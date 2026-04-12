Teams die losstaande spreadsheets gebruiken voor het bijhouden van facturen, kunnen 3 tot 5 uur extra per week kwijt zijn aan het samenstellen van betalingsgeschiedenissen. Dit is kostbare tijd die beter besteed zou kunnen worden aan het daadwerkelijk innen van vorderingen.

Om u te helpen de controle terug te krijgen, hebben we vijf gratis sjablonen voor het bijhouden van de betalingstermijn van facturen voor u op een rijtje gezet. Of u nu op zoek bent naar een tool die aansluit bij de dagelijkse taken van uw team of een eenvoudige spreadsheet om mee te beginnen, deze opties helpen u om orde op zaken te stellen en op tijd betaald te worden.

5 gratis sjablonen voor het bijhouden van de ouderdom van facturen in één oogopslag

🔎 Wist u dat? Uit gegevens van de Federal Reserve blijkt dat 51% van de Amerikaanse werkgevers worstelt met een onregelmatige cashflow, simpelweg omdat het zo moeilijk is om openstaande bedragen te innen.

Wat is een sjabloon voor een factuurvervaldatumtracker?

Een factuurverouderingstracker is een gespecialiseerde tool die uw onbetaalde facturen indeelt in categorieën op basis van tijd, zogenaamde verouderingscategorieën. Het laat u precies zien hoe lang elke factuur al openstaat. Zie het als een financieel overzicht dat aangeeft welke betalingen veilig zijn en welke uw onmiddellijke aandacht vereisen.

Een degelijk sjabloon voor een factuurvervaldatumtracker bevat doorgaans:

Clientgegevens: De naam en contactgegevens die u nodig hebt voor follow-ups

Factuurgegevens: Het factuurnummer, de uitgiftedatum en de betalingsvoorwaarden

Vervalduurcategorieën: Op tijd gebaseerde categorieën die aangeven hoe lang elke factuur al achterstallig is (bijv. Actueel, 1–30 dagen, 31–60 dagen)

Bedrag bijhouden: het oorspronkelijke bedrag, eventuele ontvangen betalingen en het openstaande saldo

🧠Leuk weetje: 56% van de kleine bedrijven heeft openstaande facturen, met een gemiddeld openstaand bedrag van $ 17.500 per bedrijf. Als je deze betalingen pas achteraf gaat innen, zijn je cashflowprognoses een gok en komen cruciale facturen onvermijdelijk op de achtergrond te staan.

Deze ongeorganiseerde aanpak leidt tot een wildgroei aan werk, waarbij u uren verspilt met het zoeken naar informatie in verschillende spreadsheets en e-mailthreads. Uit de Work Trend Index van Microsoft blijkt zelfs dat 62% van de werknemers worstelt met de tijd die ze besteden aan het zoeken naar gegevens.

Een sjabloon voor een factuurvervaldatumsoverzicht brengt structuur in uw debiteurenadministratie en laat u precies zien wat er achterstallig is, zodat u uw incasso's effectief kunt prioriteren.

📮 ClickUp Insight: De gemiddelde professional besteedt meer dan 30 minuten per dag aan het zoeken naar werkgerelateerde informatie – dat is meer dan 120 uur per jaar die verloren gaat aan het doorzoeken van e-mails, Slack-threads en verspreide bestanden. Een intelligente AI-assistent die in je werkruimte is geïntegreerd, kan daar verandering in brengen. Maak kennis met ClickUp Brain. Het biedt direct inzicht en antwoorden door binnen enkele seconden de juiste documenten, gesprekken en Taak-details te tonen – zodat u kunt stoppen met zoeken en aan de slag kunt gaan. 💫 Echte resultaten: Teams zoals QubicaAMF hebben met ClickUp meer dan 5 uur per week teruggewonnen – dat is meer dan 250 uur per jaar per persoon – door verouderde kennisbeheerprocessen te elimineren. Stel je eens voor wat jouw team zou kunnen bereiken met een extra week productiviteit per kwartaal!

🔎Wist u dat? Achterstallige facturen hadden gemiddeld invloed op 43% van de kredietgebaseerde B2B-verkopen van Amerikaanse bedrijven. Dit benadrukt een gefragmenteerd landschap waarin bedrijven worstelen met liquiditeit, simpelweg omdat hun incassosystemen het volume niet kunnen bijhouden.

