AI negatieve prompt voorbeelden voor betere content output

Je hebt eindelijk de perfecte AI art prompt geschreven. Je klikt op "genereren" en wacht tot je een vervormde nachtmerrie te zien krijgt met losgekoppelde ledematen, vervormde gelaatstrekken en vreemde texturen.

AI-modellen hebben niet alleen goede prompts nodig; ze hebben ook negatieve prompts nodig om ongewenste elementen eruit te filteren. Als je je ooit hebt afgevraagd waarom je resultaten vreemde artefacten of ongewenste stijlen hebben, komt dat waarschijnlijk omdat je deze cruciale stap mist.

In deze gids vind je voorbeelden van AI-negatieve prompts die helpen bij het verfijnen van de gegenereerde content, zodat je creaties helder, duidelijk en precies zo worden als je voor ogen had.

⏰ 60-seconden samenvatting Hier lees je waarom negatieve prompts de sleutel zijn tot het verbeteren van AI-gegenereerde content: Negatieve aanwijzingen zijn essentieel voor precisie: Ze verfijnen AI-gegenereerde afbeeldingen en kopij door vervormingen, verkeerde stijlen en irrelevante tekst te verwijderen voor professionele resultaten

Gebruik case-specifieke negatieve prompts: Of je nu realistische portretten, anime-kunst, realistische foto's, een artikel of een Python-script maakt, het op maat maken van je negatieve prompts zorgt voor consistentie en minder AI-fouten

Evenwicht is de sleutel bij het maken van prompts: Het overladen van negatieve prompts kan AI verwarren, dus test iteratief en gebruik wegingstechnieken voor controle

Verschillende AI-platforms gaan op een unieke manier om met prompts: Stable Diffusion maakt bijvoorbeeld geavanceerde fine-tuning van negatieve prompts mogelijk, terwijl MidJourney geen commando's gebruikt om elementen uit te sluiten

AI negative prompting is slechts één onderdeel van het proces: Het optimaliseren van prompts na verloop van tijd is cruciaal voor efficiëntie. Tools zoals ClickUp Brain & Whiteboards helpen bij het bijhouden van AI-gegenereerde projecten

Wat zijn AI-negatieve prompts?

AI-negatieve prompts vertellen een AI-model wat het moet vermijden bij het genereren van afbeeldingen of tekst. Net zoals een gewone prompt de AI begeleidt bij het toevoegen van informatie, verfijnt een negatieve prompt de uitvoer door ongewenste elementen te verwijderen.

Een negatieve prompt wordt vaak gebruikt in modellen die tekst, afbeeldingen en video's genereren om resultaten te verfijnen en ongewenste elementen uit te sluiten. Dit is vooral handig bij AI-modellen die wazige details, slecht gerenderde functies, vreemde vervormingen, overbodige details of onjuiste stijlen genereren.

Voorbeeld: Als je een realistisch portret genereert, maar steeds wazige achtergronden en te scherpe gelaatstrekken krijgt, kan je vraag zijn: 👉 Regelmatige vraag: "Een hyperrealistisch portret van een vrouw met zachte belichting" negatieve vraag: "Wazige achtergrond, harde belichting, vervormd gezicht, extra ledematen, onnatuurlijke kleuren"

Door negatieve aanwijzingen toe te voegen, richt de AI zich op het verbeteren van de kwaliteit van de gewenste elementen en worden veelvoorkomende fouten geëlimineerd. Deze eenvoudige aanpassing kan de precisie drastisch verbeteren en helpen bij het genereren van realistische foto's en tekst.

Negatieve prompts worden voornamelijk gebruikt bij generatieve AI-modellen, vooral bij tekst-naar-beeld of tekst-naar-tekst generatie.

Als je een model gebruikt dat negatieve prompting ondersteunt (vooral bij het genereren van afbeeldingen), past de AI de latente ruimte aan om de aanwezigheid van de opgegeven ongewenste elementen te minimaliseren.

Waarom negatieve prompts gebruiken in AI-beeldgeneratie?

Negatieve aanwijzingen voorkomen ongewenste elementen in AI-gegenereerde afbeeldingen, waardoor ze gepolijster en nauwkeuriger worden. Het verwijderen van vervormingen en irrelevante details kan tijd besparen en de kwaliteit verbeteren. Dit is waarom ze essentieel zijn:

1. Vermijd vervormde of onnatuurlijke functies

AI-modellen genereren soms losse ledematen, slecht getekende gezichten of lichaamsdelen die niet bij elkaar passen, vooral bij portretten of teken. Met negatieve prompts kun je deze problemen voorkomen.

