De beste schrijfpodcasts om creativiteit te stimuleren in 2024

In 1959 nam Jack Kerouac zijn typemachine ter hand en typte spontaan een lijst van dertig 'richtlijnen' voor het schrijven, met juweeltjes van advies zoals "schrijf wat je wilt, zonder enige bodem uit je geest" en "schrijf in herinnering en verwondering voor jezelf"

We weten niet of Kerouac het podcastcircuit zou hebben omarmd om zijn Ongeloof en techniek voor modern proza .

Maar we weten dat het schrijfproces eindeloos fascinerend en ongrijpbaar is, en dat schrijvers op zoek zijn naar hun geheimen.

Praten over schrijven lijkt vaak eenvoudiger dan daadwerkelijk schrijven. Hoewel het luisteren naar de podcasts die hier worden aanbevolen geen vervanging zijn voor het gaan zitten om te schrijven, kan het je wel helpen om het isolement van het zoeken naar inspiratie te doorbreken, of je nu een creatieve schrijver bent of een aspirant-romanschrijver.

Daarom zijn schrijfpodcasts zo waardevol. Ze bieden ondersteuning, begeleiding en aanmoediging voor je creatieve inspanningen.

Schrijfpodcasts zijn audioprogramma's die de vele aspecten van schrijven verkennen, van het ambacht tot de levensstijl.

Het zijn essentiële hulpmiddelen voor iedereen die zijn creativiteit wil verbeteren, zijn vaardigheden wil verfijnen of een gemeenschap wil vinden in de soms eenzame schrijfwereld.

Door af te stemmen op deze podcasts kun je leren van de ervaringen van andere schrijvers, nieuwe technieken leren en gemotiveerd blijven tijdens je schrijfreis.

Verschillende soorten schrijfpodcasts

Schrijfpodcasts zijn er in verschillende smaken, afgestemd op de verschillende behoeften en smaken van de schrijfgemeenschap.

Hier zijn enkele van de belangrijkste soorten podcasts over schrijven en wat ze je kunnen bieden:

Instructiepodcasts: Deze podcasts bieden praktisch advies over het verbeteren van schrijfvaardigheden, over onderwerpen van grammatica tot verhaalstructuur. Ze bieden een schat aan kennis die toegankelijk is voor beginnende en ervaren schrijvers

Deze podcasts bieden praktisch advies over het verbeteren van schrijfvaardigheden, over onderwerpen van grammatica tot verhaalstructuur. Ze bieden een schat aan kennis die toegankelijk is voor beginnende en ervaren schrijvers Inspirerende podcasts : Deze podcasts zijn bedoeld om je te motiveren door succesverhalen te delen en peptalks te geven. Ze dienen als bron van aanmoediging en stimuleren de veerkracht en creativiteit die je nodig hebt om de uitdagingen van je schrijverscarrière aan te gaan

: Deze podcasts zijn bedoeld om je te motiveren door succesverhalen te delen en peptalks te geven. Ze dienen als bron van aanmoediging en stimuleren de veerkracht en creativiteit die je nodig hebt om de uitdagingen van je schrijverscarrière aan te gaan Genre-specifieke podcasts: Als je je wilt verdiepen in de nuances van het schrijven binnen bepaalde literaire categorieën zoals mysterie, romantiek of sciencefiction, dan zijn genrespecifieke podcasts iets voor jou. Ze bieden inzichten op maat voor schrijvers die hun vak binnen specifieke genres willen verfijnen

Als je je wilt verdiepen in de nuances van het schrijven binnen bepaalde literaire categorieën zoals mysterie, romantiek of sciencefiction, dan zijn genrespecifieke podcasts iets voor jou. Ze bieden inzichten op maat voor schrijvers die hun vak binnen specifieke genres willen verfijnen Interviews met auteurs: Deze podcasts bieden een intiem kijkje in het leven van bestsellerauteurs, zodat je een idee krijgt van de creatieve processen en ervaringen die hun werk vormgeven. Dit geeft je een kijkje achter de schermen van de kunst en het beroep van het schrijven

Deze podcasts bieden een intiem kijkje in het leven van bestsellerauteurs, zodat je een idee krijgt van de creatieve processen en ervaringen die hun werk vormgeven. Dit geeft je een kijkje achter de schermen van de kunst en het beroep van het schrijven Gemeenschapsgerichte podcasts: Deze podcasts creëren virtuele ruimtes voor schrijvers om met elkaar in contact te komen en hun verschillende reizen en inzichten te delen. Ze begeleiden je actief op je pad en dienen als bakens voor degenen die hun vak onder de knie willen krijgen en creatieve voldoening willen vinden

Nu je de verschillende soorten podcasts kent, kan je de podcast kiezen die het best bij je past.

