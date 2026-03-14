10 gratis Frayer Model-sjablonen voor meer duidelijkheid

Heb je ooit naar een nieuw woord gestaard – entropie, ironie, opportuniteitskosten – en je gerealiseerd dat je het 'een beetje' kent, maar het niet duidelijk kunt uitleggen?

Het Frayer-model is ontwikkeld om dit op te lossen.

In plaats van definities uit je hoofd te leren die je weer vergeet, dwingt het tot echt begrip door een concept in vier delen op te splitsen (daarover later meer 😉). Het is fundamenteel ontworpen voor overdracht: zodra leerlingen de kenmerken kunnen beschrijven, kunnen ze het concept herkennen in nieuwe teksten, vragen en zelfs presentaties.

In deze blogpost laten we je kennismaken met enkele van de beste gratis Frayer Model-sjablonen die je kunt kopiëren, aanpassen en hergebruiken, plus snelle tips voor het gebruik ervan in de klas, tijdens studiesessies en bij teamtrainingen.

De beste Frayer Model-sjablonen in één oogopslag

Wat is een Frayer-model?

Een Frayer-model is een grafische organizer die uit vier delen bestaat en wordt gebruikt om leerlingen te helpen een dieper begrip van een woord of concept te ontwikkelen, met name bij woordenschat- en conceptonderwijs. Meestal staat de target-term in het midden en wordt de leerlingen gevraagd de vier omringende secties te voltooien.

Het model is in 1969 ontwikkeld door Dorothy Frayer en helpt teams en leerlingen verder te gaan dan simpelweg uit het hoofd leren, naar echt begrip. In plaats van een woord alleen maar te definiëren, bekijk je het vanuit alle hoeken.

De structuur van het model is:

Definitie: Wat betekent de term, in je eigen woorden?

Kenmerken: Wat zijn de essentiële eigenschappen of feiten die altijd gelden voor dit concept?

Voorbeelden: Wat zijn concrete, specifieke Instances van dit concept in de praktijk?

Geen voorbeelden: Wat zijn dingen die op het concept lijken, maar het zeker niet zijn?

🔖 Voorbeeld: Stel dat je term 'Ecosysteem' is. Het Frayer-model zou er dan als volgt uitzien: Definitie: Een gemeenschap van levende wezens die met elkaar en hun omgeving in wisselwerking staan

Kenmerken: Omvat levende + niet-levende onderdelen; organismen hebben elkaar nodig voor hun overleving

Voorbeelden: Bos, vijver, koraalrif

Geen voorbeelden: Een enkele steen, één enkel dier, een plastic fles

Dat laatste kwadrant – Niet-voorbeelden – is het krachtigste onderdeel. Het dwingt je om duidelijke grenzen rond een concept te trekken, waardoor je begrip wordt aangescherpt door te definiëren wat het niet is. Hoewel dit raamwerk oorspronkelijk bedoeld was voor woordenschat in de klas, is het ongelooflijk effectief voor het verduidelijken van zakelijk jargon, technische specificaties en de omvang van projecten.

👀 Wist je dat? Een TESL-EJ-onderzoek onder leerlingen Engels in het voortgezet onderwijs meldt dat het Frayer-model een effectief hulpmiddel is voor het opbouwen van 'woordeigendom' (waarbij men verder gaat dan herkenning en naar bruikbaar begrip gaat).

10 gratis Frayer Model-sjablonen voor woordenschat- en conceptanalyse

Het vinden van het juiste format voor uw Frayer-model kan een uitdaging zijn. Statische PDF's zijn ideaal om af te drukken, maar ongeschikt voor teamsamenwerking, terwijl u bij een leeg document zelf alle opmaak moet regelen. De juiste sjabloon moet aansluiten bij uw werkstroom, of u nu met cursisten werkt of brainstormt met een verspreid team.

Deze sjablonen bereiken een breed scala aan layouts met vier kwadranten tot creatieve digitale aanpassingen die het Frayer-model in uw dagelijkse werk integreren.

De meeste zijn geschikt voor bewerking en direct klaar voor gebruik, zodat u de overstap kunt maken van oppervlakkig uit het hoofd leren naar diepgaand, praktisch inzicht.

