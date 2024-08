20 No-Brainer Redenen om ClickUp te verkiezen boven Asana

op zoek naar wat fantastische Asana alternatieven_ ?_

Tuurlijk, Asana heeft een aantal geweldige functies, en het is een fatsoenlijke tool voor projectmanagement voor het organiseren van basistaken.

Maar het heeft een limiet taakbeheer mogelijkheden, wat een beetje een probleem is voor de meeste teams die moeten samenwerken. Simpel gezegd vinden we dat Asana niet genoeg sleutel functies heeft die je kunnen helpen om een project van start tot finish te runnen.

Daarom zijn veel teams op zoek naar een alternatief, net als jij!

Maar als het gaat om de beste, kijk dan niet verder dan ClickUp.

ClickUp is een tool voor projectmanagement dat verschillende gebruiksvriendelijke functies heeft die het winnen van Asana op verschillende fronten.

niet overtuigd?

maak je geen zorgen, we zijn niet alleen maar praatjes!

In dit artikel bekijken we 20 redenen waarom u zou moeten overstappen van Asana naar ClickUp.

Laten we beginnen!

20 No-Brainer Redenen om te kiezen voor ClickUp als alternatief voor Asana

1. Een gratis alternatief voor altijd

Asana is een gratis tool voor projectmanagement, maar er zit een grote adder onder het gras.

Beperking van Asana

De meeste echt nuttige functies in Asana maken deel uit van het premium abonnement. Bovendien laat het gratis abonnement slechts tot 15 gebruikers per team toe. Dus als je Asana echt effectief wilt gebruiken, zul je moeten betalen... veel.

De prijzen beginnen bij $10,99 per gebruiker per maand waardoor het een van de duurste tools voor projectmanagement is.

Als je 20 mensen in je team hebt, moet je meer dan $200 per maand uitgeven voor projectmanagement!

Dat is omdat het is, Homer.

ClickUp Advantage

ClickUp heeft een beter Free abonnement.

waarom?

ClickUp is een software voor projectmanagement met een Voor altijd Gratis abonnement met onbeperkte projecten en onbeperkte gebruikers. En de gratis versie biedt alle functies die de meeste kleine bedrijven nodig hebben!

En zelfs als je wilt upgraden en meer opslagruimte, toegang tot rapportage en onbeperkt gebruik van aangepaste velden wilt, begint de prijs pas bij $5 per gebruiker .

U bespaart 50% van wat u zou betalen voor Asana. Zie prijzen in ClickUp!

2. Eén bedrijf, één tool voor betere hiërarchie

De meeste tools voor projectmanagement vergeten één simpel feit: mensen hebben verschillende stijlen van productiviteit.

Als u bent zoals de meeste bedrijven, gebruiken uw productmanagers Jira terwijl uw marketing- en verkoopmensen iets heel anders gebruiken; Asana, Trello, Basecamp, wat dan ook. vergelijk Asana en JIRA met ClickUp_ !

Dit kan super verwarrend worden als twee of meer teams samenwerken aan één project, zoals een functie lancering .

we zouden niet willen dat je _team _verandert in een stelletje Gekke Hoedenmakers, toch?

Het product, verkoop- en marketingteams zouden moeten samenwerken, en dit is wat er zou gebeuren:

Verschillende teams zouden tonnen tijd verspillen aan het handmatig opnieuw creëren van bepaaldeprojecten en Taken in hun eigen tool

Er zou geen eenduidig overzicht zijn van het hele project dat uw CXO's kunnen bijhouden

Bijgevolg zouden er meer vragen zijn: vergaderingen, e-mail uitwisselingen en al diecommunicatiehiaten waar je een hekel aan hebt! 😠

Uitdagingen op individueel niveau

Vergeet niet om rekening te houden met de verschillende benaderingen van productiviteit die de leden van een team hanteren.

Stel bijvoorbeeld dat je projectmanager dol is op Agile tools voor projectmanagement maar de Agile aanpak is niet echt jouw ding.

En als je gedwongen wordt om een projectmanagement aanpak te volgen die je niet aanstaat, leidt dat tot twee dingen..

