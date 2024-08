Een softwareontwikkelingsteam op afstand beheren

Teambeheer op afstand is niets nieuws voor ontwikkelteams. Ontwikkelaars hoeven niet meer naast elkaar te zitten om het werk Klaar te krijgen. Softwareontwikkelingsteams op afstand zijn niet alleen zeer productief, maar werken zelfs nog effectiever dan een team op kantoor.

In deze gids over het managen van een software-ontwikkelingsteam op afstand gaan we dieper in op de voor- en nadelen van het runnen van een team op afstand, hoe je een team opbouwt en managet, en wat de beste aanpak is als het gaat om communicatie en veiligheid. 💻

De groeiende invloed van werk op afstand op softwareontwikkeling

Hoewel teams voor softwareontwikkeling al gebouwd waren om succesvol op afstand te werken, werd de verschuiving versneld door de COVID-19 pandemie. Sindsdien zijn hybride teams en teams op afstand om vele goede redenen steeds populairder geworden.

Voordelen en uitdagingen van werken op afstand bij softwareontwikkeling

Werken op afstand biedt heel wat voordelen voor zowel bedrijven als werknemers, zeker als je rekening houdt met de rijkdom aan talent die over de hele wereld beschikbaar is.

Enkele van de belangrijkste voordelen van werken op afstand bij softwareontwikkeling zijn:

De beste talenten kunnen inhuren, ongeacht het land of de tijdzone waarin ze werken

Een breder bereik van tijd- en werkschema's, voor meer bereik bij het ondersteunen van producten

Standaard asynchrone communicatie, waardoor er meer tijd overblijft voor diepgaand werk 💡

Een beter evenwicht tussen werk en privé behouden

Externe teams voor softwareontwikkeling hebben echter ook nadelen. Hier zijn enkele uitdagingen waar teamleiders tegenaan kunnen lopen:

Niet in staat zijn om face-to-face of in real time contact te houden met de leden van het team, in plaats van asynchroon

Moeite met het plannen van vergaderingen en live updates voor alle medewerkers die werken voor veel verschillende tijdzones 🌍

Problemen om ervoor te zorgen dat ieders technologie en werkruimte correct zijn ingesteld en worden onderhouden

Moeite met het organiseren van gebeurtenissen en activiteiten voor teambuilding, vooral als er een mix is van interne en externe leden van het team

De rol van Agile softwareontwikkeling, DevOps en Scrum bij ontwikkeling op afstand

Een ontwikkelteam op afstand gedijt goed in een installatie op afstand dankzij de hulpmiddelen en methodologieën voor projectmanagement die het kan omarmen. Startups en softwareontwikkelingsbedrijven die Agile, Scrum of DevOps gebruiken, vinden dat deze werkmethoden van nature passen bij een hybride of extern werkmodel.

De Agile-methodologie (inclusief Scrum) verdeelt het werk in sprints, waarbij teams snel iteraties van producten en diensten moeten ontwerpen, ontwikkelen, testen en implementeren. Deze Sprints omvatten dagelijkse (of wekelijkse) vergaderingen waar

Agile teams

leden updates geven en proberen wegversperringen op te heffen. Dit is allemaal niet alleen mogelijk in een instelling op afstand, maar vaak ook veel gemakkelijker dankzij minder afleidingen en vergaderingen in persoon.

Een lijst met taken maken om al uw vergaderingen en agile Sprint-ceremonies in ClickUp te organiseren

Teams die DevOps zelfstandig of naast Agile implementeren, hebben nog meer mogelijkheden om barrières te slechten en sneller te gaan, dankzij een slankere integratie tussen de ontwikkelings- en operationele teams. 🔗

Teams voor software-engineering op afstand bouwen en beheren

Werken op afstand is een blijvende trend, dus er is nog nooit een beter moment geweest om te leren hoe je een softwareontwikkelteam op afstand kunt managen. Dit is ons beste advies voor het bouwen, managen en stimuleren van je team om op het hoogste niveau te werken.

