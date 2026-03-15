Hoe promoot je een podcast en vergroot je je publiek?

Het maken van een podcast is slechts een deel van het geheel. Het is net zo belangrijk om ervoor te zorgen dat deze op het juiste moment de juiste doelgroep bereikt.

72% van de makers is het erover eens dat het vergroten van hun publiek en ontdekt worden op het juiste platform een van hun grootste uitdagingen is – zelfs moeilijker dan voor de camera gaan staan en een video-podcast opnemen.

Dat betekent dat het promoten van je podcast geen bijzaak mag zijn. Je moet er al mee beginnen zodra je in de ideefase zit.

In deze gids laten we je zien hoe je je podcast kunt promoten. Als bonus delen we voorbeelden van hoe andere podcastpresentatoren dit aanpakken, zodat je daar inspiratie uit kunt halen.

Waarom podcastpromotie belangrijk is

Op het moment dat deze blog werd geschreven, waren er wereldwijd 4.641.388 podcasts geïndexeerd. Dat is een enorme hoeveelheid audio waaruit bijna 651,7 miljoen podcastluisteraars kunnen kiezen.

Kies een willekeurig onderwerp en er is waarschijnlijk wel een podcast over. Denk aan kwantumfysica, AI, spookverhalen, relaties of iets vreemd specifieks als containervervoer.

Als je iets waardevols te delen hebt, is er een publiek dat bereid is tijd te investeren in je podcast.

Dit is waarom het promoten van podcasts belangrijk is:

Verkrijg de status van expert: Geeft u een dominante positie in uw niche, wat vooral loont voor merkgerichte, educatieve of branchespecifieke podcasts

Bouwt op grote schaal vertrouwen op: In tegenstelling tot tekst draagt een podcast uw stem en persoonlijkheid uit, waardoor het gemakkelijker wordt om diepere, persoonlijkere verbindingen met uw publiek te vormen

Zorgt voor een hogere aankoopintentie: De aankoopintentie is van nature hoger wanneer aanbevelingen voor producten of diensten afkomstig zijn van een presentator die al het vertrouwen van zijn of haar publiek geniet

Bereik een breder publiek: Uw expertise wordt niet langer beperkt door leesgewoonten of aandachtsspanne – mensen die geen artikel van 2000 woorden lezen, zullen wel naar een aflevering van 45 minuten luisteren

⭐ Bonus: Als je voor het eerst een podcast start, zijn dit de beste AI-tools die je helpen om snel op gang te komen.

👀 Wist je dat? Het woord podcast is een samentrekking van iPod en broadcast, oorspronkelijk bedacht om programma's te beschrijven die alleen uit audio bestaan en via de iPod van Apple worden verdeeld.

Hoe promoot je een podcast (stap voor stap)

Ongeacht het genre: hier zijn enkele promotiestrategieën voor podcasts die je meer zichtbaarheid en downloads opleveren.

Stap 1: Optimaliseer je podcast voor zoekmachines

Er zijn zoveel manieren waarop nieuwe podcastluisteraars je kunnen ontdekken.

Dat kan via je sociale media zijn. Of een influencer doet een vermelding van je in zijn of haar nieuwsbrief of op sociale media. Of via podcastgidsen, online forums of Google.

Wanneer je je podcast indexeert met de juiste trefwoorden, geeft dit aan deze platforms en algoritmen aan dat je show moet worden getoond wanneer mensen zoeken naar onderwerpen die verband houden met je afleveringen.

Je zou het volgende moeten optimaliseren als onderdeel van je SEO-inspanningen voor je podcast 👇

Titel en beschrijving

De titel, beschrijving en afleveringsdetails van je podcast zijn het eerste wat zowel zoekmachines als potentiële luisteraars te zien krijgen. Zo optimaliseer je ze:

Podcasttitel: Moet direct duidelijk maken waar je podcast over gaat. Als je show gaat over hoe schepen en vracht de wereldhandel veranderen, geeft een naam als Containers luisteraars meteen een idee van het onderwerp

Podcastbeschrijving: Stel een beschrijvende samenvatting op binnen de limiet van tekens van je platform, waarin je uitlegt waar de show over gaat en voor wie deze bedoeld is. Verwerk ook op natuurlijke wijze relevante trefwoorden.

Titel en beschrijving van de aflevering: De titel en beschrijving moeten meteen duidelijk maken wat de belangrijkste boodschap van de aflevering is. Als je gast veel volgers heeft, kun je overwegen om zijn of haar naam aan de titel van de aflevering toe te voegen.

📌 Voorbeeld: De beschrijving van de FP&A Today-podcast op YouTube bevat relevante trefwoorden. Voor iedereen die meer wil weten over het bedrijf dat de podcast host, wordt ook de link naar Datarails, het bovenliggende bedrijf, gedeeld.

Podcastwebsite

Als het gaat om het verbeteren van je algehele SEO-prestaties, biedt een speciale website een groot voordeel. Het geeft luisteraars één centrale plek waar ze al je afleveringen kunnen vinden, ingedeeld op onderwerp, gast of thema. Tegelijkertijd geeft het jou controle over de branding en de contentervaring.

Natuurlijk kost het bouwen en optimaliseren van de website veel tijd, maar het is de moeite waard omdat het zoekmachines meer content geeft om te indexeren en luisteraars meer manieren biedt om je podcast te ontdekken.

Overweeg om het volgende aan je podcastwebsite toe te voegen:

Blogposts: Hergebruik de content van afleveringen in informatieve blogposts om zoekverkeer te genereren voor relevante zoekwoorden waar je publiek al naar op zoek is

Ingebouwde audiospeler: Laat bezoekers rechtstreeks op uw website luisteren zonder ze door te sturen naar een app van een derde partij

Aparte afleveringspagina's: Een speciale podcastpagina voor elke aflevering met aantekeningen, tijdcodes en de belangrijkste punten

Zoekfunctie: Een zoekbalk waarmee gebruikers specifieke onderwerpen of gasten kunnen vinden zonder door je hele archief te hoeven scrollen

Contactgegevens: Een manier voor luisteraars om feedback te sturen, vragen te stellen en je te volgen op sociale media

CTA's: Duidelijke oproepen aan luisteraars om zich te abonneren, een recensie achter te laten of merchandise te kopen

Podcasthoofdstukken: Klikbare hoofdstukken die werken als een inhoudsopgave, waardoor luisteraars onderwerpen kunnen scannen en direct naar het gedeelte kunnen springen dat hen het meest interesseert

RSS-feed: nieuwe afleveringen worden automatisch bijgewerkt in alle podcast-apps en -gidsen waarin je staat vermeld op de lijst

📌 Voorbeeld: De nieuwsbrief en podcast van Lenny zijn bedoeld voor productontwikkelaars en hebben meer dan 1.000.000 abonnees. De website heeft verschillende secties voor zowel gratis als betalende abonnees.