De 5 beste sjablonen voor het bijhouden van de ouderdom van facturen

Het belangrijkste is dat u een sjabloon vindt die bij uw werkstroom past, gemakkelijk te gebruiken is voor uw team en kan worden aangepast naarmate uw bedrijf groeit.

We hebben vijf van de beste sjablonen voor het bijhouden van de ouderdom van facturen geselecteerd om je te helpen bij je keuze. Drie daarvan zijn gebouwd binnen ClickUp om een geïntegreerde werkstroom te creëren, terwijl twee traditionele spreadsheets zijn voor teams die de voorkeur geven aan een eenvoudige, downloadbare optie.

1. Sjabloon voor facturen van ClickUp

Ontvang een gratis sjabloon Word op tijd betaald en beheer je financiën efficiënt met de ClickUp-sjabloon voor facturen

De ClickUp-sjabloon voor facturen verandert facturen van statische records in traceerbare eenheden. In plaats van elke factuur handmatig te controleren, krijg je een geïntegreerde werkstroom met duidelijke fasen en zichtbaarheid voor alle klanten. Je kunt betalingen uitsplitsen op status, ze groeperen per klant en ze verder verwerken zonder elke maand een nieuw systeem vanaf nul op te bouwen.

Gebruik dit sjabloon om:

Sorteer facturen op client, status of deadline om belangrijke accounts in goede zichtbaarheid te houden

Verdeel betalingen in duidelijke fasen, zodat u altijd weet wat er nog openstaat, betaald is of vertraging heeft opgelopen

Beheer terugkerende factureringscyclusen zonder dat u elke keer opnieuw werkstroomen hoeft op te zetten

Leg factuurgegevens vast en filter deze met behulp van ClickUp aangepaste velden voor beter bijhouden en rapportage

Schakel tussen verschillende ClickUp-weergaven , zoals de bordweergave of de kalenderweergave , om tijdlijnen en werkstroomen te volgen

💰Ideaal voor: Teams die te maken hebben met een groeiend aantal facturen voor meerdere klanten en betalingscycli.

🦸🏻‍♀️ Remmen factureringstaken uw team af? Zet de Invoice Processing Automator Agent aan het werk! Automatiseer financiële activiteiten met de Invoice Processing Automator Agent

Er zijn meer dan 650 kant-en-klare Super Agents in ClickUp die je kunnen helpen je werk efficiënt op te schalen. Je kunt ook je eigen Super Agents bouwen. Bekijk hoe.

2. Sjabloon voor crediteurenadministratie van ClickUp

Ontvang een gratis sjabloon Houd crediteuren bij, stel herinneringen in en betaal op tijd met de ClickUp-sjabloon voor crediteuren

Uitgaande betalingen worden vaak in batches afgehandeld: ze worden aan het einde van de week of vlak voor deadlines gecontroleerd. Daardoor is het gemakkelijk om kortingen voor vroege betaling te missen, facturen dubbel te betalen of het overzicht over de cashflow kwijt te raken.

U kunt echter de ClickUp-sjabloon voor crediteurenadministratie gebruiken om crediteuren in een stapsgewijs proces te organiseren. Elke factuur doorloopt de fasen van verificatie, goedkeuring en betaling met duidelijke controlepunten.

U kunt bijhouden waar een betaling vastzit, wie er actie moet ondernemen en wat de volgende stappen zijn, zonder dat u afhankelijk bent van handmatige follow-ups of verspreide gegevens.

Gebruik dit sjabloon om:

Blijf leveranciersfacturen bijhouden via vastgestelde fasen, zoals ontvangst, verificatie en betaling, om knelpunten te voorkomen

Plan crediteurenadministratie op basis van deadlines en status om boetes voor te late betaling of overhaaste verwerking te voorkomen

Standaardiseer de manier waarop facturen worden gecontroleerd en goedgekeurd, zodat geen enkele vereiste controle wordt overgeslagen

Krijg een totaalweergave van aanstaande en voltooide betalingen met behulp van ClickUp-dashboards voor een betere planning

Creëer relaties tussen taken met ClickUp-afhankelijkheden om financiële taken te ordenen, zodat uitgaande betalingen aansluiten bij inkomende betalingen

💰Ideaal voor: Financiële en operationele teams die behoefte hebben aan een gestructureerde goedkeurings- en betalingswerkstroom om leveranciersfacturen zonder vertragingen of fouten te beheren.

