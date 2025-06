Hoe word je een prompt engineer?

2022 was een belangrijk jaar voor kunstmatige intelligentie. Het drong met de lancering van ChatGPT van OpenAI door tot het publieke bewustzijn. Vandaag de dag is AI misschien wel het populairste onderwerp ter wereld waar iedereen het over heeft.

Maar heb je je ooit afgevraagd wie de echte MVP's (meest waardevolle spelers) achter slimme en conversatiegerichte AI-assistenten zoals Claude, ChatGPT en Google Gemini zijn?

Prompt engineers.

Zij schrijven prompts die taalmodellen zoals ChatGPT leren om menselijke input te begrijpen en erop te reageren. En er is veel vraag naar hen.

Het gerapporteerde salaris voor prompt engineers varieert van $ 200.000 tot meer dan $ 300.000 per jaar, waarbij bedrijven als Anthropic $ 300.000 bieden voor interne prompt engineering-functies.

Dat is een serieus groeipotentieel.

Hoe breek je door in de wereld van prompt engineering?

Hieronder vindt u een stapsgewijze routekaart om prompt engineer te worden. Of u nu een AI-liefhebber bent of een professional met een achtergrond in datawetenschap of kunstmatige intelligentie, wij hebben bruikbare tips en handige weetjes voor u.

En als je een student of ontwikkelaar bent die nieuwsgierig is naar de wereld van AI en de ongelooflijke generatieve AI-tools die ingenieurs helpen bij het creëren, bekijk dan zeker onze gratis bronnen hieronder.

Wie is een prompt engineer?

Een prompt engineer is gespecialiseerd in het maken van duidelijke en effectieve verzoeken, prompts genaamd, voor taalmodellen zoals ChatGPT of Claude. Hoewel iedereen prompts kan typen, nemen organisaties prompt engineers in dienst vanwege hun unieke vaardigheden die nauwkeurigere en inzichtelijkere resultaten opleveren.

Stel je bijvoorbeeld voor dat je een inlogpagina bouwt met Python via Large Language Models (LLM's) zoals ChatGPT of Perplexity.

Een gewone gebruiker zou een eenvoudige vraag kunnen stellen, zoals "Hoe maak ik een inlogpagina met Python", om een algemeen antwoord met basisinformatie te krijgen.

Aan de andere kant zou een prompt engineer met kennis van LLM-interacties en specifieke prompts iets als het volgende kunnen zeggen: "Geef een stapsgewijze handleiding voor het maken van een veilige inlogpagina in Python met behulp van Flask en SQLAlchemy, inclusief verificatie- en wachtwoordhashingtechnieken. "

Uiteraard levert de gedetailleerde prompt van de prompt engineer op maat gemaakte resultaten die veel diepgaander en gestructureerder zijn.

Waarom? Omdat de prompt engineer de AI-assistent heeft gestuurd om zich op specifieke aspecten van de taak te concentreren.

Prompt engineers weten ook hoe ze context moeten gebruiken en gesprekken moeten voeren om de mogelijkheden van AI volledig te benutten. Bovendien zijn ze zich bewust van: Wanneer en waar specifieke trefwoorden in prompts gebruiken

Hoe ontwerp je ideale prompts voor maximale begrijpelijkheid?

Wanneer moet u extra context of beperkingen geven?

De vaardigheid van een prompt engineer om duidelijke instructies te schrijven, benut het volledige potentieel van AI voor taken zoals het proeflezen van juridische documenten of het schrijven van reacties voor de klantenservice.

Prompt engineers bestuderen daarom het gedrag van kunstmatige intelligentie en zoeken naar manieren om de prestaties te verbeteren en vooroordelen te verminderen door de prompts die worden gebruikt om met deze systemen te communiceren te verfijnen.

De rol van een prompt engineer

De rol van een prompt engineer is simpel: prompts maken en verfijnen die grote taalmodellen helpen om taken nauwkeurig en consistent uit te voeren.