Laten we ze eens bekijken:

1. ClickUp-sjabloon voor brainstormen

Leg definities, voorbeelden en misvattingen vast met de ClickUp-sjabloon voor brainstormen

Als je woordenschat onderwijst of begrip van concepten opbouwt, heb je een sjabloon nodig die het denkproces zichtbaar maakt.

De ClickUp-sjabloon voor brainstormen biedt je de ruimte om een concept op te splitsen in onderdelen, aandachtsgebieden toe te wijzen en reacties te ordenen per fase, team of categorie. Het draait allemaal om brainstormen en het bedenken van ideeën rond specifieke terminologie.

Bovendien kunt u de velden en weergaven aanpassen om de kernterm, definitie, kenmerken, voorbeelden en misvattingen vast te leggen in een overzichtelijk format.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Gebruik aanpasbare ClickUp-aangepaste velden en kolommen (zoals probleemomschrijving, oplossing, prioriteit of aangepaste labels) om de onderdelen van het Frayer-model in één layout in kaart te brengen

Groepeer items op status, categorie of leerniveau om de voortgang bij meerdere termen of concepten bij te houden

Geef leerlingen of groepen taken wanneer u Frayer-modellen gebruikt voor samenwerkingsactiviteiten, peer review of stationair leren

✅ Ideaal voor: docenten en instructiecoaches die samenwerkingsactiviteiten voor woordenschat- en conceptontwikkeling organiseren.

📮ClickUp Insight: 57,75% van de mensen zegt dat spraak-naar-tekstsoftware "alles zou kunnen veranderen" op het werk, maar de meesten zitten nog steeds vastgeplakt aan hun toetsenbord. Waarom? Omdat typen een diepgewortelde gewoonte is, ook al gaat het vier keer langzamer dan spraakherkenning. Met Brain MAX's Talk-to-Text kunt u deze bottleneck omzeilen en tekst vastleggen net zo snel als u kunt spreken. Nooit meer het momentum verliezen of moeite hebben om je gedachten bij te houden. Met Brain MAX wordt je stem de versneller van je werkstroom.

2. ClickUp-lijstsjabloon

Maak van elke term een traceerbare Frayer Model-invoer met de ClickUp-lijstsjabloon

Als je een Frayer Model-installatie zoekt die eenvoudig genoeg is voor snel gebruik in de klas, maar flexibel genoeg om uit te breiden naar meer uitgebreide activiteiten, dan is het ClickUp-sjabloon voor lijsten een goed startpunt.

Het beschikt over een overzichtelijke, op status gebaseerde lijstlayout voor het ordenen van termen, voorbeelden en oefenitems, terwijl je toch extra context kunt toevoegen via verschillende weergaven.

Voor een Frayer Model-werkstroom kunt u met dit sjabloon elke taak als een term aanpassen en velden, opmerkingen en gekoppelde bronnen gebruiken om de definitie, voorbeelden, geen-voorbeelden en het concept uit te werken.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Voeg context toe door onder elke hoofdwoordenschataak ClickUp-taken te gebruiken om meerdere, gedetailleerde voorbeelden of niet-voorbeelden op een lijst te zetten

Schakel tussen verschillende ClickUp-weergaven als je lessen, opdrachten of tijdlijnen voor woordenschatoefeningen binnen een lesblok plant

Gebruik Video Embed om uitlegvideo's, minilessen of conceptuitleg rechtstreeks in de werkruimte als bijlage toe te voegen, zodat leerlingen deze kunnen raadplegen

✅ Ideaal voor: Onderwijsontwerpers of trainers die leeractiviteiten in Frayer-stijl maken met geïntegreerde lescontent.

3. ClickUp-sjabloon voor ontwerpmatrix

Vergelijk concepten met gewogen criteria in een gestructureerd document met behulp van de ClickUp Design Matrix-sjabloon

Als je een Frayer-achtige oefening gebruikt om leerlingen te helpen nauw verwante concepten te vergelijken (of voorbeelden versus niet-voorbeelden te beoordelen aan de hand van duidelijke criteria), biedt de ClickUp Design Matrix-sjabloon je een analytisch format om mee te werken.

