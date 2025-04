11 Voorbeelden van projectmanagement doelen voor 2025

Het lijkt misschien alsof januari alle eer krijgt bij de instelling van doelen te midden van de opwinding van een nieuw jaar, maar velen van ons in de werkende wereld hebben het geluk om deze opwinding drie keer extra te beleven aan het begin van elk fiscaal kwartaal. 🎉

Toegegeven, dit ziet er op papier een beetje angstopwekkend uit, _maar is er nog iemand die er stiekem van houdt om zijn nieuwe doelstellingen te doen?

Als je deze vraag met ja hebt beantwoord, dan zijn wij net zo raar. 🥲💜

Het stellen van nieuwe doelen kan zo'n validerende ervaring zijn. Zelfs als je nog geen proces hebt om doelen te stellen, heb je waarschijnlijk het grootste deel van je carrière gewerkt aan een onofficiële verlanglijst met doelen.

Hoe ik dat weet? Omdat deze doelstellingen de gewoonten hebben gevormd die je je droombaan hebben opgeleverd, een gevoel van voldoening in je dagelijkse routine hebben gecreëerd of je misschien hebben geholpen om de persoon te worden die je hond altijd al wist dat je was.

Kortom, er is gewoon iets aan het instellen en bereiken van doelen dat inherent natuurlijk en gewoon goed aanvoelt.

Bovendien is de instelling van een mix van persoonlijke en professionele doelen ook nodig om te gedijen in carrières, zoals projectmanagement die voortdurend innoveren.

Wij hebben de hulpmiddelen en tips die je nodig hebt om je komende doelen op het gebied van projectmanagement in te stellen en je eraan te houden. En niet te vergeten, elf gedetailleerde projectmanagement-specifieke doelstellingen om uw kwartaal af te trappen met een sterke start.

Waarom zou je projectmanagement doelen stellen?

Ik bedoel, je hebt je project roadmap. Dat moet toch genoeg zijn? niet helemaal

Je stappenplan kan de reis naar een succesvolle projectlancering layout, maar de ijkpunten onderweg zijn waar de echte magie gebeurt, vooral als het gaat om je doelen voor professionele ontwikkeling .

Voordat we beginnen, hebben we een kleine disclaimer: In dit artikel gebruiken we de woorden "doelen" en "doelstellingen" door elkaar. In je werkervaring heb je misschien verschillende definities voor deze woorden gebruikt, maar in de context van dit artikel zijn ze synoniem.

gelukkig hebben we dat achter de rug. En dan nu het goede nieuws. 🤓 Projectmanagement projectmanagement is spannend omdat het altijd in ontwikkeling is en projectmanagers bijna elke dag iets nieuws leren naarmate hun projecten geavanceerder worden. Instellingen doelen helpt u bij te blijven met die veranderende trends en uiteindelijk een product af te leveren waar uw belanghebbenden (blij) om zullen huilen.

Omdat de instelling van doelen in projectmanagement zo'n geweldige manier is om de kwaliteit van je projecten te verbeteren, is het extensie daarvan ook een uitstekende manier om jezelf te verbeteren! Door je eigen doelen voor projectmanagement af te stemmen op de algemene richting van je bedrijf, wijs je jezelf toe op het succes van je toekomstige zelf en die relatie komt altijd op de eerste plaats. 🥰

Naast het verbeteren van jezelf, is het abonnement op de sleutel doelstellingen die je wilt bereiken in elk aankomend project een geweldige manier om gemotiveerd te blijven, op te vallen, je groei te meten en je voor te bereiden op de toekomst. Maar dat is nog niet alles!

Er is nog een (vrij serieuze!) reden waarom je wat extra tijd zou moeten investeren in doelen voor projectmanagement. 😳

Projectmanagers worden ook geconfronteerd met nieuwe uitdagingen met de opkomst van werk op afstand en freelancen die de behoefte aan duidelijke en SMART-doelstellingen nog belangrijker maken om op de hoogte te blijven van mogelijke veranderingen die in het verschiet kunnen liggen..

"De gevolgen van het coronavirus (COVID-19) hebben het vermogen van organisaties om projecten en programma's effectief uit te voeren op de proef gesteld," zegt Natasha Moore, Partner die verantwoordelijk is voor Transformational Programma Beheer bij KPMG Australië. "Enkele projecten en programma's snel en effectief aangepast...terwijl andere aanzienlijke vertragingen of annuleringen hadden."

Volgens Moore waren de Teams die het beste in staat waren om vertragingen te bestrijden, het meest bereid om te pivoteren en om vanaf het begin de sleutel tot de doelstellingen van hun project te definiëren.

