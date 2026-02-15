10 beste Taiga-alternatieven in 2026

De meeste Agile-teams lopen met Taiga tegen dezelfde muur aan: wat begint als een lichtgewicht, ontwikkelaarsvriendelijke tool, wordt een onderhoudsbron zodra je bedrijfsintegraties, cross-functionele zichtbaarheid of AI-aangedreven werkstroom nodig hebt die geen DevOps-diploma vereist om in te stellen – vooral cruciaal nu 84% van de Agile-organisaties AI heeft geïmplementeerd.

Deze gids geeft een overzicht van 10 alternatieven voor Taiga. U vindt er alles-in-één platforms zoals ClickUp die toolversnippering tegengaan, plus gespecialiseerde opties zoals Jira voor uitgebreide Scrum-functionaliteit. Het doel is om u te helpen de juiste tool te vinden voor de werkelijke behoeften van uw team, niet alleen wat werkte toen u met vijf ingenieurs in een garage zat.

Taiga-alternatieven in één oogopslag

Tool Het meest geschikt voor Beste functies Prijzen* ClickUp Teams die op zoek zijn naar een AI-aangedreven alles-in-één werkruimte die meerdere tools vervangt ClickUp Brain, Sprints, automatiseringen, 15+ weergaves, documenten, chat Voor altijd gratis; aanpassing beschikbaar voor ondernemingen monday. com Teams die visuele borden en snelle cross-functionele implementatie nodig hebben Aanpasbare borden, automatisering zonder code, meerdere weergaven Abonnementen beginnen bij $ 12 per gebruiker per maand. Jira Softwareontwikkelingsteams die gestructureerde Agile-Sprints uitvoeren Scrum/Kanban-borden, JQL, meer dan 5700 Marketplace-apps Free; betaalde abonnementen vanaf $ 8,15/gebruiker/maand Asana Cross-functionele teams die behoefte hebben aan portfolio-zichtbaarheid en AI-werkstroomen Work Graph, AI Studio, Portfolios, werklast Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 10,99/gebruiker/maand Trello Teams die eenvoudige Kanban-borden willen met minimale installaties Drag-and-drop-borden, Butler-automatisering, Power-Ups Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 5 per gebruiker per maand Wrike Bedrijfsteams die behoefte hebben aan governance, rapportage en geavanceerde projectcontrole Work Intelligence AI, geavanceerde roadmaps, Redactie Abonnementen zijn beschikbaar vanaf $ 9,80 per gebruiker per maand. Notion Teams die documentatie, wiki's en lichtgewicht systemen om te houden met taken combineren Relationele databases, Notion AI, flexibele sjablonen Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 10/gebruiker/maand Zoho Projects Teams die al gebruikmaken van het Zoho-ecosysteem Gantt-grafieken, tijdsregistratie, native Zoho-integraties Betaalde abonnementen vanaf $ 5 per gebruiker per maand Smartsheet Teams die vertrouwd zijn met spreadsheets in gereguleerde of complexe sectoren Rastergebaseerde interface, Control Center, nalevingscertificeringen Abonnementen beginnen bij $ 9 per gebruiker per maand. Basecamp Remote teams die eenvoudige asynchrone communicatie en lichtgewicht bijhouden van projecten willen Prikborden, check-ins, hill grafieken Abonnementen beginnen bij $ 15 per gebruiker per maand.

Waarom kiezen voor Taiga-alternatieven?

Taiga is een open-source projectmanagementtool die is ontwikkeld voor Agile-teams die Scrum- of Kanban-werkstroomen gebruiken. Het is een favoriet onder ontwikkelaars die een zelfgehoste oplossing zonder licentiekosten willen. Maar naarmate uw team groeit of uw projecten complexer worden, merkt u misschien dat er enkele tekortkomingen aan het licht komen.

Misschien bent u het technische onderhoud van een zelfgehoste tool beu. Of misschien vinden uw marketing- en ontwerpteams de interface van de Taiga-software te rigide en te veel gericht op ontwikkelaars voor hun creatieve werkstroom. Deze wrijving leidt ertoe dat teams hun eigen systemen in andere tools creëren, waardoor er informatiesilo's ontstaan en het onmogelijk wordt om het volledige plaatje te zien.

Dit zijn de meest voorkomende redenen om op zoek te gaan naar alternatieven voor Taiga:

Integratiekloof: Taiga kan niet standaard worden verbonden met veel populaire zakelijke tools, waardoor u gedwongen bent om gegevens handmatig in te voeren en tijdrovende workarounds te gebruiken.

Uitdagingen bij schaalvergroting: De verantwoordelijkheid van zelfhosting vereist technische middelen en onderhoud waar veel groeiende teams geen tijd voor hebben.

Limiet aan functies: U hebt meer nodig dan alleen basisborden. Geavanceerde rapportage, U hebt meer nodig dan alleen basisborden. Geavanceerde rapportage, resourcebeheer en AI-aangedreven functies worden essentieel, en het open-source model van Taiga blijft achter.

