Monday vs. Asana vs. ClickUp: welke bespaart kleine bedrijven het meeste geld?

U opent uw factureringspagina en pauzeert even. Het nummer is hoger dan u had verwacht. Er is niets ingrijpends veranderd, maar op de een of andere manier kost uw projectmanagementtool nu meer dan een paar maanden geleden. Er zijn een paar nieuwe gebruikers bijgekomen, een functie die u nodig had zat achter een duurder abonnement en een andere upgrade leek eenvoudiger dan uw proces aanpassen.

Zo betalen de meeste kleine bedrijven uiteindelijk te veel voor tools. Wat begint als 'alleen maar Taaken organiseren', verandert in meerdere abonnementen, beperkingen op functies en betalen voor dingen waarvan u niet wist dat u ze nodig had.

In deze blogpost worden Monday, Asana en ClickUp met elkaar vergeleken, zodat u de grootste waarde voor uw geld krijgt. 🤩

Monday vs. Asana vs. ClickUp: prijzen in één oogopslag

Elk platform heeft een ander prijskaartje en een andere set functies. Het ene platform hanteert prijzen per licentie, het andere heeft een minimum aantal licenties en het derde platform biedt cruciale functies alleen in dure abonnementen.

Hier volgt een kort overzicht van hoe ze zich tot elkaar verhouden. 👇

Categorie ClickUp Monday.com Asana Free pakket Free Forever-abonnement met onbeperkte taken en leden, en 60 MB opslagruimte Gratis voor maximaal 2 licenties met een limiet aan functies Het persoonlijke abonnement is gratis voor maximaal 2 zetels. Betaald abonnement Unlimited-abonnement met onbeperkte opslagruimte, integraties en chatberichten Startersabonnement zonder limieten voor het aantal gebruikers Startersabonnement met tijdlijnweergave en werkstroombouwer AI-prijzen ClickUp Brain is beschikbaar als add-on voor alle betaalde abonnementen. Asana AI is inbegrepen in hogere abonnementen. AI-functiekredieten zijn inbegrepen in betaalde abonnementen. Teamgrootte Schaalbaar van individuen tot ondernemingen zonder minimum aantal zetels Schaalbaar van individuen tot ondernemingen Schaalbaar van individuen tot ondernemingen Prijsmodel Per gebruiker per maand/jaar; Free Forever beschikbaar Bucket-prijzen per maand/jaar Prijzen per gebruiker per maand/jaar

ClickUp-overzicht

Het werk van uw team is overal verspreid. Projectplannen staan in de ene tool, documenten in een andere en gesprekken gaan verloren in een derde app. Dit is werkversnippering, en het verlaagt de productiviteit doordat u voortdurend van context moet wisselen om informatie te vinden.

Deze versnippering kost u geld door meerdere abonnementen op tools die niet met elkaar communiceren.

ClickUp, 's werelds eerste Converged AI-werkruimte, is een veilig platform waar uw projecten, documenten, gesprekken en analyses samenkomen, met contextuele AI als intelligentielaag die uw werk begrijpt en helpt om vooruitgang te boeken.

Hier zijn enkele voordelen:

Free Forever-abonnement voor altijd: u krijgt onbeperkte taken en kunt onbeperkt leden toevoegen in het gratis abonnement.

AI-integratie: ClickUp Brain , de ingebouwde AI van het platform, werkt rechtstreeks in uw werkruimte voor het aanmaken van taken, schrijfhulp en het ophalen van kennis.

Alles-in-één platform: Verminder de behoefte aan afzonderlijke tools en verlaag uw totale kosten met ClickUp-Whiteboards, Verminder de behoefte aan afzonderlijke tools en verlaag uw totale kosten met ingebouwde ClickUp-documenten ClickUp-chatten en ClickUp-dashboards

Flexibele weergaven zonder upgrades: u krijgt toegang tot meer dan 15 u krijgt toegang tot meer dan 15 ClickUp-weergaven , waaronder lijst-, bord-, kalender-, gantt- en tijdlijnweergaven, in alle abonnementen.