Om je verder te helpen, hebben we een lijst samengesteld van de beste podcasts van het jaar, met waardevolle inzichten om je schrijfvaardigheden te verfijnen en inspiratie op te doen.

Topclassificatie schrijfpodcasts

Het maakt niet uit waar je bent op je schrijfreis, we hebben een lijst samengesteld met de 17 beste schrijfpodcasts van dit jaar om de creatieve sappen te laten stromen:

1. Schrijf-minded

via

Schrijfgrage

Onder leiding van Brooke Warner van She Writes, 's werelds grootste online community voor vrouwelijke schrijvers, en Grant Faulkner van National Novel Writing Month (NaNoWriMo), is Write-minded een wekelijkse podcast met een dynamische mix van schrijfadvies, vakgerichte discussies en inzichten uit de industrie.

In elke aflevering houden de gastheren boeiende interviews met schrijvers en uitgeefprofessionals, vergezeld van een minifeuilleton over de huidige trends in de uitgeefwereld.

Of je nu een aspirant-auteur bent of een gevestigde schrijver, Write-minded biedt een boeiende mix van creatieve inspiratie en zakelijk inzicht.

In recente afleveringen besprak Stephanie Foo de uitdagingen van het schrijven over trauma's en A.M. Homes deelde inzichten over de ambacht van karakterisering, waardoor het een bron van onschatbare waarde is voor schrijvers in alle fasen van hun reis.

Must-listen afleveringen

How to Be Self-Revealing in Memoir When You're Not In Real Life, met Dr. Brian H. Williams

de toekomst van het boek_, met Maja Thomas

de subtiele kunst van afstemming en de invloed ervan op ons schrijven_, met Baron Wormser

Wat luisteraars zeggen

Ik kan niet stoppen met luisteren. Als je schrijver bent, zul je dat ook niet kunnen

2. De creatieve podcast van Penn

via

De creatieve podcast van Penn

Onder leiding van Joanna Penn, een succesvolle indie-auteur en ondernemer, geeft The Creative Penn Podcast inzicht in schrijven, zelf uitgeven, boekmarketing en ook hoe je geld kunt verdienen met schrijven.

Elke aflevering behandelt onderwerpen variërend van genreverkenning tot de technische aspecten van het uitgeven, met als doel auteurs te helpen de boekenindustrie te begrijpen.

Joanna nodigt vaak gasten uit zoals Mark Dawson en Orna Ross, die hun expertise over specifieke onderwerpen delen en luisteraars bruikbaar advies geven om toe te passen op hun schrijf- en uitgeefinspanningen.

Must-listen afleveringen

Een creatieve benadering van generatieve AI in boekomslagontwerp met James Helps

angsten onder ogen zien en unieke personages schrijven_ met Barbara Nickless

hoe AI-zoeken de ontdekbaarheid van boeken in het volgende decennium zal beïnvloeden_ met Joanna Penn

Wat luisteraars zeggen

De mix van publiek en de stijl van de podcast (monoloog gevolgd door interview) maken het onderhoudend. Zeer aan te bevelen.

3. Grammar Girl Snelle en vieze tips om beter te schrijven

via

Snelle en vieze tips

Mignon Fogarty, de stem achter Grammar Girl, geeft korte, vriendelijke tips om je schrijven te verbeteren. Elke aflevering behandelt grammatica, stijl en gebruik en gaat in op veelvoorkomende schrijffouten en stilistische nuances die je werk kunnen maken of breken.

De podcast helpt schrijvers van alle niveaus hun proza op te schonen en effectiever te communiceren, waardoor het een van de 101 beste websites van Writer's Digest is.

