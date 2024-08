10 beste podcastsoftwaretools om te plannen, op te nemen en te bewerken in 2024

Podcastmensen zijn gepassioneerde mensen. Je hebt een onderwerp gevonden waarover je de hele wereld wilt vertellen. En of je podcast nu gaat over het samenvatten van je favoriete reality tv-show, het vereenvoudigen van obscure kwantumfysica-concepten of het op spokenjacht gaan door heel Amerika, we zijn een en al oor. 👂

Want als je gepassioneerd bent over een onderwerp, maak je dat onderwerp onweerstaanbaar. Maar alleen omdat je gepassioneerd genoeg bent om te podcasten over koffieculturen over de hele wereld of de vreemde geschiedenis van je woonplaats, betekent dat nog niet dat je gepassioneerd bent over podcastsoftware.

Nou, wij zijn dat wel. 🤸

We helpen je om de verschillende soorten opnamesoftware voor podcasts te begrijpen en de beste programma's om je te helpen bij het plannen, ontwikkelen, opnemen op multitrack en verspreiden van een podcast. En we doen het met plezier.

Klaar? Laten we dit doen!

Wat is podcastsoftware?

Podcastsoftware is een brede categorie. Er is software voor het plannen, opnemen op meerdere sporen, bewerken, verspreiden en te gelde maken van je podcast. Je kan software vinden die een paar dingen in één programma doet, maar het is zeldzaam om software te vinden die het allemaal doet.

Zelfs als een programma alles kan, wil je het misschien niet. Het is vaak beter om software te gebruiken die één of twee dingen echt goed doet in plaats van vijf dingen middelmatig te doen.

Als je nieuw bent in podcasthosting, heb je dus een paar softwareprogramma's nodig om je door het hele proces te loodsen. Hieronder vind je opties die het podcastontwikkelingsproces van idee tot publicatie behandelen.

Hoe kies je de beste podcastopnamesoftware?

Zorg ervoor dat je opnamesoftware voor podcasts aan je behoeften voldoet door het volgende in overweging te nemen:

Uw workflow: Software is beschikbaar in de vorm van desktop apps (enkel toegankelijk vanaf een thuiscomputer), web apps (toegankelijk vanaf elk toestel met een internetverbinding), of mobiele apps op je telefoon. Sommige programma's bieden alle drie de opties voor maximale flexibiliteit. Bedenk waar je het meeste werk doet voordat je opnamesoftware voor podcasts kiest

Software is beschikbaar in de vorm van desktop apps (enkel toegankelijk vanaf een thuiscomputer), web apps (toegankelijk vanaf elk toestel met een internetverbinding), of mobiele apps op je telefoon. Sommige programma's bieden alle drie de opties voor maximale flexibiliteit. Bedenk waar je het meeste werk doet voordat je opnamesoftware voor podcasts kiest Jouw niveau: Als je nog nooit audiobewerkingssoftware hebt gebruikt, wil je een eenvoudigere tool. Als je ervaring hebt met geluidstechniek, wil je meer geavanceerde functies

Als je nog nooit audiobewerkingssoftware hebt gebruikt, wil je een eenvoudigere tool. Als je ervaring hebt met geluidstechniek, wil je meer geavanceerde functies Je budget: Er zijn gratis opnamesoftwareprogramma's voor podcasts, maar deze hebben vaak minder functies dan betaalde opties. Overweeg de kosten en voordelen van gratis versus betaalde software, en maak gebruik van gratis testversies om er zeker van te zijn dat de betaalde tools de moeite waard zijn

10 beste podcastsoftware-opties om inhoud te plannen, op te nemen en te bewerken

Nu je je mentale checklist voor ogen hebt, kan je hem in de praktijk omzetten door deze 10 podcastopnamesoftwareprogramma's te vergelijken die aan alle eisen voldoen. ✅

1. ClickUp #### Beste voor inhoudsplanning

Maak een podcastproductiekalender en sleep taken naar de kalenderweergave van ClickUp

Natuurlijk, sommige podcasts zijn gewoon een paar co-hosts die de sh...um...breeze. 💩

Maar veel podcasts vereisen een uitgebreide planning, van het bepalen van het onderwerp van de aflevering en het regelen van interviews tot onderzoek, schrijven, opnemen, bewerken, publiceren en promoten. (Oef. Zelfs wij beginnen ons overweldigd te voelen en we runnen onze eigen productiviteitspodcast !)

