10 beste AI-spraakdetectoren om AI-gegenereerde spraak te identificeren en analyseren

AI-technologie heeft het onderscheid tussen authentieke en kunstmatige stemmen vervaagd. Je kunt nu realistische stemclips maken die de tonen van echte personen nabootsen.

Dergelijke door AI gegenereerde stemmen vormen echter ook een ernstige bedreiging omdat de gemiddelde persoon echte stemmen niet kan onderscheiden van door AI gegenereerde spraak. Dit vormt een risico op desinformatie, hoaxes en financiële fraude.

🔍 Did You Know? Deepfake-fraude is alleen al in Noord-Amerika en APAC-regio's met 1740% en 1530% toegenomen.

Dus of je nu een maker van content, een AI-enthousiasteling of een cyberbeveiligingsexpert bent, je zult baat hebben bij het gebruik van een AI-spraakdetector om veilig te blijven. Je zult blij zijn te horen dat we 10 AI-spraakdetectors hebben verzameld die je kunt proberen!

⏰ 60-seconden samenvatting Hier zijn onze topkeuzes voor AI-spraakdetectors om je veilig te houden: ElevenLabs : Het beste voor geavanceerde stemkloon en -detectie

Resembleer. AI : Het beste voor AI-stemgeneratie en deepfake-detectie

PlayHT Stemclassificatie : Het beste voor het genereren van veelzijdige synthetische stemmen

AI-spraakdetector : Het beste voor uitgebreide analyse van de echtheid van audio

Veritone : Het beste voor Enterprise deepfake-detectie

Deepfake Detector : Het beste voor snelle identificatie van deepfake audio/video

Otter. ai : Het beste voor nauwkeurige transcriptie van AI-gegenereerde spraak

Murf : Het beste voor het genereren van hoogwaardige AI-stemmen voor podcasts

Listnr AI : Het beste voor het converteren van tekst naar spraak of video

Deepware Scanner : Het beste voor het scannen en detecteren van deepfake video's

Maar als het aankomt op het integreren van AI in je dagelijkse werkstroom, gaat er niets boven ClickUp , de alles-in-één app voor werk. Gebruik de AI om audio- en videoclips te transcriberen, direct antwoorden te vinden op je werkruimte en zelfs content te genereren

Wat zijn AI-spraakdetectoren en waarom zouden we ze gebruiken?

AI-stemdetectors zijn geavanceerde tools die onderscheid maken tussen menselijke stemmen en AI-gegenereerde stemmen. Dit mechanisme wordt ondersteund door een algoritme voor machinaal leren dat variaties in toonhoogte, toon en ritme of patronen analyseert om AI-stemmen te detecteren.

Lees hier waarom particulieren en Business AI-spraakdetectietools zouden moeten gebruiken:

Bescherm jezelf tegen fraude of desinformatie door synthetische stemmen of deepfake audio te identificeren

Bescherm je merkreputatie door ervoor te zorgen dat de audio content die met je business wordt geassocieerd betrouwbaar is

Bescherm gevoelige communicatie tegen onbevoegde toegang of manipulatie

Voldoe aan de wettelijke en ethische normen voor het gebruik van AI binnen uw branche

Blijf AI-uitdagingen en -bedreigingen voor door op de hoogte te blijven van het steeds veranderende gebied van synthetische audio en eventuele risico's proactief te beperken

📖 Lees ook: AI-statistieken: Ontdek de gevolgen en toekomstige voorspellingen van AI

Wat moet je zoeken in een AI-spraakdetector?

