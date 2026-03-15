Een kennisbank opzetten in OneNote

De meeste mensen gebruiken OneNote als een digitaal notitieboekje. Je schrijft iets op, vergeet waar het staat en vindt het nooit meer terug. Dat is geen kennisbank, dat is een begraafplaats voor goede ideeën.

Een echte kennisbank werkt anders. Deze maakt verbinding met wat u leert, brengt naar voren wat u nodig hebt en wordt in de loop van de tijd steeds nuttiger. OneNote heeft alles wat u nodig hebt om er een op te zetten, als u weet hoe u de instellingen goed instelt.

Deze handleiding biedt een duidelijk, stapsgewijs systeem en legt uit hoe u een kennisbank in OneNote kunt opzetten. We zullen ook ClickUp behandelen als een krachtig alternatief voor diegenen die hun kennisbeheer nog verder willen uitbreiden.

Wat is een OneNote-kennisbank?

Een OneNote-kennisbank is een gestructureerd, doorzoekbaar systeem binnen OneNote waarin u alles wat de moeite waard is om te bewaren, kunt opslaan, ordenen en met elkaar verbinden.

Zie het als uw persoonlijke Wikipedia, een die is opgebouwd rond uw werk, uw gedachten en uw leven. In tegenstelling tot willekeurige verzamelingen van aantekeningen, zit er een doel achter een OneNote-kennisbank. Uw aantekeningen zijn met elkaar gekoppeld, volgen een consistente structuur en zijn zo georganiseerd dat u dingen gemakkelijk kunt terugvinden. Het is het verschil tussen een bibliotheek en een stapel boeken.

Een OneNote-kennisbank kan van alles bevatten: aantekeningen van vergaderingen, onderzoek, SOP's, projectreferenties, leerlogboeken, ideeën en nog veel meer.

Bekijk, voordat u zich verdiept in de details van OneNote, dit overzicht om inzicht te krijgen in de basisprincipes en best practices voor het opzetten van een interne kennisbank die uw team kan gebruiken.

Voordelen van het gebruik van OneNote als kennisbank

OneNote biedt een eenvoudige manier om aan de slag te gaan met kennisbeheer. Dit zijn de belangrijkste voordelen:

Geen extra kosten: Als uw team al Microsoft 365-abonnementen heeft, kunt u direct beginnen met het opzetten van uw kennisbank zonder dat dit nieuwe kosten met zich meebrengt

Vertrouwde interface: De meeste medewerkers hebben al eens met OneNote gewerkt, wat de leercurve aanzienlijk verkort en het gebruik bevordert

Toegang op alle platforms: Uw team kan de kennisbank bekijken en bewerken op Windows, Mac, webbrowsers en mobiele apparaten, waarbij alle wijzigingen automatisch worden synchroniseerd

Flexibele content-typen: U bent niet beperkt tot alleen tekst. U kunt afbeeldingen insluiten, bijlagen toevoegen, tabellen maken, audio-antekeningen opnemen en zelfs handgeschreven diagrammen op één pagina toevoegen

Ingebouwde zoekfunctie: De zoekfunctie van OneNote kan content in al uw notitieblokken vinden. Het maakt zelfs gebruik van optische tekenherkenning (OCR) om tekst in afbeeldingen en schermafbeeldingen te vinden

Samenwerken in realtime: Meerdere teamleden kunnen in Meerdere teamleden kunnen in realtime samenwerken en tegelijkertijd dezelfde pagina doorlopen voor de bewerking van documenten.

Offline toegang: U kunt de weergave van uw kennisbank bekijken en uitvoeren, zelfs zonder internetverbinding. Uw wijzigingen worden automatisch synchroniseerd zodra u weer online bent

🠠 Leuk weetje: Een van de vroegste voorbeelden van een gebruikershandleiding is het Antikythera-mechanisme, een oude Griekse analoge computer uit 100 v.Chr. Er stonden daadwerkelijk instructies rechtstreeks op de bronzen platen gegraveerd. Deze handleidingen legden uit hoe de tandwielen moesten worden gebruikt om eclipsen en de banen van planeten te voorspellen, waardoor het 's werelds eerste gedocumenteerde interface voor gebruikers was.

