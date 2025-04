Hoe het DMAIC-proces voor kwaliteitsverbetering onder de knie te krijgen

In het decennium dat begon in 1987, toen Motorola Six Sigma creëerde en implementeerde, bereikten ze een cumulatief rendement van $1,5 miljard besparingen van maar liefst $14 miljard alleen al door hun kwaliteitsverbeterende maatregelen. Dat is de kracht van Six Sigma en aanverwante kwaliteitsparadigma's die tot op de dag van vandaag op grote schaal worden toegepast!

Een van de populairste op Six Sigma gebaseerde procesverbeteringsmethoden die ook buiten de productiesector in de smaak zijn gevallen, is DMAIC. In deze blogpost onderzoeken we wat het DMAIC-proces inhoudt, waarom het nog steeds relevant is en hoe u het in uw organisatie kunt implementeren.

**Wat is het DMAIC proces?

DMAIC (kort voor Define, Measure, Analyze, Improve, and Control) is een op gegevens gebaseerde aanpak voor procesverbetering die zijn oorsprong vindt in de Six Sigma methodologie.

DMAIC wordt gekenmerkt door:

Een robuust raamwerk : DMAIC dient als een stap-voor-stap handleiding voor het identificeren van hiaten in processen en het oplossen ervan

: DMAIC dient als een stap-voor-stap handleiding voor het identificeren van hiaten in processen en het oplossen ervan Gestructureerd problemen oplossen : Het helpt bij het identificeren van de hoofdoorzaak en het oplossen van kwaliteitsproblemen

: Het helpt bij het identificeren van de hoofdoorzaak en het oplossen van kwaliteitsproblemen Gegevensgestuurde oplossingen : DMAIC moedigt teams aan om naar verschillende gegevenspunten in hun proces te kijken in plaats van op intuïtie of onderbuikgevoel af te gaan

: DMAIC moedigt teams aan om naar verschillende gegevenspunten in hun proces te kijken in plaats van op intuïtie of onderbuikgevoel af te gaan Duurzame resultaten: DMAIC stopt niet bij het vinden van een oplossing, maar gaat zo ver dat de effectieve implementatie ervan op de lange termijn wordt gewaarborgd

Het DMAIC-model (Bron:) Wikimedia Commons )

Hoewel oorspronkelijk ontworpen als een van de kerncomponenten van Six Sigma, is het aangepast in Lean, Kaizen, Agile, en andere hybride modellen zoals Lean Six Sigma die continue verbetering prioriteit geven.

Weet je dat? Six Sigma richt zich op het verbeteren van processen, terwijl Lean projectmanagement richt zich op het verminderen van verspilling. Voor een gedetailleerde kijk op de verschillen, zie Lean vs. Six Sigma .

De vijf fasen van DMAIC en hoe ze te implementeren

DMAIC is in essentie een proces dat uit vijf fasen bestaat. Bij het gebruik van DMAIC definieer, meet, analyseer, verbeter en controleer. Dit klinkt op het eerste gezicht voor de hand liggend. Het heeft echter belangrijke nuances, zowel in theorie als in de praktijk.

Laten we elke fase in detail bekijken. We laten je ook zien hoe je dit proces kunt implementeren met behulp van een krachtig hulpmiddel zoals ClickUp voor projectmanagement teams .

1. Definieer

De eerste stap in het DMAIC kwaliteitsverbeteringsproces is weten wat je wilt verbeteren. Dit wordt meestal gedaan door middel van een aantal met elkaar verbonden stappen.

Schrijf de probleemstelling

Om te beginnen brainstormt het team van het project over de probleemstelling en documenteert deze.

Een voorbeeld van een probleemstelling is: "Er is een hoge bugdichtheid van 15 defecten per 1000 regels code."

De context begrijpen

Zodra dit is gedefinieerd, stelt het team een reeks vragen om de context te begrijpen waarbinnen dit gebeurt.

Wat is het huidige proces dat het team volgt?

Wie zijn de belanghebbenden van het proces?