Deze sjabloon is opgebouwd als een gestructureerd ClickUp-document en leidt je door de definitie van criteria, gewogen evaluatie en een afsluitend aanbevelingsgedeelte. Dat maakt het bijzonder nuttig wanneer je Frayer Model-activiteit verder gaat dan het simpelweg onthouden van woordenschat en zich richt op het onderscheiden van concepten, classificatie of op bewijs gebaseerde vergelijkingen.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Gebruik het gedeelte 'Criteria Definition' om de kenmerken vast te stellen die leerlingen moeten beoordelen (bijvoorbeeld: nauwkeurigheid van de definitie, relevantie voor de praktijk, voorbeelden en geen voorbeelden)

Zet abstracte vergelijkingen om in een herhaalbaar kader met behulp van de gewogen scoretabel, wat handig is voor geavanceerde analyseactiviteiten in Frayer-stijl

Leg het volledige denkproces op één plek vast, voeg aantekeningen toe onder elke sectie en werk samen aan evaluaties zonder van tool te wisselen

✅ Ideaal voor: Trainers en instructieteams die gestructureerde evaluatieoefeningen opstellen in gezamenlijke documents.

🏆 Snelle tip: Maak je eigen, gepersonaliseerde Frayer-modellen met Talk-to-Text. Maak Frayer-modellen op basis van spraaknotities met Talk-to-Text in ClickUp Brain MAX Zeg gewoon hardop wat je in je hoofd hebt: een korte definitie, een paar kenmerken en 2–3 voorbeelden. Binnen enkele seconden zet ClickUp's Talk-to-Text die tekst om in een strak Frayer-model. Het kan de formulering aanscherpen, betere voorbeelden toevoegen en duidelijke niet-voorbeelden genereren die veelvoorkomende misverstanden voorkomen.

4. ClickUp-sjabloon voor wederzijds actieplan

Breng concepten in kaart met subpagina's voor kenmerken, voorbeelden en vervolgstappen met behulp van de ClickUp-sjabloon voor wederzijdse actieplannen

De ClickUp-sjabloon voor een gezamenlijk actieplan kan worden aangepast tot een overzichtelijke werkruimte voor conceptmapping voor teams die een idee definiëren voordat ze actie ondernemen. De ingebouwde subpagina's – Belanghebbenden, Actiepunten-tracker, Middelen, Succescriteria voor de pilot en Notulen – maken het gemakkelijker om de discussie te bekijken en te gebruiken.

De layout werkt goed wanneer je team tijdens een workshop een term, proces of initiatief vanuit meerdere invalshoeken ontleedt. Je kunt de kernbetekenis vastleggen, kenmerkende eigenschappen als aantekeningen noteren, concrete voorbeelden uit eerder werk verzamelen en grenzen of uitzonderingen documenteren. Vervolgens kun je de discussie voortzetten naar de toegewezen vervolgstappen.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Gebruik ClickUp Assigned Comments rechtstreeks in de sjabloon om definities te bespreken en vast te leggen, zodat er één enkele bron van waarheid ontstaat

Leg voorbeelden, randgevallen en ondersteunende referenties vast in Bronnen en Aantekeningen tijdens live vergaderingen

Ga direct van begrip naar uitvoering door vervolgtaken bij te houden in de Action Items Tracker

✅ Ideaal voor: Facilitators, customer success-teams en multifunctionele groepen die workshops of planningssessies over conceptafstemming organiseren.

5. ClickUp-sjabloon voor infographic-Whiteboard

Maak van elk concept een visuele Frayer-pagina met de ClickUp Infographic Whiteboard-sjabloon

Simpele, op platte tekst gebaseerde Frayer-modellen kunnen saai en ineffectief zijn voor visuele leerlingen in je team. De ClickUp Infographic Whiteboard-sjabloon wordt geleverd met een kant-en-klaar canvas om elk onderwerp om te zetten in een visuele one-pager — met blokken voor koppen, ondersteunende secties en visuele elementen (pictogrammen, foto's, minidiagrammen).

Het is gebouwd op ClickUp Whiteboards, dus je hebt tal van opties om het model naar eigen wens samen te stellen.

U kunt het aangepast presenteren als een Frayer-model, met de vier hoofdinhoudszones: Definitie, Kenmerken, Voorbeelden en Geen-voorbeelden. Plaats plakbriefjes in elk kwadrant, voeg pictogrammen toe voor visuele aanwijzingen, gebruik vervolgens de koptekststrook om het concept een titel te geven en bepaal de doelgroep (leerjaar, team of trainingsgroep).