Enkele van de verantwoordelijkheden en dagelijkse taken van prompt engineering zijn:

Het opstellen van duidelijke, beknopte en specifieke prompts die AI-modellen begeleiden om de gewenste output of gedrag te produceren

Met behulp van geavanceerde methoden zoals few-shot learning, chain-of-thought prompting en constitutionele AI om LLMs te verbeteren

Nauw samenwerken met cross-functionele teams zoals datawetenschappers en UX/UI-ontwerpers om het AI-model te integreren en implementeren op verschillende platforms

Voortdurend verfijnen en verbeteren van prompts door ze aan te passen om de nauwkeurigheid te behouden

Evalueer de prestaties van prompts door instellingen en benchmarks vast te leggen

Samenwerken met experts op specifieke velden (zoals recht, financiën, gezondheidszorg) om gespecialiseerde prompts te creëren

Het bouwen en beheren van bibliotheken met herbruikbare prompt-sjablonen om de ontwikkeling van verschillende applicaties te versnellen

Deelnemen aan teamdiscussies, code reviews en sessies voor het delen van kennis

Op de hoogte blijven van de nieuwste trends op het gebied van AI, NLP (Natural Language Programming) en NLU (Natural Language Understanding) technologieën

Vaardigheden die nodig zijn om prompt engineer te worden

Als je geïnteresseerd bent in een rol als prompt engineer, moet je de volgende vaardigheden ontwikkelen:

Data-analyse

Prompt engineers moeten beschikken over uitstekende analytische vaardigheden om gegevens te interpreteren, de prestaties van prompts te evalueren en weloverwogen beslissingen te nemen.

Om de effectiviteit van prompts te optimaliseren, moeten ze complexe informatie analyseren, patronen identificeren en zinvolle inzichten uit AI-platformgegevens halen.

Hier is voorkennis van data-analysetechnieken en -tools een groot voordeel.

Strategisch denken

Om succesvol te zijn als AI-prompt engineer moet je strategisch kunnen denken om de ontwikkeling van prompts af te stemmen op de doelstellingen van de organisatie en de behoeften van de gebruiker.

Strategisch denken stelt u in staat om snelle technische initiatieven te plannen en uit te voeren die de prestaties van AI-systemen en de betrokkenheid van gebruikers verbeteren.

Als je al eerder AI-prompts hebt gebouwd en getest, vooral met grote modellen zoals GPT en platforms zoals ChatGPT, dan zal dit je helpen om deze vaardigheden snel te ontwikkelen.

Probleemoplossing en AI-kennis

Om de uitdagingen bij het ontwikkelen van prompts en het trainen van AI-modellen het hoofd te bieden, heb je sterke probleemoplossende vaardigheden en een goede kennis van AI-technologieën zoals Natural Language Processing (NLP), Machine Learning (ML) en Deep Learning (DL) nodig.

NLP-concepten zoals tokenisatie, sentimentanalyse en herkenning van benoemde entiteiten geven inzicht in hoe modellen zoals ChatGPT functioneren. Ondertussen helpen machine learning-principes en -algoritmen, waaronder neurale netwerken die worden gebruikt in NLP, u het gedrag van AI-modellen te begrijpen.

Als je bovendien bekend bent met deep learning frameworks zoals TensorFlow en PyTorch, kun je prompts ontwerpen die de sterke punten van het model aanvullen en hoogwaardige antwoorden opleveren.

Met probleemoplossende vaardigheden kun je problemen identificeren, oplossingen voorstellen en door AI gegenereerde prompts verbeteren zonder dat je daar moeite voor hoeft te doen.

Creativiteit

Technische expertise alleen is niet voldoende om een prompt engineer te zijn; je moet ook creatief zijn.

Prompt engineers vereenvoudigen complexe problemen uit de praktijk tot formats die grote taalmodellen kunnen verwerken, met behulp van goed opgestelde prompts. Je hebt ook creatieve vaardigheden nodig om modeloutputs te analyseren, nieuwe manieren te vinden om de prestaties te verbeteren en vooroordelen in deze modellen te verminderen.

In gespecialiseerde velden zoals de advocatuur of de gezondheidszorg is creativiteit belangrijk om prompts nauwkeurig aan te passen. Het helpt ook om complexe ideeën op te splitsen voor diverse doelgroepen door middel van storytelling en eenvoudige taal.

Onderhandelen met cross-functionele teams

Ervaren prompt engineers werken vaak samen met diverse teams, waaronder productmanagers, materiedeskundigen en datawetenschappers, om de vereisten te begrijpen en effectieve prompts te creëren.

U moet dus met verschillende belanghebbenden onderhandelen over prioriteiten, tijdlijnen en middelen om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling snel en soepel verloopt.

Het is ook cruciaal dat prompt engineers ethische richtlijnen bespreken met het management om risico's zoals vooringenomenheid of schadelijke output te minimaliseren.