Slechte samenwerking tussen teams: wanneer niet-ontwikkelteams de belangrijkste projecttool niet gemakkelijk kunnen gebruiken, stoppen ze met het gebruik ervan. Hierdoor verschuift de communicatie naar andere apps en wordt echte afstemming een voortdurende strijd. wanneer niet-ontwikkelteams de belangrijkste projecttool niet gemakkelijk kunnen gebruiken, stoppen ze met het gebruik ervan. Hierdoor verschuift de communicatie naar andere apps en wordt echte afstemming een voortdurende strijd.

Het juiste alternatief hangt af van de grootte van uw team en uw technische vaardigheden. Het hangt ook af van of u tool sprawl wilt vermijden – de fragmentatie van werk over meerdere losstaande tools die nu bedrijven treft die 101 verschillende SaaS-applicaties gebruiken – met een alles-in-één werkruimte of dat u gewoon een gebruiksvriendelijkere gespecialiseerde tool nodig hebt.

📮 ClickUp Insight: 1 op de 4 werknemers gebruikt vier of meer tools alleen al om context te creëren op het werk. Een belangrijk detail kan verborgen zitten in een e-mail, uitgebreid worden in een Slack-thread en gedocumenteerd worden in een aparte tool, waardoor teams tijd verspillen met het zoeken naar informatie in plaats van hun werk te doen. ClickUp brengt uw hele werkstroom samen op één uniform platform. Met functies zoals ClickUp E-mail Projectmanagement, ClickUp Chat, ClickUp Docs en ClickUp Brain blijft alles verbonden, synchroniseerd en direct toegankelijk. Zeg vaarwel tegen "werk over werk" en win uw productieve tijd terug. 💫 Echte resultaten: Teams kunnen met ClickUp meer dan 5 uur per week terugwinnen – dat is meer dan 250 uur per jaar per persoon – door verouderde kennisbeheerprocessen te elimineren. Stel je eens voor wat je team zou kunnen creëren met een extra week productiviteit per kwartaal!

De beste Taiga-alternatieven om te gebruiken

Elke onderstaande tool pakt specifieke pijnpunten aan die teams van Taiga.io wegjagen. We hebben ze gerangschikt op basis van hun belangrijkste sterke punten, zodat u snel kunt vinden wat bij uw behoeften past.

Krijg een uitgebreide weergave van uw ontwikkelingsplannen met ClickUp.

Verlaat u Taiga omdat u het beu bent dat uw werk verspreid is over verschillende apps? Uw taken staan op de ene plek, uw documenten op een andere en uw teamgesprekken op een derde. Deze contextversnippering – waarbij teams uren verspillen met het zoeken naar informatie in losstaande apps – betekent dat u meer tijd besteedt aan het zoeken naar informatie dan aan het daadwerkelijke werk. Dit heeft een enorme negatieve invloed op de productiviteit: 70% van de werknemers besteedt meer dan een uur aan het zoeken naar één stukje informatie.

Maak een einde aan deze chaos en breng uw projectmanagement, documenten en teamcommunicatie onder op één platform met ClickUp, 's werelds eerste Converged AI-werkruimte — een uniform platform waar projecten, documenten en gesprekken samenkomen met contextuele AI als intelligentielaag. Het is ontworpen om meerdere tools te vervangen door uw projectmanagement, documenten en teamcommunicatie samen te brengen op één platform. In plaats van te betalen voor en beheer van afzonderlijke apps, krijgt u één uniforme omgeving waar al uw werk samenkomt en met elkaar verbonden is.

Ga van werkversnippering naar convergentie met ClickUp

Verspil geen tijd meer aan handmatige statusupdates en het doorzoeken van commentaarthreads. Schaf een AI-assistent aan die uw hele werkruimte begrijpt met ClickUp Brain. U kunt hem vragen om taken samen te vatten, projectoverzichten te genereren of vragen over blokkades te beantwoorden. Omdat hij overal is geïntegreerd, kunt u Brain eenvoudig @vermelden in een taak of chatbericht om direct een contextgevoelig antwoord te krijgen op basis van uw daadwerkelijke projecten.

@Brain zal een thread-reply plaatsen op uw opmerking of bericht.

Voor teams die robuuste Agile-functies nodig hebben, kunt u uw volledige ontwikkelingscyclus beheren met ClickUp Sprints. U kunt speciale Sprintmaps aanmaken, uw backlog beheren en Sprintpunten gebruiken om de inspanning in te schatten. Visualiseer de voortgang van uw team met Velocity-grafieken die het gemiddelde voltooide werk over meerdere sprints bijhouden, zodat u nauwkeuriger kunt plannen.

Beheer ontwikkelingssprints en backlogs met ClickUp Sprints

ClickUp Super Agents werken op werkplekniveau en monitoren continu projecten, activiteiten en signalen in uw hele omgeving. In deze weergave analyseert een Super Agent sprintgegevens, detecteert risico's zoals achterstallige prioriteiten en brengt bruikbare inzichten naar voren zonder handmatige tracking. In plaats van alleen rapportage, stelt het proactief volgende stappen voor, zoals het genereren van agenda's of het focussen van teams op het werk met de grootste impact.