Gasten zoals taalkundigen en auteurs bespreken taalevolutie en schrijfpraktijken, waardoor complexe taalregels voor iedereen toegankelijk worden.

Must-listen afleveringen

technologie verandert hoe we schrijven. Wie was de eerste Goody Two Shoes?

de psychologie (en taal) van tijd. Komma's zijn als mensen in de metro. Klusjes van de vos

waarom het Engels stille letters heeft. Dagjama's_

Wat luisteraars zeggen

De podcast van Grammar Girl is de beste!!! Ik vind vooral de stukken over hoe het Engels in de loop der tijd is veranderd leuk

4. De schrijvers' Hangout

via

De schrijvershangplek

The Writers' Hangout is een ruimte voor schrijvers om verhalen, uitdagingen en overwinningen te delen.

Het wordt gehost door verschillende leden van de schrijfgemeenschap, waaronder PAGE Social Media Director Sandy Adomaitis en co-host Terry Sampson. Elke aflevering gaat in op verschillende aspecten van het schrijversleven, van het overwinnen van writer's block tot het verkennen van creatieve processen.

De podcast biedt gemeenschap en praktisch advies, zodat schrijvers zich minder geïsoleerd voelen.

Een van de opmerkelijke gasten in de show is scenarioschrijver Matias Caruso, wiens aanwezigheid van bijzonder belang is. Als autodidactisch scenarioschrijver uit Argentinië brengt Caruso een uniek perspectief en een unieke reis naar de podcast.

Zijn verhaal over het zelfstandig onder de knie krijgen van Engels en scenarioschrijfvaardigheden te midden van culturele en taalkundige uitdagingen is inspirerend en herkenbaar voor aspirant-schrijvers wereldwijd.

Met Caruso's inzichten verrijkt de podcast niet alleen zijn inhoud met diverse ervaringen, maar benadrukt hij ook de inclusiviteit en aanmoediging binnen de creatieve gemeenschap.

Must-listen afleveringen

Hoe schrijvers hun agenten en managers vinden

7 snelle tips voor het creëren van gedenkwaardige personage-namen_

10 cruciale tips van Billy Wilder om een geweldig scenario te schrijven_

Wat luisteraars zeggen

Podcasts als deze zijn precies wat ik nodig heb als ik een schrijfpauze neem. Het voelt alsof je in de ruimte bent met hen en geniet van het gesprek.

5. Zelf Uitgeven School

via

Zelf Uitgeven School Podcast

Chandler Bolt host de Self-Publishing School podcast, die zich richt op hoe je effectief je boeken schrijft, publiceert en op de markt brengt.

Elke aflevering biedt stapsgewijze begeleiding bij het zelf uitgeven, waardoor het een waardevolle bron van informatie is voor auteurs in elk carrièrestadium.

Chandler en zijn gasten, waaronder succesvolle zelfgepubliceerde auteurs zoals Joanna Penn en Derek Murphy, bespreken strategieën voor boeklanceringen, marketing en het opbouwen van een auteursmerk en bieden luisteraars een blauwdruk voor succes met zelfpubliceren.

Must-listen afleveringen

Mastering Marketing and Book Promotion met Dr. Joe Vitale

Draagbare verhalen, geweldige casestudy's en boeken schrijven die mensen delen met Joey Coleman

de Verhalenmenger: Hoe ik 1 miljoen exemplaren van mijn romans verkocht_ met Steven James

Wat luisteraars zeggen

Dit is een goede podcast voor iedereen die een boek wil schrijven, ongeacht hun levenssituatie.

6. De Schrijver Bestanden

via

Podglomeraat

Kelton Reid bestudeert de gewoonten, habitats en hersenen van beroemde schrijvers om te begrijpen wat hen drijft.

The Writer Files behandelt alles van productiviteitstips tot de psychologische uitdagingen van het schrijven en biedt inzicht in hoe succesvolle schrijvers veelvoorkomende obstakels overwinnen.

Gasten zijn onder andere bestsellerauteurs als David Sedaris en Gretchen Rubin, die hun routines, schrijftechnieken, inspiraties en tips voor het behouden van creativiteit en productiviteit delen.