Hoewel je misschien in de verleiding komt om "pivot" neer te krabbelen op een aantekening en het op je monitor weergeven zodat je het gemakkelijk kunt lezen, is er iets meer nodig om die praktijk in gang te zetten en gezonde werkgewoonten te creëren. Maar gelukkig kun je terecht bij ClickUp. 🙂

De ingrediënten voor een geweldig projectmanagement doel

Bij ClickUp zijn we grote fans van SMART doelen en de meest impactvolle projectmanagement doelstellingen delen deze kwaliteit!

Een korte samenvatting: SMART doelen zouden de Poolster moeten zijn van je reis naar de instelling van doelen en worden gedefinieerd als s specifiek, m meetbaar, aondertekenbaar, r relevant en t tijdgebonden.

Om specifiek te zijn, zal je doel de wat, wie, wanneer, waar, waarom en wat beantwoorden die betrokken zijn bij een gedetailleerd actieplan. Je hebt een gedefinieerde set metrics om de voortgang te meten en je kent de vaardigheden of tools die nodig zijn om het te bereiken. Je doelstelling zal ook relevant zijn voor jou! Dat betekent dat het in lijn is met je carrièreontwikkeling of persoonlijke doelen op lange termijn. En last but not least: het is tijdgebonden met een deadline om uitstelgedrag een halt toe te roepen.

Het mooie van SMART doelen instellen is hoe grondig ze zijn, maar laat je niet meeslepen in je pogingen om de grootste nieuwe driemaandelijkse doelstelling van de groep te maken. SMART projectmanagement doelen kunnen op korte of lange termijn zijn en veel lange termijn doelen kunnen worden onderverdeeld in meer beheersbare mijlpalen.

Gelukkig delen we voorbeelden van beide en alles daar tussenin! Inclusief een paar extra gezonde werkgewoonten die een grote impact kunnen hebben op uw weg naar nieuwe hoogten.

8 sterke doelen voor projectmanagers

Deze lijst is een combinatie van korte- en langetermijndoelen, maar het zal je ook opvallen dat dit doelen zijn die je steeds opnieuw voor jezelf kunt stellen. Gebruik bij elk nieuw project dezelfde SMART-logica om je voortgang over een langere periode te meten met deze doelen als basis.

...nog één ding voordat we overgaan op het vlees en de aardappelen. 🍽

Je kunt aan al deze doelen tegelijk werken! De bedoeling van de bestelling van de lijst is dat elk doel voortbouwt op het vorige, maar als je een doorgewinterde projectmanager bent, ga je gang en sla je de lijst over zoals je wilt. 🚀

1. Communicatie en samenwerking verbeteren

Dit is misschien een doel voor de korte termijn, maar het is er voor de lange termijn. Zelfs als we verbeterde communicatie en samenwerking niet als topprioriteit zouden voorstellen, zou deze doelstelling waarschijnlijk nog steeds een plaats hebben in je groep omdat goede communicatie vereist voortdurende inspanning!

Als je je nu in je draaistoel afvraagt: _maar als ik altijd aan communicatie moet werken, is het doel dan niet tijdsgebonden en dus niet SMART?

Nee. Het is nog steeds SMART.

Wees duidelijk en doordacht over hoe je "verbetering" op dit gebied definieert door terug te kijken naar eerdere projecten of recente uitdagingen. Hindsight is 20/20, kun je nu lijnen van miscommunicatie terugvolgen naar hun onderliggende oorzaken?

Misschien komt dit in de vorm van te veel communicatiekanalen, dat wil zeggen, Susan houdt van e-mail, maar Jimmy geeft de voorkeur aan Slack, en je zet er liever een speld in totdat iedereen het op Monday via Zoom kan uitpraten?

Ik hoop van harte dat dit niet jullie huidige situatie is. 👀

Maar het is nooit te laat om een definitief proces in gang te zetten. Identificeer de pijnpunten en begin met het schriftelijk vastleggen van een oplossing die het team van het project kan volgen en waarnaar het kan teruggrijpen.

Als er één vorm van communicatie is die voor niemand werkt, elimineer deze dan volledig uit je dagelijkse werkstroom, maar als er een paar groeipijnen zijn tijdens het aanpassen aan je nieuwe proces, wacht dan een maand of twee voordat je het proces weer verandert. Er bestaat zoiets als overcommunicatie, en constante veranderingen kunnen verwarrend en uiteindelijk contraproductief zijn.

