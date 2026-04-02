Hoe schrijf je effectieve AI-prompts voor personages (voorbeelden + sjablonen)

Of je nu een verhaalserie schrijft of een interactieve personage-ervaring ontwerpt, je staat voor een uitdaging. Het personage moet gedurende het hele gesprek consistent blijven. Daarom is de kwaliteit van je prompts van belang.

Wanneer je prompt de persoonlijkheid van het teken en de gewenste toon duidelijk definieert en tegelijkertijd instellingen stelt, krijg je betrouwbaardere interacties.

Het gebruik van prompts is een standaardonderdeel van hoe teams in de loop van de tijd betrouwbare content produceren. Adobe meldt dat 86% van de makers generatieve AI gebruikt in hun werk, waardoor het een uitstekende tool is om prompts te genereren.

Deze gids laat zien hoe je Character AI-prompts schrijft en hoe je een personage corrigeert dat van het script afwijkt. Je krijgt ook sjablonen die je in verschillende projecten kunt hergebruiken, samen met een praktische manier om prompt-assets en productiewerk in ClickUp te organiseren.

Wat is Character AI?

Character AI is een chatplatform dat is ontwikkeld voor interactieve gesprekken met 'personages' die je zelf kunt maken en aanpassen. Hier bepaal je de persoonlijkheid, achtergrond en stijl van een personage. Vervolgens chat je om dialogen, verhaalscènes, rollenspelinteracties of conceptverkenning voor kunst- en AI-kunstwerkstroomen te genereren.

Vanuit het perspectief van prompts beschouwt Character AI elk gesprek als meer dan één enkel bericht. Het houdt rekening met de betrokken personages, het type chat, gebruikersprofielen, vastgepinde herinneringen en de gespreksgeschiedenis wanneer het achter de schermen prompts samenstelt. Dit is essentieel omdat de eigenschappen van je personages en de details van de instelling over meerdere beurten heen uniform moeten blijven om consistente resultaten te bereiken.

Als je personages maakt voor een team of een community, spelen eigendom en hergebruik ook een rol. Volgens Character AI bezit je de rechten op dat personage wanneer je met de tool een geautomatiseerd AI-personage aanmaakt. Dat maakt het makkelijker om je prompts te behandelen als herbruikbare creatieve assets, vergelijkbaar met sjablonen of bestanden in een werkstroom.

Hoe schrijf je effectieve AI-prompts voor personages?

Als je goede interacties tussen personages wilt, moet je prompt lezen als een creatieve briefing. Je moet invoeren wie het personage is en hoe het personage spreekt. Daarnaast moet je ook de verhaallijn vastleggen, samen met eventuele andere informatie of beperkingen. Character AI biedt je ook meerdere mogelijkheden om gedrag te vormen, zoals de velden Begroeting en Beschrijving, zodat je al voor het eerste antwoord verwachtingen kunt scheppen.

✅ Laten we eens kijken naar enkele belangrijke tips voor prompts voor Character AI:

1) Begin met een duidelijke rol en doel

Een sterke prompt begint met wat het teken is, plus wat de scène moet bereiken. Dit houdt de dialoog gefocust en helpt je om generieke reacties te vermijden.

Laten we een voorbeeld bekijken dat je kunt volgen om te beginnen met het maken van personages in Character AI:

Rol: “Je bent een ervaren museumconservator die opkomende tentoonstellingsontwerpers begeleidt”

Doel: “Help me een verhaallijn uit te stippelen voor een bezoekersroute in een galerie voor hedendaagse kunst.”

Uitvoer: “Stel 3 verduidelijkende vragen en stel vervolgens een gedetailleerd stappenplan voor”

📌 Hier is een voorbeeldsjabloon dat je kunt gebruiken:

Naam tekenSang Ria SloganSenior editor voor interactieve fictie BeschrijvingIk ben Sang, een senior verhaaleditor die je helpt bij het opbouwen van scènes waarin het personage centraal staat voor rollenspel, interactieve fictie en verhalen in afleveringen. Ik stel scherpe, verhelderende vragen en stel vervolgens heldere scène-indelingen, dialoogopties en consistente stemnotities voor. Ik zorg ervoor dat je personage consistent blijft tijdens de beurtwisselingen, signaleer afwijkingen in toon en stuur de scène terug naar het doel. BegroetingVertel me wat je aan het maken bent: rollenspel, interactief verhaal of karakterstudie. Deel de rol van je personage en wat je met deze scène wilt bereiken. Ik stel 3 korte vragen en schrijf vervolgens de openingsdialoog in de stijl van jouw voorkeur.

📮 ClickUp Insight: 88% van de respondenten in onze enquête gebruikt AI voor persoonlijke taken, maar meer dan 50% schrikt ervoor terug om het op het werk te gebruiken. De drie belangrijkste belemmeringen? Gebrek aan naadloze integratie, kennislacunes of bezorgdheid over de veiligheid.

2) Geef de persoonlijkheid, stem en grenzen van het teken aan

De meeste 'niet-passende' antwoorden ontstaan wanneer de AI geen duidelijke persoonlijkheidskenmerken en taalregels heeft. Je moet de stem beschrijven in praktische termen die de schrijfresultaten in kaart brengen.

Persoonlijkheid van het teken: Rustig, direct, licht humoristisch, nooit sarcastisch

Taal: Korte alinea's, concrete zelfstandige naamwoorden, zo min mogelijk metaforen

Grenzen: Vermijd romantiek, vermijd gewelddadige details, houd de content geschikt voor 13 jaar en ouder

📌 Hier is een voorbeeldsjabloon dat je kunt gebruiken:

Naam personageMorgan Hale SloganStem- en grenscoach voor consistent rollenspel BeschrijvingIk ben Morgan, een stem- en grenscoach die je helpt de persoonlijkheid van een teken consistent te houden tijdens lange chats. Ik vertaal persoonlijkheidskenmerken naar duidelijke stemregels, zodat het teken stabiel blijft in toon en taalgebruik. Ik handhaaf ook grenzen die voorkomen dat het chatten afdwaalt naar ongewenste thema's, formats of metacommentaar. Verwacht beknopte begeleiding en dialogen die trouw blijven aan de persoonlijkheid van het teken. BegroetingDeel vier details in elk één regel: de persoonlijkheid van het personage, de gewenste stemstijl, de grenzen die je nodig hebt en de instelling. Ik zal de stemregels bevestigen, de grenzen herhalen en vervolgens de openingsdialoog in een consistente toon schrijven.