Voorbeeld: Prompt: "Een gedetailleerde fantasiekrijger in harnas, filmische belichting"

Dit is wat ChatGPT maakte met bovenstaande prompt:

via ChatGPT

Dezelfde prompt met een extra negatieve prompt zoals "Extra ledematen, vervormd gezicht, onnatuurlijke verhoudingen, onscherpe details" geeft echter het resultaat:

Negatieve prompt met ChatGPT

De eerste afbeelding had creatieve variaties, zoals overdreven functies of minder aandacht voor de standaard menselijke verhoudingen. Deze kunnen zich soms manifesteren als enigszins onnatuurlijke elementen in het afbeelden van het uiterlijk of de houding van de krijger.

De tweede afbeelding, gemaakt met de negatieve prompt, vermijdt specifiek deze functies. Het behoudt de standaard menselijke verhoudingen, waardoor het gezicht en de ledematen er natuurlijk en realistisch uitzien.

De details zijn scherp en duidelijk, zonder enige vervaging die afbreuk doet aan de complexiteit van het pantser of de algehele helderheid van de scène.

2. Verfijn kunststijlen en consistentie

AI kan stijlen onbedoeld mixen - realisme vermengen met anime of schilderachtige texturen toevoegen terwijl je een strakke digitale look wilt. Negatieve aanwijzingen dwingen tot consistentie.

Voorbeeld: Prompt: "Een strakke vectorillustratie van een kat. "

Vectorillustratie van een kat

Dezelfde prompt naast een negatieve prompt, zoals: "Aquarel, olieverfschilderij, 3D render, ruis, ruwe textuur. "De uitvoer verandert in:

Negatieve prompt

De eerste vectorillustratie is strak en modern, maar werd gemaakt zonder beperkingen. Dit kan leiden tot onbedoelde variaties in textuur of stijl die lijken op niet-vector kunstvormen.

Aan de andere kant is de tweede illustratie opzettelijk gemaakt om bepaalde kenmerken uit te sluiten, zoals aquareleffecten, texturen van olieverfschilderijen, 3D-weergave, ruis en ruwe texturen.

Dit resulteerde in een meer verfijnde en strikt vector-stijl grafiek, waardoor het ontwerp scherp, duidelijk en solide van kleur bleef.

3. Ongewenste kleuren en problemen met belichting verwijderen

Soms verzadigt AI kleuren te veel of introduceert het harde lichteffecten die de bedoelde sfeer verstoren. Negatieve prompts helpen om dit onder controle te houden.

Voorbeeld: Prompt: "Een stemmige cyberpunkstraat met neonlichten. "

Een stemmige cyberpunkstraat met neonverlichting

Dezelfde prompt met toevoeging van een negatieve prompt: "Uitgewassen tinten, oververzadiging, overmatige gloed, mistig" geeft:

Negatieve prompt

Onbeperkte cyberpunk-visuals leunen meestal zwaar op atmosferische effecten zoals mist en gloed om stemming en een buitenwerelds gevoel over te brengen. Dit resulteert in een wazig of minder gedetailleerd uiterlijk, met levendige kleuren die in elkaar overvloeien, waardoor een abstracter beeld ontstaat.

De afbeelding met een negatieve prompt biedt daarentegen een duidelijk scherpere en meer gedefinieerde weergave van een cyberpunk-straatscène dan je zou verwachten van een afbeelding die zonder deze beperkingen is gemaakt.

Pro Tip: Een goed gestructureerde prompt zorgt voor betere AI resultaten. Gebruik in plaats van vage invoer duidelijke, gedetailleerde zinnen om willekeurigheid te voorkomen. Bekijk hier voorbeelden van technische prompts uit de echte wereld.

Waarom negatieve prompts gebruiken in AI-tekstgeneratie?

Negatieve prompts (of sturende beperkingen) bij het genereren van tekst helpen bij het verfijnen van reacties, zodat deze voldoen aan specifieke vereisten en ongewenste content wordt vermeden. Ze zijn vooral nuttig voor het verfijnen van output in tools zoals ChatGPT, Claude, Gemini en Codex.

Lees hier waarom negatieve prompts waardevol zijn bij het maken van AI-teksten:

1. Relevantie en nauwkeurigheid verbeteren

AI-gegenereerde antwoorden bevatten soms details die niet bij het onderwerp horen, overbodige informatie of aannames die de nauwkeurigheid verminderen. Het gebruik van negatieve prompts helpt bij het uitfilteren van irrelevante content, waardoor het antwoord gerichter en nauwkeuriger wordt.