Wat is de huidige basisprestatie?

Wat zijn de eisen van de klant?

Wat zijn de risico's en uitdagingen van dit proces?

Er zijn verschillende manieren om deze informatie te verzamelen. U kunt beginnen met het in kaart brengen van processen met behulp van ClickUp Whiteboards . Breng uw team samen om het hele proces te visualiseren, zodat u een contextuele weergave van 360 graden hebt.

Proces in kaart brengen met ClickUp Whiteboards

U kunt feedback krijgen van belanghebbenden, management en klanten met behulp van ClickUp formulieren . Met een eenvoudige, goed ontworpen vragenlijst kunt u de pijnpunten van iedereen in het proces verzamelen.

Stel doelen

Met alle informatie in de hand bepaalt u de doelen van uw kwaliteitsverbeteringsproces.

Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn: Verminder de bugdichtheid tot minder dan vijf defecten per 1.000 regels code binnen de komende drie maanden.

Zorg ervoor dat uw doelen SMART zijn. Zorg er ook voor dat je ze gemakkelijk toegankelijk maakt voor iedereen in het team. ClickUp Doelen is een geweldige manier om dit te doen. Met ClickUp Goals kunt u targets instellen, doelen in mappen organiseren en al uw voortgang in één weergave weergeven.

ClickUp Doelen voor moeiteloze voortgangsvisualisatie

2. Meten

Zodra je het probleem hebt gedefinieerd, kun je je richten op het verzamelen van gegevens in de 'meten'-fase. Het doel is om betrouwbare gegevens te verzamelen die het bestaande proces nauwkeurig weergeven en die als basis voor verbetering zullen dienen.

Hulpmiddelen zoals controlediagrammen, histogrammen en Pareto-analyse worden vaak gebruikt om variatie te beoordelen en probleemgebieden aan te wijzen. Voor geavanceerd bijhouden gebruikt u ClickUp Dashboards .

ontvang real-time rapportages met ClickUp Dashboards_

ClickUp Dashboards bieden een volledig aanpasbare, KPI-gestuurde manier om de prestaties van uw team bij te houden. Bij het verzamelen van gegevens over het bovenstaande probleem met de bugdichtheid, zou u widgets kunnen maken voor:

Bugdichtheid van elke individuele ontwikkelaar

Toegewezen werk in code review

Bugs geïdentificeerd door de kwaliteitsanalist (QA) vs. bugs gerapporteerd door gebruiker

Tijd die nodig is voor het schrijven van 1000 regels code en zijn correlatie met bugdichtheid

Historische trends van bugdichtheid

3. Analyseren

Zodra u de gegevens hebt verzameld, is het tijd om ze te analyseren. Afhankelijk van de aard van het probleem kun je statistische gegevensanalyse, regressieanalyse, hypothesetests, visgraatdiagrammen of de 5 waaroms gebruiken om patronen bloot te leggen.

Laten we als voorbeeld eens kijken hoe je deze situatie zou analyseren met hypothesetests. Eerst definieer je een aantal hypotheses die getest moeten worden.

Hypothese Gegevensanalyse voor het testen Vroege carrièreontwikkelaars hebben een hoge bugdichtheid Vergelijking van bugdichtheid over alle ontwikkelaars Vroege carrièreontwikkelaars hebben een hoge ernst van bugs Vergelijking van bugdichtheid en ernst over alle ervaringsniveaus QAs rapporteert te veel niet-bugs als tekorten Aantal bugs dat zonder herwerk is opgelost Complexe eigenschappen hebben meer insecten Vergelijking van tekorten per 1.000 lijnen van code tegenover tekorten per functie

voorbeelden van hypothesetests_

Voel je niet onder druk gezet om alles vanaf nul te doen. Maak gebruik van Six Sigma sjablonen in plaats daarvan!