💡 Pro-tip: Doe bij het opstellen van je podcastscript onderzoek en verwerk trefwoorden op een natuurlijke manier in de tekst. Google kan nu gesproken trefwoorden herkennen door podcastaudio te indexeren, te transcriberen en te doorzoeken. Spreek duidelijk genoeg, dan pikt de NLP van Google die trefwoorden op, waardoor je kansen om erop te scoren toenemen.

Podcasttranscripties en shownotities

Het transcriberen van je podcast biedt bepaalde voordelen:

Maak uw audio crawlbaar: Google kan uw afleveringen indexeren op gerichte zoekwoorden, long-tail zoektermen en zinnen uit gesprekken, waardoor uw organische zichtbaarheid toeneemt

Maak je content toegankelijk voor luisteraars met een gehoorbeperking

Overbrugt de taalbarrière voor anderstaligen die moeite hebben met accenten of snel gesproken taal

Maakt het aanzienlijk eenvoudiger om aantekeningen bij de aflevering voor te bereiden met daarin de belangrijkste gespreksonderwerpen, tijdcodes, biografieën van gasten en links naar bronnen of sponsors die gekoppeld zijn aan de aflevering

📌 Voorbeeld: Het bedrijfsplanningsplatform Pigment heeft een podcast genaamd Perspectives. Elke aflevering krijgt een eigen pagina, waar je het transcript kunt lezen, herschikt als een blogpost.

💡 Pro-tip: Upload je podcastaudio als ClickUp Clips (maximaal 20 minuten) en transcribeer ze nauwkeurig met ClickUp Brain. Brain organiseert het transcript op spreker en structuur, klaar om direct in ClickUp Docs te worden opgeslagen. Je kunt Brain ook gebruiken om afleveringen samen te vatten en belangrijke punten voor je shownotities te genereren in het gewenste format.

Stap 2: Hergebruik content

Een podcast is een goudmijn aan content die kan worden hergebruikt in verschillende vormen en formaten.

U kunt ze allemaal gebruiken om uw publiek te bereiken in verschillende fases van hun contentconsumptie.

Hier volgt een kort overzicht van de manieren waarop je je podcast kunt hergebruiken:

Gebruik de podcast voor andere doeleinden Wat is er nog te doen? Blogbericht Breid belangrijke gespreksonderwerpen uit tot een lang artikel dat gericht is op zoekbare trefwoorden Instagram Reels / LinkedIn-video's / TikTok Een pakkende Clip of audiogram van 60–90 seconden LinkedIn-bericht Een belangrijk inzicht of standpunt uit de aflevering, geherformuleerd voor een professioneel publiek X-thread Verdeel het hoofdargument van de aflevering in een overzichtelijke thread van tweets YouTube-video Podcast-audio omzetten naar een video-format Infographic of afbeelding Statistieken, tips of citaten uit de aflevering in de vorm van kaarten in infographic-stijl

Maak voor het opschalen van contentwerkstroomen socialemediasjablonen voor je meest voorkomende hergebruikformaten.

Houd rekening met de platformspecifieke richtlijnen, zoals het format, de limiet aan tekens en het optimale tijdstip voor publicatie, en leg deze strategieën vast in een gestructureerd document om consistentie te waarborgen.

🚀 Het voordeel van ClickUp: ClickUp for Marketing Teams biedt podcasters en hun teams één centrale plek om elk aspect van hun podcast- en marketingwerkstroom te plannen, beheren, uitvoeren en bijhouden via een geïntegreerde AI-werkruimte.

Koppel documenten over contentstrategie , afleveringsbeschrijvingen, campagnetijdlijnen en analyses rechtstreeks aan de taken die hieraan ten grondslag liggen

Houd de prestaties van je podcast en marketing-KPI's bij met visuele dashboards en AI-kaarten

Ontwikkel ideeën met je team via visuele Whiteboards die ideeën direct verbinden met projecten en taken

Ontwikkel en bewaar je podcastcontent, zoals scripts, briefings, afleveringsplannen en hergebruikte content, in gestructureerde, doorzoekbare ClickUp Docs

Stap 3: Maak effectief gebruik van sociale media

De kans is groot dat veel, zo niet de meeste, van je nieuwe luisteraars je content digitaal zullen ontdekken.

Hoewel veel mensen nieuwe shows ontdekken door de populairste podcasts op Spotify of Apple Podcasts te verkennen, helpt dat niet echt als je net begint.

Sociale media vormen een krachtige marketingstrategie om ontdekt te worden door potentiële luisteraars.

Bovendien kun je helemaal gratis beginnen. De enige investering is je tijd, en dankzij de lage drempel kan iedereen posts op sociale media plaatsen, gesprekken starten en zijn of haar aanwezigheid op sociale mediaplatforms opbouwen.

Dus, als je een kleine of groeiende podcast hebt, hoe kun je dan de zichtbaarheid ervan in de algoritmen van sociale media vergroten? 👇

Fragmenten uit afleveringen

Kies een kort, pakkend moment uit je aflevering en maak je publiek er nieuwsgierig naar. Het soort cliffhangers die het publiek geboeid en gefascineerd houden.

Zorg er echter voor dat het fragment op zichzelf staand logisch is. Het mag niet aanvoelen als een willekeurig fragment dat uit zijn context is gehaald.

Als je een videopodcast host, kun je de Clip direct op verschillende platforms hergebruiken. Zoals deze Clip die door The Mel Robbins Podcast op Instagram is geplaatst.

Maak voor podcasts die alleen uit audio bestaan audiogrammen. Combineer een statische of geanimeerde afbeelding – meestal je albumhoes of een golfvorm – met de audio-Clip. Als er een prominente gast te gast is, werkt hun foto ook goed. Zorg er in ieder geval voor dat je huisstijl consistent is in elk audiogram dat je plaatst, zodat luisteraars je show meteen herkennen.

Een kijkje achter de schermen

Het publiek is uitgekeken op gepolijste, levenloze content. Het publiek is uitgekeken op gepolijste, levenloze content. Geef ze iets rauws, zoals korte weetjes uit je dagelijkse werk. Laat ze een menselijke verbinding met je aangaan.

Uw BTS-content kan het volgende bevatten:

Aankondiging van een mysterieuze beroemde gast

Inzichten in de brainstormsessie voor een komende aflevering

Teamintroducties, maar dan op een leuke manier

Uitdagingen waarmee je achter de microfoon te maken krijgt

Bekijk deze video van This American Life. Hij is rauw en onvoorspelbaar. Precies het soort content dat het publiek geboeid houdt en ervoor zorgt dat ze terugkomen.

