, tijdsregistratie in een derde en rapportage weer ergens anders. De tool verandert, maar de wildgroei blijft bestaan. 😵‍💫

De oplossing is om al uw werk op één plek te consolideren, zodat u niet elders naar antwoorden hoeft te zoeken.

In ClickUp biedt je die structuur naadloos. Kortom:

Houd projectkennis gekoppeld aan het werk met ClickUp Docs: Sla briefings, SOP's, vergadernotities en projectplannen rechtstreeks in je werkruimte op. Met geneste pagina's, insluitingen, Sla briefings, SOP's, vergadernotities en projectplannen rechtstreeks in je werkruimte op. Met geneste pagina's, insluitingen, toegewezen opmerkingen en live samenwerken bij de bewerking kan je team samen documenten bijwerken en de nieuwste context vinden zonder in een andere tool te hoeven zoeken

Zet ruwe ideeën om in concreet werk met ClickUp Whiteboards: Breng werkstroomen in kaart, schets processen en sorteer ideeën visueel zonder je werkruimte te verlaten. Je kunt bestaande taken en documenten toevoegen aan een Whiteboard en vervolgens vormen, plaknotities en tekst omzetten in taken wanneer het tijd is om van planning naar uitvoering over te gaan Breng werkstroomen in kaart, schets processen en sorteer ideeën visueel zonder je werkruimte te verlaten. Je kunt bestaande taken en documenten toevoegen aan een Whiteboard en vervolgens vormen, plaknotities en tekst omzetten in taken wanneer het tijd is om van planning naar uitvoering over te gaan

Houd gesprekken op één plek met ClickUp Chat: Bespreek je werk op dezelfde plek waar je werk zich bevindt (zonder een aparte messaging-tool). Je kunt taken rechtstreeks vanuit chatberichten aanmaken en face-to-face Bespreek je werk op dezelfde plek waar je werk zich bevindt (zonder een aparte messaging-tool). Je kunt taken rechtstreeks vanuit chatberichten aanmaken en face-to-face SyncUps starten vanuit kanalen of directe berichten

Houd de tijd bij op de plek waar het werk gebeurt met ClickUp Tijdsregistratie: registreer uren direct bij taken, zonder dat je team naar een aparte tracker hoeft te gaan. ClickUp ondersteunt ook timers, bewerkbare tijdregistraties en Urenregistraties, zodat het controleren van de bestede tijd veel eenvoudiger is zodra het team is overgestapt registreer uren direct bij taken, zonder dat je team naar een aparte tracker hoeft te gaan. ClickUp ondersteunt ook timers, bewerkbare tijdregistraties en Urenregistraties, zodat het controleren van de bestede tijd veel eenvoudiger is zodra het team is overgestapt

Bekijk de live status van projecten met ClickUp-dashboards: Breng rapportages samen in één werkruimte, zodat het management niet achter updates aan hoeft te jagen in verschillende tools. Dashboards geven teams een weergave van het werk via kaarten en laten hen inzoomen op de details wanneer er iets aandacht nodig heeft Breng rapportages samen in één werkruimte, zodat het management niet achter updates aan hoeft te jagen in verschillende tools. Dashboards geven teams een weergave van het werk via kaarten en laten hen inzoomen op de details wanneer er iets aandacht nodig heeft

Elk item op de lijst is een tool waarvoor uw team anders apart zou moeten betalen.

Verminder handmatig werk vanaf dag één

Direct na de installatie begint het repetitieve werk: statussen bijwerken, taken toewijzen, teamgenoten aansporen en ervoor zorgen dat de juiste mensen weten wat er is veranderd. Als dat nog steeds handmatig moet gebeuren, wat is dan het nut van overstappen naar een nieuwe PM-tool?

Om de last weg te nemen, begin je met ClickUp Automations, een no-code 'if-this-then-that'-bouwer waarmee je werkstroomen kunt maken met triggers, voorwaarden en acties, zodat je niet elke update handmatig hoeft te beheren. Je kunt beginnen met voorgestelde automatiseringen, gebruikmaken van kant-en-klare sjablonen of aangepaste regels maken die aansluiten bij de manier waarop je team al werkt.

Trigger automatisch de juiste acties en zorg voor een soepele bedrijfsvoering met ClickUp-automatiseringen

Introduceer AI en agents vanaf dag één in de werkruimte

Wanneer u van PM-tools wisselt, verplaatst u niet alleen taken naar een nieuw systeem. U bepaalt ook hoeveel handmatige coördinatie uw team nog zal moeten doen als de overstap eenmaal is klaar.

ClickUp Super Agents veranderen de dynamiek voor je. Het zijn AI-aangedreven teamgenoten die in ClickUp zijn ingebouwd en die meerstapswerkstroomen kunnen afhandelen met behulp van je werkcontext, aanpasbare tools en geselecteerde externe apps.

Automatiseer je werkstroom met ClickUp Super Agents

En om je intelligentielaag nog verder uit te breiden, heb je ClickUp Brain. Brain bevat een verzameling conversatiegerichte, contextuele AI-functies die in de hele oplossing beschikbaar zijn, ontworpen om je mensen, werk en kennis met elkaar te verbinden. Het kan antwoorden vinden in je ClickUp-werkruimte en apps, updates direct samenvatten en helpen bij het genereren van de assets die je nodig hebt, zoals projectplannen, documenten, SOP's en andere deliverables.

Vind antwoorden en genereer projectresultaten met ClickUp Brain

Overbrug de kloof tussen strategie en uitvoering

Een succesvolle migratie hangt af van een grondige voorbereiding. Zorg ervoor dat u uw huidige stack doorneemt, uw vereisten definieert en een strikte deadline hanteert om uw overgang op schema te houden.

Wanneer u een gestructureerde migratie volgt, kunt u een 'procesreset' uitvoeren en maandenlange organisatorische achterstanden wegwerken.

Het gebruik van een geconvergeerde werkruimte zoals ClickUp vereenvoudigt dit traject door je werkstroom te consolideren in één enkele bron van waarheid, zowel voor de overgang als voor je lopende projecten.

Klaar om te migreren? Ga aan de slag met ClickUp!

Veelgestelde vragen

Hoe lang duurt een volledige migratie van PM-tools voor een middelgroot team?

De meeste middelgrote teams zijn binnen één tot drie weken klaar, afhankelijk van het projectvolume en de complexiteit van de werkstroom, terwijl grotere organisaties met aangepaste integraties mogelijk vier tot acht weken nodig hebben, inclusief een pilotfase.

Ja, ClickUp ondersteunt native import vanuit Asana, Trello, Monday.com, Jira, Basecamp, Wrike en andere platforms, waarbij taken, toegewezen personen, statussen en deadlines automatisch worden overgezet, plus CSV-import voor tools die niet direct worden ondersteund.

Nee – voer eerst een pilot uit met één of twee projecten in de nieuwe tool en migreer vervolgens de resterende actieve werkzaamheden in fasen, zodat er geen vertraging optreedt. Stel ondertussen een vaste einddatum vast voor het oude platform om te voorkomen dat beide systemen voor onbepaalde tijd naast elkaar blijven draaien.

Er is sprake van een lage acceptatie wanneer de nieuwe installatie niet aansluit bij de manier waarop teams daadwerkelijk werken. U kunt dit voorkomen door belangrijke gebruikers bij de evaluatie te betrekken, rolspecifieke training te bieden en een korte pilot uit te voeren voordat de volledige implementatie plaatsvindt.