💡Pro-tip: Na verloop van tijd komen er patronen naar voren in de gegevens over te betalen rekeningen waarop u kunt inspelen, zoals leveranciers die consequent te laat factureren of maanden waarin de uitgaven pieken. Het probleem is dat dit inzicht verborgen blijft, tenzij iemand de gegevens regelmatig ophaalt en analyseert. ClickUp-dashboards zetten die gegevens om in een overzichtelijk format, zodat u ze direct kunt bekijken. U kunt bijhouden hoeveel u in de loop van de tijd aan elke leverancier hebt betaald en een actueel overzicht houden van openstaande versus voldane betalingen. Zo beschikt u over een overzichtelijk overzicht waarop u kunt terugvallen tijdens onderhandelingen of bij budgetplanning, zonder dat u de analyse telkens opnieuw hoeft uit te voeren. Gebruik AI Cards om AI-gestuurde rapportages en analyses toe te voegen aan je ClickUp-dashboards AI Kaarten helpen u sneller antwoorden te vinden. U kunt vóór een evaluatieronde een overzicht van de prestaties van leveranciers genereren, of directe vragen stellen zoals ‘Welke leveranciers hebben hun facturering in het afgelopen kwartaal verhoogd?’ De resultaten zijn gekoppeld aan uw daadwerkelijke betalingsgegevens, zodat u met feiten werkt en niet met schattingen. Dit is handig bij budgetplanning, onderhandelingen met leveranciers en het opstellen van betalingsschema's. U gaat deze beslissingen in met een duidelijke weergave van wat er is gebeurd, in plaats van dit onder druk te moeten reconstrueren.

3. Sjabloon voor betalingsgeschiedenis van ClickUp

Creëer één centrale bron van informatie voor elke betalingstransactie met de ClickUp-sjabloon voor betalingsgeschiedenis

Zonder duidelijke betalingsgegevens moet u mogelijk zelf een tijdlijn samenstellen op basis van facturen, bankafschriften en oude berichten. De ClickUp-sjabloon voor betalingsgeschiedenis helpt u om die gegevens overzichtelijk bij te houden.

Hiermee worden alle betalingen op één plek gekoppeld aan de bijbehorende factuur, datum en context. U kunt snel zien hoe een client in de loop van de tijd heeft betaald, controleren op gedeeltelijke betalingen en indien nodig de exacte transacties raadplegen.

Gebruik dit sjabloon om:

Houd gedeeltelijke, vertraagde en voltooide betalingen bij met nauwkeurige gegevens voor elke transactie

Houd een centraal overzicht bij van betalingen die aan facturen zijn gekoppeld, zodat u deze snel kunt uitvoeren

Ontdek seizoensgebonden trends met de tijdlijn-weergave van ClickUp

Filter en analyseer eerdere transacties of klantspecifiek betalingsgedrag met behulp van ClickUp Brain

Leg betalingsgegevens vast, zoals betaalmethode, referentienummers en aantekeningen, met behulp van aangepaste velden in ClickUp

💰Ideaal voor: Freelancers en teams die een betrouwbaar betalingsoverzicht nodig hebben om met vertrouwen clientgesprekken, geschillen en betalingsplanningen af te handelen.

Arnold Rogers, Manager Klantenservice bij Launch Control, regelt de financiën met ClickUp:

“We hebben integraties met Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell, enz. Hierdoor kunnen we financiën, klantbehoud, rapportages en klantgegevens in één ruimte bijhouden, omdat we informatie uit alle tools die we gebruiken kunnen ophalen en deze in ClickUp kunnen samenvoegen voor gebruiksgemak, zonder dat alle afdelingen hierbij betrokken hoeven te worden en tijd uit hun agenda's hoeven vrij te maken.”

4. Sjabloon voor het bijhouden van facturen in Excel van Vertex42

via Vertex42

Niet elk team heeft een volledig systeem nodig om facturen te beheren. Soms is de prioriteit simpel: alle facturen op één plek verzamelen, zien wat er achterstallig is en voorkomen dat het proces te ingewikkeld wordt.

In dat geval kan het Vertex42-sjabloon voor factuurvolging in Excel een ideale oplossing zijn. Dit sjabloon biedt u een gestructureerde manier om facturen te registreren, deadlines te bijhouden en de ouderdom in één oogopslag te zien, zonder dat u werkstroom-instellingen hoeft in te stellen of nieuwe software hoeft te leren. Met ingebouwde formules en filters kunt u sorteren op client, achterstallige betalingen markeren en indien nodig snel overzichten genereren.