En u kunt eindelijk af van het handmatige drukke werk. Bouw no-code werkstroomregels met eenvoudige triggers en acties met behulp van ClickUp automatiseringen. U kunt bijvoorbeeld een regel instellen om de status van een taak automatisch te wijzigen wanneer de deadline is bereikt, of een nieuwe taak toewijzen aan een specifieke persoon wanneer deze wordt aangemaakt.

De beste functies van ClickUp

ClickUp Brain: Krijg AI-aangedreven taaksamenvattingen, genereer rapporten en beantwoord vragen met context uit uw taken, documenten en gesprekken met behulp van deze AI-assistent die in uw hele werkruimte is geïntegreerd.

ClickUp Sprints: Plan en voer sprints uit met speciale functies voor backlogbeheer, sprintplanning en snelheidsregistratie, en gebruik Sprintpunten om de inspanning in te schatten en de capaciteit van het team te monitoren.

ClickUp Automatiseringen: Automatiseer routinematig werk zoals het wijzigen van statussen, het toewijzen van taken of het plaatsen van opmerkingen om tijd te besparen met behulp van een eenvoudige trigger-and-action-builder zonder code.

15+ weergaven: Ga verder dan basisborden. Visualiseer uw werk met meer dan 15 verschillende opties, waaronder Ga verder dan basisborden. Visualiseer uw werk met meer dan 15 verschillende opties, waaronder Kanban-weergave gantt-weergave , lijstweergave, kalenderweergave en tijdlijnweergave, allemaal met dezelfde onderliggende gegevens.

ClickUp Docs: Houd uw projectbriefings, notities van vergaderingen en wiki's gekoppeld aan het werk waarnaar ze verwijzen door documenten te maken, te bewerken en samen te werken aan documenten die rechtstreeks aan uw taken zijn gekoppeld. Houd uw projectbriefings, notities van vergaderingen en wiki's gekoppeld aan het werk waarnaar ze verwijzen door documenten te maken, te bewerken en samen te werken aan documenten die rechtstreeks aan uw taken zijn gekoppeld.

ClickUp Chat: Houd projectgerelateerde discussies uit verspreide e-mailthreads en op één doorzoekbare plek met realtime gesprekken in kanalen of directe berichten naast uw werk. Houd projectgerelateerde discussies uit verspreide e-mailthreads en op één doorzoekbare plek met realtime gesprekken in kanalen of directe berichten naast uw werk.

Voordelen en nadelen van ClickUp

Voordelen:

Een echt alles-in-één platform: het vervangt de noodzaak van afzonderlijke tools voor projectmanagement, documentatie en communicatie, waardoor de wildgroei aan tools en abonnementskosten worden verminderd. het vervangt de noodzaak van afzonderlijke tools voor projectmanagement, documentatie en communicatie, waardoor de wildgroei aan tools en abonnementskosten worden verminderd.

Contextbewuste AI: krijg antwoorden en samenvattingen op basis van uw specifieke werkruimtegegevens met ClickUp Brain, waardoor het veel nuttiger is dan generieke AI-chatbots.

Ongeëvenaarde flexibiliteit: het platform past zich aan elke methodologie aan, van strikte Scrum tot Kanban of zelfs traditioneel projectmanagement, zonder u te dwingen tot één enkele werkstroom.

Nadelen:

Het enorme aantal functies kan een steile leercurve betekenen voor nieuwe gebruikers die gewend zijn aan eenvoudigere tools.

De mobiele app is functioneel, maar biedt nog niet alle mogelijkheden van de desktopversie.

Om het platform optimaal te benutten, is een doordachte installatie en onboardingproces vereist.

Prijzen van ClickUp

[pricing=tabel]

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 4000 beoordelingen)

🐞 Bekijk deze video om te leren hoe u duidelijke, voor ontwikkelaars geschikte bugrapporten kunt schrijven die heen-en-weer-communicatie verminderen en het oplossen van problemen versnellen.

2. monday. com (het beste voor visuele, intuïtieve projectborden die snel door teams worden geaccepteerd)

Als uw niet-technische teamgenoten de interface van Taiga verwarrend vonden, is monday.com een verademing. Het staat bekend om zijn kleurrijke, visuele en intuïtieve ontwerp, waardoor projectmanagement minder als een karwei aanvoelt. De drag-and-drop-borden zijn voor iedereen gemakkelijk te gebruiken, wat betekent dat ze sneller door uw hele organisatie kunnen worden geïmplementeerd.

