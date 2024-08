Teamcohesie: Strategieën om de prestaties op de werkplek te verbeteren

Een team is geen groep individuen. Dat klopt, een team is meer dan alleen zijn leden. Het zijn ook de systemen, kennis en gedeelde verbindingen tussen hen.

Een team dat deze systemen koestert, actief kennis deelt en verbindingen versterkt, is samenhangend en daarom effectief.

In deze blogpost bespreken we cohesie en hoe je een samenhangend team kunt bouwen.

Wat is teamcohesie?

Teamcohesie is het vermogen van het team om als één eenheid te functioneren en samen te werken. Het is het geheel van immateriële verbindingen, positieve relaties en wederzijds begrip van de leden van het team.

Teamcohesie wordt gekenmerkt door het volgende.

Multidimensioneel : De professionele, gedragsmatige en emotionele relaties tussen de leden van het team

: De professionele, gedragsmatige en emotionele relaties tussen de leden van het team Dynamisch : Vloeiend en evolueert met elke verandering, zoals het vertrek van een lid van het team of de toetreding van een nieuw lid

: Vloeiend en evolueert met elke verandering, zoals het vertrek van een lid van het team of de toetreding van een nieuw lid Collectief : Som van alle interpersoonlijke relaties binnen het team; een wig tussen twee mensen kan het hele team beïnvloeden

: Som van alle interpersoonlijke relaties binnen het team; een wig tussen twee mensen kan het hele team beïnvloeden Business aligned : Gericht op de doelen van het bedrijf en werkend aan een gemeenschappelijk doel

: Gericht op de doelen van het bedrijf en werkend aan een gemeenschappelijk doel Organisatorisch: Hangt af van de organisatie, haar structuren, cultuur, waarden en leiderschapsgedrag

In tegenstelling tot algemeen aanvaarde maatstaven, zoals efficiëntie of productiviteit, is teamcohesie een opkomend concept dat aan populariteit wint, vooral in dienstverlenende organisaties. Dit is waarom.

Het belang van teamcohesie

Het vermogen van een team om samen te werken is de basis van zakelijk succes en daarom is het van cruciaal belang. Cohesie binnen een team biedt ook verschillende andere voordelen.

Efficiëntie van teams

Een hecht team is georganiseerd en productief. De leden van een team elimineren actief overbodigheden en verspilling van tijd of moeite. Ze besparen onnodige kosten en optimaliseren de effectiviteit van het team.

Doelgerichtheid

Een hecht team helpt bij het bereiken van individuele en collectieve doelen. Ze begrijpen hun rollen en verantwoordelijkheden. Hun maatstaven voor succes zijn duidelijk gedefinieerd en ze weten hoe ze die moeten bereiken. Samenhangende teams die zich op doelen richten

het werk verbeteren

.

Team autonomie

Een hecht team is transparant en stelt elk lid van het team in staat om autonoom en creatief te zijn. Zo heeft het hele team de context om problemen innovatief op te lossen.

Aan de andere kant geeft de manager gewoon richting en ondersteuning in plaats van micromanagement. Dit zorgt voor een positieve werkcultuur en maakt tijd vrij voor de manager.

Betrokkenheid van werknemers

Wanneer een team samenhangend is, zijn ze ook actief betrokken. Elk individu voelt zich sterk verbonden met het team en het bedrijf. Ze zijn afgestemd op het doel van de organisatie en gemotiveerd om eraan te werken. Dit verbetert de prestaties van teams.

Gezonde werkomgeving

Cohesie ondersteunt effectieve

samenwerking in teams

. Een hecht team ondersteunt elkaar. Ze werken nauwer samen en bieden hulp en advies aan degenen die het moeilijk hebben. Ze nemen collectief verantwoordelijkheid en leveren als een eenheid.

Een slechte teamcohesie kan negatieve gevolgen hebben, zoals het niet bereiken van doelen, vertragingen in de oplevering van projecten, hoog verloop, weinig voldoening in het werk, enz.

Om een slechte groepscohesie te voorkomen, moet je deze eerst leren herkennen. Hier volgen enkele tips.

Hoe herken je een slechte teamcohesie?

Als je je zorgen maakt dat je team niet cohesief werkt, maar niet zeker weet wat het probleem is, zijn hieronder enkele tekenen waar je op kunt letten.

Onopgeloste conflicten: Raken leden van het team verzeild in conflicten die niet professioneel worden opgelost? Als deze conflicten uitmonden in wrok of persoonlijk worden, is er sprake van een slechte cohesie binnen je team.