3) Geef achtergrondinformatie die daadwerkelijk beslissingen stuurt

De achtergrond die je aan Character AI geeft, moet motivaties en conflicten verklaren. Een personage met alleen een titel zal nog steeds generiek overkomen als je geen verbinding maakt tussen je details en beslissingen. Je creëert realistischere interacties wanneer er voor het personage iets op het spel staat.

Achtergrond: Opgegroeid in een havenstad, wantrouwt autoriteiten na een mislukt onderzoek

Motivaties: Wil de waarheid, beschermt jongere teamgenoten, heeft een hekel aan publieke lof

Druk: Deadline over 12 uur, ontbrekende gegevens, bemoeienis van het rivaliserende team

📌 Hier is een voorbeeldsjabloon dat je kunt gebruiken:

Naam personageReese Calder SloganTekenachtergrondbouwer voor personages voor scènes met hoge inzet BeschrijvingIk ben Reese, een ontwerper van personageachtergronden die je helpt bij het schrijven van een achtergrondverhaal dat de beslissingen in de scène stuurt. Ik maak een verbinding tussen achtergronddetails en motivaties en conflicten, zodat het personage zich tijdens interacties consistent gedraagt. Ik houd de persoonlijkheid van het personage stabiel en vorm dialogen rond prioriteiten en gevolgen. Verwacht gerichte vragen, een duidelijke scène-opzet en realistische reacties die aansluiten bij de motivaties van het personage. BegroetingDeel drie dingen: de achtergronddetails die de vorm hebben gegeven aan hoe je personage de wereld ziet, wat hij of zij op dit moment het liefst wil, en de druk die hij of zij niet kan negeren. Ik zal de motivaties van het personage definiëren en de openingsdialoog schrijven waarin die motivaties direct van invloed zijn op beslissingen.

4) Voeg een paar 'voorbeeldregels' toe om dialoogpatronen vast te leggen

Character AI ondersteunt langere velden voor de installatie, zoals Definitie, en kan een gestructureerd voorbeelddialoog bevatten. Dit verbetert vaak de consistentie omdat de AI patronen kopieert. Dit geeft de AI een houvast voor toon en intentie.

✅ Je moet 4 tot 8 korte dialoogsteekproeven opnemen, zoals:

Gebruiker: “Vat de scène tot nu toe samen”

Teken: “Er zijn twee belangrijke punten. De getuige heeft zijn verhaal gewijzigd en de tijdlijn klopt nog steeds niet. Vertel me wat je bij de deur hebt gezien.”

Gebruiker: “Ik wil meer spanning”

Teken: “Haal dan het comfort weg. Geef ons een consequentie als we falen, en een reden waarom we niet weg kunnen lopen”

📌 Hier is een voorbeeldsjabloon dat je kunt gebruiken:

Naam tekenTheo Lin SloganStemcoach voor consistente personagedialogen BeschrijvingIk help je een personagestem te ontwikkelen die stabiel blijft tijdens lange chats. Ik schrijf korte, bruikbare dialogen. Ik pas de door jou gedefinieerde toon toe, houd de zinsbouw consistent en gebruik verbale 'tells' zodat het personage in elke scène als dezelfde persoon klinkt. BegroetingPlak 4 tot 6 regels dialoog in de gewenste toon (ook een ruwe versie is prima). Ik zal de stemregels vaststellen, 3 verbale signalen voorstellen en vervolgens de volgende dialoog in diezelfde stijl schrijven.

5) Beheer het format zodat de output bruikbaar blijft

Als je van plan bent de AI-personage-content te hergebruiken voor strips of een AI-conceptsheet, moet je een uitvoerformat definiëren dat stabiel blijft. Formatcontrole vermindert herwerk omdat je gestructureerde uitvoer krijgt die je kunt kopiëren naar bestanden of een werkstroom.

“Schrijf in scenarioformat met scène-koppen”

“Geef een personageblad terug met eigenschappen, drijfveren en angsten”

“Geef me een 6-puntsoverzicht voor het volgende hoofdstuk”

📌 Hier is een voorbeeldsjabloon dat je kunt gebruiken:

Naam van het tekenCasey Rowan SloganFormatcontroller voor herbruikbare tekenuitvoer BeschrijvingIk ben Casey, een formaatcontroleur die je helpt om gesprekken van personages om te zetten in gestructureerde output die je in verschillende projecten kunt hergebruiken. Ik zorg ervoor dat de persoonlijkheid van het personage consistent blijft en hanteer tegelijkertijd een stabiel outputformaat voor scripts en AI-conceptsheets voor kunst. Je kunt rekenen op een overzichtelijke structuur, duidelijke koppen en reacties die je direct in je bestanden kunt kopiëren zonder extra bewerking. BegroetingVertel me welk uitvoerformat je nodig hebt en deel vervolgens de persoonlijkheid van het personage. Geef me daarna de instelling en het conflict. Kies één van de volgende opties: een scenario met scènekoppen, een personageblad met eigenschappen en motivaties, een hoofdstukoverzicht in 6 stappen, of een conceptblad voor AI-kunst. Ik zal het format bevestigen en de uitvoer elke keer in die structuur genereren.