Gezien de cruciale rol van de tool voor het detecteren van AI-stemmen moet je de juiste tool met grote tact selecteren. Om er zeker van te zijn dat je de meest effectieve oplossing kiest, moet je de volgende functies in overweging nemen:

Nauwkeurigheid : Zoek naar tools met een hoge nauwkeurigheid die onderscheid maken tussen menselijke en AI-gegenereerde stemmen

Real-time analyse : Selecteer een tool die audio in realtime analyseert en direct feedback geeft over de authenticiteit

Meertalige ondersteuning : Software die meer dan één taal ondersteunt, breidt het gebruik ervan uit

Gebruikersvriendelijke interface : Geef prioriteit aan tools met een eenvoudige interface om AI-spraakdetectie toegankelijk te maken voor iedereen in je team

Integratiemogelijkheden : Kies een tool die naadloos integreert met uw bestaande technologie

Regelmatige updates : Zoek een AI-spraakdetector die gelijke tred houdt met de veranderingen in AI-technologie

Rapportage en analyse: Kies een tool die gedetailleerde rapportages genereert en diepere inzichten biedt in gedetecteerde afwijkingen en potentiële bedreigingen

De 10 beste AI-apps voor stemdetectie

Nu je weet wat je allemaal prioriteit moet geven, zijn hier de top 10 AI-detectietools voor deepfakes:

1. ElevenLabs (Beste voor geavanceerde stemkloon en -detectie)

via ElevenLabs

ElevenLabs gebruikt een geavanceerd AI-model dat menselijke stemmen kan klonen met slechts een paar minuten audio. Hierdoor kan het realistische stemmen genereren en audio content in 29 talen nasynchroniseren. ElevenLabs heeft ook een spraakclassificator gelanceerd die AI-gegenereerde stemmen identificeert om misbruik van hun tool te voorkomen.

ElevenLabs beste functies

Converteer op tekst gebaseerde prompts naar werkstroom in verschillende stemmen

Train het AI-model met behulp van spraakinvoer. Verander verschillende audioclips eenvoudig in je stem

Dub video- en audioclips in meerdere talen voor universele toegankelijkheid

Voer tekst in om SFX (speciale effecten) te maken en verwerk deze in je audio om het dynamisch te maken

ElevenLabs limieten

Biedt beperkte controle over uitspraak, vooral in bepaalde talen

Ondersteuning voor meerdere talen vereist aangepaste aanwijzingen voor nauwkeurige uitvoer

ElevenLabs prijzen

Gratis

Starter : $5

Creator : $22/maand

Pro : $99/maand

Schaal : $330/maand

Business : $1.320/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

ElevenLabs beoordelingen en recensies

G2 : 4. 7/5 (160+ beoordelingen)

Hoofdstukra: Niet genoeg beoordelingen

Wat gebruikers over ElevenLabs zeggen

Ik gebruik ElevenLabs op de volgende manieren:Een professionele kloon van mijn eigen stem. Hiermee kan ik tekst-naar-spraak in realtime doen op een manier die voor 90-95% klinkt alsof ik echt aan het woord ben, inclusief mijn maniertjes en accent. Ik heb een diep Appalachen accent, dus dat is niet gebruikelijk. ElevenLabs kan het feilloos aan.

Ik gebruik ElevenLabs op de volgende manieren:Een professionele kloon van mijn eigen stem. Hiermee kan ik tekst-naar-spraak in realtime doen op een manier die voor 90-95% klinkt alsof ik echt aan het woord ben, inclusief mijn maniertjes en accent. Ik heb een diep Appalachen accent, dus dat is niet gebruikelijk. ElevenLabs kan het feilloos aan.

2. Lijkt op. AI (het beste voor AI-stemgeneratie en deepfake-detectie)

Lijken. AI speelt een dubbele rol voor spraakclips. Ten eerste zet de generatieve AI op tekst gebaseerde invoer om in spraak. Ten tweede kun je met de deepfake detector audio, video en afbeeldingen uploaden om elke vorm van manipulatie te detecteren.

De twee complementaire services maken Resemble. AI een one-stop oplossing voor het aanmaken van AI content en het detecteren van audio deepfake.