Gastbijdragen

Prikkel je publiek met een mix van video-clips, statische afbeeldingen en trailers voordat een nieuwe aflevering met een prominente gast live gaat. Deel bloopers of grappige, authentieke momenten die voortkomen uit ongedwongen gesprekken. De opbouw voorafgaand aan de release van de aflevering moet net zo luidruchtig zijn als de aankondiging zelf.

Bekijk hoe het Instagram-account van Call Her Daddy aankomende gasten aankondigt voordat afleveringen live gaan, waardoor er dagen van tevoren al verwachting wordt opgebouwd.

🔔 Herinnering: Als je net begint, kies dan 1-2 kanalen waar je publiek zich bevindt. Want wat voor een andere podcaster werkt, werkt misschien niet zo goed voor jou. Je keuze hangt ook af van je niche.

Nat Schooler, presentator van de podcast AI Career Success, voert bijvoorbeeld intensieve marketingcampagnes op LinkedIn, waar professionals actief op zoek zijn naar loopbaanadvies en branche-inzichten.

Aan de andere kant hebben Karen Kilgariff en Georgia Hardstark van My Favorite Murder een schare volgers opgebouwd op Instagram, waar hun mix van zwarte humor en persoonlijke verhalen diep resoneerde met hun zeer betrokken fanbase.

💡 Pro-tip: Maak een Linktree aan waarin je al je belangrijke links op één plek verzamelt: links naar afleveringen, social media-profielen en luisterplatforms. Zo kan je publiek je content gemakkelijker vinden en ermee in contact komen op verschillende social media-platforms.

💡 Pro-tip: Maak een Linktree aan waarin je al je belangrijke links op één plek verzamelt: links naar afleveringen, social media-profielen en luisterplatforms. Zo kan je publiek je content gemakkelijker vinden en ermee in contact komen op verschillende social media-platforms.

Gebruik ChatGPT om creatieve invalshoeken te verkennen bij het omzetten van een podcastaflevering in een blogpost

Maak infographics en visuele middelen met behulp van de beeldgenerator van ClickUp Brain (aangedreven door DALL-E) voor je Instagram- en Pinterest-content

Gebruik de uitgebreide onderzoeksmodus om ideeën voor nieuwe afleveringen, hiaten bij concurrenten of trending topics in uw niche te ontdekken

👀 Wist je dat? Call Her Daddy – de op één na grootste podcast van Spotify in 2023 – werd door SiriusXM gecontracteerd voor 125 miljoen dollar, meer dan het dubbele van Alex Coopers vorige deal met Spotify. Het bewijst wat een goed gepromote, strategisch gegroeide podcast uiteindelijk kan opleveren.

Stap 4: Maak gebruik van e-mailmarketing

Nieuwsbrieven bieden een solide basis om een waardegedreven community rond je show op te bouwen. Bovendien is het geen geheim dat e-mail de hoogste ROI van alle marketingkanalen biedt ($10 tot $50 voor elke $1 die wordt uitgegeven), met open rates tussen de 20 en 30%.

Om je e-maillijst op te bouwen, voeg je een pagina met aanmeldingslinks of een speciale landingspagina toe aan je website. Zodra een lezer zich heeft aangemeld, kun je beginnen met delen:

Een selectie van artikelen of hulpmiddelen (sjablonen, checklists of tools) die relevant zijn voor het onderwerp van je podcast

Links naar afleveringen waarin je als gast te horen was in andere podcasts

Nieuws uit de sector of actuele onderwerpen die je publiek nuttig zou vinden

Exclusieve enquêtes waarin abonnees wordt gevraagd welke onderwerpen ze hierna behandeld willen zien

Je uiteindelijke doel is om een trouwe lezersgroep op te bouwen die je nieuwsbrief ziet als dé bron om zichzelf te informeren.

📌 Voorbeeld: Wanneer je je abonneert op The Rundown AI — een van de toonaangevende podcasts en nieuwsbrieven voor AI-nieuws — ontvang je een welkomste-mail in drie stappen, die helder en interactief is en nieuwe lezers direct op de hoogte brengt.

Stap 4: Maak gebruik van e-mailmarketing

Nieuwsbrieven bieden een solide basis om een waardegedreven community rond je show op te bouwen. Bovendien is het geen geheim dat e-mail de hoogste ROI van alle marketingkanalen biedt ($10 tot $50 voor elke $1 die wordt uitgegeven), met open rates tussen de 20 en 30%.

Om je e-maillijst op te bouwen, voeg je een pagina met aanmeldingslinks of een speciale landingspagina toe aan je website. Zodra een lezer zich heeft aangemeld, kun je beginnen met delen:

Een selectie van artikelen of hulpmiddelen (sjablonen, checklists of tools) die relevant zijn voor het onderwerp van je podcast

Links naar afleveringen waarin je als gast te horen was in andere podcasts

Nieuws uit de sector of actuele onderwerpen die je publiek nuttig zou vinden

Exclusieve enquêtes waarin abonnees wordt gevraagd welke onderwerpen ze hierna behandeld willen zien

Je uiteindelijke doel is om een trouwe lezersgroep op te bouwen die je nieuwsbrief ziet als dé bron om zichzelf te informeren.

📌 Voorbeeld: Wanneer je je abonneert op The Rundown AI — een van de toonaangevende podcasts en nieuwsbrieven voor AI-nieuws — ontvang je een welkomste-mail in drie stappen, die helder en interactief is en nieuwe lezers direct op de hoogte brengt.

Stap 5: Werk samen met gasten

Maak gebruik van het publiek van andere podcasters om je podcast te promoten. Je kunt hen uitnodigen in je show of zelf als gast in die van hen verschijnen. Wees selectief in je keuze van partners.

Je wilt samenwerken met podcasters die:

Richt je op een vergelijkbare doelgroep, maar behandel niet precies dezelfde content

Breng een perspectief of expertise in die je luisteraars echt waardevol zullen vinden

Zijn actieve promotors van hun eigen content op sociale media

Onthoud dat het promoten van de gastpodcast net zo belangrijk is als het gesprek zelf (of zelfs nog belangrijker).

