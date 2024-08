Klaar om te handelen op een moment’s Notice: De definitieve gids voor Tiger Teams

Je hebt de zin "Houston, we hebben een probleem" vast wel eens gehoord

Maar hoe zit het met de teams van tijgers? 🐅

Bedacht in de krant van 1964, programma Beheer_ in Ontwerp en Ontwikkeling, werden tijgergroepen beroemd door NASA, die er een vormde om de Apollo 13 storing te onderzoeken en de astronauten in veiligheid te brengen. 🌕

Die Taak kreeg de Presidential Medal of Freedom voor hun werk. Hoewel we niet dezelfde mate van erkenning kunnen garanderen, kunnen we u zeker helpen bij het ontwikkelen van een tijgerteam dat voldoet aan de behoeften van uw organisatie, zodat u succes boekt.

Sinds de maanmissie in 1970 hebben overheidsinstanties en bedrijven over de hele wereld tijgerteams ingezet om operaties soepel te laten verlopen . De diverse en zeer gespecialiseerde aanpak van de Tiger Teams werd gecreëerd met als enige doel het oplossen van een specifiek (en vaak complex) probleem dat de grotere organisatie teistert.

Zoals bij elke beproefde strategie, is het een kunst om het perfecte tijgerteam te formeren. Maar met de juiste hulpmiddelen zijn we ervan overtuigd dat je deze methode in je voordeel kunt gebruiken. Volg ons terwijl we alles onthullen wat je moet weten over tijgergroepen voordat je er een loslaat in je organisatie.

Ontdek wat ze zijn, hun voordelen, best practices en hoe ClickUp's eigen VP Marketing tijgergroepen gebruikt om succes te boeken.

Wat is een Tiger Team?

Een Tiger Team is een klein team, functieoverschrijdende groep van experts binnen uw organisatie die samenkomen om een complex probleem op te lossen. Anders dan uw typische probleemgeoriënteerde team, vinden tijgerteams niet alleen een oplossing, maar ontwikkelen ze ook systemen om de oplossing effectief te implementeren.

Tiger teams worden op twee manieren gevormd:

Een team wordt speciaal opgericht om een bepaald probleem aan te pakken. Alle taken van het Tiger Team krijgen prioriteit boven de typische rol van elk lid en wanneer het doel bereikt is, keren ze terug naar hun gebruikelijke dagelijkse verantwoordelijkheden

Een team wordt opgericht om een bepaald probleem aan te pakken of een specifieke vergadering te houden in aanvulling opWERKLAST. Dit team van tijgers heeft misschien een dagelijks of wekelijks blok tijd nodig in hun agenda's om het probleem op te lossen, maar ze zullen hun normale schema niet laten vallen om het probleem op te lossen De aanpak die je kiest hangt af van de aard van het doel en de tijd die je hebt om het te bereiken. Misschien vergaderen de leden van je tijgergroep consequent over een langere periode of regelmatig binnen een beperkt tijdsbestek. Hoe dan ook, het team moet snel kunnen schakelen en handelen als dat nodig is.

Tiger teams moeten bestaan uit leden van verschillende afdelingen of vertakkingen van uw organisatie om een breed bereik aan vaardigheden in te brengen. Het doel is om een diverse denktank te creëren van leden op senior niveau die jarenlange ervaring, expertise en perspectieven inbrengen.

Dit geeft uw tijgerteam een unieke positie om knelpunten, interessegebieden en oplossingen te vinden die het gemiddelde team misschien over het hoofd had gezien. Het draait allemaal om het benutten van de collectieve vaardigheden en kennis van uw interne materiedeskundigen om innovatieve oplossingen en abonnementen te vinden voor problemen waar uw bedrijf mee te maken heeft.

Klinkt eenvoudig, toch? Niet helemaal, maar het resultaat is het meer dan waard.

De uitdagingen en voordelen achter de tiger team-aanpak

Uw hogere leidinggevenden zullen u als eerste vertellen dat functieoverschrijdend teamwork een voortdurende uitdaging is. Het is ook de basis van elk succesvol tiger team.