Voorbeeld: Effect: Zorgt ervoor dat de samenvatting historisch blijft zonder speculatieve toekomstige content

Prompt: "Vat de geschiedenis van kunstmatige intelligentie samen"

Negatieve prompt: "Voeg geen futuristische voorspellingen of persoonlijke meningen toe"

2. Schrijfstijl en toon beheersen

AI kan antwoorden genereren die te formeel, informeel, te gedetailleerd of technisch zijn voor jouw behoeften. Negatieve prompts kunnen de toon, leesbaarheid en diepgang van de content sturen.

Voorbeeld: Effect: Zorgt voor eenvoudige en beginnersvriendelijke uitleg

Prompt: "Leg blockchaintechnologie uit voor beginners"

Negatieve prompt: "Vermijd technisch jargon en ingewikkelde wiskundige verklaringen"

via Perplexity

3. Overbodige of repetitieve content vermijden en creativiteit aanmoedigen

AI herhaalt soms dezelfde punten in andere bewoordingen, waardoor antwoorden onnodig lang worden. Het kan soms algemene of te veel gebruikte zinnen produceren in plaats van unieke, boeiende content.

Negatieve prompts helpen om beknopt en boeiend te blijven schrijven en zetten de AI aan tot originaliteit.

Voorbeeld: Effect: Dwingt de AI om unieke voordelen op te sommen in plaats van dezelfde punten te herformuleren en voorspelbare zinnen te vermijden

Prompt: "Beschrijf de voordelen van lichaamsbeweging"

Negatieve prompt: "Herhaal hetzelfde voordeel niet in verschillende woorden en vermijd clichés zoals 'Geef nooit op'"

4. Vooroordelen en subjectiviteit uitfilteren

AI-modellen worden getraind op enorme datasets, waardoor reacties soms vooringenomen of subjectief kunnen zijn. Negatieve prompts helpen om reacties neutraal en op feiten gebaseerd te houden.

Voorbeeld: Effect: Zorgt ervoor dat het antwoord objectief en datagestuurd is in plaats van speculatief

Prompt: "Bespreek de impact van AI op banen"

Negatieve prompt: "Geef geen persoonlijke mening en maak geen ongefundeerde beweringen"

5. Ongewenste onderwerpen of gevoelige informatie uitsluiten

Soms bevat AI-gegenereerde content controversiële onderwerpen, gevoelige details of ongewenste thema's die niet relevant zijn voor het verzoek. Negatieve prompts kunnen dergelijke content expliciet uitfilteren.

Voorbeeld: Effect: Houdt de focus op productiviteitstechnieken zonder gezondheidsgerelateerde factoren te bespreken

Prompt: "Schrijf een blog over tijdmanagementstrategieën"

Negatieve prompt: "Vermeld geen dieet of lichaamsbeweging"

Voorbeelden van AI negatieve prompts per gebruikssituatie

Met negatieve aanwijzingen kun je AI-gegenereerde content verfijnen door vervormingen, ongewenste elementen, vooroordelen en inconsistenties te verwijderen. Of je nu werkt aan realistische portretten, anime-kunst, landschappen, productfotografie, advertentieteksten of een blog, de juiste negatieve aanwijzingen maken het verschil.

Hieronder vind je praktische voorbeelden van negatieve prompts die zijn afgestemd op verschillende creatieve behoeften.

1. Realistische menselijke portretten

AI heeft moeite met anatomie, gezichtssymmetrie en natuurlijk ogende functies. Deze negatieve aanwijzingen helpen het realisme te behouden.

Voorbeelden van negatieve prompts: "Extra ledematen, extra vingers, extra armen, slecht getekend gezicht, asymmetrische functies, slechte anatomie, vervormde ogen, wazige details, plastic textuur, uncanny valley, te scherp, overdreven spieren, korrelige huid. "

💡 Pro Tip: Als AI enge handen blijft genereren, voeg dan "slechte handen, extra vingers, te veel vingers, vergroeide vingers, onnatuurlijke greep" toe aan je negatieve prompt.