Als u een probleem onderzoekt, probeer dan sjablonen voor oorzakenanalyse . Overweeg tijdens het onderzoeken van risico's en uitdagingen sjablonen voor risicobeoordeling .

documenteer uw analyse op ClickUp Docs_

Een belangrijk onderdeel van de analysefase is documentatie. Zorg ervoor dat u een grondig verslag hebt van al uw discussies en beslissingen op één plaats. ClickUp Documenten is een geweldige plek om alles in proza op te schrijven. U kunt verbindingen maken tussen werkstromen, mensen taggen, opmerkingen opvragen en in realtime samenwerken om problemen sneller op te lossen.

U kunt ze ook visueel weergeven met ClickUp Dashboards.

4. Verbeteren

De resultaten van uw analyse zijn concrete ideeën om het proces te verbeteren. Instance, voor elke hoofdoorzaak zou je verbeterplannen kunnen hebben.

Onderliggende oorzaak Verbeteringsplan Ontwikkelaars met minder dan 5 jaar ervaring zwaaien bugdichtheid onevenredig aan Neem meer ervaren ontwikkelaars aanImplementeer een codebeoordelingsproces voor ontwikkelaars met minder dan 5 jaar ervaringIntroduceer "pair programming" om beginnende ontwikkelaars op te leidenVerhoog de herhaalbaarheid van bestaande code Complexiteit van code leidt tot hoge foutdichtheid Creëer een abonnement om code te refactoren of tech debt te eliminerenMinimaliseer complexiteit van code bij toekomstige ontwikkeling De dichtheid van beveiligingsfouten is onevenredig hoog Implementeer een DevSecOps-proces Huur cyberbeveiligingsengineers in om de code te beoordelenVerhoog het aantal testgevallen voor problemen met de veiligheid

verbeterplannen maken voor geïdentificeerde hoofdoorzaken_

Als je eenmaal hebt gebrainstormd over alle manieren waarop je het probleem kunt oplossen, is het tijd om de juiste oplossing te kiezen.

Houd het simpel : Geef prioriteit aan de eenvoudigste oplossingen en ga langzaam over op complexere/systeemoplossingenoptimalisatie van de werkstroom Nog te doen : Voer niet meerdere veranderingen tegelijk door, want dat zou het moeilijk maken om de impact te meten

: Geef prioriteit aan de eenvoudigste oplossingen en ga langzaam over op complexere/systeemoplossingenoptimalisatie van de werkstroom Iterate*: Gebruik het plan-do-check-actstrategieën voor projectmanagement om te itereren op uw oplossingen

Communiceer : Zorg voor uitgebreideteamcommunicatie zodat iedereen het verbeterde proces begrijpt en zich ervoor inzet

: Zorg voor uitgebreideteamcommunicatie zodat iedereen het verbeterde proces begrijpt en zich ervoor inzet Uitvoeren: Taken, beoordelingen en mijlpalen instellen voor de implementatie van uw verbeterabonnementen

Een eenvoudige manier om dit te beheren is met behulp van ClickUp-taak . Stel elk verbeterplan in als een project, taak, subtaak of checklist.

Als u bijvoorbeeld pair programming implementeert, gebruik dan ClickUp-taaken om twee ontwikkelaars aan elke functie toe te wijzen.

DMAIC projectmanagement met ClickUp Taken

Als u een proces voor het beoordelen van code wilt implementeren, schetst u die stappen binnen de taak, voegt u een aangepaste status toe en voegt u automatisch de bijbehorende checklist toe. Gebruik ClickUp Dashboards om uw voortgang bij te houden en consequent te itereren.

5. Controle

In de laatste fase moet u ervoor zorgen dat het verbeterabonnement wordt geïmplementeerd, aangenomen en gevolgd door alle belanghebbenden. Gebruik controlemechanismen zoals standaard operationele procedures (SOP's) en monitoringsystemen om de prestaties bij te houden.

Als u bijvoorbeeld een proces voor het beoordelen van code hebt geïmplementeerd, zorg er dan voor dat elke regel code door een senior wordt beoordeeld en afgetekend.