Een kennisbank opzetten in OneNote

Het maken van een functionele OneNote-wiki is eenvoudig en de eerste installatie kost minder dan een uur. De volgende stappen werken in OneNote voor Windows, Mac en het web, hoewel de interface enigszins kan verschillen.

We houden deze instructies kort en bondig. 🛠️

Stap 1: Maak een nieuw notitieblok

Open eerst OneNote en selecteer Nieuw. Geef je notitieblok een duidelijke, beschrijvende naam die iedereen begrijpt, zoals ‘Kennisbank van het bedrijf’ of ‘[Afdeling] Wiki’.

Vervolgens kiest u waar u het wilt opslaan. Deze keuze is belangrijk voor het delen:

OneDrive: Het meest geschikt voor persoonlijke kennisbanken of zeer kleine teams waar één persoon het delen beheert

SharePoint: De juiste keuze voor kennisbanken voor afdelingen of het hele bedrijf. Door het op te slaan op een SharePoint-site zorgt u ervoor dat het notitieblok eigendom is van het team

🔍 Wist je dat? Voordat papier van houtpulp goedkoop werd, werd hoogwaardige documentatie op perkament gemaakt. Dit was letterlijk uitgerekt kalfsleer. Omdat het zo duur was, schraapten schrijvers vaak oude tekst weg om er nieuwe dingen overheen te schrijven. Deze 'gerecyclede' documenten worden palimpsesten genoemd.

Stap 2: Maak secties aan voor categorieën

Maak nu secties aan die als hoofdcategorieën voor je kennisbank gaan dienen. Zie deze als de hoofdhoofdstukken van je wiki.

Als u veel onderwerpen hebt, kunt u verwante secties groeperen in een sectiegroep. Een groep 'Afdelingen' kan bijvoorbeeld secties bevatten voor Marketing, Verkoop en Techniek.

Begin met vijf tot acht kernsecties om te voorkomen dat gebruikers overweldigd raken. U kunt later altijd meer toevoegen. Gebruik duidelijke, actiegerichte namen. Zo is 'Onboardingproces' veel beter dan een algemene titel als 'Nieuwe medewerkers'.

Hier is een eenvoudige structuur om u op weg te helpen:

Aan de slag & Onboarding

Beleid en procedures

Handleidingen voor tools en software

Teamcontacten en rollen

Sjablonen en bronnen

Veelgestelde vragen (FAQ's)

💡 Pro-tip: Maak er een gewoonte van om bovenaan elke pagina de datum van de laatste update te vermelden. Dit kleine detail geeft lezers het vertrouwen dat de informatie actueel en betrouwbaar is.

Stap 3: Pagina's toevoegen en ordenen

Maak binnen elke sectie pagina's aan voor afzonderlijke artikelen, handleidingen of onderwerpen.

Om een logische structuur op te bouwen, kunt u pagina's omzetten in subpagina's. Klik met de rechtermuisknop op een pagina in het navigatievenster en selecteer Subpagina maken. Hierdoor wordt de pagina ingesprongen weergegeven en wordt er een visuele verbinding gelegd met de bovenliggende pagina.

Een consistente naamgevingsconventie is essentieel om uw kennisbank overzichtelijk te houden. Het is ook een goede gewoonte om bovenaan elke sectie een Inhoudsopgave-pagina aan te maken. Deze kan links bevatten naar de belangrijkste artikelen binnen die categorie en fungeert zo als een snelstartgids voor dat onderwerp.

Stap 4: Maak en formatteer uw content

Geef bij het schrijven van uw content prioriteit aan duidelijkheid en leesbaarheid. Niemand wil een muur van tekst lezen. Gebruik de ingebouwde formattools van OneNote om uw informatie overzichtelijk te maken.