2. Anime- en tekenfilmfiguren

AI kan stijlen mixen of vreemde anatomische fouten genereren bij het maken van anime-art. Gebruik deze om je teken schoon en scherp te houden:

Voorbeelden van negatieve prompts: "Realistische details, te gedetailleerde texturen, 3D-elementen, hyperrealisme, vage lijnen, gekartelde randen, slechte verhoudingen, extra ogen, slecht getekende handen, verkeerde animeverhoudingen, ruis, uitgewassen kleuren, realisatiefilter"

Leuk weetje: Sommige AI-modellen voegen per ongeluk neuzen toe aan anime-tekens omdat ze moeite hebben met 2D-stylisatie!

3. Productfotografie en e-commercebeelden

Voor productgerichte afbeeldingen voegt AI vaak ongewenste reflecties, rommelige of saaie achtergronden of inconsistente belichting toe. De volgende negatieve aanwijzingen kunnen dit verhelpen:

Voorbeelden van negatieve prompts: "Tekst, watermerk, logo, extra objecten, schaduwen, rommel, saaie achtergrond, verkeerde reflecties, ongelijke belichting, lage kwaliteit, slechtste kwaliteit lensvervorming, slechte resolutie, overbelicht, wazig, lelijke vingers, normale kwaliteit, lage resolutie"

💡 Pro Tip: AI-gegenereerde afbeeldingen hebben verfijning nodig. Negatieve aanwijzingen helpen bij het verwijderen van ongewenste elementen en zorgen voor schonere composities. Leer hier hoe AI het grafisch ontwerp kan verbeteren.

4. Landschappen en stadsgezichten

In omgevingsbeelden kan AI soms zwevende objecten, onrealistische belichting of ongewenste drukte genereren.

Voorbeelden van negatieve prompts: "Onnatuurlijke schaduwen, oververzadiging, zwevende objecten, vervormde gebouwen, ontbrekende texturen, onrealistische reflecties, laag contrast, onjuiste belichting, glitch artefacten, verwassen lucht, overbelichte hooglichten, dubbele elementen"

5. Cyberpunk en futuristische sciencefictionkunst

AI kan te veel neonverlichting, onnatuurlijke kleurenschema's of vervormde elementen in sci-fi composities gebruiken.

Voorbeelden van negatieve prompts: "Overbelichting, onrealistische gloed, overmatig neon, verkeerd perspectief, lens flares, wazige randen, slecht contrast, extra lichten, glitch artefacten, gepixelde, vervormde geometrie, dubbele gebouwen. "

Leuk weetje: AI-modellen hebben soms geen gegevens voor bepaalde uitvoerafbeeldingen en in dat geval 'hallucineren' ze vaak antwoorden omdat ze gegevens verkeerd interpreteren of antwoorden verzinnen!

6. Fantasiekunst en mythische wezens

Fantasiegeneraties voegen soms inconsistente details, extra ledematen of onjuiste anatomie toe aan mythische wezens.

Voorbeelden van negatieve prompts: "Extra vleugels, buitenproportionele lichaamsdelen, willekeurig gloeiende elementen, plastic textuur, oververzadigde kleuren, vervormde benen, asymmetrie, misplaatste schaduwen, verkeerd perspectief, slecht overvloeiende details"

🎯 Bonustip: Vermijd AI-realisme voor een geschilderde fantasylook door "fotorealistisch, 3D-render, hypergedetailleerd, levensecht" toe te voegen aan de negatieve prompt.

7. Vintage en retro kunststijlen

AI voegt soms moderne texturen of verkeerde kleuren toe bij pogingen om vintage stijlen te creëren.

Voorbeelden van negatieve prompts: "HD, hoge definitie, scherpe randen, digitale artefacten, moderne stijl, oververzadiging, new-age details, onjuist tijdperk, futuristische elementen, plastic textuur"

8. Horror en kunst met duistere thema's

AI-horrorbeelden kunnen soms onbedoeld komedie of overdreven gore genereren. Negatieve prompts helpen het griezeleffect te verfijnen.

Voorbeelden van negatieve prompts: "Cartoonesk, maf, overdreven horror, overdreven bloed, overdreven gedetailleerd, onnatuurlijke kleuren, onrealistische uitdrukkingen, slecht getekend gezicht, slecht contrast, verwassen tinten, lege achtergrond, wazig lichaam. "

➡️ Lees meer: Dall-E alternatieven om AI-afbeeldingen te maken!

9. Architecturale renders en interieurs

AI voegt vaak onjuiste belichting, extra meubilair of vervormde structuren toe aan architecturale beelden.