Leiderschapsvaardigheden

Nu prompt engineering steeds belangrijker wordt in de ontwikkeling van AI-producten, moeten prompt engineers mogelijk teams of initiatieven op dit gebied leiden.

Dit leiderschap omvat het bieden van visie, richting en strategische planning voor snelle engineeringinspanningen binnen een organisatie.

Een deskundige prompt engineer moet blijk geven van thought leadership door op de hoogte te blijven van de nieuwste technieken, kennis te delen en innovatie in promptontwikkelingsmethoden te stimuleren.

Naast technische vaardigheden zijn leiderschapskwaliteiten essentieel om teams te inspireren, werkstromen effectief te beheren en hoge normen te handhaven voor snelle resultaten in alle projecten.

Hoe bouw je deze vaardigheden op?

Als je al over de bovengenoemde vaardigheden beschikt, kun je verdergaan op het pad om prompt engineer te worden. Als dat niet het geval is, kun je ze als volgt ontwikkelen en aanscherpen:

Ontwikkel een sterke set soft skills: Bouw voort op je soft skills om effectief te communiceren, ontwerpen en samenwerken. Leer duidelijke, beknopte en boeiende prompts voor AI-systemen te schrijven en verfijn je creatief denken door te experimenteren met woorden en zinnen Bouw een solide basis in NLP en ML: Bestudeer sleutelconcepten van natuurlijke taalverwerking, zoals tekstvoorbewerking, taalmodellen en sequence-to-sequence-modellen. Verken verschillende taalmodellen (bijv. GPT, BERT, T5) en hun architecturen en begrijp de principes van machine learning met veelgebruikte algoritmen Leer meer over prompt engineering-technieken: Bestudeer methoden zoals few-shot learning, chain-of-thought prompting en constitutionele AI. Werk aan uw strategisch denken door middel van effectieve principes voor het ontwerpen van prompts en strategieën voor het opsplitsen van taken. Bekijk ook promptbibliotheken en sjablonen voor best practices

Als je je verdiept in prompt engineering, kan het gebruik van de juiste tools je productiviteit aanzienlijk verhogen. Een van die tools die speciaal is ontwikkeld voor prompt engineers is ClickUp Brain, het native AI-neurale netwerk binnen het productiviteitsplatform van ClickUp.

Het ondersteunt prompt engineers door dagelijkse taken en verantwoordelijkheden te vereenvoudigen door middel van automatisering en kennisbeheer.

ClickUp Brain voor prompt engineers

De generatieve AI-assistent van ClickUp helpt moeiteloos bij het aanmaken van content, het genereren van ideeën en kennisbeheer.

Gebruik ClickUp Brain voor snelle en nauwkeurige antwoorden op basis van de context van je werk binnen ClickUp en gekoppelde apps

Hiermee hebben prompt engineers toegang tot meer dan 100 branchespecifieke, door onderzoek ondersteunde prompts die geschikt zijn voor verschillende rollen binnen projectteams. Start gewoon de AI-tool en selecteer prompts om tijdlijnen voor projecten, rapportages en agenda's voor vergaderingen te maken.

Blader door de meer dan 100 prompts van ClickUp Brain voor verschillende processen en rollen binnen projecten

Bovendien integreert het neurale netwerk van ClickUp Brain alle taken, processen, documenten en werkstroomcommunicatie, waardoor het als een interactieve kennisbank fungeert. U kunt het gebruiken om informatie te extraheren door eenvoudige vragen te stellen over taakdoelen, recente werkupdates, bedrijfsprocessen en kwaliteitsbeoordelingsprocedures.

Samenvatting van aantekeningen van vergaderingen, zoeken naar specifieke informatie en automatisering van handmatige taken met ClickUp Brain

Voor prompt engineers is ClickUp Brain een werkassistent die handmatige taken, terugkerende taken en herinneringen automatiseert. Dankzij deze automatisering kunnen prompt engineers zich concentreren op de ontwikkeling van prompts zonder afgeleid te worden door minder belangrijke taken.