Geen minimumaantal zetels: betaal alleen voor het aantal gebruikers dat u heeft, zonder gedwongen bundels.

Hoewel ClickUp krachtig is, kan het brede bereik aan functies een leercurve betekenen voor teams die alleen op zoek zijn naar de meest basale functies voor taakbeheer.

📮 ClickUp Insight: Teams met slechte prestaties gebruiken vier keer vaker meer dan 15 tools, terwijl teams met goede prestaties hun efficiëntie behouden door hun toolkit te beperken tot negen of minder platforms. Maar hoe zit het met het gebruik van één platform? Als alles-in-één-app voor werk brengt ClickUp uw taken, projecten, documenten, wiki's, chat en telefoongesprekken samen op één platform, vol met AI-aangedreven werkstroom. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, maakt werk zichtbaar en stelt u in staat om u te concentreren op wat belangrijk is, terwijl AI de rest afhandelt.

Wat krijg je voor je geld bij ClickUp?

Hier volgt een kort overzicht van de waardes:

Free Forever: ga aan de slag met onbeperkte taken, onbeperkte leden, 60 MB opslagruimte en toegang tot alle benodigde apps. Unlimited-abonnement: krijg toegang tot onbeperkte opslagruimte, integraties en dashboards, voeg gasten toe met toestemming en maak krijg toegang tot onbeperkte opslagruimte, integraties en dashboards, voeg gasten toe met toestemming en maak ClickUp-formulieren. Business-abonnement: toegang tot geavanceerde automatiseringen, beheer van werklasten en aangepaste exportmogelijkheden Enterprise: krijg geavanceerde toestemmingen, white labeling, een toegewijde succesmanager en SSO/SAML voor grootschalige veiligheid en ondersteuning.

🚀 Voordeel van ClickUp: In tegenstelling tot sommige tools die AI achter de hoogste abonnementen verbergen of het als een volledig apart product behandelen, kan ClickUp Brain aan elk betaald abonnement worden toegevoegd. Dat betekent dat kleine bedrijven niet meteen een Enterprise-abonnement hoeven te nemen om AI in te zetten waar het het meest helpt.

Begrijp de context van de werkruimte direct met ClickUp Brain

Een klein marketingbureau met een team van vijf personen kan bijvoorbeeld de AI-tool gebruiken om routinewerk te verminderen door Brain te vragen om:

Zet ruwe aantekeningen, chats of ideeën om in taken, checklists, tijdlijnen en samenvattingen.

Schrijf en update werkdocumentatie zoals projectbeschrijvingen, SOP's en clientupdates.

Vind antwoorden in uw werkruimte en gekoppelde tools

Behandel repetitief schrijf- en samenvattingswerk

Overzicht van Monday

Wanneer een tool moeilijk te gebruiken is, geven teams het vaak op en gaan ze terug naar spreadsheets. Monday.com lost dit op met zijn visuele 'Work OS' dat gebruiksgemak benadrukt met intuïtieve, drag-and-drop-borden.

De kleurrijke, spreadsheetachtige interface is ontworpen om niet-technische teams te helpen bij het visueel opzetten en aanpassen van werkstroomprocessen. Hier zijn enkele voordelen:

Intuïtieve visuele interface: biedt u drag-and-drop-borden met kleurgecodeerde statussen, waardoor u de voortgang van projecten in één oogopslag kunt zien.

Ecosysteem met meerdere producten: biedt afzonderlijke producten voor verschillende bedrijfsfuncties, zoals CRM, ontwikkeling en service, waardoor gespecialiseerde werkstroommogelijkheden bestaan.

Uitgebreide sjabloonbibliotheek: hiermee kunt u gebruikmaken van een breed bereik aan vooraf gemaakte sjablonen om de installatie voor veelvoorkomende projecten en gebruikssituaties te versnellen.