Lijkt op. AI beste functies

Kloon een menselijke stem op basis van audiosamples of kies uit vooraf ingestelde AI-gegenereerde stemmen

Ondersteunt meer dan 60 talen, zoals Engels, Japans, Bangla, Vietnamees, Deens en meer

Detecteer deepfake media met real-time, multimodale inspectie van geluidsgolven

Voeg een AI-watermerk toe aan je aanmaak om intellectueel eigendom te beschermen

lijken. AI limieten

De kwaliteit van AI-gegenereerde stem is niet consistent

Ondersteunt beperkte integraties

Resembleer. AI-prijzen

Creator : $20/maand

Professioneel : $99/maand

Business : $499/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

lijken. AI beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Hoofdstukra: Niet genoeg beoordelingen

Wist je dat? Mensen zijn zich meer bewust van voice cloning dan van deepfakes. Mensen maken zich echter meer zorgen over deepfakes dan over stemklonen.

3. PlayHT Voice Classifier (De beste voor het genereren van veelzijdige synthetische stemmen)

via PlayHT

PlayHT produceert ultrarealistische AI-gegenereerde audio en ondersteunt meer dan 800 natuurlijk klinkende AI-stemmen in meer dan 130 talen en accenten. Zulke rijke functies bieden een immense flexibiliteit bij het maken van audiobestanden van hoge kwaliteit.

Daarnaast helpt de Voice Generation API bij het in realtime klonen en genereren van stemmen voor toepassingen als e-learning, podcasting en AI voor gesprekken.

PlayHT Voice Classifier beste functies

Menselijke elementen zoals emoties opnemen in AI-gegenereerde stemmen

Voeg aangepaste uitspraken van nichetermen en acroniemen toe aan je bibliotheek

Direct podcasts maken en publiceren op platforms als iTunes, Spotify en Google Podcasts

Maak AI-spraakagenten voor klantenservice, rollen aan de receptie, persoonlijke assistentie en meer

PlayHT Voice Classifier limieten

De gebruikersinterface is niet erg intuïtief, waardoor de leercurve steil is

Mogelijk moet je spelen met de instellingen van audiobestanden om de gewenste natuurlijkheid te bereiken

PlayHT Stemclassificatie prijzen

PlayHT Studio

Gratis abonnement

Creator : $39/maand

Onbeperkt : $99/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

PlayHT API

Gratis abonnement

Hacker : $5/maand

Pro : $49/maand

Startup : $299/maand

Groei : $999/maand

Business: Aangepaste prijzen

PlayHT Voice Classifier beoordelingen en recensies

G2 : 4. 5/5 (80+ beoordelingen)

Hoofdstukra: Niet genoeg beoordelingen

Wat gebruikers over PlayHT Voice Classifier zeggen

Play. ht maakt indruk op me met zijn uitgebreide selectie van levensechte stemmen, met een bereik van accenten en talen die mijn/onze content echt verbeteren. De interface is intuïtief, waardoor het gemakkelijk is om tekst naadloos in spraak om te zetten. Deze verscheidenheid en gebruiksvriendelijkheid zijn van onschatbare waarde voor het creëren van gevarieerde en boeiende audio content

Play. ht maakt indruk op me met zijn uitgebreide selectie van levensechte stemmen, met een bereik van accenten en talen die mijn/onze content echt verbeteren. De interface is intuïtief, waardoor het gemakkelijk is om tekst naadloos in spraak om te zetten. Deze verscheidenheid en gebruiksvriendelijkheid zijn van onschatbare waarde voor het creëren van gevarieerde en boeiende audio content

4. AI-spraakdetector (de beste voor uitgebreide analyse van de echtheid van audio)

Zoals de naam al aangeeft, identificeert de AI Voice Detector of een audiobestand echt of door AI gegenereerd is.

De tool heeft geïntegreerde functies om achtergrondgeluiden te elimineren, muziek te verwijderen en de detectienauwkeurigheid te verbeteren. Het is beschikbaar op het web en als extensie voor browsers.