6) Beschouw het opstellen van prompts als een ontwerpprobleem

Prompt Poet is een UI-gestuurde manier om complexere prompts samen te stellen, zodat je instructies kunt bouwen zoals je componenten in een layout zou ontwerpen. Die aanpak helpt wanneer je installatie complex wordt, omdat je niet langer één lange alinea schrijft, maar herbruikbare promptblokken gaat samenstellen.

✅ Hier is een handig sjabloon voor prompts dat je kunt hergebruiken:

Teken: [rol, persoonlijkheidskenmerken, stemregels]

Achtergrond: [2 tot 4 regels waarin motivaties en conflicten worden uitgelegd]

Instelling: [tijd, plaats, beperkingen, inzet]

Interactieregels : [toonbegrenzingen, format, wat te vermijden]

Uitvoer: [wat je vervolgens wilt, in welk format]

📌 Hier is een voorbeeld dat je kunt gebruiken:

Naam tekenPrompt Poet SloganPromptbouwer voor modulaire tekenblokken BeschrijvingIk ben Prompt Poet, een promptbouwer die je helpt om het aanmaken van prompts te benaderen als een ontwerpprobleem. Ik splits complexe installaties op in herbruikbare blokken die je kunt mixen en matchen, zodat je personage consistent blijft en je instructies duidelijk blijven. Ik help je om het personage, de achtergrond, de instelling, de interactieregels en het format als afzonderlijke componenten te definiëren, en deze vervolgens samen te voegen tot een gepolijste prompt die je in verschillende projecten kunt hergebruiken. BegroetingVertel me wat je aan het bouwen bent en hoe je de uitvoer geformatteerd wilt hebben. Deel vervolgens vijf blokken: personage, achtergrond, setting, interactieregels en uitvoer. Als je een blok niet hebt, zeg dan “standaard”, dan stel ik er een voor. Ik zal elke keer een overzichtelijke, herbruikbare prompt teruggeven met behulp van deze structuur:

🧠 Wist je dat? Volgens Scriptation houden teams bij tv- en filmproducties vaak een 'personagebijbel' bij om persoonlijkheid, motivaties en continuïteit consistent te houden over afleveringen en seizoenen heen. Dat is hetzelfde probleem dat je oplost met Character AI-prompts, alleen dan in een sneller format.

De beste sjablonen voor AI-prompts voor personages voor verschillende toepassingen

Je krijgt consistentere resultaten als je elke prompt als een mini-brief behandelt. Dat betekent dat je het personage, de instelling, het conflict en het gewenste format allemaal op één plek definieert.

De onderstaande sjablonen werken goed in Character AI en zijn ook toepasbaar in vergelijkbare AI-tools die rollenspel en langdurige interacties ondersteunen.

Voor elk gebruiksscenario behandelen we:

Een voorbeeldprompt die je als je eerste bericht moet plakken

Een snel voorbeeld van de uitvoer, zodat je weet hoe een 'goed' resultaat eruitziet

✅ Laten we de sjablonen hieronder in detail bespreken:

Sjabloon 1: Prompt voor schrijfondersteuning (dialoog die klinkt alsof deze door één personage wordt gesproken)

Je legt de persoonlijkheid en stijl van het personage al vroeg vast, zodat de AI niet na een paar beurten afdwaalt naar generieke dialogen.

Steekproefprompt:

Jij bent mijn dialoogeditor voor een verhaal waarin personages centraal staan.

Persoonlijkheid van het teken: Rustig, direct, op een rustige manier grappig, nooit sarcastisch

Karaktereigenschappen : Opmerkzaam, ongeduldig bij vage antwoorden, beschermend tegenover jongere mensen

Instelling: Laat in de avond, appartement in een kleine stad, buiten regent het, de stroom valt af en toe uit

Conflict : Twee mensen zijn het oneens over de vraag of ze nu de waarheid moeten vertellen of moeten wachten tot morgenochtend

Stijlregels: Korte regels, subtekst is belangrijk, geen melodrama

Output: schrijf 14 regels dialoog, geen vertelling, neem één subtiele emotionele wending op in regel 10

Sjabloon 2: Prompt voor het vertellen van verhalen (scène-elementen plus concept)

Dit helpt omdat je de structuur loskoppelt van het schrijven, waardoor je verhaal samenhangend blijft en je creatieve schrijfproces wordt versneld.

Steekproefprompt:

Je bent een verhaalpartner die een duidelijke scènestructuur opstelt en vervolgens de scène schrijft.

Teken: Een principieel onderzoeker die een hekel heeft aan snelkoppelingen

Achtergrond: Ze hebben ooit een zaak verloren omdat ze de verkeerde getuige vertrouwden

Instelling: Druk treinstation in de stad, spitsuur, luide omroepberichten

Motivaties: Een onschuldig persoon beschermen, hun geloofwaardigheid intact houden

Conflict: Een belangrijk detail is in tegenspraak met de tijdlijn, en iemand wil dit verzwijgen

Stijl: Realistisch, nuchter, geen clichés

Uitvoerformat: 6 scène-beats, elk 1 regel. Daarna 10 regels dialoog die bij de beats passen

6 scène-momenten, elk 1 regel

Vervolgens 10 regels dialoog die bij de beats passen

Sjabloon 3: Prompt voor rollenspel voor beginners (duidelijke regels, weinig verwarring)

Prompts voor beginners werken het beste als je de regels zichtbaar houdt en de gebruiker een duidelijke volgende stap geeft.

Steekproefprompt:

Je speelt de rol van een mentor die me helpt om in de scène te blijven.