1. De juiste leden voor een team op afstand aannemen 🤝

Het beste team leiden begint met het aannemen van de juiste mensen. Als u invloed hebt op het aanwervingsproces, maak er dan een prioriteit van om ervoor te zorgen dat het in uw voordeel werkt om de beste kandidaten te leveren.

Bij het inhuren van externe ontwikkelaars voor uw

virtueel team

werk samen met uw HR- en wervingsafdeling om hen te begeleiden bij wat u zoekt. Schrijf een functieomschrijving en stel interviewtaken op die aansluiten bij uw behoeften. Stel belangrijke waarden voor, zoals teamwerk of veerkracht, en zoek naar manieren om deze waarden tijdens het sollicitatieproces aan het licht te brengen.

Als je geen goede kandidaten krijgt, probeer dan te begrijpen waar het probleem ligt. Overweeg of het salaris gepast is, vooral als je kwaliteitstalent probeert aan te trekken uit gebieden met hoge kosten. Zorg ervoor dat in uw lijsten met vacatures alle belangrijke voordelen aan bod komen, vermeld uw

bedrijfscultuur

en geef toekomstige teamleden de kans om zich voor te stellen dat ze deel uitmaken van uw team.

2. Verbeter uw inwerkproces 🎉

De reis is nog niet voorbij zodra u de juiste leden voor het ontwikkelingsteam hebt gevonden. Verfijn uw inwerkproces zodat nieuwkomers de juiste introductie krijgen in wie u bent, wat u doet en hoe u werkt.

Zelfs als iemand al een tijdje op afstand werkt, zal je bedrijf waarschijnlijk anders werken dan het vorige. Bereid een inwerktraject voor dat je kunt aanpassen voor elke nieuwe medewerker, dat hun ervaring weerspiegelt, voldoet aan jouw vereisten en hen voorzichtig wegwijs maakt in je organisatie.

Bied bij het managen van teams op afstand de mogelijkheid om online vergaderingen te plannen met leden van het team of collega's van andere afdelingen. Nodig nieuwe medewerkers uit voor vergaderingen en cultuurgerichte gebeurtenissen. Zorg ervoor dat ze alles hebben wat ze nodig hebben voor de best mogelijke start.

3. Stel realistische doelen 🎯

Een doel hebben om naartoe te werken helpt om uw leden te motiveren en stelt duidelijke verwachtingen op over wat ze nu moeten doen. Streef naar duidelijke doelen met realistische deadlines en mijlpalen om de zelfmotivatie te verhogen en je project vooruit te helpen.

Meetbare doelen vaststellen voor taken en projecten met automatische progressie om doelen effectiever te bereiken met gedefinieerde tijdlijnen en kwantificeerbare targets

Gebruik voor een betere manier om voortgang ten opzichte van doelen in te stellen en te bewaken

ClickUp Doelen

. ClickUp Goals is gestructureerd om het gemakkelijker te maken voor uw ontwikkelingsteam om hun doelstellingen te halen door middel van duidelijke tijdlijnen, meetbare KPI's en targets en automatisch bijhouden van de voortgang.

Stel nog sneller Sprint doelen door uw actieve taken om te zetten in haalbare doelen. Houd je voortgang bij op een manier die logisch is voor je team, met waar/onwaar-vlaggen of numerieke waarden. Bekijk elk doel op één plek of kijk in aangepaste mappen om je alleen te richten op de targets die je wilt zien.

4. Gebruik de beste hulpmiddelen ⚒️

Goed presterende teams voor softwareontwikkeling op afstand worstelen niet om dingen Klaar te krijgen met archaïsche softwaretools die niet geschikt zijn voor hun taak. In plaats daarvan gebruiken ze de beste softwaretools zoals

ClickUp's projectmanagement platform

.

ClickUp heeft alles wat uw verdeelde team nodig heeft om efficiënt, productief en succesvol te werken. Het combineert software voor projectmanagement met targeted tools voor

softwareontwikkeling

samenwerking en

werk op afstand

.

Gebruik prompts met ClickUp AI om snel productvereistendocumenten (PDR's) op te stellen.