Het platform is gebouwd rond een 'Work OS'-concept, waarmee u borden kunt aanpassen voor vrijwel elke werkstroom, van marketingcampagnes tot softwareontwikkeling. U kunt meer dan 20 verschillende kolomtypen toevoegen om alles bij te houden, van status en toegewezen personen tot formules en tijdsregistratie. Deze visuele duidelijkheid helpt iedereen om te zien wat er in uitvoering is, wat vastzit en wat klaar is, zonder dat daarvoor technische kennis nodig is.

monday. com biedt ook AI-functies om taken te genereren, updates samen te vatten en content te schrijven. De automatisering maakt gebruik van eenvoudige "if this, then that"-logica, waardoor u regels kunt maken zonder code te schrijven.

monday. com beste functies

Aanpasbare borden: Pas uw projectborden aan met meer dan 20 kolomtypen, zodat ze aansluiten bij uw specifieke werkstroom.

Automatisering zonder code: stel eenvoudige regels in om repetitieve taken te automatiseren, zoals het informeren van teamleden of het wijzigen van de status van een taak.

Meerdere weergaven: schakel eenvoudig tussen verschillende manieren om uw werk te visualiseren, waaronder tabel-, Kanban-, tijdlijn- en kalenderweergaven.

Monday. com voor- en nadelen

Voordelen:

Zeer intuïtieve interface: nieuwe gebruikers kunnen binnen enkele minuten aan de slag met minimale training.

Flexibel voor verschillende afdelingen: het platform biedt gespecialiseerde producten voor CRM, Dev en Service, waardoor standaardisatie binnen het hele bedrijf mogelijk is.

Uitgebreide sjabloonbibliotheek: een breed bereik aan vooraf gebouwde sjablonen helpt u snel aan de slag te gaan.

Nadelen:

De prijsstelling kan complex zijn, met minimalaanvragen en bucketniveaus die voor kleinere teams kostbaar kunnen zijn.

Gasttoegang wordt in rekening gebracht, wat kan leiden tot onverwachte kosten.

Sommige belangrijke functies, zoals tijdsregistratie, zijn alleen beschikbaar in duurdere abonnementen.

Prijzen van monday.com

Basis: $ 12/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Standaard: $ 17/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Pro: $ 28/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Onderneming: Aangepast

monday. com beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 12.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4800 beoordelingen)

3. Jira (het meest geschikt voor softwareontwikkelingsteams die Agile-Sprints uitvoeren)

via Jira

Als je op zoek bent naar een vergelijking tussen Taiga en een tool voor bedrijven, is Jira vaak de eerste naam die naar voren komt. Beide zijn ontworpen voor agile werkstroom, maar Jira biedt een niveau van diepgang, configureerbaarheid en integratie dat Taiga, als open-source tool, niet kan evenaren. Het is niet voor niets de industriestandaard.

Jira is speciaal ontwikkeld voor softwareteams en blinkt uit in Scrum- en Kanban-borden met functies voor sprintplanning, backlog grooming en velocity bijhouden. Voor power users maakt JQL (Jira Query Language) het mogelijk om zeer specifieke aangepaste filters en rapporten te maken. De ware kracht van het platform komt tot uiting in het ecosysteem, met meer dan 5700 apps op de Atlassian Marketplace en naadloze integratie met tools zoals Confluence en Bitbucket.

Deze kracht heeft echter een keerzijde: complexiteit. De interface kan overweldigend zijn voor niet-technische gebruikers en een goede installatie vereist veel tijd en expertise.

De beste functies van Jira

Scrum- en Kanban-borden: beheer Sprints met gedetailleerde functies zoals backlogbeheer, burndown-grafieken en WIP-limieten.

JQL (Jira Query Language): maak krachtige, aangepaste query's om nauwkeurige filters en rapporten voor uw dashboards te bouwen.

Meer dan 5700 Marketplace-apps: breid de mogelijkheden van Jira uit met een enorme bibliotheek van integraties van derden voor vrijwel elke behoefte.

Voordelen en nadelen van Jira

Voordelen:

Diepgaande Agile-functionaliteit: De functies voor sprintplanning, snelheidsregistratie en releasebeheer zijn volwassen en worden door duizenden ontwikkelingsteams vertrouwd.

Zeer aanpasbare werkstroom: u kunt het exacte pad van uw problemen definiëren met aangepaste voorwaarden, validators en post-functies.

Sterk Atlassian-ecosysteem: Native integraties met Confluence, Bitbucket en Trello creëren een krachtige, uniforme omgeving voor softwareontwikkeling.

Nadelen:

Er is een steile leercurve, vooral voor niet-technische leden van het team of mensen die nog niet bekend zijn met Agile-methodologieën.

De complexiteit van de configuratie kan na verloop van tijd leiden tot opgeblazen en moeilijk te onderhouden Instances.

Belangrijke functies voor de veiligheid, zoals SSO/SCIM, maken deel uit van een apart, aanvullend abonnement.

Prijzen van Jira

Free

Standaard: vanaf $ 8,15/gebruiker/maand

Premium: vanaf $ 16 per gebruiker per maand

Onderneming: Aangepast

Jira-beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (meer dan 5.900 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 14.000 beoordelingen)

4. Asana (het meest geschikt voor multifunctionele teams die behoefte hebben aan portfolio-inzicht en AI-werkstroomen)

via Asana

Als uw organisatie Taiga's focus op ontwikkelaars ontgroeid is, biedt Asana een oplossing met een bredere aantrekkingskracht. Het is een platform voor werkbeheer voor ondernemingen dat de nadruk legt op AI-aangedreven automatisering en is ontworpen om te werken voor marketing-, operationele en productteams, niet alleen voor ingenieurs.