Beheer concepten voor je podcastaflevering, bereik, planning en gasten met de Podcastkalendersjabloon door ClickUp

Met ClickUp kunt u alle kleine taken bijhouden die bij elke podcastaflevering komen kijken. We hebben tools om je te helpen brainstormen en schrijven, evenals sjablonen om je podcastinhoudskalender te maken, je taken te plannen en je taken bij te houden projecttijdlijn .

Je kunt zelfs een marketingkalender voor het promoten van je afleveringen zodra je ze hebt uitgebracht.

ClickUp is beschikbaar als webapp of als mobiele app voor je iPad, iPhone of Android. En met een gratis versie is dit programma perfect voor elk podcastingbudget.

ClickUp beste eigenschappen

DeClickUp Dashboard toont u uw takenlijst, prioriteiten en vooruitgang op weg naar de voltooiing van aflevering

MetClickUp Documentenkunt u podcastafleveringen schrijven, brainstormen, linken naar referenties en op afstand samenwerken

DeClickUp Kalenderweergave splitst uw taken op in een projecttijdlijn en laat u uw agenda delen met medewerkers

ClickUp sjablonen, inclusief dePodcast Sjabloon enPodcast Kalender Sjabloonmaken het mogelijk om snel georganiseerd te raken

ClickUp AI versnelt uw werk doorhet genereren van contouren, scripts, interviewvragen, bijschriften voor sociale media en meer

ClickUp beperkingen

Met zoveel functies is er een leercurve

Niet alle functies in de webapp zijn beschikbaar in de mobiele app

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7 per gebruiker per maand

$7 per gebruiker per maand Zakelijk: $12 per gebruiker per maand

$12 per gebruiker per maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.745+ beoordelingen)

4.7/5 (8.745+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.795+ beoordelingen)

2. Audacity

Beste voor gratis opnemen en bewerken

via Audacity Deze open-source software voor het opnemen en bewerken van audio is helemaal gratis. En als je graag deel uitmaakt van een gemeenschap, zijn gebruikers welkom om bij te dragen aan code, documentatie, vertaling, ondersteuning en testen. 🙌

Audacity is beschikbaar als desktop-app voor Windows, macOS of Linux-besturingssystemen.

Audacity beste eigenschappen

Audiobestanden opnemen vanaf een microfoon of mixer

Meersporenopnamen maken en tegelijkertijd afzonderlijke sporen importeren, bewerken of combineren

Bewerkingssoftware met opdrachten voor knippen, kopiëren, plakken en verwijderen

Werken met 16-bits, 24-bits of 32-bits geluidskwaliteit

Koppelen met plug-ins voor LADSPA, LV2, Nyquist, VST of Audio Units om geluidseffecten toe te voegen

Audacity-beperkingen

Sommige gebruikers vinden dat Audacity geen gebruiksvriendelijke lay-out heeft, wat een uitdaging kan zijn voor beginners in de wereld van opnemen en bewerken

Het is niet compatibel met alle audiobestandsformaten en sommige gebruikers melden problemen met het importeren van bestanden

Audacity prijzen

Gratis

Audacity beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (435+ beoordelingen)

4.5/5 (435+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (390+ beoordelingen)

3. Hindenburg

Beste voor beginnersvriendelijke opname en bewerking

via Hindenburg In tegenstelling tot veel van de andere opnametools op deze lijst, die eerst zijn ontworpen voor muziekproductie, is Hindenburg Journalist Pro specifiek ontworpen als software voor het bewerken van voiceovers en podcasts.

Gebruik het om podcasts op te nemen, te bewerken en te publiceren. Het beschikt over intuïtieve, gebruiksvriendelijke tools, zoals schuifregelaars in één richting voor ruisonderdrukking en equalisatie. 🙇‍♂️

Hindenburg beste eigenschappen

Transcriptie zet je audio om in tekst, zodat je de manuscriptmodus kunt gebruiken om te bewerken zoals je dat met een geschreven document zou doen

Met het klembord kun je je favoriete soundbites, intro en outro bij de hand houden voor eenvoudige bewerking

De geluidsbibliotheek bevat geluidseffecten van hoge kwaliteit om sfeer aan je opname toe te voegen

Met de Field Recorder-app kun je overal audio opnemen van je iPhone

Hindenburg beperkingen

Omdat het is ontworpen als een vereenvoudigde audio-editor die iedereen kan gebruiken, vinden ervaren audio-engineers de bewerkingstools mogelijk te beperkt

Sommige gebruikers melden dat de audio ducking tool niet altijd werkt zoals bedoeld

Prijzen van Hindenburg

Standaard: $12 per maand

$12 per maand Plus: $15 per maand

$15 per maand Premium: $30 per maand

Hindenburg beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

4. Reaper

Beste voor geavanceerde opname en bewerking

via Reaper Als je op zoek bent naar een digitaal audiowerkstation (DAW) op professioneel niveau, dan is dit het. Reaper heeft gebruikers - van thuisstudio's tot omroepnetwerken tot onderwijsinstellingen - die elk type audio opnemen.