Klaar, cross-functionele samenwerking elimineert teamsilo's creativiteit aanmoedigt, gezonde relaties bevordert en verhoogt de productiviteit . Maar als dat niet lukt, kan een cross-functioneel team snel het gevoel krijgen dat er te veel koks in de keuken staan. Amrita Mathur , VP Marketing bij ClickUp, weet alles over de proefversies, beproevingen en aanzienlijke voordelen van tijgergroepen. Het is een van de sleutelstrategieën die ze heeft meegenomen naar ClickUp van Superside waar ze het bedrijf in slechts vier jaar liet groeien van vrijwel nul naar 45 miljoen dollar aan jaarlijks terugkerende inkomsten (ARR).

Haar geheim? Een strategische indeling van vergaderingen om elk lid dat iets moet weten op de hoogte te houden en tegelijkertijd een gezonde werkcultuur op afstand te behouden.

Het doorbreken van silo's binnen uw team of business is geen een-en-een deal, het is een spier die geduld, consistentie en opzettelijke inspanning vereist. Anders komen de silo's in uw teams gewoon terug en wortelen ze vaak dieper in uw organisatie.

De beste manier om deze uitdaging het hoofd te bieden, is ervoor te zorgen dat je tijgerteam zich uitstrekt tot de meest bekwame en volwassen experts. Het geselecteerde technische team Taak zal uitgebreide ervaring hebben met het werken aan cross-functionele projecten, en kan snel alle communicatiebarrières wegnemen om nieuwe wegversperringen vanaf de start aan te pakken.

Het is uiterst waardevol voor het leiderschap, vooral in een async remote structuur, om iedereen eens per maand op hetzelfde moment op één plek te hebben.

Amrita Mathur, VP Marketing bij ClickUp

Door het team slank te houden, kan het zijn beslissingen zo snel mogelijk nemen (zonder te worden opgezadeld door complexe processen of goedkeuringen van belanghebbenden). Andere belangrijke voordelen van een goed geolied tijgerteam zijn onder andere:

Strategische besluitvorming met voldoende ervaring en vooruitdenken om de impact te overwegen

Het vermogen om complexe problemen vanuit meerdere perspectieven te analyseren

Onmiddellijke toegang tot middelen, gegevens, inzichten en meer vanuit de hele organisatie

Rente voor nieuwe bedrijfsprocessen, creatieve oplossingen en innovatie

Een positieve en proactieve kijk op onvoorziene obstakels

Efficiënte Tiger Teams zijn ook een van de meest kosteneffectieve manieren om uw interne strategie te optimaliseren. In een recent onderzoek rapporteerde meer dan de helft van de leidinggevenden een efficiënt gebruik van hulpbronnen als hun belangrijkste prioriteit ClickUp onderzoek kan deze focusgroepstijl van probleemoplossing nog meer ingang vinden in verschillende industrieën.

Wanneer een Tiger Team gebruiken?

Tiger teams zijn geen alledaagse gebeurtenis. En omdat ze van geval tot geval gestructureerd worden, is het heel goed mogelijk dat geen twee Tiger Teams ooit deel uitmaken van dezelfde groep, zelfs zonder organisatorische veranderingen.

Deze gespecialiseerde Taakgroepen worden opgericht om de kritieke problemen aan te pakken die een bedrijf ervan weerhouden om grotere doelen te bereiken of een project met grote impact te voltooien - bijvoorbeeld een hardnekkige bug weerhoudt klanten ervan om je product goed te gebruiken, of een belangrijk initiatief blijft mislukken en je moet een nieuw abonnement onderzoeken.

Verdeel doelen, taken, agile-punten en projectstatussen in het zeer aanpasbare ClickUp 3.0 Dashboard

Voordat je aan de slag gaat met je tiger team aanpak, is het belangrijk om te overwegen of deze strategie de beste optie is voor jouw situatie. Vraag uzelf af:

Zijn alle andere mogelijke oplossingen geprobeerd om het probleem op te lossen?

Kunt u het probleem dat opgelost moet worden duidelijk definiëren?

Heeft u te maken met een complex probleem dat inzicht vereist van verschillende standpunten?

Is het probleem tijdgevoelig en van vitaal belang voor het succes van de business?

Als je deze vragen beantwoordt, kun je bepalen of het tijd is om een tijgergroep te formeren en de juiste discussiepunten aan te dragen om de reikwijdte van het project te bepalen.

Wie zit er in uw Tiger Team?