Het belangrijkste onderscheidende kenmerk van Asana is het Work Graph-gegevensmodel, dat de relaties tussen taken, projecten, mensen en doelen in kaart brengt. Dit biedt inzicht in hoe werk binnen de organisatie met elkaar verbonden is, iets wat gescheiden tools niet kunnen bieden. Met AI Studio kunt u aangepaste, codevrije AI-werkstroomen bouwen om taken te automatiseren, zoals het routeren van werk, het verzenden van statusupdates en het sturen van herinneringen aan teamleden over deadlines.

Met weergaven zoals lijsten, borden en een tijdlijn in gantt-stijl biedt Asana meerdere manieren om werk te visualiseren. Voor leidinggevenden bieden portfolio's een overzicht op hoog niveau van de projectstatus binnen het hele bedrijf.

De beste functies van Asana

Work Graph-gegevensmodel: zie hoe werk binnen uw organisatie met elkaar verbonden is, waardoor afhankelijkheden en belemmeringen automatisch aan het licht komen.

AI Studio: Creëer no-code AI-werkstroomen om repetitieve taken te automatiseren en processen te stroomlijnen.

Portfolios en werklast: Krijg zichtbaarheid op directieniveau in de status van projecten en beheer de capaciteit van teams om burn-out te voorkomen.

Voordelen en nadelen van Asana

Voordelen:

Sterke erkenning in de sector: Asana is een leider in analistenrapporten van Gartner en Forrester, wat de mogelijkheden voor ondernemingen bevestigt.

Flexibel voor alle afdelingen: het werkt net zo goed voor marketingcampagnes en productlanceringen als voor softwareontwikkeling.

Robuuste integraties: het maakt verbinding met meer dan 200 populaire apps, waaronder Microsoft, Google, Slack en HubSpot.

Nadelen:

Betaalde abonnementen hebben een minimum aantal zetels, wat een uitdaging kan zijn voor kleinere teams.

Sommige gebruikers hebben hun frustratie geuit over het facturerings- en automatische verlengingsbeleid van het platform.

Geavanceerde functies zoals Portfolios zijn alleen beschikbaar in duurdere abonnementen.

Prijzen van Asana

Persoonlijk: gratis

Starter: $ 10,99/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Geavanceerd: $ 24,99/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Onderneming: Aangepast

Beoordelingen en recensies van Asana

G2: 4,4/5 (meer dan 10.500 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 12.800 beoordelingen)

📮 ClickUp Insight: 88% van de respondenten van onze enquête gebruikt AI voor persoonlijke taken, maar meer dan 50% schuwt het gebruik ervan op het werk. De drie belangrijkste belemmeringen? Gebrek aan naadloze integratie, kennislacunes of bezorgdheid over de veiligheid. Maar wat als AI in uw werkruimte is ingebouwd en al veilig is? ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, maakt dit mogelijk. Het begrijpt prompts in gewone taal en lost alle drie de zorgen over AI-acceptatie op, terwijl het uw chat, taken, documenten en kennis in de hele werkruimte met elkaar verbindt. Vind antwoorden en inzichten met één enkele klik!

5. Trello (het beste voor eenvoudige Kanban-borden met minimale installaties)

via Trello

Trello is de definitie van eenvoud, en dat is ook het grootste pluspunt. Als Taiga te ingewikkeld is voor wat uw team nodig heeft, biedt Trello een eenvoudig alternatief: borden, lijsten en kaarten. Het is een visueel systeem dat u binnen enkele minuten begrijpt: sleep taken tussen kolommen om de voortgang te tonen.

Als Atlassian-product kan Trello naadloos worden geïntegreerd met Jira en Confluence, wat ideaal is voor teams die voor sommige projecten een eenvoudige tool nodig hebben en voor andere projecten een krachtigere tool. De Butler-automatiseringsfunctie kan repetitieve acties uitvoeren, zoals het verplaatsen van kaarten of het instellen van deadlines, terwijl je met Power-Ups integraties en aangepaste velden kunt toevoegen.

De belangrijkste beperking van Trello is dat het geen alles-in-één-oplossing wil zijn. Voor teams die alleen een visuele manier nodig hebben om taken bij te houden zonder de overhead van sprintplanning of geavanceerde rapportage, is Trello perfect geschikt.

De beste functies van Trello

Kanban-borden met slepen en neerzetten: De interface is ongelooflijk intuïtief, waardoor iedereen er meteen mee aan de slag kan.

Butler-automatisering: automatiseer eenvoudige, repetitieve acties met op regels gebaseerde triggers om uw borden up-to-date te houden.

Power-ups: Breid de functionaliteit van Trello uit door integraties, aangepaste velden en verschillende weergaven aan uw borden toe te voegen.