Gebruik kopjes: Verdeel lange artikelen in logische stukken met kopjes en subkopjes (gebruik snelkoppelingen zoals Ctrl+Alt+1 voor Kop 1)

Voeg afbeeldingen toe: Een goed geplaatste schermafbeelding of diagram kan een complex proces veel sneller uitleggen dan tekst alleen

Houd alinea's kort: Streef naar twee tot drie zinnen per alinea, zodat de content op elk apparaat gemakkelijk te scannen is

Markeer belangrijke items: Pas ingebouwde tags toe, zoals Nog te doen, Belangrijk of Vraag, om de aandacht te vestigen op belangrijke informatie of actiepunten

U kunt ook een paginasjabloon maken op basis van een bestaande pagina. Dit is handig voor terugkerende documenttypes, zoals notulen van vergaderingen of projectenamenvattingen. Zo zorgt u ervoor dat elke invoer een consistente layout heeft.

🔍 Wist je dat? Tijdens de Apollo 11-missie ging er een 1202-alarm af omdat de computer van de maanmodule overbelast raakte met gegevens. De missie werd bijna afgebroken. Een jonge ingenieur genaamd Jack Garman had echter elke mogelijke foutcode op een 'spiekbriefje' op zijn bureau genoteerd. Hij herkende de code onmiddellijk en vertelde het team dat het veilig was om door te gaan, waardoor de missie werd gered.

Stap 5: Koppel pagina's en secties aan elkaar

Interne koppelingen maken van een eenvoudig notitieblok een echte, onderling verbonden OneNote-wiki. Het helpt gebruikers om gerelateerde informatie te vinden zonder ernaar te hoeven zoeken.

Om een link te maken, klikt u met de rechtermuisknop op de naam van een pagina of sectie en selecteert u Link naar pagina/sectie kopiëren. Markeer vervolgens de tekst die u in een link wilt veranderen en plak deze. Voor een snellere werkstroom typt u twee vierkante haakjes [[ gevolgd door de naam van de pagina waarnaar u wilt linken, en OneNote zal pagina's voorstellen om te koppelen.

Maak helemaal aan het begin van uw notitieblok een hoofdindexpagina met links naar elke belangrijke sectie. Dit biedt u een centraal startpunt om door de hele kennisbank te navigeren.

Stap 6: Delen en samenwerken met je team

Hoe u informatie deelt en samenwerkt met uw team, hangt af van waar u uw kennisbank hebt opgeslagen. Als uw notitieblok is opgeslagen in SharePoint, kunt u de toegang beheren via uw SharePoint-site of het bijbehorende Microsoft Teams-kanaal.

Als het in OneDrive staat, klik je op de knop Delen in OneNote en nodig je teamleden uit via e-mail. Je kunt de toestemmingen instellen op Kan bewerken voor bijdragers of Kan weergave voor alleen-lezen toegang.

Opslaglocatie Meest geschikt voor Deelmethode OneDrive Voor persoonlijk gebruik of gebruik in kleine teams Delen via e-mailuitnodiging SharePoint Afdelings- of bedrijfsbreed Deel via een SharePoint-site of Teams

Houd rekening met de grootste limiet bij het delen van OneNote: toestemmingen worden ingesteld op notitieblokniveau. U kunt de toegang niet beperken tot een specifieke pagina of sectie, dus plan de structuur van uw notitieblok hierop in.

🠠 Leuk weetje: Het woord ‘bestand’ komt van het Latijnse woord filum , wat ‘draad’ betekent. Voordat we mappen of digitale opslag in de cloud hadden, hielden klerken documenten bij door letterlijk een gaatje in de hoek van het papier te prikken en ze aan elkaar te rijgen met een stukje touw.

Tips voor het organiseren van uw OneNote-kennisbank

U hebt uw OneNote-kennisbank opgezet, maar het werk is nog niet gedaan. Zonder voortdurend onderhoud kan zelfs de best georganiseerde wiki veranderen in een digitale rommelbak. Dit leidt ertoe dat leden van het team terugvallen op oude gewoontes, zoals collega's vragen om informatie die ze niet kunnen vinden, wat het hele doel van een centrale opslagplaats tenietdoet.

Om dit te voorkomen, moet u vanaf het begin een solide kader voor projectbeheer opzetten. Deze gewoontes zorgen ervoor dat uw kennisbank een levendige, betrouwbare bron blijft.