Je gaat een ander eenvoudig hulpmiddel voor projectmanagement gebruiken. In wezen kopieer je elke Taak handmatig van de ene naar de andere en verspil je tijd

Of je gaat de 'officiële' beheertool niet gebruiken. De statussen van projecten worden niet regelmatig bijgewerkt en de communicatie binnen het team lijdt eronder

De beperking van Asana

Met een beperkte weergave om uit te kiezen, biedt Asana u geen voltooide flexibiliteit voor elk soort werk zoals ClickUp dat doet.

De hiërarchie van Asana omvat teams, projecten, taken, subtaaks, portfolio's en geneste subtaaks. Hoewel dit veel lagen lijken, is het niet eenvoudig om visuele weergaven te zien voorbij het eerste niveau van nesten.

De vervanger van Asana zou u zeer visuele organisatielagen moeten geven. Waarom? Het kan nodig zijn om business units en divisies te creëren die met elkaar in verbinding staan, maar een scheiding nodig hebben, zoals ClickUp dat doet.

Voordeel van ClickUp

Een andere reden waarom ClickUp het beste alternatief voor Asana is, is ClickUp's Meerdere weergaven van projecten . U kunt ook met één klik schakelen tussen weergaven.

Met 10+ weergaven om uit te kiezen, kun je je projecten altijd weergeven zoals jij dat wilt!

De ClickUp Hiërarchie leidt de groep met de meest uitgebreide mogelijkheden:

Hier is de hiërarchie van ClickUp: Teams > Ruimtes > Projecten > Lijsten > Taken > Subtaken

_Zie je hoe geweldig het is?

Je kunt zelfs vergelijken hoe alle toonaangevende systemen voor projectmanagement instellingen hebben.

De zwakte van Asana op dit gebied was een enorme limiet voor onze oprichters voordat ze ClickUp creëerden en is een van de belangrijkste drijfveren voor het bestaan van ons bedrijf.

We liepen tegen problemen aan bij het schalen en een gebrek aan consistentie met hoe we rond hun structuur moesten werken. We hadden projecten voor functies, mensen, backlogs, enz. zonder consistente containers.

ClickUp's Hierarchie biedt teams een verbeterd hiërarchiebeheer, omdat al het werk een plaats krijgt en u zo granulair kunt werken als nodig is.

ClickUp's Meerdere weergaven maken het ook een fantastisch systeem voor het bijhouden van problemen.

Met ClickUp's op maat gemaakte weergaven en rol-specifieke dashboards teams kunnen projecten herkennen voordat ze uitgroeien tot echte problemen.

Laten we eens kijken:

Meervoudige weergaven Weergave raad van bestuur

6. Multitasking-beheer

Hoe vaak moet je dezelfde wijziging aanbrengen in een aantal Taken?

meestal moet je:_

Meerdere projecten aan een ander team lid toewijzen

De status van meerdere projecten en taken bijwerken

Taken verplaatsen naar een andere ruimte

Een andere persoon als volger toevoegen aan verschillende Taken

De beperking van Asana

In Asana kunt u momenteel massaal statussen, toegewezen personen, velden voor bewerking en medewerkers selecteren en bewerken. U kunt basiswijzigingen aanbrengen met de massaselectie van Asana, maar dat is het wel zo'n beetje.

maar waarom genoegen nemen met de basis als u zoveel meer kunt doen met de Multitask-werkbalk van ClickUp?

Voordeel van ClickUp

In ClickUp kunt u al deze wijzigingen aanbrengen met slechts één klik.

Selecteer gewoon meerdere Taken of groepen van Taken met de knop Multitask-werkbalk en maak massaal alle wijzigingen die je wilt:Tags

9. Opgeslagen filters

heb je er genoeg van om steeds dezelfde Taken of Statussen van projecten op te zoeken?

Kon je maar Marco Polo spelen met je Taken!

Maak je geen zorgen, hier is iets nog beters! 😉

Filter je lijst met taken op prioriteit, deadline, aangepast veld en meer, en sla die weergave op om er steeds weer naar terug te keren.