Er zijn geen harde en snelle regels als het gaat om wie er in uw A-team moet, het hangt allemaal af van de omvang van uw organisatie, het probleem en het doel.

Je ideale leden zijn gemakkelijk om mee samen te werken, proactief en niet bang om de normen te verleggen of gevestigde bedrijfspraktijken te verstoren in het belang van het bedrijf.

Raadpleeg uw software organogram en verder kijken dan de toppers om dynamische leden te vinden met een bereik aan professionele ervaringen (zowel technisch als niet-technisch).

Visualiseer de structuur van uw team met een aanpasbare organigram sjabloon in ClickUp

Onthoud dat tijgergroepen met twee of drie leden vrij gebruikelijk zijn, hoewel complexere projecten teams van 10 of meer kunnen vereisen. Dit alles wil zeggen dat een plek in uw tiger team zeer waardevol is en dat deze beslissingen met de grootste zorg en aandacht genomen moeten worden.

3 stappen om je Tiger Team samen te stellen

We stellen voor om te beginnen met een aantal criteria gebaseerd op het probleem waarmee je tiger team zal worden belast en de nodige vaardigheden om het op te lossen. Hoewel je het team klein wilt houden, moet je niet bang zijn om breed te denken bij het brainstormen over potentiële leden, vooral als het gaat om hun specialiteiten.

Volg deze drie eenvoudige stappen om je tiger team te versterken met de juiste spelers:

Stap 1: Definieer het probleem

Stel het wie, wat, waar, waarom, en hoe van het probleem vast voordat je begint met het samenstellen van het team. Gebruik deze factoren om na te denken over de hoofdoorzaak van het probleem en wat er nodig is om tot een oplossing te komen.

Gebruik ClickUp's Docs om prachtige documenten, wiki's en meer te maken en te verbinden voor een naadloze uitvoering van ideeën met uw teams

Als je deze kenmerken vastlegt, kun je kritisch nadenken over welke teams het meest te maken hebben met dit probleem, de behoeften van het project en de algehele complexiteit. Duidelijke parameters instellen voor de reikwijdte van het project in een vroeg stadium zal het team bij de Taak houden als het echte werk begint en onnodig werk voorkomen resultaten van het opstapelen van het project - oftewel scope creep.

Stap 2: Identificeer de belangrijkste vaardigheden van uw sleutelspeler

Een evenwichtig en efficiënt Tiger Team bestaat uit doorgewinterde experts die het probleem vanuit elke hoek begrijpen, inclusief risico's, inzet en tegenslagen. Met een goed gedefinieerd probleem in gedachten vraagt u zich af:

Welke teams of afdelingen hebben te maken met dit probleem?

Wat voor soort oplossing heeft dit probleem nodig?

Wie heeft het meeste inzicht in dit probleem?

Voor meer technische projecten kan het nodig zijn om de engineering- of productteams extra te belasten, maar afwisseling is cruciaal.

Te veel leden met te veel gelijksoortige of hyperspecifieke specialiteiten vertragen de voortgang, creëren blinde vlekken in de logica van het team en sluiten mogelijk waardevolle perspectieven uit van het gesprek. Kijk in plaats daarvan verder dan alleen functietitels en stel een team samen met verschillende achtergronden, sterke punten en bekendheid met het probleem.

Stap 3: Bepaal wie de leiding neemt

Als de leden op hun plaats zitten, is het tijd om een teamleider aan te wijzen.

Deze persoon zal optreden als moderator van de groep, woordvoerder en sponsor voor extra middelen indien nodig. Eenvoudig gezegd: dit is een enorme rol en mogelijk de doorslaggevende factor om te bepalen of uw tijgergroep zijn doel bereikt.

Uit een onderzoek bleek dat 76% van de succesvolle cross-functionele teams deelden één overeenkomst - een sterke leidende stem binnen de groep.

De leider van uw tijgergroep mag dan wel het laatste woord hebben over de belangrijkste beslissingen van de groep, maar hij of zij moet ook deelname, open discussie en samenwerking van alle leden van het team aanmoedigen. Als u dit niet doet, kan dit resulteren in oplossingen die door de mazen van het net vallen of het probleem onopgelost laten.