Softwareteams hebben alles wat ze nodig hebben op het gebied van functionaliteit binnen ClickUp. Stroomlijn de hele ontwikkelingslevenscyclus van begin tot eind met geautomatiseerde workflows, sprint backlogs, problemen bijhouden, roadmaps en Agile dashboards. U kunt

ClickUp AI

om sneller productideeën en stappenplannen te creëren.

Blader door de beschikbare apps en integraties in ClickUp om nog werk te doen in één gecentraliseerd platform

Je team hoeft zijn aandacht niet te verdelen over meerdere tools, dankzij

ClickUp's integraties

met 1000+ andere tools. Breng alles samen in de

beste softwareontwikkelingstool

voor een nog gerichtere werkstroom die je team in staat stelt om op het hoogste niveau te presteren.

5. Regelmatig controleren 💬

Mensen denken vaak dat externe medewerkers aan hun lot worden overgelaten en zelfstandig werken. Hoewel dat waar kan zijn, proberen de beste teamleiders van software op afstand regelmatig contact op te nemen met hun teamleden.

Regelmatige check-ins helpen je teamleden zich meer verbonden te voelen en zijn een noodzakelijk onderdeel van softwareontwikkeling, vooral als je het Agile framework gebruikt. Door regelmatige vergaderingen, zoals dagelijkse stand-ups, kun je problemen aanpakken voordat ze belangrijk worden.

Breng teamcommunicatie samen in één ruimte met ClickUp Chat, deel updates, koppel bronnen en werk moeiteloos samen.

Buiten praktische product- en softwareontwikkelingskwesties, is regelmatig controleren een must voor goede leiders. Neem de tijd om één-op-één vergaderingen met teamleden te plannen om te vragen hoe het met ze gaat, om te zien of er iets is waarmee je kunt helpen en om hun groeiplannen te bespreken, zodat je waardevolle feedback krijgt en hun doelen voor loopbaanontwikkeling kunt ondersteunen.

6. Gebruik een raamwerk voor projectmanagement 🧰

Vanaf nul beginnen met je aanpak van projectmanagement is over het algemeen een vreselijk idee. Hoewel je een ultra-aangepaste werkstroom kunt bereiken, is het verstandiger om een beproefde methodologie te gebruiken en deze aan te passen aan je behoeften.

De meeste teams voor softwareontwikkeling werken Agile, omdat de methodologie zinvol is - vooral voor hybride teams of teams op afstand. Met dit framework kun je snel verzenden, efficiënt testen en snel voortgang boeken richting je einddoel. Het houdt ook veel stand-ups en communicatie in, wat essentieel is voor elk team dat software ontwikkelt op afstand.

U hoeft niet vanaf nul te beginnen met uw werk: kies kant-en-klare opties uit het Template Center of maak uw eigen sjabloon die uw team kan gebruiken

ClickUp is gebouwd met

Agile techniek

teams in gedachten. U hoeft niet wekenlang uw eigen werkstromen vanaf nul te creëren in de

tool voor projectmanagement

(hoewel je dat wel kunt als je dat wilt). In plaats daarvan kun je de ingebouwde

sjablonen voor softwareontwikkeling

en

sjablonen voor techniek

om in enkele ogenblikken aan de slag te kunnen.

7. De juiste bedrijfscultuur cultiveren ✨

De beste externe softwareteams bestaan niet toevallig. Ze worden ondersteund door een solide en gastvrije bedrijfscultuur die waarden, best practices, werkstromen en kwaliteiten bevordert die aansluiten bij de doelen en behoeften van het team.

De juiste bedrijfs- en teamcultuur is een must in elke werkomgeving op afstand. Een gezonde balans tussen teamgeest en eerlijke feedback is vaak de beste combinatie om een omgeving te creëren waarin mensen zich welkom, ondersteund en uitgedaagd voelen om hun beste werk te doen.

Individuele leiders hebben niet altijd veel inbreng in de bedrijfscultuur, maar zorg ervoor dat je je invloed aanwendt om veranderingen door te voeren die je team ten goede komen. Dring aan op open communicatie, snellere besluitvorming, de invoering van

apps voor teambuilding

en alle andere functies die het voor je software team op afstand gemakkelijker maken om comfortabel te werken.