Gebruik dit sjabloon om:

Houd alle facturen bij in één werkboek om te voorkomen dat gegevens verspreid raken over verschillende bestanden

Houd achterstallige betalingen bij met behulp van ingebouwde vervaltermijnen en automatische berekeningen

Filter facturen op client of status om snel specifieke accounts te bekijken

Genereer eenvoudige factuuroverzichten door client-specifieke gegevens te isoleren

Houd een overzichtelijk, afdrukklaar overzicht bij rapportage of offline gebruik

⚠️Het is echter belangrijk om rekening te houden met de beperkingen. Er zijn geen functies voor realtime samenwerking, alle gegevens moeten handmatig worden ingevoerd en u kunt geen gebruikmaken van automatisering voor werkstroom-follow-ups. Het is een betrouwbare optie als u de voorkeur geeft aan een vertrouwde spreadsheet-werkstroom en geen behoefte hebt aan gekoppelde, geautomatiseerde functies.

💰Ideaal voor: Freelancers of kleine teams die de voorkeur geven aan een eenvoudig, op spreadsheets gebaseerd systeem zonder extra complexiteit.

💡Gebruik ClickUp Brain MAX om je incassowerkstroom te versnellen. Vraag het om een follow-up-e-mail op te stellen voor een specifiek factuurbedrag en een bepaalde vervaltermijn (30, 60, 90+ dagen). Je kunt zelfs Talk to Text gebruiken om de context te dicteren (“stel een tweede betalingsherinnering op voor Acme Corp, $ 4.200, 60 dagen achterstallig”) en binnen enkele seconden een verzendklare e-mail hebben. Stel snel aangepaste follow-up-e-mails op met ClickUp Brain MAX

5. Sjabloon voor vervalrapport van CFI

via CFI

Als u een financieel professional bent die uw debiteurengegevens aan belanghebbenden moet presenteren, dan is de sjabloon voor een vervalrapport van het CFI iets voor u.

Het organiseert vorderingen in standaard vervaltermijnen en sluit aan bij gangbare boekhoudformaten, zodat u gegevens kunt presenteren op een manier die gemakkelijk te beoordelen is en waarop u direct actie kunt ondernemen. Het ondersteunt ook berekeningen zoals dubieuze vorderingen, waardoor u de overstap kunt maken van eenvoudig bijhouden naar financiële evaluatie.

Gebruik dit sjabloon om:

Categoriseer vorderingen in vervalperiodes om het risico van achterstallige betalingen duidelijk in kaart te brengen

Stel gestructureerde rapportages op die klaar zijn voor beoordeling door belanghebbenden of bij audits

Maak een schatting van dubieuze accounts op basis van hoe lang facturen onbetaald blijven

Vergelijk de saldi van klanten over verschillende tijdsperioden om risicovolle accounts te identificeren

Zorg voor een overzichtelijke, gestandaardiseerde indeling voor consistente financiële rapportage

⚠️De voor- en nadelen hiervan zijn vergelijkbaar met die van andere oplossingen op basis van spreadsheets. Het is een statisch sjabloon dat handmatig moet worden bijgewerkt, geen werkstroom biedt en geen realtime teamsamenwerking ondersteunt. Het is een uitstekende keuze wanneer de presentatie en naleving van boekhoudnormen je hoogste prioriteiten zijn.

💰Ideaal voor: Financiële teams en analisten die gestructureerde verouderingsrapporten nodig hebben voor besluitvorming, audits of presentaties aan belanghebbenden.

Hoe u sjablonen voor het bijhouden van de ouderdom van facturen gebruikt

Het downloaden van een sjabloon is het makkelijke deel. De waarde zit hem in hoe consequent u het gebruikt om achterstallige facturen bij te houden, te controleren en er actie op te ondernemen. Een paar kleine aanpassingen kunnen ervoor zorgen dat het een systeem wordt waar uw team elke week op vertrouwt.