Nu je team weet wanneer, waar en hoe ze met elkaar kunnen praten, moet je ervoor zorgen dat ze weten dat dit 100% wordt aangemoedigd.

Als je het team aanstuurt, begeleid het gesprek dan door open communicatie aan te moedigen en samenwerking in teams . Zorg er vooral bij teams die op afstand werken voor dat niemand het gevoel heeft in een silo te werken en stel een "open deur"-beleid in als het gaat om vragen, behoeften en feedback.

Pro-tip voor projectmanagers: als je het team gaat aanmoedigen om verbindingen te leggen en nieuwe ideeën te delen, zorg er dan voor dat je ook bereid bent om te luisteren.

2. Productiviteit en prestaties verbeteren

Deze doelstelling voor projectmanagement is zowel een doel op korte als op lange termijn!

De manier waarop je dit doel in de praktijk brengt, hangt af van de huidige praktijken in je bedrijf, maar het komt er in de eerste plaats op neer hoe je productiviteit en prestaties meet.

Kijk terug naar eerdere projecten, taken, mijlpalen en tijdlijnen - houd je je consequent aan je deadlines? En als dat niet het geval is, kunt u dan de oorzaak van mogelijke problemen vinden? gebieden met slechte prestaties ? Knelpunten en blokkers zijn soms volledig buiten uw controle, maar het uitvoeren van een volledige audit van uw werklast van uw team en het tempo van je projecten is nooit een slecht idee. Hoewel het tijd kan toewijzen, kan het nieuwe gebieden voor verbetering opleveren die je nog niet eerder had gezien.

Ons advies? Investeer in een productiviteitstool dat kan omgaan met tijdsregistratie, real-time rapportage, deadlines en team workflows!

Gebruik deze_

!

Voorbeeld... 👀 Flexibele functies voor tijdsregistratie in ClickUp helpen u zich te concentreren op uw werk met een globale timer, tijdsinschattingen en rapporten waarin uw tijd per Taak wordt uitgesplitst. Plus, met ClickUp's extensie voor Chrome kunt u zelfs de tijd bijhouden die u buiten ClickUp besteedt, zodat u een volledig beeld krijgt van uw werklast vanaf echt elke plek op het web.

Van daaruit kunt u uw tijdmanagement een stap verder brengen met ClickUp's unieke weergave van de werklastweergave om te zien hoe de tijdsinschattingen van uw taken zich verhouden tot de tijd die u in uw week hebt.

Voor mijn mede-visuele leerlingen is dit een uitstekende manier om uw dagen te structureren en ervoor te zorgen dat iedereen weet waaraan hij moet werken.

Ga een stap verder met tijdbeheer met de werklastweergave van ClickUp en zie hoe uw geschatte tijd per taak zich verhoudt tot uw totale tijd in een week.

En als u de werklastweergave leuk vindt, wacht dan tot u een lading krijgt van ClickUp's dashboards .

Zie Dashboards als uw thuisbasis op hoog niveau voor het ontwikkelen van Sprint, resource nivellering en voortgangsbewaking. Maar wat echt cool is aan Dashboards, is dat je er een kunt maken voor vrijwel elk scenario. Direct voortgang trekken op basis van doelen mijlpalen, taken, tijd, activiteit en meer.

Met meer dan 50 widgets om aan te passen hoe u uw overwinningen weergeeft, zijn ClickUp Dashboards een uitstekend iets om bij de hand te hebben om aan belanghebbenden te presenteren.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/image4-1.gif Krijg een overzicht op hoog niveau van uw voortgang in ClickUp Dashboards /%img/

Direct een overzicht op hoog niveau van de voortgang van uw project op basis van mijlpalen, taken, tijd, activiteit en meer in ClickUp Dashbaords

Maar ik dwaal af. Terug naar onze doelen voor projectmanagement! 🤪

3. De doelstellingen van het project behalen binnen de gegeven beperkingen

Hoewel het spannend kan zijn en soms wat extra zorg vereist om nieuwe doelen te stellen, moet je ervoor zorgen dat je nooit het grote geheel uit het oog verliest! Je projectdoelstelling scope, tijd, kwaliteit en budget moeten worden gehandhaafd.

Uw projecten opleveren binnen de gestelde tijd en het budget zijn de twee belangrijkste vereisten als projectmanager . Het missen van deadlines, achterlopen en overschrijden van budget heeft niet alleen invloed op je reputatie als projectmanager, maar mogelijk ook op de winstgevendheid van je product en uiteindelijk op je bedrijf.

Bonus: !