Voordelen en nadelen van Trello

Voordelen:

Zeer lage leercurve: de visuele metafoor van borden en kaarten wordt universeel begrepen, dus er is bijna geen training nodig.

Eenvoudige onboarding: dankzij de visuele metafoor van borden en kaarten is er bijna geen training nodig voor nieuwe leden van het team.

Onderdeel van het Atlassian-ecosysteem: het heeft een native verbinding met Jira en Confluence en biedt indien nodig toegang tot krachtigere tools.

Nadelen:

Het ontbreekt aan geavanceerde functies voor projectmanagement zoals Gantt-grafieken, afhankelijkheden en resourcebeheer.

De rapportage- en analysemogelijkheden zijn erg basaal in vergelijking met meer uitgebreide platforms.

Bij complexe projecten met veel taken kan het snel onoverzichtelijk en moeilijk te beheren worden.

Prijzen van Trello

Free

Standaard: $ 5/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Premium: $ 10/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: vanaf $ 17,50/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Trello-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 13.500 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 23.000 beoordelingen)

6. Wrike (het meest geschikt voor bedrijfsteams met complexe portfolio- en governancebehoeften)

via Wrike

Wrike is ontworpen voor middelgrote en grote ondernemingen die behoefte hebben aan geavanceerd beheer, portfolio-management en afdelingsoverschrijdende zichtbaarheid. Als u overstapt van Taiga omdat uw organisatie te groot is geworden voor een Agile-tool voor één team, biedt Wrike de infrastructuur om het werk in het hele bedrijf te beheren.

De AI-laag, Work Intelligence, biedt functies zoals een Copilot voor het beantwoorden van vragen, risicovoorspelling voor projecten en geautomatiseerde samenvattingen. Voor creatieve teams ondersteunt de functie voor redactie van Wrike meer dan 30 bestandsformaten, waardoor gezamenlijke beoordeling en goedkeuring direct binnen het platform mogelijk is.

De kracht van Wrike is ook de grootste uitdaging. Het vereist een aanzienlijke investering in installatie en configuratie, en de leercurve is steiler dan bij veel alternatieven.

De beste functies van Wrike

Work Intelligence AI: Gebruik AI om projecten samen te vatten, risico's te voorspellen en routinetaken te automatiseren.

Geavanceerde roadmaps: plan werk voor meerdere teams met mapping van afhankelijkheden en capaciteitsplanning.

Redactie voor meer dan 30 formaten: stroomlijn het creatieve beoordelingsproces met ingebouwde markup-tools en versiebeheer.

Voordelen en nadelen van Wrike

Voordelen:

Veiligheid op bedrijfsniveau: Wrike biedt SOC 2- en ISO-certificeringen, evenals ondersteuning voor HIPAA, waardoor het geschikt is voor gereguleerde sectoren.

Sterke beoordelingen van analisten: Het wordt door Gartner erkend als leider, wat zijn positie als een platform dat geschikt is voor ondernemingen bevestigt.

Krachtig portfoliomanagement: het Control Center biedt PMO's de zichtbaarheid en governance die ze nodig hebben om programma's op schaal te beheren.

Nadelen:

Het platform heeft een steile leercurve en vereist een complexe initiële installatie.

Veel van de krachtigste functies zijn alleen beschikbaar als betaalde add-ons, wat de totale kosten aanzienlijk kan verhogen.

De interface kan overweldigend zijn voor kleinere teams of teams met eenvoudigere behoeften.

Prijzen van Wrike

Free

Team: $ 9,80/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Business: $ 24,80/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Onderneming: Aangepast

Pinnacle: Aangepast

Wrike-beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (meer dan 3700 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 2600 beoordelingen)

7. Notion (het meest geschikt voor teams die documenten, wiki's en lichtgewicht projecttracking combineren)

via Notion

Notion is geen traditionele tool voor projectmanagement, maar een modulaire werkruimte waar u uw eigen systemen kunt bouwen met behulp van pagina's, databases en blokken. Het is een ideale keuze voor teams die naast het bijhouden van taken ook behoefte hebben aan krachtige documentatiefuncties, omdat het wiki's, documenten en projecten combineert in één flexibele omgeving.

De kern van Notion is het relationele databasesysteem. U kunt tabellen maken die aan elkaar zijn gekoppeld, waardoor u gegevens uit verschillende projecten kunt samenvoegen en aangepaste weergaven zoals Kanban, kalender en lijst kunt maken op basis van dezelfde databron. Notion AI breidt dit uit met samenvattings-, contentgeneratie- en zoekmogelijkheden voor uw hele werkruimte.

Deze flexibiliteit is zowel een sterkte als een zwakte. Hoewel je bijna elke denkbare werkstroom kunt bouwen, moet je deze wel zelf bouwen.

De beste functies van Notion

Relationele databases: maak gekoppelde tabellen die taken, projecten en teamleden met elkaar verbinden, met automatische gegevensrollups.

Notion AI: Vat pagina's samen, genereer content en doorzoek uw hele werkruimte met natuurlijke taal.