AI Voice Detector beste functies

Verwijdert achtergrondruis en muziek voor hogere nauwkeurigheid in AI-stemdetectie

Werkt zelfs met audioclips met een duur van slechts zeven seconden

Detecteert gekloonde stemmen van verschillende AI-platforms voor stemgeneratie

Voeg de extensie voor je browser toe om stemmen te scannen van platforms als YouTube, WhatsApp, TikTok, Zoom en Google Meet

I Voice Detector limieten

Enigszins onbetrouwbaar bij het werken met niet-Engelse audiobestanden en dialecten

Voorbewerking van audio door achtergrondgeluid of muziek beïnvloedt de nauwkeurigheid

AI-stemdetector prijzen

Maandabonnement : $12. 99/maand

Jaarabonnement : $130/jaar

Enterprise-oplossing en API: Aangepaste prijzen

AI Voice Detector beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Hoofdstukra: Niet genoeg beoordelingen

➡️ Lees meer: AI-technieken: Beheersen van machinaal leren, diep leren & NLP

5. Veritone (Beste voor Enterprise deepfake-detectie)

via Veritone Voice

Veritone levert software, toepassingen en diensten op het gebied van kunstmatige intelligentie voor ondernemingen. Het belangrijkste aanbod is aiWARE, een aanpasbaar AI OS met een hoge flexibiliteit om te voldoen aan specifieke zakelijke behoeften.

aiWARE heeft AI-spraakengines die sprekers identificeren aan de hand van herkenbare signalen zoals toon, toonhoogte, natuurlijke pauzes en meer. Het genereert ook levensechte stemmen voor verschillende industrieën en toepassingen.

Veritone beste functies

Verken een uitgebreide suite met AI-tools, -toepassingen en -services voor spraakdetectie

Maak aangepaste AI-stemmen of kloon de stemmen van beroemdheden en publieke figuren

Kies uit een bibliotheek van 300+ standaardstemmen en vertaal content in 150+ talen

Integreer een door AI gegenereerde stem in alle producten en projecten met API

Veritone limieten

Voornamelijk gericht op ondernemingen met technische kennis om de verschillende functies te gebruiken

Biedt beperkte transparantie in prijzen

Veritoneprijzen

Aangepaste stemmen : Begint bij $9k/stem

Stock en premium stemmen : $500/maand

Enterprise werkstromen : Aangepaste prijzen

API en real-time spraak: Aangepaste prijzen

Veritone beoordelingen en recensies

G2 : 4. 2/5 (100+ beoordelingen)

Capterra: Niet beschikbaar

Leuk weetje: Het woord "deepfake" werd in 2017 bedacht door een gebruiker van Reddit die "u/deepfakes" heette. De Redditor was berucht voor het creëren van aanstootgevende content met behulp van open-source face-swapping technologie.

6. Deepfake Detector (het beste voor snelle identificatie van deepfake audio/video)

via Deepfake Detector

Als je op zoek bent naar AI-gegenereerde deepfakes, dan is de Deepfake Detector tool een schot in de roos. Je kunt audio- en videobestanden uploaden om een snelle analyse uit te voeren en de waarschijnlijkheid van synthetische media te bepalen.

Het is ook beschikbaar als extensie voor je browser, waarmee je het hulpprogramma rechtstreeks kunt uitvoeren op websites zoals YouTube en TikTok.

Deepfake Detector beste functies

Gebruik de geïntegreerde ruis- en muziekverwijderaar voor meer nauwkeurigheid

Voeg de extensie voor de browser toe om de deepfake detector rechtstreeks op verschillende platforms uit te voeren

Krijg toegang tot de API voor eenvoudigere integratie in uw bedrijfssystemen

Deepfake Detector limieten

Neiging om valse positieven en valse negatieven te geven

Ondersteunt niet alle bestandsformaten

Deepfake Detector prijzen

Abonnement per maand: $16. 80/maand

Deepfake Detector beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Hoofdstukra: Niet genoeg beoordelingen

Pro Tip: Wil je je werkstroom versnellen met AI, maar weet je niet waar je moet beginnen? Kijk dan eens naar AI sjablonen om je te helpen verschillende soorten content, afbeeldingen of code te genereren. Ze zijn gemakkelijk aan te passen en bieden je de gestructureerde werkstroom die je nodig hebt om dingen sneller Klaar te krijgen!