4. Blijf proactief om risico's van tevoren te beperken

AKA, altijd een noodplan hebben .

Achterstand oplopen bij een project kan soms buiten je macht liggen en overkomt uiteindelijk iedereen. Behoud je concurrentievoordeel en stel jezelf op als een proactieve leider door een proces te hebben om verder te gaan als dingen niet gaan zoals jij wilt. Het is misschien niet perfect, maar het is iets en dat telt!

Bovendien kan de groeiende markt voor projectmanagers ook een volatiele markt zijn, maar zorg ervoor dat je beschikt over noodplannen hebt om onvoorziene risico's te beheren kan je helpen om op de lange termijn op koers te blijven, zelfs met hier en daar een hobbel. Brainstorm met het team over de soorten risico's, wegversperringen en resultaten die je kunt tegenkomen op de routekaart van je project en pas deze waar nodig aan in de planning fase zodat je voorop blijft lopen en potentiële valkuilen kunt vermijden.

Houd voor het plannen van projecten met een langetermijndoel een document, sjabloon of taak voor risicobeoordeling bij om terug te kijken op hoe risico's in recente projecten werden aangepakt om er in de toekomst van te leren.

gerelateerd: Leer over de !

5. Een strategisch inzicht verwerven in de doelen van het bedrijf en soortgelijke initiatieven implementeren

Het implementeren van dit lange termijn doel kan je helpen om projecten met een grote impact uit te voeren en een grotere rol te spelen in de bedrijfsoverwinning later in de lijn, dus zie dit als een teken om los te komen van je gebruikelijke bubbel en initiatieven te creëren die bijdragen aan het grotere doel van het bedrijf!

Het project moet altijd zakelijk zijn en voldoen aan bepaalde vereisten die zijn ingesteld door zakelijke gebruikers of managers, maar probeer ook andere afdelingen in het bedrijf te onderzoeken en te bereiken om te zien waar zij ook aan werken - het kan geen kwaad om een beter inzicht te krijgen in hoe het bedrijf werkt.

Als je weet wat de grotere doelen van je bedrijf zijn en waarom ze belangrijk zijn, kun je je eigen doelen op het gebied van projectmanagement sturen en meer strategische beslissingen nemen over je projecten. Het bleek dat 30% van de verwachte voordelen van een project wordt behaald door het implementeren van een nieuw project en ongeveer 70% van die voordelen wordt behaald door het invoeren van een proces om mensen verantwoordelijk te houden en het hebben van een systeem om de voordelen van een project op de lange termijn bekend te maken.

Dit zal je helpen om een duidelijke lijn te trekken in hoe het succes van je project het succes van het bedrijf als geheel beïnvloedt.

6. De verwachtingen van belanghebbenden managen

Stakeholders zijn het ondersteunende systeem van je organisatie; je kunt ze zelfs beschouwen als je projectsponsors.

Als projectmanagement word je gevraagd om hen bij elke mijlpaal op de hoogte te houden van het project en hun feedback te verwerken, want geloof het of niet, zij hebben ook hun eigen persoonlijke doelstellingen! Om dit doel te bereiken zul je het volgende willen verhogen de voortgang van je project transparanter maken zichtbaarheid in de inspanningen van het team en zorg dat iedereen zo snel mogelijk op dezelfde pagina zit.

We stellen voor om te beginnen met een beoordelingssjabloon! Neem een samenvatting op van de grote lijnen, updates sinds de laatste evaluatie, eventuele vragen, aanvullende behoeften, enz. Een tool voor projectmanagement (zoals ClickUp!) met de mogelijkheid om dashboards te maken en op elk moment actuele inzichten over uw project te krijgen, zal u ook enorm helpen.

Naast transparantie wil je ook een gestandaardiseerd proces creëren voor het ontvangen van goedkeuring van uw belanghebbenden , feedback en communicatie. 🙂

7. Verbeter je vaardigheden en certificeringen, breid je PM-kennis uit

Een geweldige manier om voorop te blijven lopen in je branche is door te onthouden dat we nooit Klaar zijn met leren!

Over 51% van de organisaties eist nu van projectmanagers een certificering en we suggereren niet dat je elk jaar een nieuw diploma moet halen of een nieuwe vaardigheid moet leren, maar misschien kun je overwegen om te investeren in het verfijnen van je vaardigheden tools voor projectmanagement die je al hebt, zelfs als je ze al tien jaar gebruikt in je veld.

Gebruik dit doel als een kans om te vertakken en creatief te worden. Welke andere competenties heb je en wat wil je nog leren dat nieuw is?

