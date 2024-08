Een vraag stellen aan AI: Haal het meeste uit uw AI-tools

Kunstmatige intelligentie (AI) heeft officieel de sciencefictionfilms verlaten en is rechtstreeks in de elektronische apparaten van ons dagelijks leven terechtgekomen. 🤖

Dankzij AI-gestuurde chatbots zoals ChatGPT is het krijgen van antwoorden op elke vraag net zo eenvoudig als het sms'en naar een vriend. Dit is super handig voor het brainstormen over ideeën, het doen van onderzoek en het opstellen van elk soort inhoud.

En het beste deel?

De reactietijd. Je leert onmiddellijk.

Maar het zit zo:

Als je relevante antwoorden wilt krijgen zonder tijd te verspillen, moet je weten hoe je AI effectief een vraag stelt. Nee, het is geen raketwetenschap - je moet gewoon weten welke valkuilen je moet vermijden en welke technieken je moet gebruiken.

Dat is waar deze handige gids van pas komt.

En als je nieuwsgierig bent naar de bredere context van AI duiken we in hoe het werkt en bespreken we de ethische en privacyoverwegingen. Op deze manier weet je bij het kiezen van AI-tools waar je op moet letten, zoals de beperkingen van trainingsgegevens en de omgang met gegevens.

Klaar? Laten we beginnen!

Inzicht in AI en hoe het werkt

AI is een tak van de computerwetenschap die robots en computersystemen bouwt om mensachtige taken nauwkeuriger en in een fractie van de tijd uit te voeren. ⚡

Dit wordt bereikt door verschillende takken van AI zoals:

Machine learning : Hierbij worden algoritmen en grote datasets gebruikt om zelflerende modellen te bouwen. Met deze modellen kunnen computersystemen zelfstandig nieuwe gegevens leren, patronen herkennen en beslissingen nemen

Hierbij worden algoritmen en grote datasets gebruikt om zelflerende modellen te bouwen. Met deze modellen kunnen computersystemen zelfstandig nieuwe gegevens leren, patronen herkennen en beslissingen nemen Diep leren: Deze subset van machinaal leren bootst het menselijk brein na. Net als neuronen in de hersenen gebruikt het kunstmatige neurale netwerken (een verzameling complexe algoritmen) om te leren van enorme hoeveelheden gegevens. Dus als je een neuraal netwerk voedt met foto's van katten en honden, zal het leren om andere katten en honden te identificeren 🐱 🐶

Deze subset van machinaal leren bootst het menselijk brein na. Net als neuronen in de hersenen gebruikt het kunstmatige neurale netwerken (een verzameling complexe algoritmen) om te leren van enorme hoeveelheden gegevens. Dus als je een neuraal netwerk voedt met foto's van katten en honden, zal het leren om andere katten en honden te identificeren 🐱 🐶 Natuurlijke taalverwerking (NLP): Een tak van AI die computers en robots leert om te gaan met menselijke taal, net zoals wij dat doen. AI kan dan gesproken en geschreven woorden begrijpen, interpreteren en reageren op een manier die voor ons logisch is

Tegenwoordig staat AI synoniem voor de krachtige technologieën die onze favoriete apps en machines aandrijven. Populaire opties zijn onder andere:

ChatGPT en ClickUp AI voorinhoud genereren in antwoord op onze vragen

voorinhoud genereren in antwoord op onze vragen Amazon, Netflix en Spotify voor het aanbevelen van producten, films en liedjes op basis van ons gedrag en onze voorkeuren in het verleden

voor het aanbevelen van producten, films en liedjes op basis van ons gedrag en onze voorkeuren in het verleden Siri, Alexa en Google Assistant voor het begrijpen van en reageren op onze gesproken commando's

voor het begrijpen van en reageren op onze gesproken commando's Tesla voor het maken van real-time beslissingen op de weg

Veelvoorkomende fouten die mensen maken bij het stellen van AI-vragen

Grote taalmodellen (LLM's) zoals OpenAI's ChatGPT zijn een integraal onderdeel geworden van persoonlijke en professionele taken zoals het schrijven van e-mails, het genereren van code en het opstellen van marketingplannen. 📝

Maar als je net begint met AI, zul je waarschijnlijk veel fouten maken en gefrustreerd raken door de antwoorden. Daarom is het belangrijk om te weten hoe je AI een vraag stelt. Om gedoe te voorkomen en tijd te besparen, zijn hier enkele veelgemaakte fouten die je moet vermijden als je AI vragen stelt.