Maar in plaats van gasten simpelweg te vragen de aflevering te delen, stel je beter een promotiepakket voor gasten samen. Maak het hen gemakkelijk om de podcastcontent te delen door het volgende aan te bieden:

Kant-en-klare bijschriften voor sociale media die ze zo kunnen posten of aanpassen

Afbeeldingen van verschillende groottes voor Instagram, LinkedIn en Twitter/X

Een kort audiofragment of video met hun beste moment uit de aflevering

De link naar de aflevering en de publicatiedatum, zodat ze hun posts van tevoren kunnen inplannen

Een korte oneliner die ze aan hun eigen nieuwsbrief of biografie kunnen toevoegen

Hier is een sjabloon die je kunt gebruiken om je gasten te laten weten wanneer de aflevering live gaat:

Hoi [Naam]! Je aflevering is live 🎉 We hebben een paar Clips, teksten voor sociale media en afbeeldingen samengesteld, zodat je deze binnen een minuut kunt delen. We zouden het geweldig vinden als je publiek deze aflevering zou beluisteren.

🚀 ClickUp-voordeel: Voer de transcripties, biografieën, onderwerpen van eerdere afleveringen, demografische gegevens van het publiek en andere relevante details van je gasten in een AI-tool in. Vraag het om op maat gemaakte interviewvragen te genereren die verder gaan dan de oppervlakte en echt diepgang aan het gesprek geven. Bespreek de vragen, verfijn ze en sla de definitieve lijst op in een document, zodat je team deze voor de opname kan doornemen.

Stap 6: Meld je aan bij podcastgidsen

Mensen ontdekken podcasts via allerlei platforms. Als je je show op de belangrijkste podcastlijsten laat opnemen, vergroot je de kans dat nieuwe luisteraars je vinden. En opgenomen worden is vrij eenvoudig. Bij de meeste lijsten kun je je RSS-feed indienen, waardoor afleveringen automatisch worden synchroniseerd telkens wanneer je iets publiceert.

Enkele van de meest prominente podcast-apps en -platforms om op te verschijnen: Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, Podbean, Overcast, Podcast Addict, Pocket Casts, TuneIn en iHeartRadio.

Twijfel je nog tussen audio of video, of ben je aan het uitzoeken welk platform je voorrang moet geven? Hier zijn enkele interessante gegevens over podcastplatforms, volgens een rapport van Cumulus Media en Signal Hill:

45% van de wekelijkse podcastluisteraars die in de afgelopen 6 maanden naar een nieuwe podcast hebben geluisterd, begon op YouTube. Daarmee is YouTube momenteel het grootste platform voor het ontdekken van nieuwe podcasts.

Desondanks kiest 92% van de podcastluisteraars er nog steeds voor om te luisteren in plaats van te kijken. Slechts 8% zegt uitsluitend naar podcasts te kijken. Stel het publiceren van nieuwe content niet uit omdat je nog niet over de middelen beschikt om een video-podcast te starten

12% van de wekelijkse podcastluisteraars luistert via smart-tv, een klein maar groeiend segment dat het waard is om in gedachten te houden voor toekomstige verdeling

Spotify, Apple Podcasts en YouTube zijn samen goed voor 64% van de meest gebruikte platforms onder wekelijkse podcastluisteraars in de VS. Maar deze apps voor het luisteren naar podcasts bedienen heel verschillende doelgroepen. Spotify trekt vooral jongeren aan, Apple richt zich op doorgewinterde podcastluisteraars en YouTube trekt nieuwkomers aan

Stap 7: Neem deel aan communities en forums

Maak gebruik van Reddit, Discord-servers en Facebook-groepen waar mensen al actief op zoek zijn naar kennis en oplossingen.

Welke community of welk forum je ook kiest, zorg ervoor dat je:

Beantwoord queries van gebruikers oprecht – en verwijs alleen naar je podcast als deze direct betrekking heeft op wat ze vragen

Plaats een spontane reactie of vraag over een recente aflevering en laat de community reageren

Maak een vermelding van de community als de discussies daar je aflevering hebben geïnspireerd

Pas deze promotiestrategieën voor podcasts geleidelijk toe, rekening houdend met je capaciteit en middelen. Voeg de meer tijdrovende strategieën toe naarmate je show aan populariteit wint.

📌 Voorbeeld: Kowabana (een podcast gewijd aan Japanse horrorverhalen) heeft een Discord-community met meer dan 1.500 leden die actief discussiëren over de verhaallijnen van afleveringen, urban legends, Japanse videogames en culturele folklore. Als je een loyale community hebt opgebouwd, verspreidt je podcast zich snel onder gelijkgestemden.

📌 Voorbeeld: Kowabana (een podcast gewijd aan Japanse horrorverhalen) heeft een Discord-community met meer dan 1.500 leden die actief discussiëren over de verhaallijnen van afleveringen, urban legends, Japanse videogames en culturele folklore. Als je een loyale community hebt opgebouwd, verspreidt je podcast zich snel onder gelijkgestemden.

👀 Wist je dat? De allereerste podcast werd ontwikkeld door Dave Winer en Adam Curry in de periode 2000-2004. Destijds werden podcasts nog 'audioblogging' genoemd. In 2000-2001 creëerde Winer RSS-enclosure-tags, waardoor audiobestanden voor het eerst via RSS-feeds konden worden verspreid.

Strategieën voor de groei van podcasts op de lange termijn

Een podcast starten is één ding. De volgende stap is er een kanaal van te maken waar mensen naar terugkeren.

Strategie Wat moet je nog doen? Post regelmatig Houd je aan een wekelijks of tweewekelijks schema. Als er maanden tussen zitten, haakt je publiek af. Zorg dat je ten minste 3 afleveringen hebt gepubliceerd voordat je je eerste podcastaflevering ergens promoot Stimuleer mond-tot-mondreclame Moedig luisteraars aan om beoordelingen en recensies achter te laten. Een simpel “als je deze aflevering leuk vond, deel hem dan met iemand die er iets aan heeft” aan het einde heeft meer effect dan de meeste promotietactieken Bouw een persoonlijk merk op 84% van de podcastluisteraars zegt dat een podcaster hun mening heeft veranderd over iets waar ze vroeger in geloofden. Dat soort invloed komt niet van een logo, maar van een presentator die mensen vertrouwen. De grootste podcasts zijn gebouwd op basis van het persoonlijke merk van hun presentator Podcast-merchandise Merchandise is niet alleen een manier om geld te verdienen. Wanneer onderzetters met je logo, T-shirts of stickers worden gekoppeld aan iets waar je publiek al van houdt, zorgt dat voor een blijvende herinnering en loyaliteit Hergebruik oude afleveringen Breng je beste oudere afleveringen in periodes opnieuw onder de aandacht. Nieuwe luisteraars hebben ze nog niet gehoord en het verlengt de levensduur van je beste content zonder dat je iets nieuws hoeft op te nemen Doe aan cross-promotie met andere podcasts Ruil vermeldingen in trailers van gastoptredens met podcasts in aanverwante niches. Het is gratis, gericht en bereikt mensen die al de gewoonte hebben om te luisteren Influencermarketing Werk samen met influencers wier publiek overeenkomt met dat van jou Seizoensgebonden content Koppel afleveringen aan trending momenten, feestdagen of culturele gebeurtenissen die relevant zijn voor jouw niche