Eenvoudige automatiseringsbouwer: Bevat een eenvoudige 'if this, then that'-automatiseringsbouwer voor het afhandelen van repetitieve taken.

❗Aantekening: Het prijsmodel van Monday.com vereist minimaal drie licenties voor alle betaalde abonnementen en maakt gebruik van bucketprijzen, waardoor u licenties in bundels van vijf, tien of vijftien moet kopen. Dit betekent dat een team van zes personen voor tien licenties moet betalen. Belangrijke functies zoals de tijdlijnweergave en geavanceerde automatiseringen zijn ook alleen beschikbaar in duurdere abonnementen.

Wat krijg je voor je geld bij Monday.com

Hier volgt een overzicht van de prijzen van Monday.com.

Gratis: met een limiet van maximaal twee licenties en drie borden met basisfuncties Basic: krijg onbeperkte boards en AI-functies, maar je hebt geen toegang tot de tijdlijnweergave of automatiseringen. Standaard: Ontgrendel tijdlijn- en kalenderweergaven, gasttoegang en een limiet van 250 acties voor automatisering per maand. Pro: toegang tot privéboards, native tijdsregistratie, de formulekolom en tot 25.000 acties voor automatisering per maand. Enterprise: Inclusief geavanceerde functies voor veiligheid, een auditlogboek en premiumintegraties.

🧠 Leuk weetje: Het Amerikaanse snelwegennet was een van de eerste megaprojecten die op grote schaal werd beheerd door projectmanagement. Onder leiding van Dwight D. Eisenhower waren hiervoor gestandaardiseerde tijdlijnen, kosten bijhouden en coördinatie tussen verschillende staten nodig.

Overzicht van Asana

via Asana

Asana positioneert zich als een werkbeheerplatform voor ondernemingen en biedt een eigen 'Work Graph'-datamodel dat de relaties tussen taken, projecten en mensen in kaart brengt om diepere inzichten te bieden.

Dit is wat het platform te bieden heeft:

Work Graph-gegevensmodel: deze gepatenteerde technologie helpt u inzicht te krijgen in hoe werk binnen uw organisatie met elkaar verbonden is, voor betere strategische inzichten.

AI inbegrepen in betaalde abonnementen: Asana AI, met slimme velden en door AI gegenereerde statusupdates, is zonder extra kosten inbegrepen in betaalde abonnementen.

Geavanceerde planningsfuncties: u krijgt toegang tot functies voor portfolio- en werklastbeheer op hogere niveaus voor geavanceerde u krijgt toegang tot functies voor portfolio- en werklastbeheer op hogere niveaus voor geavanceerde resourceplanning.

Sterke erkenning door ondernemingen: De status als leider bij vooraanstaande analistenbureaus staat garant voor betrouwbaarheid voor grote organisaties en vereenvoudigt de aanschaf.

❗Aantekening: Een nadeel is dat Asana minimaal twee licenties vereist voor zijn betaalde abonnementen, wat duur kan zijn voor individuele gebruikers. Belangrijke functies zoals native tijdsregistratie en portfolio's zijn alleen beschikbaar in de duurdere abonnementen (Advanced en Enterprise).

📘 Lees ook: Waarom ClickUp verkiezen boven Asana

Wat krijg je voor je geld bij Asana?

Bekijk de prijsopties:

Persoonlijk (gratis): voor maximaal twee teamgenoten met basistakenbeheer in lijst- en bordweergaven

Starter: voegt een tijdlijnweergave, een werkstroombouwer, formulieren en onbeperkte automatiseringen toe.

Geavanceerd: Ontgrendelt portfolio's, werklastbeheer en geavanceerde rapportage

Enterprise/Enterprise+: biedt geavanceerde functies voor beheerders, opties voor het exporteren van gegevens, SAML en aangepaste branding.