Voorbeelden van negatieve prompts: "Ongelijke belichting, vervormde muren, onrealistische reflecties, zwevende objecten, slecht perspectief, extra meubilair, rommelige achtergrond, vervormde verhoudingen, verkeerde schaduwen, ontbrekende details, fisheye-vervorming, grove verhoudingen"

10. Voedselfotografie en culinaire kunst

AI-afbeeldingen van voedsel zien er soms te kunstmatig, te glanzend of met een vreemde textuur uit.

Voorbeelden van negatieve prompts: "Plastic textuur, onrealistische glans, onjuiste voedselverhoudingen, extra objecten, rommel, tekst, watermerk, logo, verkeerde ingrediënten, zwevende elementen, oververzadigd, wazige randen, cartoonesk, 3D-rendered"

11. Advertentie copywriting

AI kan overdreven algemene, overdreven of te verkoopachtige taal genereren die de geloofwaardigheid kan verminderen. Deze negatieve prompts helpen je om overtuigende maar realistische advertenties te maken.

❌ Negatieve voorbeelden: "Clickbait, overdreven claims, overdreven promotioneel, herhalende zinnen, onnatuurlijk enthousiasme, generieke buzzwords, vage voordelen, robotachtige toon, geforceerde urgentie, overmatig gebruik van uitroeptekens, irrelevante details. "

12. E-mails voor klanten aanmaken

Door AI gegenereerde e-mails kunnen te robotachtig, onpersoonlijk of te formeel klinken, waardoor ze minder effectief zijn voor betrokkenheid. Met deze negatieve prompts kun je e-mails natuurlijk en herkenbaar houden.

❌ Negatieve voorbeelden: "Algemene begroeting, overdreven formaliteit, robotachtig taalgebruik, onnatuurlijke zinsopbouw, overdreven verontschuldigende toon, vage onderwerpregel, onpersoonlijke benadering, overdreven vleierij, te lange alinea's, irrelevante informatie, clickbaitachtige CTA. "

13. Business rapportages

AI-gegenereerde zakelijke rapportages bevatten soms opvulcontent, vage conclusies of een te nonchalante toon. Deze negatieve prompts helpen om een professionele en gegevensgedreven aanpak te behouden.

❌ Negatieve voorbeelden: "Ongefundeerde claims, nonchalant taalgebruik, overdreven bijvoeglijke naamwoorden, overbodige informatie, vage conclusies, onnodige verhalen, overdreven veel woorden, ongefundeerde meningen, overdreven algemene statistieken, marketingtaal. "

14. Verhalen schrijven

AI kan clichés, herhalende plotpunten of een te simplistische ontwikkeling van teken introduceren. Met deze negatieve prompts kun je originaliteit en diepgang in je verhalen stimuleren.

❌ Negatieve voorbeelden: "Cliché plotwendingen, voorspelbare verhaallijn, eendimensionale tekens, overdreven uitleg, onrealistische dialogen, informatieverspilling, herhalende zinnen, te veel gebruikte stijlfiguren, geforceerde happy endings, gebrek aan emotionele diepgang. "

15. Code knipsels

AI kan inefficiënte, verouderde of onnodig complexe code genereren. Deze negatieve prompts zorgen voor schone, moderne en leesbare code.

❌ Negatieve voorbeelden: "Afgeschreven functies, inefficiënte lussen, te complexe logica, onnodig commentaar, slechte inspringing, overmatig nesten, onveilige praktijken, verouderde bibliotheken, overbodige code, gebrek aan foutafhandeling. "

16. Nieuwsoverzichten

AI kan vooroordelen, onnodige meningen of overdreven details introduceren in samenvattingen van nieuws. Deze negatieve prompts helpen om samenvattingen feitelijk, beknopt en neutraal te houden.

❌ Negatieve voorbeelden: "Speculaties, persoonlijke meningen, overdreven taalgebruik, tendentieuze formuleringen, overdreven achtergronddetails, emotioneel geladen woorden, misleidende koppen, onnodige herhalingen, opvulcontent, nonchalante toon. "

17. Bijschriften voor sociale media

AI-gegenereerde bijschriften kunnen te algemeen of te promotioneel zijn of te weinig betrokkenheid tonen. Deze negatieve aanwijzingen helpen je om beknopte, betrouwbare en boeiende content te maken.

❌ Negatieve voorbeelden:"Clickbait, overmatige emoji's, all caps, geforceerd enthousiasme, algemene zinnen, robotachtige toon, te formeel, vage berichtgeving, te lange bijschriften, onnodige hashtags. "

➡️ Lees meer: Beste alternatieven voor stabiele verspreiding voor kunstgeneratie

Best practices voor het maken van effectieve negatieve prompts

Negatieve prompts helpen bij het verfijnen van AI-gegenereerde afbeeldingen en tekst, maar voor het maken ervan is strategie nodig. In plaats van gewoon een lijst met algemene termen te dumpen, kun je door je aanpak te verfijnen precieze resultaten van hoge kwaliteit krijgen.