Omdat het zo efficiënt werkt, kun je het op een laptop installeren en meenemen om op locatie op te nemen. Dat maakt het geweldig voor onderzoeksjournalistiek of reispodcasts. 🏝️

Reaper heeft ook een volledig pakket muziekproductietools voor muziekpodcasts of iedereen die een grondige kennis heeft van audioproductie en -bewerking. Het kan ook werken voor beginners die experts willen worden en een tool willen waar ze in kunnen groeien.

Reaper biedt een gratis proefversie van 60 dagen voordat je een licentie moet kopen. Het is beschikbaar voor Windows, Mac en Linux besturingssystemen.

Reaper beste eigenschappen

met 64-bits audioverwerking kun je meerdere soorten audiobestanden renderen op bijna elke bitdiepte en sample-rate

Compatibiliteit met plug-ins en digitale instrumenten van derden, waaronder VST, VST3, LV2, AU, DX en JS, biedt veel opties voor het toevoegen van geluidseffecten en ambiance

Dankzij de snelle laadtijd en efficiënte codering gebruikt dit programma niet al te veel RAM-geheugen

Met de aanpassingsopties kun je skins toevoegen of je lay-out aanpassen met de tools die je het meest gebruikt

Reaper beperkingen

Verschillende gebruikers melden dat de audiobewerkingsfuncties moeilijk te gebruiken zijn en geavanceerde kennis vereisen

Hoewel er een gratis proefperiode van 60 dagen is, moet je na afloop van de proefperiode een cheque of postwissel opsturen om een licentie te kopen 🐌

Reaper prijzen

Gekorte licentie: $60

$60 Commerciële licentie: $225

Reaper beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (25+ beoordelingen)

4.4/5 (25+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (50+ beoordelingen)

5. Afonisch

Beste voor AI-ondersteunde bewerking en publicatie

via Afonisch In tegenstelling tot de alles-in-één audiogereedschappen die we tot nu toe hebben gezien, heeft Auphonic geen opnamefuncties. Maar het is misschien wel de makkelijkst te gebruiken postproductietool die er is - makkelijk omdat je een magische robot het werk voor je laat doen. 🤖

Auphonic is speciaal ontworpen voor podcasts en maakt gebruik van AI om je audio automatisch te bewerken door het te egaliseren, stiltes weg te knippen, achtergrondgeluiden te verminderen, enzovoort. (Het kan zelfs audio bijwerken die je al hebt bewerkt in Hindenburg of Adobe Audition)

Daarna publiceert het je inhoud automatisch op je favoriete podcast hosting platform. Magisch! 🧙

Auphonic beste functies

Multi-track algoritmen creëren een gebalanceerde mix om ervoor te zorgen dat beide tracks dezelfde niveaus en ruisonderdrukking hebben

Loudness-specificaties zorgen ervoor dat je mix voldoet aan de eisen van Audible, Spotify en andere belangrijke platforms

Stilte onderbreken verwijdert dode lucht

Speech2Text splitst je podcast automatisch op in hoofdstukken en creëert transcripties

Automatisch publiceren uploadt je inhoud naar YouTube, Libsyn, Facebook, SoundCloud, Buzzsprout, Podbean en meer naar keuze

Auphonic beperkingen

Het gratis plan bevat slechts 2 uur opname per maand, dus het is misschien geen optie voor langere of vaker gepubliceerde podcasts

Sommige gebruikers melden dat het automatische niveau niet altijd succesvolle resultaten oplevert

Auphonic prijzen

Gratis

Recurrent Credits: €10 per maand

€10 per maand Eenmalige kredieten: €11

Auphonic beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (6+ beoordelingen)

4.5/5 (6+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (3+ beoordelingen)

6. Wirecast

Beste voor videopodcasts

via Wirecast Als je je inhoud op zoveel mogelijk verschillende platforms wilt aanbieden en een zo groot mogelijk publiek wilt bereiken, kun je audio- en videopodcastinhoud tegelijkertijd maken met Wirecast van Telestream.