1. Vage vragen stellen

Hoewel AI-tools veel geavanceerde functies hebben, hoort gedachten lezen daar niet bij.

De kwaliteit van de antwoorden die je krijgt hangt af van de duidelijkheid en gedetailleerdheid van je input. Als je vragen vaag zijn of als de verstrekte informatie onnauwkeurig is, kun je antwoorden verwachten die algemeen of onjuist zijn of niet van toepassing op wat je nodig hebt.

Neem even de tijd om na te denken over wat u wilt weten en voeg zoveel mogelijk relevante details toe (zoals doel, context en voorkeuren) voordat u op "verzenden" klikt. ✍️

2. Weinig tot geen context geven

AI-tools hebben vaak context nodig om de bedoeling achter een vraag te begrijpen. Anders krijg je technisch correcte antwoorden die irrelevant en niet op jou van toepassing zijn.

Geef de AI-tool je vraag wie, wat, waar, wanneer en waarom.

Laten we zeggen dat je hulp nodig hebt bij het plannen van een evenement. Het soort evenement, de locatie, de datum en wie er aanwezig zal zijn is van cruciaal belang. Met deze context kan de AI zijn suggesties voor locaties, activiteiten en logistiek afstemmen op de unieke behoeften van je evenement.

3. Verwachten dat AI het elke keer meteen voor elkaar heeft

Verwachten dat AI het elke keer meteen goed doet is een beetje onrealistisch - AI is slim, maar niet perfect.

Verfijn uw resultaten om sneller tot betere inhoud te komen met behulp van prompting in ClickUp AI

Als u AI bijvoorbeeld vraagt naar de best practices in digitale marketing, krijgt u misschien een antwoord dat een breed scala aan onderwerpen beslaat. In plaats van gefrustreerd te raken en op te geven, begeleidt je wachtrij de AI bij het beperken van zijn antwoord. 🎯

Het is net alsof je een vriend een vraag stelt. Soms moet je je vraag aanpassen, specifieke punten verduidelijken of extra details toevoegen om de informatie te krijgen die je nodig hebt.

4. De output niet op feiten controleren

AI-tools genereren antwoorden met datasets die groter zijn dan wat het menselijk brein in één keer aankan. Ze kunnen zich echter nog steeds vergissen zonder je te waarschuwen dat ze onzeker zijn.

Als je AI gebruikt om de laatste statistieken over internetgebruik te krijgen, kan het verouderde cijfers opleveren die afkomstig zijn uit onbetrouwbare databases. Je moet deze feiten controleren (met betrouwbare, actuele bronnen) om er zeker van te zijn dat ze kloppen voordat je ze met anderen deelt.

Hoewel dit klinkt als veel werk, is het veel sneller dan zelf op zoek gaan naar al die informatie.

Uitdagingen waarmee AI wordt geconfronteerd bij het geven van antwoorden

Zelfs als u de veelgemaakte fouten vermijdt die we net hebben besproken, heeft AI nog steeds beperkingen. Als je deze begrijpt, kun je de antwoorden die je krijgt beter beheren en gebruiken.

AI-tools vertrouwen op de gegevens waarop ze zijn getraind, wat mogelijk niet de nieuwste informatie of trends bevat.

Stel je voor dat je meer wilt weten over de nieuwste snufjes op het gebied van hernieuwbare energie. Als de laatste gegevensupdate van de AI zes maanden geleden is, mist hij misschien recente doorbraken of discussies.

Een goede zet is om zelf de meest recente feiten te controleren of te verifiëren wanneer de AI voor het laatst een update heeft gekregen. Zo mis je niets nieuws en kun je beslissingen nemen met de laatste primeur in de hand. 🧐

2. Probleemoplossend vermogen

Omdat de prestaties van AI afhangen van de trainingsgegevens, kan het moeite hebben met het creatief oplossen van problemen en het beantwoorden van complexe vragen.

Als je AI bijvoorbeeld vraagt om een ondernemingsplan op te stellen, kan het een basisoverzicht genereren op basis van de sjablonen en informatie in de trainingsgegevens. Het is mogelijk dat bepaalde belangrijke details die uniek zijn voor jouw bedrijfsidee niet worden behandeld. 💡

Met dit in gedachten moet je overwegen om AI te gebruiken om je expertise en creativiteit aan te vullen, niet om alles vanaf nul te creëren. Geef het zoveel mogelijk input over je bedrijfsidee en verfijn de reactie met jouw inzichten en perspectief.