Flexibele blokken en sjablonen: bouw pagina's helemaal zelf of gebruik een van de meer dan 5000 sjablonen om snel aan de slag te gaan.

Voordelen en nadelen van Notion

Voordelen:

Uitstekend geschikt voor documentatie: houd uw wiki's, specificaties en aantekeningen over vergaderingen verbonden aan uw taken zonder van tool te wisselen.

Zeer aanpasbaar: u kunt precies het systeem bouwen dat uw team nodig heeft, zonder te worden gehinderd door functies die u niet gebruikt.

Sterk ecosysteem van sjablonen: een grote community van gebruikers is een provider van sjablonen voor vrijwel elke use case.

Nadelen:

Het opzetten van complexe databases en geavanceerde formules vergt een steile leercurve.

De prestaties kunnen traag worden bij het werken met zeer grote databases.

Traditionele projectmanagementfuncties zoals Gantt-grafieken en afhankelijkheden vereisen vaak creatieve workarounds.

Prijzen van Notion

Free

Plus: $ 10/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Business: $ 18/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Onderneming: Aangepast

Beoordelingen en recensies van Notion

G2: 4,7/5 (meer dan 5800 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2200 beoordelingen)

va Zoho Projects

Zoho Projects is een praktische tool voor projectmanagement die de meeste waarde biedt aan teams die al in het Zoho-ecosysteem hebben geïnvesteerd. Het integreert naadloos met andere Zoho-apps zoals Zoho CRM, Zoho Desk en Zoho Analytics, waardoor een uniform platform voor uw bedrijfsactiviteiten ontstaat.

De functies omvatten Gantt-grafieken met afhankelijkheden, Kanban-borden, tijdsregistratie en issue tracking. Voor dienstverlenende bedrijven maakt de integratie met Zoho Invoice eenvoudig beheer van de urenregistratie en facturering aan klanten mogelijk. Hoewel de interface misschien wat verouderd aanvoelt in vergelijking met sommige concurrenten, is hij eenvoudig en doet hij wat hij moet doen.

Zoho Projects is een betrouwbare en concurrerend geprijsde optie, waardoor het een logische keuze is voor kleine tot middelgrote teams die al andere Zoho-producten gebruiken.

De beste functies van Zoho Projects

Gantt-grafieken met afhankelijkheden: visualiseer projecttijdlijnen en identificeer het kritieke pad om uw projecten op schema te houden.

Tijdsregistratie en urenregistratie: registreer de tijd die aan taken wordt besteed en genereer urenregistraties voor facturering of interne rapportage.

Zoho-ecosysteemintegratie: maak verbinding met andere Zoho-apps zonder tools van derden, zodat je verzekerd bent van een soepele werkstroom binnen je bedrijf.

Voordelen en nadelen van Zoho Projects

Voordelen:

Solide ecosysteemwaarde: teams die al Zoho-producten gebruiken, profiteren van een naadloze gegevensstroom tussen hun bedrijfstools.

Native Zoho-integratie: als u al een Zoho-gebruiker bent, past het perfect in uw bestaande toolset.

Solide kernfuncties: het dekt alle essentiële behoeftes voor projectmanagement, waaronder Gantt-grafieken, Kanban-borden en tijdsregistratie.

Nadelen:

De gebruikersinterface voelt minder modern aan dan die van sommige concurrenten.

Het mist geavanceerde functies zoals AI, geavanceerde automatisering en portfoliomanagement.

De ontwerppatronen zijn mogelijk minder intuïtief voor gebruikers die nog niet bekend zijn met de producten van Zoho.

Prijzen van Zoho Projects

Free

Premium: $ 5/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Onderneming: $ 10/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Zoho Projects

G2: 4,3/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 500 beoordelingen)

9. Smartsheet (het meest geschikt voor teams die vertrouwd zijn met spreadsheets in gereguleerde sectoren)

via Smartsheet

Smartsheet is ontworpen voor teams die vertrouwd zijn met spreadsheets, maar meer projectmanagementmogelijkheden nodig hebben. De op een raster gebaseerde interface lijkt op Excel, maar voegt daar functies zoals Gantt-grafieken, automatiseringen en samenwerkingstools aan toe. Dit maakt het een gemakkelijke overgang voor teams die gewend zijn om in rijen en kolommen te werken.

Het platform is een uitstekende keuze voor gereguleerde sectoren, met FedRAMP Moderate-autorisatie voor overheidswerkzaamheden en HIPAA-compliance voor de gezondheidszorg. Het Control Center biedt governance op PMO-niveau, waardoor organisaties projectsjablonen kunnen standaardiseren en consistentie op schaal kunnen handhaven.

Veel van de premiumfuncties van Smartsheet zijn betaalde add-ons. De unieke combinatie van vertrouwdheid met spreadsheets en compliancecertificeringen maakt het echter een waardevol hulpmiddel voor een specifieke doelgroep.

De beste functies van Smartsheet

Rastergebaseerde interface: dankzij de vertrouwde layout met rijen en kolommen kunnen Excel-gebruikers gemakkelijk aan de slag.