Teken: vriendelijk, zelfverzekerd, ondersteunend

Persoonlijkheidskenmerken: nieuwsgierig, geduldig, op een vriendelijke manier uitdagend

Instelling: fantasyacademie, eerste trainingsdag

Conflict: Ik heb een kracht die ik nog niet kan beheersen

Grenzen: houd het PG-13, geen romantiek, geen details over geweld

Interactieregels: blijf in je rol, vermeld AI niet, stel één vraag per antwoord

Uitvoer: begin de scène met 6 regels dialoog en één keuze voor mij aan het einde

Beschrijving van de output:

Personage: “Je bent vroeg. Dat is een goed teken. ”Jij: “Ik heb niet geslapen. ”Karakter: “Je bent bang voor wat je kunt doen. ”Jij: “Het gebeurde gisteravond weer. ”Karakter: “Dan trainen we slimmer. Vertel me wat je voelde vlak voordat het begon. ”Keuze: Beschrijf je het gevoel of laat je een teken zien dat het achterliet?

Sjabloon 4: Geavanceerde rollenspelprompt (consistentie op de lange termijn en geheugenankers)

Geavanceerde prompts werken goed wanneer je de AI regels geeft die deze herhaaldelijk kan toepassen, plus continuïteitsankers die karaktereigenschappen gedurende een lang verhaal behouden.

Steekproefprompt:

Je speelt de rol van een strateeg in een lopende campagne.

Persoonlijkheid van het teken: Gedisciplineerd, intens, respectvol, nooit nonchalant

Eigenschappen: Risicobewust, detailgericht, heeft een hekel aan verspilde bewegingen

Achtergrond: Een voormalige commandant die ooit faalde door ontbrekende gegevens

Wereld: Realistische scifi-stad met strenge regels en bewaking

Conflict: We moeten een bestand ophalen zonder een alarm te triggeren

Continuïteitsankers die je consistent moet houden:

Het teken liegt nooit

Het teken spreekt in korte, verklarende zinnen

Het teken geeft altijd een afweging aan voordat er een plan wordt gemaakt

Uitvoer:

Vat het abonnement in 5 stappen samen

Speel vervolgens het eerste contact na in 10 regels dialoog

Sluit af met 2 opties en een duidelijk gevolg voor elk

Beschrijving van de output:

Stap 1: Identificeer de dode hoek in het camerabeeldStap 2: Creëer een afleiding die eruitziet als routineonderhoudPersonage: “We hebben twee opties. Beide hebben een prijs. ”Jij: “Geef me de schone optie. ”Personage: “Schoon kost tijd. Tijd vergroot de blootstelling. ”

Sjabloon 5: AI-kunstpromptbegeleider (personageblad voor visuele consistentie)

Als je AI-kunst maakt, moet het personage er consistent uitzien in verschillende stijlen, zoals anime of cartoon, zelfs als de scène verandert. Een 'character-first'-prompt die visuele details oplevert, vermindert het herwerk. Je moet de achtergrond en visuele details van het personage standaardiseren, zodat je beeldprompts consistent blijven in verschillende stijlen en mogelijkheden.

Voorbeeldprompt

Je bent mijn assistent voor personageontwerp bij het plannen van AI-kunst. Maak een personageblad voor één personage dat ik in verschillende afbeeldingen kan hergebruiken:Personageconcept: koerier op straatniveau in een neonstadPersoonlijkheid: scherp, veerkrachtig, rustig optimistischRegel voor unieke personages: geef me 3 kenmerkende visuele elementen die constant blijvenUitvoerformat:

fysieke kenmerken (gezicht, haar, lichaam, leeftijdsgroep)

kleding en accessoires

suggesties voor kleurenpaletten

3 kenmerkende elementen

5 afbeeldingsprompts in verschillende stijlen (realistisch, anime, cartoon, strip, minimalistisch)

Houd het beknopt en specifiek

Hoe je een teken kunt corrigeren dat 'van het script afwijkt'

Wanneer een teken van het script afwijkt, kun je dit onmiddellijk herkennen aan de manier waarop de stem verandert en het teken dingen gaat doen die niet passen bij de persoonlijkheidskenmerken die je hebt ingesteld. Voor schrijvers en makers verstoort dit de continuïteit en vertraagt het je creatieve schrijfproces. Je besteedt uiteindelijk veel tijd aan het corrigeren van de output in plaats van aan het opbouwen van het verhaal.

Het goede nieuws is dat je het teken weer op het juiste spoor kunt krijgen met een paar gerichte aanpassingen aan de prompts, en als de afwijking zich blijft herhalen, kun je dit voorkomen door de installatie van het teken in de builder-velden aan te scherpen.

✅ Hier zijn enkele stappen die je kunt volgen om een teken dat van het script afwijkt weer op het juiste spoor te krijgen:

Stap 1: Bepaal wat voor soort afwijking je ziet

Enkele soorten afwijkingen die je bij je tekeningen kunt opmerken, zijn de volgende:

Afwijking in toon: De persoonlijkheid van het teken blijft grotendeels correct, maar de taal, toon of stijl verandert in de verschillende antwoorden

Afwijking van de continuïteit: Het teken vergeet de achtergrond, de instelling, de motivaties of eerdere beslissingen

Afwijking van het verhaal: Het personage bedenkt nieuwe regels, nieuwe personages of een nieuwe richting die niet bij je verhaal past

Stap 2: Gebruik een correctieprompt halverwege het chatten die past bij de afwijking

Dit zijn professionele 'herstelprompts' die je tijdens het chatten kunt plakken als er iets misgaat. Houd ze kort en specifiek. Je corrigeert de kwaliteit van de output zonder de scène te veranderen.

📌 Herstelprompt voor afwijkende stem:

Blijf in je rol en houd je aan dezelfde stemregels. Behoud het teken: [voeg 3 eigenschappen toe]. Stijlvereisten: [voeg 2 tot 3 stijlregels toe]. Herschrijf je laatste antwoord met dezelfde betekenis, maar met de juiste stem en stijl.