Must-listen afleveringen

hoe een boekdeal binnenhalen_ met agent en auteur Lucinda Halpern

hoe de bestsellerauteur Jim Butcher schrijft_

de kunst en het ambacht van TV Drama_ met Aaron Tracy

Wat luisteraars zeggen

Als je een schrijver bent (en zelfs als je dat niet bent), zul je merken dat het luisteren naar The Writer Files een goede tijdsbesteding is

7. Salon van Londense schrijvers

via

Salon van Londense schrijvers

Deze podcast wordt gepresenteerd door schrijvers en medeoprichters van de London Writers' Salon, Matthew Trinetti en Parul Bavishi, en nodigt luisteraars uit in de wereld van schrijfworkshops en literaire discussies.

Elke aflevering verkent de ambacht van het schrijven door middel van gesprekken met auteurs, redacteuren en literaire agenten, met praktisch advies en inspiratie.

De London Writers' Salon ondersteunt schrijvers bij het aanscherpen van hun vak en het vinden van hun gemeenschap, met gasten die onderwerpen bespreken die relevant zijn voor zowel nieuwe als ervaren auteurs.

Must-listen afleveringen

liefdesverhalen schrijven, sterke personages opbouwen, Young Adult-romans onder de knie krijgen, van muzikant tot schrijver_ met David Arnold

Navigeren en slagen in zelf uitgeven, voor- en nadelen van traditioneel uitgeven, verkoopkopie schrijven, Amazon-categorieën, een publiek opbouwen, omgaan met rechten, hulp inhuren met Gwyn Bennett

schrijven & Lezen als Hulpmiddelen voor een Betekenisvol Leven, Non-fictie Schrijven met Grote Ideeën, Leren van Literaire Grootheden_ met Benjamin Hutchinson

Wat luisteraars zeggen

**Het is erg tot nadenken stemmend. Ik vond het geweldig!

8. De kracht van verhalen vertellen

via

Apple podcasts

The Power of Storytelling, gepresenteerd door voormalig journalist en PR-expert Nicola J. Rowley, onderzoekt de kunst en impact van verhalen vertellen in verschillende media.

De verschillende afleveringen gaan over hoe verhalen worden gemaakt, gedeeld en ontvangen en bieden inzicht in verteltechnieken die het publiek boeien.

De podcast onderzoekt de vraag "Hoe kan mijn verhaal mijn leven en dat van anderen beïnvloeden?"

Gasten, waaronder gerenommeerde journalisten, auteurs en sprekers, delen hun ervaringen en tips voor het maken van boeiende verhalen, waardoor het een waardevolle bron is voor schrijvers die hun verhaalvaardigheden willen verbeteren.

Must-listen afleveringen

naar je volgende hoofdstuk_ met Sarah Walker

creëer een nalatenschap: Schrijf je verhaal_ met Abigail Horne

de kracht van verhalen ontsluiten_, de reis van Nicola J. Rowley

Wat luisteraars zeggen

Inspirerende gesprekken over de kracht van verhalen vertellen. Nicola is een geweldige interviewster die de verhalen van haar gasten naar boven haalt.

9. Schrijven rond de kinderen

via

Schrijven rond de kinderen

Writing Around the Kids is een podcast ontworpen door Anna Jefferson en Sam Johnson voor schrijvers die naast hun creatieve inspanningen ook de complexiteit van het ouderschap ondervinden.

Elke aflevering biedt strategieën voor effectief tijdbeheer, het stellen van duidelijke grenzen en het bevorderen van creativiteit, zelfs te midden van de chaos in het gezin.

Een hoogtepunt van de serie is de deelname van Elizabeth Haynes, een voormalige inlichtingenanalist van de politie die met haar man en zoon in Norfolk woont.

Tijdens de podcast deelde Elizabeth haar inzichten over de bevrijdende ervaring van het schrijven in verschillende genres en de creatieve vrijheid van het schrijven zonder vooropgezet plan, waarbij ze vooral haar deelname aan National Novel Writing Month (NaNoWriMo) belichtte.