Het verbeteren van je vaardigheden op het gebied van projectmanagement kan beginnen met iets kleins als het lezen van een boek of een blog. 🙌🏼

Er zijn ook heel veel cursussen waarbij je in je eigen tempo kunt leren en de optie kunt kiezen die past bij je persoonlijke tijdsbeperkingen. Bovendien is dit een geweldige manier om te laten zien dat je initiatief neemt om te innoveren en jezelf verantwoordelijk houdt door te willen verbeteren.

Bekijk deze_ Sjablonen voor het instellen van doelen !

8. Maximaliseer uw bijdragen

Dit is een doel voor de lange termijn, vooral omdat het tijd, proefvluchten en vaardigheden kost om te leren hoe je het meeste kunt doen in de rol die je nu hebt zonder jezelf helemaal op te branden.

Vergroot je impact stap voor stap en denk verder dan je huidige verantwoordelijkheden. Misschien begin je je meer te interesseren voor het opleiden van nieuwe leden van je team en houd je ze vast! Of misschien werk je samen met het management om nieuwe doelen voor het team te creëren, doe je onderzoek naar je concurrenten of bekijk je oude prestatierapporten om nieuwe verbeterstrategieën te creëren.

Je bent geen one-trick-pony, dus laat het ze zien! 🙂

Projectmanagement doelen die misschien niet SMART zijn, maar wel slim

Hoewel deze drie projectmanagement doelen misschien niet SMART zijn zoals eerder in deze post gedefinieerd, zijn het geweldige gewoontes om in gedachten te houden en zullen ze je ver brengen op het gebied van leiderschap!

1. Werk aan je zachte vaardigheden

Het is belangrijk om veelzijdig te zijn. Zorg voor een gezonde mix van technische kennis, zakelijke kennis en een goede communicatie met je team, clients, belanghebbenden enz. Dit heeft ook te maken met onderhandelingsvaardigheden en weten hoe je dingen Klaar krijgt zonder bruggen te verbranden.

Dit kan je helpen conflicten te vermijden en een collaboratieve en functionele werkcultuur te bevorderen!

2. Breng strategische doelen in evenwicht met de behoeften van werknemers

Onthoud: wees eerst een mens.

We vermeldden al dat een van de belangrijkste doelstellingen van een goede projectmanager is om op het juiste spoor te blijven projectbudget en ervoor te zorgen dat uw bedrijf niet voortdurend vervangers hoeft in te huren. 👀

Zonder het team heb je geen project of product. Tevredenheid van werknemers is belangrijk om het team betrokken te houden bij het project, omdat het niet alleen in het belang van de werknemer is om hun behoeften in het oog te houden, maar ook in het belang van het product.

Communiceer transparant met je team en houd regelmatig één-op-één sessies om het geven van feedback te normaliseren en een relatie te creëren tussen jezelf en je teamleden. Wees geïnteresseerd in hun eigen doelen en houd beoordelingen om hen te helpen de benchmarks die ze hebben bereikt te vieren en gebieden te identificeren waarop ze kunnen groeien.

Bekijk deze_ budgetvoorstel sjablonen !

3. Geef het voorbeeld

Als je een precedent gaat scheppen voor je team dat ze zichzelf verantwoordelijk moeten houden voor hun daden, moet je als leider ook bereid zijn om jezelf verantwoordelijk te houden!

Probeer je in moeilijke tijden af te vragen wat voor leider je zou willen hebben als de rollen waren omgedraaid en bekijk elke situatie als een op zichzelf staand incident. Probeer persoonlijke gevoelens of invloeden van buitenaf je perceptie van een reeks gebeurtenissen niet te laten veranderen en vergeet niet elke situatie van alle kanten te bekijken om het type leider te bepalen dat je op dat moment nodig hebt.

Weet wanneer je moet delegeren, wanneer je moet ingrijpen en wanneer je gewoon het beste kunt luisteren.

Je bent er klaar voor!

De magie van deze lijst is dat je deze doelen bij elk nieuw project of aan het begin van elk fiscaal kwartaal kunt blijven toepassen. Er zijn misschien nog andere projectmanagement doelstellingen die specifiek zijn voor jouw team of bedrijf, maar gebruik deze als springplank om je dromen de vrije loop te laten!

Onthoud: investeren in het verbeteren van de kwaliteit van je projecten betekent ook investeren in jezelf.

De sky is de limiet, maar als je twijfelt, denk dan SMART. En als je klaar bent om je doelen op het gebied van projectmanagement een stap verder te brengen, download dan ClickUp . 🥳