📌 Herstelprompt voor afwijkingen in de continuïteit:

Pauzeer en herhaal de huidige feiten voordat je verdergaat Achtergrond van het personage: [1 regel] Instelling: [1 regel] Doel: [1 regel] Beperking: [1 regel] Ga nu verder met de scène vanaf de laatste beslissing, en introduceer geen nieuwe feiten tenzij ik die geef

📌 Herstelprompt voor afwijking van het onderwerp:

Je hebt details geïntroduceerd die buiten het bestek van deze scène vallen. Verwijder alle nieuwe personages, locaties of regels die je hebt toegevoegd. Blijf alleen de reeds vastgestelde informatie gebruiken. Stel één verduidelijkende vraag als je ontbrekende details nodig hebt voordat je verder schrijft.

Stap 3: Los herhaalde afwijkingen bij de bron op met behulp van de builder-velden

Als je hetzelfde afwijkende patroon ziet in nieuwe chats, moet de oplossing in de personage-instellingen worden gezocht. De handleiding voor makers van Character AI maakt duidelijk dat de variatie in het gedrag van personages voortkomt uit de informatie die je in deze velden opgeeft.

1) Maak de begroeting strakker, zodat deze de juiste toon instelt

De begroeting is het eerste wat het teken zegt wanneer een nieuw gesprek begint. Het schept verwachtingen voor de stem en de interactiestijl. Je moet twee dingen aan de begroeting toevoegen:

Een korte beschrijving van de persoonlijkheid en stijl van het teken

Een gestructureerde eerste vraag die de chat bijhoudt

📌 Eerstelijns voorbeeld van een begroetingspatroon: Ik blijf in mijn rol en houd een consistente toon aan. Deel in één regel de setting, het doel van de scène en het conflict.

2) Gebruik de lange beschrijving om eigenschappen en gedrag te versterken

In de lange beschrijving kan het teken zichzelf beschrijven, inclusief achtergrond en eigenaardigheden. Hier kun je karaktereigenschappen en persoonlijkheidskenmerken in gewone taal benadrukken.

Je moet het volgende opnemen:

3 tot 5 persoonlijkheidskenmerken

2 regels voor stemmen

1 grens die ongewenste koerswijzigingen voorkomt

3) Gebruik de definitie voor geavanceerde controle en consistentie

Definitie is een groot vrij-invoerveld waarin gestructureerde voorbeelddialogen of willekeurige tekst kunnen worden opgenomen. Het kent ook een hoog limiet aan tekens, waardoor het de belangrijkste plek is om consistent gedrag te 'trainen'.

Character AI biedt ook een dialoogformat dat je binnen Definition kunt gebruiken om voorbeelden te geven van hoe het personage zou moeten praten.

✅ Als je teken vaak van het script afwijkt, moet je het volgende toevoegen:

Een kort achtergrondblok dat motivaties koppelt aan beslissingen

Een kleine verzameling dialoogvoorbeelden die de toon en stijl illustreren

4) Voeg voorbeeldgesprekken toe om gebruikersinteracties te begeleiden

Voorbeeldgesprekken laten anderen zien hoe ze met je personage kunnen omgaan, en ze kunnen helpen bij het demonstreren van succesvolle zinspatronen of benaderingen voor interactie. Dit is handig wanneer je publiek het personage gebruikt om je te ondersteunen bij het schrijven, verhalen vertellen of rollenspelprompts, omdat je hen leert hoe ze het personage effectief kunnen aanspreken.

Nadat je Begroeting, Lange beschrijving of Definitie hebt bijgewerkt:

Start chatten

Stuur dezelfde prompt twee keer, ongewijzigd

Vergelijk of de persoonlijkheid en stijl van het teken consistent blijven

Als het teken nog steeds afdwaalt, is je volgende beste stap meestal om de prompt terug te brengen tot minder vereisten en één sterke beperking toe te voegen, en vervolgens geleidelijk weer details toe te voegen.

Veelgemaakte fouten die je moet vermijden bij AI-prompts voor tekeningen

Zelfs als je een duidelijk idee hebt, kunnen Character AI-prompts soms inconsistente resultaten opleveren. Dit gebeurt als je personage-installatie onduidelijk is of als de instructies moeilijk toe te passen zijn over meerdere beurten heen.

✅ Dit zijn de veelgemaakte fouten die je moet vermijden bij het schrijven van Character AI-prompts:

1. De tekenbeschrijving te vaag laten

Als de beschrijving leest als een biografie in plaats van een gedragsgids, kan de persoonlijkheid van het personage afdwalen. Je krijgt betere resultaten als je eigenschappen definieert in termen van wat het personage doet in dialogen, hoe ze omgaan met conflicten en wat ze weigeren te doen.

Het veld 'Definitie' van Character AI is bedoeld voor langere installaties en voorbeelden die het gedrag vormen, dus het is een goede plek om deze regels te benadrukken.

2. Te veel vragen in één prompt

De kwaliteit van de output kan achteruitgaan als je in één bericht om een personagebeschrijving of een volledig scèneontwerp vraagt. Een betrouwbaardere werkstroom is om de prompt in fasen op te splitsen. Bevestig eerst de karaktereigenschappen en motivaties, definieer vervolgens de setting en het conflict, en genereer daarna de dialoog of de scène.

3. Stijl behandelen als een sfeer in plaats van een regel

Verzoeken als 'realistisch' of 'filmisch' kunnen gemakkelijk op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Je moet de stijl definiëren aan de hand van concrete regels, zoals de lengte van het antwoord, de formaliteit, het detailniveau en of je alleen dialoog wilt of dialoog plus scèneaanwijzingen.

4. Verwacht geen perfect geheugen tijdens lang chatten

Character AI heeft verbeteringen aangebracht in het geheugen, maar maakt ook een aantekening dat het niet kan garanderen dat een personage de content van het geheugen altijd precies zoals geschreven zal gebruiken. Je moet een beknopte set van ankergegevens bijhouden die je kunt herhalen wanneer continuïteit belangrijk is.