🔍 Wist u dat? Na de brand in Apollo 1 in 1967, waarbij astronauten omkwamen, besefte NASA dat haar management- en veiligheidsprocessen ontoereikend waren. Uit het onderzoek van de Apollo 204 Review Board bleek dat er ernstige problemen waren met 'go-fever' (prioriteit geven aan het schema boven veiligheid), slechte documentatie en gebrek aan controle over onderaannemers. Als resultaat hebben ze risicologboeken, afhankelijkheidsregistratie om afhankelijkheden bij te houden en gedocumenteerde werkstroomformulieren geformaliseerd.

Prijzen van ClickUp, Monday en Asana vergeleken

Gratis abonnementen, limieten en AI-toegang bepalen allemaal de vorm waarin u uiteindelijk gaat uitgeven.

Om deze vergelijking nuttig te maken, worden de prijzen in dit gedeelte onderverdeeld in drie concrete gebieden die een directe invloed hebben op de budgetten van kleine bedrijven. 📊

Pakket #1: Gratis abonnement

Gebruikerlimieten, ontbrekende functies of plotselinge betaalmuurtjes kunnen u dwingen om vroegtijdig te upgraden of volledig over te stappen zodra u een tool op het gratis abonnement gaat gebruiken. Laten we eens vergelijken:

ClickUp

Met het Free Forever-abonnement krijgt u onbeperkte taken en kunt u onbeperkt leden toevoegen, dus u hoeft zich geen zorgen te maken over een maximum aantal licenties. Het omvat 60 MB totale opslagruimte, alle kernweergaven zoals Lijst, Bord en Gantt, in-app video-opname en toegang tot ClickUp Docs voor basis samenwerking.

Het gratis abonnement van Monday.com is beperkt tot maximaal twee licenties, drie borden en meer dan 200 sjablonen, waardoor het moeilijk te gebruiken is voor teams. Het biedt basisweergaven, zonder tijdlijn of kalender, en bevat geen automatiseringen of integraties.

Asana

Het Personal-abonnement van Asana is gratis voor maximaal twee teamgenoten en omvat een onbeperkt aantal taken en projecten. Het biedt echter alleen lijst- en bordweergaven, zonder toegang tot tijdlijn, aangepaste velden of Portfolios.

🏆 Winnaar: Het is ClickUp! Het gratis abonnement biedt uitgebreide functionaliteit die groeiende teams ondersteunt zonder kunstmatige limieten.

🚀 Voordeel van ClickUp: zonder extra kosten krijgt u toegang tot ClickUp Super Agents, uw AI-aangedreven teamgenoten. U kunt hen verantwoordelijkheden toewijzen binnen uw werkruimte, voor taken, documenten, chats en werkstroomen.

Bouw uw eigen aangepaste ClickUp Super Agent om repetitieve taken te automatiseren

Terwijl Asana en Monday u alleen op regels gebaseerde automatiseringen bieden, biedt ClickUp AI-agenten die actie ondernemen, regels volgen en continu op de achtergrond werken. Een Super Agent kan:

Houd deadlines voor taken bij in alle clientruimtes

Markeer achterstallig werk voordat het een probleem voor de client wordt.

Genereer automatisch wekelijkse statusupdates op basis van daadwerkelijke Taakactiviteiten

Stel vervolgvragen wanneer taken vastlopen.

Breng risico's in kaart en maak overdrachtsverslagen wanneer het werk van eigenaar verandert.

Pakket #2: Betaald pakket voor schaalbaarheid

Zodra u niet langer gebruikmaakt van het gratis abonnement, worden prijsbeslissingen veel belangrijker. Minimaal aantal licenties, bundelprijzen en functiebeperkingen kunnen uw kosten snel hoger maken dan verwacht. Hieronder ziet u hoe deze drie tools zich tot elkaar verhouden zodra u ervoor gaat betalen:

ClickUp

De abonnementen van ClickUp worden per gebruiker berekend, zodat u precies betaalt voor het aantal licenties dat u nodig hebt. Bovendien biedt het Business-abonnement geavanceerde functies voor groeiende teams.