Controlecentrum: Standaardiseer projectenjablonen en governance binnen uw organisatie voor meer consistentie.

Compliance-certificeringen: voldoet aan een breed bereik aan wettelijke vereisten, waaronder FedRAMP, DoD IL4 en HIPAA.

Voordelen en nadelen van Smartsheet

Voordelen:

Vertrouwde interface: de leercurve is minimaal voor iedereen die al eens een spreadsheet heeft gebruikt.

Sterke compliance-positie: het is een haalbare optie voor overheids- en zorginstellingen met strenge regelgevingseisen.

Krachtig voor dataintensieve werkstroomen: het kan complexe gegevensscenario's aan met formules voor meerdere werkbladen en functies voor het importeren van gegevens.

Nadelen:

Veel van de krachtigste functies zijn alleen beschikbaar als dure add-ons.

Naast het basisraster hebben geavanceerde formules en functies een steile leercurve.

De interface kan rommelig aanvoelen voor teams met eenvoudige taakbeheerbehoeften.

Prijzen van Smartsheet

Pro: $ 9/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Business: $ 19/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: Aangepast

Beoordelingen en recensies van Smartsheet

G2: 4,5/5 (meer dan 16.500 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 3200 beoordelingen)

10. Basecamp (het meest geschikt voor teams op afstand die eenvoudige, uitgesproken projectcommunicatie willen)

via Basecamp

Basecamp is gebaseerd op de filosofie 'less is more'. Het vermijdt opzettelijk overbodige functies en richt zich in plaats daarvan op eenvoud en duidelijke communicatie. Het is ontworpen voor teams op afstand die asynchroon werk waarderen. Functies zoals Message Boards vervangen e-mailthreads en Automatic Check-ins zorgen voor teamupdates zonder vergaderingen.

Een van de meest unieke functies is Hill Charts. Deze bieden een andere manier om de voortgang van projecten te visualiseren door te laten zien of het werk zich nog in de fase 'uitzoeken' bevindt of al is overgegaan naar de fase 'realiseren'. Dit geeft een eerlijker beeld van waar projecten werkelijk staan.

De vaste prijs van Basecamp is een ander onderscheidend kenmerk. U betaalt één prijs voor uw hele team, wat zeer kosteneffectief kan zijn voor grotere organisaties.

De beste functies van Basecamp

Prikborden: Houd gesprekken geordend per onderwerp en gemakkelijk doorzoekbaar binnen elk project.

Automatische check-ins: plan terugkerende vragen in om regelmatig updates van uw team te krijgen zonder dat u een vergadering hoeft te houden.

Hill Charts: een unieke manier om de voortgang van een project te visualiseren, waarbij de mate van onzekerheid in een project wordt weergegeven.

Voordelen en nadelen van Basecamp

Voordelen:

Eenvoudige, gerichte interface: het doet een paar dingen heel goed, zonder de complexiteit van alles-in-één-platforms.

Onbeperkt aantal teamleden: voeg uw hele organisatie toe zonder u zorgen te maken over schaalbaarheid per werkplek.

Sterke ondersteuning voor asynchrone communicatie: het is vanaf de basis ontworpen voor teams op afstand en verspreide teams.

Nadelen:

Het mist geavanceerde functies voor projectmanagement zoals Gantt-grafieken, afhankelijkheden en gedetailleerde rapportage.

Het is niet geschikt voor complexe Agile-werkstroomen of softwareontwikkelingsprocessen.

De mogelijkheden voor aanpassing zijn zeer beperkt in vergelijking met flexibelere concurrenten.

Prijzen van Basecamp

Basecamp: $ 15/gebruiker/maand

Basecamp Pro onbeperkt: $ 299/maand

Basecamp-beoordelingen en recensies

G2: 4,1/5 (meer dan 5.300 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 14.400 beoordelingen)

Kies het juiste Taiga-alternatief voor uw team ✨

Het vinden van het juiste alternatief voor Taiga komt neer op het begrijpen van wat uw team daadwerkelijk nodig heeft, niet alleen wat indrukwekkend klinkt op een pagina met functies. Als u een ontwikkelteam bent dat Agile voor ondernemingen nodig heeft, is de diepgang van Jira moeilijk te evenaren. Als eenvoud de prioriteit is, nemen Trello of Basecamp de complexiteit weg.

Maar als u het beu bent om met meerdere tools voor taken, documenten en communicatie te jongleren, brengt ClickUp alles samen. En u krijgt AI die uw werk echt begrijpt. Geen contextversnippering meer, geen zoeken meer in vijf apps om te vinden wat u nodig hebt. De beste tool is degene die uw team daadwerkelijk consequent zal gebruiken.

Begin met uw grootste pijnpunt, koppel dit aan de oplossing die dit direct aanpakt en bouw vanaf daar verder. Ga gratis aan de slag met ClickUp en ontdek hoe een geconvergeerde werkruimte de manier waarop uw team werkt verandert.