Haar reis van het schrijven van haar eerste roman tijdens de schrijfuitdaging van een maand (NaNoWriMo) tot een gepubliceerde auteur in 37 landen is niet alleen motiverend, maar staat ook vol praktische tips voor luisteraars die hun passie voor schrijven in balans willen brengen met hun verantwoordelijkheden als ouders.

Must-listen afleveringen

Schrijven/Leven in Balans November met Nicola Williams, Jacqueline Roy en Annie Garthwaite

Schrijven & moederschap paneldiscussie met Jo Clegg, Rosie Walker & Nicola Gill

Wat luisteraars zeggen

Hield er zo van, geweldige ideeën.

10. Gelukkige schrijvers creëren

via

Audioboom

Creating Happy Writers richt zich op het plezier en de voldoening die schrijven kan brengen. De podcast is voor schrijvers van non-fictie en zakelijke boeken.

Onder leiding van Steph Caswell worden in elke aflevering manieren onderzocht om de passie voor schrijven te behouden, zelftwijfel te overwinnen en het creatieve proces te omarmen. Het doel is ook om schrijvers op te leiden, te inspireren en te voorzien van de nodige hulpmiddelen.

Gasten, waaronder auteurs, psychologen en creativiteitscoaches, bieden inzichten in hoe je gemotiveerd en gelukkig kunt blijven in je schrijfpraktijk, waardoor het een bron van inspiratie is voor schrijvers die hun passie opnieuw willen aanwakkeren.

Must-listen afleveringen

hoe maak je tijd om je zakelijke boek te schrijven in 2024_?

10 lessen die ik heb geleerd uit 10 jaar schrijven_

onweerstaanbare inleidingen: Je lezer boeien vanaf bladzijde één

Wat luisteraars zeggen

Steph Caswell deelt op welsprekende wijze fenomenale waarde in deze hapklare podcasts. Zeker de moeite waard als je een eigen bedrijf runt en je wilt onderscheiden binnen je niche. Of als je een andere reden hebt om een non-fictie boek te schrijven.

11. Mooie schrijvers podcast

via

Schrijvers Podcast

Linda Sivertsen presenteert Beautiful Writers Podcast, met intieme gesprekken met enkele van de meest geliefde auteurs en creatieve geesten.

Elke aflevering duikt in het schrijfproces, inzichten in de uitgeversindustrie en de persoonlijke reizen van gasten als Elizabeth Gilbert en Brené Brown.

De podcast biedt een kijkje achter de schermen bij de uitdagingen en triomfen van het schrijven en biedt luisteraars inspiratie en praktisch advies van mensen die veel succes hebben geboekt in hun schrijverscarrière.

Must-listen afleveringen

hoe schrijf je een boek (en maak je het af!)_ met Marie Forleo

de grootste vragen waar schrijvers op stuiten_ met Cheryl Strayed & Nia Vardalos

Een top literair agent en schrijver over saamhorigheid met Jennifer Rudolph Walsh & Dani Shapiro

Wat luisteraars zeggen

**Groot advies, inspiratie en lessen hier. Een schat!

12. De dronken Odyssee met John King

via

Apple podcasts

The Drunken Odyssey, gepresenteerd door John King, is een podcast over schrijven die literaire discussies, interviews en af en toe een schrijfworkshop combineert.

John en zijn gasten, waaronder dichters, romanschrijvers en essayisten, bespreken de nuances van het schrijven, het belang van literatuur en de vreugde en strijd van het creatieve proces.

De podcast onderscheidt zich door zijn eclectische mix van inhoud, van diepgaande literaire analyses tot luchtige gesprekken over de reis van de schrijver.

Must-listen afleveringen

Een bespreking van Kathleen Alcott's Emergency, met Samantha Nickerson

Een bespreking van Myhouse.wad for Doom, met Michael Merriam

Wat luisteraars zeggen

The Drunken Odyssey is een briljante podcast! Ik vind het geweldig dat we een kijkje krijgen in de hoofden van auteurs en hoe het is om dat leven te leiden.