Meet defecten in beoordeelde code om te evalueren of dit verbeter abonnement effectief was. Pas het plan dienovereenkomstig aan.

Als dit allemaal overweldigend aanvoelt voor jou en je kleine team, geen zorgen. Stroomlijn je dualiteitsoptimalisatie met ClickUp's DMAIC sjabloon . Deze beginnersvriendelijke, aanpasbare sjabloon leidt u door elke stap van de DMAIC-methodologie, consolideert alle informatie en maakt deze zichtbaar voor het hele team.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-179.png ClickUp's DMAIC sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-375114098&department=pmo Deze sjabloon downloaden /$$$cta/

Als je je na dit alles afvraagt waarom je DMAIC zou moeten gebruiken in plaats van een van de andere tientallen kwaliteitscontroleprocessen, dan hebben we dat voor je geregeld.

Voordelen van het implementeren van DMAIC

DMAIC wordt al meer dan 30 jaar gebruikt en helpt 's werelds grootste ondernemingen om verspilling te elimineren, fouten te minimaliseren en kosten te besparen. Daarom is het DMAIC proces nog steeds een populair en effectief hulpmiddel voor kwaliteitsverbetering.

Diepte en bereik

DMAIC helpt bij het identificeren van de hoofdoorzaak van problemen, waarbij hiaten vanuit verschillende invalshoeken worden onderzocht. Dit zorgt ervoor dat u problemen elimineert in plaats van alleen symptomen te behandelen. Om deze reden is DMAIC ook een krachtige methodologie voor projectmanagement .

Systematische aanpak

In plaats van de populaire proefversie-aanpak biedt DMAIC een systematische, gegevensgestuurde aanpak die het risico op kostbare fouten minimaliseert.

Volledig cyclus proces

DMAIC gaat niet alleen over het analyseren van hoofdoorzaken of het bedenken van oplossingen. Het gaat over het begrijpen, valideren, analyseren en oplossen van problemen, naast het onderhouden van de oplossingen.

Meetbare verbetering

Voorstanders van DMAIC zijn vaak gegevensgedreven, niet alleen om het probleem te analyseren maar ook om de doeltreffendheid van de oplossing te evalueren. Elke fase omvat dus het meten en bijhouden van bedrijfsprestaties, zodat u verbeteringen kunt kwantificeren en de voortgang naar doelen kunt bijhouden.

Dat betekent niet dat DMAIC gemakkelijk te implementeren is.

Gemeenschappelijke uitdagingen in het DMAIC proces

Ondanks de vele voordelen heeft de implementatie van DMAIC vaak te kampen met culturele en technische uitdagingen. Hier zijn een paar veelvoorkomende.

Weerstand tegen verandering

Zoals elk veranderingsinitiatief introduceert DMAIC een verstoring en transformatie van de manier waarop teams momenteel functioneren.

Een voorbeeld: een code review proces voegt een nieuwe stap toe aan de ontwikkeling, wat waarschijnlijk resulteert in vertragingen of extra kosten.

Teams zullen dus waarschijnlijk weerstand bieden tegen verandering.

Gebrek aan duidelijke doelstellingen

Sommige probleemstellingen kunnen zo complex zijn dat teams moeite hebben om duidelijke doelstellingen te definiëren. Dit leidt tot misverstanden, verkeerde afstemming, meningsverschillen en uiteindelijk het mislukken van de DMAIC-implementatie.

Scope creep

U bent misschien begonnen met een duidelijke scope en doelstellingen. Maar terwijl je meet en analyseert, kun je onderling verbonden aspecten tegenkomen die de reikwijdte van je DMAIC proces onbedoeld uitbreiden. Hierdoor verliezen teams uiteindelijk alle verbetermogelijkheden die ze hebben geïdentificeerd.

Inconsistente gegevensverzameling

Elk datagestuurd programma is afhankelijk van de nauwkeurigheid, beschikbaarheid en consistentie van gegevens. Dat geldt ook voor DMAIC. Inconsistente of onnauwkeurige gegevens kunnen het initiatief aanzienlijk ondermijnen. Het kan leiden tot misleidende conclusies, waardoor u zich op de verkeerde problemen richt of ineffectieve oplossingen implementeert.