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Ga verder dan platte tekst door pictogrammen toe te voegen, afbeeldingen in te sluiten en kleurgecodeerde kwadranten te gebruiken, zodat uw Frayer-modellen visueel opvallen en gemakkelijker te onthouden zijn

Illustreer uw 'Voorbeelden'-kwadrant door afbeeldingen te slepen en neer te zetten of video's rechtstreeks in het Whiteboard-canvas in te sluiten

Zodra je visuele Frayer-model voltooid is, kun je het exporteren als afbeelding of een openbare link delen met iedereen

✅ Ideaal voor: Instructieontwerpers, trainers en teamleiders die 'one-page learning'-materialen maken op basis van Frayer Model-antekeningen.

6. ClickUp DMAIC-sjabloon

Breek concepten stap voor stap uit op een DMAIC-Whiteboard met de ClickUp DMAIC-sjabloon

De ClickUp DMAIC-sjabloon bevat een stapsgewijs Whiteboard om een probleem aan te pakken met behulp van de klassieke Define, Measure, Analyze, Improve en Control-structuur. Elke fase heeft zijn eigen ruimte voor plakbriefjes, en de gids houdt de werkstroom gefocust terwijl je van het in kaart brengen van het probleem naar een oplossing gaat.

Deze layout werkt als een format voor het uitwerken van concepten wanneer u wilt dat leerlingen een term grondig begrijpen en correct toepassen.

U kunt elke DMAIC-kolom beschouwen als een leidraad voor het opbouwen van een volledig begrip. U kunt bijvoorbeeld het concept in gewone taal definiëren, het meten aan de hand van concrete indicatoren, analyseren wat het wel en niet omvat, de definitie verbeteren met sterkere voorbeelden en vervolgens de definitieve versie vastleggen met een consistentiecontrole.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Gebruik het gedeelte Definitie om de kernbetekenis van een term vast te leggen en voeg vervolgens de belangrijkste kenmerken toe in het tweede plakgedeelte

Maak sterkere voorbeelden in Meten en Analyseren door een lijst met signalen, meetcriteria en veelvoorkomende misverstanden te maken die leerlingen door elkaar halen

Zorg ervoor dat de definitieve versie consistent blijft in Control door de goedgekeurde definitie, voorbeelden en niet-voorbeelden op te slaan waarover uw team of klas het eens is

✅ Ideaal voor: docenten en trainers die gestructureerd denken, procesverbetering of conceptuele duidelijkheid in instellingen onderwijzen.

👀 Wist je dat? Grafische organisatoren vinden hun oorsprong in de cognitieve psychologie. Ze zijn ontwikkeld om de theorie van David Ausubel (1963) over betekenisvol leren in de praktijk te brengen, gebaseerd op zijn kernidee dat wat een leerling al weet de belangrijkste drijfveer is voor wat hij of zij vervolgens zal leren (Ausubel, 1968).

7. ClickUp-sjabloon voor een werkplan op een Whiteboard

Maak een conceptkaart in DMAIC-stijl met de ClickUp-sjabloon voor een werkplan-Whiteboard

De ClickUp-sjabloon voor een werkplan op een Whiteboard zet een compleet plan uiteen op één visueel canvas, met specifieke kolommen voor DMAIC. Elke kolom biedt ruimte voor de projectbeschrijving, doelen, teamleden, onderzoeksnotities, resultaten en openstaande items, waardoor planning en opvolging in één overzicht worden weergegeven.

En dit werkt uitstekend voor het leren van concepten wanneer je wilt dat cursisten verder gaan dan definities en echt begrip opbouwen.

U kunt de eerste kolom gebruiken om de definitie en de belangrijkste kenmerken vast te leggen, de middelste kolommen om voorbeelden en ondersteunende aantekeningen toe te voegen, en vervolgens de laatste kolom gebruiken om niet-voorbeelden of veelvoorkomende misvattingen vast te leggen.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Zorg ervoor dat conceptuitsplitsingen gemakkelijk te overzien zijn met kleurrijke kolommen en een ingebouwde legenda die elke fase duidelijk van elkaar scheidt

Leg voorbeelden, niet-voorbeelden en ondersteunende aantekeningen vast in speciale secties

Zorg voor consistentie tussen verschillende termen door elke keer dezelfde structuur te gebruiken

✅ Ideaal voor: Senior medewerkers die groepslessen geven waarbij cursisten behoefte hebben aan een visuele structuur en een herhaalbaar format.