Communicatie en samenwerking in teams op afstand

Je kunt geen sterk en effectief team leiden zonder bewuste communicatie. De beste leiders weten wat ze moeten communiceren, wanneer en hoe vaak, zodat ze de juiste balans vinden tussen te veel en te weinig.

Overcommunicatie versus duidelijke communicatie: Een evenwicht vinden

Duidelijke en effectieve communicatie is essentieel bij het leiden van een softwareontwikkelingsteam op afstand. Sommige leiders sturen te ver in één richting en overweldigen bestaande en nieuwe leden van het team met te veel details. Dit staat bekend als overcommuniceren. 🗨️

Om het juiste evenwicht te vinden, moeten leiders van ontwikkelingsteams:

Open communicatie bevorderen en alle relevante updates delen in teamkanalen in plaats van in privéberichten

Richtlijnen instellen voor wat goed is teamcommunicatie eruit ziet

Vermijd micromanagement en stel leden van het team in staat om zelfstandig problemen aan te pakken met ondersteuning

Kies een platform voor videovergaderen zoals Zoom of Google Meet en gebruik dit consequent

Stel duidelijke verwachtingen in over hoe effectief te communiceren bij het bespreken en beheren van pull-aanvragen in ontwikkeltools zoals GitHub

Gebruik asynchrone communicatie om duidelijk en beknopt te communiceren, zonder dat mensen hoeven te wachten op meer details

Introduceer tools voor samenwerking op afstand en communicatiemiddelen die de werkstijl en voorkeuren van het team aanvullen, zoals Slack of Microsoft Teams

Feedback gebruiken om bestaande processen, werkstromen en communicatiegewoonten te verbeteren

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Task-view-Github-integration.png De Github integratie in ClickUp gebruiken /%img/

Vermijd springen tussen platforms en maak een vertakking of een nieuwe pull-aanvraag binnen een Taak door de Github-integratie te gebruiken

Je zult de balans niet altijd perfect vinden, maar het gaat erom dat je principes aanneemt en ze dagelijks demonstreert. Bied duidelijke richtlijnen, zet de toon en werk samen met je team om een teamaanpak voor communicatie te ontwikkelen die voor iedereen zinvol is.

Veiligheid en compliance bij softwareontwikkeling op afstand

Veiligheid en compliance hebben hoge prioriteiten voor softwareontwikkelingsteams, en de focus is nog belangrijker als je een team op afstand managet. 🔐

Met een in-house team is het gemakkelijker voor je IT-afdeling om misbruik of onbedoelde niet-naleving nauwlettend te bewaken en te voorkomen. Als je software een cruciale bugfix of patch implementeert, kan het IT-team er persoonlijk voor zorgen dat alle apparaten zijn bijgewerkt.

In een externe instelling heb je geen fysieke toegang tot alle hardware of software die je team gebruikt. Wat je wel kunt doen, is apparaten op afstand beveiligen, zodat je proactief kunt werken aan een veilige en beveiligde omgeving en kunt optreden als bewaker voor het geval er iets misgaat.

Teams die op afstand werken, moeten ook rekening houden met andere nalevingskwesties, vooral als ze wereldwijd inhuren. Hoewel je HR- en juridische teams de meeste verantwoordelijkheid op zich moeten nemen, zullen proactieve teamleiders willen weten wat ze wel en niet kunnen doen met betrekking tot het uitbesteden van talent, het beheersen van gedrag en het laten gaan van teamleden.

Stel je team in staat om optimaal te werken

Weten hoe je een softwareontwikkelteam op afstand moet managen is altijd nuttig, vooral omdat hybride teams en teams op afstand een blijvertje zijn. Gebruik deze gids om je groei als manager en leider te ondersteunen, zodat je je ontwikkelingsteam kunt ondersteunen en in staat kunt stellen om te doen waar ze goed in zijn.

Als je op zoek bent naar een platform waarmee je projecten en softwareontwikkelingsworkflows kunt beheren en dat is ontworpen met Agile teams in gedachten, clickUp vandaag gratis proberen . Er gaat niets boven software team management. 🤖