Verhoog uw proceskwaliteit met ClickUp

Six Sigma en aanverwante processen zoals DMAIC worden vaak gezien in relatie tot productie, vooral in de jaren 1990 en begin 2000. Dat is deels terecht, omdat het proces in die tijd is ontwikkeld en breed is ingevoerd.

Het is echter een grote vergissing om het als gedateerd te beschouwen. In een wereld waar duurzaamheid, afvalvermindering, onderconsumptie en kwaliteitscontrole van cruciaal belang zijn, is DMAIC relevanter dan ooit, of je nu content creëert, software bouwt of wolkenkrabbers bouwt.

Wat de grootte en reikwijdte van uw project ook is, gebruik ClickUp's software voor projectmanagement om uw DMAIC-processen te beheren. Definieer, meet, analyseer, verbeter, controleer, spoel en herhaal met ClickUp . Probeer ClickUp vandaag nog gratis!

Veelgestelde vragen (FAQ's)

1. Waar staat DMAIC voor?

DMAIC staat voor Definieer, Meet, Analyseer, Verbeter en Controleer.

2. Wat is het DMAIC proces in Six Sigma?

DMAIC is een gestructureerde, datagestuurde manier om een procesverbeteringsproject te managen. Het is een Six Sigma hulpmiddel bestaat uit vijf fasen waarin je het probleem definieert, bestaande prestatie-indicatoren meet, huidige gegevens analyseert, verbeterabonnementen opstelt en duurzame implementatie controleert.

3. Wat zijn de 5 DMAIC hulpmiddelen en technieken?

De vijf DMAIC-technieken zijn definiëren, meten, analyseren, verbeteren en controleren. Teams van projecten gebruiken verschillende hulpmiddelen in elk van deze fasen.

Handvest van het project : Een basisdocument dat de doelen, organisatorische processen en het stappenplan van het project schetst

: Een basisdocument dat de doelen, organisatorische processen en het stappenplan van het project schetst Histogram*: Staafdiagram dat wordt gebruikt om trends van gegevens uit het verleden of de voortgang van verbeterplannen bij te houden

Proceskaart : Een visuele weergave van elke stap, mijlpaal en stakeholder in het proces dat DMAIC doorloopt

: Een visuele weergave van elke stap, mijlpaal en stakeholder in het proces dat DMAIC doorloopt Visgraatdiagram : Een kaart van alle potentiële hoofdoorzaken van een gebeurtenis/fout

: Een kaart van alle potentiële hoofdoorzaken van een gebeurtenis/fout Hypothese testen : Statistische methoden, zoals t-tests, variantieanalyse, enz. om potentiële hoofdoorzaken van bestaande problemen te begrijpen

: Statistische methoden, zoals t-tests, variantieanalyse, enz. om potentiële hoofdoorzaken van bestaande problemen te begrijpen Grafiek projectmanagement : Grafieken en visuele rapporten, inclusief Gantt-grafieken, work breakdown structure, Kanban-bord, enz.

4. Kan DMAIC in elke bedrijfstak worden gebruikt?

Ja, DMAIC kan in elke branche worden toegepast, inclusief productie, gezondheidszorg, financiële dienstverlening, bouw, softwareontwikkeling en meer, omdat het zich richt op algemene procesverbetering in plaats van een branchespecifieke aanpak.

5. Hoe lang duurt het om het DMAIC proces te voltooien?

De tijd om het DMAIC proces te voltooien varieert afhankelijk van de complexiteit van het probleem. Meestal duurt het enkele weken tot enkele maanden.

6. Kan ik DMAIC gebruiken voor voortdurende procesverbetering?

Ja, DMAIC is ideaal voor voortdurende procesverbetering omdat het zich richt op voortdurende bewaking en controle om de voortgang in de tijd te behouden.