Voor alle betaalde abonnementen geldt een minimum van drie zetels. Daarna wordt u gedwongen om te kiezen voor een prijsmodel met sprongen van vijf, tien en vijftien zetels. Dit betekent vaak dat u voor meer zetels betaalt dan u daadwerkelijk gebruikt.

Asana

Asana vereist minimaal twee licenties voor zijn betaalde abonnementen. Daarna wordt er per gebruiker afgerekend, maar geavanceerde functies zoals portfolio's en werkbelastingsbeheer zijn alleen beschikbaar in het Advanced-pakket.

🏆 Winnaar: ClickUp wint! Dankzij de lineaire prijzen zonder minimum aantal zetels kunnen teams voorspelbaar opschalen naarmate ze groeien.

🧠 Leuk weetje: Frederick Winslow Taylor introduceerde aan het einde van de 19e eeuw tijd- en bewegingsstudies, waarbij hij werk opsplitste in meetbare, geoptimaliseerde en getimede componenten.

📘 Lees ook: Hoe migreer je van Monday naar ClickUp?

Pakket #3: AI-add-ons

Elke tool beweert AI te hebben, maar u blijft achter met de vraag hoeveel dat eigenlijk gaat kosten. Door deze onzekerheid loopt u het risico dat u een tool aanschaft die niet de AI biedt die u nodig hebt of die u voor verrassingen stelt, wat bijdraagt aan AI-wildgroei. Hier volgt een kort overzicht:

ClickUp

Met ClickUp Brain zijn AI-mogelijkheden beschikbaar als add-on bij betaalde abonnementen. Hiermee krijgt u toegang tot AI-gestuurde schrijfhulp, het aanmaken van taken vanuit natuurlijke taal en het ophalen van kennis uit uw hele werkruimte. Voor meer geavanceerde behoeften biedt ClickUp Brain MAX functies zoals multi-LLM-toegang en talk-to-text.

De AI-assistent van Monday is alleen inbegrepen in de Pro- en Enterprise-pakketten, niet in de Basic- of Standard-abonnementen. Deze assistent kan helpen bij het genereren van taakbeschrijvingen en het samenvatten van content.

Asana

Asana AI is inbegrepen in alle betaalde abonnementen, van Starter tot Enterprise. Dit betekent dat functies zoals slimme velden en door AI gegenereerde statusupdates beschikbaar zijn zonder extra add-on kosten.

🏆 Winnaar: Het is een gelijkspel tussen Asana en ClickUp! Asana bundelt AI-functies rechtstreeks in betaalde abonnementen, terwijl ClickUp diepgaande AI-integratie in uw werkstroom biedt als een add-on-optie.

🚀 Voordeel van ClickUp: Als u een klein bedrijf bent dat sterk afhankelijk is van AI, dan is ClickUp Brain MAX iets voor u. Het is ontwikkeld voor teams die meer kracht, flexibiliteit en controle willen over hoe AI in hun werkruimte past.

Vermijd uitgaven aan meerdere AI-tools door ClickUp Brain MAX te gebruiken

U krijgt:

Toegang tot meerdere LLM's op één plek: schakel tussen verschillende AI-modellen zoals GPT, Claude en Gemini, afhankelijk van de taak

Geavanceerde redenering: begrijp uw gegevens beter voor planning, analyse en taken waarbij veel beslissingen moeten worden genomen

Spraak naar tekst: zet spraaknotities direct om in scripts, aantekeningen en taken met ClickUp Talk-to-Text

Verborgen kosten en prijsoverwegingen

U hebt de kosten per gebruiker berekend, maar hoe zit het met de kosten die niet op de prijspagina staan? Zaken als gasttoegang, limieten voor opslagruimte en training kunnen uw totale kosten voor eigendom snel doen stijgen.