Wirecast is beschikbaar voor Mac- en Windows-besturingssystemen en is een aanpasbare set productietools voor het opnemen van multitrack audio en het livestreamen van videocontent. Je kunt het zelfs instellen met meerdere microfoons en camera's. 🎥

Wirecast beste eigenschappen

Mix tot 8 afzonderlijke sporen en voeg geluidseffecten toe

Toon meerdere gasten of hosts, zelfs tijdens opnemen op afstand, met de conferencingfuncties

Voeg achtergrondmuziek, geluidseffecten, onderste derden, achtergronden en meer toe met de ingebouwde stock mediabibliotheek

Geef reacties op sociale media of polls van Facebook, X en YouTube weer

Livestream naar meer dan één videopodcast-hostingplatform, zoals Facebook Live, YouTube of Vimeo Live, en neem tegelijkertijd op

Wirecast-beperkingen

Verschillende gebruikers melden dat de verbinding van Wirecast met hun server of livestreamingdienst onbetrouwbaar is

Andere gebruikers zouden meer tutorials en educatieve bronnen willen om de leercurve te vergemakkelijken

Wirecast prijzen

Wirecast Studio: $599 levenslange licentie

$599 levenslange licentie Wirecast Pro: $799 levenslange licentie

Wirecast beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (35+ beoordelingen)

4.2/5 (35+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (14+ beoordelingen)

7. OBS

Beste voor gratis videopodcasts

via OBS OBS of open broadcaster software is een open-source livestreaming platform met een indrukwekkende reeks sponsors. Bedrijven zoals YouTube, Logitech, Twitch en Facebook hebben gedoneerd om deze software gratis te houden voor het publiek.

Download het op elk Windows-, MacOS- of Linux-besturingssysteem. Begin met het hosten van live videopodcasts en neem je inhoud tegelijkertijd op zodat je het later op je favoriete platforms kunt publiceren.

OBS beste eigenschappen

Real-time video en audio opnemen en mixen zodat je je sessies tegelijkertijd kunt livestreamen en opnemen

Met aangepaste overgangen kun je schakelen tussen meerdere scènes, zoals je webcam en de webcam van je gasten tijdens interviews op afstand

De ingebouwde audiomixer bevat intuïtieve schuifjes voor eenvoudige geluidsbewerking

Met een aanpasbaar dock kun je je favoriete functies op de voorgrond houden

OBS beperkingen

Sommige gebruikers melden dat deze software veel RAM gebruikt en lang kan duren om te verwerken

Het is niet beginnersvriendelijk en heeft een steile leercurve voor nieuwe podcasters

OBS prijzen

Gratis

OBS beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (115+ beoordelingen)

4.6/5 (115+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (965+ beoordelingen)

8. PodBean

Beste voor distributie, promotie en geld verdienen

via PodBean PodBean integreert niet alleen met Auphonic, onze eerder genoemde AI-bewerkingssoftware, maar het is ook een compleet podcast hosting- en monetization-platform. Je bent misschien niet begonnen met podcasten om rijk te worden, maar het is leuk om een beetje geld te verdienen voor je inspanningen. 🤑

Dit platform heeft ook tools om je podcast te promoten en meer luisteraars te bereiken. Je kunt je nieuwe afleveringen automatisch posten op je sociale mediapagina's.

PodBean is beschikbaar als webapp of als mobiele app voor iOS of Android.

PodBean beste functies

Upload je podcast en plan het publiceren om je afleveringen automatisch tegelijkertijd uit te brengen op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts en andere podcast-apps

Maak een gratis podcastwebsite met je PodBean-account

Maak aangepaste covers voor elke aflevering door afbeeldingen en lettertypen te combineren met slechts een paar klikken

Met analytics kun je luisterbeurten, downloads, topafleveringen en demografische gegevens van luisteraars bijhouden

Laat je koppelen aan potentiële adverteerders en laat je luisteraars doneren

PodBean beperkingen

Videopodcasts en alleen-audiopodcasts kunnen niet samen worden geüpload, dus je moet ze apart posten

Het kan een week duren voordat je RSS feed is goedgekeurd

PodBean prijzen

Basis: Gratis

Gratis Unlimited Audio: $9 per maand

$9 per maand Onbeperkt Plus: $29 per maand

$29 per maand Netwerk: $79 per maand

PodBean beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (20+ beoordelingen)

4.5/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (20+ beoordelingen)

9. Libsyn

Beste voor alles-in-één creatie en distributie

via Libsyn Libsyn, kort voor Liberated Syndication, wordt beschouwd als een alles-in-één podcastplatform, maar het is meer bijna alles-in-één.

Het heeft geen inhoudskalender of taakbeheer functies, dus je hebt nog steeds projectbeheersoftware nodig. Hoewel je royalty-vrije muziek kunt schrijven, opnemen en toevoegen, zijn de audiobewerkingsfuncties een beetje eenvoudig, maar dat maakt ze geweldig voor beginners.