⭐ Bonustip: Investeer in betaalde advertenties om je show onder de aandacht te brengen van doelgroepen die al klaar zijn voor jouw content: Gebruik Google Ads om luisteraars aan te trekken die actief zoeken naar zoekwoorden die betrekking hebben op uw onderwerp

Zet Spotify-audioadvertenties in: spots van 30 seconden op pre-roll-, mid-roll- of post-roll-posities om zelfs premiumgebruikers te bereiken met een klikbare CTA

Profiteer van het enorme publiek van YouTube met video- of audioadvertenties op YouTube

Amazon Ads biedt unieke toegang tot luisteraars, met name diegenen die via traditionele digitale kanalen moeilijk te bereiken zijn

Podbean biedt zelfbedieningsopties die budgetvriendelijk zijn en geschikt zijn om specifieke nichepublieken te targeten

👀 Wist je dat? The Joe Rogan Experience is eind 2025 de podcast met de meeste abonnees en luisteraars op alle grote platforms, waaronder Spotify, YouTube en Apple. Andere populaire shows met veel abonnees zijn onder meer Crime Junkie, The Daily, Call Her Daddy en The Mel Robbins Podcast.

Hier zijn een paar podcastprogramma's die je helpen bij het plannen, opnemen, bewerken, verdeling of te gelde maken van je podcast.

Tools voor podcastpromotie

Het produceren van een podcast omvat meer onderdelen dan de meeste mensen beseffen. Onderzoek, het schrijven van scripts, opnemen, bewerking, gasten coördineren, promotie, prestaties bijhouden – en dat is nog maar één aflevering. Als je dat steeds opnieuw doet, heb je een herhaalbaar systeem nodig.

Maak kennis met: ClickUp.

Binnen deze geïntegreerde AI-werkruimte kun je ideeën bedenken, content creëren, samenwerken met je team, taken bijhouden en podcastwerkstroomen automatiseren. Zo werkt het 👇

Ideevorming en contentplanning

ClickUp Whiteboards biedt je team een visueel canvas om ruwe podcastideeën om te zetten in gepolijste projecten. Je kunt referenties vastmaken, aantekeningen toevoegen, teamleden taggen en ideeën met één klik omzetten in gestructureerde documenten.

Zet je ideeën om in gecoördineerde acties met ClickUp Whiteboards

Documentatie en het aanmaken van content

Met ClickUp Docs kun je alle content voor je podcast samenstellen en opslaan: scripts, aantekeningen, gastbriefings en sjablonen voor hergebruik. Voeg tabellen, wiki's, geneste pagina's en ingesloten media toe om je content gestructureerd en toegankelijk te houden.

Maak een documentbibliotheek aan, uw centrale bron van informatie voor uw podcaststrategie

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Brain rechtstreeks in Docs om het eerste concept te maken. Teams kunnen in realtime samenwerken en feedback geven op specifieke secties of regels zonder het document te verlaten. Zodra het concept klaar is, wijs je beoordelingstaken rechtstreeks vanuit het document toe – compleet met deadlines en alle benodigde details.

Plan en beheer je podcastcontent

Ontvang een gratis sjabloon Beheer de concepten, outreach, planning en gasten van je podcastafleveringen met behulp van de Podcast-kalender-sjabloon van ClickUp

Met de podcastkalender-sjabloon van ClickUp krijg je op één plek een weergave van aankomende afleveringen, gastoptredens, onderwerpen en deadlines. Gebruik deze om:

Houd elke aflevering bij in verschillende fasen, zoals Concept, Outreach, Planning, Opname en Transcriptie, met behulp van kleurgecodeerde tags

Sla belangrijke informatie over een podcastaflevering op in meer dan 18 aangepaste velden

Bekijk je podcast-werkstroom in 7 verschillende ClickUp-weergaven, waaronder Afleveringen, Podcast-sponsors, Aantekeningen en Podcast-fase

Automatiseer repetitieve werkstroomen met Super Agents

Berichten inplannen, afstemmen met gasten, contentkalenders bijwerken en recensies opvolgen: podcastpromotie omvat veel verschillende onderdelen en nog meer handmatige handelingen.

ClickUp Super Agents creëren een herhaalbaar systeem dat heen-en-weer-communicatie vermindert, het aantal afhakers tussen taken vermindert en de hele werkstroom in beweging houdt.

Deze agents werken autonoom en reageren op veranderingen in uw werkruimte zonder dat u ze daartoe hoeft aan te zetten.

Stel AI-aangedreven werkstroomen in voor terugkerende podcast-taken met ClickUp Super Agents

Enkele manieren waarop Super Agents voor uw podcast kunnen werken:

Houd je afleveringenmap in de gaten en genereer automatisch shownotities en bijschriften voor sociale media wanneer er een nieuw transcript wordt geüpload

Verzamel elke week updates uit taakcommentaren, afleveringsdocumenten en campagneprestaties en plaats een samengevat overzicht op je teamkanaal

Detecteer wanneer een taak voor het bevestigen van een gast is voltooid en trigger automatisch de werkstroom voor de promokit – inclusief het aanmaken van materiaal, het opstellen van e-mailontwerpen en het plannen van taken

Belangrijkste functies van ClickUp

ClickUp Brain versnelt de productiviteit door afleveringsschema's, scripts, interviewvragen, bijschriften voor sociale media en aantekeningen te genereren – zonder dat je je werkruimte hoeft te verlaten

AI-kaarten op uw dashboard tonen realtime overzichten van taken, de voortgang van campagnes en teamupdates, zodat u de gegevens beter kunt interpreteren

Zoek in documenten, chats en apps die verbonden zijn met ClickUp in natuurlijke taal met behulp van ClickUp Enterprise Search

ClickUp Kalender biedt je een overzichtelijke weergave van je podcast, verdeeld over afleveringen, seizoenen en promotiecampagnes, zodat je altijd een totaaloverzicht hebt van de pijplijn

Een ingebouwd marketing-CRM om alle promotie-inspanningen te centraliseren: contacten met gasten, gesprekken met sponsors en het bijhouden van campagnes op één plek

Maakt verbinding met je e-mail, zodat geautomatiseerde reeksen direct vanuit je werkruimte worden getriggerd, zonder dat je tussen tools hoeft te schakelen

Kant-en-klare podcastsjablonen om je contentkalender op te stellen, taken te plannen en de voortgang van je project vanaf dag één bij te houden

Voeg widgets toe om werkstroomen bij te werken, projectstatusen te wijzigen, taken toe te wijzen en meer – allemaal binnen je Doc-editor.