Experimenteer met prompt engineering tools en frameworks: Doe praktische ervaring op met tools zoals GPT-3 en Claude en probeer verschillende prompttechnieken voor het genereren en samenvatten van tekst. Analyseer modeloutputs, herhaal promptontwerpen en verfijn prompts op basis van de resultaten

Neem deel aan evenementen over prompt engineering: Blijf op de hoogte door lid te worden van online forums of discussiegroepen en door conferenties of workshops over taalmodellen bij te wonen

ClickUp Brain kan ook dienen als een speeltuin waar u verschillende prompts kunt uitproberen en de resultaten van verschillende versies van de prompt kunt vergelijken. Oefening baart kunst, en dat geldt ook voor prompt engineering.

Hoe word je een prompt engineer?

Met zoveel te leren en zoveel vaardigheden te verwerven, is de weg naar een prompt engineer misschien niet meteen duidelijk. Hier is een eenvoudig stappenplan dat je kunt volgen:

1. Denk na over je carrièredoelen

Voordat u aan uw prompt engineering-traject begint, moet u uw doelen zorgvuldig overwegen.

Wilt u prompt engineering integreren in uw huidige rol en de groei van uw bedrijf ondersteunen? Of wilt u prompt engineering-vaardigheden onder de knie krijgen om vooruit te komen op het gebied van AI-technologie? Als u weet wat u wilt, kunt u specifieke vaardigheden ontwikkelen die aansluiten bij uw carrièredoelstellingen.

In plaats van een algemene "AI-technologie"-route te volgen, kun je beter een specifieke niche binnen prompt engineering identificeren. Dit kan creatieve tekstgeneratie zijn, dialoogsystemen, codegeneratie of feitelijke taaltaken.

Pas je leerproces aan die niche aan. Voor het creatief genereren van tekst moet je je richten op vloeiendheid en verbeeldingskracht. Voor feitelijke taken moet je prioriteit geven aan nauwkeurigheid en onderbouwing met gegevens uit de echte wereld.

2. Verdien de juiste kwalificaties

Je hebt opleidingscertificaten of diploma's in relevante velden nodig om te solliciteren naar functies op het gebied van prompt engineering.

Een bachelor in computerwetenschappen, datawetenschappen of taalkunde is een sterke basis. Het veld evolueert echter snel. Overweeg alternatieve trajecten zoals bootcamps of online cursussen die gespecialiseerd zijn in prompt engineering. Het behalen van de juiste kwalificaties toont aan dat je toegewijd bent om de nieuwste technieken onder de knie te krijgen.

Bronnen: Bekijk online cursussen die worden aangeboden door platforms zoals Coursera, Udacity of Fast. ai, gericht op prompt engineering en specifieke LLM's zoals LaMDA of Jurassic-1 Jumbo.

3. Leer programmeertalen

Beheers veelgebruikte programmeertalen, met name Python. Dit is de lingua franca van AI en NLP, met bibliotheken zoals TensorFlow en PyTorch die speciaal zijn ontworpen voor het werken met LLM's.

Je moet ook aanvullende talen leren voor specifieke taken. Voor data-analyse en -manipulatie kun je R of Julia overwegen. Voor webgebaseerde applicaties die prompts gebruiken, kun je JavaScript-frameworks zoals React verkennen.

Je kunt je codeervaardigheden in specifieke talen verbeteren door deel te nemen aan codeerwedstrijden, bij te dragen aan open-sourceprojecten of te werken aan AI-gestuurde applicaties.

4. Specialiseer je in AI-technologieën zoals NLP en ML

Het kan moeilijk zijn om vaardig te worden in prompt engineering zonder een gedegen kennis van AI, machine learning en natuurlijke taalverwerking.

Ga verder dan een algemeen begrip. Begrijp kernconcepten van NLP zoals tokenisatie, transformers en aandachtsmechanismen. Doe praktische ervaring op door aan projecten te werken en sleutelconcepten en tools toe te passen in realistische scenario's.

Gebruik je kernconcepten om efficiënte en effectieve prompt engineering-technieken te oefenen. Neem indien mogelijk deel aan praktische projecten waarin je de kernconcepten kunt toepassen.

Bronnen: Gebruik de Machine Learning Crash Course van Google en deze TensorFlow-tutorials om je vaardigheden op het gebied van AI-technologieën te ontwikkelen.

5. Meesterlijke prompttechnieken

Ontdek verschillende promptmethoden, zoals few-shot learning, cloze deletion en temperature control. Elk van deze methoden beïnvloedt de output van de LLM op een unieke manier.

Experimenteer met vooraf getrainde modellen die beschikbaar zijn via platforms zoals Hugging Face Transformers. Probeer ze te verfijnen voor specifieke taken met behulp van prompt engineering-technieken.