Wijs een eigenaar aan: Een kennisbank zonder eigenaar is een wees. Wijs één persoon (of een kleine commissie) aan die verantwoordelijk is voor het onderhouden van de structuur, het archiveren van oude content en het waarborgen dat aan de normen wordt voldaan

Maak een stijlgids: Een eenvoudig document van één pagina met naamgevingsconventies, formatregels en uitleg over het gebruik van tags zorgt ervoor dat de content consistent blijft, ongeacht wie deze maakt

Gebruik een consistente paginasjabloon: Maak en gebruik een sjabloon voor terugkerende content, zoals handleidingen of aantekeningen van vergaderingen. Dit zorgt ervoor dat elk artikel een voorspelbare structuur heeft, waardoor gebruikers gemakkelijker kunnen vinden wat ze nodig hebben

Archiveren in plaats van verwijderen: Wanneer een document verouderd raakt, verplaats het dan naar een speciale archiefsectie in plaats van het te verwijderen. Zo blijft de informatie bewaard voor het geval deze ooit nodig is voor historische context

💡 Pro-tip: Plan elke drie maanden een terugkerende taak in om de kennisbank te controleren. Dit is uw kans om verouderde content bij te werken, gebroken links te repareren en eventuele hiaten in de informatie op te sporen.

Beperkingen van OneNote als kennisbank

Uw OneNote-kennisbank was een geweldige start, maar nu groeit uw team. Het notitieblok wordt traag, nieuwe medewerkers kunnen niets vinden en u maakt zich zorgen dat gevoelige informatie te toegankelijk is. De tool die ooit een oplossing was, wordt nu onderdeel van het probleem.

Dit is een veelvoorkomend traject. Hoewel OneNote betrouwbaar is als je net begint, worden de limieten ervan duidelijker naarmate je team en kennisbank groeien.

Geen gedetailleerde toestemmingen: U kunt de toegang niet beperken tot een specifieke pagina of sectie. Als u HR-beleid wilt delen met managers maar niet met het hele team, moet u een volledig apart notitieblok maken, wat leidt tot meer U kunt de toegang niet beperken tot een specifieke pagina of sectie. Als u HR-beleid wilt delen met managers maar niet met het hele team, moet u een volledig apart notitieblok maken, wat leidt tot meer werkversnippering

Beperkte versiegeschiedenis: OneNote houdt paginaversies bij, maar het herstellen van content of het vergelijken van wijzigingen tussen twee versies is niet eenvoudig. Als iemand per ongeluk een cruciale alinea verwijdert, kan het een uitdaging zijn om deze te herstellen

Geen goedkeuringswerkstroomen: Er zijn geen goedkeuringswerkstroomen; content is direct live zodra deze is geschreven, wat ertoe kan leiden dat onjuiste informatie wordt gedeeld

Inconsistente zoekfunctie: Hoewel de zoekfunctie van OneNote krachtig is, kan deze traag worden en irrelevante resultaten opleveren in zeer grote notitieblokken, waardoor gebruikers gedwongen worden handmatig te zoeken naar wat ze nodig hebben

Uitdagingen op het gebied van schaalbaarheid: Naarmate een notitieblok groeit tot honderden pagina's en ingesloten bestanden, krijgt u te maken met aanzienlijke uitdagingen op het gebied van schaalbaarheid: de prestaties nemen af en de eenvoudige navigatie op basis van tabbladen wordt onhandelbaar

Geen statistieken: U kunt onmogelijk weten welke artikelen worden getoond, naar welke termen mensen zoeken of welke pagina's verouderd zijn. U tast in het duister als het gaat om het verbeteren van uw kennisbank

Vlakke koppelingen: Met OneNote kunt u naar andere pagina's linken, maar het toont u geen terugkoppelingen (welke andere pagina's naar deze pagina linken). Dit maakt het moeilijk om te begrijpen hoe informatie met elkaar verbonden is of om een pagina veilig bij te werken of te verwijderen zonder dat koppelingen elders worden verbroken

🔍 Wist je dat? De Grote Bibliotheek van Alexandrië was de eerste poging om alles in de bekende wereld te documenteren. Ze namen dit zo serieus dat elk schip dat in de haven aanmeerde zijn rollen moest inleveren. De bibliotheek kopieerde ze, bewaarde de originelen en gaf de kopieën terug aan de eigenaren.