Beperking Asana

Met Asana kunt u filters opslaan voor de weergaven Lijst, Board, Tijdlijn en Kalender. Met ClickUp kunt u uw filters opslaan voor elke weergave!

Voordeel van ClickUp

In ClickUp kunt u hetzelfde toepassen opgeslagen filters in al je weergaven, van lijsten tot kaarten en meer! Je kunt elk filter opslaan als sjabloon en toepassen op elke weergave van je keuze.

Zie hoe opgeslagen filters werken in ClickUp!

10. Tijdsregistratie

Als je tijd bijhoudt voor je taken voor een manager of voor een client, moet je een extra integratie in Asana gebruiken.

Misschien heb je een favoriet zoals Harvest of Everhour (die u kunt gebruiken in ClickUp ) om te gebruiken in Asana, maar ze hebben geen eigen tijdsregistratie.

Beperking van Asana

Zonder native tijdsregistratie moet u een andere plug-in uploaden en installeren, waardoor uw team een ander team kan gebruiken. Het is mogelijk dat niet het hele team dezelfde tool gebruikt.

Als resultaat zou uw team zich als volgt voelen:

Voordeel ClickUp

Met ClickUp's native Globale timer kunt u starten en stoppen tijdsregistratie bijhouden vanaf elke computer waarop je bent ingelogd.

Kies ervoor om je timer in de minimodus te zetten, zodat je niet vergeet op stop te drukken als je klaar bent. Als je je multitaskingvaardigheden wilt testen, kun je tussen taken springen door op een vorige invoer van een taak te klikken.

En als je het helemaal te gek wilt doen, kunnen gebruikers van Business + de tijd bijhouden zonder een taak te selecteren.

Productiviteit eerst; details later!👋 Lees meer over hoe tijdsregistratie in ClickUp werkt .

11. Transparante routekaart

Je bent software aan het evalueren en je merkt dat het een functie die je wilt niet heeft.

nog te doen?

U bekijkt de roadmap van het product.

Daarin staat precies welke functies de komende maanden worden uitgebracht.

Beperking van Asana

asana heeft geen openbare product roadmap. Tot nu toe hebben ze alleen een video aangeboden waarin ze praten over hun aankomende functies, maar waarin ze niet vertellen wanneer je ze krijgt.

En als je op hun forums kijkt, krijg je een algemeen antwoord als "We nemen het in overweging."

beantwoordt nauwelijks je vraag, toch?

ClickUp Advantage

Heeft ClickUp een stappenplan? Natuurlijk!

We willen volledig transparant zijn over wat we u de komende maanden kunnen leveren. U kunt ook enkele van de innovaties waaraan we hebben gewerkt bekijken in onze roadmap. bekijk onze roadmap hier_ .

En als u op zoek bent naar een functie die u niet ziet, kunt u stemmen voor functies die je wil zien.

12. Delen en privacy

Delen en privacy zijn nu belangrijker dan ooit.

Bedrijven moeten ervoor zorgen dat relevante mensen over relevante gegevens beschikken om knelpunten of het uitlekken van vertrouwelijke informatie te voorkomen.

Zie delen en privacy als superhelden die je bedrijf beschermen tegen al het andere!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/03/image3.gif thor cpt america gif /%img/

Begrenzing Asana

Asana laat je geen privé Taken verbergen in een publiek project. Dit is echt belangrijk als u precies wilt bepalen wie wat kan zien met uw gedeelde weergaven!

Voordeel van ClickUp

ClickUp stelt u in staat om elke Taak privé maken ongeacht in welke Lijst of Project hij staat.

_Heb je een hele lijst met taken die privé moeten zijn?

Geen probleem.

Met ClickUp kunt u zo groot of zo klein gaan als u wilt, van ClickUp-taak tot privé ruimte.

13. Offline modus

Als jij of je team veel reist, moet de projectmanagement software die je kiest een soort offline functie hebben.

Beperking van Asana

we hebben een probleem!