💡 Pro-tip: Wil je AI gebruiken voor brainstormen zonder vast te lopen in eindeloze ideeënlussen? Bekijk deze video om te zien hoe teams met behulp van ClickUp AI, Docs, Whiteboards en sjablonen losse input omzetten in duidelijke ideeën:

8. Verzameling Frayer Model-sjablonen door Template.net

De Frayer Model-sjablooncollectie van Template.net bevat Frayer-werkbladen in een layout met vier kwadranten, speciaal ontworpen voor woordenschatonderwijs. In elk sjabloon staat het woord centraal, omringd door speciale secties voor Definitie, Kenmerken, Voorbeelden/Modellen en Geen-voorbeelden.

Omdat het format afdrukbaar en herbruikbaar is, leent het zich goed voor individuele oefeningen, werk in kleine groepen of snelle tussentijdse toetsen in de klas.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Dankzij de klassieke layout met vier boxen blijft de woordenschatoefening gericht op de kernfuncties van een Frayer-model

Door de woordenschatterm in het midden te plaatsen, kunt u voltooide bladen tijdens de herhaling of toetsing gemakkelijk scannen

Werkt goed als een herhaalbare routine voor nieuwe woordenschatwoorden in de vakken lezen, natuurwetenschappen en maatschappijleer

✅ Ideaal voor: Docenten en trainers die klassieke lay-outs met vier kwadranten nodig hebben voor activiteiten op papier.

9. Frayer Model-diagram V1-sjabloon van TemplateLab

via TemplateLab

De Frayer Model Diagram V1-sjabloon van TemplateLab heeft het woord uit de woordenschat in het midden en vier gelabelde vakjes eromheen. De labels zijn al ingebouwd, dus je kunt ze tijdens een les projecteren, ze samen met de klas invullen of ze afdrukken voor een snelle oefening.

Het is ook beschikbaar in formaten zoals Word en PowerPoint, waardoor het gemakkelijk is om te doen wat betreft bewerking, duplicatie voor meerdere woorden en hergebruik in verschillende lesonderdelen zonder dat je de organizer elke keer opnieuw hoeft op te bouwen.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Dankzij de duidelijke visuele hiërarchie (term in het midden + vier vakjes) is het eenvoudiger om de Frayer-structuur aan te leren tijdens klassikaal onderwijs

De layout in diagramstijl is geschikt voor presentaties in Word, PowerPoint of op posters

Duidelijke labels ondersteunen het sneller controleren van de stof tijdens herhaling en toetsvoorbereiding

✅ Ideaal voor: docenten die presentaties of grafieken maken voor academische woordenschat.

10. Frayer Model-sjabloon van WordLayouts

via WordLayout

De Frayer Model-sjabloon van WordLayouts is een eenvoudige sjabloon met vier kwadranten die is ontworpen om rechtstreeks in Microsoft Word of Google Documenten te worden bewerkt.

Omdat het een eenvoudig documentformat is, kunt u het gemakkelijk dupliceren voor meerdere woorden, als huiswerk opgeven of afdrukken voor oefeningen in de klas. U kunt rechtstreeks in elk vakje typen, versies voor verschillende onderdelen opslaan en dezelfde layout hergebruiken voor een snelle herhaling voor toetsen.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Werkt goed voor zowel zelfstandig werk als activiteiten in kleine groepen, omdat leerlingen één Box per keer kunnen voltooien en vervolgens snel de antwoorden kunnen vergelijken

Eenvoudig af te drukken en volledig aan te passen in Microsoft Word of Google Documenten

Eenvoudig te kopiëren voor wekelijkse woordenlijsten, woordenschat per hoofdstuk of ter voorbereiding op een toets

✅ Ideaal voor: Individuen en teams die graag binnen het Microsoft/Google-ecosysteem werken.

📮ClickUp Insight: 11% van onze respondenten gebruikt AI voornamelijk voor brainstormen en het bedenken van ideeën. Maar wat gebeurt er daarna met deze briljante ideeën? Dit is waar je een AI-aangedreven Whiteboard nodig hebt , zoals ClickUp Whiteboards, waarmee je ideeën uit de brainstormsessie direct kunt omzetten in taken. En als je een concept niet helemaal kunt uitleggen, vraag je de AI-beeldgenerator gewoon om een afbeelding te maken op basis van je opdracht. Het is de alles-in-één-app voor werk waarmee je sneller kunt bedenken, visualiseren en uitvoeren!