ClickUp als alternatief voor de OneNote-kennisbank

Teams gebruiken vaak notitietools om ideeën, onderzoek en interne documentatie op te slaan. Na verloop van tijd raken die aantekeningen losgekoppeld van het daadwerkelijke werk dat ze ondersteunen. Mensen zoeken in meerdere apps, kopiëren links naar chats en verliezen de context tijdens dagelijkse taken.

ClickUp lost dat probleem op via een Converged AI-werkruimte waar documentatie naast projecten, taken en discussies staat. Kennis blijft verbonden met de uitvoering, wat SaaS-wildgroei vermindert en voortdurend wisselen van context overbodig maakt.

ClickUp Docs vormt de basis voor kennisbeheer binnen de werkruimte. Teams ordenen documentatie naast het werk dat deze ondersteunt, zodat informatie relevant en gemakkelijk te vinden blijft.

Stel dat een productteam een kennisbank bijhoudt voor de inwerking van nieuwe engineers. Ze maken een document met de titel 'Handleiding voor de inwerking van ontwikkelaars' dat installatie-instructies, coderingsstandaarden en links naar interne tools bevat. Ditzelfde document is rechtstreeks gekoppeld aan inwerkingstaken in ClickUp, zodat elke nieuwe medewerker de documentatie ziet terwijl hij of zij de vereiste stappen voltooit.

Dankzij de tools voor de bewerking van rijke tekst in Docs is die documentatie eenvoudig te structureren en te doorzoeken. Teams geven informatie overzichtelijk weer door middel van:

Koppen die grote delen van documentatie ordenen

Tabellen met gestructureerde gegevens, zoals API-parameters of toegang tot tools

Emoji's die belangrijke opmerkingen of snelle tips benadrukken

Codeblokken waarin technische voorbeelden of scripts worden opgeslagen

Een handboek voor ontwikkelaars kan bijvoorbeeld een tabel bevatten met een lijst van staging- en productieomgevingen, terwijl codeblokken voorbeeld-API-verzoeken bevatten die engineers kopiëren tijdens de installatie.

Organiseer informatie logisch met behulp van subpagina's

Naarmate de documentatie groeit, wordt structuur cruciaal. ClickUp Docs ondersteunt geneste subpagina's die duidelijke kennishiërarchieën creëren.

Een marketingteam maakt bijvoorbeeld een centraal document met de naam 'Merkkennisbank'. Op subpagina's wordt de inhoud onderverdeeld in secties zoals richtlijnen voor de merkstem, sjablonen voor sociale media, kaders voor campagneplanning en checklists voor inhoudscontrole.

Elke subpagina is gewijd aan één onderwerp, waardoor navigeren eenvoudig blijft, zelfs als de documentatie groeit.

Documentatie vereist vaak verduidelijking of updates. ClickUp Docs ondersteunt opmerkingen en vermeldingen die deze gesprekken aan de content koppelen.

Stel dat een productmanager een roadmap-document doorneemt en merkt dat de details over functies verouderd zijn.

Ze markeren het gedeelte, taggen de hoofdingenieur en vragen om bijgewerkte tijdlijnen. De ingenieur reageert in dezelfde reactiethread en voert de bewerking van het document uit. Teams lossen vragen op zonder aparte communicatietools op de werkplek te openen.

Ik gebruik ClickUp overal. Het vormt de kern van mijn dagelijkse werkstroom, projectplanning en kennisbank. Ik vind het geweldig dat alles op één plek staat. Ik heb in de loop der jaren veel tools gebruikt om mijn werk bij te houden en ClickUp lost al mijn problemen op. Ik waardeer de flexibiliteit die ClickUp biedt – ik heb talloze lijsten gemaakt, van takenbeheer, renovaties, projectmanagement, softwareprojecten, vastgoedinvesteringen, notulen van vergaderingen tot het bijhouden van informatie. Ik ben van mening dat het een must-have is voor elk bedrijf – van eenmanszaken tot grotere ondernemingen.

Haal kennis direct op met ClickUp Brain

Naarmate de documentatie groeit, wordt zoeken essentieel. ClickUp Brain helpt teams antwoorden te vinden in documenten, taken en gesprekken.