7. Otter. ai (Beste voor nauwkeurige transcriptie van AI-gegenereerde spraak)

Otter. ai is spraak-naar-tekst-software die gesproken woorden in realtime omzet in geschreven tekst. Het is een geweldig hulpmiddel voor het maken van transcripties van podcasts, vergaderingen, lezingen of interviews.

Naast het transcriberen van audio, maakt Otter. ai gebruik van machine learning voor de detectiemethode van sprekers om sprekers te identificeren op basis van hun stem, toon en spreekstijl.

Otter. ai beste functies

Populeren van zeer nauwkeurige AI-transcripties van audio-/videobestanden

Maak geautomatiseerde aantekeningen en samenvattingen van vergaderingen met OtterPilot, de AI-assistent voor vergaderingen

Genereer content met Otter AI Chat om direct updates te krijgen of te delen

Integreer met platforms zoals Zoom, Slack, Salesforce, Microsoft SharePoint, enz.

Otter. ai limieten

Kan soms moeite hebben met nauwkeurige sprekeridentificatie

Het delen van opnames tussen teams kan soms een uitdaging zijn

Otter. ai prijzen

Basis : Free

Pro : $16.99/maand per gebruiker

Business : $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Otter. ai beoordelingen en recensies

G2 : 4. 3/5 (290+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 4/5 (90+ beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over Otter. ai

Otter. ai is een geweldige AI-tool om audio en video's te transcriberen. De premium versie is geweldig, omdat je dan meer audiominuten kunt uploaden. Het beste deel is de tijdstempeling en nauwkeurigheid. Ik gebruik de premium versie nu al een lange tijd en de recente upgrade waarbij AI je helpt om de benodigde informatie uit het gesprek te halen is zeer nuttig.

Otter. ai is een geweldige AI-tool om audio en video's te transcriberen. De premium versie is geweldig, omdat je dan meer audiominuten kunt uploaden. Het beste deel is de tijdstempeling en nauwkeurigheid. Ik gebruik de premium versie nu al een lange tijd en de recente upgrade waarbij AI je helpt om de benodigde informatie uit het gesprek te halen is zeer nuttig.

8. Murf (Beste voor het genereren van hoogwaardige AI-stemmen voor podcasts)

Murf is een veelzijdige stemgenerator en tekst-naar-spraaksoftware. Het is dan ook geen verrassing dat het een van de beste alles-in-één AI-tools voor podcasters is. Of je nu een voice-over doet of je content nasynchroniseert in meer dan 20 talen, Murf klaart de klus.

Murf beste functies

Kies uit meer dan 120 AI-gegenereerde stemmen of creëer gekloonde stemmen

De intonatie, pacing, toonhoogte en andere spreekpatronen van gekloonde stemmen regelen om echte sprekers na te bootsen

Benadruk specifieke woorden in je script om de exacte intentie over te brengen

Integreer met tools zoals PowerPoint, Articulate 360, Google Slides, Notion, Adobe en meer

Murf limieten

Aanpassing van de stem is limiet in vergelijking met andere tools op deze lijst

AI-uitspraak kan soms onnauwkeurig zijn en moet worden hersteld

Murf prijzen

Murf Studio

Gratis

Creator : $29/maand (Lite); $49/maand (Plus+)

Business : $99/maand (Lite); $199/maand (Plus+)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Murf Dub

Gratis

Betalen als je gaat : $1/krediet

Enterprise: Aangepaste prijzen

Murf API

Gratis

Betaal als je gaat : $1/10.000 tekens

Aangepast: Aangepaste prijzen

Murf beoordelingen en recensies

G2 : 4. 7/5 (1.320+ beoordelingen)

Hoofdstukra: Niet genoeg beoordelingen

➡️ Lees meer: Hoe u AI een vraag kunt stellen: Haal het meeste uit uw AI-tools

9. Listnr AI (het beste voor het omzetten van tekst naar spraak of video)

via Listnr AI

Listnr AI is een ultra-realistische AI-stemgenerator. Het biedt 1000+ levensechte stemmen in meer dan 142 talen.