Gebrek aan transparantie: In een team dat niet samenhangend is, zijn individuen geneigd om onduidelijk te spreken of informatie achter te houden. Wanneer leden van een team informatie niet proactief en open delen, kan er sprake zijn van onderliggende onzekerheid of ongezonde concurrentie die je moet oplossen.

Schuld spelletje: Een team dat niet samenhangend is, heeft de neiging om elkaar de schuld te geven van tekortkomingen. Leden van het team nemen misschien niet de persoonlijke verantwoordelijkheid als er iets misgaat.

Onbetrokken teamleden: Je zult tijdens vergaderingen merken dat leden van de groep niet hun beste ideeën geven of het minimale doen. Ze voelen zich misschien niet geroepen om samen te werken of te innoveren.

Gebrek aan vertrouwen: Een team dat niet samenhangend is, is altijd op zijn hoede voor problemen en voelt de behoefte om zichzelf te beschermen.

Sterke teamcohesie ziet er precies het tegenovergestelde uit.

Tekenen van een sterke teamcohesie

Elk samenhangend team hoeft niet een

tijgerteam

. Maar ze moeten tekenen vertonen dat ze effectief samenwerken. Hier zijn enkele tekenen waar je op moet letten.

Sterke communicatie

Duidelijke en actieve communicatie is de basis van teamcohesie. Dit uit zich op verschillende manieren, zoals leden van het team:

Zonder angst informatie delen en uitdagingen erkennen

Elkaar met vertrouwen persoonlijk aanspreken of hun mening op papier zetten via e-mail/Slack

Gemakkelijk moeilijke gesprekken of verhitte debatten voeren in het belang van het project

Zich uitspreken en hun mening delen zonder angst voor repercussies

Actief voortgang documenteren en bereid zijn om taken over te dragen, indien nodig

Snel conflicten oplossen

Cohesieve teams zijn niet vrij van conflicten; ze lossen ze alleen snel en gezond op. Ze verwelkomen verschillende meningen en meningsverschillen. Als een debat uitmondt in een conflict, lossen ze het onderling op en laten ze het achter zich.

Toewijding aan beslissingen

oneens zijn maar toewijzen' is een cruciaal motto van een hecht team. Als een of twee leden van het team het niet eens zijn met een beslissing, zullen ze deze hoe dan ook toewijzen en niet overhaast 'ik zei het toch' zeggen of later de voortgang laten ontsporen.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Een hecht team neemt collectief de verantwoordelijkheid voor alle successen en mislukkingen. De leden van het team houden elkaar verantwoordelijk zonder elkaar onnodig de schuld te geven. Ze informeren collega's proactief als ze voor uitdagingen staan en zoeken hulp. Degenen die fouten hebben gemaakt, bekennen deze en toewijzen zich om ze te herstellen.

Het creëren van een werkplek met dit niveau van teamcohesie vereist bewust nadenken en aanhoudende inspanningen. Hier zijn tien strategieën die u kunt gebruiken om een sterke basis te leggen.

10 strategieën om de teamcohesie te verbeteren

Teamcohesie opbouwen is geen eenmalige activiteit. Het is een voortdurende oefening die elke teamleider en manager moet uitvoeren. Het is een gedragspraktijk die iedereen moet ondernemen.

Je kunt dit gedrag echter in de praktijk brengen met elk van de beste tools voor projectmanagement . Hier zijn enkele strategieën en hoe je de juiste tools kunt gebruiken om ze te implementeren.

1. Bepaal uw missie

Een team dat de missie begrijpt, zal zich verenigen om de doelen te bereiken. Om de teamcohesie te verbeteren, moet je je toekomstvisie verduidelijken door middel van een bruikbare en doelgerichte missie.

Plaats het in de context van marktbehoeften en concurrentie

Maak het relevant voor de emotionele behoeften en collectieve motivaties van het team

Houd het op lange termijn, zodat je het niet vaak hoeft te veranderen

Maak het doelgericht

"Organiseer de informatie van de wereld en maak het universeel toegankelijk en nuttig" was de missie van Google voor hun zoekproduct. Het is contextueel, relevant, voor de lange termijn en doelgericht. Het is een missie waar werknemers zich achter kunnen scharen, niet alleen tijdens hun werk maar ook in hun leven.

Als je de missie eenmaal hebt ingesteld, publiceer hem dan publiekelijk. Zet hem op de digitaal whiteboard of de bedrijfswiki, zodat iedereen het gemakkelijk en vaak kan zien.

2. SMART doelen voor teams stellen

Als de missie het 'wat' van je team definieert, dan tonen je doelen het 'hoe' Leid doelen af van je missie. Stel doelen voor zowel het team als de individuele leden van het team. Maak ze SMART doelen d.w.z. specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden.