13. De gereedschapsriem van de creatieve schrijver

via

De gereedschapsriem van de creatieve schrijver

Andrew J. Chamberlain presenteert The Creative Writer's Toolbelt en biedt praktisch, tastbaar advies aan schrijvers die hun vak willen verbeteren. Hoewel hij sinds oktober 2022 geen nieuwe aflevering meer heeft uitgebracht, staan de bijna 200 eerdere afleveringen vol nuttige kennis en tips voor schrijvers.

Elke aflevering richt zich op specifieke aspecten van het schrijven, zoals karakterontwikkeling, setting of plot, en biedt luisteraars tools en technieken om hun verhalen te verbeteren.

Onder de gasten bevinden zich auteurs, redacteuren en literaire agenten die hun expertise en ervaringen delen, waardoor complexe schrijfconcepten toegankelijk en uitvoerbaar worden.

Must-listen afleveringen

Getting the marketing basics right met Clayton Noblit van Written Word Media

vertrouw op het proces dat je plezier geeft_ met Jessie Kwak

laat je lezer zich slim voelen_ met Jessica Brody

Wat luisteraars zeggen

Dit is mijn favoriete podcast over creatief schrijven en ik heb naar elke aflevering geluisterd. De manier waarop Andrew concepten en technieken uitlegt is rechttoe rechtaan en makkelijk te begrijpen.

14. De Grote Gay Fictie Podcast

via

JeffandWill.nl

Gepresenteerd door Jeff Adams en Will Knauss, The Big Gay Fiction Podcast viert gay romance fictie en biedt inzicht in het schrijven en publiceren van LGBTQ+ verhalen.

Elke aflevering bevat interviews met auteurs, recensies van recente werken en discussies over trends binnen het genre.

Gasten, waaronder populaire auteurs als TJ Klune en Gregory Ashe, delen hun schrijfervaringen en bieden inspiratie en advies voor auteurs in of ondersteunend aan de LGBTQ+ gemeenschap.

Must-listen afleveringen

lezers en verhalenvertellers krachtiger maken met abonnementen_

Timothy Janovsky's Tijdreizende Rom-Com

verhalen over "Ondeugden" en "Rusteloze boeven"_ met Jess Everlee

Wat luisteraars zeggen

Ik heb een aantal geweldige auteurs en boeken gevonden dankzij deze twee. Een echte aanrader!

15. Schrijversroutine

via

Apple podcasts

Dan Simpson is de gastheer van Writer's Routine, een podcast die de dagelijkse routines van succesvolle schrijvers onderzoekt om te ontdekken hoe zij hun doelen bereiken.

Elke aflevering biedt een kijkje in de schrijfgewoonten die productiviteit en creativiteit bevorderen, met gasten die hun schema's, werkruimtes en methoden om writer's block te overwinnen bespreken.

Auteurs als Ian Rankin en Lisa Jewell hebben hun routines gedeeld en bieden nuttige inzichten voor luisteraars die hun schrijfpraktijken willen optimaliseren.

Must-listen afleveringen

hoe je historische fictie plant en schrijft_ met D.V. Bishop

waarom de grootste obstakels bij het schrijven je eigen smoesjes zijn_ met Denzil Meyrick

Hoe schrijf je rond een dagtaak met Alex Hay

Wat luisteraars zeggen

Ik ben dol op deze podcast. Geweldige tips en inzichten van verschillende schrijvers die echt inspireren en kracht geven.

16. Goed Gelezen Zwart Meisje

via

Goedgeleerd zwart meisje

Well-Read Black Girl, gehost door Glory Edim, brengt gesprekken met zwarte schrijfsters, belicht hun werk en onderzoekt thema's als representatie, diversiteit en identiteit in de literatuur.

Elke aflevering viert de bijdragen van zwarte vrouwelijke auteurs aan de literaire wereld, met gasten die hun schrijfproces, inspiratie en het belang van zwarte stemmen in verhalen bespreken.

Onder de gasten bevonden zich grootheden als Jesmyn Ward en Tayari Jones, waardoor het een inspirerende luisterervaring is voor zowel schrijvers als lezers.

Must-listen afleveringen

Brit Bennett over Zeker schrijven

Gabrielle Union over Haar waarheid schrijven

Zeba Blay Brengt genezing naar de pagina

Wat luisteraars zeggen

Dit is een uitnodigende ruimte voor luisteraars om te horen van invloedrijke auteurs en publieke figuren, maar op een uitnodigende manier.