Je kunt er ook een kloon van je stem mee maken om de herkenbaarheid van je merkstem te behouden. Je kunt het zelfs gebruiken om AI-video's zonder gezicht te genereren op basis van tekst.

Lijst met AI beste functies

Selecteer uit 1000+ stemmen in 142 talen en accenten

Stemklonen maken met behulp van een eenvoudige steekproef van 5 seconden, zelfs als deze niet van hoge kwaliteit is

Genereer gezichtsloze video's met voice-overs voor slechts een paar dollar

Gebruik de functies voor pauzes en interpunctie om je audio het gewenste ritme en de gewenste werkstroom te geven

Lijstnr AI-beperkingen

De stem voelt niet zo natuurlijk aan, wat voor sommige gebruikers limiterend kan zijn

Heeft geen gratis of freemium abonnement, waardoor het een duurdere optie is

Listnr AI-prijzen

Individueel : $19/maand

Solo : $39/maand

Bureau: $99/maand

Listnr AI beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Hoofdstukra: Niet genoeg beoordelingen

Wat gebruikers over Listnr AI zeggen

Het is gemakkelijk te testen en je kunt kiezen uit een heleboel talen en accenten. Onlangs hebben ze de voorleesstijl toegevoegd, waardoor de video nog beter te begrijpen en te geloven is.

Het is gemakkelijk te testen en je kunt kiezen uit een heleboel talen en accenten. Onlangs hebben ze de voorleesstijl toegevoegd, waardoor de video nog beter te begrijpen en te geloven is.

10. Deepware Scanner (het beste voor het scannen en detecteren van deepfake video's)

De Deepware Scanner, ontwikkeld door Deepware. ai, helpt bij het detecteren van AI-stemmen en deepfake video's.

Voer de scan uit door een bestand te uploaden of de URL van de video rechtstreeks op het platform te delen voor een snelle analyse. De service bevindt zich momenteel in de bèta fase en zal naar verwachting met de tijd verfijnder worden.

Deepware Scanner beste functies

Detecteer stemklonen en deepfakes door bestanden te uploaden of video links te delen

Neem de tools voor deepfake-detectie op in je werkstroom met API

Deepware Scanner limieten

Bevindt zich momenteel in de bèta fase en zal tijd nodig hebben om de nauwkeurigheid te verbeteren

Deepware Scanner prijzen

Gratis

Deepware Scanner beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Hoofdstukra: Niet genoeg beoordelingen

Hier zijn enkele andere tools die je kunt overwegen bij het kiezen van een AI-stemdetector:

KnowBe4 : Train uw medewerkers om AI-stemmen en nepaudio te detecteren om het menselijke risico te minimaliseren

Deepgram : Gebruik API's voor spraak-naar-tekst, tekst-naar-spraak en spraak-naar-spraak stemagenten

Soiniox: Gebruik de tool om de nuances van gesprekken te begrijpen, zoals emoties en non-verbale signalen

ClickUp (Beste voor het verhogen van productiviteit met behulp van AI)

Hoewel ClickUp geen AI-spraakdetector is, maakt het gebruik van een sterke native AI-assistent om de productiviteit te verhogen en uw dagelijkse werkstromen - van het maken van documentatie tot het rapporteren van voortgang - efficiënter te maken.

Als resultaat van het gebruik van ClickUp: 87. 5% van de teams rapporteert verbeterde zichtbaarheid

87. 9% rapporteert een betere samenwerking

96. 7% rapporteert een betere efficiëntie

Als de alles-in-één app voor werk combineert ClickUp projectmanagement, kennisbeheer en chatten - allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

ClickUp Brain en ClickUp Clips werken samen om op video en spraak gebaseerde werkstromen te vereenvoudigen.