ClickUp doelen om bovenop je doelen te blijven

Om ervoor te zorgen dat het team altijd gefocust is op zijn doelen, moet je deze toegankelijk maken en de voortgang onderweg bijhouden. Een goede tool voor projectmanagement maakt dit mogelijk voor zowel individuele als teamdoelen.

ClickUp Doelen

zijn zo ontworpen dat ze altijd zichtbaar en toegankelijk zijn voor het team. Om de teamcohesie te verbeteren, gebruikt u ClickUp Goals om gedetailleerde gesprekken te voeren met elk lid van het team om ervoor te zorgen dat ze hun doelen begrijpen.

Elimineer dubbelzinnigheid. Bespreek afhankelijkheden en relaties zodat iedereen weet waar hij of zij verantwoordelijk voor is.

3. Projectmanagement versterken

Een hecht team heeft ruimte nodig om samen te werken. Het kantoor speelt meestal deze rol, maar het is niet genoeg. Dit geldt des te meer voor hybride teams. Creëer robuuste communicatiesystemen om de teamcohesie te verbeteren.

Projectorganisatie: Stel een uitgebreid projectmanagementprogramma zoals ClickUp in voor alle teamcommunicatie. Deel het project op in taken, subtaken en checklists, zodat de leden van het team begrijpen hoe hun dagelijkse activiteiten bijdragen aan de doelen van het bedrijf. Communiceer duidelijk de verwachtingen en maatstaven voor succes voor elke Taak.

Aanpassen: Gebruik ClickUp om werkstromen aan te passen aan uw behoeften. Voeg aangepaste velden, tags en toegewezen personen toe. Sla uw filters op. Automatiseer herhaalbare taken/gebeurtenissen zoals vergaderingen . Slimme notificaties instellen. Interpreteer code rechtstreeks in ClickUp.

Beheer uw projecten op een manier die bij u past met

ClickUp's aangepast projectmanagement

.

Team communicatie: Stel teamleden in staat om vragen te stellen en gezonde discussies te voeren via de geneste opmerkingen en

ClickUp Weergave chatten

.

blijf op de hoogte van alle gesprekken met de chatweergave van ClickUp_

Real-time samenwerking: Wat is er nog meer? Houd iedereen op dezelfde pagina met

ClickUp's samenwerkingsdetectie

. Laat uw teamleden weten wanneer anderen aan het typen zijn, zodat ze samen in realtime documenten kunnen bewerken.

Als dit nieuw voor je is, probeer dan

ClickUp's sjablonen voor projectmanagement

om u een kickstart te geven. Pas ze aan zoals u wilt en maak ze eigen!

4. Deel kennis

Om een team goed te laten functioneren, moet elk lid van het team op elk moment over alle kennis en context beschikken. Maar in de drukte van een snel project kan informatie gemakkelijk door de mazen van het net vallen.

Gebruik een project samenwerking tool zoals ClickUp om kennis te delen, wiki's te maken en ze te verbinden met werkstromen.

ClickUp Documenten Overzicht

ClickUp Documenten

geneste pagina's, stylingopties, ingesloten bladwijzers en meer kunt u kennis creëren en delen met het hele team. Ze kunnen deze documenten ook bewerken, gebruikers taggen, opmerkingen toevoegen en effectief samenwerken in realtime, zodat de kennis van de organisatie altijd up-to-date blijft.

5. Samen brainstormen

Om 'oneens maar toewijzend' te laten werken, moeten de leden van het team vanaf het begin deel uitmaken van het besluitvormingsproces. Ze moeten het probleem, de mogelijke oplossingen en het denkproces achter de uiteindelijke keuze kunnen zien.

ClickUp Whiteboard voor brainstormen

De beste manier om dit te doen is om het team samen te laten brainstormen.

ClickUp Whiteboard

hiermee kunt u tekenen, vormen toevoegen, tekst schrijven, stickie aantekeningen invoegen, gebruikers taggen en meer, allemaal op één plek.

Of u nu ideeën brainstormt, een bedrijfsstrategie opstelt, workflows in kaart brengt of taken organiseert, gebruik het whiteboard om transparantie te creëren. Nodig commentaar uit en bouw aan consensus.

6. Vertrouwen opbouwen

Om transparant te zijn, moeten de leden van een team elkaar vertrouwen. Ze moeten geloven dat hun uitdagingen en tekortkomingen niet tegen hen gebruikt zullen worden. Creëer een cultuur van vertrouwen - geef het goede voorbeeld.

Voer open en eerlijke retrospectives uit. Geef je fouten toe. Schrijf aantekeningen van deze retrospectives op om te laten zien dat fouten niet erg zijn, zolang we er maar van leren.