Hier zijn enkele kant-en-klare best practices om je negatieve basisprompts te verbeteren.

1. Voorkom dat je negatieve prompt te veel termen bevat

Het is verleidelijk om elk ongewenst element in de negatieve prompt te gooien, maar te veel beperkingen kunnen de AI in de war brengen.

Dit kan details afvlakken of resultaten onvoorspelbaar maken. Begin in plaats daarvan met sleuteltermen die specifieke problemen targetten, zoals "extra ledematen" of "onscherpe details. "Als het probleem blijft bestaan, verfijn het dan door geleidelijk meer termen toe te voegen.

Pro Tip: Sla succesvolle prompts op en categoriseer ze om efficiënter te werken. ClickUp helpt bijhouden en verfijnen voor toekomstig gebruik. Hier vindt u kant-en-klare AI-promptsjablonen.

2. Gebruik gewichtsaanpassingen voor nauwkeurigere controle

Met veel AI-tools voor het genereren van afbeeldingen kun je termen wegen om hun invloed te bepalen. Door de belangrijkheid aan te passen met syntaxis zoals (woord:1. 5) of [woord], kun je grote fouten prioriteit geven zonder minder belangrijke elementen te voltooien.

voorbeeld: Als AI harde schaduwen blijft genereren, probeer dan "harde schaduwen: (1. 5), wazige achtergrond: (0. 8)" om onscherpte te verminderen en schaduwen sterk te verminderen.

waarom het werkt: Het verfijnt de interpretatie van de AI in plaats van een element volledig te blokken, wat soms onverwachte resultaten kan opleveren.

3. Negatieve prompts werken het beste in combinatie met duidelijke hoofdprompts

Een sterke hoofdprompt is net zo belangrijk als een negatieve prompt. Als je positieve prompt vaag is, heeft de AI meer ruimte voor willekeurigheid, waardoor je negatieve prompt minder effectief is. Wees zo gedetailleerd mogelijk in de hoofdprompt voordat je negatieve termen aanpast.

slecht voorbeeld: "Een mooie vrouw in een stad" + "slechte anatomie, wazig" beter: "Een zeer gedetailleerd, symmetrisch portret van een vrouw, zachte belichting, natuurlijke pose" + "slechte anatomie, te veel vingers, asymmetrie, oververzadiging, jpeg-artefacten. "

Pro tip: Een gerichte hoofdprompt vermindert proefversies en fouten bij het verfijnen van afbeeldingen.

4. Test één verandering per keer in plaats van blind te gokken

Spam niet meteen negatieve prompts als een door AI gegenereerde afbeelding of tekst niet goed werkt. Verander in plaats daarvan één ding tegelijk om te zien wat het resultaat beïnvloedt.

⚒️ Hoe problemen oplossen:

Voer je prompt uit zonder negatieve termen en aantekening van fouten

Voeg één negatieve term toe target het grootste probleem

Genereer opnieuw en vergelijk veranderingen

Herhaal door geleidelijk termen toe te voegen of aan te passen

📌 Waarom het werkt: Deze aanpak isoleert wat werkt en wat niet werkt, waardoor je sneller en doelgerichter kunt verfijnen.

5. Verwijder niet alleen elementen - gebruik negatieve prompts om de stijl te sturen

Met negatieve aanwijzingen kun je niet alleen fouten herstellen, maar ook de artistieke stijl en sfeer verfijnen. Als je een kunstzinnige look wilt, kun je realisme negatief stimuleren. Als je de voorkeur geeft aan gladde digitale kunst, verwijder dan ruwe texturen en ruisende details.

Op dezelfde manier kun je bij het genereren van tekst proberen om formele taal negatief te stimuleren als je wilt dat de tekst licht en vrolijk leest.

Voorbeeld: ✅ Voor een strakke anime-esthetiek: Negatieve prompt: "realisme, fotorealistisch, 3D-rendered, olieverfschilderij, harde texturen" ✅ Voor een vintage filmlook: Negatieve prompt: "digitaal, scherpe focus, oververzadigd, moderne stijl"

⚡ Bonustip: Denk na over wat je stilistisch niet wilt, niet alleen over technische fouten. Negatieve prompts zijn net zo nuttig voor het cureren van esthetiek als voor het filteren van fouten.