Teken verbindingen en koppel objecten aan elkaar om roadmaps of workflows te maken van uw ideeën samen met uw team in ClickUp Whiteboards

Best practices en strategieën voor Tiger Teams

Alexa, speel "Eye of the Tiger" van Survivor.

Nu we de basis hebben behandeld en de setting hebben gecreëerd, gaan we dieper in op de strategieën en best practices om je tijgergroep naar de overwinning te leiden:

Voorbereiden, voorbereiden, voorbereiden : Bereid het team voor op succes voor de eerste vergadering door zoveel mogelijk informatie te verzamelen voor snelle verwijzing en de nodige context. Zorg er als projectmanagement van het team voor dat ze toegang hebben tot alle relevante gegevens, inzichten, budgetten en middelen om te begrijpen hoe dit probleem is ontstaan om het vervolgens op te lossen

: Bereid het team voor op succes voor de eerste vergadering door zoveel mogelijk informatie te verzamelen voor snelle verwijzing en de nodige context. Zorg er als projectmanagement van het team voor dat ze toegang hebben tot alle relevante gegevens, inzichten, budgetten en middelen om te begrijpen hoe dit probleem is ontstaan om het vervolgens op te lossen Instelling SMART doelen: Stel specifieke, meetbare, haalbare, realistische en tijdige (SMART) doelen om elk lid te laten weten wat er bereikt moet worden en waarom

SMART doelen: Stel specifieke, meetbare, haalbare, realistische en tijdige (SMART) doelen om elk lid te laten weten wat er bereikt moet worden en waarom Denk iteratief : Tiger teams lossen problemen waarschijnlijk niet van de ene op de andere dag op. Het zal met vallen en opstaan gaan, plus geleidelijke voortgang week na week om het stappenplan te volgen dat door uw team van experts is opgesteld

: Tiger teams lossen problemen waarschijnlijk niet van de ene op de andere dag op. Het zal met vallen en opstaan gaan, plus geleidelijke voortgang week na week om het stappenplan te volgen dat door uw team van experts is opgesteld Stimuleer open discussies : Transparantie is de sleutel tot een effectief team. Open communicatie bevordert eerlijke feedback, kameraadschap, innovatie, productiviteit en nog veel meer

: Transparantie is de sleutel tot een effectief team. Open communicatie bevordert eerlijke feedback, kameraadschap, innovatie, productiviteit en nog veel meer Projectdocumentatie is alles : Van de rol en verantwoordelijkheden van elk lid tot de voortgang per dag: schrijf alles op. Houd bij hoe de dingen gaan zodat u gemakkelijk de discussie kunt oppakken waar u gebleven was of knelpunten kunt ontdekken voordat het te laat is

: Van de rol en verantwoordelijkheden van elk lid tot de voortgang per dag: schrijf alles op. Houd bij hoe de dingen gaan zodat u gemakkelijk de discussie kunt oppakken waar u gebleven was of knelpunten kunt ontdekken voordat het te laat is Bepaal uw communicatiekanalen : Efficiëntie is alles voor je tiger team, en hoewel in-persoon brainstormen ideaal is, is het niet altijd haalbaar. Voordat je beste ideeën verloren gaan in een e-mail inbox terwijl de rest van het team aan het chatten is inSlackstel duidelijke verwachtingen op over hoe jullie met elkaar zullen communiceren tijdens het proces, in realtime en asynchroon

: Efficiëntie is alles voor je tiger team, en hoewel in-persoon brainstormen ideaal is, is het niet altijd haalbaar. Voordat je beste ideeën verloren gaan in een e-mail inbox terwijl de rest van het team aan het chatten is inSlackstel duidelijke verwachtingen op over hoe jullie met elkaar zullen communiceren tijdens het proces, in realtime en asynchroon Vier je overwinningen: Moraal is alles! Geef erkenning waar het verdiend is en vier je team voor elke overwinning, hoe groot of klein die ook is

Als u deze werkwijzen al in een vroeg stadium toepast, zorgt u ervoor dat uw Tiger Team zijn strategische richting behoudt tijdens het hele proces van probleemoplossing en voorkomt u het volgende scope creep om het team niet van koers te laten raken, naast andere veelgemaakte fouten. Maar de grootste hulpbron voor een tijgerteam van elke grootte of bedrijfstak is investeren in krachtige software voor projectmanagement om hun werk op te slaan.