Bronnen: Om uw kennis te verdiepen, kunt u zich inschrijven voor online cursussen of studieboeken over NLP, zoals 'Speech and Language Processing' van Jurafsky en Martin. Neem deel aan online communities zoals r/PromptEngineering of forums. OpenAI heeft ook goede bronnen.

6. Netwerk met professionals in het veld

Goed netwerken met AI-professionals is de sleutel, vooral bij het zoeken naar een baan. Bouw relaties op met AI-experts, woon conferenties bij en neem deel aan online forums om ideeën en uitdagingen met collega's te bespreken.

Evenementen zoals de North American Conference on Language Learning (NAACL) of de AAAI (Association for the Advancement of Artificial Intelligence) Conference zijn goede startpunten.

Samenwerkingen binnen de AI- en NLP-gemeenschap bevorderen het leren en houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van prompt engineering.

Download deze sjabloon Blijf op koers met je zoektocht naar een baan in prompt engineering met behulp van de sjabloon voor het zoeken naar een baan van ClickUp

Om je te helpen bij het zoeken naar een baan, kun je productiviteitstools gebruiken, zoals de sjabloon voor het zoeken naar een baan van ClickUp. Deze handige sjabloon helpt je georganiseerd te blijven door sollicitaties, vacatures, beoordelingen van bedrijven, sollicitatiegesprekken en meer bij te houden, allemaal onder één dak.

6. Bouw een portfolio dat uw expertise laat zien

Focus op het creëren van indrukwekkende projecten om een diepgaand begrip van AI-technologieën op te bouwen en een sterke portfolio op te bouwen waarmee je je prompt engineering-vaardigheden kunt laten zien aan potentiële werkgevers en de AI-gemeenschap.

U kunt ook uw referenties een boost geven en uw expertise aantonen door relevante certificeringen in prompt engineering te behalen.

Experimenteer met open-source LLM's: Platforms zoals OpenAI's Playground en Hugging Face bieden toegang tot verschillende LLM's om mee te experimenteren. Oefen met het opstellen van prompts om de gewenste resultaten te bereiken

Draag bij aan open-sourceprojecten: Neem deel aan projecten op GitHub die zich bezighouden met prompt engineering-toepassingen. Dit levert waardevolle ervaring op en laat je vaardigheden zien aan potentiële werkgevers

Ontwikkel persoonlijke projecten: Creëer projecten die je vaardigheden op het gebied van prompt engineering laten zien. Dit kan bijvoorbeeld het bouwen van een chatbot met behulp van prompts zijn, het genereren van verschillende creatieve tekstformaten of het samenvatten van feitelijke onderwerpen

Het veld van prompt engineering evolueert snel. Volg relevante blogs, onderzoeksrapporten en nieuws uit de sector om voorop te blijven lopen. Hoewel niet verplicht, kunnen certificeringen op het gebied van prompt engineering uw toewijding aan het veld aantonen en een gestructureerd leertraject bieden.

Door je te concentreren op deze specifieke vaardigheden, middelen en strategieën ben je goed op weg om een bekwame prompt engineer te worden.

Hindernissen overwinnen om aan de slag te gaan met prompt engineering

Zoals elk veld kent ook prompt engineering zijn uitdagingen.

Aangezien dit vakgebied nog vrij nieuw is, moet je specifieke vaardigheden ontwikkelen (zoals we hierboven hebben vermeld).

Hier volgt een korte samenvatting van de vaardigheden die je nodig hebt om aan de slag te gaan met prompt engineering: Analytische vaardigheden om het gedrag en succes van AI-modellen te interpreteren

Een sterke basis van AI-concepten zoals machine learning, NLP en deep learning

Creatieve probleemoplossende vaardigheden om prompts te ontwerpen en te verfijnen

Het vermogen om samen te werken en te onderhandelen met cross-functionele teams

Een voorliefde voor leiderschap om projecten op hoog niveau te begeleiden en te beheren

Vaardigheden zijn goed om te hebben. Maar het is ook belangrijk om je bewust te zijn van de mogelijke obstakels die je kunt tegenkomen tijdens je ontwikkeling tot prompt engineer.