Over het algemeen is Libsyn een goed platform om mee te beginnen. Het heeft functies voor het maken, opnemen op afstand, publiceren, adverteren, promoten en analyseren. Dus hoewel het misschien niet alles heeft, heeft het wel veel. Het is als de bentodoos van podcasting. 🍱

Libsyn beste functies

Met de ingebouwde opnamefuncties kun je lokaal opnemen en op afstand opnemen om je eigen audio en die van gasten op afstand vast te leggen

Met de functies voor slepen en neerzetten kun je eenvoudig een intro, outro, teaser of achtergrondmuziek invoegen

Met dynamische advertenties kun je advertenties uit je geselecteerde categorieën in realtime invoegen, zodat luisteraars je nieuwste sponsors horen of ze nu naar nieuwe of oude afleveringen luisteren

Distributiefuncties sturen je podcast naar de populairste podcast-apps

Analysefuncties geven je downloadstatistieken en inzicht in het publiek

Libsyn-beperkingen

Sommige klanten klagen dat de gebruikersinterface er gedateerd uitziet

Anderen wensten dat het programma meer geavanceerde rapportagefuncties bevatte

Libsyn prijzen

Maximaal 3 uur nieuwe uploads: $5 per maand

$5 per maand Maximaal 6 uur nieuwe uploads: $15 per maand

$15 per maand Maximaal 10 uur nieuwe uploads: $20 per maand

$20 per maand Maximaal 14 uur nieuwe uploads: $40 per maand

$40 per maand Maximaal 27 uur nieuwe uploads: $75 per maand

$75 per maand Maximaal 55 uur nieuwe uploads: $150 per maand

Libsyn beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (20+ beoordelingen)

4.5/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (4+ beoordelingen)

10. Otter

Beste voor transcriberen

via Otter Otter is een notitie-app die gesproken woorden automatisch omzet in geschreven tekst. Het is populair in zakelijke vergaderingen en het klaslokaal, maar het overwegen waard voor je podcastproductieproces.

Gebruik het voor het maken van notities tijdens de onderzoeksfase, het samenvatten van je afleveringen om snelle samenvattingen te maken en het transcriberen van je afleveringen om ze toegankelijker te maken. Deze app neemt je een aantal minder leuke onderdelen van het podcasten uit handen. 🍽️

Otter is beschikbaar als webapp of als mobiele app voor iOS of Android.

Otter beste eigenschappen

Gebruik Otter om al je podcast audio te transcriberen en een script te maken met audio toegewezen aan verschillende sprekers als je meerdere hosts of gasten hebt

Automatisch je hele show samenvatten om snel beschrijvingen van je podcastafleveringen te maken

Nodig Otter uit voor vergaderingen op Zoom, Microsoft Teams of Google Meet om alles wat gezegd wordt in interviews automatisch te transcriberen

Otter beperkingen

Sommige gebruikers melden dat de transcriptiekwaliteit niet zo goed is als er achtergrondlawaai is, als twee mensen over elkaar heen praten of als mensen met een niet-Amerikaans accent spreken

Hoewel het programma meerdere sprekers kan labelen, zoals u, uw medepresentator en uw gast, zijn de labels niet altijd nauwkeurig, zodat u het uiteindelijke transcript handmatig moet bewerken

prijzen #### Otter

Basis: Gratis

Gratis Pro: $10 per gebruiker per maand

$10 per gebruiker per maand Zakelijk: $20 per gebruiker per maand

$20 per gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Otter beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (115+ beoordelingen)

4/5 (115+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (65+ beoordelingen)

Plan je podcast als een pro

Als het op de beste opnamesoftware voor podcasts aankomt, heb je verschillende programma's nodig voor de planning, opname, bewerking, distributie en het te gelde maken - wat betekent dat je een aantal beslissingen moet nemen. Haal beslismoeheid uit het proces door ze stap voor stap aan te pakken. 👣

De eerste stap is plannen. ClickUp kan u helpen uw podcast van begin tot eind te plannen met sjablonen voor inhoudskalenders , podcast-sjablonen en proces in kaart brengen gereedschappen.

Al snel zul je evenveel weten over het runnen van je podcast als over het onderwerp van je podcast. Misschien ben je zelfs net zo gepassioneerd over opnamesoftware voor podcasts als wij. Maar zo niet, dan zijn we er voor jou. We helpen je om je passie te volgen waarheen ze je ook leidt. Probeer ClickUp nu gratis uit !