Stel dat een customer success manager het huidige escalatiebeleid voor zakelijke accounts nodig heeft. In plaats van meerdere documenten door te spitten, stelt hij of zij de vraag rechtstreeks aan ClickUp Brain.

🌟 Probeer deze opdracht eens: Vat het escalatieproces binnen de onderneming samen en maak een lijst met de verantwoordelijke teams.

ClickUp Brain analyseert bestaande documenten en geeft een beknopte uitleg samen met links naar de relevante documentatie.

Beperk de wildgroei van AI met ClickUp Brain MAX

Veel teams maken gebruik van afzonderlijke AI-tools voor het schrijven, zoeken en samenvatten van informatie. ClickUp Brain MAX centraliseert deze mogelijkheden binnen de werkruimte.

Een onderzoeksleider dicteert bijvoorbeeld aantekeningen over de vergadering met behulp van Talk to Text. Brain MAX zet de gesproken tekst om in gestructureerde documentatie binnen een document.

Later doorzoekt hetzelfde systeem taken, documenten en projectdiscussies om relevante context naar voren te halen. Teams verminderen de versnippering van tools en behouden één intelligente kennislaag in de hele werkruimte.

ClickUp ondersteunt ook mobiele toegang, waardoor kennis ook buiten de desktopomgeving beschikbaar blijft. De mobiele app biedt offline toegang tot documenten, zodat teams documentatie kunnen bekijken tijdens reizen, veldwerk of bij beperkte verbinding.

Zodra het apparaat opnieuw verbinding maakt, worden updates automatisch synchroniseerd en blijft alles in de werkruimte op elkaar afgestemd.

Bouw een kennisbank die bij u past met ClickUp

OneNote is een praktisch startpunt voor een kennisbank, vooral voor teams die al deel uitmaken van het Microsoft-ecosysteem. Het succes ervan hangt vooral af van het opzetten van een duidelijke structuur, consistent onderhoud en duidelijke eigenheid; principes die cruciaal zijn voor elk belangrijk proces, van kennisbeheer tot het stellen van onboardingdoelen.

Maar naarmate uw team groeit, nemen ook uw behoeften op het gebied van kennisbeheer toe.

Dit is waar ClickUp zich onderscheidt als een schaalbaarder alternatief. In plaats van documentatie gescheiden te houden van de uitvoering, maakt ClickUp verbinding tussen kennis en werk. Met Docs bouwen teams gestructureerde, geneste documentatie die naast projecten en taken staat.

Naarmate de documentatie groeit, verandert ClickUp Brain de manier waarop teams informatie zoeken en ophalen. Voeg daar ingebouwde opmerkingen, vermeldingen, versiegeschiedenis, sjablonen en aan taken gekoppelde documentatie aan toe, en je hebt een intelligent systeem dat meegroeit met je werkstroom.

Veelgestelde vragen (FAQ)

1. Kunnen meerdere teamleden tegelijkertijd een OneNote-kennisbank uitvoeren?

Ja, OneNote ondersteunt realtime samenwerken, wat betekent dat meerdere mensen tegelijkertijd dezelfde pagina kunnen bewerken en elkaars wijzigingen direct kunnen zien

2. Hoe verhoudt een OneNote-wiki zich tot speciale kennisbanksoftware?

OneNote is prima voor basisbehoeften, maar mist geavanceerde functies zoals gedetailleerde toestemmingen, werkstroom-processen en analyses die speciale kennisbanktools bieden voor beter beheer en schaalbaarheid

3. Is OneNote geschikt voor een bedrijfsbrede kennisbank?

Dit kan werken voor kleinere organisaties, maar grotere bedrijven lopen vaak tegen problemen aan met toestemmingen, prestaties en contentbeheer, waardoor een speciale oplossing een praktischer keuze is

4. Wat gebeurt er met mijn OneNote-kennisbank als iemand het team verlaat?

Als het notitieblok is opgeslagen op een gedeelde SharePoint-site, blijft het toegankelijk. Als het echter is opgeslagen in de persoonlijke OneDrive van een vertrekkende medewerker, moet een beheerder het eigendom overdragen voordat het account wordt gedeactiveerd om gegevensverlies te voorkomen.