Let op deze verborgen kosten:

Kosten voor gasten en externe medewerkers: De kosten voor externe medewerkers variëren. Bij ClickUp zijn gasten met specifieke toestemmingen beschikbaar in betaalde abonnementen. De kosten voor externe medewerkers variëren. Bij ClickUp zijn gasten met specifieke toestemmingen beschikbaar in betaalde abonnementen. Monday.com rekent echter vier gasten als één factureerbare zetel en voert automatisch een upgrade uit wanneer u die limiet overschrijdt.

Opslag- en bijlagelimieten: Gratis abonnementen hebben vaak beperkte opslagruimte. ClickUp biedt 60 MB op zijn gratis abonnement en onbeperkte opslagruimte op alle betaalde abonnementen.

Training en implementatie: Alle drie de platforms hebben een leercurve, wat zich vertaalt in tijd die je kwijt bent aan onboarding. Om deze verborgen kosten te verminderen, kun je gratis bronnen gebruiken, zoals ClickUp University en de ondersteuningspagina van Asana en Monday, die cursussen en certificeringen aanbieden om je team op weg te helpen.

🧠 Leuk weetje: Toen Ray Tomlinson in 1971 bij BBN werkte, paste hij twee bestaande programma's aan: SNDMSG (voor lokale berichten) en CPYNET (voor bestandsoverdracht) om berichten tussen computers via het ARPANET mogelijk te maken. Hij koos het teken "@" om de gebruikersnaam van de hostcomputer te scheiden, waardoor het standaardformat "gebruiker@host" ontstond dat nog steeds wereldwijd wordt gebruikt. Het eerste testbericht, verzonden tussen twee naast elkaar geplaatste machines, markeerde de geboorte van e-mail via het netwerk.

Beste prijs-kwaliteitverhouding per teamgrootte

De beste tool voor een bedrijf met 500 medewerkers is niet geschikt voor een start-up met vijf medewerkers. Als u de verkeerde tool voor uw teamgrootte kiest, koopt u ofwel een te complex systeem ofwel een te eenvoudige tool die u binnen een paar maanden ontgroeit.

Om dit te voorkomen, volgen hier onze aanbevelingen, afgestemd op de specifieke grootte en behoeften van uw team. ⚓

Individuele gebruikers en freelancers (één persoon): gebruik het Free Forever-abonnement van ClickUp om volledige functionaliteit voor individuele gebruikers te krijgen.

Kleine teams (twee tot tien personen): Kies voor het Unlimited-abonnement van ClickUp voor robuuste functies voor groeiende teams of het Starter-abonnement van Asana voor basisfuncties en eenvoudige onboarding.

Middelgrote teams (11-50 personen): Kies voor het Business-abonnement van ClickUp om efficiënt op te schalen en toegang te krijgen tot geavanceerde functies. U kunt hier ook het Pro-abonnement van Monday en de Advanced-abonnementen van Asana gebruiken.

Enterprise (50+ personen): Alle drie de platforms bieden enterprise-abonnementen met aangepaste prijzen. ClickUp Enterprise bevat geavanceerde toestemmingen en SSO, het Enterprise-abonnement van Alle drie de platforms bieden enterprise-abonnementen met aangepaste prijzen. ClickUp Enterprise bevat geavanceerde toestemmingen en SSO, het Enterprise-abonnement van Monday.com voegt functies voor veiligheid toe en Asana Enterprise+ biedt premium functies voor beheerders.

Dit is wat Brian McGary, IT-directeur bij 3A Composites, te zeggen had over ClickUp:

Hoewel Asana goed werkte voor degenen die wisten hoe ze het moesten gebruiken, ontbrak het bij de oorspronkelijke implementatie aan training, wat uiteindelijk leidde tot een slechte acceptatie door de gebruikers... ClickUp heeft zeer concurrerende prijzen en is over het algemeen kosteneffectiever dan zijn concurrenten op elk niveau van functies.