Limieten van ClickUp

Niet alle functies die beschikbaar zijn in de webapp zijn beschikbaar in de mobiele app

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 11.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 4.500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Dit is wat een G2-recensent te zeggen heeft:

Ik vind het geweldig dat er een native integratie is met Google en QBO. De automatiseringen besparen veel handmatige taken, en ik kijk ernaar uit om een AI-agent te maken voor nog meer automatisering. We hebben met Simon gebeld om onze installatie en de beschikbare functies door te nemen, en hij was erg behulpzaam. Hoewel het een kort gesprek was, heb ik veel geleerd en ik kijk ernaar uit om hem weer te spreken tijdens een vergadering. Zodra ClickUp volledig is geïmplementeerd, denk ik dat het onze werklast aanzienlijk zal verminderen en de communicatie tussen de projectmanagement- en de financiële/factureringsafdeling zal verbeteren. Dit wordt zeker een tool die we dagelijks zullen gebruiken. Tot nu toe zijn we er meteen mee aan de slag gegaan en was het vrij eenvoudig om te beginnen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we onze werkstroom in de loop van de tijd zullen blijven verfijnen en perfectioneren.

Het beheren van je podcastpromotie op meerdere platforms loopt al snel uit de hand. Deze planningstools helpen je bij het plannen, in de wachtrij plaatsen en publiceren van content op sociale mediakanalen, zonder dat je daar dagelijks handmatig werk aan hebt.

Buffer

Buffer is een gebruiksvriendelijke tool voor het plannen van posts op sociale media, ontwikkeld voor makers en kleine teams die consistent willen blijven op verschillende platforms zonder dat het te ingewikkeld wordt. Hiermee kun je posts op Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter/X en meer plannen vanuit één dashboard. De overzichtelijke interface en degelijke statistieken maken het een betrouwbare keuze voor podcasters die hun eigen promotie beheren.

Belangrijkste functies van Buffer

Plan en zet berichten op meerdere socialemedia-accounts in de wachtrij vanaf één plek

Ingebouwde analyses om de prestaties van berichten en de betrokkenheid van het publiek bij te houden

Dankzij de integratie met Canva kunt u afbeeldingen ontwerpen en inplannen zonder de werkstroom te verlaten

AI-assistent om ondertitels op te stellen en content op verschillende platforms te hergebruiken

Limiet van Buffer

Geen tags of labels voor berichten, wat het organiseren van grote hoeveelheden content bemoeilijkt

De samenwerkingsfuncties hebben een limiet – niet ideaal als je met een extern team of bureau werkt

Prijzen van Buffer

Gratis abonnement

Essentials: $ 6 per kanaal/maand

Team: $12 per kanaal/maand

Bureau: $ 120 voor 10 kanalen/maand

Beoordelingen en recensies van Buffer

G2: 4,3/5 (meer dan 1.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 1.400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Buffer?

Dit is wat een G2-recensent te zeggen heeft:

Buffer helpt bij platforms die wat minder gebruikt worden, zoals Blusky. Ik kan het makkelijk gebruiken voor Instagram en Facebook. Ik vind het fijn dat ik onbeperkt concepten kan opslaan totdat ik ze in de wachtrij kan zetten. De klantenservice is altijd behulpzaam geweest bij storingen, hoewel het bij upgrades soms wat vaker hapert dan ik had gehoopt. Het is makkelijk te integreren met gangbare sociale apps en nieuwere apps zoals Blusky

Later

Later begon als een planningstool voor Instagram en is sindsdien uitgegroeid tot een complete socialemediaplanner met een sterke visuele focus. Het is vooral handig voor podcasters die veel investeren in visuele content – audiogrammen, quote-kaarten en afleveringsafbeeldingen – en precies willen zien hoe hun feed eruit komt te zien voordat er iets live gaat.

Belangrijkste functies van Later

Visuele contentkalender met planning via slepen en neerzetten en een voorbeeld van de feed, samen met sjablonen voor contentkalenders

Link-in-bio-tool die je Instagram-profiel verandert in een klikbare landingspagina voor links naar afleveringen

Suggesties voor het beste moment om te posten, gebaseerd op uw specifieke doelgroepgegevens

Ondersteunt Instagram, TikTok, LinkedIn, Pinterest, Twitter/X en Facebook

Beperkingen van Later

Analytics en rapportage zijn minder gedetailleerd in vergelijking met Buffer of Hootsuite

Sommige belangrijke functies, zoals samenwerkingstools en geavanceerde analyses, zijn alleen beschikbaar in duurdere abonnementen

Prijzen van Later

Starter: $ 18 per maand

Growth: $40 per maand

Geavanceerd: $ 80 per maand

Beoordelingen en recensies van Later

G2: 4,5/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Later?

Dit is wat een G2-recensent te zeggen heeft:

Ik gebruik Later Social voor het plaatsen van berichten en vind de planningsfunctie ontzettend waardevol, omdat ik hiermee berichten kan plannen zonder me zorgen te maken over op welke dag iets wordt geplaatst. Het geeft me de vrijheid om op vakantie te gaan zonder me zorgen te maken over sociale media. Een opvallende functie is de mogelijkheid om berichten op verschillende platforms in te plannen, dus als ik een bericht voor Instagram voorbereid, kan ik het snel opnieuw inplannen om op Facebook, TikTok of LinkedIn te worden geplaatst. Het is absoluut de beste tool die ik heb gebruikt voor het plaatsen van berichten in vergelijking met andere tools zoals Buffer, die voor mij niet zo goed werkten. Later Social heeft een betere galerij, betere planningsopties en de functie 'beste tijd om te posten', die me helpt te weten wanneer mijn volgers het meest actief zijn.

Hootsuite

Hootsuite is een van de meer gevestigde namen op het gebied van socialemediabeheer, ontwikkeld voor teams die grote hoeveelheden content op meerdere accounts moeten beheren. Voor podcasters die samenwerken met een marketingteam of bureau biedt het een meer gestructureerde werkstroom met goedkeuringsprocessen, campagnetracking en diepgaandere analyses dan de meeste tools in deze categorie.

Belangrijkste functies van Hootsuite

Met bulkplanning kunt u honderden berichten in één keer uploaden en in de wachtrij plaatsen

Campagnebijhouden en goedkeuringswerkstroom zorgen ervoor dat teams op één lijn blijven voordat iets live gaat

Gedetailleerde analyses met benchmarking van concurrenten en aangepaste rapportage

Ondersteunt een breed bereik aan platforms, waaronder YouTube, Pinterest en TikTok

Limieten van Hootsuite

Goedkeuringswerkstroomen hebben een limiet van 1-op-1-structuur – geen gelaagde of meerstapsgoedkeuringen

De prijzen liggen aanzienlijk hoger dan bij alternatieven, waardoor het voor solo-podcasters moeilijker te rechtvaardigen is

Prijzen van Hootsuite

Professional: $ 99 per maand

Team: $ 249 per maand

Business: $ 739 per maand

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Hootsuite

G2 : 4,3/5 (meer dan 7.000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 3.700 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Hootsuite?