Hoe gebruik je negatieve prompts in AI-platforms

Negatieve prompts helpen AI-gegenereerde content te verfijnen door ongewenste elementen te verwijderen. Met verschillende AI-tools voor afbeeldingen, zoals Stable Diffusion en Midjourney, kunnen gebruikers negatieve prompts toevoegen om de uiteindelijke output te controleren. Ook AI-tools voor tekstgeneratoren zoals ChatGPT en Claude herkennen negatieve prompts.

Hieronder vind je stap-voor-stap handleidingen voor het effectief gebruik van negatieve prompts op de belangrijkste generatieve AI-platforms.

Het gebruik van Stable Diffusion negatieve prompts

Stable Diffusion geeft gebruikers nauwkeurige controle over de uitvoer, zodat ze gedetailleerde negatieve prompts kunnen maken.

⚒️ Stappen om negatieve prompts te gebruiken in Stable Diffusion:

Stap 1: Open de Stable Diffusion UI

Gebruik platforms zoals Automatic1111, InvokeAI of ComfyUI om toegang te krijgen tot Stable Diffusion. Laten we HuggingFace gebruiken om toegang te krijgen tot Stable Diffusion's 3.5 model om te begrijpen hoe je prompts geeft.

Stap 2: Voer je belangrijkste prompt in

Wees zo gedetailleerd mogelijk om ervoor te zorgen dat AI de stijl en het onderwerp begrijpt. Hier is een voorbeeld van een prompt die je kunt geven:

"Genereer een hyperrealistisch portret van een vrouw met zachte belichting, filmische scherptediepte, gedetailleerde huidtextuur en natuurlijke werkstroom. De achtergrond moet een wazig stadslandschap zijn met warme gouden tinten bij zonsondergang. "

Stap 3: Een negatieve prompt toevoegen

Zoek naar het invoervak "Negative Prompt" en typ de elementen die je wilt verwijderen (bijvoorbeeld "wazig, extra vingers, vervormd gezicht, tekst, watermerk. "

Dit is de negatieve prompt die je kunt geven:

"Wazig, extra vingers, ontbrekende armen, ontbrekende benen, slecht getekende handen, ontbrekende vingers, onnatuurlijke belichting, plastic-achtige textuur, korrelig, te scherp, watermerk, tekst, logo, extra ledematen. "

Stap 4: Pas de steekproefmethode en instellingen aan

Verschillende samplers (Euler, DDIM, enz.) verwerken negatieve prompts anders, dus test variaties.

Instellingen in AI-platforms

Stap 5: Gebruik de CFG-schaal en stappen

Een hogere CFG-schaal (7-12) zorgt ervoor dat de AI prompts strikt volgt, terwijl meer stappen details verfijnen.

Stap 6: Genereer en verfijn

Voer de prompt uit, controleer op ongewenste elementen en pas de negatieve prompt zo nodig aan. Zo ziet de uiteindelijke uitvoer eruit:

Afbeelding gegenereerd door AI

💡 Pro Tip: Als artefacten of ongewenste details zich blijven voordoen, experimenteer dan met negatieve embeddings (zoals EasyNegative) om de resultaten te verfijnen.

Negatieve prompts gebruiken in Midjourney

Midjourney heeft een eenvoudigere aanpak, maar staat nog steeds negatieve prompts toe voor betere controle.

⚒️ Stappen om negatieve prompts te gebruiken in Midjourney:

Typ je hoofdprompt: Begin in Discord met /imagine gevolgd door je beschrijvende prompt

Een negatieve aanwijzing toevoegen: Gebruik -nee gevolgd door de termen die je wilt verwijderen (bijv. "-geen tekst, watermerk, extra ledematen, onscherp, donkere schaduwen")

Beeldverhouding en kwaliteit aanpassen: Gebruik -ar voor beeldverhouding en -q voor afbeeldingskwaliteit om de resultaten te verfijnen

Experimenteer met versies en stijlen: De verschillende versies van Midjourney (V5, V6, etc. ) gaan verschillend om met prompts, dus wissel indien nodig van versie

Upscalen en verfijnen: Als er nog steeds ongewenste elementen verschijnen, voert u de opdracht opnieuw uit met bijgewerkte negatieve aanwijzingen of gebruikt u Variaties om de compositie aan te passen

Pro tip: MidJourney reageert anders op prompts dan Stable Diffusion. Als de resultaten niet goed aanvoelen, pas dan zowel de positieve als de negatieve prompts aan om ze in balans te brengen. Bekijk hier de beste voorbeelden van prompts in MidJourney.