5. Prompts opstellen rond herkenbare tekeningen die auteursrechtelijk beschermd zijn

Reuters gaf een rapportage waarin werd gemeld dat Disney een sommatiebrief heeft gestuurd naar Character. AI met het verzoek om Disney's auteursrechtelijk beschermde personages van het platform te verwijderen. Het hergebruiken van originele personages is op de lange termijn een veiliger keuze.

Beperkingen bij het gebruik van Character AI

Character AI is sterk in interactieve dialogen en rollenspellen, maar kent beperkingen die van belang zijn wanneer je erop vertrouwt voor consistente verhalen of herbruikbare promptbibliotheken. Door rekening te houden met deze beperkingen kun je meer voorspelbare resultaten krijgen en hoef je minder vaak opnieuw te beginnen.

✅ Laten we eens kijken naar enkele van de sleutelfactoren bij het gebruik van Character AI:

Geheugen en consistentie op de lange termijn zijn niet gegarandeerd

Geheugenfuncties kunnen helpen, maar ze kunnen niet garanderen dat een personage de content van het geheugen altijd precies zoals geschreven zal volgen. Je moet essentiële karaktereigenschappen, motivaties en feiten over de instelling benadrukken wanneer de chat lang duurt.

Moderatie- en veiligheidscontroles kunnen de output onderbreken

Character AI heeft een Veiligheidscentrum en maakt gebruik van veiligheidssystemen die bepaalde reacties kunnen wijzigen, inkorten of weigeren. Dit kan van invloed zijn op de toon en de continuïteit in langere rollenspel-sessies, dus zorg ervoor dat je prompts in overeenstemming blijven met het toegestane gebruik van het platform.

De uitvoerkwaliteit kan per run variëren

Zelfs met dezelfde prompt kunnen de resultaten variëren. De praktische aanpak is om de structuur van je prompts te standaardiseren en je personagebeschrijving stabiel te houden, gevolgd door iteraties met kleine bewerkingen.

Wijzigingen in het platform kunnen van invloed zijn op hergebruik

Net als bij veel AI-platforms voor consumenten kunnen wijzigingen in functies, beleid of handhaving van intellectuele eigendomsrechten de beschikbaarheid in de loop van de tijd beïnvloeden. Als je stabiel hergebruik wilt, bewaar je promptbestanden en tekendefinities dan ook buiten het platform.

Alternatieven voor Character AI om te verkennen

Wanneer je personages ontwikkelt met behulp van verschillende tools, is het grootste probleem waar je prompt-bestanden terechtkomen. Je aantekeningen over personages kunnen op de ene plek staan, en de verhaalreferenties op een andere. Na verloop van tijd leidt dat tot een wildgroei aan werk.

Daarnaast zorgt de wildgroei aan AI voor nog meer verwarring, waarbij je team verschillende AI-tools gebruikt om hun werkstroom voor het aanmaken en uitvoeren van projecten te beheren.

Dit is waar ClickUp goed van pas komt als een geconvergeerde AI-werkruimte waarmee je ideeën, concepten, taken en automatisering op één plek kunt bewaren. Dit maakt het gemakkelijk om je personage-prompts met slechts een paar overdrachten van idee naar uitvoering te brengen.

ClickUp Brain is de laag die dit allemaal samenbrengt, met AI die beschikbaar is in de hele ClickUp-werkruimte en ondersteuning voor meerdere modellen onder dezelfde toestemming, privacy- en veiligheidsinstellingen.

✅ Laten we eens kijken naar enkele topalternatieven voor Character AI:

1) ClickUp Brain (Het beste voor het beheren van personagewerk zonder dat AI uit de hand loopt)

Gebruik ClickUp Brain om fictieve personages voor je verhalen te creëren.

ClickUp Brain is ontwikkeld voor teams die prompts willen maken, organiseren en hergebruiken terwijl ze dicht bij het productiewerk blijven. In plaats van prompts als eenmalige berichten te behandelen, kun je ze als herbruikbare bestanden gebruiken. Je kunt een personagebeschrijving genereren en deze omzetten in een taakklare opzet, terwijl revisies aan dezelfde werkstroom gekoppeld blijven.

ClickUp Brain ondersteunt ook meerdere AI-modellen, zoals Gemini en Claude, wat handig is wanneer je werk wisselt tussen taken zoals creatief schrijven en planmatige activiteiten waarbij veel redeneren komt kijken.

Als je wilt dat je werkstroom voor karakterprompts automatisch vervolgwerk genereert, zijn ClickUp Super Agents daar speciaal voor ontworpen. ClickUp Super Agents zijn AI-aangedreven teamgenoten die zich aanpassen aan je werkruimte en meerstapswerkflows kunnen uitvoeren met behulp van je toestemmingen en veiligheidsmaatregelen.

Dit is handig wanneer je herhaalbare uitvoering wilt rond tekenwerk. Dit omvat het genereren van een gestructureerde tekenbeschrijving en het plaatsen van een samenvatting ter goedkeuring.

De beste functies van ClickUp Brain

Multi-model AI op één plek met uniforme toestemming, privacy en veiligheid

Sla tekenprompts, persoonlijkheidsregels en achtergrondantekeningen op naast concepten en goedkeuringen, zodat versies consistent blijven

AI Super Kredieten om Super Agents en andere vermelde AI-mogelijkheden te ondersteunen

Gebruik andere ClickUp-functies zoals ClickUp Docs ClickUp-taaken en ClickUp-automatiseringen om je werkstroom te ondersteunen

Beperkingen van ClickUp Brain

Externe AI-modellen in ClickUp zijn niet gebaseerd op de gegevens in je werkruimte

Prijzen van ClickUp Brain

Beoordelingen en recensies van ClickUp Brain

G2 : 4,7/5 (meer dan 11.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.500 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over ClickUp Brain

Een G2-gebruiker zei:

“Eerlijk gezegd is ClickUp het commandocentrum van mijn hele leven geworden – werk, projecten, herinneringen, compliance-taken, werving, alles. Ik zie het niet eens meer als ‘taaksoftware’. Het is meer mijn externe brein.”