Dit is wat een G2-recensent te zeggen heeft:

Ik vind het handig dat ik al mijn socialemedia-accounts op één plek kan beheren met Hootsuite. De planningstool is intuïtief, waardoor het eenvoudig is om posts op meerdere platforms te beheren. De ingebouwde analyses zijn geweldig, omdat je zo gemakkelijk kunt zien wat werkt zonder elk platform apart te hoeven doorzoeken. Dit alles helpt me om consistent te blijven, tijd te besparen en de prestaties effectief bij te houden.

Makers van Audiogram

Met deze tools kun je audiofragmenten omzetten in deelbare video-content zonder dat je een ontwerper of video-editor nodig hebt.

Headliner

Headliner is speciaal ontwikkeld voor podcasters die audiogrammen en video’s willen maken zonder enige ontwerpkennis. Het transcribeert automatisch je audio, animeert golfvormen en laat je ondertitels toevoegen – allemaal met een paar klikken. Voor podcasters die consequent sociale content moeten produceren zonder uren aan de productie te besteden, is dit een van de meest praktische tools in deze lijst.

Belangrijkste functies van Headliner

Automatische transcriptie die geanimeerde ondertitels genereert die zijn synchroniseerd met je audio

Golfvormanimaties en aanpasbare sjablonen van verschillende groottes voor elk sociaal platform

Directe import van podcast-RSS-feeds, zodat je afleveringen kunt ophalen zonder handmatig te hoeven uploaden

Opties voor de video-background zijn onder andere stockbeelden, afbeeldingen of effen kleuren

Limiet van Headliner

Bij het gratis abonnement wordt een Headliner-watermerk toegevoegd aan geëxporteerde video's

De aanpassingsmogelijkheden zijn relatief beperkt in vergelijking met tools die meer op design zijn gericht

Prijzen voor Headliner

Voor altijd gratis

Basis: $ 9,99/maand

Pro: $ 25,99/maand

Beoordelingen en recensies van Headliner

G2 : Te weinig beoordelingen

Capterra: te weinig beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Headliner?

Dit is wat een G2-recensent te zeggen heeft:

Ik vind het geweldig dat ik een mooi 'audiogram' kan maken van mijn MP3's. Ik vind het ook geweldig dat ik snel trefwoorden kan vinden voor mijn content en webpagina's voor een betere ranking. Headliner geeft me ook citaten die het boeiend vindt, waardoor ik makkelijk content kan maken voor sociale media. Geweldig dat ik ook direct op YouTube kan posten. Super makkelijk te gebruiken en GRATIS!

Beschrijving

Descript is meer dan alleen een tool om audiogrammen te maken – het is een compleet platform voor audio- en videobewerking waarmee je opnames kunt bewerken door tekst te bewerken. Voor podcasters die video-afleveringen opnemen, regelt het alles, van ruwe opnames tot gepolijste clips die klaar zijn voor sociale media. De leercurve is steiler dan die van Headliner, maar de outputkwaliteit is aanzienlijk hoger.

Belangrijkste functies van Descript

Tekstgebaseerde audio- en video-bewerking: verwijder woorden uit het transcript en de Clip wordt automatisch aangepast

Met de overdub-functie kunt u audiofouten corrigeren door vervangende tekst in te voeren met uw eigen gekloonde stem

Schermopnames, opnames op afstand en het exporteren van Clips zijn allemaal geïntegreerd in één platform

Automatische verwijdering van stopwoorden en vermindering van achtergrondgeluiden

Limieten van Descript

Dit kan overweldigend zijn voor gebruikers die alleen een eenvoudig audiogram willen aanmaken

AI-functies zoals Overdub zijn alleen beschikbaar in duurdere abonnementen

Prijzen van Descript

Hobbyist: $24 per persoon per maand

Maker : $35 per persoon per maand

Business: $ 65 per persoon per maand

Ondernemingsklant

Beoordelingen en recensies van Descript

G2 : 4,6/5 (meer dan 850 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Descript?

Dit is wat een G2-recensent te zeggen heeft:

Ik vind het fijn hoe makkelijk het is om een video en audio in Descript te laden. Het versnelt het proces en biedt een geweldige basis voor een bericht of de details, waarop ik vervolgens kan voortbouwen met mijn eigen kennis. Het is erg handig voor het maken van transcripties en LinkedIn-berichten, en ik gebruik het ook voor het genereren van hoogtepunten uit podcasts. De eerste installatie was eenvoudig, waardoor de hele ervaring soepel verliep.

Wavve

Wavve is een strakke, no-nonsense audiogramtool die speciaal is ontwikkeld voor podcasters en makers van radio. Het probeert niet alles te doen – het richt zich erop om deelbare audioclips er snel goed uit te laten zien op sociale media. Als je belangrijkste doel is om op grote schaal audiogrammen met je merk te maken zonder een steile leercurve, dan klaart Wavve de klus op betrouwbare wijze.

Belangrijkste functies van Wavve

Aanpasbare geanimeerde golfvormontwerpen die merkkleuren en logo's ondersteunen

Automatische ondertiteling, synchroniseerd met uw audio-Clip

Vooraf ingestelde afmetingen voor sociale media voor Instagram, Twitter/X, Facebook en LinkedIn

Eenvoudige drag-and-drop-interface waarvoor geen ontwerpkennis nodig is

Limieten van Wavve

Beperkte geavanceerde bewerkingsmogelijkheden in vergelijking met Descript

Geen directe RSS-feedintegratie: je moet audiobestanden handmatig uploaden

Prijzen van Wavve

Wavve Starter : $ 9,99/maand

Wavve Pro : $ 24,99/maand

Agency: $ 129,99/maand

Beoordelingen en recensies van Wavve

G2 : Te weinig beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Wavve?

Dit is wat een G2-recensent te zeggen heeft:

Maak geweldige posts met audio voor sociale media. Hun nieuwe Wavvelink is een fantastische pagina voor onze podcast, die potentiële abonnees helpt om alles over ons merk te weten te komen en snel een verbinding te maken met onze podcast.

Hier zijn de analysetools die je de gegevens geven om slimmere promotiebeslissingen te nemen.