Dit zijn de meest voorkomende uitdagingen waarmee je te maken kunt krijgen:

Prompt engineering is een nieuw en snel evoluerend veld , waardoor het een uitdaging is om de nieuwste technieken en tools bij te houden

Toegang tot krachtige taalmodellen is vaak beperkt en vereist mogelijk een licentie van grote technologiebedrijven, wat een barrière vormt voor particulieren en start-ups

Aangezien prompt engineering vrij nieuw is, zijn er nog niet genoeg experts beschikbaar om nieuwkomers te begeleiden

Zonder consistente regels en praktijken kunnen samenwerking en het delen van kennis worden beïnvloed

Het gebruik van eerlijke en veilige taal in prompts of outputs vereist begrip en zorgvuldigheid

Er zijn nog niet veel specifieke rollen voor prompt engineers, ook al is de vraag ernaar groot

Pro tip: Een manier voor individuen, startups en kleine bedrijven om licentie- en ontwikkelingsbarrières op het gebied van AI te overwinnen, is door beginnersvriendelijke AI-tools en -bronnen te verkennen die geen aanzienlijke investeringen of expertise vereisen.

De voor- en nadelen van een prompt engineer zijn

Prompt engineering is inderdaad een spannende carrièrekeuze, maar zoals alles heeft het zijn voor- en nadelen.

Voordelen

Enkele van de belangrijkste voordelen van een carrière in prompt engineering zijn:

Carrière Outlook

De vraag naar prompt engineers groeit gestaag, omdat bedrijven steeds meer vertrouwen op software om hun activiteiten en gebruikerservaringen te verbeteren.

De wereldwijde markt voor prompt engineering zal naar verwachting tussen 2024 en 2030 met 32,8% per jaar groeien, wat de behoefte aan geschoolde prompt engineers in de komende jaren aantoont.

Salarisverwachtingen

Volgens onderzoek van Velents AI behoren prompt engineers in de Verenigde Staten tot de best verdienende professionals in de AI-sector, met een gemiddeld jaarsalaris van ongeveer 300.000 dollar.

Dergelijke cijfers tonen aan dat prompt engineering een zeer lonende carrière kan zijn.

Potentiële vacatures

Het beste deel?

Prompt engineers kunnen werk vinden in elke branche of elk domein binnen organisaties, waaronder:

Techbedrijven zoals Google, OpenAI, Anthropic en Microsoft

AI-onderzoekslaboratoria en academische instellingen

Adviesbureaus die zich richten op AI- en NLP-oplossingen

Financiële instellingen en fintech-bedrijven

Organisaties in de gezondheidszorg en biowetenschappen

Advocatenkantoren en technologiebedrijven die de juridische sector bedienen

Websitebouwers en no-code platforms

Nadelen

Prompt engineer is een dankbare carrière, maar heeft ook zo zijn nadelen. Hier leest u hoe u die kunt overwinnen:

Beperkte toegang tot taalmodellen

Veel geavanceerde taalmodellen zijn zonder licentie niet toegankelijk voor prompt engineers.

De oplossing? Gebruik open-source taalmodellen en prompting frameworks, werk samen met onderzoeksinstellingen of sluit je aan bij bedrijven die hier toegang toe hebben.

En vergeet niet om te pleiten voor meer open en toegankelijke AI-technologieën.

Ethische overwegingen

Oneerlijke en onveilige modeloutputs zijn een reëel probleem bij prompt engineering.

Om deze uitdaging het hoofd te bieden, moet u ethische AI-principes leren, samenwerken met ethici en domeinexperts en technieken onder de knie krijgen om verantwoorde AI-ontwikkeling te bevorderen.

Een populair voorbeeld van ethische AI is Claude van Anthropic, dat een dynamische aanpak hanteert om vooroordelen te verminderen.

Problemen met schaalbaarheid en prestaties

Het efficiënt en nauwkeurig beheren van grote, complexe taalmodellen kan moeilijk zijn. Maar vergeet niet dat continu leren de sleutel is tot succes in prompt engineering.

Blijf methoden zoals prompt tuning of chaining verkennen om de prestaties van prompts te optimaliseren.

Een onzekere arbeidsmarkt

Specifieke functies op het gebied van prompt engineering zijn momenteel schaars op de arbeidsmarkt.

Dit is des te meer reden om relevante expertise te hebben op het gebied van natuurlijke taalverwerking, machine learning of software engineering. Bovendien zorgt een veelzijdige vaardigheid als prompt engineering ervoor dat je zeer gewild blijft.