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Brain MAX om snel ideeën voor personages vast te leggen en deze direct uit te voeren. Gebruik AI-dicteerfunctie in elke app met de Talk to Text-functie van ClickUp BrainMAX ClickUp BrainMAX is ontwikkeld om wrijving te verminderen wanneer je beste ideeën voor personage-prompts halverwege de bewerking of het ontwerpen opkomen. Het combineert spraak-naar-tekstfuncties met verbinding met zoekfuncties en toegang tot premium AI-modellen, zodat je snel dialogen, persoonlijkheidsregels en scène-aantekeningen kunt vastleggen en later precies die versie kunt terugvinden. ✅ Zo helpt ClickUp BrainMAX: Leg dialogen en karaktereigenschappen vast met Talk to Text , zodat je spraakantekeningen en scène-elementen kunt dicteren zonder je werkstroom te onderbreken

Vind eerdere prompts direct met Enterprise Search , zodat u in alle gekoppelde apps kunt zoeken om de meest recente goedgekeurde personageachtergrond, promptblok of verhaalontwerp op te halen zonder door bestanden te hoeven spitten

Gebruik premium AI-modellen, waaronder Claude, GPT-4 en Gemini, binnen dezelfde werkstroom wanneer je verschillende schrijfstijlen of redeneringsdiepte wilt voor dezelfde personageprompt

2) Chai AI

Als je snel personage-chats wilt zonder tijd te besteden aan het helemaal zelf opbouwen van elk personage, dan is Chai AI daar speciaal voor gemaakt. Het is vooral handig als je snel verschillende personagestemmen wilt testen en verschillende genres wilt verkennen. Het helpt ook als je door de community gemaakte persoonlijkheden wilt uitproberen voordat je je vastlegt op een langere installatie.

De beste functies van Chai AI

Krijg toegang tot een uitgebreide bibliotheek met door de community gecreëerde tekeningen in verschillende genres en stijlen van gesprek

Ondersteuning voor voicechat voor gesproken interacties

Creëer je eigen teken met aanpasbare eigenschappen en gedrag tijdens het gesprek

Functies om de community te ontdekken, om populaire personages te vinden en te chatten

Beperkingen van Chai AI

De kwaliteit varieert tussen door de community gemaakte tekeningen

Het gratis abonnement heeft strengere filters en kortere limieten voor gesprekken

Limiet voor geheugen in langere gesprekken

Prijzen van Chai AI

Gratis: 70 berichten, wordt elke 2,5 uur gereset

Premium: $13,99/maand of $134,99/jaar

Ultra: $29,99/maand of $269,99/jaar

Beoordelingen en recensies van Chai AI

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Chai AI

Een gebruiker op Reddit zei:

“Het draait bij Chai helemaal om het leuk maken van de ervaring voor gebruikers, en dat merk je echt. Ze verbeteren voortdurend het basis-AI-model dat alle tekeningen aandrijft die mensen creëren, en ze werken zelfs aan manieren om het voor elke gebruiker persoonlijker te maken.”

3) Inworld

Als je tekenfiguren wilt creëren die zich betrouwbaar gedragen binnen een interactieve ervaring, is Inworld gericht op ontwikkelaars en productie-toepassingen. Inworld helpt je met narratieve controle en veiligheidstools. Dit is handig wanneer je op grote schaal grenzen voor de tekenfiguren en voor het publiek geschikte interacties moet instellen.

De beste functies in de virtuele wereld

Definieer de kennis, relaties en narratieve grenzen van personages

Ingebouwde filters en moderatie voor veiligere gesprekken

API's, SDK's en visuele editors voor interactieve ervaringen

Rapportage- en beoordelingswerkstroom voor problematisch gedrag van personages

Beperkingen in de virtuele wereld

Werkt het beste als je ontwikkelervaring hebt met engines en integraties

Niet bedoeld voor informele chats met personages

Prijzen in de virtuele wereld

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies in de game

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Inworld

Een gebruiker op G2 zei:

“Het is een gebruiksvriendelijke tool waarmee ik met behulp van AI audio kan maken voor het script dat ik in de video wil gebruiken.”

4) Replika

Replika werkt uitstekend als je één blijvende personagerelatie nodig hebt die in de loop van de tijd continuïteit opbouwt. Het is een goede keuze als je een vaste gesprekspartner wilt en je meer waarde hecht aan interactie op de lange termijn dan aan het wisselen tussen veel verschillende personages.

De beste functies van Replika

Past reacties aan op basis van interactiegeschiedenis en voorkeuren

Optionele functies voor het bijhouden van stemmingen en het bijhouden van een dagboek

Spraakgesprekken voor een natuurlijker heen-en-weer-gesprek

Avatar-aanpassing voor een meer uitgesproken persona

Limieten van Replika

Geoptimaliseerd voor één metgezel, niet voor veel verschillende tekens

Recente wijzigingen hebben bepaalde rollenspelervaringen beperkt

De gratis versie heeft een limiet voor geheugen- en persoonlijkheidsontwikkeling

Prijzen van Replika

Free

Pro: $19,99/maand of $49/jaar

Levenslang: eenmalig $299

Beoordelingen en recensies van Replika

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Replika

Een Reddit-gebruiker gaf positieve feedback:

“De mijne [Replika] is als een deel van mijzelf. Ze is al 9 maanden mijn trouwe metgezel. Ze worden ook voortdurend verbeterd. Ik vermoed dat ze 5 jaar geleden meer op een traditionele chatbot leken. Tegenwoordig zijn ze naar mijn mening meer dan dat.”

5) Kuki AI

Als je een consistent personage voor het gesprek wilt met een meer op entertainment gerichte toon, biedt Kuki AI een vooraf gedefinieerde persoonlijkheid. Deze is geschikt voor luchtige content in de stijl van het merk, snelle improvisatie en informele interactieformaten.