3. Algoritmische vooringenomenheid

Als de gegevens die zijn gebruikt om een AI te trainen een vooroordeel hebben - opzettelijk of niet - zullen de antwoorden van de AI dat weerspiegelen. Als je de AI bijvoorbeeld vraagt om tips voor het aannemen van personeel en de AI is getraind op gegevens die voornamelijk mannen in leidinggevende functies laten zien, dan zou de AI praktijken kunnen voorstellen die mannen bevoordelen.

Het is aan de engineers van machine learning om ervoor te zorgen dat de trainingsgegevens geen vooroordelen bevatten. Als gebruiker moet je je echter bewust zijn van deze mogelijkheid.

Als je dit weet, kun je de AI-reacties kritisch evalueren, op zoek gaan naar vooroordelen en feedback geven (aan het AI-model en de ontwikkelaars) om correcties door te voeren.

Praktische methoden om een vraag aan AI te stellen

De vragen die je in een AI-tool typt (ook wel prompts genoemd) hebben invloed op de kwaliteit van de antwoorden. Het optimaliseren van deze prompts (ook wel prompt engineering genoemd) verbetert uw resultaten aanzienlijk.

Hier zijn vijf praktische methoden om je promptgame te verbeteren en nauwkeurigere antwoorden te genereren.

1. Gebruik AI-prompts

Beginnen met een basisprompt in een nieuw chatbotvenster is een goede eerste stap bij het stellen van AI-vragen. Dit werkt goed voor eenvoudige vragen zoals "Wat is de hoofdstad van Frankrijk?" of "Wat is fotosynthese?"

Maar wat als je diepgaande vragen moet maken, maar het proces wilt versnellen of niet zeker weet hoe? Gebruik

AI-promptsjablonen

! 🤩

Met ClickUp hebt u toegang tot honderden opties, waaronder:

ClickUp AI

ClickUp AI

zit boordevol 100+ kant-en-klare promptsjablonen voor elke rol en gebruikssituatie. Voor de marketingrol bijvoorbeeld, helpen de promptsjablonen u bij het opstellen van productbeschrijvingen, het plannen van evenementen, het maken van campagnebriefings en nog veel meer.

2. Wees specifiek

Om algemene AI-antwoorden te voorkomen, moet je specifieke vragen stellen. Dit betekent dat je zoveel mogelijk details moet geven, zoals het doel van je inhoud, de gewenste schrijfstijl, het uitvoerformaat (tabel, CSV, HTML), de doelgroep en eventuele specifieke do's en don'ts.

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven, tekst samen te vatten en op te poetsen, e-mailreacties te genereren en meer

Bijvoorbeeld: "Kun je me helpen een e-mail te schrijven?" is een vaag verzoek. Een betere vraag zou zijn: "Stel een professionele e-mail op naar een klant waarin u zich verontschuldigt voor de vertraging van het project. Vermeld onze toewijding aan kwaliteit en bied een korting aan voor het ongemak. Geef niet de schuld of geef overdreven veel technische details."

Hoe meer details je geeft, hoe dichter de AI kan komen bij het vinden en leveren van het exacte antwoord dat je nodig hebt. 📌

3. Geef genoeg context

Naast specifiek zijn, is het geven van context een andere manier om accurate antwoorden te krijgen. Je kunt context geven door:

Specifieke scenario's te beschrijven: In plaats van "Geef me wat ideeën voor content voor mijn huidverzorgingsbedrijf", schets je een scenario: "Ik ben een marketingcampagne aan het ontwerpen voor milieuvriendelijke huidverzorgingsproducten die gericht zijn op millennials. Welke ideeën voor inhoud zouden aanslaan bij mijn publiek?"

In plaats van "Geef me wat ideeën voor content voor mijn huidverzorgingsbedrijf", schets je een scenario: "Ik ben een marketingcampagne aan het ontwerpen voor milieuvriendelijke huidverzorgingsproducten die gericht zijn op millennials. Welke ideeën voor inhoud zouden aanslaan bij mijn publiek?" Voorbeelden geven: In plaats van "Raad eens een paar goede boeken aan" kun je zeggen: "Ik heb 'De Alchemist' en 'Siddhartha' met plezier gelezen Kun je boeken aanraden met vergelijkbare thema's of schrijfstijlen?"