De offline modus van Asana is alleen toegankelijk via de apps van Asana voor Android en iOS. Gelimiteerd zijn tot uw mobiele apparaat voor offline werk is niet ideaal voor de meeste teams.

ClickUp Advantage

Met ClickUp kunt u offline werken vanaf elke locatie en op elk apparaat (ja, zelfs op uw laptop tijdens uw Uber-rit!) Uw taken blijven gesynchroniseerd zodra u een internetverbinding hebt. Offline modus is beschikbaar voor:

Web

DesktopiOS Aantekening: Wilt u ClickUp vergelijken met andere Asana alternatieven? Bekijk hoe we ons vergelijken met Podio , Wrike , Monday.nl en Airtable of bekijk onze recensie op Bitrix24 .

17. Alles weergave

Een van de grootste problemen met de hedendaagse tools voor projectmanagement is dat ze het ongelooflijk moeilijk maken om te vinden wat je zoekt.

Asana limiet

Asana heeft meerdere weergaven, maar geen enkele weergave om alles op één plaats te vinden, ongeacht waar het zich bevindt. Je moet schakelen tussen meerdere weergaven en de zoekfunctie gebruiken om alles te vinden wat je zoekt.

ClickUp Voordeel ClickUp's Alles weergave maakt het gemakkelijk om het grote geheel te zien zonder ooit de details te missen. Deze functie geeft u een overzicht van alle Taken op elk niveau van de hiërarchie. Bekijk uw taken, die van uw team of die van iedereen in één overzicht - ongeacht waar het zich bevindt!

18. E-mail

Ben je het beu om heen en weer te schuiven tussen werk en je inbox voor e-mail?

Asana Limiet

Asana promoot, net als andere tools voor projectmanagement, een e-mail functie. Het biedt de mogelijkheid om taken te maken en te beheren vanuit uw inbox, door e-mails naar Asana te sturen. Gaaf toch? Ja, wij vielen ook in slaap. 😴

Biedt het een baanbrekende manier om je e-mails te beheren, naast je werk, om tijd te besparen op de grootste tijdkiller van allemaal (je inbox voor e-mail)?

Nee. Kun je het ze kwalijk nemen? Het is een ongelooflijk moeilijke integratie om voor elkaar te krijgen.

Tenzij je productteam dat van ClickUp is.

ClickUp voordeel

Met ClickUp's nieuwe ClickApp e-mailen kunt u eindelijk uw e-mails beheren en werken op dezelfde plaats!

Ja, dit betekent dat u e-mails rechtstreeks vanuit ClickUp kunt verzenden en ontvangen, net zo gemakkelijk als het plaatsen van een reactie naar een team lid!

Dit helpt uw team tijd besparen van het controleren van e-mail buiten ClickUp, houd gesprekken georganiseerd naast relevant werk en creëer zichtbaarheid in gedeelde communicatie met uw team.

Zo werkt het:

Verstuur en ontvang e-mails rechtstreeks binnen ClickUp-taak

Organiseer en voeg threads van e-mails toe aan opmerkingen of reacties in een thread*

Voeg bijlagen, formulieren, gesjabloneerde antwoorden, handtekeningen, automatiseringen en meer toe

U kunt deze functie gebruiken om e-mails toe te wijzen aan teamleden, samen te werken aan verzendingen en antwoorden en zelfs automatiseringen te triggeren op basis van aangepaste velden!

Met ClickUp kunt u elk account voor e-mail van Gmail, Outlook, Office 365 of IMAP integreren.

19. Taken Checklists

Een andere essentiële functie voor elke voltooide projectmanagementoplossing is een checklistfunctie.

Beperkingen van Asana

Dit lijkt misschien gek, maar Asana heeft geen echte checklists binnen taken. Kun je lijsten maken binnen een lijstweergave? Natuurlijk.

Maar echte checklists om processen te stroomlijnen binnen een taak, of een subtaak van een taak? Nee!