Negatieve prompts gebruiken in DALL-E

Als je DALL-E gebruikt, kun je je output verfijnen door de structuur van je prompts aan te passen.

⚒️ Stappen om negatieve prompts te gebruiken in DALL-E:

Herschrijf je prompt om ongewenste elementen uit te sluiten: In plaats van "Een futuristische stad met mensen", probeer "Een futuristische stad, lege straten, geen mensen, schone architectuur"

Specificeer gewenste kenmerken expliciet: Als DALL-E de neiging heeft iets ongewenst te genereren (bijv. wazige beelden), benadruk dan woorden als "scherp, hoge details, professionele belichting"

Gebruik contrasterende beschrijvingen: In plaats van te zeggen, "Geen donkere kleuren", zeg je, "Heldere en levendige kleuren domineren de scène"

Verfijnen en herhalen: Als er nog steeds ongewenste elementen verschijnen, pas dan de formulering van je prompt aan en regenereer de afbeelding voor betere resultaten

Negatieve prompts gebruiken in ChatGPT

Je kunt de reacties van ChatGPT sturen door instructies te geven over wat je moet vermijden in je prompt.

⚒️ Stappen om negatieve prompts te gebruiken in ChatGPT:

Geef aan wat je niet wilt: In plaats van "Schrijf een samenvatting van klimaatverandering", zeg je "Schrijf een samenvatting van klimaatverandering zonder politieke meningen of speculaties"

Controleer toon en stijl: Als je een neutrale uitleg wilt, zeg dan: "Leg dit in eenvoudige bewoordingen uit, vermijd ingewikkeld jargon"

Gebruik expliciete uitsluitingen: Als ChatGPT te veel details geeft, vraag dan "Houd het onder de 100 woorden, vermijd onnodige achtergrondinformatie"

Verfijnen met follow-ups: Als ChatGPT iets ongewenst bevat, kun je zeggen: "Herschrijf dit, maar verwijder alle persoonlijke meningen of dramatisch taalgebruik"

Negatieve prompts gebruiken in Claude AI

Claude AI, zoals ChatGPT, reageert goed op gestructureerde instructies die aangeven wat moet worden vermeden in de reacties.

⚒️ Stappen om negatieve prompts te gebruiken in Claude AI:

Wees direct in je prompt: In plaats van "Leg blockchain uit", zeg je: "Leg blockchain uit in eenvoudige bewoordingen en vermijd diepgaande technische details"

Specificeer ongewenste elementen: Als je een gericht antwoord wilt, zeg dan: "Vat dit artikel samen, maar sluit meningen en herhalende details uit"

Limiet antwoordlengte: Vraag om "een beknopte samenvatting van minder dan 200 woorden, waarbij onnodige achtergrondcontext wordt vermeden"

Iterpreteer op basis van resultaten: Als Claude iets bevat wat je niet wilt, verfijn dan met een follow-up zoals "Dat is te technisch-schrijf het in lekentaal"

➡️ Ook lezen: Beste hulpmiddelen voor AI-generatie bij prompt-engineering

Negatieve prompts helpen bij het verfijnen van AI-gegenereerde content, maar ze zijn niet perfect. AI-modellen interpreteren input nog steeds verkeerd, hebben moeite met bepaalde details en kunnen prompts helemaal negeren. Hier volgen enkele sleutel limieten van de gebruikelijke AI kunst en tekst generators om in gedachten te houden:

AI kan nog steeds ongewenste elementen genereren: Sommige termen worden genegeerd, vooral in complexe prompts

Overmatig gebruik van negatieve aanwijzingen kan beelden vlak maken: Het verwijderen van te veel details kan diepte en realisme wegnemen

Verschillende AI-modellen interpreteren prompts anders: Wat werkt in Stable Diffusion werkt misschien niet in Midjourney, dus je wilt misschien verschillende voorbeelden van AI-negatieve prompts testen met verschillende modellen

Negatieve prompts kunnen creativiteit verminderen: Te veel beperkingen kunnen unieke en artistieke output limieten

Beperkte effectiviteit voor zeer specifieke details: AI kan nog steeds artefacten of inconsistenties genereren

Prestaties verschillen per versie van het model: Sommige AI-updates kunnen beter omgaan met negatieve prompts dan andere

➡️ Lees meer: Beste Midjourney Alternatieven & Concurrenten voor AI beeldgeneratie