17. Schrijvers helpen om auteurs te worden

via

Apple podcasts

K.M. Weiland is de gastheer van Helping Writers Become Authors, een podcast met advies over het maken van boeiende verhalen.

Weiland richt zich op verhaalstructuur, karakterbogen en thema's en geeft luisteraars de tools die ze nodig hebben om hun schrijven te verbeteren.

Door middel van solo-afleveringen en gesprekken met gasten duikt de podcast in de technische aspecten van het schrijven en biedt duidelijke, bruikbare tips die schrijvers kunnen toepassen op hun werk om meer boeiende en meeslepende verhalen te maken.

Must-listen afleveringen

meerdere plotlijnen schrijven: Alles wat je moet weten_

Hoe breng je een boek op de markt? 6 stappen van een fulltime auteur

tijdmanagement voor schrijvers_Do's en Don'ts

Wat luisteraars zeggen

Hoewel ik in een heel ander schrijfgenre werk, is Schrijvers helpen om auteur te worden mijn meest gewaardeerde schrijfgids geworden

Hoe schrijfpodcasts gebruiken om te inspireren en te leren

Wil je podcasts voor schrijvers beluisteren, maar heb je er geen tijd voor? Begin met het inplannen van podcast-luister-tijd in je dagelijkse routine.

De dag inspirerend beginnen met een schrijfpodcast tijdens het ontbijt of je ochtendroutine kan een positieve toon zetten voor een productieve schrijfdag.

Je dagelijkse woon-werkverkeer, of je nu rijdt, wandelt of het openbaar vervoer gebruikt, is een perfecte gelegenheid om nieuwe schrijfideeën en informatie op te doen.

Geplande pauzes zijn ook een uitstekend moment om je bezig te houden met een podcast, een ontspannen ontsnapping die je geest actief bezig houdt met schrijven.

Bovendien kan je podcast luisteren combineren met lichaamsbeweging of huishoudelijke taken en deze routinetaken omvormen tot aangename en leerrijke momenten.

Ontspan aan het einde van de dag door een paar minuten naar een schrijfpodcast te luisteren. Kies afleveringen die je inspireren of ontspannen en die je geest voorbereiden op de schrijftaken van de volgende dag. Voor afleveringen die een bepaalde snaar raken, kan tijd besteden aan actief luisteren en notities maken je ook helpen om na te denken over de verkregen inzichten en ze toe te passen op je schrijven.

Deze gestructureerde aanpak om podcasts te integreren in je dagelijkse activiteiten houdt je verbonden met de bredere schrijfgemeenschap en zorgt voor een continue stroom van motivatie en leren.

Het noteren van belangrijke punten, interessante zinnen of schrijfaanzetten die in de podcast worden vermeld, is een goede manier om je lessen te consolideren. Probeer ook nieuwe technieken of woordenschat die je hebt geleerd in je schrijven te verwerken.

Laat je schrijverscarrière groeien met ClickUp

Om je schrijfcarrière een boost te geven, heb je meer nodig dan talent en toewijding. De juiste hulpmiddelen kunnen uw creatieve proces helpen stroomlijnen en u productiever maken. Dat is waar ClickUp van pas komt. ClickUp is een uitgebreid platform voor schrijvers die hun workflows willen verfijnen en hun creativiteit willen vergroten.

Met ClickUp Documenten en ClickUp Brein hebt u toegang tot geavanceerde functies om uw schrijftaken en -vaardigheden te optimaliseren.

Maak prachtige documenten, wiki's en meer

ClickUp Docs voor het documenteren en delen van belangrijke informatie ClickUp Documenten is een alles-in-één werkruimte waar schrijvers hun documenten kunnen opstellen, bewerken en organiseren.

Als u veel onderzoek doet en veel notities maakt, consolideer uw materiaal dan in deze documenten en organiseer ze goed. Je kunt ook wiki's maken terwijl je aan grotere schrijfprojecten werkt.