Welke projectmanagementtool biedt de beste prijs voor uw team?

Je hebt alle details bekeken, maar je zit nog steeds vast in een analyseparalyse. Je hebt een eenvoudig kader nodig om je te helpen bij het kiezen van een tool voor projectmanagement op basis van wat je team de grootste waarde hecht aan.

Dit raamwerk helpt u om uw belangrijkste prioriteiten af te stemmen op de juiste tool.

Kies voor ClickUp als:

U wilt uitgebreide functies in alle abonnementen.

De grootte van het team past niet in nette licentiepakketten

U moet een einde maken aan de wildgroei aan tools door documenten, chat en projectmanagement op één platform onder te brengen.

AI die rechtstreeks een verbinding legt met uw werk is een prioriteit

Kies Monday.com als:

Visuele eenvoud en gebruiksgemak zijn uw grootste prioriteiten.

Aparte producten voor CRM, ontwikkeling of service zijn noodzakelijk.

De grootte van uw team sluit aan bij de licentiepakketten.

Kies voor Asana als:

Erkenning door ondernemingen en validatie door analisten zijn belangrijk voor uw inkoopproces.

AI-functies moeten rechtstreeks in uw abonnement worden opgenomen.

Uw werkstroom kan profiteren van het Work Graph-gegevensmodel.

Vergelijk alle drie de tools om de perfecte match te vinden:

Welke tool voor projectmanagement is de beste?

Als je de prijspagina's, lijsten met functies en namen van abonnementen weglaat, komt het echte verschil tussen deze tools neer op voorspelbaarheid.

Monday en Asana werken beide goed voor specifieke gebruikssituaties, maar hun prijsmodellen kunnen u dwingen om eerder dan verwacht te upgraden. Dit kan in de vorm van licentiebundels, functiebeperkingen of hogere niveau-eisen.

ClickUp onderscheidt zich omdat het u meer ruimte geeft om te werken voordat geld een probleem wordt. U kunt gratis beginnen zonder u zorgen te maken over gebruikerslimieten, opschalen zonder te betalen voor ongebruikte zetels en toegang krijgen tot kernfuncties zonder van pakket te veranderen.

Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp! ✅

Veelgestelde vragen

Hoe verhoudt het Free Forever-abonnement van ClickUp zich tot de gratis abonnementen van Monday en Asana?

Het Free Forever-abonnement van ClickUp omvat een onbeperkt aantal taken en een onbeperkt aantal leden met 60 MB opslagruimte. Het presteert beter dan het gratis abonnement van Monday, dat twee licenties en drie borden omvat, en het gratis Personal-abonnement van Asana, dat maximaal twee teamgenoten ondersteunt met lijst- en bordweergaven.

Hoe verhouden ClickUp en Asana zich tot elkaar voor teams met meer dan 10 gebruikers?

ClickUp werkt goed voor teams van tien of meer personen, omdat het geen minimum aantal licenties heeft en robuuste functies biedt in alle pakketten, waardoor teams toegang hebben tot wat ze nodig hebben zonder gedwongen upgrades.

Welke tool werkt het beste voor startups die overstappen van gratis naar betaalde abonnementen?

ClickUp biedt een soepel schaalbaar traject voor start-ups. Het Free Forever-abonnement kent geen limiet op het aantal licenties en het Unlimited-abonnement biedt volledige functionaliteit, waardoor teams kunnen groeien zonder onverwachte beperkingen.

Hoe verhoudt ClickUp Brain zich tot de AI-functies van Asana?

ClickUp Brain biedt diepgaande integratie van de werkruimte en maakt een verbinding tussen AI en uw taken, documenten en kenniszoekopdrachten op het hele platform. Asana AI richt zich daarentegen meer op slimme velden en statusupdates.