Moedig leden van het team aan om ook eerlijk hun fouten toe te geven. Als ze dat doen, waardeer ze dan en help ze om het goed te maken.

7. Vier successen

Positieve versterking komt van het vieren van goed gedaan werk. Wanneer je een Sprint voltooit of een probleem oplost, vier dan het succes als team. Breng het hele team samen.

Plan teambuildingactiviteiten om elkaar beter te leren begrijpen. Tijdens deze activiteiten:

Bedank je teamleden voor hun bijdragen

Identificeer en erken uitzonderlijke inspanningen

Waardering uitspreken voor gedrag dat bijdraagt aan de cohesie binnen het team

Faciliteer gesprekken tussen leden van het team die een conflict hebben

Verbind dit succes terug met doelen en missie van het team

ClickUp Dashboards

kan hierbij helpen door overzichten op hoog niveau en diepe inzichten te bieden met volledig aanpasbare rapportages.

8. De besluitvorming decentraliseren

Een van de grootste uitdagingen van teamcohesie is de centralisatie van autoriteit. Managers worden vaak de lijm die het team bij elkaar houdt en nemen zelf alle beslissingen.

Dit kan ten koste gaan van de betrokkenheid en autonomie die nodig zijn voor teamcohesie. Het kan ook

procesefficiëntie

.

Om dit te voorkomen, moet u de besluitvorming actief decentraliseren. Delegeer problemen en moedig de leden van het team aan om oplossingen te vinden. Vraag hen naar hun mening over beslissingen (zoveel als redelijk is).

Train en coach teamleden om zelfsturend te zijn. Zet discretionaire budgetten opzij voor teams om te besteden aan noodzakelijke hulpmiddelen.

9. Stimuleer productieve conflicten

Bij kenniswerk zijn verschillende weergaven enorm belangrijk. Of het nu gaat om het bouwen van software of architectuur, al het werk wordt versterkt door de inbreng en feedback van verschillende teamleden.

Tijdens het bespreken van uiteenlopende ideeën zullen er zeker meningsverschillen ontstaan. Het is de verantwoordelijkheid van de manager om gezonde discussies aan te moedigen tussen de leden van het team die het niet met elkaar eens zijn, zodat de conflicten kunnen worden opgelost.

Luister actief naar wat iedereen zegt. Stel indringende vragen over hun beweegredenen. Stuur het gesprek in de richting van een oplossing in plaats van stil te staan bij wie er gelijk of ongelijk heeft.

Dit betekent niet dat de manager bij elk conflict voor bemiddelaar moet spelen. In plaats daarvan moet de manager een cultuur creëren waarin teamleden open met elkaar kunnen praten en conflicten zelf kunnen oplossen.

Oefeningen voor teambuilding

ontworpen voor conflictbeheersing zijn een geweldige manier om dit mogelijk te maken.

10. Inhuren voor teamcohesie

Houd voor alles de teamcohesie in gedachten bij het aannemen. Dat wil niet zeggen dat je gelijksoortige mensen met gelijksoortige meningen moet aannemen. Integendeel, het is bewezen dat diverse teams beter zijn voor de business.

Echter,

teamdynamiek

elke keer dat er een nieuw persoon in het team komt. Om een hechte groep te creëren, moeten managers ervoor zorgen dat het nieuwe lid van het team niet storend is. Zoek naar kandidaten met:

Communicatie- en samenwerkingsvaardigheden

Feedback kunnen geven en conflicten kunnen oplossen

Samenwerken met anderen en delen in het krediet voor de resultaten

Politiek opzij zetten in het belang van het team

Nog belangrijker: neem personeel aan en betaal eerlijk. Ongelijkheid en oneerlijkheid hebben een negatieve invloed op de teamcohesie.

Een hecht team heeft behoefte aan doordachte communicatie, een cultuur van openheid en een collaboratieve werkruimte.

ClickUp teams

maakt dit alles en nog veel meer mogelijk.

Software voor projectmanagement van ClickUp

is ontworpen om de ene app te zijn voor alle zakelijke behoeften, ongeacht het soort werk. Taken en subtaken brengen orde in het project en scheppen duidelijkheid.

Opmerkingen vergemakkelijken open gesprekken. Whiteboard en mindmaps helpen bij het gezamenlijk oplossen van problemen en brainstormen.

ClickUp Docs centraliseert projectgerelateerde informatie en maakt deze toegankelijk voor iedereen in het team. Doelen en dashboards geven iedereen de nodige zichtbaarheid om het project vooruit te stuwen.Bouw een hecht team met ClickUp.

.