Verbind je taken, documenten, mensen en alle kennis van je bedrijf met AI

Produceer snel belangrijke documenten zoals een casestudy met de AI-functies van ClickUp ClickUp Brain's AI mogelijkheden fungeren als een schrijfassistent biedt een innovatieve oplossing om writer's block te overwinnen. Het kan schema's, samenvattingen of geheugensteuntjes genereren om het schrijfproces voor elke taak op gang te brengen.

Deze functie werkt ook als een contour generator helpt je om je ideeën te structureren en een coherente stroom voor je stukken te ontwikkelen.

Hiermee kunnen inhoudsteams ideeën voor blogposts aanleveren of productteams productdocumenten maken en onderzoeken voor gebruikerstests ontwerpen in enkele seconden!

Gebruik sjablonen voor schrijf- en inhoudskalenders om georganiseerd te blijven en deadlines te halen

Download de sjabloon

ClickUp biedt ook sjablonen voor het schrijven van inhoud die het maken van verschillende soorten inhoud vereenvoudigen, van blogberichten tot technische documentatie .

Deze sjablonen zijn een uitstekende bron voor schrijvers die op zoek zijn naar een gestructureerde start van hun projecten om consistentie en kwaliteit in hun werk te waarborgen.

Bovendien bevat ClickUp sjablonen voor inhoudskalenders dit maakt het voor schrijvers gemakkelijker om hun publicatieschema's te plannen en bij te houden. Dit organisatiehulpmiddel is cruciaal voor het behouden van een consistente output en het halen van deadlines.

Voor schrijvers die voortdurend willen leren en hun tijd willen beheren, is de integratie van productiviteitspodcasts en ClickUp kunnen ondersteuning en inspiratie bieden voor een bloeiende schrijfcarrière.

Je creatieve vaardigheden oppoetsen met schrijfpodcasts

Of je nu op zoek bent naar advies, inspiratie of gewoon de wetenschap dat je niet alleen staat in je schrijfuitdagingen, er is een schrijfpodcast voor jou! Podcasts voor schrijvers gaan niet alleen over informatie - ze zijn katalysatoren voor creativiteit en verbinden schrijvers wereldwijd op een gezamenlijke reis.

Een manier om vandaag nog het beste uit je creativiteit te halen, is ClickUp te gebruiken. Het is jouw go-to platform om productiviteit te verhogen en workflows te vereenvoudigen, zodat jij je kunt concentreren op je vak.

Het biedt een uniforme ruimte om creatieve projecten en documenten te maken, op te slaan en te beheren. Als een van de beste schrijftools en creatieve partners die er zijn, schittert ClickUp, of u nu samenwerkt met een team, feedback deelt, of zorgt voor diensten voor het schrijven van inhoud of zelfstandig aan een project werken.

ClickUp is gratis te proberen, dus waarom wachten? Meld u vandaag aan en ontdek hoe het je schrijfproces kan transformeren, je productiviteit kan verhogen en de samenwerking kan verbeteren.

Veelgestelde vragen

1. **Wat zijn de beste podcasts voor schrijvers?

Deze vraag heeft geen definitief antwoord, omdat verschillende podcasts verschillende schrijvers kunnen aanspreken, afhankelijk van hun voorkeuren, doelen en interesses. Afhankelijk van factoren zoals onderwerp en genre, formaat en stijl, en de gastheren en -vrouwen die uitgenodigd worden, kan je podcasts zoeken die aan je behoeften en smaak voldoen.

2. **Hoe gebruik je podcasts om je te inspireren bij het schrijven?

Podcasts kunnen een geweldige inspiratiebron zijn voor je schrijven, omdat ze je kunnen blootstellen aan nieuwe ideeën, perspectieven en verhalen.

Luister naar podcasts met schrijvers die je bewondert en die je de kunst van het schrijven wilt leren. Je kunt luisteren naar hun verhalen, uitdagingen en successen en hun tips en technieken toepassen op jouw werk.

3. **Wat is de beste podcast voor professionele schrijvers?

Deze vraag hangt af van je persoonlijke voorkeuren en doelen als professioneel schrijver. Enkele podcasts die nuttig kunnen zijn voor professionele schrijvers zijn High-Income Business Writing Podcast, The Writers' Co-op, en The Copywriter Club.