ClickUp Voordeel

ClickUp's Taak checklists helpen je om stappen en processen te schetsen voor het voltooien van grotere projecten en kunnen op bijna elke locatie worden gemaakt of ingesloten, van Taken en Documenten tot opmerkingen en meer.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/12/task-view.png taak weergave in ClickUp-taak /$$$img/

Bovendien kunt u checklists voor taken toevoegen aan elk veld voor rijke tekst bewerking, van threads met commentaar tot ClickUp-taakdocumenten!

ClickUp's Taak Checklists zijn ook volledig aanpasbaar.

U kunt:

Geneste items onder lijsten toevoegen om sub-items te maken

Items slepen en neerzetten tussen verschillende regels

Checklistitems aan je team toewijzen

Taak koppelingen direct toevoegen

Checklist sjablonen opslaan voor hergebruik

...en nog veel meer!

20. Sprint

Ooit alleen gebruikt door engineering teams, is de voordelen van Agile projectmanagement wordt nu toegepast op veel andere use cases en zelfs niet-technische teams, zoals Marketing . De kern van deze methodologie wordt gevormd door Sprint, een unieke benadering van resource- en teammanagement waarvan bewezen is dat het de productiviteit verhoogt in elk team waar iteratieve processen belangrijk zijn.

Asana limiet

Asana heeft, net als veel andere tools voor projectmanagement, geen speciale functie voor Sprint. Hebben ze een sjabloon voor Sprint? Ja. Maar het is gewoon een sjabloon van een bestaande weergave waarbij je als workarounds functies moet creëren die niet ontworpen zijn voor Agile use cases.

ClickUp voordeel

Als uw team een van de Agile-methodes gebruikt om werk te voltooien en efficiënter te itereren, dan zult u blij zijn te weten dat ClickUp wordt geleverd met een volledig native Sprint functie heeft! Met de Sprint ClickApp kun je het perfecte systeem voor Sprintpunten maken om de resources van je team te stroomlijnen, en dat allemaal zonder handmatig werk.

Dit is wat je kunt doen met de Sprint ClickApp:

Sprintdata en -punten voor je team instellen

Markeer prioriteiten voor elke Sprint

Onvoltooid werk automatiseren naar de volgende cyclus van de Sprint

Sprintpunten van subtaken oprollen

Sprintpunten verdelen over meerdere toegewezen personen

Sprints sorteren op toegewezen personen om gemakkelijk bij te houden wie wat doet

ClickUp wordt ook geleverd met speciale Sprint Dashboards die automatisch de voortgang van Spints kunnen bijhouden en uw team kunnen helpen deze te visualiseren!

U kunt vier verschillende Sprint widgets toevoegen en aanpassen aan uw Dashboard geeft u een andere kijk op werk voor elke behoefte:

Opbrandgrafiek

Burndown grafiek

Cumulatieve grafiek werkstroom

Snelheids grafiek

De functie Sprint van ClickUp kan ook worden geïntegreerd met GitHub-, Bitbucket- en GitLab-projecten - dus als uw team Sprint gebruikt voor ontwikkeling, kunt u alles automatisch bijhouden in ClickUp!

Conclusie

Hoewel je Basecamp, Todoist, Jira, Trello of Monday als Asana alternatieven geven ze je niet alle functies voor projectmanagement die je nodig hebt om je team effectief te managen. vergelijk Todoist en Asana met ClickUp_ !

Dit is niet het geval met ClickUp.

ClickUp is de snelst groeiende concurrent van Asana omdat zijn intuïtieve gebruikersinterface is ontworpen door mensen die de nuances van samenwerking en productiviteit in teams echt begrijpen.

Overtuigd, maar nog Asana nodig?

U kunt clickUp integreren met Asana en creëer Taken wanneer ze worden toegevoegd of bewerkt in Asana. Dit zal u helpen om samen te werken met afdelingen in uw organisatie die misschien nog op Asana werken.

En wanneer u uiteindelijk wilt overstappen op de projectmanagementoplossing van ClickUp, hoeft u alleen maar al uw gegevens van Asana importeren in ClickUp . Ontvang ClickUp gratis en stop vandaag nog met uw zoektocht om Asana te vervangen.