Hoe gebruik je een Frayer Model-sjabloon voor woordenschatontwikkeling?

Een sjabloon is een goed begin, maar weten hoe je deze effectief invult, is wat de woordenschatbeheersing en de afstemming binnen het team verbetert.

Volg deze praktische, stapsgewijze aanpak om het maximale uit je Frayer Model-sjabloon te halen. 🛠️

Kies uw target-woord of -concept: Kies een woord of concept dat echt uitdagend is of vaak verkeerd wordt begrepen. Voor teams: richt u op terminologie waarbij verschillen in interpretatie voor verwarring zorgen, zoals ‘agile’ of ‘klantgericht’. Begin met het definitiekwadrant: Kopieer niet zomaar een woordenboekdefinitie. Schrijf het in je eigen woorden. Als je het niet eenvoudig kunt uitleggen, begrijp je het nog niet helemaal Identificeer de belangrijkste kenmerken of feiten: Maak een lijst van de functies die altijd van toepassing zijn op dit concept. Vraag jezelf af: ‘Wat zijn de onmisbare functies die deze term maken tot wat hij is?’ Geef voorbeelden: Geef concrete, specifieke Instances van het concept. Hoe gevarieerder en praktischer je voorbeelden zijn, hoe beter je het zult begrijpen Definieer niet-voorbeelden (de cruciale stap): Deze stap is essentieel. Identificeer zaken die vergelijkbaar zijn, maar niet het concept zelf zijn. Dit dwingt je om de grenzen van de term te verduidelijken Evalueer en verfijn: Lees alle vier de kwadranten samen door. Geven ze een volledig en nauwkeurig beeld? Als je met een team werkt, bespreek dan eventuele meningsverschillen – deze brengen vaak cruciale hiaten in het gezamenlijke begrip aan het licht

✨ ClickUp-voordeel: Wanneer je een digitale Frayer Model-sjabloon in ClickUp gebruikt, kun je ClickUp Brain gebruiken om voorbeelden of niet-voorbeelden te suggereren als je vastloopt. Dit kan ideeën opleveren waar je nog niet aan had gedacht en het diepgaande verwerkingsproces versnellen waardoor nieuwe concepten beter blijven hangen.

Breng woordenschat tot leven met ClickUp

Gratis Frayer Model-sjablonen zijn een geweldige eerste stap wanneer u een eenvoudige manier nodig hebt om leerlingen te helpen begrippen te definiëren, patronen te herkennen en voorbeelden van niet-voorbeelden te onderscheiden, zonder dat dit een lang lesplan hoeft te worden.

Maar Frayer-modellen worden nog nuttiger wanneer ze deel uitmaken van de werkstroom. Met ClickUp kun je je Frayer-sjablonen hergebruiken in documenten, in realtime lesgeven met behulp van Whiteboards en elk doelwoord omzetten in een taak met een eigenaar, een deadline en checklists.

Gebruik AI om snel een eerste concept te genereren met voorbeelden en geen-voorbeelden, die je samen met je klas of team kunt verfijnen.

Veelgestelde vragen

De vier kwadranten zijn Definitie (wat de term in je eigen woorden betekent), Kenmerken (belangrijke eigenschappen of feiten), Voorbeelden (specifieke Instances) en Geen voorbeelden (dingen die vergelijkbaar zijn maar niet aan de definitie voldoen).

Teams kunnen Frayer-modellen gebruiken om een gezamenlijke woordenschat op te bouwen voor belangrijke zakelijke termen, processen of tools. Dit zorgt ervoor dat nieuwe medewerkers niet alleen de definities begrijpen, maar ook wat er wel en niet onder valt, waardoor miscommunicatie vanaf dag één wordt verminderd.

Een leeg Frayer-model is doorgaans een statisch, afdrukklaar document met lege kwadranten. Een bewerkbare Frayer-modelsjabloon maakt digitale aanpassing, realtime samenwerking en integratie met andere werkbeheertools mogelijk.

Ja, het Frayer-model is zeer effectief voor wiskundige termen (zoals 'priemgetal'), wetenschappelijke concepten (zoals 'fotosynthese') en technische terminologie in elk veld. Het blinkt uit wanneer het onderscheiden van voorbeelden en niet-voorbeelden cruciaal is om het begrip te verduidelijken.