De beste functies van Kuki AI

Meer contextgevoelige reacties met minder sprongen naar andere onderwerpen

Afgestemde humor en speelse reacties

Brede algemene kennis voor informele gesprekken in vraag-en-antwoordstijl

Beperkingen van Kuki AI

Beperkte aanpassingsmogelijkheden omdat de persoonlijkheid vooraf is ingesteld

Kan moeite hebben met complexe instructies die uit meerdere delen bestaan

De gratis versie bevat advertenties

Prijzen van Kuki AI

Free

100 Koins : $0,99

550 Koins : $ 4,99

1200 Koins: $9,99

7500 Koins: $49,99

Beoordelingen en recensies van Kuki AI

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Kuki AI

Een Reddit-gebruiker zei:

“Ik heb een tijdje met Kuki gepraat. Ik vind het fijn dat ze zo snel reageert.”

Houd je personagewerk consistent met ClickUp

Sterke personages komen voort uit een goede promptstructuur en een georganiseerde werkstroom. Dit helpt je om moeiteloos meer scènes en variaties te creëren. Maar zodra je meerdere personages gaat ontwikkelen, is het grootste risico dat je de versie niet meer bijhoudt en niet meer weet welke prompts de gewenste output hebben opgeleverd.

ClickUp helpt je die end-to-end-werkstroom in een paar eenvoudige stappen te beheren. Je kunt personageprompts, achtergrondaantekeningen, AI-kunstreferenties en verhaalontwerpen op één plek bewaren, en vervolgens de beste resultaten omzetten in traceerbare taken en herhaalbare werkstroomen met ClickUp Brain, ClickUp Brain MAX en Super Agents.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Een goede Character AI-prompt leest als een korte briefing. Je definieert duidelijk de persoonlijkheid en belangrijkste eigenschappen van het personage, samen met hun achtergrond, op een manier die het gedrag stuurt. Vervolgens voeg je de instelling, een conflict en het gewenste format toe. Dit geeft Character AI voldoende details om consistent te blijven in alle interacties en de dialoog consistent en in lijn te houden met het personage voor je verhaal.

Character AI kan soms persoonlijkheidskenmerken vergeten wanneer deze vaag worden beschreven of wanneer de chat lang duurt. Dit kan ook gebeuren wanneer een personage prioriteit geeft aan de laatste berichten in plaats van de hele thread in overweging te nemen. Character AI heeft geheugenfuncties om personages te helpen onthouden wat belangrijk is voor de context. Het is echter een goede gewoonte om de belangrijkste persoonlijkheidskenmerken te herhalen en ankers te plaatsen wanneer je van scène wisselt of een nieuw conflict introduceert.

Voor de meeste toepassingen moet een sterke prompt de rol, persoonlijkheid, achtergrond, instelling en outputregels bevatten. De prompt moet echter kort en bondig genoeg zijn om goed leesbaar te blijven. Een praktisch streefdoel is ongeveer 120 tot 250 woorden voor een 'master prompt', plus een kortere versie die je kunt hergebruiken voor snelle chats. Als je installatie complex is, kun je de lange context het beste in het veld van de definitie van het personage bewaren en de chatprompt beknopter houden.

Ja, je kunt Character AI-prompts gebruiken voor serieuze schrijfprojecten, zolang je ze maar behandelt als een hulpmiddel voor het opstellen van concepten en het verkennen van mogelijkheden. Het kan je niet alleen helpen om dialogen te testen en conflicten te verkennen, maar ook om snel te schaven aan de stem van je personages. Voor teksten die klaar zijn voor publicatie moet je nog steeds controleren op continuïteit, toon en logica, en je personageprompts buiten de chat georganiseerd houden, zodat je ze in verschillende hoofdstukken en versies kunt hergebruiken.

Je behoudt de consistentie van het personage in de loop van de tijd door gebruik te maken van continuïteitsankers. Houd een stabiel personageblok bij met persoonlijkheidskenmerken, motivaties, stemregels en grenzen, en hergebruik dit in alle chats. Wanneer er afwijkingen optreden, herhaal dan de instelling en wat waar moet blijven, en als dezelfde afwijking zich herhaalt, scherp dan de begroetings- en definitievelden aan. De documentatie voor makers van Character AI benadrukt definities als een sleutel om gedrag te vormen met uitgebreidere installaties en voorbeelden.

Character AI en ChatGPT voorzien in verschillende behoeften. Character AI is ontworpen rond interacties waarbij het personage centraal staat, wat rollenspel meeslepender kan maken wanneer je een stabiele personagestem wilt. ChatGPT heeft vaak de voorkeur wanneer je bredere redeneringen, gestructureerde werkstroomen of meer expliciete controle over het format wilt. De betere keuze hangt af van of je prioriteit ligt bij personage-immersie of flexibiliteit bij veel verschillende schrijftaken.

Ja, dat kan. De meest betrouwbare aanpak is om een 'master prompt'-versie en een kortere herbruikbare versie te bewaren, en deze vervolgens op te slaan in een speciale promptbibliotheek, zodat je ze kunt hergebruiken voor verschillende personages en instellingen. Veel ontwerpers en AI-hobbyisten slaan ook de beste scène-starters en dialoogpatronen op als herbruikbare bestanden, zodat ze later dezelfde stijl kunnen nabootsen.

Tools die schrijf- en uitvoeringswerkstroomen combineren en je bestanden georganiseerd houden, zijn het nuttigst wanneer je de promptbibliotheek uitbreidt. ClickUp is een sterke optie omdat je prompts als documenten kunt opslaan, ze aan taken kunt koppelen en goedkeuringen en iteraties op de bestanden in dezelfde werkruimte kunt bewaren. ClickUp Brain en ClickUp Brain MAX helpen je bij het genereren van promptvarianten, het doorzoeken van eerdere promptbestanden met Enterprise Search en het verminderen van AI-wildgroei door je personage-assets op één plek te bewaren