In plaats van "Raad eens een paar goede boeken aan" kun je zeggen: "Ik heb 'De Alchemist' en 'Siddhartha' met plezier gelezen Kun je boeken aanraden met vergelijkbare thema's of schrijfstijlen?" De AI een personage laten aannemen: Bijvoorbeeld: "Stel je voor dat je een reisblogger bent die gespecialiseerd is in budgetreizen. Wat zijn je top vijf budget reisbestemmingen voor 2024?"

Specificiteit is handig wanneer je hulp nodig hebt met aangepaste bedrijfsstrategieën, gepersonaliseerde aanbevelingen en het oplossen van technische problemen. 🛠️

4. Gebruik beknopte taal

Gebruik geen jargon of ingewikkelde zinnen die de AI kunnen verwarren - houd het simpel. Dit maakt het makkelijk voor de AI om te begrijpen wat je wilt en nuttige antwoorden te geven.

Bijvoorbeeld, in plaats van te vragen, "Wat zijn de beste praktijken voor SEO om SERP-rankings te verbeteren?" kun je vragen, "Hoe kan ik mijn website hoger in de zoekresultaten van Google laten verschijnen?"

De aangepaste vraag maakt gebruik van gewone taal en laat het jargon van SEO en SERP achterwege om hetzelfde idee over te brengen.

5. Test verschillende ingangen

Onthoud dat AI het misschien niet meteen goed doet.

Dus wat doe je als je alle voorgaande technieken toepast, maar nog steeds niet het antwoord krijgt dat je zoekt? Het antwoord is simpel: probeer het opnieuw.

Dit betekent de hele vraag opnieuw formuleren (de structuur aanpassen of meer details geven) of vervolgvragen stellen over specifieke onderdelen van het vorige antwoord.

Nadat je dit een paar keer hebt gedaan, begin je te begrijpen wat het beste werkt voor verschillende toepassingen en gebruikssituaties. 💪

Voordelen van het gebruik van AI

Als je eenmaal onder de knie hebt hoe je effectieve prompts maakt, kun je met generatieve AI-tools zoals ChatGPT en ClickUp AI writer's block overwinnen en binnen een paar seconden eerste concepten genereren.

Geef bijna perfecte interpretaties van uw inhoud in meer dan 10 talen met de vertaalactie in ClickUp AI

Maar ClickUp AI gaat nog een stapje verder met meer voordelen:

24/7 cross-platform beschikbaarheid: ClickUp AI is een AI-assistent die 24/7 beschikbaar is via web, desktop, Android en iOS apps. U kunt altijd en overal hulp krijgen, of u nu overwerkt, onderweg bent of tussen apparaten schakelt

ClickUp AI is een AI-assistent die 24/7 beschikbaar is via web, desktop, Android en iOS apps. U kunt altijd en overal hulp krijgen, of u nu overwerkt, onderweg bent of tussen apparaten schakelt Soepel werkstromen : Gebruik ClickUp AI om bedrijfsactiviteiten en projecten te stroomlijnen door notities van vergaderingen om te zetten in taken, taken op te splitsen in subtaken en projectstatusupdates te genereren

Gebruik ClickUp AI om bedrijfsactiviteiten en projecten te stroomlijnen door notities van vergaderingen om te zetten in taken, taken op te splitsen in subtaken en projectstatusupdates te genereren Productiviteitsboost: ClickUp AI verhoogt productiviteit door u te helpen snel specifieke informatie te vinden in grote datasets en lange documenten en chatgesprekken samen te vatten. Hierdoor maken jij en je team tijd vrij om zich te richten op complexe en creatieve taken 🙌

ClickUp AI verhoogt productiviteit door u te helpen snel specifieke informatie te vinden in grote datasets en lange documenten en chatgesprekken samen te vatten. Hierdoor maken jij en je team tijd vrij om zich te richten op complexe en creatieve taken 🙌 Vertalingen: Gebruik de Vertaal actie in ClickUp AI om inhoud te maken in een tiental verschillende talen

Ethische en privacy-overwegingen in AI-gesprekken

AI heeft veel voordelen, maar brengt ook ethische en privacykwesties met zich mee. Dit is wat u moet weten om ervoor te zorgen dat u

aI-tools verantwoord gebruikt

.

1. De rol van HTTP-cookies in AI

HTTP-cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u websites bezoekt. Ze worden meestal gebruikt om uw gedrag en voorkeuren uit het verleden te onthouden.