Definieer vervalperiodes: Stel duidelijke bereiken in, zoals Huidig, 1–30, 31–60 en langer, op basis van uw betalingsvoorwaarden

Voeg volledige factuurgegevens toe: voer clientgegevens, factuurdatums, deadlines en bedragen in om de gegevens betrouwbaar te houden om ze te bijhouden

Stel berekeningen voor achterstallige betalingen in: Voer de berekening van vertragingen uit met automatisering om handmatige fouten en inconsistenties te voorkomen

Maak op rollen gebaseerde weergaven: Filter facturen op client, bedrag of status, zodat elk teamlid ziet wat belangrijk is

Automatiseer herinneringen: trigger follow-ups wanneer facturen de vervaltermijn overschrijden, in plaats van te vertrouwen op uw geheugen

Voer wekelijkse controles uit: Controleer regelmatig de vervalrapporten om vertragingen op te sporen voordat ze escaleren

Versnel follow-ups met AI: genereer e-mails met herinneringen en overzichten om de communicatie consistent te houden

📌 Het voordeel van ClickUp: automatiseer de follow-up-werkstroom De meeste teams blijven steken bij herinneringen. Er moet nog steeds iemand de factuur controleren, beslissen wat er vervolgens moet gebeuren en de tracker bijwerken. ClickUp-automatiseringen blinken in dit geval uit. U kunt regels instellen zoals: wanneer een factuur in de categorie 31–60 dagen terechtkomt, wijs deze dan toe aan de eigenaar van het account, verhoog de prioriteit en plaats een opvolgingsopmerking. Als de termijn 60 dagen overschrijdt, escaleer het dan of trigger een automatische e-mailupdate. Deze herinneringen zorgen ervoor dat het werk vordert zonder handmatige stappen. Met kant-en-klare sjablonen voor automatisering of de AI Automation Builder kunt u dit binnen enkele minuten instellen. Zodra het systeem draait, blijven facturen niet langer onbehandeld tussen beoordelingen in. Ze doorlopen follow-ups, eigendom en escalaties op basis van de feitelijke voorwaarde, zonder dat iemand elke stap hoeft bij te houden.

Blijf bijhouden welke facturen er zijn en word sneller betaald met ClickUp

Het echte probleem met het bijhouden van facturen is niet alleen het bijhouden zelf, maar de versnippering van het werk over meerdere losstaande tools. Door deze versnippering werk je altijd zonder volledig overzicht.

Dit voortdurende schakelen tussen verschillende taken vertraagt uw incassoproces, leidt tot dubbel werk en maakt het onmogelijk om één enkele bron van waarheid te handhaven. Uw team besteedt uiteindelijk meer tijd aan het zoeken naar informatie dan aan het daadwerkelijk innen van betalingen.

ClickUp maakt een einde aan deze wildgroei met zijn geïntegreerde AI-werkruimte. Het is één platform waar projecten, documenten, gesprekken en analyses samenkomen met contextuele AI die uw werk begrijpt.

In plaats van alleen een statische lijst met achterstallige betalingen, krijg je een geïntegreerde, geautomatiseerde werkstroom. Bekijk achterstallige facturen, bekijk gerelateerde taken, bekijk de communicatiegeschiedenis met klanten en krijg toegang tot de originele contracten – allemaal zonder ClickUp te verlaten. Zo maak je de overstap van reactief achter betalingen aan te jagen naar proactief cashflowbeheer.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen de veroudering van de accounts receivable en de accounts payable?

Met de verouderingsanalyse van debiteuren houdt u bij hoeveel geld klanten uw Business verschuldigd zijn, zodat u de inkomende geldstromen beter kunt beheren. De verouderingsanalyse van crediteuren houdt bij hoeveel geld uw Business aan leveranciers verschuldigd is, zodat u de uitgaande geldstromen kunt beheren en boetes voor te late betaling kunt voorkomen.

Hoe vaak moeten teams een rapport over de ouderdom van facturen bekijken?

De meeste financiële teams bekijken hun vervalrapport wekelijks om achterstallige facturen in de gaten te houden voordat ze tot een groot probleem uitgroeien. Voor bedrijven met grote transactievolumes kan een dagelijkse controle echter effectiever zijn.

Kan ik de vervaltermijnen van facturen bijhouden zonder Excel-spreadsheets te gebruiken?

Ja, je kunt sjablonen voor het bijhouden van de ouderdom van facturen met krachtige functies die spreadsheets niet hebben, vinden op werkbeheerplatforms zoals ClickUp. Deze omvatten ingebouwde automatiseringen voor herinneringen, realtime samenwerking voor je team en AI-aangedreven inzichten om je werkstroom te versnellen.