Terugblik

Backtracks is een analyseplatform voor podcasts, ontwikkeld voor makers die meer gedetailleerde luisteraarsgegevens willen dan wat podcast-apps zoals Spotify of Apple Podcasts standaard bieden. Het gaat verder dan alleen het aantal downloads en laat je zien wie je luisteraars zijn, waarvandaan ze luisteren en hoe ze je show vinden. Zo kun je je beter richten op wat daadwerkelijk voor groei zorgt.

Belangrijkste functies van Backtracks

Gedetailleerde demografische gegevens van luisteraars, waaronder locatie, apparaat en gebruikte app

Analyses per aflevering die laten zien waar luisteraars afhaken en wat de gemiddelde duur van de luisterbeurten is

In te sluiten podcastspeler met ingebouwde mogelijkheid om je website bij te houden

Ondersteunt IAB-gecertificeerde statistieken voor adverteerders en rapportage over sponsoring

Limieten van Backtracks

De interface kan technisch en minder intuïtief aanvoelen voor gebruikers die niet zo bedreven zijn met data

Sommige geavanceerde functies zijn alleen beschikbaar in duurdere abonnementen

Prijzen van Backtracks

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Backtracks

G2 : Te weinig beoordelingen

Capterra: te weinig beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Backtracks?

Dit is wat een G2-recensent te zeggen heeft:

Met backtracks kunt u uw klanten- en luisteraarsaantal vergroten; het is een geweldige manier om reclame te maken voor uw Business.

Chartable

Chartable helpt podcasters bij te houden waar hun luisteraars vandaan komen – of dat nu een bericht op sociale media, een nieuwsbrief, een cross-promotie of een betaalde advertentie is. Dankzij de functies SmartLinks en SmartAds is het een van de weinige tools waarmee je de groei van het aantal luisteraars direct kunt toeschrijven aan specifieke marketinginspanningen.

Belangrijkste functies van Chartable

SmartLinks houdt bij welke promotiekanalen daadwerkelijk nieuwe luisteraars aantrekken

SmartAds meet de impact van podcast-advertentiecampagnes op verschillende platforms

Bijhouden van cross-promotie om te zien hoe gastoptredens en podcastuitwisselingen presteren

Integreert met Apple Podcasts, Spotify en de meeste grote hostingplatforms

Limieten van Chartable

Sinds de overname door Spotify in 2022 zijn sommige functies teruggeschroefd of stopgezet.

Voor het bijhouden van attributie moeten SmartLinks correct worden ingesteld, wat een eerste configuratie vereist

Prijzen van Chartable

Starter : Gratis

Premium: $ 4,99/maand

Pro: $ 9,99/maand

Grafieken met beoordelingen en recensies

G2 : Te weinig beoordelingen

Capterra: te weinig beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Chartable?

Dit is wat een G2-recensent te zeggen heeft:

Hoe gebruiksvriendelijk Chartable is, en de vele opties waarmee ik kan spelen om de statistieken van mijn podcast te verbeteren.

Podtrac

Podtrac is een van de oudste en meest erkende platforms voor het meten van podcasts, met name onder uitgevers en netwerken. Het wordt vaak gebruikt om downloadcijfers te verifiëren voor adverteerders en sponsorovereenkomsten. Daardoor is het minder een groeitool en meer een instrument voor geloofwaardigheid en het genereren van inkomsten voor programma's die merkpartnerschappen willen aantrekken.

Belangrijkste functies van Podtrac

IAB-gecertificeerde metingen voor het downloaden die worden vertrouwd door grote adverteerders en podcastnetwerken

Branche-ranglijst die de beste podcasts openbaar weergeeft op basis van de grootte van de luisteraars – handig voor zichtbaarheid

Demografische gegevens van het publiek, waaronder uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en inkomen

Werkt samen met uw bestaande hostingplatform zonder dat u hoeft te migreren

Limieten van Podtrac

Beperkte bruikbare inzichten in vergelijking met Chartable of Backtracks – beter voor rapportage dan voor optimalisatie

De interface voelt verouderd en minder intuïtief aan dan nieuwere analysetools

Prijzen van Podtrac

Aan de slag: Gratis

Grow Your Show: $ 20/maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Podtrac

G2 : Te weinig beoordelingen

Capterra: te weinig beoordelingen

Veelgemaakte fouten die je moet vermijden

Voorkom dat je een van deze fouten bij het promoten van je podcast maakt:

Fout Oplossing Iedereen targeten Als je je op een breed publiek richt, wordt je show voor niemand specifiek aantrekkelijk. Bepaal je luisteraarsprofiel, d.w.z. demografische gegevens, interesses en gedrag, en maak content die hen rechtstreeks aanspreekt Je krachten te veel verspreiden over alle platforms Concentreer je op 2-3 belangrijke platforms waar je publiek daadwerkelijk tijd doorbrengt. Ontwerp je content en promotiestrategie rondom deze platforms voordat je zelfs maar denkt aan uitbreiding Niet verdiepen in analytics Gebruik native platformtools of speciale analysetools om drop-off-punten, demografische gegevens van luisteraars, verkeersbronnen, beoordelingen en recensies op elk platform bij te houden Inconsistente publicatie Houd je elke week of om de twee weken aan dezelfde dag en hetzelfde tijdstip. Laat je publiek niet in het ongewisse: laat hen precies weten wanneer de volgende aflevering verschijnt Elk platform op dezelfde manier behandelen Elk platform heeft zijn eigen contentformat, SEO-regels en het gedrag van het publiek. Optimaliseer je content hierop Je gasten niet voorbereiden Als je een interview improviseert, komt de aflevering gehaast en moeilijk te volgen over. Doe onderzoek naar je gast, bereid je vragen voor en deel een korte samenvatting met hem of haar voorafgaand aan de opname

Centraliseer je podcastpromotie met ClickUp

Het produceren en opnemen van een podcast kost al veel tijd. Als je al het handmatige werk zonder automatisering en AI doet, houd je weinig tijd over om je show daadwerkelijk te laten groeien.

ClickUp brengt je volledige werkstroom voor podcastpromotie samen op één plek. Je kunt afleveringskalenders plannen, contacten met gasten beheren, promotietaken bijhouden en socialemediacampagnes coördineren zonder tussen apps te hoeven schakelen.

Met ClickUp Brain als je contextuele AI-assistent kun je binnen enkele minuten shownotities genereren, promotieteksten opstellen, afleveringen samenvatten en podcastcontent hergebruiken in blogs, nieuwsbrieven en posts op sociale media.

Automatiseringen helpen bij het toewijzen van taken zoals het aanmaken van clips, publiceren en promotie aan de juiste teamleden, terwijl dashboards je een duidelijke weergave geven van de prestaties van afleveringen en de voortgang van campagnes.

Meld je gratis aan bij ClickUp om aan de slag te gaan. ✅