Deze worden ingevoerd in AI-apps die toekomstige interacties op deze websites personaliseren. Hoewel dit je algehele gebruikerservaring verbetert, roept het ook zorgen op over je privacy.

De gegevens die door cookies worden verzameld, kunnen worden gebruikt op manieren die je niet voor ogen had. Laten we zeggen dat je vaak gezondheidswebsites bezoekt. Cookies zullen deze informatie opslaan en gebruiken om de advertenties en inhoud die je op andere sites te zien krijgt te beïnvloeden.

Enkele van de beste manieren om dit tegen te gaan zijn

meer leren over AI

en het privacybeleid van websites, beperk of blokkeer trackingcookies en verwijder cookies regelmatig van uw apparaat.

2. Privacy en gegevensveiligheid in AI chatbot apps

Chatbot-apps hebben vaak toegang nodig tot persoonlijke gegevens om relevante en nuttige antwoorden te kunnen geven. Te veel delen kan echter riskant zijn, vooral met betrekking tot gevoelige gegevens.

Het is belangrijk om te weten hoe deze chatbots de gegevens die je deelt beschermen en gebruiken. Natuurlijk gebruiken veel chatbot-apps sterke encryptie en strenge regels voor gegevensbescherming om je informatie te beschermen en misbruik te voorkomen. 🔒

Maar de beveiligingsniveaus kunnen variëren, dus het is veiliger om hun privacybeleid te controleren en te begrijpen welke machtigingen je geeft.

Op deze manier kun je genieten van de voordelen van AI terwijl je de controle behoudt over je privégegevens en het risico op privacyschendingen vermindert.

3. Verlies van banen

AI-systemen zullen banen overnemen zoals virtuele assistenten, social media management, klantenservice en productie naarmate ze geavanceerder worden.

Volgens

onderzoek gepubliceerd in Sage Journals

heeft al 14% van de werknemers zijn baan verloren aan AI. Dit zal naar verwachting toenemen naarmate meer bedrijven van plan zijn hun personeelsbestand in te krimpen door AI en andere automatiseringsstrategieën te gebruiken. 👀

De oplossing? Bedrijven moeten trainingsprogramma's opzetten die hun teams helpen zich aan te passen en uit te blinken met AI. Dit kan betekenen dat ze moeten investeren in menselijke vaardigheden die AI niet kan reproduceren en dat ze hun werknemers moeten leren hoe ze AI kunnen inzetten in hun werk.

Ondertussen kunnen werknemers deze verandering zien als een stimulans om hun vaardigheden te verbeteren en zich aan te passen. Om te beginnen is het goed om deel te nemen aan trainingsprogramma's die door werkgevers worden aangeboden of om nieuwe technische cursussen te ontdekken.

4. Energieverbruik

Voor het ontwikkelen en onderhouden van grote AI is veel energie nodig. Dit leidt tot bezorgdheid over de bijdrage van AI aan koolstofemissies, die een negatieve invloed hebben op ons milieu. 🌱

Naarmate AI meer geïntegreerd raakt in ons dagelijks leven, wordt het steeds moeilijker om de ecologische voetafdruk ervan te negeren. Maar er zijn manieren om als AI-ontwikkelaars en -gebruikers een bijdrage te leveren door te pleiten voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in datacenters en door onderzoek te doen naar minder energie-intensieve AI-modellen.

Het zal tijd kosten om op dit gebied significante vooruitgang te boeken. Maar we kunnen het gesprek over het bouwen van een duurzame toekomst met AI vandaag beginnen.

De toekomst van werk is slimmer met ClickUp AI

Weten hoe je AI een vraag moet stellen, komt hierop neer:

Stel de juiste vragen om de beste AI-antwoorden te krijgen en overweeg zorgvuldig welke details je wel of niet opneemt. Dit verhoogt je productiviteit, maar houdt ook privacy en ethische kwesties in de gaten. ✅

Met meer dan 100 rolgebaseerde prompts en een gebruiksvriendelijke interface is ClickUp AI de perfecte schrijf- en antwoordoplossing

leermiddel voor studenten

(en beginners) die extra hulp nodig hebben om met AI aan de slag te gaan.

U kunt de geavanceerde functionaliteit van ClickUp AI verkennen voor power users en bedrijven om bedrijfsactiviteiten, projecten en documenten te beheren.

Ben je benieuwd wat ClickUp AI voor jou in petto heeft?

en ga vandaag nog aan de slag!