Neem eenvoudig spraak en video op zonder van app te hoeven wisselen met ClickUp Clips

Met ClickUp Clips kunt u video/schermopnames en gesproken berichten vastleggen. Gebruik ze om product walkthroughs te maken, complexe concepten eenvoudig over te brengen en gedetailleerde feedback achter te laten voor je team.

U kunt deze opnames direct delen via openbare of privé links en ze zelfs koppelen aan de relevante ClickUp-taak om de context gecentraliseerd te houden. Of u nu ideeën vastlegt of discussies documenteert, ClickUp Clips zorgen ervoor dat elk detail nauwkeurig wordt gedocumenteerd.

Transcribeer stem- en video Clips automatisch met ClickUp Brain

ClickUp Brain maakt het transcriberen van spraak en video tot een fluitje van een cent en werkt naadloos samen met ClickUp Clips om gesproken woorden om te zetten in bruikbare tekst. Clips leggen audio en video vast, terwijl Brain de content automatisch transcribeert en verfijnt voor verbeterde toegankelijkheid.

Je hoeft geen opnames meer door te spitten, maar zoekt in het transcript naar de belangrijkste details, haalt er items uit en zet ze direct om in Taken. Moet je inzichten delen? Genereer samenvattingen, markeer beslissingen en houd iedereen op één lijn zonder handmatige inspanning.

Vat content uit uw ClickUp Clips samen en vind alles in het transcript met eenvoudige aanwijzingen met ClickUp Brain

U kunt deze opnames zelfs omzetten in geschreven content door ClickUp Brain te vragen het benodigde materiaal te genereren op basis van de gedeelde inzichten. Het is perfect voor makers van content, podcasters, YouTubers, enz.

Door AI in uw werkstroom te integreren, elimineert ClickUp AI het drukke werk, zodat u zich kunt concentreren op wat het belangrijkst is: dingen gedaan krijgen.

📮 ClickUp Insight: Slechts 12% van onze respondenten gebruikt AI-functies die zijn ingebouwd in productiviteitssuites. Deze lage adoptie suggereert dat de huidige implementaties de naadloze, contextuele integratie missen die gebruikers zou dwingen om over te stappen van hun favoriete standalone gespreksplatforms. Kan de AI bijvoorbeeld een automatisering uitvoeren op basis van een platte tekst van de gebruiker? ClickUp Brain kan dat! De AI is diep geïntegreerd in elk aspect van ClickUp, inclusief maar niet beperkt tot het samenvatten van chatten threads, het opstellen of bijschaven van tekst, het ophalen van informatie uit de werkruimte, het genereren van afbeeldingen en nog veel meer! Sluit je aan bij de 40% ClickUp klanten die 3+ apps hebben vervangen door onze alles app voor werk!

ClickUp heeft ons geholpen om de transparantie en zichtbaarheid te vergroten. Het heeft ons ook in staat gesteld overbodige processen te elimineren en efficiënter te worden.

ClickUp heeft ons geholpen om de transparantie en zichtbaarheid te vergroten. Het heeft ons ook in staat gesteld overbodige processen te elimineren en efficiënter te worden.

Maak en deel audiobestanden zonder hapering met ClickUp

Naarmate de AI-technologie voortschrijdt, moeten we bepalen hoe we deze gebruiken. Kwaadwillende actoren hebben manieren ontdekt om deze technologie te gebruiken om schade aan te richten, maar goede Samaritanen hebben ook tools ontwikkeld om synthetische audio af te luisteren en te markeren.

We hebben verschillende AI-spraakdetectoren besproken die aangeven hoe waarschijnlijk het is dat een geluid authentiek of synthetisch is. We hebben ook een lichtend voorbeeld gezien van hoe AI ten goede kan worden gebruikt om productiviteit en efficiëntie aan te vullen. Tools zoals ClickUp Brain zijn een voorbeeld van hoe we grootsheid kunnen bereiken met AI.

Klaar om het zelf uit te proberen? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en voel het verschil dat AI kan maken in uw dagelijkse productiviteit!